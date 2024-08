10 darmowych szablonów umów konsultingowych i usług konsultingowych

Konsultanci sprawiają, że firmy stają się szybsze, lepsze i bardziej dochodowe. Ponieważ jednak konsultanci są osobami z zewnątrz, które wchodzą do firmy, przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy należy mieć wszystko dopięte na ostatni guzik.

Nadmierna komunikacja i przejrzystość są tutaj najważniejsze. Od umów po ramy czasowe projektu do wskaźników klienta, firma konsultingowa potrzebuje profesjonalnych szablonów, aby uzyskać tę samą stronę z firmami, które obsługują.

Niezależnie od tego, czy jesteś konsultantem, czy firmą współpracującą z konsultantem, odpowiednie szablony mogą pomóc Ci zaoszczędzić czas i kłopoty. Wystarczy znaleźć szablon, który działa, a następnie skopiować i wkleić szczegóły projektu. To najlepszy sposób, aby upewnić się, że nie pozostawisz żadnego kamienia na kamieniu - jednocześnie czyniąc proces bardziej wydajnym dla wszystkich. 🙌

Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby dowiedzieć się, czym są szablony konsultingowe, jak znaleźć dobry szablon i 10 opcji, które usprawnią Twoją pracę.

Czym są szablony konsultingowe?

Szablon konsultingowy to dokument wielokrotnego użytku, który konsultanci lub ich klienci mogą wykorzystać do przyspieszenia procesu współpracy. Konsultanci mogą tworzyć szablony dla niemal każdego dokumentu, w tym umów, rezultaty projektu raporty, śledzenie czasu , wykrywanie klientów i wiele więcej.

Oczywiście, mógłbyś za każdym razem tworzyć nowy dokument od zera, ale jesteśmy skłonni założyć się, że jesteś na to zbyt zajęty. Szablonowanie niektórych z bardziej powtarzalnych części procesu konsultingowego sprawia, że plug-and-play jest możliwy dla Twojej firmy, klientów i potencjalnych klientów.

Wystarczy utworzyć kopię szablonu konsultingowego, wprowadzić odpowiednie szczegóły i zabrać się do pracy. W ten sposób możesz poświęcić swój czas na to, co naprawdę ważne: uzyskiwanie wyników dla swoich klientów.

Elementy dobrych szablonów konsultingowych

Każda firma konsultingowa jest inna. "Odpowiedni" szablon dla Twojej firmy konsultingowej może nie pasować do innej firmy. Mimo to istnieją pewne wypróbowane i prawdziwe oznaki wysokiej jakości szablonu dla konsultantów, w tym:

Przejrzysta organizacja: Podczas projektu konsultingowego w kuchni jest wielu kucharzy. Im lepiej zorganizowane są szablony, tym lepszy będzie projekt. Upewnij się, że wybrane szablony są intuicyjne i łatwe w użyciu. Nagłówki, punktory i obrazy powinny być twoimi najlepszymi przyjaciółmi.

Podczas projektu konsultingowego w kuchni jest wielu kucharzy. Im lepiej zorganizowane są szablony, tym lepszy będzie projekt. Upewnij się, że wybrane szablony są intuicyjne i łatwe w użyciu. Nagłówki, punktory i obrazy powinny być twoimi najlepszymi przyjaciółmi. Pomoce wizualne i kolory: Ładne kolory są przyjemne dla oczu, ale mają też swój cel. Pomoce wizualne, takie jak wykresy, obrazy i diagramy, zwracają uwagę na właściwe obszary dokumentu i pomagają widzom zrozumieć złożone pomysły. Nie bez znaczenia jest również fakt, że pomoce wizualne i przyciągające wzrok kolory robią większe wrażenie.🤩

Ładne kolory są przyjemne dla oczu, ale mają też swój cel. Pomoce wizualne, takie jak wykresy, obrazy i diagramy, zwracają uwagę na właściwe obszary dokumentu i pomagają widzom zrozumieć złożone pomysły. Nie bez znaczenia jest również fakt, że pomoce wizualne i przyciągające wzrok kolory robią większe wrażenie.🤩 Jednorazowe wypełnianie pustych pól: Solidny szablon konsultanta pozwoli ci szybko wypełnić dokument odpowiednimi szczegółami. Ta funkcjonalność pozwala na wielokrotne korzystanie z szablonu bez konieczności edytowania plików PDF lub przerabiania całego dokumentu.

Solidny szablon konsultanta pozwoli ci szybko wypełnić dokument odpowiednimi szczegółami. Ta funkcjonalność pozwala na wielokrotne korzystanie z szablonu bez konieczności edytowania plików PDF lub przerabiania całego dokumentu. Automatyzacja: Odpowiedni szablon pozwoli ci podjąć działanie w momencie wypełnienia formularza. Na przykładnarzędzie do współpracy z klientami może automatycznie tworzyć niestandardowe pola, które umożliwiają upuszczenie szczegółów zadania.

10 darmowych szablonów dla konsultantów dla Twojej firmy konsultingowej

Niezależnie od tego, czy szukasz szablonu oferty konsultingowej, umowa o świadczenie usług szablon umowy o świadczenie usług, dokumentu dotyczącego rezultatów projektu lub kontraktu. Na szczęście nie musisz tworzyć własnych szablonów; stworzyliśmy ich dla Ciebie dziesiątki! Zapoznaj się z naszymi 10 ulubionymi szablonami dla firm konsultingowych, aby usprawnić przepływ pracy. ✨

1. Szablon umowy konsultingowej ClickUp

Ten przyjazny dla małych firm szablon ClickUp pozwala zawrzeć umowę, która określa oczekiwania i zapewnia ochronę prawną

Kuszące jest, aby od razu przystąpić do projektu konsultingowego, ale potrzebna jest jakaś pisemna umowa. Umowa konsultingowa pomaga wszystkim uzyskać tę samą stronę w zakresie zakres projektu , informacje o płatnościach i inne szczegóły dotyczące pracy konsultanta.

Umowa z konsultantem obejmuje wynagrodzenie, metody płatności, prawa umowne, płatności podatkowe, odszkodowania, podwykonawstwo i wiele więcej. Nie tylko chroni konsultanta, ale także daje klientowi lepsze wyobrażenie o tym, czego może się spodziewać podczas pracy z zespołem konsultantów. Szablon umowy konsultingowej ClickUp ułatwia wygenerowanie umowy konsultingowej, która chroni Twoje interesy. Ta umowa konsultingowa jest konfigurowalna, dzięki czemu można wprowadzić daty wejścia w życie, nazwy klientów i kamienie milowe projektu . Możesz nawet dodać więcej bloków treści, jeśli potrzebujesz dodatkowych nagłówków.

Pamiętaj, aby zaktualizować czcionki, układ i obraz okładki, aby szablon naprawdę błyszczał. Jeśli tworzysz wiele szablonów, postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi brandingu aby stworzyć spójny wizerunek za każdym razem.

Gdy dokument będzie gotowy do wysłania, wystarczy go wyeksportować i wysłać klientowi do podpisania. Pamiętaj tylko, że bezpłatna umowa konsultingowa nie zastępuje umowy konsultingowej. Jeśli szukasz szablonu umowy sprawdź szablony

3 i #9 na naszej liście. Pobierz ten szablon ### 2. Szablon śledzenia czasu pracy konsultanta ClickUp

Śledź, jak spędzasz czas na każdym projekcie klienta dzięki temu szablonowi ClickUp

Czas to dosłownie pieniądz dla konsultantów, którzy często rozliczają się za godzinę. Zaufanie buduje się jednak na przejrzystości, więc dobrym pomysłem dla konsultantów jest rejestrowali cały czas pracy dla klienta w pięknej, czytelnej karcie czasu pracy.

The Szablon śledzenia czasu pracy konsultanta ClickUp sprawia, że to pestka dla konsultantów nie tylko śledzenie ich czasu i przekazywać go swoim klientom, ale także kontrolować sposób, w jaki spędzają czas.

Skorzystaj z formuł tego szablonu, aby oszacować koszty dla potencjalnego klienta lub śledzić czas dla swoich zobowiązań. Szablon śledzenia czasu zawiera dziewięć niestandardowych pól, takich jak poziom wysiłku, konto, stawka godzinowa, termin płatności i szacowane koszty, aby pomóc konsultantom zarządzać swoim czasem i zarobkami. Zawiera również różne typy widoków, aby zobaczyć statusy płatności w jednym arkuszu, a tracker i dzienniki zadań w innym. Pobierz ten szablon

3. Szablon umowy biznesowej ClickUp Consulting

Ten szablon ClickUp umożliwia wprowadzenie nazwy firmy i kilku innych szybkich szczegółów, aby stworzyć profesjonalną umowę biznesową

Umowa konsultingowa jest ważna, ale kontrakt jest koniecznością. Konsultanci mogą korzystać z Szablon umowy biznesowej ClickUp ze swoimi klientami, a także z wszelkimi sprzedawcami lub podwykonawcami, których zatrudniają, aby szybko stworzyć wiążącą umowę.

Szablon ten można dowolnie dostosowywać do własnych potrzeb, ale po wyjęciu z pudełka zawiera on sekcje dla:

Oferowane usługi

Opłaty

Zasady anulowania

Prawo właściwe

Gwarancje

Rozdzielność

Zrzeczenie się praw i zmiany

Potwierdzenie

Jeśli Twój klient chce zmienić warunki tej umowy, ClickUp ułatwia wprowadzanie zmian za pomocą kilku dotknięć. Dodaj swojego klienta jako współtwórcę dokumentu, jeśli chce on dodać określone warunki. Możesz też dołączyć klauzule obejmujące prawo stanu, w którym prowadzisz działalność, a także umowy dotyczące informacji poufnych, własności intelektualnej i zakazu konkurencji.

Szablon ten obejmuje inne elementy niż umowa o świadczenie usług konsultingowych, ale zapewnia wszystkim tę samą stronę - i może zapewnić ochronę prawną. Zawsze podpisuj umowę przed rozpoczęciem jakichkolwiek projektów konsultingowych. Pobierz ten szablon

4. Szablon biznesplanu ClickUp Consulting

Zapewnij mapę drogową dla harmonogramy projektów , budżety i zasoby, aby kierować decyzjami i ustalać oczekiwania dla interesariuszy Plany projektu są główną strategią dotyczącą tego, co zamierzasz zrobić i kiedy. Przypisują one również zadania do współpracowników, dzięki czemu można rozliczać wszystkich. Plany projektów są zazwyczaj wewnętrznymi narzędziami dla konsultantów, ale możesz je udostępnić klientowi, jeśli ściśle współpracujecie.

Firmy zatrudniają firmy konsultingowe do media społecznościowe plany marketingowe, operacje, branding, szkolenia, doradztwo w zakresie zarządzania i wiele innych. Na szczęście można korzystać z Szablon planu projektu konsultingowego ClickUp dla niemal każdego rodzaju projektu konsultingowego.

Ten zaawansowany szablon propozycji konsultingu biznesowego zawiera 12 statusów i niestandardowe pole dla etapu projektu. Możesz także przełączać się między różnymi widokami działań, harmonogramów projektu, zadań według etapów i pomocnym przewodnikiem szybkiego startu.

Warto również wspomnieć, że możesz dodawać automatyzacje do tego szablonu ClickUp. Na przykład, gdy ktoś odznaczy zadanie, system może automatycznie zmienić osoby przypisane.

Lub jeśli piszesz projekt system może automatycznie przesłać kopię od autora do redaktora. Oznacza to, że możesz mniej martwić się o przekazywanie zadań i poświęcić więcej czasu na skupienie się na klientach. Pobierz ten szablon

5. Szablon raportu konsultingowego ClickUp

Szablon propozycji biznesowej ClickUp sprawi, że w mgnieniu oka zdobędziesz więcej nowych klientów

Pomyśl o raporcie konsultingowym jak o propozycję projektu wysyłaną do potencjalnych klientów skromne chwalenie się swoją wiedzą merytoryczną. Szablony ofert konsultingowych powinny szczegółowo opisywać zarówno wiedzę specjalistyczną w danym obszarze, jak i plan biznesowy mający na celu osiągnięcie wyników dla klienta. Szablon raportu konsultingowego ClickUp zawiera wprowadzenie, które jest jak strona tytułowa lub streszczenie. Jest to obszar propozycji doradztwa biznesowego, w którym wyjaśnia się cele raportu, jego strukturę i zakres zakres prac oraz metodologię.

W sekcji Wyniki i dyskusja należy szczegółowo opisać obecny stan rzeczy i podkreślić, co można, a czego nie można poprawić za pomocą tego planu. Na przykład zauważyłeś, że witryna potencjalnego klienta ma pewne problemy z zapleczem.

Ale to może, ale nie musi być możliwe do naprawienia, jeśli zatrudniają konsultanta ds. marketingu treści. Następnie należy stworzyć plan działania, który pozwoli usprawnić działalność firmy. W sekcji "Wnioski i rekomendacje" należy przedstawić ogólny przegląd raportu i projektu, który kończy się rekomendacjami.

Dowiedz się więcej o najlepszych_ CRM dla konsultantów ! Pobierz ten szablon

6. Szablon współpracy w zakresie sukcesu klienta ClickUp

Śledź status wszystkich projektów klienta w jednym miejscu dzięki temu szablonowi konsultingowemu ClickUp

Współpracujesz z wieloma osobami, aby urzeczywistnić wielkie marzenia swoich klientów. Postępowanie zgodnie z ustalonym procesem bez jasnej struktury może być jednak trudne, dlatego ten szablon konsultingowy wkracza do akcji, aby uratować sytuację.

Szablon Szablon współpracy w zakresie sukcesu klienta ClickUp upraszcza przekazywanie zadań między różnymi zespołami i śledzenie postępów na każdym etapie projektu. Szablon ten zawiera kilka widoków, w tym widok listy i potoku zatwierdzeń.

Przechowuje również krytyczne informacje o klientach, w tym daty podpisania umowy, osoby decyzyjne, budżet projektu , branżę i długość umowy. W ramach szablonu można śledzić statusy projektów dla wielu klientów, dodawać zadania, śledzić czas, przesyłać załączniki i dodawać współpracowników.

Szablon ten zapewnia również automatyzację w celu ustawienia niestandardowego pola podczas tworzenia zadań. Pobierz ten szablon

7. Szablon sukcesu klienta ClickUp

Dzięki temu szablonowi ClickUp możesz powstrzymać odpływ klientów

Jeśli klient zapyta: "Nad czym pracowałeś?", możesz wyciągnąć dokument sukcesu klienta, aby pokazać, jak bardzo byłeś zajęty.

Dokument ten śledzi całą aktywność na koncie klienta, a także kontakty, odnowienia konta i zagrożenia. Dokument Szablon sukcesu klienta ClickUp zawiera widoki odnowień, zaangażowania, opinii i wskaźnika Net Promoter Score (NPS).

Będzie nawet raportować stan konta, aby poinformować Cię, czy klient jest zagrożony odejściem na podstawie poziomu zaangażowania, wskaźnika Net Promoter Score i ostatniego punktu kontaktu. Jeśli próbujesz pogłębić więzi ze wszystkimi swoimi klientami, ten szablon jest koniecznością. Pobierz ten szablon

8. Szablon ClickUp Client Discovery

Skorzystaj z tego szablonu ClickUp, aby czuć się pewnie podczas każdej rozmowy z klientem

Konsultanci piją z węża za każdym razem, gdy na pokładzie nowego klienta . Musisz szybko nabrać prędkości i Szablon odkrywania klienta ClickUp pomoże Ci to zrobić.

Jest to szablon skryptu rozmowy odkrywczej, który można dostosować przed każdą nową rozmową z klientem. Możesz go użyć do kwalifikowania potencjalnych klientów przez telefon i poprawy ogólnego przebiegu rozmowy.

Ten szablon zawiera szablon skryptu, który można przesuwać, a także bank pytań, który pomoże ci zadać właściwe pytania. Kodowanie kolorami, nagłówki i grafika ułatwiają przeglądanie cyfrowego skryptu, dzięki czemu nadal możesz myśleć na bieżąco i dostosowywać przebieg rozmowy w razie potrzeby. Pobierz ten szablon

9. Szablon umowy o świadczenie usług zarządzania projektami ClickUp

Kierownicy projektów pokochają ten szablon umowy typu plug-and-play od ClickUp

Omówiliśmy już umowę konsultingową i ogólną umowę biznesową, ale to Umowa o świadczenie usług zarządzania projektami ClickUp jest specjalnie dostosowana do konsultantów, którzy oferują pomoc w zarządzaniu projektami i realizacji projektów .

Ta specjalistyczna umowa zawiera sekcje dotyczące:

Zakres usługi konsultingowej

Okres obowiązywania umowy

Warunki płatności

Rozwiązanie umowy

Zobowiązania

Informacje zastrzeżone

Ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowanie

Niezależny kontrahent

Warunki ogólne

Propozycja konsultacji

Zawiera ona również załącznik A, który obejmuje powiązane usługi, na które zgadzasz się jako kierownik projektu. Potraktuj to jako dokument zawierający szczegółowy opis Twojej pracy i tego, czego klient może od Ciebie oczekiwać. Pobierz ten szablon

10. Podpisany szablon propozycji konsultingowej Microsoft Word

Przez Signaturely

Jest to kolejna forma przykładowej umowy konsultingowej, która została przygotowana przez ekspertów prawnych i korektorów. Jeśli potrzebujesz szybkiego dokumentu Word do wypełnienia i wysłania przez klienta, ten darmowy zasób pozwoli Ci zacząć w ciągu zaledwie kilku minut.

Ten darmowy Szablon umowy konsultingowej Microsoft Word od Signaturely zawiera podsumowanie usług, harmonogram wynagrodzenia i umowę o zwrot kosztów. Szablon ten został sprawdzony przez prawnika, ale nie stanowi on porady prawnej, więc należy go przejrzeć, aby upewnić się, że zawiera przepisy obowiązujące w danym obszarze. Pobierz ten szablon

Wypróbuj szablony konsultingowe dla swojej firmy konsultingowej

Praca konsultingowa sprawia, że firmy stają się lepsze, a szablony sprawiają, że konsultanci są bardziej wydajni. Zapracowani konsultanci nie mają czasu na generowanie nowych dokumentów dla każdego klienta, dlatego tak ważne jest szablonowanie przepływu pracy.

Ogromna biblioteka szablonów konsultingowych ClickUp zapewnia spokój ducha, przenosząc całą pracę na jedną prostą platformę. 📚 Sprawdź szablony ClickUp już teraz aby zrobić więcej w krótszym czasie.