15 najlepszych narzędzi do współpracy online w 2024 roku (Free & Paid)

Każdy jest "graczem zespołowym" w swoim CV, dopóki nie dojdzie do faktycznej pracy z rozproszonymi zespołami. To właśnie wtedy wszystkie umiejętności współpracy i komunikacji wchodzą w grę i przechodzą rygorystyczny test - moment prawdy.

Jako osoba, która widziała, jak najpotężniejsze zespoły upadają z powodu słabej komunikacji lub niezgodnej koordynacji, jestem zagorzałym zwolennikiem wykorzystywania aplikacje do współpracy i inne narzędzia umożliwiające zespołom współpracę.

Skuteczne narzędzia do współpracy online mogą znacznie poprawić sposób, w jaki członkowie zespołu (zwłaszcza ci pracujący zdalnie lub hybrydowo) łączą się, komunikują i pracują ze sobą. Biorąc pod uwagę, że tak wielu z nas nie pracuje obecnie poza biurem przez pięć dni w tygodniu, organizacje dobrze zrobią inwestując w wysokiej jakości narzędzia do współpracy online, które pomogą zdalnym teamom współpracować ze sobą i osiągać wysoką wydajność.

W swoim wieloletnim doświadczeniu wypróbowałem kilka takich programów do współpracy zespołowej w różnych projektach, dla różnych interesariuszy i w różnych branżach. Niektóre z nich absolutnie uratowały mi życie, łącząc globalne Teams, utrzymując ich koncentrację na celu i napędzając wspólne wyniki. Są też inne aplikacje - powiedzmy, że nie zrobiły na mnie wrażenia swoją słabą wydajnością.

Biorąc pod uwagę moje dobre, złe i brzydkie doświadczenia, stworzyłem listę 15 najlepszych narzędzi do współpracy online i aplikacji mobilnych, które będę gorąco polecał w 2024 roku. Rzućmy okiem.

**Czego należy szukać w narzędziach do współpracy online?

Pamiętasz te pełne energii spotkania w sali konferencyjnej, podczas których wszyscy są zaangażowani i prowadzą burzę mózgów na dany temat, aby zapewnić wysoką wydajność? Cóż, uchwycenie tej samej energii w rozproszonej i zdalnej grupie pracowników nie jest łatwym zadaniem. Musisz sprawić, by wszyscy byli na tej samej stronie, unikać rozpraszania uwagi i upewnić się, że każdy jest w stanie być aktywnym uczestnikiem, aby poprawić jakość pracy współpraca w miejscu pracy .

Narzędzia do współpracy online świetnie nadają się do zebrania zespołu w celu przeprowadzenia burzy mózgów i pracy nad dokumentem lub projektem, ale jest w nich znacznie więcej niż na pierwszy rzut oka. Aby wybrać najlepszą opcję, musisz wyjść poza zwykłe dodanie narzędzia do swojego arsenału. Wybrana opcja musi pasować do unikalnych wymagań i istniejących procesów. Oto kilka czynników, które wzięliśmy pod uwagę przy wyborze najlepszych narzędzi do współpracy online:

Wymagania i przypadek użycia : Zastanów się, dlaczego potrzebujesz konkretnego narzędzia lub platformy. W jaki sposób będzie ono wykorzystywane w Twojej organizacji i jaki cel rozwiąże? Wybrane narzędzie musi spełniać określone wymagania i wnosić wartość dodaną do organizacji. Na przykład, powiedzmy, że szukasz scentralizowanej platformy do zarządzania programem zawartości od początku do końca - w tym przypadku priorytetem może być możliwość zarządzania wszystkim w jednym miejscu i bezpiecznego przechowywania plików z zawartością

: Zastanów się, dlaczego potrzebujesz konkretnego narzędzia lub platformy. W jaki sposób będzie ono wykorzystywane w Twojej organizacji i jaki cel rozwiąże? Wybrane narzędzie musi spełniać określone wymagania i wnosić wartość dodaną do organizacji. Na przykład, powiedzmy, że szukasz scentralizowanej platformy do zarządzania programem zawartości od początku do końca - w tym przypadku priorytetem może być możliwość zarządzania wszystkim w jednym miejscu i bezpiecznego przechowywania plików z zawartością Funkcje dla Teams : Po zidentyfikowaniu potrzeb, wybierz narzędzie z odpowiednimi funkcjami. Narzędzie do współpracy online powinno mieć wszystkie funkcje kluczowe dla efektywnej współpracy i pracy zespołowej. Może to obejmować zarządzanie i śledzenie czasu realizacji zadań, kanały komunikacji w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików, wspólną edycję dokumentów, wideokonferencje i wiele innych. Na przykład, jeśli prowadzisz agencję, chciałbyś również, aby procesy przeglądania i zatwierdzania online były rozwiązane pod kątem

: Po zidentyfikowaniu potrzeb, wybierz narzędzie z odpowiednimi funkcjami. Narzędzie do współpracy online powinno mieć wszystkie funkcje kluczowe dla efektywnej współpracy i pracy zespołowej. Może to obejmować zarządzanie i śledzenie czasu realizacji zadań, kanały komunikacji w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików, wspólną edycję dokumentów, wideokonferencje i wiele innych. Na przykład, jeśli prowadzisz agencję, chciałbyś również, aby procesy przeglądania i zatwierdzania online były rozwiązane pod kątem Łatwość obsługi: Mówiąc z doświadczenia - nowe procesy lub narzędzia mogą zająć całemu zespołowi trochę czasu, aby się do nich przyzwyczaić i ich nauczyć. Dlatego wybierając oprogramowanie do współpracy zespołowej, zawsze wybieraj coś łatwego w użyciu. Właśnie dlatego wybraliśmy narzędzia z tej listy. Mimo że każde z nich ma wyjątkowe funkcje, wszystkie są łatwe w użyciu, wdrożeniu i nauce

Mówiąc z doświadczenia - nowe procesy lub narzędzia mogą zająć całemu zespołowi trochę czasu, aby się do nich przyzwyczaić i ich nauczyć. Dlatego wybierając oprogramowanie do współpracy zespołowej, zawsze wybieraj coś łatwego w użyciu. Właśnie dlatego wybraliśmy narzędzia z tej listy. Mimo że każde z nich ma wyjątkowe funkcje, wszystkie są łatwe w użyciu, wdrożeniu i nauce Integracje: Oprócz użytkowania i implementacji, narzędzia do współpracy zespołowej platforma komunikacji opartej na współpracy powinna płynnie współpracować z istniejącymi aplikacjami i systemami. Nie lubię przełączania kontekstu i dlatego preferuję narzędzia do współpracy cyfrowej, które pozwalają mi również na integrację z innymi aplikacjami

Oprócz użytkowania i implementacji, narzędzia do współpracy zespołowej platforma komunikacji opartej na współpracy powinna płynnie współpracować z istniejącymi aplikacjami i systemami. Nie lubię przełączania kontekstu i dlatego preferuję narzędzia do współpracy cyfrowej, które pozwalają mi również na integrację z innymi aplikacjami Budżet: Upewnij się, że wybrane narzędzie mieści się w twoim budżecie i pozwala na niestandardowe ceny w oparciu o twoje unikalne potrzeby. Możesz nawet porównać wersję Free z płatnymi opcjami, aby wybrać najlepsze oprogramowanie do współpracy online. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę wszystkie koszty, które mają wpływ na cenę, w tym koszty jednorazowe, koszty wdrożenia, powtarzające się wydatki, dodatkowe funkcje i inne - coś, czego brakowało mi na początku mojej kariery

Upewnij się, że wybrane narzędzie mieści się w twoim budżecie i pozwala na niestandardowe ceny w oparciu o twoje unikalne potrzeby. Możesz nawet porównać wersję Free z płatnymi opcjami, aby wybrać najlepsze oprogramowanie do współpracy online. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę wszystkie koszty, które mają wpływ na cenę, w tym koszty jednorazowe, koszty wdrożenia, powtarzające się wydatki, dodatkowe funkcje i inne - coś, czego brakowało mi na początku mojej kariery Bezpieczeństwo danych: Najlepsze narzędzia do współpracy na nic się zdadzą, jeśli narażą na szwank twoje dane. Upewnij się, że wybrane oprogramowanie posiada solidne funkcje bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie danych, kontrola dostępu i inne sposoby ochrony danych

Mając na uwadze te czynniki, dokonamy przeglądu najlepszego oprogramowania do współpracy online, aby Twój zespół pracował na pełnych obrotach.

Najlepsze narzędzia do współpracy online w skrócie

Zanim omówię każdą platformę, poniżej znajduje się krótki przegląd wszystkich narzędzi, które umieściliśmy na krótkiej liście, oraz sposób, w jaki można je wykorzystać do poprawy synergii zespołu :

Narzędzie do współpracy Najlepsze dla Kluczowe funkcje Cena Zadanie ClickUp Współpraca "wszystko w jednym" Udostępnianie zadań i celów, wspólne dokumenty i tablice, czat w czasie rzeczywistym, Od 0 do 19 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla planów Enterprise Dokumenty Google Wspólna edycja dokumentów Tworzenie i edycja dokumentów w czasie rzeczywistym, przechowywanie w chmurze Od 0 USD do 39,60 USD miesięcznie Slack Komunikacja w czasie rzeczywistym Czat Teams, udostępnianie plików, rozmowy wideo Od 0 do 12,50 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla planów Enterprise Zoom Wideokonferencje Spotkania wideo w wysokiej rozdzielczości, udostępnianie ekranu, webinaria Od 0 do 26,99 USD miesięcznie; niestandardowy cennik dla planów Enterprise Asana Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami, planowanie projektów, komunikacja w zespole Od 0 do 30,49 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla planów Enterprise Trello Wizualne zarządzanie projektami Tablice Kanban, listy zadań, podstawowe automatyzacje Od 0 do 12,50 USD miesięcznie; niestandardowy cennik dla planów Enterprise Miro Tablica online Burza mózgów, mapy myśli, współpraca wizualna Od 0 do 20 USD miesięcznie; niestandardowy cennik dla planów korporacyjnych GitHub Kontrola wersji dla programistów Udostępnianie kodu, kontrola wersji i zarządzanie projektami dla programistów Od 0 do 31 USD miesięcznie Figma Wspólne projektowanie Prototypowanie projektów, projektowanie interfejsu użytkownika (UI), współpraca projektowa Od 0 do 75 USD miesięcznie Airtable Relacyjna baza danych i współpraca Elastyczna baza danych, konfigurowalne cykle pracy, zarządzanie projektami Od 0 do 54 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla planów Enterprise Plan monday.com System operacyjny do pracy Zarządzanie projektami, komunikacja w zespole, konfigurowalne cykle pracy Od 0 do 24 USD miesięcznie; niestandardowy cennik dla planów korporacyjnych Microsoft Teams Komunikacja i współpraca Czat zespołowy, spotkania wideo, udostępnianie plików Od $4 do $22 miesięcznie Canva Projektowanie graficzne i współpraca Łatwe w użyciu narzędzia do projektowania, szablony, współpraca w czasie rzeczywistym Od 0 do 29,99 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla planów Enterprise Plan notatki, wiki, baza wiedzy Od 0 do 28 USD miesięcznie; niestandardowy cennik dla planów Enterprise Plan Dropbox Przechowywanie w chmurze plików i notatek Od 0 do 29 99 USD miesięcznie; niestandardowy cennik dla planów Enterprise Plan Dropbox Przechowywanie w chmurze i udostępnianie plików Bezpieczne przechowywanie w chmurze, udostępnianie plików, funkcje współpracy Od 0 do 30 USD miesięcznie; niestandardowy cennik dla planów dla przedsiębiorstw

15 najlepszych narzędzi do współpracy online w 2024 roku

Teraz przedstawię bardziej szczegółowe spojrzenie na główne funkcje i limity, a także unikalną propozycję każdego oprogramowania do współpracy:

1. ClickUp: Najlepsze narzędzie do współpracy online

Zanim zacząłem pracować w ClickUp, mój stos technologii współpracy był mieszanką narzędzi do współpracy zespołowej. Używałem Slacka do szybkich aktualizacji, e-maili do dłuższych wymian, zorganizowanych notatek w Dokumentach Google, Microsoft Teams do wideokonferencji i Miro do tablic. Jasne, było to wiele rzeczy do żonglowania na raz, ale tak właśnie myślałem, że wszystko działa - tak jak na całym świecie.

I wtedy pojawił się ClickUp, jedna aplikacja, która zastąpiła je wszystkie, dosłownie.

ClickUp to intuicyjny hub online, który łączy Teams w celu łatwego tworzenia pomysłów, planowania i wykonywania swojej pracy. Wiem o tym, ponieważ nasz zespół pracuje zdalnie i hybrydowo. Niezależnie od tego, czy członkowie mojego zespołu znajdowali się w tym samym pomieszczeniu, czy też byli rozproszeni po różnych kontynentach i strefach czasowych, nadal nie mieliśmy żadnych problemów z zrobieniem czegoś!

płynna współpraca z całymi teamami za pomocą ClickUp do tworzenia dokumentów, przydzielania zadań i śledzenia ich na jednej platformie_

Szczerze mówiąc, przejście z mozaiki rozwiązań programowych na jednolitą platformę było powiewem świeżego powietrza. Jedynym problemem było przyzwyczajenie się do krzywej uczenia się ClickUp, ponieważ zawiera on wiele funkcji w jednym potężnym oprogramowaniu do współpracy online. Wdrożenie przebiegło jednak bezproblemowo i udało mi się odnaleźć w tym wszystkim.

Gdy już poczułem się komfortowo z ClickUp, okazało się, że jestem o wiele bardziej wydajny - koordynując pracę z Teams na dwóch kontynentach, zarządzając dużymi i małymi projektami marketingowymi, zbierając i analizując dane wejściowe od różnych interesariuszy oraz kierując zespołem.

Mój zespół i ja korzystamy z funkcji współpracy ClickUp, takich jak Tablica ClickUp do burzy mózgów na temat zawartości i pomysłów na kampanię, Widok czatu ClickUp aby wymieniać wiadomości w czasie rzeczywistym, Dokumenty ClickUp do tworzenia wszystkiego, od SOP i umów po wewnętrzne wiki, ClickUp Clip do przechwytywania wideo, które można udostępniać - lista jest długa (przejdź do sekcji kluczowych funkcji, jeśli chcesz TL;DR_). I oczywiście zarządzamy wszystkimi zadaniami w ramach każdej kampanii i każdego projektu za pomocą Zadania ClickUp .

Niezależnie od tego, czy chodzi o ustawienie przypomnień o zadaniach, czy sprawdzanie aktualizacji postępów, ClickUp zajmuje się wszystkimi zadaniami administratora dla Ciebie (i Twojego zespołu), dzięki czemu możesz skupić się na bardziej wartościowej pracy.

To, co również wyróżnia ClickUp, to jego asystent oparty na AI ClickUp Brain . Ta potężna funkcja została zaprojektowana specjalnie w celu poprawy współpracy i pomocy w lepszym wykorzystaniu obszaru roboczego. Używam jej codziennie, aby lepiej pisać, ale może ona również wyszukiwać i analizować informacje w zadaniach, dokumentach, komunikacji (czat, komentarze) i połączonych aplikacjach, aby zidentyfikować połączenia i odpowiedzieć na pytania.

Ta recenzja G2 dokładnie odzwierciedla, dlaczego ClickUp jest numerem jeden na mojej liście..

Podoba mi się fakt, że jako menedżer mam przegląd wszystkich projektów, nad którymi pracuje mój zespół; jeszcze lepsze jest to, że mogę dowiedzieć się, jakie są szczegóły projektu, kto jest właścicielem, jaki jest aktualny status/aktualizacja i kiedy jest termin. Teams mogą łatwo współpracować ze sobą, ponieważ w sekcji komentarzy członkowie mogą oznaczać się nawzajem

The Szablony ClickUp to jedna z najczęściej używanych przeze mnie funkcji - kto nie chciałby skorzystać z gotowych i w pełni konfigurowalnych frameworków, aby uzyskać przewagę nad planami działania? Nie licz na mnie!

Chociaż jestem winny eksperymentowania z praktycznie każdym szablonem ClickUp (no dobra, może nie każdym, biorąc pod uwagę, że są ich prawie tysiące!) Polecam te do zarządzania współpracą w zespole:

Łatwe zarządzanie wewnętrzną współpracą i powiązaniami z klientami za pomocą szablonu ClickUp Client Success Collaboration Template

Szablon współpracy w zakresie powodzenia klienta ClickUp

Najlepsze funkcje Dokumentów Google

Pracuj nad dokumentami i edytuj je jednocześnie z innymi członkami zespołu

Zarządzanie wszystkimi plikami i dokumentami w bezpiecznej chmurze za pomocą Google Drive, z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak kontrola wersji i kontrola dostępu, aby zapewnić bezpieczeństwo danych

Dodawaj komentarze, sugestie edycji i współpracuj nad dokumentami na żywo

Integracja z innymi aplikacjami z obszaru roboczego Google, takimi jak Arkusze, Prezentacje i inne

Wykorzystaj Google Gemini, asystenta AI, w Dokumentach Google, aby pisać lepiej

limity Dokumentów Google

Ograniczone opcje formatu i niestandardowy wygląd w porównaniu do innych dedykowanych edytorów tekstu.

i niestandardowy wygląd w porównaniu do innych dedykowanych edytorów tekstu. Niewiele funkcji wspólnego zarządzania projektami poza edycją dokumentów

Bezpieczeństwo dla poufnych dokumentów może być problemem, ponieważ połączone linki mogą być łatwo udostępniane zewnętrznym stronom trzecim

Ceny Dokumentów Google

Dokumenty Google są częścią obszaru roboczego Google, który jest dostępny dla:

Free : Do 15 GB przestrzeni na Dysku

: Do 15 GB przestrzeni na Dysku Business Starter : 7,20 USD/miesiąc za użytkownika

: 7,20 USD/miesiąc za użytkownika Business Standard : $14.40/miesiąc na użytkownika

: $14.40/miesiąc na użytkownika Business Plus : 21,60 USD/miesiąc na użytkownika

: 21,60 USD/miesiąc na użytkownika Usługa Google Gemini jest dostępna jako dodatek w cenie od 18 USD za użytkownika miesięcznie, przy rocznym okresie zobowiązania

Oceny i recenzje Dokumentów Google

G2: NA

NA Capterra: 4.7/5 (28,125)

Co użytkownicy mają do powiedzenia o Dokumentach Google

Myślę, że ze względu na to, że jest dość przyjazny dla użytkownika, podobny do Worda, pobiera do Worda i Free, jest to mój najlepszy wybór do pisania, zwłaszcza, że zawsze jestem w ruchu i mogę otwierać dokumenty z mojego telefonu <3_

Użytkownik Reddit

3. Slack: Narzędzie do czatowania i współpracy

Zapytaj dowolny zespół, jakich narzędzi online używa do współpracy i czatu, a Slack prawdopodobnie znajdzie się na liście. Ta popularna platforma do komunikacji zespołowej w czasie rzeczywistym umożliwia udostępnianie aktualizacji, współpracę nad projektami i tworzenie połączonego miejsca pracy online za pośrednictwem kanałów, bezpośrednich wiadomości, rozmów grupowych i połączeń wideo. Podoba mi się łatwość obsługi i przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika. Można go używać zarówno do dyskusji zespołowych, jak i czatów jeden na jeden, a ja często używam go do dzielenia się pomysłami i komunikowania się z wewnętrznymi teamami, a także zewnętrznymi interesariuszami (przy użyciu wyspecjalizowanych grup, które można utworzyć za pomocą Slack Connect).

via Slack ClickUp integruje się natywnie ze Slack dzięki czemu można tworzyć zadania bezpośrednio z konwersacji i otrzymywać powiadomienia w kanałach Slack, utrzymując wszystko w porządku. Uważam jednak, że funkcja wyszukiwania w Slack jest dość podstawowa, zwłaszcza gdy porównam ją z uniwersalnym wyszukiwaniem ClickUp.

Najlepsze funkcje Slacka

Tworzenie i korzystanie z kanałów czatu Teams dedykowanych konkretnym projektom lub tematom

Pojedyncza platforma do zarządzania bezpośrednimi wiadomościami do prywatnych rozmów

Udostępnianie plików i tworzenie niestandardowych integracji (za pomocą narzędzi takich jak Zapier) w celu zwiększenia funkcji

Nawiązywanie połączeń wideo i głosowych za pomocą połączeń Slack

Uprość udostępnianie informacji i aktualizacje projektów za pośrednictwem dedykowanych kanałów

Korzystaj z Slack AI, aby szybko znajdować informacje w Slack, podsumowywać wątki konwersacji i otrzymywać podsumowanie nieodebranych wiadomości

Limity Slack

Może stać się przytłaczający przy dużej ilości wiadomości i kanałów

przy dużej ilości wiadomości i kanałów Ograniczone funkcje wspólnego zarządzania projektami poza komunikacją

Wyszukiwanie starszych wiadomości może być uciążliwe w przypadku dużych Teams

AI jest dostępne tylko w planie Enterprise jako osobny dodatek

Slack pricing

Free (nielimitowane wiadomości z 90-dniową historią wiadomości)

(nielimitowane wiadomości z 90-dniową historią wiadomości) Pro : 7,25 USD/miesiąc (dla małych Teams, które chcą lepszej współpracy) Business+: $12.50/miesiąc (dla firm, które chcą zwiększyć wydajność i utrzymać połączenie między zespołami)

: 7,25 USD/miesiąc (dla małych Teams, które chcą lepszej współpracy) $12.50/miesiąc (dla firm, które chcą zwiększyć wydajność i utrzymać połączenie między zespołami) Enterprise Grid: Niestandardowy cennik (dla większych przedsiębiorstw, które chcą zrobić więcej i poprawić wydajność na każdym poziomie)

Niestandardowy cennik (dla większych przedsiębiorstw, które chcą zrobić więcej i poprawić wydajność na każdym poziomie) Slack AI jest dostępny jako osobny dodatek, ale tylko dla planów Enterprise

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (32 500+ recenzji)

4,5/5 (32 500+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 23 200 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia o Slack

Uważam, że Slack to platforma, która stale się rozwija i dodaje nowe, istotne funkcje. Jest jednak tak łatwy w użyciu, że można z łatwością poruszać się po aplikacji i jej funkcjach. Ponadto oferuje mnóstwo sposobów komunikacji 1 na 1 lub zespołowej (wideo, audio, wiadomości i wszystko to z jednym lub kilkoma członkami zespołu)

Recenzja użytkownika na G2

4. Zoom: najlepsze narzędzie do wideokonferencji

Zoom to dziecko pandemii wśród narzędzi do współpracy online. Mimo że został uruchomiony w 2011 roku, niewiele osób o nim wiedziało. Szybko do 2020 roku i jest to podstawa w prawie wszystkich organizacjach.

Zoom jest bez wątpienia jednym z najbardziej łatwych w użyciu narzędzi do wideokonferencji, które zdecydowanie ułatwiło pracę zdalną. Dzięki Zoom możesz prowadzić rozmowy wideo i prezentacje online, organizować webinaria i współpracować wirtualnie ze swoimi Teams.

Prostota aplikacji nie oznacza jednak, że brakuje jej zaawansowanych funkcji. Zoom oferuje niemal wszystko, czego można potrzebować w narzędziu do wideokonferencji, w tym selektywne udostępnianie ekranu, kontrolę dostępu do spotkań, dołączanie chronione hasłem (wszyscy pamiętamy Zoombombing, prawda?), tablice online itp. To sprawia, że jest to idealne współpraca zespołowa oprogramowanie do burzy mózgów, współpracy i prowadzenia wydajnych dyskusji w środowisku zdalnym.

via Zoom Dużym plusem dla mnie jest to, że Zoom integruje się z ClickUp co sprawia, że zdalne spotkania są dziecinnie proste.

Najlepsze funkcje Zoom

Konferencje wideo w wysokiej rozdzielczości z udostępnianiem ekranu

Organizuj spotkania, webinaria, wydarzenia online, a nawet twórz pokoje do dyskusji w mniejszych grupach w ramach większych spotkań

Nagrywaj spotkania, dodawaj notatki i ankiety, prowadź burze mózgów i pracuj nad dokumentami dzięki udostępnianiu ekranu

Korzystaj ze zintegrowanej aplikacji Zoom AI Companion do generowania wiadomości i podsumowywania spotkań

Limity Zoom

Free Plan jest dość ograniczony, ponieważ można organizować lub uczestniczyć w spotkaniach nie dłuższych niż 40 minut

UI i UX narzędzia wymagają pilnej poprawy, a kluczowe funkcje są ukryte

Ceny Zoom

Basic: $0 (idealny dla twórców i solopreneurów, którzy nie mają nic przeciwko spotkaniom limitowanym do 40 minut)

$0 (idealny dla twórców i solopreneurów, którzy nie mają nic przeciwko spotkaniom limitowanym do 40 minut) Pro: $14.99 za hosta miesięcznie (dla mniejszych teamów od 1 do 9 użytkowników)

$14.99 za hosta miesięcznie (dla mniejszych teamów od 1 do 9 użytkowników) Business: 21,99 USD miesięcznie (dla średnich firm z zespołami do 100 osób)

21,99 USD miesięcznie (dla średnich firm z zespołami do 100 osób) Business Plus: 26,99 USD miesięcznie (dla Enterprise i większych organizacji z większymi wymaganiami w zakresie współpracy)

26,99 USD miesięcznie (dla Enterprise i większych organizacji z większymi wymaganiami w zakresie współpracy) Enterprise : Niestandardowe ceny (dla większych organizacji powyżej 100 osób z określonymi wymaganiami dotyczącymi spotkań, współpracy, webinarów i nie tylko)

: Niestandardowe ceny (dla większych organizacji powyżej 100 osób z określonymi wymaganiami dotyczącymi spotkań, współpracy, webinarów i nie tylko) AI Companion jest dostępny bez dodatkowych kosztów ze wszystkimi płatnymi kontami Zoom

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4.5/5 (55,200+ recenzji)

4.5/5 (55,200+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (13,800+)

Co użytkownicy mają do powiedzenia o Zoom

Najbardziej niesamowitym aspektem Zoom jest to, że umożliwia korespondencję oko w oko z dowolnego miejsca, a codzienne dyskusje wydają się zasadniczo tak normalne, jakbyśmy byli w podobnym pokoju, ponieważ przypomina to wirtualne miejsce spotkań, w którym odległość znika Wygoda i wykonanie są przyzwoite dla mojego codziennego użytku. Nie jest to trudne do włączenia i ma wiele atrakcji, aby mieć przyjemne spotkanie Używam go konsekwentnie. Dodam jeszcze, że obsługa klienta jest bardzo dobra.

Recenzja użytkownika na G2

5. Asana: Najlepsze narzędzie do zarządzania zadaniami i współpracy online

via Asana Forum Asana to narzędzie do zarządzania zadaniami i projektami, które pomaga zespołom efektywnie pracować, współpracować nad codziennymi zadaniami i połączyć całą ich pracę w jednym miejscu. Nie tylko pomaga przydzielać zadania członkom zespołu, ale także ułatwia powiadamianie ich o ważnych projektach i śledzenie kamieni milowych dla każdego członka zespołu.

To, co spodobało mi się w Asana, to prosty interfejs i skupienie się na byciu najlepszym narzędziem do współpracy przy zarządzaniu wieloma projektami. Pomaga szybko rozpocząć pracę dzięki łatwemu w użyciu kreatorze cyklu pracy, a także oferuje zakres szablonów, które przyspieszają pracę.

Wielu użytkowników zgadza się, że Asana jest świetną opcją dla tych, którzy potrzebują konkretnych możliwości zarządzania projektami w przedsiębiorstwie. Użytkownik Reddit powiedział,

_Asana pomaga organizować zadania, ale na początku może wydawać się nieco skomplikowana; wypróbuj różne sposoby wyświetlania zadań

Redditor

Najlepsze funkcje Asany

Uproszczenie tworzenia zadań, ich przypisywania i ustalania terminów dla przejrzystej organizacji projektów

Przeglądanie projektów w widokach takich jak Kanban, Listy, Osie czasu, Kalendarze i Wykresy Gantta

Automatyzacja czasochłonnych zadań, takich jak powiadomienia, przypomnienia i procesy zatwierdzania

Łatwe ustawienie automatyzacji cyklu pracy za pomocą formularzy, reguł, pakietów i szablonów

za pomocą formularzy, reguł, pakietów i szablonów Uprość komunikację w zespole dzięki funkcjom takim jak komentarze, załączniki i @wzmianki

Automatyzacja aktualizacji statusu i uzyskiwanie szybkich odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w Asanie dzięki asystentowi AI Asana Intelligence

Połączenie Asany z ponad 200 aplikacjami (w tym ClickUp), aby pomóc ci we współpracy zespołowej, przechowywaniu plików, zarządzaniu projektami i nie tylko

limity Asany

Brak wsparcia dla wielu osób przypisanych i przypisanych komentarzy

Niestandardowe opcje , widoki projektów, wielkość zespołu i projekty w planie Free

, widoki projektów, wielkość zespołu i projekty w planie Free Zalewa Cię wiadomościami dla wszystkich projektów. Nie możesz wybrać, które powiadomienia chcesz otrzymywać

Asana Intelligence ma jak dotąd bardzo ograniczone możliwości i jest dostępna tylko w płatnych planach

Cennik Asany

Personal: Free

Free Początkujący: $13.49/miesiąc za użytkownika

$13.49/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $30.49/miesiąc na użytkownika

$30.49/miesiąc na użytkownika Enterprise : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana

G2: 4.3/5 (9910+ recenzji)

4.3/5 (9910+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 500 opinii)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Asany

Asana ma dobry, przejrzysty interfejs i może obsługiwać wiele projektów oraz niezliczone kategorie i podkategorie. Praca z zespołami jest dziecinnie prosta, ponieważ można je łatwo dodawać, przydzielać im zadania i monitorować. Niestandardowe ustawienia sprawiają, że obszary robocze stają się logicznymi systemami dla biznesu. Używałem Asany w wielu Businessach, nie tylko w projektach, i za każdym razem spełniała moje wymagania

Recenzja użytkownika na Capterra

6. Trello: Najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i współpracy

Korzystałem z Trello podczas pracy nad mniejszymi projektami dla klientów z ograniczonym budżetem. Podoba mi się, że widok kart ułatwia wizualizację zadań. Prosty układ Trello do widoku statusu zadań i aktualizacji angażuje nawet tych interesariuszy, którzy mogą być niechętni technologii. Ułatwia to współpracę bez wysiłku. Nie wspominając już o tym, że przeniesienie kafelka ze stosu "Do zrobienia" do stosu "Zrobione" jest całkiem satysfakcjonujące.

Koniec z aktualizacjami statusu i łańcuchami e-maili. To świetne narzędzie dla zwinnych teamów, które cenią sobie przejrzystą komunikację i wizualne śledzenie postępów. Jednak to wszystko, co oferuje Trello. Jeśli pracujesz nad złożonymi projektami i masz zaawansowane wymagania, Trello nie jest dla ciebie.

via Atlassian Trello

Najlepsze funkcje Trello

Tablica Kanban z funkcją "przeciągnij i upuść" do wizualnego zarządzania zadaniami

Współpraca z Teams nad projektami przy użyciu list i kart do przypisywania zadań w ramach projektów

Komunikuj się z członkami zespołu w sprawie zadań za pomocą komentarzy, załączników i wzmianek

Zarządzanie projektami w prostym i intuicyjnym interfejsie i informowanie wszystkich o postępach w projekcie

Generuj i podsumowuj teksty dzięki zintegrowanemu Atlassian Intelligence

Limity Trello

Komunikacja za pomocą tablic i kart staje się niezrównoważona w momencie skalowania projektu

w momencie skalowania projektu Atlassian Intelligence ma ograniczone możliwości i jest dostępne tylko w planach Premium i Enterprise

Brak funkcji dyskusji lub czatu , które pozwalają Teams omawiać zadania lub konkretne projekty w aplikacji

, które pozwalają Teams omawiać zadania lub konkretne projekty w aplikacji Oddzielenie prywatnych elementów, takich jak prywatne notatki, od udostępnianych tablic zespołu jest trudne, co powoduje mylenie tych dwóch elementów podczas współpracy

Ceny Trello

Free: $$$a (idealna dla freelancerów i osób chcących zorganizować projekt)

$$$a (idealna dla freelancerów i osób chcących zorganizować projekt) Standardowy: $6/miesiąc za użytkownika (dla małych Teams lub tych, którzy chcą skalować współpracę)

$6/miesiąc za użytkownika (dla małych Teams lub tych, którzy chcą skalować współpracę) Premium: $12.50/miesiąc na użytkownika (dla teamów, które potrzebują śledzić i wizualizować wiele projektów na kilka sposobów, w tym tablice, oś czasu, kalendarze itp.)

$12.50/miesiąc na użytkownika (dla teamów, które potrzebują śledzić i wizualizować wiele projektów na kilka sposobów, w tym tablice, oś czasu, kalendarze itp.) Enterprise: Niestandardowy cennik (Dla organizacji, które potrzebują połączenia pracy między zespołami z większym bezpieczeństwem i kontrolą)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4.4/5 (13,520+ recenzji)

4.4/5 (13,520+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Trello

Uważam, że Trello jest przydatne, jeśli chodzi o widok całości projektów, zadań itp. nad którymi pracuję. Myślę, że siłą Trello jest to, że jest bardzo prosty (tablice, listy, karty) i łatwy w użyciu, dzięki czemu można go zastosować do prawie wszystkiego, gdzie trzeba uporządkować informacje. Nie jest to idealne rozwiązanie w 100%, ale często jest "wystarczająco dobre" i znacznie mniej skomplikowane i kosztowne niż narzędzia skoncentrowane na węższych obszarach rozwiązań

Użytkownik Reddit

7. Miro: Najlepsze narzędzie do tworzenia tablic online

via Miro Jako osoba ucząca się wizualnie, jestem zwolennikiem narzędzi do współpracy online, które przekształcają koncepcje w schematy blokowe, rysunki odręczne i mapy myśli. Nazywam to wielkim korektorem, ponieważ nie musisz zajmować się terminologią ani żargonem, aby przekazać swoje myśli. Miro to świetna opcja do wizualizacji projektów.

Tablica Miro zawiera wirtualne notatki, ramki, interaktywne obiekty i bogate multimedia, które zapewniają przepływ kreatywnych soków podczas sesji burzy mózgów. Mój zespół używał jej do warsztatów, sprintów projektowych i wizualnych sesji rozwiązywania problemów i za każdym razem zrobione było to całkiem dobrze.

Nasze doświadczenia nie są odosobnione; wiele małych teamów i osób prywatnych również uwielbia to narzędzie; jak wzmiankuje jeden z użytkowników na G2,

Łatwo jest ustawić szablony, z których mogą korzystać uczniowie. Studenci, którzy nigdy z niego nie korzystali, mogą z łatwością z niego korzystać

Najlepsze funkcje Miro

Burza mózgów z teamami przy użyciu tablicy online i map myśli w czasie rzeczywistym

i map myśli w czasie rzeczywistym Kreatywność dzięki karteczkom samoprzylepnym, pisakom do tablicy i kształtom

Usprawnij komunikację dzięki scentralizowanej platformie do przechwytywania, organizowania i weryfikowania pomysłów

Generuj proste teksty, mapy myśli i spostrzeżenia z pomocą asystenta AI, Miro Assist

Zbieranie opinii i pomysłów Teams za pomocą funkcji głosowania i opinii

Miro limit

Ograniczone funkcje współpracy , ponieważ narzędzie jest głównie nastawione na burzę mózgów i pracę na tablicy

, ponieważ narzędzie jest głównie nastawione na burzę mózgów i pracę na tablicy Krzywa uczenia się dla niektórych użytkowników, którzy mogą nie być zaznajomieni z narzędziami do tworzenia tablic online

dla niektórych użytkowników, którzy mogą nie być zaznajomieni z narzędziami do tworzenia tablic online Free Plan ma ograniczenia dotyczące rozmiaru tablicy, współpracowników i funkcji

Miro Assist jest obecnie dostępne w trybie beta we wszystkich planach, ale prawdopodobnie stanie się później funkcją płatną

Ceny Miro

Free : 0 USD (dla studentów, osób indywidualnych i małych grup z podstawowymi potrzebami współpracy)

: 0 USD (dla studentów, osób indywidualnych i małych grup z podstawowymi potrzebami współpracy) Starter : $10/miesiąc za użytkownika (dla tych, którzy chcą mieć nieograniczone i prywatne tablice wraz z podstawowymi funkcjami)

: $10/miesiąc za użytkownika (dla tych, którzy chcą mieć nieograniczone i prywatne tablice wraz z podstawowymi funkcjami) Business : 20 USD/miesiąc za użytkownika (wykracza poza zaawansowane zabezpieczenia i funkcje, idealne dla małych organizacji)

: 20 USD/miesiąc za użytkownika (wykracza poza zaawansowane zabezpieczenia i funkcje, idealne dla małych organizacji) Enterprise: Niestandardowy cennik (idealny dla większych Teams, którzy chcą współpracować w całej organizacji, ze wsparciem, bezpieczeństwem i kontrolą)

Miro oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (5500+ recenzji)

4.8/5 (5500+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1520 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia o Miro

Miro pozwala nam szybko generować pomysły, współpracować nad nowymi procesami i iść naprzód z naszymi planami! Uwielbiam elastyczność i wizualny charakter nieskończonego płótna. To świetne rozwiązanie, gdy nie wiesz, od czego zacząć projekt. Tablica miro zastąpiła wiele różnych plików i organizuje nasz zespół w centralnym miejscu. Ratunek_!

Recenzja użytkownika na G2

8. GitHub: Najlepsza platforma do udostępniania kodu i współpracy

Zapytaj dowolnego programistę o jego ulubione narzędzia do współpracy online, a GitHub z pewnością znajdzie się na samym szczycie. Jednak w przeciwieństwie do innych narzędzi do współpracy zespołowej, które pomagają wewnętrznym zespołom skutecznie się komunikować, GitHub łączy całą społeczność - głównie inżynierów oprogramowania i programistów.

via GitHub Jest to platforma do udostępniania kodu i budowania społeczności z funkcjami współpracy, gdzie programiści mogą zarządzać kontrolą wersji swojego kodu. Obejmuje to wspólne zarządzanie kodem, śledzenie zmian i zapewnienie płynnego rozwoju projektu poprzez udostępnianie kodu i funkcje branching.

Użytkownicy uwielbiają współpracować z innymi koderami i programistami, o czym wspomina ten użytkownik Reddit.

Musisz nauczyć się podstaw Gita. Każda praca programistyczna powinna wymagać korzystania z jakiegoś rodzaju kontroli źródła, a jeśli tak nie jest, to jest to ogromna czerwona flaga. GitHub jest jednak najpopularniejszą witryną do hostowania repozytoriów git

Najlepsze funkcje GitHub

Zarządzanie cyklami pracy nad kodem poprzez kontrolę wersji i udostępnianie kodu

Umożliwienie płynnej współpracy między deweloperami rozproszonymi geograficznie

Poprawa jakości kodu dzięki funkcjom pull request i code review

Scentralizowana platforma do zarządzania kodem, problemami i komunikacją w ramach projektu

Szybsze kodowanie i lepsza współpraca dzięki narzędziu GitHub Copilot AI

limity GitHub

W dużej mierze nastawiony na developerów i koderów , nie jest dobrą opcją dla zespołów nietechnicznych

, nie jest dobrą opcją dla zespołów nietechnicznych Jego główną rolą jest zarządzanie kodem, a nie współpraca czy komunikacja

Ma stromą krzywą uczenia się, szczególnie dla użytkowników niezaznajomionych z koncepcjami kontroli wersji Git

Ceny GitHub

Free: $0

$0 Teams: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Enterprise: $21/miesiąc za użytkownika

$21/miesiąc za użytkownika GitHub Copilot jest dostępny jako dodatek w cenie od $10/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje GitHub

G2: 4.7/5 (2090+ recenzji)

4.7/5 (2090+ recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 5990 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat GitHub

_GitHub jest pomocny w szybkim uzyskiwaniu recenzji od innych użytkowników i współpracy z nimi. To świetny sposób na planowanie projektów i śledzenie problemów w projektach. Jest to również najlepszy sposób na organizowanie repozytoriów Git w Internecie, niezależnie od tego, czy chcesz, aby były one publiczne czy prywatne

Recenzja użytkownika na G2

9. Figma: Najlepsze narzędzie do projektowania i współpracy w zespole

Praca w marketingu naraża mnie na kontakt z kreatywnymi typami, którzy są zaciekle niezależni i wolą pracować autonomicznie. Praca z innymi może nie przychodzić niektórym naturalnie, ale kiedy są częścią zespołu, musisz zrobić wszystko, co w twojej mocy, aby pomóc im we współpracy. Dzięki Figma współpraca staje się łatwa dla kreatywnych Teams.

Figma to oprogramowanie do współpracy projektowej z funkcjami edycji i prototypowania w czasie rzeczywistym, które pomagają zespołom współpracować nad projektami. Uważam, że ta funkcja Figmy jest najbardziej ekscytująca, ponieważ Teams mogą jednocześnie pracować nad makietami i prototypami, co pomaga przyspieszyć iteracje projektowe.

Figma jest również szeroko stosowana ze względu na swoją białą tablicę, która pozwala użytkownikom tworzyć grafiki wektorowe i prototypy, które wykraczają poza zwykłe obrazy.

via Figma

Najlepsze funkcje Figma

Uzyskaj współpracującą platformę projektową w czasie rzeczywistym, aby tworzyć i edytować interfejsy użytkownika (UI), strony internetowe i inne prototypy ze swoim zespołem

w czasie rzeczywistym, aby tworzyć i edytować interfejsy użytkownika (UI), strony internetowe i inne prototypy ze swoim zespołem Projektowanie dla wielu projektów przy użyciu wysokiej jakości makiet i zasobów projektowych

Współpraca nad projektami z innymi projektantami i interesariuszami przy użyciu scentralizowanego systemu zarządzania projektami

Lepsza komunikacja i informacje zwrotne dzięki komentarzom, funkcjom prezentacji i opcjom edycji w czasie rzeczywistym

limity Figma

Plan Free ma limit projektów, prototypów i współpracowników

Skupia się głównie na projektowaniu UI/UX i może nie być odpowiedni dla innych teamów

Brak asystenta lub funkcji AI

Ceny Figma

Free: $0

$0 Profesjonalny: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Organizacja: $45/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$45/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: $75/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Figma

G2: 4.7/5 (1090+ recenzji)

4.7/5 (1090+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (720+ opinii)

Co użytkownicy mają do powiedzenia o Figma

Jestem wewnętrznym projektantem i używam go codziennie jako głównego oprogramowania do projektowania. Jak wspomnieli inni, nie używałbym go do tworzenia ikon lub innych szczegółowych ilustracji, ale polegam na nim przy tworzeniu banerów reklamowych, postów w mediach społecznościowych, e-maili i wszystkich innych materiałów, które mają być tylko cyfrowe

Użytkownik Reddit

10. Airtable: Najlepsze narzędzie do zarządzania bazami danych i współpracy

Airtable to rozwiązanie do zarządzania dokumentami i bazami danych. Wykorzystuje bloki konstrukcyjne, aby umożliwić zespołom tworzenie arkuszy kalkulacyjnych lub baz danych w dowolny sposób. Osobiście uważam, że jest to bardzo pomocne, ponieważ stanowi wsparcie dla mojej strategicznej wizji. Od zarządzania projektami po kalendarze mediów społecznościowych, a nawet finanse, używaliśmy go do prawie wszystkiego.

Najlepszą częścią Airtable jest to, że można go używać do definiowania powiązań z innymi blokami, współpracy nad projektami i raportowaniem, a nawet tworzenia widoków wyraźnie dostosowanych do konkretnej pracy. Jest jak Arkusz Google lub skoroszyt Excela, ale ma doskonałe funkcje dodatkowe, które sprawiają, że jest idealny do kilku przypadków użycia.

Niedawno wprowadzili także nową funkcję AI o nazwie Airtable AI, która pomaga generować teksty i formuły, podsumowywać komentarze itp.

via Airtable

Airtable najlepsze funkcje

Elastyczna struktura relacyjnej bazy danych do organizowania i zarządzania różnymi typami danych (tekst, liczby, załączniki itp.)

Wizualizacja danych w niestandardowych widokach , takich jak tablice Kanban, kalendarze i formularze

, takich jak tablice Kanban, kalendarze i formularze Automatyzacja powtarzalnych zadań za pomocą zaawansowanych funkcji automatyzacji

Twórz teksty, generuj formuły, twórz automatyzację opartą na sztucznej inteligencji i podsumowuj komentarze za pomocą Airtable AI

i podsumowuj komentarze za pomocą Airtable AI Usprawnij współpracę poprzez udostępnianie widoków, komentowanie i przydzielanie zadań do rekordów

Airtable limit

Stroma krzywa uczenia się , ponieważ trzeba zrozumieć, jak działają bloki i powiązania

, ponieważ trzeba zrozumieć, jak działają bloki i powiązania Wymaga planu i ustawień z góry, aby zaprojektować idealną strukturę bazy danych

i ustawień z góry, aby zaprojektować idealną strukturę bazy danych Free Plan ma limity dotyczące rozmiaru bazy, współpracowników i funkcji

Airtable pricing

Free: $0

$0 Teams: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Business: $54/miesiąc za użytkownika

$54/miesiąc za użytkownika Skala Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Airtable AI jest dostępne we wszystkich płatnych planach, zaczynając od 7 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Airtable

G2: 4.6/5 (2240+ recenzji)

4.6/5 (2240+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1980 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia o Airtable

Airtable ma najbardziej niestandardowe opcje do wykorzystania jako baza danych jako alternatywa dla Arkuszy Google lub podobnych produktów. Jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Ma całkiem solidny darmowy plan

Recenzja użytkownika na Capterra

11. Monday.com: Najlepszy system operacyjny do pracy

Monday.com to popularne oprogramowanie do zarządzania projektami, które promuje przejrzystość i współpracę. Pomaga zarządzać i wyświetlać wszystkie zadania zespołu. Teams mogą używać tego narzędzia do współpracy, budowania cykli pracy, śledzenia postępów projektu i analizowania informacji związanych z projektem.

Platforma daje możliwość przełączania się między różnymi widokami, takimi jak wykresy Gantta, tablice Kanban i widok kalendarza.

Moim jedynym zastrzeżeniem jest to, że integracja z innymi narzędziami jest wyzwaniem i może to być dla mnie przełomem. Ponadto uważam, że nagrywanie ekranu jest niezbędną funkcją do współpracy, a Monday tego nie oferuje.

via Monday.com

najlepsze funkcje Monday.com

Efektywne zarządzanie projektami, Teams i cyklami pracy

Przypisywanie zadań i śledzenie celów dla siebie i swojego zespołu

Widok zadań w tablicach Kanban, kalendarzach i 10+ widokach do organizacji projektów

do organizacji projektów Tworzenie i udostępnianie konfigurowalnych pulpitów z ponad 30 widżetami

Wykorzystaj AI i automatyzację , aby uprościć powtarzalne zadania i zwiększyć wydajność

, aby uprościć powtarzalne zadania i zwiększyć wydajność Współpracuj ze swoim zespołem, korzystając z funkcji takich jak komentarze, wzmianki i udostępnianie plików

limity Monday.com

Rozszerzenie opcji niestandardowych może wymagać czasu i wysiłku , aby je ustawić

, aby je ustawić Free Plan ogranicza cię tylko do dwóch licencji i nie pozwala na gości lub widzów

Może wydawać się przytłaczająca dla prostych potrzeb zarządzania projektami

dla prostych potrzeb zarządzania projektami Pomoc AI może w tym momencie zrobić tylko bardzo ograniczone rzeczy

cennik Monday.com

Free: $0

$0 Podstawowy: $36/miesiąc na użytkownika

$36/miesiąc na użytkownika Standardowy: $42/miesiąc za użytkownika

$42/miesiąc za użytkownika Pro: 72 USD/miesiąc za użytkownika

72 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Monday.com

G2: 4.7/5 (10,672 recenzji)

4.7/5 (10,672 recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,723 opinii)

Co użytkownicy mają do powiedzenia o monday.com

Monday ułatwia mi organizowanie mojej pracy, etykietowanie innych członków zespołu w razie potrzeby oraz wprowadzanie poprawek i aktualizacji w miarę zmiany terminów. To nie tylko bardzo satysfakcjonujący obowiązek do zrobienia, ale także świetne źródło informacji o postępach w projekcie

Recenzja użytkownika na G2

12. Microsoft Teams: Najlepsze narzędzie do wideokonferencji

Przed boomem na Zoom, wielu z nas używało Microsoft Teams jako głównego narzędzia do wideokonferencji. I nadal z niego korzystam, ponieważ ma kilka funkcji, które pomagają wewnętrznym zespołom współpracować, synchronizować się, a nawet ustawić przypomnienia dla siebie nawzajem.

Dla firm korzystających z pakietu Microsoft Office, Microsoft Teams jest aplikacją do połączeń wideo, czatów i innych potrzeb związanych ze współpracą zespołową. Ma przyjazny dla użytkownika interfejs, może łatwo współpracować z innymi aplikacjami Microsoft i pozwala na prowadzenie wszystkich dyskusji na jednej platformie.

via Microsoft AppsClickUp integruje się z Microsoft Teams umożliwiając tworzenie zadań ClickUp bezpośrednio z konwersacji Teams, otrzymywanie powiadomień w kanałach Teams i utrzymywanie scentralizowanego huba do komunikacji w projektach i zarządzania projektami.

Microsoft Teams oferuje również aplikację mobilną, dzięki czemu nigdy nie przegapisz powiadomienia. Aplikacja posiada podstawowe funkcje współpracy, w tym udostępnianie ekranu oraz połączenia audio i wideo.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Używaj dedykowanych kanałów do dyskusji dotyczących konkretnego projektu, udostępniania plików i współpracy w czasie rzeczywistym

do dyskusji dotyczących konkretnego projektu, udostępniania plików i współpracy w czasie rzeczywistym Organizowanie spotkań online, prezentacji lub wirtualnych narad z możliwością udostępniania ekranu

Integracja z OneDrive i SharePoint w celu pracy z zespołem nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami

Przypisywanie zadań, śledzenie postępów i współpraca nad projektami bezpośrednio w Teams

bezpośrednio w Teams Nawiązywanie i odbieranie połączeń głosowych oraz wysyłanie bezpośrednich wiadomości, eliminując potrzebę korzystania z oddzielnych systemów telefonicznych

Podsumuj spotkania i podsumuj omówione elementy działań za pomocą zintegrowanego Copilot AI

limity Microsoft Teams

Free Plan ma ograniczenia dotyczące przestrzeni dyskowej, funkcji i czasu trwania spotkań

Duża liczba kanałów i integracji może być przytłaczająca

Może nie być idealnym rozwiązaniem, jeśli nie korzystasz z pozostałych rozwiązań Microsoft Office

Cennik Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

: 4 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

: 6 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Business Standard : 12,50 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Business Premium : 22 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

: 22 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Pomoc Copilot AI jest dostępna jako płatny dodatek dla planów Business i Enterprise

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 14 900 recenzji)

4,3/5 (ponad 14 900 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 9440 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Microsoft Teams

Zaletą Microsoft Teams jest to, że ma wszystko do zaoferowania dzięki wielu funkcjom, które w sobie zawiera. Jest tak łatwy w użyciu, że użytkownicy mogą tworzyć takie rzeczy jak spotkania i grupy oraz wysyłać wiadomości itp. Użytkownicy mogą łatwo wdrożyć za pomocą aplikacji mobilnej i aplikacji dekhtop

Recenzja użytkownika na G2

13. Canva: Najlepsze narzędzie do współpracy przy projektowaniu

Canva to fantastyczne narzędzie do współpracy projektowej. Moje Teams używają go do tworzenia oszałamiających wizualizacji bez konieczności posiadania rozszerzonej wiedzy w zakresie projektowania. Jego intuicyjny interfejs i ogromna biblioteka szablonów sprawiają, że jest to popularny wybór do tworzenia wszystkiego, od grafiki w mediach społecznościowych po prezentacje i materiały marketingowe.

Nawet jeśli jesteś kimś takim jak ja (tj. nie jesteś projektantem ani nie znasz koncepcji projektowych), możesz użyć Canva do tworzenia profesjonalnie wyglądających kreacji. Zaufaj mi, używałem go do tworzenia materiałów marketingowych (i okazjonalnych e-zaproszeń na wydarzenia) w mgnieniu oka, a niektóre z moich danych powstania sprawiły, że zespół graficzny poczuł się zazdrosny!

Ponadto uwielbiam eksperymentować i bawić się ich nową funkcją AI, Magic Studio! Moją ulubioną funkcją jest zamiana tekstu na wideo. Do mojej pracy próbowałem użyć funkcji Magic Write, która działa podobnie do ClickUp Brain's AI Writer. Nie działa ona jednak jako wirtualny asystent lub menedżer wiedzy, jak ClickUp Brain.

via _Canva

Najlepsze funkcje Canva

Projektuj wszystko za pomocą przeciągnij i upuść interfejsu projektowego z przyjaznymi dla użytkownika funkcjami

interfejsu projektowego z przyjaznymi dla użytkownika funkcjami Współpraca nad projektami z innymi członkami zespołu w celu współedytowania lub zatwierdzania

lub zatwierdzania Utrzymywanie zestawu marketingowego marki w celu zapewnienia spójności wszystkich projektów

Tworzenie i planowanie postów w mediach społecznościowych przy użyciu Content Planner

Wykorzystanie gotowych szablonów i zasobów projektowych w celu zaoszczędzenia czasu i zasobów

Uproszczenie cyklu pracy i komunikacji w ramach jednej platformy

Integracja narzędzia z wieloma systemami CRM i narzędziami do zarządzania projektami

Limity Canva

Ograniczone opcje niestandardowego projektowania w porównaniu do profesjonalnego oprogramowania do projektowania

Free Plan ma ograniczenia, takie jak brak możliwości korzystania z funkcji AI, takich jak Magic Write, Magic Studio, usuwanie tła lub innych funkcji. Posiada również limit przestrzeni dyskowej wynoszący 5 GB, a stockowe obrazy lub szablony premium są dostępne tylko w opcji Pro

Skupia się głównie na tworzeniu statycznych wizualizacji, z limitem współpracy i funkcji burzy mózgów

Cennik Canva

Canva Free: $0

$0 Canva Pro: $14.99/miesiąc dla jednego użytkownika

$14.99/miesiąc dla jednego użytkownika Canva for Teams: $29.99/miesiąc dla pierwszych pięciu użytkowników

$29.99/miesiąc dla pierwszych pięciu użytkowników Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Canva

G2: 4.7/5 (4620+ recenzji)

4.7/5 (4620+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (11,780+ opinii)

Co użytkownicy mają do powiedzenia o Canva

Prowadzę media społecznościowe dla kilku różnych Businessów i uwielbiam to. Wiem, jak korzystać z Illustratora i Designu, ale często wybieram Canvę, ponieważ jest łatwa. Możesz publikować bezpośrednio z Canvy (na telefonie) na Instagramie, co jest świetne

Użytkownik Reddit

14. Notion: Najlepiej konfigurowalny i współpracujący obszar roboczy

Odkryłem Notion dzięki wielu twórcom online, którzy z niego korzystają, a nawet sprzedają gotowe szablony Notion dla konkretnych przypadków użycia. Niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie projektu, wizualizację czy inne wymagania, może to być Twoja aplikacja.

Jednak umieściliśmy Notion na naszej liście, ponieważ oferuje potężny obszar roboczy , który można dostosować do konkretnych potrzeb współpracy zespołu. Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, burzą mózgów, czy budujesz bazę wiedzy, Notion pozwala stworzyć scentralizowane centrum dla twojego zespołu. Co więcej, teraz dostępna jest Notion AI, która może odpowiadać na pytania dotyczące mojej pracy, pisać za Ciebie i automatycznie wypełniać dane w tabelach.

Muszę jednak wspomnieć, że na początku miałem sporo trudności z tworzeniem niestandardowych szablonów i projektów, ponieważ nie było to najłatwiejsze w użyciu narzędzie.

via Notion

Notion najlepsze funkcje

Używaj bloków do zarządzania tekstem, listami rzeczy do zrobienia, tabelami, bazami danych i tablicami Kanban - a nawet mieszaj je i dopasowuj, aby tworzyć niestandardowe obszary robocze

Organizuj informacje za pomocą różnych układów stron - kolumn, kart, kalendarzy itp.

Edytuj, dodawaj komentarze i wzmianki @, aby upewnić się, że wszyscy pozostają na tej samej stronie

Szybkie uruchamianie projektów dzięki ogromnej bibliotece gotowych szablonów na spotkania, plany projektów, wiki itp.

na spotkania, plany projektów, wiki itp. Zapisywanie fragmentów z Internetu bezpośrednio w obszarze roboczym Notion w celu łatwego odniesienia i organizacji

Integracja z różnymi narzędziami, takimi jak Slack, Google Drive i Kalendarz Google w celu usprawnienia cyklu pracy

Oszczędzaj czas dzięki Notion AI, szybko pisząc kopie wiadomości itp. i tworząc tabele z danymi

Limity Notion

Może wydawać się przytłaczające i czasochłonne , szczególnie podczas tworzenia projektów od podstaw

, szczególnie podczas tworzenia projektów od podstaw Dostępnych jest wiele oficjalnych i stworzonych przez użytkowników szablonów dla różnych przypadków użycia, ale znalezienie idealnego może być trudne. Niektóre szablony są płatne i trzeba za nie dodatkowo zapłacić, nawet jeśli posiada się plan premium

Free Plan pozwala tylko na 10 gości i 7-dniową historię strony

Aplikacja mobilna jest nieco niezgrabna w użyciu

Notion pricing

Free Plan

Plus: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Business : $18/miesiąc za użytkownika

: $18/miesiąc za użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen Notion AI: Dodaj do swojego obszaru roboczego za 10 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Notion

G2: 4.7/5 (5260+ recenzji)

4.7/5 (5260+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2160 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia o Notion

Absolutnie polecam Notion. Nie polecałbym jednak używać go do reorganizacji całego życia od razu Byłem zbyt podekscytowany podczas ustawienia mojego obszaru roboczego kilka lat temu i nie wykorzystałem połowy rzeczy, które ustawiłem, ale wykorzystałem go do kilku kluczowych przypadków użycia.

Użytkownik Reddit

15. Dropbox: Najlepszy do bezpiecznego przechowywania w chmurze i udostępniania plików

Najlepsza platforma do udostępniania i przechowywania plików! Wciąż wracam do Dropbox ze względu na jego prostotę.

Dropbox jest pionierem w dziedzinie przechowywania danych w chmurze, oferując niezawodną i bezpieczną platformę do przechowywania, uzyskiwania dostępu i udostępniania plików z dowolnego miejsca. Choć Dropbox nie jest ściśle narzędziem do współpracy, płynnie integruje się z różnymi platformami do współpracy, dzięki czemu Twoje Teams mogą wydajnie pracować z udostępnianymi dokumentami i plikami.

via Dropbox Podobało mi się to Dropbox integruje się z ClickUp , umożliwiając mi załączanie plików Dropbox bezpośrednio do zadań ClickUp, współpracę nad dokumentami w Dropbox i utrzymywanie scentralizowanego huba do przechowywania plików i zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Dropbox

Bezpieczne przechowywanie plików w chmurze z solidnym szyfrowaniem danych i kontrolą dostępu

i kontrolą dostępu Zarządzanie plikami w przyjaznym dla użytkownika interfejsie

Dostęp do plików z dowolnego komputera, telefonu lub tabletu za pomocą aplikacji Dropbox

Śledzenie zmian i identyfikacja osób, które dokonały zmian w plikach

i identyfikacja osób, które dokonały zmian w plikach Udostępnianie plików i folderów członkom zespołu lub współpracownikom zewnętrznym

Integracja z różnymi narzędziami zapewniającymi wydajność i współpracę, takimi jak Slack, Zoom i Microsoft Office

Limity aplikacji Dropbox

Free Plan oferuje ograniczoną przestrzeń dyskową (tylko do 2 GB)

Limit rozmiaru przesyłanych plików dla użytkowników planu Free

dla użytkowników planu Free Skupia się głównie na przechowywaniu i udostępnianiu plików, a nie na rozbudowanych funkcjach współpracy, takich jak edycja lub komentowanie na platformie

Cennik Dropbox

Podstawowy : Free (do 2GB)

: Free (do 2GB) Plus : 11,99 USD/miesiąc

: 11,99 USD/miesiąc Essentials : $19.99/miesiąc

: $19.99/miesiąc Business : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Business Plus : $30/miesiąc na użytkownika

: $30/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Dropbox

G2: 4.4/5 (26,840+ recenzji)

4.4/5 (26,840+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (21,560+ opinii)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Dropbox

Naprawdę mi się podoba! Mogę tutaj zapisywać moje wideo i zdjęcia, a następnie usuwać je z telefonu zapisane w aplikacji do zdjęć, dzięki czemu mogę mieć więcej miejsca na telefonie, aby aktualizować aplikacje, instalować aplikacje i tym podobne!!! Ma limit 2gb... co jest w porządku.... Jak dotąd nie doświadczyłem żadnych problemów... na szczęście. Mogę wrócić i odwiedzić moje przesłane wideo w dowolnym miejscu i czasie

Recenzja G2

Najlepsze narzędzie do współpracy online (wszystko w jednym)

scentralizowany czat w ClickUp dla całej komunikacji w organizacji_

To głębokie zanurzenie się w świat narzędzi do współpracy online otworzyło mi oczy. Istnieje kilka fantastycznych opcji, z których każda ma swoje mocne strony i cel.

Przeanalizowaliśmy 15 najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do współpracy online, z których każde ma swój własny, odrębny przypadek użycia. Podczas gdy każde narzędzie wyróżnia się w swoich obszarach zainteresowania, istnieje jedno narzędzie do współpracy, które wyróżnia się zdolnością do ujednolicenia komunikacji, współpracy i zarządzania projektami - ClickUp.

W ciągu niecałych dwóch miesięcy ClickUp okazał się tak przełomowy, że ludzie z innych działów proszą o wersje demonstracyjne, aby zobaczyć, jak może usprawnić ich operacje

~ Elizabeth Bruker, Account Coordinator, Verivest

Mając ClickUp w swoim zestawie narzędzi, prawdopodobnie nie będziesz potrzebować żadnych innych narzędzi do współpracy online z naszej listy. Otrzymasz dostęp do czatu w czasie rzeczywistym, zarządzania dokumentami, tablicy w aplikacji i innych funkcji współpraca przy projektach zaawansowane narzędzia w ramach pakietu ClickUp. Dodatkowo, zyskujesz dzięki automatyzacji, niestandardowym rozwiązaniom, integracji i mojej ulubionej sztucznej inteligencji.

_ClickUp to strzał w dziesiątkę. Spełnia swój slogan "jedna aplikacja, która zastąpi wszystkie", umożliwiając teamom efektywną współpracę na jednej platformie. Ta funkcja umożliwia wszystkim pozostanie na tej samej stronie, widok wzajemnych wkładów, komentarzy i aktualizacji. W naszej organizacji uznaliśmy za niezwykle przydatne dzielenie zadań na różne poziomy, projekty i listy. Przypomnienia e-mail pomagają nam utrzymać koncentrację, a możliwość śledzenia postępów w powtarzających się zadaniach jest dużym plusem. Co więcej, narzędzie jest dostępne w rozsądnej cenie, a obsługa klienta jest wyjątkowa. Ustawienie i rozpoczęcie pracy z ClickUp jest dziecinnie proste

~ Recenzja użytkownika na G2

ClickUp to nie tylko platforma do współpracy lub komunikacji - to pełnoprawna platforma do zarządzania projektami. W rzeczywistości jest to jedna z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami tam. Nie musisz wierzyć nam na słowo; oto, co mają do powiedzenia użytkownicy:

_Używamy ClickUp od co najmniej 4 lat i szczerze mówiąc jest to zdecydowanie jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami. Próbowaliśmy z Asaną, Monday.com i Trello, zanim zdecydowaliśmy się na Clickup. Najlepszy wybór w historii! Nigdy nie miałem większych problemów, a obsługa klienta była bardzo pomocna. Korzystam z płatnej subskrypcji, a wraz z nową wersją jest coraz lepiej. Ogólnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę cenę i ogromną liczbę narzędzi, Clickup zdecydowanie przekroczył wszystkie moje oczekiwania Zdecydowanie zyskałem perspektywę na nasze procesy przepływu pracy po nauczeniu się efektywnego korzystania z Clickup

~ Użytkownik Reddit

Możesz niestandardowo dostosować ClickUp do swoich zmieniających się potrzeb i skalować w górę lub w dół bez ponoszenia znaczących kosztów. Dodatkowo, zawsze możesz skorzystać z wersji Free, aby w praktyce przekonać się o wpływie ClickUp na Twój biznes. Co najważniejsze, ClickUp dostosowuje się do cyklu pracy i procesów biznesowych, a nie odwrotnie.

Niezależnie od tego, czy jesteś małym startupem, czy dużym przedsiębiorstwem, ClickUp jest dla wszystkich.

Usprawnij współpracę online dzięki ClickUp

Tak więc, chociaż możesz mieszać i dopasowywać wiele narzędzi do współpracy online, które są mistrzami w swoich wyspecjalizowanych dziedzinach, jednym narzędziem, które może połączyć to wszystko dla Twojej organizacji jest ClickUp. Łączy w sobie zarządzanie projektami, współpracę, zarządzanie zadaniami i komunikację, aby zaoferować Ci jedno, kompleksowe rozwiązanie.

Wypróbuj ClickUp i odkryj, w jaki sposób może stać się Twoim punktem kompleksowej obsługi, zapewniającym lepszą współpracę i najwyższą wydajność. W końcu osiąganie celów nie powinno wymagać żonglowania wieloma narzędziami. ClickUp może pomóc Ci do zrobienia tego wszystkiego i zrobienia tego lepiej. Zarejestruj darmowe konto, aby odblokować szczytową wydajność i uprościć współpracę dla swoich Teams.