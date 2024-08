Darmowe szablony raportów rocznych

Podkreślenie powodzenia i niepowodzeń pod koniec roku stanowi podstawę do lepszego i bardziej owocnego nowego roku. Jest to czas na przegląd wyników, ocenę raportowania finansowego i wykorzystanie tych spostrzeżeń do wprowadzenia ulepszeń.

Jednym ze sposobów, w jaki firmy to zrobią, jest stworzenie raportu rocznego. W przypadku spółek publicznych dokument ten jest wymagany, aby akcjonariusze mogli zrozumieć kondycję biznesu. W przypadku mniejszych Business i Teams, tworzenie rocznego raportu może również pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji.

Szablon raportu rocznego pozwala stworzyć raport finansowy w o połowę krótszym czasie. Poniżej przedstawiamy najlepsze szablony do tworzenia raportów rocznych. Znajdziesz tu szablony raportów z postępów, podziałów pracy i raportów rocznych dla firm z różnych sektorów. 🙌

Dlaczego raporty roczne są ważne?

Raporty roczne to dokumenty, które przedstawiają kondycję finansową firmy i opisują jej działalność. Są one wymagane w przypadku spółek publicznych, ale mogą być również wykorzystywane przez mniejsze firmy i firmy prywatne do wewnętrznego raportowania.

Przed krach na Wall Street w 1929 r raportowanie roczne nie było obowiązkowe. Po implozji finansowej organy regulacyjne wymagały rocznych raportów od wszystkich spółek publicznych, aby akcjonariusze i interesariusze mogli zrozumieć kondycję finansową i operacje. 📈

Raport roczny spółki zazwyczaj rozpoczyna się od listu do interesariuszy, w którym krótko przedstawia się główne wnioski. Proces raportowania rocznego koncentruje się na gromadzeniu danych i tworzeniu wykresów w celu sformułowania narracji, która wyjaśnia, jak minął poprzedni rok i czego oczekuje się w przyszłości. Końcowe części raportowania zawierają szczegółowe wskaźniki podkreślające procedury finansowe i operacyjne.

Większość raportów rocznych zawiera następujące elementy:

List do akcjonariuszy

Omówienie i analizę zarządzania (MD&A)

Sprawozdania finansowe

Raportowanie z audytu

Podsumowanie wyników finansowych i operacyjnych

Business może zdecydować się na zatrudnienie zewnętrznej firmy agencje do tworzenia raportów rocznych lub zająć się tym wewnętrznie. Dzięki szablonowi raportów rocznych można pobierać informacje z raportowania wpływu i raportowanie sprzedaży aby stworzyć własny przegląd finansowy i operacyjny.

Co składa się na dobry szablon raportu rocznego

Raporty roczne muszą zawierać konkretne informacje finansowe, aby pomóc akcjonariuszom zrozumieć kondycję spółki. Raporty te mają na celu dostarczenie informacji na temat zdolności do spłaty istniejącego zadłużenia, zysków lub strat w poprzednim roku oraz planów operacyjnych. 💰

Kompleksowy raport roczny powinien zawierać:

Szczegółowe informacje finansowe : Celem tego dokumentu jest spełnienie wymogów regulacyjnych poprzez dostarczenie dogłębnych informacji finansowych na temat przychodów, zysków i strat

Celem tego dokumentu jest spełnienie wymogów regulacyjnych poprzez dostarczenie dogłębnych informacji finansowych na temat przychodów, zysków i strat List do interesariuszy: Roczne raporty zazwyczaj zaczynają się od misji organizacji i kluczowych wniosków z poprzedniego roku, więc wybierz szablon, który zawiera stronę tytułową dla tych informacji

Roczne raporty zazwyczaj zaczynają się od misji organizacji i kluczowych wniosków z poprzedniego roku, więc wybierz szablon, który zawiera stronę tytułową dla tych informacji Wsparcie dla wizualizacji danych: Poszukaj szablonu, który ma funkcję wbudowanych wykresów, wykresów kołowych i innych elementówTablice Kanban do wyświetlania kluczowych informacji finansowych i planów na przyszłość

Poszukaj szablonu, który ma funkcję wbudowanych wykresów, wykresów kołowych i innych elementówTablice Kanban do wyświetlania kluczowych informacji finansowych i planów na przyszłość Dostosowywane czcionki i projekty graficzne : Zaprezentuj swój raport roczny zgodnie ze standardami brandingu, wybierając szablon, który oferuje niestandardowe ustawienia typografii, elementów projektu i schematów kolorów

10 darmowych szablonów raportów rocznych

Gotowy do rozpoczęcia raportowania rocznego? Musisz zacząć od zebrania informacji na temat kluczowych wskaźników finansowych i wyników operacyjnych. Zanurz się w Teams przeglądy wydajności ocenić powodzenie na cele zarządzania projektami i zagłębić się w szczegółowe liczby dotyczące przychodów, długów i zysków.

Następnie skorzystaj z jednego z gotowych szablonów raportów rocznych, aby szybko zebrać wszystkie informacje w jednym dokumencie. Od szablonów typu "wszystko w jednym" po raporty z postępów i raporty z analiz finansowych, znajdziesz to, czego potrzebujesz, aby poinformować swoich akcjonariuszy. 💪

1. Szablon raportu rocznego ClickUp

Szablon raportu rocznego ClickUp

Szablon raportu rocznego ClickUp przekształca zniechęcające zadanie w łatwy do opanowania proces krok po kroku. Od zebrania odpowiednich danych do przedstawienia ich w profesjonalnym raporcie rocznym, ten darmowy szablon raportu rocznego będzie Twoim najlepszym przyjacielem podczas pracy nad najważniejszymi zadaniami na koniec roku.

Zacznij od zebrania ważnych danych ze sprawozdań finansowych za poprzedni rok, kamieni milowych projektów i raportów marketingowych. Następnie przejdź do szablonu raportu rocznego i wypełnij podstawowe informacje, takie jak nazwa firmy, logo i główne zaangażowane osoby.

Skorzystaj z sekcji Annual Highlights, aby wyróżnić wielkie zwycięstwa, takie jak wzrost sprzedaży, zwiększenie udziału w rynku i pozycja w globalnym rankingu. Następnie omów co najmniej dwa godne uwagi projekty, koncentrując się na celach i wpływie na całą firmę.

Na koniec omów najlepsze praktyki, które przyniosły najlepsze wyniki oraz analizę finansową za cały rok. Udostępnianie prezentacji członkom Tablicy, członkom zespołu i akcjonariuszom. Wykorzystaj kluczowe wnioski z raportu, aby poprawić plany komunikacji , położyć podwaliny pod zwiększone zyski i usprawnić operacje, aby sprostać wymaganiom zespołu i Cele HR .

2. Szablon raportu rocznego ClickUp Business

Szablon raportu rocznego ClickUp Business

Szablon Szablon raportu rocznego Business od ClickUp to proste narzędzie do gromadzenia, dokumentowania i prezentowania danych finansowych na koniec roku. Ten nowoczesny szablon raportu rocznego zapewnia wsparcie dla zaawansowanych grafik, wykresów i narzędzi danych, aby udostępniać informacje w pożądany sposób.

Zacznij od stworzenia przeglądu raportu, dzieląc informacje na podsumowania celów biznesowych, wizji i misji. Następnie omów strategię firmy, w tym raportowanie wzrostu i udostępniania. Dodaj wykresy i diagramy, aby podkreślić kluczowe powodzenia i wnioski. 📊

Kolejna sekcja szablonu raportu rocznego dotyczy finansów. Napisz sprawozdanie finansowe przedstawiające sytuację firmy i użyj twardych liczb, aby poprzeć swoje twierdzenia. Dodaj krótki wniosek podsumowujący główne wnioski i zakończ prognozami na kilka następnych lat.

3. Szablon struktury podziału pracy w raporcie rocznym ClickUp

Szablon struktury podziału pracy w raporcie rocznym ClickUp

Szablon Szablon struktury podziału pracy w raporcie rocznym ClickUp sprawia, że tworzenie raportów rocznych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki podziałowi pracy. Skorzystaj z szablonu, aby podzielić cały raport roczny na zadania i podzadania. Automatycznie przypisz je do odpowiedniego członka zespołu, aby zebrać dane analityczne i stworzyć sekcje raportu rocznego.

Korzystaj z różnych widoków zawartych w tym nowoczesnym szablonie raportu rocznego, aby wizualizować postępy i zobaczyć, kto nad czym pracuje. Użyj flag priorytetów, aby zidentyfikować pracę, którą należy się natychmiast zająć. Dodaj relacje zależności, aby zespół wiedział, które zadania blokują inne.

Wbudowany wykres Gantta pozwala szybko zobaczyć oś czasu tworzenia raportu rocznego. Użyj go, aby uzyskać szeroki przegląd wszystkich zadań w toku. Otwórz poszczególne karty zadań, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat statystyk finansowych i postępów w raportowaniu.

4. Szablon raportu z analizy finansowej ClickUp

Szablon raportu z analizy finansowej ClickUp

Użyj szablonu Szablon raportu z analizy finansowej od ClickUp aby stworzyć aktualny i szczegółowy raport na temat kondycji finansowej, który można wykorzystać jako część większego raportu rocznego. Gotowe arkusze kalkulacyjne ułatwiają wypełnianie danych finansowych i śledzenie zmian w razie potrzeby.

Zacznij od wypełnienia podstawowych informacji o firmie, w tym logo, adresu firmy i danych kontaktowych. Następnie dodaj wykresy i tabele przedstawiające szczegóły dotyczące najważniejszych kwestii finansowych. Mogą one obejmować takie elementy jak analiza przepływów pieniężnych, wskaźniki płynności i zadłużenia. 💸

Kolejne sekcje zawierają podsumowania dotyczące wyceny i analizy ryzyka. Dodaj dane i narracje, aby utrzymać uwagę czytelnika i pomóc mu zrozumieć sytuację firmy. Na koniec podsumuj kluczowe wnioski, wskazówki dotyczące ulepszeń i krótkie podsumowanie.

Skorzystaj z raportu, aby przeprowadzić szybką prezentację dla wewnętrznych interesariuszy lub udostępnij go szerzej w PowerPoint lub webinarium z udziałowcami. Niestandardowe ustawienia uprawnień pozwalają kontrolować, kto widzi raport i czy może go edytować.

5. Szablon raportu z postępów ClickUp

Szablon raportu z postępów ClickUp

Szablon Szablon raportowania postępów ClickUp to świetny dodatek do rocznego raportowania. Umożliwia on śledzenie celów projektu, dotrzymywanie harmonogramu i udostępnianie podsumowań postępów wspólnikom. Skorzystaj z szablonu raportu postępów, aby ocenić powodzenie poszczególnych członków zespołu lub monitorować osiągnięcia całego działu.

Dostosuj arkusz do oceny pojedynczego członka zespołu lub całego działu. Wypełnij podstawowe informacje, w tym tytuły stanowisk, zakres projektu i dane kontaktowe. Następnie utwórz ocenę wydajności, dzieląc główne cele na kluczowe wskaźniki.

Opracuj sekcję oceny umiejętności w szablonie, wymyślając kluczowe umiejętności, które powinien spełniać zespół lub pracownik. Podziel ranking na trzy do pięciu ocen. Wreszcie, zakończ raportowanie funkcją sekcji zaleceń, w której weźmiesz ocenione wskaźniki i ocenisz je wraz z celami firmy i projektu.

Skorzystaj z szablonu raportu z postępów, aby podkreślić zwycięstwa i obszary wymagające poprawy w raporcie rocznym. Raport z postępu prac może być również wykorzystany do identyfikacji przypadków, w których Teams usprawnili działania i podnieśli kondycję i powodzenie firmy.

6. Szablon raportu rocznego ClickUp dla organizacji non-profit

Szablon raportu rocznego ClickUp Nonprofit

Szablon Szablon raportu rocznego organizacji non-profit od ClickUp pozwala organizacjom na udostępnianie wglądu w działalność i sytuację finansową. Skorzystaj z rocznych raportów organizacji non-profit, aby podzielić się kluczowymi wnioskami z ogółem społeczeństwa lub zaoferować raportowanie zwolennikom i darczyńcom. 🤩

Szablon raportu rocznego organizacji non-profit rozpoczyna się od wiadomości od dyrektora wykonawczego. Wykorzystaj tę sekcję, aby podziękować inwestorom i wolontariuszom za ich wkład i złożyć oświadczenie o powodzeniu w minionym roku.

Następnie należy przedstawić wizję i misję organizacji non-profit. Pamiętaj, aby wyjaśnić, gdzie firma znajduje się obecnie i dokąd zmierza w ciągu najbliższego roku lub dwóch. Układ raportu rocznego obejmuje następnie kluczowe osiągnięcia i działania programowe.

Następnie należy podkreślić historie zmian, w których ludzie wywarli największy wpływ na organizację w minionym roku. Zanurz się w sprawozdaniach finansowych i udostępniaj specjalne podziękowania dla darczyńców i wolontariuszy, którzy wyszli poza ramy.

Zakończ szablony raportów rocznych organizacji non-profit, koncentrując się na przyszłych celach organizacji. W tym miejscu możesz skupić się na celach finansowych w zakresie pozyskiwania funduszy, a także na nadchodzących projektach, które chcesz podjąć.

7. Szablon raportu rocznego ClickUp LLC

Szablon raportu rocznego ClickUp LLC

Szablon raportu rocznego spółki LLC firmy ClickUp umożliwia udostępnianie szczegółów operacyjnych i wyników finansowych z ostatniego roku. Użyj go, aby zarządzać zgłoszeniami Business, zaoszczędzić czas na tworzeniu rocznych raportów i śledzić postępy na przestrzeni lat.

Ten szablon raportu rocznego firmy ma cztery gotowe sekcje, ale możesz dodać więcej według własnego uznania. Pierwsza sekcja dotyczy rozwoju projektu, w tym szczegółowych statystyk finansowych. Sekcje dotyczące rosnącego zespołu i społecznej odpowiedzialności biznesu podkreślają podejście firmy do ludzi.

Wreszcie, sekcja dotycząca planów na nadchodzący rok pozwala dodać prognozy finansowe i potencjalne projekty. Jest to świetne miejsce, aby uzyskać poparcie kluczowych interesariuszy na nadchodzący rok.

8. Canva Nowoczesna Okładka Raport Roczny

via Canva Canva jest znana bardziej z projektowania niż raportowania rocznego. Narzędzie to może jednak przekształcić nudny zestaw informacji w kreatywny raport roczny, gotowy do prezentacji i udostępniania w firmie. Canva oferuje dziesiątki szablonów raportów rocznych, z których Modern Cover Annual Report jest jednym z naszych ulubionych.

Ten kreatywny szablon raportu rocznego ma niebiesko-żółty design, ale można go niestandardowo dostosować do funkcji kolorów marki lub wybrać prosty czarno-biały układ. Spersonalizuj czcionki, aby wykorzystać swój styl marki w okładce raportu rocznego. 👩🏽‍🎨

Dodaj zdjęcia, grafiki i ikony, aby projekt naprawdę się wyróżniał. Pobierz projekt za pomocą dwóch kliknięć i natychmiast udostępniaj go na różnych forach, od mediów społecznościowych po wewnętrzny dokument raportu rocznego.

9. Szablon raportu rocznego Venngage na koniec roku

przez Venngage

Venngage to profesjonalne narzędzie do projektowania infografik, którego funkcją jest przyciągający wzrok szablon raportu rocznego na koniec roku. Projekt w stylu vintage pełni funkcję palety kolorów retro, którą można niestandardowo dopasować do marki firmy.

Sześciostronicowy szablon rozpoczyna się od strony tytułowej, wstępu i tabeli zawartości. Kilka następnych stron zawiera najważniejsze informacje na koniec roku, trendy branżowe i wyniki. W całym szablonie można znaleźć jasne kolory, gradienty i wykresy, które podkreślają najważniejsze informacje raportowanie wydatków i inna dokumentacja finansowa.

Ten atrakcyjny szablon raportu rocznego najlepiej nadaje się dla dostawców, którzy chcą przedstawić krótkie informacje na temat transakcji biznesowych w minionym roku. Dodaj więcej stron i głębsze informacje, jeśli wolisz bardziej szczegółowy raport.

10. Szablon raportu rocznego od Envato

przez Envato Elements

Szablon raportu rocznego od Envato to dogłębne, 24-stronicowe podejście do raportowania akcjonariuszom o stanie twojego Businessu. Cechujący się profesjonalnym designem, produkt końcowy może być udostępniany jako PDF lub załącznik e-mail. 📧

Ten przykład raportu rocznego pozwala zaprezentować swój biznes w formalny i przyciągający uwagę sposób. Użyj go do udostępniania kwartalne przeglądy Business , kluczowych wygranych i sprawozdań finansowych z odpowiednimi stronami.

Zmień wszystkie kolory w całym dokumencie w jednym miejscu, aby dopasować je do swojego brandingu. Użyj wbudowanych Free czcionek, aby zmienić tekst tak, aby spełniał wytyczne marki. Projekt działa najlepiej w programie Adobe InDesign i posiada funkcje warstwowe i wektorowe dla projektów o podwyższonej jakości.

Aktualizuj udziałowców za pomocą szablonów raportowania rocznego

Prosty szablon raportu rocznego pozwala szybciej niż kiedykolwiek wcześniej informować udziałowców o kondycji i sytuacji finansowej firmy. Od wspaniałych, konfigurowalnych projektów po proste, informacyjne układy - istnieje sposób na udostępnianie informacji w pożądany sposób. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij tworzyć kompleksowe raporty roczne, które z pewnością będą pouczające i angażujące. Przejrzyj ponad 1000 szablonów, aby zebrać dane do raportowania finansowego i wykorzystać ponad 15 widoków i narzędzi niestandardowych do monitorowania powodzenia przez cały rok. Jeśli jesteś gotowy do zrobienia raportu rocznego, ClickUp oferuje kilka szablonów, które pozwolą Ci wykonać zadanie. 🌻