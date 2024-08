10 najlepszych alternatyw Google Analytics do raportowania statystyk witryny w 2024 roku

Jeśli chcesz, aby Twoja witryna zamieniała kliknięcia w konwersje i napędzała rozwój Twojego biznesu, musisz zwracać uwagę na analitykę internetową.

Google Analytics jest najpopularniejszym narzędziem analitycznym od czasu jego premiery w 2005 roku, ale daleko mu do doskonałości. Najnowsza wersja Google, GA4, zawiera rozbieżności w danych, brakujące wskaźniki i poważne obawy dotyczące prywatności. To sprawiło, że wielu właścicieli witryn szuka odpowiednich, zaawansowanych alternatyw analitycznych.

Jeśli szukasz najlepszych alternatyw dla Google Analytics na 2024 rok, rozważ te dziesięć doskonałych narzędzi do analityki internetowej, które zebraliśmy.

Czego należy szukać w alternatywach dla Google Analytics?

Jeśli chcesz monitorować ruch w witrynie, zoptymalizować podróż niestandardowych klientów oraz zmaksymalizować konwersje i sprzedaż, każda alternatywa dla Google Analytics powinna mieć te pięć kluczowych funkcji:

Prywatność danych i zgodność z przepisami: Będziesz potrzebował narzędzia do analityki internetowej, które priorytetowo traktuje prywatność użytkowników i jest zgodne z przepisami o ochronie danych. Poszukaj narzędzi, które oferują anonimizację danych i zapewniają kontrolę nad danymi zbieranymi od odwiedzających Twoją witrynę Dokładność danych: Poszukaj funkcji w swoim potencjalnym narzędziu analitycznym, takich jak aktualizacje danych w czasie rzeczywistym i inteligentna próbka danych, które zapewnią, że informacje uzyskane z platformy są godne zaufania i umożliwiają podjęcie odpowiednich działań Opcje dostosowywania: Powinieneś mieć możliwość ustawienia co najmniej niestandardowych raportów. Jeszcze lepiej, jeśli można utworzyć niestandardowy pulpit analityczny, dzięki czemu można łatwo i szybko śledzić wskaźniki, które są dla nas najważniejsze Przyjazny dla użytkownika interfejs: Interfejs użytkownika na wybranej platformie analitycznej powinien ułatwiać dostęp i zrozumienie danych ilościowych, nawet dla członków zespołu, którzy mogą nie mieć rozległej wiedzy technicznej Możliwości integracji: Szukaj alternatyw Google Analytics, które integrują się z systemami zarządzania zawartością, platformami e-commerce i sieciami reklamowymi. Jest to świetny sposób na scentralizowanie danych i uzyskanie bardziej kompleksowego widoku wskaźników online

Wybór najlepszej alternatywy dla Google Analytics będzie zależał od Twojej organizacji i jej potrzeb cele marketingowe dla swojej obecności online. Wiele alternatyw Google Analytics z tej listy oferuje darmowy plan lub wersję próbną. Są one świetnym sposobem na przetestowanie funkcji różnych rozwiązań analitycznych i sprawdzenie, które narzędzie do analizy sieci działa najlepiej dla Ciebie.

10 najlepszych alternatyw Google Analytics do wykorzystania w 2024 roku

1. Semrush

Via Semrush Semrush to alternatywa dla Google Analytics z wystarczającą liczbą funkcji, aby stać się wszechstronnym narzędziem marketingu cyfrowego. Platforma wyróżnia się narzędziami do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO) i marketingu zawartości. Jest to świetna opcja, jeśli szukasz alternatywy dla analityki, która może również pomóc ci zwiększyć zawartość i sprawdzić konkurencję.

Najlepsze funkcje Semrush

Ta platforma analityczna oferuje również kompleksowe narzędzia do badania słów kluczowych, które pomagają znaleźć słowa kluczowe o wysokiej wartości dla witryny lub zadań związanych z danymi powstania

Doskonała analiza konkurencji, dzięki której można zidentyfikować, co inni używają do słów kluczowych i linków zwrotnych, a nawet jak zarządzają swoimi kampaniami reklamowymi online

Doskonała funkcja audytu witryny, która skanuje witrynę pod kątem problemów SEO, takich jak niedziałające linki, a następnie informuje, co należy zrobić, aby je poprawić

Limity Semrush

Dane są często aktualizowane z jednodniowym lub dłuższym opóźnieniem, więc nie należy oczekiwać informacji w czasie rzeczywistym

Niektórzy użytkownicy zwracają uwagę, że raportowanie mogłoby być bardziej szczegółowe

Ceny Semrush

Pro: $129.95/miesiąc

$129.95/miesiąc Guru: 249,95 USD/miesiąc

249,95 USD/miesiąc Business: $499.95/miesiąc

Oceny i recenzje Semrush

G2: 4,5/5 (ponad 1 800 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,100 recenzji)

2. Mixpanel

Via Mixpanel Mixpanel to platforma analityczna, która pomaga organizacjom śledzić i analizować interakcje użytkowników z ich platformami cyfrowymi, takimi jak strona internetowa lub aplikacja. Dzięki wglądowi Mixpanel w zachowanie użytkowników, organizacje mogą podejmować lepsze decyzje oparte na danych o swoich produktach i doświadczeniach użytkowników.

Jest to jedna z niewielu alternatyw Google Analytics, która mówi ci, co robią twoi użytkownicy i pomaga ci zrozumieć dlaczego to robią.

Najlepsze funkcje Mixpanel

Śledzenie zachowań użytkowników lub wydarzenia w witrynie, w tym rejestracje, korzystanie z funkcji, kliknięcia przycisków i inne, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy angażują się w Twoje produkty

Analiza lejka pozwala wizualizować dane dotyczące kroków podejmowanych przez użytkowników od pierwszego kliknięcia do najważniejszego punktu konwersji.

Zapewnia wgląd w to, gdzie użytkownicy wypadają z lejka i gdzie można zoptymalizować ich podróż

Doskonałe możliwości testowania A/B, dzięki czemu można testować zmiany i warianty na platformach cyfrowych. Następnie możesz zmierzyć wpływ tych zmian na zaangażowanie użytkowników, konwersje i nie tylko

Limity Mixpanel

Interfejs użytkownika nie jest zbyt intuicyjny, więc spodziewaj się stromej krzywej uczenia się na tej alternatywie Google Analytics

Ceny Mixpanel

Starter: Free

Free Rozwój: Od 20 USD/miesiąc

Od 20 USD/miesiąc Enterprise: Od 833 USD/miesiąc

Mixpanel oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 1000 recenzji)

4,6/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 120 recenzji)

3. Clicky

Via Kliknięcie Clicky to narzędzie do analityki internetowej, które zapewnia organizacjom analizę stron internetowych w czasie rzeczywistym. Ponieważ dostarcza dane w czasie rzeczywistym, Clicky jest szczególnie przydatny dla organizacji, które muszą natychmiast reagować na interakcje użytkowników, takich jak e-commerce i strony z wiadomościami.

Najlepsze funkcje Clicky

Znany ze swoich możliwości śledzenia danych w czasie rzeczywistym, Clicky pozwala monitorować aktywność na stronie internetowej na bieżąco

Doskonałyniestandardowe pulpity wyświetlają wskaźniki, które są dla Ciebie najważniejsze, dzięki czemu możesz zaprojektować spersonalizowane pulpity z informacjami o trendach ruchu, najpopularniejszych stronach i nie tylko

Mapy cieplne oferują wizualną reprezentację miejsc, w których użytkownicy klikają w witrynie, dzięki czemu można zrozumieć ich interakcje i zoptymalizować projekt na podstawie tych danych

Limity Clicky

Interfejs użytkownika jest przestarzały. Chociaż może to być niedroga alternatywa dla Google Analytics dla mniejszych Business, organizacje na poziomie Enterprise mogą chcieć bardziej zaktualizowanej opcji

Ceny Clicky

Free dla jednej witryny

Pro: $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Pro Plus: $14.99/miesiąc

$14.99/miesiąc Pro Platinum: $19.99/miesiąc

$19.99/miesiąc Niestandardowe: Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Clicky oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

4.4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.2/5 (4+ opinii)

4. Adobe Analytics

Via Adobe Analytics Adobe Analytics, część pakietu Adobe Experience Cloud, to kompleksowa platforma analityki internetowej. Ułatwia ona organizacjom mierzenie i analizowanie danych z ich witryn internetowych i wysiłków marketingowych . Adobe Analytics to rozwiązanie często wykorzystywane przez większe organizacje lub te, które potrzebują zaawansowanej analityki.

Najlepsze funkcje Adobe Analytics

Kompleksowe gromadzenie danych dla witryny internetowej, aplikacji mobilnej, kanałów mediów społecznościowych, kampanii e-mail, reklam Google i innych

Dane w czasie rzeczywistym pozwalają monitorować to, co się dzieje i natychmiast reagować na zmieniające się zachowania użytkowników

Doskonała analiza ścieżek zapewnia głębsze zrozumienie sposobu, w jaki użytkownicy docierają do Twojej witryny lub aplikacji, w tym miejsca, w którym przerywają podróż

Limity Adobe Analytics

Ta alternatywa Google Analytics jest jedną z najdroższych dostępnych opcji, więc mniejsze organizacje mogą nie być w stanie z niej skorzystać

Ceny Adobe Analytics

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Oceny i recenzje Adobe Analytics

G2: 4,1/5 (ponad 990 recenzji)

4,1/5 (ponad 990 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 220 recenzji)

5. Matomo

Via Matomo Matomo to platforma analityki internetowej typu open-source. Jest to jedna z niewielu alternatyw Google Analytics, która jest hostowana samodzielnie. Oznacza to, że masz zakończoną kontrolę nad gromadzeniem danych, ponieważ hostujesz je na własnych serwerach.

Matomo jest znane jako alternatywa analityczna, która jest zaangażowana w prywatność danych.

Najlepsze funkcje Matomo

Samodzielnie hostowane rozwiązanie, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad danymi analitycznymi i miejscem ich przechowywania. Nie musisz udostępniać danych dużej korporacji, która może wykorzystać je do własnych potrzeb marketingowych

Wysoce konfigurowalny, umożliwiający ustawienie celów, niestandardowych wydarzeń i segmentacji danych, dzięki czemu można uzyskać potrzebne dane, nawet jeśli masz unikalne wymagania dotyczące śledzenia

Matomo jest znane z dbałości o bezpieczeństwo danych i prywatność, dzięki czemu użytkownicy mogą anonimizować swój adres IP lub zrezygnować ze śledzenia, zachowując zgodność z RODO, CCPA i innymi surowymi przepisami dotyczącymi prywatności danych

Limity Matomo

Może być powolny, zwłaszcza podczas pracy z większymi ustawieniami danych, więc większe organizacje mogą uznać go za niezgrabny

Ceny Matomo

Dostępne są plany Free i Open Source

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Oceny i recenzje Matomo

G2: 4.2/5 (ponad 80 recenzji)

4.2/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

6. Hotjar

Via Hotjar Hotjar to łatwe w użyciu narzędzie do analizy ilościowej, które pomaga organizacjom zrozumieć zachowanie odwiedzających witrynę. Posiada funkcje takie jak mapy cieplne, nagrania sesji, ankiety i narzędzia do zbierania opinii.

Przyjazna dla użytkownika platforma ma doskonały Free Plan, co czyni ją rozsądną alternatywą Google Analytics dla mniejszych Business i właścicieli stron internetowych.

Najlepsze funkcje Hotjar

Doskonałe nagrania sesji, dzięki którym można uzyskać szczegółowy wgląd w zachowanie użytkowników w witrynie, w tym ścieżki, którymi podążają, kliknięcia i wszelkie obszary, w których napotykają problemy

Różne narzędzia do zbierania opinii użytkowników, w tym ankiety na miejscu i formularze opinii, dzięki czemu możesz lepiej zrozumieć swoich odbiorców i zobaczyć, jak poprawić ich wrażenia

Analiza lejka sprzedażowego pomaga śledzić zachowanie użytkowników podczas przechodzenia przez lejek sprzedażowy, dając wgląd w to, gdzie porzucają podróż klienta i co można zrobić, aby poprawić współczynniki konwersji

Limity Hotjar

Mapy popularności są limitowane do ostatnich 30 dni

Niektórzy użytkownicy uważają, że mapy cieplne nie zawsze są dokładne

Ceny Hotjar

Basic: Free

Free Plus: $39/miesiąc

$39/miesiąc Business: $99/miesiąc

$99/miesiąc Skala: $389/miesiąc

Oceny i recenzje Hotjar

G2: 4.3/5 (290+ recenzji)

4.3/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 490 recenzji)

7. Piwik

Via Piwik Piwik to rozwiązanie analityczne typu open-source zaprojektowane, aby pomóc organizacjom w śledzeniu zachowań użytkowników witryny. Oferuje wiele standardowych narzędzi potrzebnych do gromadzenia i analizowania danych, ale z naciskiem na prywatność danych.

Piwik jest jedną z niewielu samodzielnie hostowanych alternatyw Google Analytics, dzięki czemu zachowujesz pełną własność danych, pozostając w zgodzie z RODO i innymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.

Najlepsze funkcje Piwik

Jako samodzielna platforma analityki internetowej, Piwik oferuje doskonałe opcje prywatności dla wrażliwych danych klientów, jednocześnie pozwalając organizacjom zachować pełną kontrolę nad gromadzeniem danych

Śledzenie danych analitycznych w czasie rzeczywistym pozwala organizacjom obserwować aktywność na stronie na bieżąco i szybko reagować na wszelkie problemy

Naprawdę przyjemne opcje niestandardowego pulpitu analitycznego, dzięki czemu można uzyskać dane, które są najbardziej odpowiednie dla organizacji skupić się na śledzeniu swoich celów Limity Piwik

Jedna z alternatyw Google Analytics, stosunkowo limitowana pod względem możliwości integracji w porównaniu do innych opcji

Plany Enterprise mogą szybko stać się drogie

Cennik Piwik

Core: Free na zawsze

Free na zawsze Enterprise: Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Oceny i recenzje Piwik

G2: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

4.5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.7/5 (15+ opinii)

8. Fathom

Via Fathom Fathom to oprogramowanie do analityki internetowej, które, podobnie jak Google, jest dostawcą informacji na temat ruchu w witrynie i zachowania odwiedzających. Fathom jest jednak commitem do poszanowania danych osobowych, pozostawania w zgodzie z RODO i praktykowania minimalizacji danych. Jest to doskonała opcja dla organizacji, które chcą uzyskać wgląd w zachowanie użytkowników bez narażania prywatności.

Najlepsze funkcje Fathom

Znana z dbałości o prywatność platforma analityki internetowej nie wykorzystuje plików cookie ani nie śledzi danych osobowych, co jest zgodne z organizacjami, które chcą gromadzić dane z szacunkiem i bez śledzenia przez osoby trzecie

Prosty, przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia uzyskiwanie analiz witryn internetowych

Lekki skrypt, który nie spowalnia wydajności witryny, więc narzędzie analityczne nie będzie miało negatywnego wpływu na ranking strony

Limity Fathom

Dotarcie do potrzebnych informacji w narzędziu analitycznym może być nieco kłopotliwe, więc na początku należy przygotować się do zrobienia kilku poszukiwań

Ceny Fathom

30-dniowa wersja próbna Free

14 USD/miesiąc za maksymalnie 100 000 widoków stron miesięcznie

24 USD/miesiąc za do 200 000 odsłon miesięcznie

44 USD/miesiąc za maksymalnie 500 000 odsłon miesięcznie

Fathom oceny i recenzje

G2: 5/5 (ponad 1 500 recenzji)

5/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 10 recenzji)

9. Sterta

Via Sterta Heap to narzędzie analityczne dla stron internetowych i aplikacji mobilnych z różnymi funkcjami, które pomagają organizacjom zrozumieć zachowanie użytkowników. Oprogramowanie analityczne jest znane z tego, że jest przyjazne dla użytkownika, więc jest popularnym wyborem dla organizacji, które potrzebują cyfrowej platformy analitycznej bez konieczności posiadania zbyt dużej wiedzy technicznej.

Najlepsze funkcje Heap

Doskonale radzi sobie ze śledzeniem wydarzeń, dzięki czemu można automatycznie rejestrować i analizować interakcje użytkowników w witrynie oraz analizować dane z mocą wsteczną

Przyjemne narzędzia do analizy retencji pomagają mierzyć retencję użytkowników w czasie, na przykład jak często użytkownicy powracają do Twojej witryny lub aplikacji oraz wzorce długoterminowego zaangażowania użytkowników

Narzędzia do wizualizacji ułatwiają przekazywanie spostrzeżeń i udostępnianie danych witryny interesariuszom

Heap limits

To narzędzie analityczne wymaga dość długiego szkolenia, aby zrozumieć wszystkie dostępne funkcje, więc wdrożenie może zająć trochę czasu

Limit dostępnych samouczków

Ceny Heap

Dostępny jest plan Free

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Heap oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

4.4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

10. Woopra

Via Woopra Woopra to rozwiązanie analityczne wykorzystywane przez organizacje, które chcą zrozumieć i zaangażować swoich odbiorców na głębszym poziomie. Może zapewnić wgląd w zachowanie klientów w kanałach cyfrowych, takich jak strona internetowa lub aplikacja mobilna, i pomóc w ulepszeniu podróży klienta.

Najlepsze funkcje Woopra

Unikalne narzędzia, takie jak szczegółowe profile klientów, które łączą dane ilościowe i jakościowe, tworząc całościowe widoki interakcji klientów z cyfrowym śladem organizacji

Doskonałe opcje integracji, dzięki którym można połączyć Wooprę z systemami marketingowymi iNarzędzia CRM aby uzyskać bardziej całościowy widok danych o użytkownikach

Narzędzia do analizy lejków pomagają śledzić podróże użytkowników i identyfikować, kiedy porzucają lub podejmują pożądane działania, dając możliwość udoskonalenia podróży klienta i poprawy doświadczenia użytkownika

Limity Woopra

Konfigurowalny pulpit nawigacyjny nie jest zbyt przyjazny dla użytkownika i dla niektórych może wyglądać nieco przestarzale

Ceny Woopra

Core: Free

Free Pro: $999/miesiąc

$999/miesiąc Enterprise: Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Oceny i recenzje Woopra

G2: 4.4/5 (ponad 180 recenzji)

4.4/5 (ponad 180 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

Inne narzędzia analityczne

Twórz szczegółowe pulpity i łatwo dodawaj karty, aby zobaczyć postęp w punktach sprintu, zadania na status i błędy na widok

Być może znasz już (i uwielbiasz!) ClickUp jako narzędzie do zarządzania projektami . Możliwości platformy obejmują wizualne zarządzanie projektami i może być cennym narzędziem do monitorowania analityki strony internetowej.

ClickUp nie oferuje natywnych funkcji analityki internetowej, ale doskonale radzi sobie z tworzeniem wyjątkowych wizualizacji danych za pomocą pulpitów i darmowych szablonów analitycznych. Pulpity ClickUp pomagają przekształcić dane z platformy analityki internetowej w przydatne informacje dzięki lepszej wizualizacji danych. Możesz tworzyć niestandardowe pulpity które wyświetlają przychodzące dane w atrakcyjnych wizualnie i łatwych do zrozumienia formatach.

Pulpity ClickUp mogą zawierać wykresy, tabele i widżety, aby prezentacji wskaźników KPI , ułatwiając podejmowanie decyzji opartych na danych dla doświadczenia użytkownika.

ClickUp oferuje również szeroki zakres gotowych szablonów, które mogą pomóc w przekształceniu danych w decyzje. Na przykład Szablon raportowania ClickUp Analytics może pomóc w zrozumieniu trendów i wzorców w danych, aby zapewnić głębsze zrozumienie podróży użytkownika. W międzyczasie Szablon raportu z analizy danych ClickUp doskonale nadaje się do szybkiego zbierania wniosków z danych i udostępniania ich interesariuszom w łatwym do odczytania formacie.

Zacznij analizować swoją witrynę dzięki bardziej przejrzystym danym i procesom

Po wybraniu ulubionej z najlepszych alternatyw Google Analytics na 2024 rok dla swojej organizacji, połącz narzędzie analityczne z kontem ClickUp.

ClickUp płynnie integruje się z tysiącami aplikacji i usług, dzięki czemu możesz stworzyć jedno centralne miejsce do zarządzania, analizowania i działania na danych użytkowników. To świetny sposób na scentralizowanie i udostępnianie informacji swojemu zespołowi, dzięki czemu można podejmować lepsze decyzje oparte na danych.

Czy jesteś gotowy, aby przenieść swoją analitykę internetową na wyższy poziom bez polegania na Google Analytics? Utwórz konto ClickUp już dziś i przekonaj się, jak może Ci ono pomóc w zapewnieniu lepszych wrażeń odbiorcom online.