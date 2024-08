10 najlepszych alternatyw Mailchimp dla e-mail marketingu w 2024 roku

Platformy do e-mail marketingu umożliwiają marketerom projektowanie, planowanie, wysyłanie i analizowanie kampanii e-mail. Mailchimp jest szczególnie popularny wśród swoich konkurentów, głównie ze względu na usprawniony interfejs i potężne narzędzia, które ma do zaoferowania. 📈

Mailchimp ma swoje limity. Na przykład, plan Free nie oferuje planowania e-maili, a plan Essentials nie pomoże ci spersonalizować lub zoptymalizować kampanii e-mail poza pewnym punktem.

Ceny są oparte na liczbie posiadanych kontaktów, więc koszty zaczynają rosnąć wraz ze wzrostem liczby odbiorców.

Co więcej, zaawansowana automatyzacja marketingu i generatywne AI dla copywriting e-mail szybko stają się tabelami. Mailchimp oferuje je tylko w swoich drogich, wyższych planach, co utrudnia mniejszym firmom ich przyjęcie.

Teams marketingowe mają teraz kilka alternatyw dla Mailchimp, które mogą zbadać - narzędzia do marketingu e-mailowego, takie jak Mailchimp, które mają funkcje najlepiej dopasowane do tego, co jest dla nich priorytetem i w cenie, która jest dla nich wygodna.

Ta lista 10 najlepszych alternatyw Mailchimp dla e-mail marketingu pomoże ci odkryć funkcje i ceny, które najlepiej pasują do ciebie i twojego zespołu.

Czego należy szukać w alternatywach Mailchimp?

Zanim przejdziemy do naszych najlepszych alternatyw dla Mailchimp, przyjrzyjmy się kilku kluczowym funkcjom, których należy szukać w narzędziu do e-mail marketingu:

Łatwość obsługi: platforma powinna być łatwa w nawigacji i odpowiednia zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych marketerów

Zaawansowane zarządzanie listą: Narzędzie powinno być w stanie skutecznie segmentować odbiorców i zarządzać nimi

Narzędzie powinno być w stanie skutecznie segmentować odbiorców i zarządzać nimi Planowanie e-maili: Powinno umożliwiać planowanie e-maili, co jest niezbędną funkcją do efektywnego planowania kampanii

Powinno umożliwiać planowanie e-maili, co jest niezbędną funkcją do efektywnego planowania kampanii Szybka obsługa klienta: Dobra obsługa klienta jest niezbędna, szczególnie w przypadku rozwiązywania problemów i udzielania wskazówek

Dobra obsługa klienta jest niezbędna, szczególnie w przypadku rozwiązywania problemów i udzielania wskazówek Dostosowywalne szablony: Różnorodność szablonów może pomóczaoszczędzić czas i tworzyć atrakcyjne wizualnie e-maile

Różnorodność szablonów może pomóczaoszczędzić czas i tworzyć atrakcyjne wizualnie e-maile Funkcje automatyzacji: Automatyzacja może nie tylko zaoszczędzić czas, ale także pomóc spersonalizować doświadczenie użytkownika i pomóc w tworzeniu podróży użytkownika lub lejków sprzedaży

Automatyzacja może nie tylko zaoszczędzić czas, ale także pomóc spersonalizować doświadczenie użytkownika i pomóc w tworzeniu podróży użytkownika lub lejków sprzedaży Narzędzia analityczne: Wnikliwa analityka jest niezbędna do śledzenia wydajności i optymalizacji skuteczności kampanii

Wnikliwa analityka jest niezbędna do śledzenia wydajności i optymalizacji skuteczności kampanii Możliwości integracji: Narzędzie powinno płynnie integrować się z innymi platformami i narzędziami używanymi przez firmę

Narzędzie powinno płynnie integrować się z innymi platformami i narzędziami używanymi przez firmę Opcje cenowe: Narzędzie powinno oferować różne plany cenowe, abyś mógł wybrać jeden z nich w zależności od budżetu i skali twoich działań

10 najlepszych alternatyw Mailchimp do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, jakich funkcji i funkcji szukać w platformach do e-mail marketingu, przyjrzyjmy się 10 najlepszym alternatywom Mailchimp, które warto wypróbować w 2024 roku.

1. MailerLite

przez MailerLite Jedna z popularnych alternatyw Mailchimp, MailerLite oferuje zestaw narzędzi do tworzenia profesjonalnych kampanii e-mail, newsletterów, stron docelowych i stron internetowych. Redaktor typu "przeciągnij i upuść" platformy, zasilany przez generator AI, umożliwia łatwe niestandardowe projektowanie.

Aplikacja Mailterlite na iOS jest szczególnie intuicyjna do zarządzania kampaniami w podróży - nawet w przypadku zaawansowanych funkcji, takich jak tworzenie kampanii kroplowych lub zaawansowanej automatyzacji, targetowania lub ankiet.

Mailerlite integruje się z popularnymi usługami, takimi jak Zapier, Stripe, WordPress i Shopify i oferuje opcję darmowego konta ze wsparciem 24/7 oraz 30-dniową wersję próbną premium.

Najlepsze funkcje MailerLite

Tworzenie newsletterów, stron docelowych i zautomatyzowanych podróży - wszystko w jednym miejscu

Automatyzacja e-maili w darmowym planie

Upewnij się, że e-maile docierają do skrzynek odbiorczych subskrybentów dzięki wysokiemu wskaźnikowi dostarczalności e-maili

Niezawodna obsługa klienta w zakresie rozwiązywania problemów i zapytań

Limity MailerLite

Niestandardowy edytor HTML jest dostępny tylko w planie zaawansowanym

Szablony stron docelowych i niestandardowy hosting domen są ograniczone do płatnych planów

Limity w edycji list subskrybentów i wyborze nowych szablonów

Brak niektórych zaawansowanych funkcji, takich jak szczegółowe raportowanie e-maili i zaawansowana automatyzacja

Cennik MailerLite

Free: Oferuje podstawowe funkcje dla maksymalnie 1000 subskrybentów

Oferuje podstawowe funkcje dla maksymalnie 1000 subskrybentów Rozwijający się Business: Zaczyna się od $10/miesiąc, w tym dodatkowe funkcje, takie jak automatyczna kampania ponownego wysyłania

Zaczyna się od $10/miesiąc, w tym dodatkowe funkcje, takie jak automatyczna kampania ponownego wysyłania Advanced: Zaczyna się od 20 USD/miesiąc, z funkcjami takimi jak niestandardowy edytor HTML i kreator stron rezygnacji z subskrypcji

Zaczyna się od 20 USD/miesiąc, z funkcjami takimi jak niestandardowy edytor HTML i kreator stron rezygnacji z subskrypcji Enterprise: Niestandardowe rozwiązanie z różnymi cenami w zależności od konkretnych potrzeb i wielkości bazy danych subskrybentów

MailerLite oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (809 recenzji)

4.6/5 (809 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1901 opinii)

2. ActiveCampaign

przez ActiveCampaign ActiveCampaign to oprogramowanie do e-mail marketingu przeznaczone dla firm każdej wielkości. Łączy w sobie e-mail marketing, automatyzację i zarządzanie treścią CRM dla teamów e-mail marketingowych . Wykorzystuje uczenie maszynowe do segmentacji i personalizacji e-maili, wiadomości, czatów i tekstów.

Choć ActiveCampaign jest wszechstronny w swojej ofercie, jest szczególnie notowany za zaawansowane narzędzia do automatyzacji i możliwości integracji. Sprawia to, że ActiveCampaign jest jedną z wiodących alternatyw Mailchimp dla firm poszukujących wysokiego poziomu kontroli i niestandardowych rozwiązań w swoich działaniach kampaniach marketingowych .

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Śledzenie witryn i wydarzeń oraz dostęp do wbudowanych formularzy i raportowania kampanii

Tworzenie stron docelowych, reklam potencjalnych klientów i różnych typów formularzy

Integracja z platformami takimi jak WooCommerce, Shopify i BigCommerce

Korzystanie z testów dzielonych w celu zapewnienia większej liczby otwarć i zakupów

Limity ActiveCampaign

Brak Free Planu, najtańszy plan zaczyna się od $$$a 70/miesiąc dla zespołu trzech użytkowników

Może być przytłaczający dla użytkowników, którzy chcą skupić się tylko na określonych funkcjach, takich jak e-mail marketing

Wsparcie telefoniczne jest dostępne tylko dla klientów korzystających z planu Enterprise

Cennik ActiveCampaign

Lite: Zaczyna się od $29/miesiąc rozliczane rocznie lub $39/miesiąc rozliczane miesięcznie

Zaczyna się od $29/miesiąc rozliczane rocznie lub $39/miesiąc rozliczane miesięcznie Plus: Od 49 USD/miesiąc rozliczane rocznie lub 70 USD/miesiąc rozliczane miesięcznie

Od 49 USD/miesiąc rozliczane rocznie lub 70 USD/miesiąc rozliczane miesięcznie Professional: Od 149 USD/m-c rozliczane rocznie lub 187 USD/m-c rozliczane miesięcznie

Od 149 USD/m-c rozliczane rocznie lub 187 USD/m-c rozliczane miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik dla dużych organizacji z zaawansowanymi potrzebami

ActiveCampaign oceny i recenzje

G2: 4,5/5 gwiazdek (10 570 recenzji)

4,5/5 gwiazdek (10 570 recenzji) Capterra: 4,6/5 gwiazdek (2323 opinie)

Sprawdź te ActiveCampaign Alternatives !

3. Brevo

przez Brevo Brevo, dawniej Sendinblue, to nowoczesna platforma e-mail marketingu, która ułatwia skuteczną komunikację między Businessem a jego niestandardowymi klientami. Wraz z rebrandingiem identyfikacji wizualnej, Brevo koncentruje się teraz na oferowaniu przyjaznego dla użytkownika interfejsu, dzięki czemu jest przystępny dla użytkowników na wszystkich poziomach zaawansowania.

Brevo oferuje konfigurowalne szablony e-mail, redaktor typu "przeciągnij i upuść", transakcje e-mail oraz możliwość prowadzenia kampanii SMS i WhatsApp. Możliwość prowadzenia kampanii opartych na tekstach odróżnia go od innych alternatyw Mailchimp.

Najlepsze funkcje Brevo

Możliwość wysyłania 300 e-maili dziennie w wersji Free

Dostęp do darmowego, nieograniczonego miejsca na kontakty we wszystkich planach

Łączenie wszystkich e-maili i wiadomości w jednej skrzynce odbiorczej

Limity Brevo

Kreator stron docelowych jest zawarty tylko w planie Business i brakuje mu różnorodności integracji z innymi firmami

Obsługa klienta jest ograniczona, bez wsparcia czatu na żywo w planie Starter, a wsparcie telefoniczne jest dostępne tylko w planie Business

Ceny Brevo

Free: Obejmuje podstawowe funkcje, takie jak szablony e-maili i dzienny limit 300 e-maili

Obejmuje podstawowe funkcje, takie jak szablony e-maili i dzienny limit 300 e-maili Starter: Zaczyna się od 25 USD miesięcznie, bez dziennego limitu wysyłania oraz podstawowego raportowania i analiz

Zaczyna się od 25 USD miesięcznie, bez dziennego limitu wysyłania oraz podstawowego raportowania i analiz Business: Oferuje bardziej zaawansowane funkcje, takie jak testy A/B i zaawansowane statystyki w cenie $$$a za miesiąc

Oferuje bardziej zaawansowane funkcje, takie jak testy A/B i zaawansowane statystyki w cenie $$$a za miesiąc BrevoPlus: Niestandardowe ceny, w tym zaawansowane zabezpieczenia i spersonalizowane opcje wsparcia

Oceny i recenzje Brevo

G2: 4,5/5 gwiazdek (672 recenzje)

4,5/5 gwiazdek (672 recenzje) Capterra: 4,5/5 gwiazdek (1858 recenzji)

4. Stały kontakt

przez Stały kontakt Dostosowany do potrzeb małych Business, Constant Contact jest pełnym funkcji narzędziem do e-mail marketingu. Jest ono najbardziej znane ze swojego przyjaznego dla użytkownika interfejsu, umożliwiającego łatwe zarządzanie kampaniami.

Platforma zawiera szablony e-mail typu "przeciągnij i upuść", marketingowy CRM, menedżer priorytetów zadań , zarządzanie wydarzeniami i marketing społecznościowy. Ceny zaczynają się od 12 USD/miesiąc, obsługując do 500 subskrybentów. Jest to jedna z bardziej przystępnych cenowo alternatyw Mailchimp, ale koszty gwałtownie rosną wraz ze wzrostem liczby subskrybentów.

Identyfikacja trendów w e-mailach dzięki zaawansowanemu raportowaniu na podstawie tego, kto angażuje się w e-maile

Integracja z Facebookiem, Google Ads i Instagramem w celu znalezienia nowych potencjalnych klientów

Korzystanie z zalecanych tematów i AI do tworzenia atrakcyjnych e-maili

Dostęp do zaplanowanych wysyłek e-mail w planach wyższego poziomu

Brak zaawansowanych i elastycznych cykli pracy

Proces anulowania konta jest uciążliwy i wymaga kontaktu telefonicznego w godzinach pracy

Lite: Zaczyna się od 12 USD / miesiąc, zawiera podstawowe funkcje, takie jak szablony e-mail i marketing CRM

Zaczyna się od 12 USD / miesiąc, zawiera podstawowe funkcje, takie jak szablony e-mail i marketing CRM Standard: Zaczyna się od $35/miesiąc, dodaje funkcje, takie jak wstępnie zbudowane automatyzacje i testy tematów A / B

Zaczyna się od $35/miesiąc, dodaje funkcje, takie jak wstępnie zbudowane automatyzacje i testy tematów A / B Premium: Od $80/miesiąc, obejmuje zaawansowane funkcje, takie jak niestandardowe automatyzacje i raportowanie przychodów

G2: 4/5 gwiazdek (5712 recenzji)

4/5 gwiazdek (5712 recenzji) Capterra: 4,3/5 gwiazdek (2619 recenzji)

5. Omnisend

przez Omnisend Omnisend usprawnia angażowanie, konwersję i reaktywację klientów poprzez e-mail marketing i wiele kanałów. Dostosowany do biznesu e-commerce, jest jedną z popularnych alternatyw Mailchimp wśród firm detalicznych.

Jest znany z upraszczania procesu tworzenia profesjonalnych e-maili z możliwością zakupów dzięki bibliotece konfigurowalnych szablonów. Umożliwia to dodawanie produktów i dynamicznych kodów rabatowych bez konieczności kodowania.

Omnisend najlepsze funkcje

Dostęp do obszernej biblioteki konfigurowalnych szablonów dla profesjonalnych e-maili

Ponowne wysyłanie e-maili do osób, które nie otworzyły wiadomości dzięki funkcji Campaign Booster

Śledzenie analiz i ROI w celu pomiaru powodzenia kampanii

Limity Omnisend

Brak funkcji RSS do integracji blogów

Wolniejszy czas reakcji obsługi klienta

Unlimited wysyłanie e-maili jest ograniczone do planu Pro

Cennik Omnisend

Free: Podstawowe funkcje e-mail z limitem 500 wysyłek miesięcznie

Podstawowe funkcje e-mail z limitem 500 wysyłek miesięcznie Plan standardowy: W cenie 16 USD/miesiąc, oferujący więcej wysyłek i dodatkowe funkcje, takie jak nielimitowane powiadomienia web push

W cenie 16 USD/miesiąc, oferujący więcej wysyłek i dodatkowe funkcje, takie jak nielimitowane powiadomienia web push Plan Pro: W cenie 59 USD/miesiąc, obejmuje nielimitowane wysyłki e-mail i SMS oraz zaawansowane raportowanie

Omnisend oceny i recenzje

G2: 4,5/5 gwiazdek (836 recenzji)

4,5/5 gwiazdek (836 recenzji) Capterra: 4,7/5 gwiazdek (704 opinie)

6. Monitor kampanii

przez Monitor kampanii Dzięki różnorodnym, przyjaznym dla użytkownika szablonom, oprogramowanie do e-mail marketingu Campaign Monitor koncentruje się na łatwości obsługi i skuteczności.

Platforma dostarcza segmentację danych i kompleksowe funkcje automatyzacji, ułatwiając prowadzenie celowych i skutecznych kampanii e-mail marketingowych.

Campaign Monitor służy głównie do analizy wydajności kampanii i dogłębnego śledzenia ścieżek użytkowników.

Najlepsze funkcje Campaign Monitor

Niestandardowe szablony z różnymi czcionkami internetowymi

Skuteczne opcje segmentacji danych dla celowych kampanii

Daj swoim subskrybentom centrum preferencji, aby mogli wybrać sposób interakcji z nimi

Ograniczenia Campaign Monitor

Wysoki koszt w porównaniu do konkurencji

Limit testów A/B z tylko dwoma wariantami

Ceny Campaign Monitor

Lite: Zaczyna się od 11 USD, ale limituje liczbę e-maili miesięcznie

Zaczyna się od 11 USD, ale limituje liczbę e-maili miesięcznie Essentials: Unlimited wysyłek e-mail w cenie $19/miesiąc

Unlimited wysyłek e-mail w cenie $19/miesiąc Premier: 149 USD/miesiąc z dodatkowym wsparciem telefonicznym i zaawansowanymi funkcjami, takimi jak zaawansowane śledzenie czasu połączeń i optymalizacja czasu wysyłania

Campaign Monitor oceny i recenzje

G2: 4,1/5 gwiazdek (692 recenzje)

4,1/5 gwiazdek (692 recenzje) Capterra: 4,5/5 gwiazdek (487 opinii)

7. GetResponse

przez GetResponse GetResponse ewoluował od tradycyjnego narzędzia do e-mail marketingu do kompleksowego rozwiązania e-commerce i marketingu online.

Obecnie oferuje kompleksowe funkcje, w tym e-mail marketing, funkcje czatu, narzędzia e-commerce i hosting webinarów.

GetResponse jest najbardziej znany z niestandardowych stron docelowych jako części lejka konwersji i potężnych funkcji automatyzacji, dzięki czemu jest jedną z najlepszych alternatyw Mailchimp.

Najlepsze funkcje GetResponse

Rozbudowane narzędzia do e-mail marketingu, takie jak autorespondery i formularze rejestracji

Wysoce niestandardowe funkcje niestandardowa mapa podróży klienta wykorzystując zaawansowane możliwości automatyzacji marketingu

Dostęp do kolekcji około 215 współczesnych i edytowalnych szablonów e-maili

Limity GetResponse

Ograniczone opcje split testów z tylko pięcioma nagłówkami tematów lub wariantami zawartości

Bardziej zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja marketingu, hosting webinarów i narzędzia e-commerce są dostępne tylko w wyższych planach

Cennik GetResponse

E-mail Marketing: Podstawowe funkcje e-mail marketingu dla list poniżej 500 rekordów w cenie 19 USD/miesiąc

Podstawowe funkcje e-mail marketingu dla list poniżej 500 rekordów w cenie 19 USD/miesiąc Automatyzacja marketingu: Funkcje takie jak cykle pracy oparte na wydarzeniach i sortowanie kontaktów w cenie 59 USD/miesiąc

Funkcje takie jak cykle pracy oparte na wydarzeniach i sortowanie kontaktów w cenie 59 USD/miesiąc Marketing e-commerce: 119 USD/miesiąc, z różnymi funkcjami, takimi jak zaawansowana automatyzacja, narzędzia e-commerce i hosting webinarów

Oceny i recenzje GetResponse

G2: 4,3/5 gwiazdek (640 recenzji)

4,3/5 gwiazdek (640 recenzji) Capterra: 4,2/5 gwiazdek (475 opinii)

8. ConvertKit

przez ConvertKit ConvertKit to platforma e-mail marketingu zaprojektowana specjalnie dla twórców, takich jak blogerzy, twórcy kursów online i sprzedawcy cyfrowi.

Oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs i usprawnioną automatyzację dostępną dla twórców na wszystkich poziomach umiejętności. ConvertKit umożliwia prowadzenie płatnych newsletterów i sprzedaż produktów cyfrowych jako solopreneur, co czyni go kompleksowym narzędziem marketingowym.

Najlepsze funkcje ConvertKit

Personalizacja sekwencji e-mail z automatyzacją

Koncentracja na zwykłych tekstach e-maili w celu utrzymania osobistego połączenia z odbiorcami

Celuj w określone grupy subskrybentów dzięki wydajnemu zarządzaniu listą

Limity ConvertKit

Ograniczony wybór wstępnie zaprojektowanych szablonów e-mail

Ceny są powiązane z liczbą subskrybentów

Ceny ConvertKit

Plan Free: Obejmuje podstawowe funkcje, takie jak transmisje e-mail i nieograniczoną liczbę formularzy, za darmo dla maksymalnie 1000 subskrybentów

Obejmuje podstawowe funkcje, takie jak transmisje e-mail i nieograniczoną liczbę formularzy, za darmo dla maksymalnie 1000 subskrybentów Plan Creator: Zaczyna się od $9/miesiąc z wizualnymi kreatorami automatyzacji

Zaczyna się od $9/miesiąc z wizualnymi kreatorami automatyzacji Plan Creator Pro: Zaczyna się od $25/miesiąc z priorytetowym wsparciem przez czat na żywo i e-mail

ConvertKit oceny i recenzje

G2: 4,4/5 gwiazdek (190 recenzji)

4,4/5 gwiazdek (190 recenzji) Capterra: 4,7/5 gwiazdek (194 opinie)

9. Moosend

przez Moosend Wszechstronna alternatywa Mailchimp, Moosend oferuje efektywne zarządzanie listą z wszechstronnymi opcjami segmentacji.

Dogłębne śledzenie kampanii Moosend w celu monitorowania sprzedaży i konwersji z wysiłków marketingowych e-mail to najlepsza funkcja dla początkujących.

Najlepsze funkcje Moosend

Wybór spośród ponad 75 nowoczesnych i przejrzystych szablonów e-mail

Elastyczne opcje automatyzacji marketingu z doskonałym edytorem cyklu pracy

Limity Moosend

Limit zaawansowanych funkcji analitycznych

Szablony e-maili, choć profesjonalne, nie są tak kreatywne, jak niektórzy użytkownicy mogliby preferować

Ceny Moosend

Wersja próbna Free: Obejmuje podstawowe funkcje przez 30 dni z 1000 subskrybentów i cyklem pracy automatyzacji

Obejmuje podstawowe funkcje przez 30 dni z 1000 subskrybentów i cyklem pracy automatyzacji Pro: Zaczyna się od 9$ z dodatkowym serwerem SMTP

Zaczyna się od 9$ z dodatkowym serwerem SMTP Enterprise: Niestandardowa wycena; zawiera wszystkie funkcje Pro, takie jak odkrywanie odbiorców

Oceny i recenzje Moosend

G2: 4,7/5 gwiazdek (561 recenzji)

4,7/5 gwiazdek (561 recenzji) Capterra: 4,7/5 gwiazdek (190 recenzji)

10. HubSpot

przez HubSpot HubSpot jest odpowiedni dla firm, które chcą ulepszyć swoje strategie e-mail marketingu za pomocą różnych profesjonalnych narzędzi, w tym niestandardowego kreatora stron docelowych.

Dostarcza doskonałe narzędzia do testowania A/B i analizy w celu skutecznego zarządzania kampaniami, HubSpot oferuje również różne szablony dla stron internetowych, e-maili i stron docelowych.

Jedną z najlepszych alternatyw dla Mailchimp jest integracja z mediami społecznościowymi, która zwiększa zasięg wysiłków związanych z e-mail marketingiem.

Najlepsze funkcje HubSpot

Lepsze zarządzanie relacjami z klientami i wgląd w nie dzięki darmowemu narzędziu CRM z nieograniczoną liczbą kontaktów

Efektywna automatyzacja marketingu i segmentacja na potrzeby celowych kampanii

Zwiększ zasięg wysiłków marketingowych dzięki integracji opcji marketingu w mediach społecznościowych

Limity HubSpot

Struktura cenowa może być stroma, zwłaszcza przy przechodzeniu od pakietów "Starter" do bardziej zaawansowanych

Wszechstronne funkcje platformy mogą być przytłaczające dla początkujących lub małych firm

Cennik HubSpot

Starter: Zaczyna się od 20 USD miesięcznie z limitem funkcji

Zaczyna się od 20 USD miesięcznie z limitem funkcji Professional i Enterprise: Posiadają rozszerzone funkcje, ale są znacznie droższe, z planem Professional zaczynającym się od 890 USD miesięcznie i planem Enterprise od 3600 USD miesięcznie

HubSpot oceny i recenzje

G2: 4,4/5 gwiazdek (10493 recenzji)

4,4/5 gwiazdek (10493 recenzji) Capterra: 4,5/5 gwiazdek (5747 recenzji)

Inne narzędzia e-mail

Chociaż skupiliśmy się tutaj głównie na narzędziach do e-mail marketingu, ważne jest, aby wziąć pod uwagę platformy, które choć nie są przeznaczone wyłącznie do tego celu, mogą znacznie zwiększyć wysiłki związane z e-mail marketingiem. ClickUp jest tego najlepszym przykładem, oferując generatywne funkcje oparte na AI, które uzupełniają i usprawniają proces e-mail marketingu.

ClickUp

Poznaj ClickUp, aby zarządzać swoimi kampaniami i projektami dzięki mocy AI, ponad 15 widokom i automatyzacji zadań

ClickUp to nie tylko narzędzie do zarządzania projektami; to wszechstronna platforma, która może być cennym zasobem w Twojej strategii e-mail marketingu. Zarządzanie projektami e-mail w ClickUp pozwala zintegrować kampanie e-mail marketingowe z procesami zarządzania projektami. Zapewnia to, że e-mail marketing zadania są zarządzane i dostosowane do szerszych celów i terminów projektu.

Aby usprawnić i zintegrować zadania e-mail z ogólnym zarządzaniem projektami, spróbuj Szablon e-mail marketingu ClickUp aby efektywnie organizować i zarządzać kampaniami e-mail.

Skutecznie koordynuj pracę swojego teamu, uprość planowanie zawartości i śledzenie wydajności e-maili, a także usprawnij swój e-mail marketingowe cykle pracy z szablonem kampanii e-mail marketingowej ClickUp

ClickUp oferuje również szablony planów komunikacji aby uprościć strategie komunikacji.

Bądź nieograniczony z ClickUp AI

The Asystent pisania ClickUp AI może pomóc w tworzeniu atrakcyjnej, wolnej od błędów zawartości e-maili, oszczędzając czas i zwiększając kreatywność. Jest to narzędzie, które może generować pomysły, ramy, a nawet całe szkice e-maili, dzięki czemu proces tworzenia zawartości jest bardziej wydajny.

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Zdalna współpraca stała się łatwiejsza dzięki ClickUp

Ułatwiając współpracę i zarządzanie projektami, ClickUp Design zapewnia, że mapy drogowe e-mail marketingu są tworzone efektywnie i dostosowane do celów kampanii. Pomaga ustalić priorytety mojej pracy i dostarcza wbudowane funkcje ustawienia osi czasu i przypomnień.

Burza mózgów, strategie lub mapa cyklu pracy z wizualnie współpracującymi tablicami ClickUp

Funkcje ClickUp

Integracja e-mail marketingu z szerszym zakresem projektów przy użyciu kompleksowych narzędzi do zarządzania projektami

Sortowanie wszystkich e-maili za pomocą filtrów wykorzystującychzarządzanie e-mailami funkcje

Lepsza współpraca dzięki zaawansowanym narzędziom komunikacyjnym, takim jak e-mail, czat i Clip

Generowanie zawartości e-mail bez błędów dziękiPisanie z wykorzystaniem AI pomoc w dokumentach

Limity ClickUp

Brak wyspecjalizowanych funkcji e-mail marketingu

Bardziej nadaje się do zarządzania projektami niż do dedykowanego e-mail marketingu

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z zespół sprzedaży w celu uzyskania niestandardowego planu

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9183 recenzji)

4.7/5 (9183 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3920 opinii)

W kierunku prowadzenia lepszych kampanii e-mail

E-mail marketing jest znany jako opłacalna metoda promocji produktów i usług. W tej chwili Mailchimp może być twoim ulubionym narzędziem lub możesz chcieć rozpocząć kampanie e-mail marketingowe.

Niezależnie od przypadku, te alternatywy podniosą jakość kampanii e-mail i zapewnią lepszy zwrot z inwestycji.

Dodaj do tego ClickUp! Oprócz tego, że jest to narzędzie do zarządzania projektami, jego funkcje zarządzania pocztą e-mail i narzędzia komunikacyjne mogą pomóc w realizacji celów e-mail marketingu. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij wysyłać e-maile! 🎉