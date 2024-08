10 najlepszych alternatyw i konkurentów Dubsado w 2024 r

Każdy kierownik projektu lub pracownik administracyjny zna to tonące uczucie zbliżających się terminów, mnożących się zadań i pełzającego uczucia utraty kontroli nad trajektorią projektu. To jak niepewna gra w domino - jeden błąd może spowodować kaskadę opóźnionych zadań, przepracowanych członków zespołu i niezadowolonych klientów.

To właśnie tutaj Dubsado błyszczy.

The zarządzanie biznesem platforma Dubsado jest antidotum na bolączki związane z zarządzaniem projektami, pełniąc funkcję centralnego huba, który synchronizuje zadania, projekty i zespół. Dzięki Dubsado nie tylko zarządzasz projektami - budujesz wydajne cykle pracy, pielęgnujesz relacje z klientami i automatyzujesz zadania administracyjne.

Zamienia to zniechęcającą grę w domino w dobrze naoliwioną maszynę, utrzymującą wszystkie zadania i projekty w zgodzie ze sobą i posuwającą się naprzód. Jednakże, choć Dubsado jest potężnym narzędziem, nie zawsze może być idealnym rozwiązaniem dla każdego zespołu lub biznesu.

Różne cykle pracy mają unikalne wymagania, a to, co działa bezbłędnie dla jednej organizacji, może wydawać się niezgrabne lub niewystarczające dla innej. Aby pomóc ci znaleźć narzędzie, które pasuje jak ulał, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych Dubsado alternatywy do rozważenia w 2024 roku.

Czego należy szukać w alternatywach Dubsado?

Szukając alternatyw dla Dubsado, musisz upewnić się, że nowa platforma zapewnia podobne funkcje i oferuje dodatkowe korzyści, które zaspokoją Twoje unikalne potrzeby biznesowe. Oto wszystkie funkcje i klucze, których należy szukać:

Robust Project Management: Narzędzie powinno oferować kompleksowe funkcje zarządzania projektami, które umożliwiają tworzenie zadań, ustalanie terminów, śledzenie postępów i ustalanie priorytetów działań, aby zapewnić terminowe zakończenie projektu

Narzędzie powinno oferować kompleksowe funkcje zarządzania projektami, które umożliwiają tworzenie zadań, ustalanie terminów, śledzenie postępów i ustalanie priorytetów działań, aby zapewnić terminowe zakończenie projektu Możliwości zarządzania klientami **Alternatywa dla Dubsado powinna przodować w utrzymywaniu danych kontaktowych klienta i historii rozmów, aby śledzić zadania i projekty specyficzne dla klienta

**Alternatywa dla Dubsado powinna przodować w utrzymywaniu danych kontaktowych klienta i historii rozmów, aby śledzić zadania i projekty specyficzne dla klienta Automatyzacja cyklu pracy: Poszukaj systemu do zarządzania relacjami z klientami (CRM), która pozwala na automatyzację powtarzających się zadań w Twojej firmieCykl pracy CRM. Może to obejmować automatyczne przydzielanie zadań, odpowiedzi na e-maile lub działania następcze, uwalniając czas na skupienie się na ważniejszych zadaniach

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji w ClickUp lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

Niestandardowość: Dobre narzędzie do zarządzania biznesem powinno być wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do cyklu pracy Twojego zespołu

Dobre narzędzie do zarządzania biznesem powinno być wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do cyklu pracy Twojego zespołu Przystępność cenowa: Nie zawsze oznacza to wybranie najtańszej opcji, ale do zrobienia jest równowaga między ceną a oferowanymi funkcjami

Nie zawsze oznacza to wybranie najtańszej opcji, ale do zrobienia jest równowaga między ceną a oferowanymi funkcjami Łatwość użytkowania: Bez względu na to, jak bogata w funkcje jest dana aplikacjanarzędzie wydajności jest trudne w użyciu, może raczej ograniczać wydajność niż ją zwiększać

Bez względu na to, jak bogata w funkcje jest dana aplikacjanarzędzie wydajności jest trudne w użyciu, może raczej ograniczać wydajność niż ją zwiększać Zdolności integracyjne: Zdolność do integracji z innymi narzędziami, których już używasz w swojej firmiestruktura zarządzania projektami (takimi jak klienci poczty e-mail, aplikacje kalendarza lub rozwiązania do przechowywania plików) może znacznie poprawić wydajność zespołu

Zdolność do integracji z innymi narzędziami, których już używasz w swojej firmiestruktura zarządzania projektami (takimi jak klienci poczty e-mail, aplikacje kalendarza lub rozwiązania do przechowywania plików) może znacznie poprawić wydajność zespołu Jakość obsługi klienta: Szybka i skuteczna obsługa klienta może mieć duże znaczenie, zwłaszcza w początkowym okresie przejściowym lub w przypadku napotkania problemów

Pamiętaj, że każdy zespół jest inny, więc to, co działa najlepiej dla jednego, może nie działać dobrze dla innego. Chodzi o znalezienie właściwej równowagi, która odpowiada potrzebom i stylowi pracy zespołu.

10 najlepszych alternatyw Dubsado do wykorzystania w 2024 roku

Oto nasze propozycje najlepszych alternatyw Dubsado dla następnej platformy do zarządzania biznesem lub CRM.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami i zarządzanie zadaniami platforma przeznaczona dla Teams każdej wielkości. Jako potężna alternatywa dla Dubsado, znana jest z bogatego i wysoce konfigurowalnego ustawienia funkcji. ClickUp wykracza poza proste zarządzanie zadaniami zarządzanie projektami , śledzenie zadań i współpraca zespołowa . Oferuje unikalne funkcje zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i usprawnienia cyklu pracy przy jednoczesnym zachowaniu przyjaznego dla użytkownika interfejsu.

Platforma zbudowana jest wokół hierarchii Przestrzeni, Folderów, List i Zadań, oferując wysoki poziom organizacji. Te bloki konstrukcyjne mogą tworzyć konfigurowalny cykl pracy, który pasuje do unikalnych potrzeb zespołu.

ClickUp najlepsze funkcje

Widoki niestandardowe: ClickUp oferuje różne sposoby wyświetlania zadań, takie jak widoki Listy, Tablicy i Kalendarza. Można je niestandardowo dostosować do indywidualnych lub zespołowych preferencji, zapewniając zoptymalizowany cykl pracy

ClickUp oferuje różne sposoby wyświetlania zadań, takie jak widoki Listy, Tablicy i Kalendarza. Można je niestandardowo dostosować do indywidualnych lub zespołowych preferencji, zapewniając zoptymalizowany cykl pracy Szablony **Nigdy więcej nie wpatruj się w pustą stronę dzięki bibliotece szablonów ClickUp, które pomogą Ci śledzićniestandardową podróż klientamonitorować prowizje, zbierać opinie lub tworzyć listę cen produktów

**Nigdy więcej nie wpatruj się w pustą stronę dzięki bibliotece szablonów ClickUp, które pomogą Ci śledzićniestandardową podróż klientamonitorować prowizje, zbierać opinie lub tworzyć listę cen produktów Task Dependencies: Funkcja ta pozwala na tworzenie logicznych sekwencji zadań, pokazując, które zadania muszą zostać zakończone przed rozpoczęciem innych. Jest to niezbędne do zarządzania złożonymi projektami z wieloma krokami, ściśleograniczenia zasobówi wielu interesariuszy

Funkcja ta pozwala na tworzenie logicznych sekwencji zadań, pokazując, które zadania muszą zostać zakończone przed rozpoczęciem innych. Jest to niezbędne do zarządzania złożonymi projektami z wieloma krokami, ściśleograniczenia zasobówi wielu interesariuszy Śledzenie czasu: ClickUp zawiera wbudowaną funkcję śledzenia czasu, która pozwala rejestrować czas spędzony na zadaniach, dzięki czemu można porzucić brukowane rozwiązania, takie jakobliczanie czasu w Excelu. Jest to nie tylko korzystne dla analizy wydajności, ale także nieocenione dla teamów, które rozliczają swoich klientów na godziny

Rejestruj czas w trakcie pracy lub wprowadzaj go ręcznie dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

Limity ClickUp

Pomimo swojej elastyczności, interfejs ClickUp może być przytłaczający dla nowych użytkowników ze względu na mnogość funkcji i niestandardowych opcji

Niektórzy użytkownicy raportowali sporadyczne powolne czasy ładowania, głównie podczas pracy z dużymi projektami lub zestawami danych

Ceny ClickUp

Free Forever: Ten poziom oferuje ograniczone funkcje, ale jest dobrym punktem wyjścia dla małych Teams lub osób prywatnych

Ten poziom oferuje ograniczone funkcje, ale jest dobrym punktem wyjścia dla małych Teams lub osób prywatnych Unlimited: W cenie 5 USD miesięcznie za użytkownika, ta warstwa usuwa ograniczenia planu Free Forever i dodaje zaawansowane funkcje, takie jak nieograniczona przestrzeń dyskowa i integracje

W cenie 5 USD miesięcznie za użytkownika, ta warstwa usuwa ograniczenia planu Free Forever i dodaje zaawansowane funkcje, takie jak nieograniczona przestrzeń dyskowa i integracje Business: W cenie 9 USD/miesiąc za użytkownika, ta warstwa oferuje jeszcze bardziej zaawansowane możliwości, w tym 2FA i Google SSO, dzięki czemu jest odpowiednia dla większych firm o bardziej złożonych potrzebach

W cenie 9 USD/miesiąc za użytkownika, ta warstwa oferuje jeszcze bardziej zaawansowane możliwości, w tym 2FA i Google SSO, dzięki czemu jest odpowiednia dla większych firm o bardziej złożonych potrzebach Enterprise: Ta warstwa oferuje niestandardowe rozwiązania dostosowane do potrzeb dużych firm lub organizacji. Skontaktuj się z ClickUp, aby uzyskać wycenę

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 6 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 6 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ opinii)

2. Salesmate

via Salesmate Salesmate to kompleksowa platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM) i silna alternatywa dla Dubsado. Została zaprojektowana w celu uproszczenia procesu sprzedaży i poprawy relacji z klientami. Koncentruje się na potoku sprzedaży, zarządzanie leadami i praktyczne narzędzia komunikacyjne, jest przeznaczony dla firm dążących do poprawy wyników sprzedaży i zaangażowania klientów.

Struktura platformy została zaprojektowana wokół potoków, transakcji, kontaktów i działań, promując zorganizowane procesy sprzedaży.

Najlepsze funkcje Salesmate

Sales Pipeline Management: Umożliwia wizualizację etapów procesu sprzedaży i transakcji na każdej scenie, pomagając zidentyfikować wąskie gardła i usprawnić działania sprzedażowe

Umożliwia wizualizację etapów procesu sprzedaży i transakcji na każdej scenie, pomagając zidentyfikować wąskie gardła i usprawnić działania sprzedażowe Zarządzanie kontaktami: Zapewnia, że wszystkie dane klientów i historia komunikacji są dobrze zorganizowane i łatwo dostępne

Zapewnia, że wszystkie dane klientów i historia komunikacji są dobrze zorganizowane i łatwo dostępne Inteligentne kolejki: Ułatwia priorytetyzację zadań telefonicznych, poprawiając wydajność agentów sprzedaży i czas reakcji

Ograniczenia Salesmate

Chociaż oferuje kilka integracji, może obejmować tylko niektóre narzędzia używane przez Business

Aplikacja mobilna, choć funkcjonalna, nie posiada niektórych funkcji dostępnych w wersji na pulpit

Ceny Salesmate

Starter: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Wzrost: $24/miesiąc na użytkownika

$24/miesiąc na użytkownika Boost: $40/miesiąc za użytkownika

$40/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Salesmate w sprawie cen

Salesmate oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

4,6/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 80 opinii)

3. Odoo

Via Odoo Odoo to kompleksowy pakiet aplikacji dla biznesu, w tym CRM , e-commerce, fakturowanie, księgowość, produkcja, magazyn, zarządzanie zasobami i oprogramowanie do zarządzania projektami. Jako alternatywa dla Dubsado, Odoo jest dostawcą szerokiego szyku funkcji do zarządzania różnymi aspektami biznesu. Struktura Odoo jest modułowa, co oznacza, że Business może zacząć od kilku aplikacji i dodawać kolejne w miarę rozwoju.

Najlepsze funkcje Odoo

Modułowość: Szeroki szyk modułów pozwala Businessowi dostosować system do swoich potrzeb

Szeroki szyk modułów pozwala Businessowi dostosować system do swoich potrzeb Aplikacje dla biznesu: Dostawca aplikacji dla większości potrzeb biznesowych, odPlatforma marketingowa CRM do e-commerce i księgowości

Dostawca aplikacji dla większości potrzeb biznesowych, odPlatforma marketingowa CRM do e-commerce i księgowości Integracja: Różne aplikacje biznesowe płynnie integrują się ze sobą

Limity Odoo

Niestandardowe dostosowanie Odoo może być skomplikowane i wymagać wiedzy technicznej

Niektórzy użytkownicy potrzebują wyjaśnień na temat modelu cenowego, ponieważ każda aplikacja i dodatkowy użytkownik zwiększa koszty

Ceny Odoo

Free: Tylko dla jednej aplikacji

Tylko dla jednej aplikacji Standardowy: 24,90 USD/miesiąc za użytkownika

24,90 USD/miesiąc za użytkownika Niestandardowy: $37.40/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Odoo

G2: 4.2/5 (ponad 200 opinii)

4.2/5 (ponad 200 opinii) Capterra: 4.2/5 (ponad 600 opinii)

4. Creatio

przez Creatio Jako ujednolicona platforma dla sprzedaży, marketingu i usług, Creatio oferuje kompleksowe możliwości CRM i zarządzanie procesami narzędzia. Jego cechą wyróżniającą jest możliwość automatyzacji i usprawniania całych procesów biznesowych co czyni go cenną alternatywą dla Dubsado.

Struktura Creatio obejmuje leady, szanse, zamówienia i faktury, zapewniając zakończony cykl sprzedaży i rozwiązanie do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Creatio

Zarządzanie procesami biznesowymi: Ułatwia projektowanie, wykonywanie i optymalizację procesów biznesowych

Ułatwia projektowanie, wykonywanie i optymalizację procesów biznesowych Możliwości niskokodowe: Pozwala na łatwe niestandardowe dostosowanie platformy do konkretnych potrzeb biznesowych

Pozwala na łatwe niestandardowe dostosowanie platformy do konkretnych potrzeb biznesowych Ujednolicona baza danych: Zapewnia bezproblemowy, międzydziałowy dostęp do danych klientów

Limity Creatio

Może wymagać stromej krzywej uczenia się dla użytkowników nietechnicznych

Niestandardowe raportowanie może być wyzwaniem dla niektórych użytkowników

Ceny Creatio

Użycie Kalkulator Creatio do oszacowania kosztów

Oceny i recenzje Creatio

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 90 recenzji)

5. ManyRequests

via ManyRequests Oferując prosty, ale skuteczny sposób zarządzania zgłoszeniami, ManyRequests wyróżnia się jako realna alternatywa dla Dubsado. Narzędzie to jest przeznaczone dla firm, które obsługują dużą liczbę zgłoszeń serwisowych lub zleceń pracy.

Sercem ManyRequests jest system zarządzania zgłoszeniami, który sprawia, że organizowanie i śledzenie zgłoszeń serwisowych jest proste i wydajne.

Najlepsze funkcje ManyRequests

Zarządzanie zgłoszeniami: Ułatwia zarządzanie i śledzenie wszystkich zgłoszeń serwisowych

Ułatwia zarządzanie i śledzenie wszystkich zgłoszeń serwisowych Możliwości białej etykiety **Pozwala firmom na niestandardowe dostosowanie interfejsu do ich marki

**Pozwala firmom na niestandardowe dostosowanie interfejsu do ich marki Portal klienta: Daje klientom dedykowaną przestrzeń do umieszczania i monitorowania żądań

Limity ManyRequests

Korzystne byłoby rozszerzenie opcji integracji z innymi firmami

Mobilne doświadczenie może nie być tak solidne jak wersja na pulpit

Ceny ManyRequests

Podstawowy: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Pro: 249 USD/miesiąc za użytkownika

249 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z ManyRequests w sprawie cen

ManyRequests oceny i recenzje

Brak dostępnych recenzji

6. Freshbooks

Via Freshbooks Freshbooks to oparte na chmurze rozwiązanie księgowe, które zdobyło swoje miejsce jako alternatywa dla Dubsado. Jest on przeznaczony głównie dla małych Business i freelancerów, którzy potrzebują prostego, intuicyjnego sposobu na zarządzanie fakturami i wydatkami.

Jednym z elementów wyróżniających Freshbooks jest struktura zarządzania finansami, która obejmuje fakturowanie, śledzenie wydatków, płatności online i śledzenie czasu.

Najlepsze funkcje Freshbooks

Fakturowanie: Upraszcza tworzenie profesjonalnie wyglądających faktur i automatyzuje zadania, takie jak powtarzające się zadania i przypomnienia o płatnościach

Upraszcza tworzenie profesjonalnie wyglądających faktur i automatyzuje zadania, takie jak powtarzające się zadania i przypomnienia o płatnościach Śledzenie wydatków: Pomaga kontrolować wydatki związane z prowadzeniem działalności

Pomaga kontrolować wydatki związane z prowadzeniem działalności Śledzenie czasu: Ułatwia rejestrowanie rozliczanych godzin i uwzględnianie ich bezpośrednio na fakturach

Limity Freshbooks

Zaawansowane funkcje księgowe mogą być limitowane

Brak funkcji zarządzania zapasami może stanowić problem dla firm opartych na produktach

Ceny Freshbooks

Lite: $8.50/miesiąc na użytkownika

$8.50/miesiąc na użytkownika Plus: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Premium: $27.50/miesiąc na użytkownika

$27.50/miesiąc na użytkownika Wybierz: Skontaktuj się z FreshBooks w celu ustalenia ceny

Freshbooks oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 600 recenzji)

4,5/5 (ponad 600 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 4 000 recenzji)

7. Honeybook

przez Honeybook Zaprojektowany z myślą o freelancerach i małych firmach, Honeybook to platforma do zarządzania klientami, dostarczająca narzędzia do fakturowania, zawierania umów i planowania. Jest to potężna alternatywa dla Dubsado, szczególnie dla firm zorientowanych na usługi, które chcą usprawnić procesy swoich klientów i zaoszczędzić czas.

Główną funkcją Honeybook jest struktura zarządzania projektami, integrująca elementy finansów, automatyzacji marketingu i komunikacji, aby pomóc Businessowi w efektywnym zarządzaniu zadaniami klientów.

Najlepsze funkcje Honeybook

Zarządzanie klientami: Centralizuje wszystko komunikacja z klientem i dokumenty, ułatwiając utrzymanie wszystkiego w porządku

i dokumenty, ułatwiając utrzymanie wszystkiego w porządku Automatyzacja: Pozwala na automatyzację zadań administracyjnych, takich jak wysyłanie faktur lub planowanie e-maili

Pozwala na automatyzację zadań administracyjnych, takich jak wysyłanie faktur lub planowanie e-maili Umowy i fakturowanie online: Upraszcza wysyłanie umów i faktur do klientów

Limity Honeybook

Może stanowić limit dla użytkowników wymagających bardziej zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami

Opcje niestandardowe są mniej wszechstronne niż niektórzy użytkownicy mogą preferować

Ceny Honeybook

Starter: $12.80/miesiąc za użytkownika

$12.80/miesiąc za użytkownika Essentials: $25.60/miesiąc za użytkownika

$25.60/miesiąc za użytkownika Premium: $52.80/miesiąc na użytkownika

Honeybook oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

8. Plutio

przez Plutio Plutio to platforma do zarządzania projektami, która oferuje zestaw narzędzi, w tym zarządzanie projektami, śledzenie czasu i fakturowanie. Jako alternatywa dla Dubsado, główną zaletą Plutio jest jego wszechstronność, dzięki czemu jest odpowiedni dla freelancerów, innych właścicieli małych firm, biznesów i agencji.

Jedną z unikalnych funkcji Plutio jest konfigurowalny obszar roboczy, dzięki czemu Business może dostosować platformę do swoich potrzeb.

Najlepsze funkcje Plutio

Obszar roboczy niestandardowy: Pozwala Business na dostosowanie platformy do swoich potrzeb

Pozwala Business na dostosowanie platformy do swoich potrzeb Zarządzanie projektami: Oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania projektami, zadaniami i terminami

Oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania projektami, zadaniami i terminami Portal klienta: Zapewnia dostawcomdedykowaną przestrzeń dla klientów do śledzenia postępów projektu, widoku faktur i nie tylko

Limity Plutio

Korzystne byłoby rozszerzenie możliwości integracji z narzędziami innych firm

Aplikację mobilną można by ulepszyć

Ceny Plutio

Solo: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Studio: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Agencja: $99/miesiąc za użytkownika

Plutio oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

4.5/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

9. Studio Ninja

via Studio Ninja Studio Ninja to oprogramowanie do zarządzania klientami zaprojektowane specjalnie dla fotografów. Platforma obsługuje rezerwacje, umowy, harmonogramy i płatności. Jako niszowa alternatywa dla Dubsado, wyróżnia się wśród fotografów poszukujących narzędzia dostosowanego do ich potrzeb.

Sercem Studio Ninja jest struktura zbudowana wokół potrzeb fotografów, z naciskiem na zarządzanie rezerwacjami.

Najlepsze funkcje Studio Ninja

Zarządzanie biznesem fotograficznym: Dostosowane narzędzia do zarządzania wszystkimi aspektami biznesu fotograficznego

Dostosowane narzędzia do zarządzania wszystkimi aspektami biznesu fotograficznego Automatyzacja cyklu pracy: Pozwala fotografom na automatyzację procesu obsługi klienta, oszczędzając czas i unikając pominiętych zadań

Pozwala fotografom na automatyzację procesu obsługi klienta, oszczędzając czas i unikając pominiętych zadań Rezerwacje i płatności online: Ułatwia to planowanie sesji zdjęciowych i otrzymywanie płatności online

Ograniczenia Studio Ninja

Jako narzędzie niszowe, może nie być odpowiednie dla firm spoza branży fotograficznej

Niektórzy użytkownicy mogą uznać ją za mniej wszechstronną niż bardziej ogólne platformy do zarządzania biznesem

Ceny Studio Ninja

Plan roczny: 22,08 USD/miesiąc na użytkownika

22,08 USD/miesiąc na użytkownika Plan dwuletni: $16.58/miesiąc na użytkownika

Studio Ninja oceny i recenzje

G2: 5/5 (1 recenzja)

5/5 (1 recenzja) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

10. Bloom

przez Bloom Bloom to platforma CRM dla kreatywnych profesjonalistów, skupiająca się na zarządzaniu rezerwacjami, podpisywaniu umów i płatnościach faktur. Jego niszowe ukierunkowanie i zestaw funkcji sprawiają, że jest to atrakcyjna alternatywa dla Dubsado dla kreatywnych.

Platforma została stworzona z myślą o zarządzaniu projektami kreatywnymi, koncentrując się na zadaniach związanych z zarządzaniem klientami, z którymi często spotykają się twórcy.

Najlepsze funkcje Bloom

CRM dla kreatywnych: Oferuje dostosowane narzędzia dla kreatywnych do zarządzania klientami i rezerwacjami

Oferuje dostosowane narzędzia dla kreatywnych do zarządzania klientami i rezerwacjami Rezerwacja online: Pozwala klientom rezerwować sesje bezpośrednio online

Pozwala klientom rezerwować sesje bezpośrednio online Fakturowanie i podpisywanie umów: Usprawnia finansowe i umowne elementy rezerwacji

Limity Bloom

Jako wyspecjalizowane narzędzie, jego funkcje mogą być przeznaczone tylko dla firm z branży kreatywnej

Zaawansowane funkcje zarządzania projektami nie są częścią jego podstawowej oferty

Ceny Bloom

Starter: Free

Free Standard: $29/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Bloom

G2: 3.3/5 (2 recenzje)

3.3/5 (2 recenzje) Capterra: 4.5/5 (2 opinie)

Taking the Next Step: Usprawnienie procesu zarządzania biznesem dzięki ClickUp

Rozpoczęcie podróży w celu znalezienia nowego rozwiązania lub platformy do zarządzania biznesem może wydawać się przytłaczające, ale potraktuj to jako szansę. To szansa na udoskonalenie cyklu pracy, poprawę relacji z klientami i wzmocnienie pozycji zespołu dzięki narzędziu, które naprawdę odpowiada Twoim potrzebom.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z możliwościami platformy ClickUp w zakresie współpracy i CRM. ClickUp oferuje unikalne połączenie funkcji zarządzania projektami i klientami, które można niestandardowo dopasować do swojego cyklu pracy. Został zaprojektowany, aby zapewnić płynne doświadczenie dla Teams każdej wielkości, pomagając w śledzeniu zadań, zarządzaniu klientami i automatyzacji procesów.

Niezależnie od tego, czy jesteś członkiem zespołu administracyjnego, który chce usprawnić zarządzanie projektami, czy kierownikiem projektu, który chce uzyskać lepszą widoczność projektów, Sprawdź ClickUp za darmo aby sprawdzić, czy może to być odpowiednie narzędzie, które pomoże ci osiągnąć twoje cele.