10 darmowych szablonów macierzy Eisenhowera w Excelu i ClickUp

Czy kiedykolwiek czułeś przytłaczającą presję związaną z tym, że masz tak wiele do zrobienia, ale nie wiesz od czego zacząć?

Matryca Eisenhowera jest twoim przyjacielem. Spopularyzowana przez prezydenta Dwighta D. Eisenhowera, daje jasne ramy dla co należy traktować priorytetowo, a czego nie należy do zrobienia .

Jeśli już używasz Matryca Eisenhowera , będziesz wiedział, że skuteczne sortowanie i obsługa zadań to ciągła walka. Starając się sprawnie ustalać priorytety zadań, często można życzyć sobie idealnych narzędzi, Aplikacje GTD i szablony do wykorzystania w cyklu pracy według matrycy Eisenhowera.

Potrzebujesz dopasowanego rozwiązania, aby wykorzystać metodę matrycy Eisenhowera i jej pełny potencjał.

Odkryjmy transformacyjną podróż z unikalnymi szablonami Matrycy Eisenhowera od ClickUp. Poprowadzą Cię one na zupełnie nowy poziom priorytetyzacji zadań, eliminując chaos dzięki precyzyjnie zaprojektowanym szablonom szablony matrycy .

Zanurzmy się teraz.

Czym jest szablon matrycy Eisenhowera?

Szablon matrycy Eisenhowera jest narzędziem używanym do ustalania priorytetów zadań, zainspirowanym czasem zasady zarządzania byłego prezydenta USA Dwighta D. Eisenhowera. Jest to siatka podzielona na cztery kwadranty oparte na pilności i ważności:

Pilne i ważne: Zadania w tym kwadrancie są pilne i ważne, wymagają natychmiastowej uwagi i działania

Zadania w tym kwadrancie są pilne i ważne, wymagają natychmiastowej uwagi i działania Ważne, ale nie pilne: Te zadania są ważne, ale nie zależy im na czasie. Wymagają planu i mogą być zaplanowane do późniejszego wykonania

Te zadania są ważne, ale nie zależy im na czasie. Wymagają planu i mogą być zaplanowane do późniejszego wykonania Pilne, ale nieważne: Zadania tutaj są pilne, ale w niewielkim stopniu przyczyniają się do realizacji długoterminowych celów. Wskazane jest oddelegowanie lub zminimalizowanie czasu poświęcanego na te zadania

Zadania tutaj są pilne, ale w niewielkim stopniu przyczyniają się do realizacji długoterminowych celów. Wskazane jest oddelegowanie lub zminimalizowanie czasu poświęcanego na te zadania Niepilne i nieważne: Te zadania nie są ani pilne, ani ważne. Często rozpraszają uwagę i powinny być zminimalizowane lub wyeliminowane

Szablon matrycy Eisenhowera wizualnie sortuje zadania według pilności i ważności, umożliwiając skuteczne ustalanie priorytetów. Jest to świetny sposób na efektywne zarządzanie czasem poprzez skupienie się na tym, co naprawdę ważne i ograniczenie mniej kluczowych i niepotrzebnych zadań.

Szablon matrycy Eisenhowera oferuje kilka korzyści, takich jak narzędzie do zarządzania zadaniami :

Wyczyszczone priorytety : Wyzeruj krytyczne zadania dziękiustalanie priorytetów zadań według pilności i ważności

: Wyzeruj krytyczne zadania dziękiustalanie priorytetów zadań według pilności i ważności Lepsze podejmowanie decyzji : Mądrze wykorzystuj swój czas i zasoby, sortując zadania w wyczyszczone ćwiartki

: Mądrze wykorzystuj swój czas i zasoby, sortując zadania w wyczyszczone ćwiartki Zarządzanie czasem : Sortuj zadania i koncentruj się na tych, które są niezbędne do dotrzymania terminów i osiągnięcia ogólnych celów

: Sortuj zadania i koncentruj się na tych, które są niezbędne do dotrzymania terminów i osiągnięcia ogólnych celów Zdolność adaptacji: Sprawdza się w różnych sytuacjach i pasuje do osób lub zespołów z różnych branż

Co składa się na dobry szablon matrycy Eisenhowera?

Dobrze zaprojektowany szablon Matrycy Eisenhowera powinien mieć następujące kluczowe funkcje, aby zmaksymalizować jego skuteczność w ustalaniu priorytetów zadań i zarządzanie czasem :

Intuicyjny design: Dynamiczny szablon z przyjaznym dla użytkownika układem, który pozwala przeciągać i upuszczać zadania oraz wykorzystuje kolory dla ćwiartek, będzie bardziej zabawny i elastyczny Możliwość dostosowania: Szablon powinien odpowiadać różnym potrzebom użytkownika i być na tyle elastyczny, by można go było dowolnie modyfikować - dodawać, usuwać lub zmieniać elementy w celu dopasowania do potrzeb Integracja: Połączony z popularnym narzędzia do zarządzania projektami łączy wszystkie zadania w jednym miejscu, usprawniając cykl pracy. Synchronizacja zaplikacje kalendarza i przypomnieniami zapewnia, że zadania i terminy z matrycy zarządzania czasem trafiają do Twojego harmonogramu, pomagając Ci pozostać na bieżąco z terminami i spotkaniami Analityka wydajności: Szablony pokazujące, jak postępują i są zakończone zadania, pomagają zobaczyć, jak dobrze sobie radzisz i podejmować mądrzejsze decyzje w oparciu o dane

10 darmowych szablonów matrycy Eisenhowera do wykorzystania w 2024 roku

1. Szablon matrycy Eisenhowera ClickUp

Łatwe sortowanie ogromnych list zadań dzięki szablonowi matrycy Eisenhowera firmy ClickUp

Użyj szablonu Szablon matrycy ClickUp Eisenhower do organizowania zadań według pilności i ważności. Daje ci gotowe ustawienia do sortowania i oddelegowania zadań, wizualny przewodnik do szybkiego ustalania priorytetów i pozwala zagłębić się w szczegóły zadania.

Szablon ten pomaga podejmować lepsze decyzje poprzez efektywne sortowanie zadań. Zawiera kluczowe elementy, takie jak:

Narzędzia wizualizacji **Szybka i dokładna priorytetyzacja zadań według ich pilności i ważności przy użyciu pomocy wizualnych szablonu

**Szybka i dokładna priorytetyzacja zadań według ich pilności i ważności przy użyciu pomocy wizualnych szablonu Możliwość drążenia: Zagłęb się w każdą sekcję matrycy, aby uzyskać jasny obraz tego, na których zadaniach należy się skupić

Zagłęb się w każdą sekcję matrycy, aby uzyskać jasny obraz tego, na których zadaniach należy się skupić Wyrównanie zadań: Lepsza współpraca nad projektami zespołowymi lub rozwojem produktu poprzez upewnienie się, że wszyscy koncentrują się na najważniejszych zadaniach

Lepsza współpraca nad projektami zespołowymi lub rozwojem produktu poprzez upewnienie się, że wszyscy koncentrują się na najważniejszych zadaniach Wgląd w alokację czasu: Lepsze zrozumienie, na których zadaniach należy skupić się w pierwszej kolejności, aby zarządzać swoim czasem w oparciu o ich pilność i znaczenie

Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem, czy indywidualnym współpracownikiem, będziesz dokładnie wiedział, na czym się skupić na początku każdego dnia - wszystkie priorytety należą do zrobienia, zaplanowania, oddelegowania lub usunięcia.

Od zarządzanie projektami od tworzenia produktów, szablon ten dostosowuje zespół, zwiększa jego koncentrację i promuje wydajność. Jest to szablon matrycy Eisenhowera, który pozwala zmaksymalizować zarządzanie zadaniami.

2. Szablon matrycy priorytetów ClickUp

Użyj tego Szablon matrycy priorytetów ClickUp do identyfikacji krytycznych zadań według pilności, wpływu i ważności

Szablon matrycy priorytetów ClickUp ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących projektów, pomagając w skutecznym ustalaniu priorytetów zadań.

Narzędzie to pomaga zespołowi wyraźnie zobaczyć najpilniejsze zadania i określić, którymi ważnymi pomysłami należy zająć się w pierwszej kolejności.

Szablon ten jest przydatny do planowania projektów o ograniczonych zasobach lub zarządzania złożonymi podróżami klientów. Pomaga również zespołowi skupić się na ważnych zadaniach, wskazując ich pilność i śledząc postępy.

Podstawowe komponenty szablonu matrycy priorytetów ClickUp obejmują:

Dopasowanie zespołów: Spraw, aby Twój zespół był na tej samej stronie poprzez podkreślenie tego, co jest kluczowe dla powodzenia każdego z nich

Spraw, aby Twój zespół był na tej samej stronie poprzez podkreślenie tego, co jest kluczowe dla powodzenia każdego z nich Wizualne podejmowanie decyzji: Użyj narzędzi wizualnych, aby znaleźć idealną równowagę między ważnymi zadaniami a tym, czym możesz realistycznie zarządzać

Użyj narzędzi wizualnych, aby znaleźć idealną równowagę między ważnymi zadaniami a tym, czym możesz realistycznie zarządzać Szybka ocena zadań: Szybkie i dokładne określenie, jak pilne i ważne są zadania

Szybkie i dokładne określenie, jak pilne i ważne są zadania Planowanie projektów z wykorzystaniem zasobów: Efektywne planowanie projektów, nawet przy ograniczonych zasobach, lub bezproblemowe radzenie sobie ze złożonymi podróżami klientów Ustawienie celów w ClickUp aby śledzić postępy w realizacji zadań. Użyj tej matrycy priorytetów, aby skupić się na zadaniach kluczowych dla powodzenia projektu.

3. Szablon matrycy priorytetów ClickUp

Użyj macierzy 3×3 Szablon matrycy ustalania priorytetów ClickUp do oceny zadań na podstawie ich wpływu i poziomu wysiłku

Podczas gdy poprzedni szablon sortował zadania według ważności i pilności, szablon matrycy priorytetów ClickUp pomaga Tobie i Twojemu zespołowi oceniać zadania na podstawie ich wpływu i wymaganego wysiłku.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektem na dużą skalę, czy dopiero zaczynasz, szablon ten usprawnia organizację zadań i ustalanie priorytetów. Jego główne elementy obejmują:

Skup się na ważnych zadaniach: Skoncentruj się na kluczowych zadaniach i zapobiegaj marnowaniu czasu na te nieistotne

Skoncentruj się na kluczowych zadaniach i zapobiegaj marnowaniu czasu na te nieistotne Wizualna priorytetyzacja: Użyj wizualnego przewodnika, aby skuteczniej ustalać priorytety zadań

Użyj wizualnego przewodnika, aby skuteczniej ustalać priorytety zadań Efektywna alokacja zasobów : Bardziej efektywna alokacja zasobów zespołu

Bardziej efektywna alokacja zasobów zespołu Zrozumienie wpływowych wysiłków: Uzyskanie wglądu w to, w jaki sposób wysiłki zespołu mogą mieć największy wpływ

4. Szablon matrycy priorytetów działań ClickUp

przez ClickUp Porządkowanie codziennych zadań może wydawać się przytłaczające, ale Szablon matrycy priorytetów działań ClickUp sprawia, że jest to prostsze. Pomaga dostrzec kluczowe działania, zobaczyć, co jest najważniejsze i poprawia współpracę w zespole dla wspólnego powodzenia.

Matryca ta pomaga odróżnić zadania wymagające natychmiastowego działania od tych, które przyczyniają się do realizacji celów długoterminowych.

Włącz niektóre z kluczowych elementów tego szablonu, aby usprawnić swój cykl pracy.

Wizualne śledzenie postępów: Użyj prostego narzędzia wizualnego do śledzenia postępów i skupienia się na zadaniach

Użyj prostego narzędzia wizualnego do śledzenia postępów i skupienia się na zadaniach Szybka ocena i wizualizacja: Przyspiesz proces identyfikacji i priorytetyzacji zadań o wysokiej wartości

Przyspiesz proces identyfikacji i priorytetyzacji zadań o wysokiej wartości Identyfikacja kluczowych działań: Identyfikacja najważniejszych działań, które wymagają natychmiastowej uwagi

Identyfikacja najważniejszych działań, które wymagają natychmiastowej uwagi Przejrzystość zadań o wysokim priorytecie: Uzyskaj przejrzystość zadań dzięki funkcjinajwyższy priorytet dla dalszych działań

5. Szablon matrycy priorytetów ClickUp 2×2

Użyj Matryca priorytetów ClickUp 2×2 Tablica pomagająca uporządkować zadania według ich ważności i poziom priorytetu Szablon matrycy priorytetów ClickUp 2×2 jest idealny do ustalania priorytetów pilnych i ważnych zadań, pokazywania wpływu w porównaniu do wysiłku i błyskawicznego wykrywania zadań o najwyższym priorytecie.

Szablon ten jest idealny do szybkiego podejmowania decyzji i optymalizuje komunikację i wydajność zespołu. Szablon umożliwia spersonalizowane zarządzanie zadaniami dzięki takim funkcjom jak niestandardowe statusy, pola i widoki.

Kluczowe funkcje szablonu Tablica priorytetów 2×2 ClickUp:

Wizualny wpływ a wysiłek: Wizualizacja wpływu każdego zadania lub projektu wraz z wymaganym wysiłkiem

Wizualizacja wpływu każdego zadania lub projektu wraz z wymaganym wysiłkiem Efektywny czas i wykorzystanie zasobów *efektywne wykorzystanie czasu i zasobów : Najbardziej efektywne wykorzystanie czasu i zasobów Teams

: Najbardziej efektywne wykorzystanie czasu i zasobów Teams Usprawniona komunikacja i współpraca: Usprawnij komunikację i współpracę między różnymi działami lub członkami zespołu

Usprawnij komunikację i współpracę między różnymi działami lub członkami zespołu Różne opcje widoku: Zacznij odSzablon Tablicy i rozszerz swój cykl pracy ClickUp, włączając Listę, Gantt, Obciążenie pracą, Kalendarz i wiele innych

6. Szablon matrycy pilnych spraw ClickUp

przez ClickUp Zdobądź przewagę dzięki Szablon matrycy pilnie ważnych spraw ClickUp i ustalić priorytety pilnych i ważnych zadań.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, czy codziennymi operacjami, narzędzie to pomaga szybko ocenić zadania pod kątem pilności i ważności, zapewniając maksymalny wpływ i natychmiastową koncentrację tam, gdzie jest to potrzebne!

The Urgent Important Matrix okazuje się być potężną narzędzie do zarządzania czasem ponieważ koncentruje się na zadaniach ukierunkowanych na cele, zapewnia przejrzysty przegląd wszystkich zadań i pozwala uniknąć przeciążenia pamięci.

Podstawowe elementy szablonu matrycy pilnych ważnych zadań ClickUp:

Skupienie się na zadaniach ukierunkowanych na cele: Koncentracja na zadaniach niezbędnych do osiągnięcia celów

Koncentracja na zadaniach niezbędnych do osiągnięcia celów Szybka identyfikacja pilnych i ważnych zadań: Szybka identyfikacja pilnych zadań, które mogą mieć wpływ na twoją pracę, odróżniając je od tych, które mogą poczekać

Szybka identyfikacja pilnych zadań, które mogą mieć wpływ na twoją pracę, odróżniając je od tych, które mogą poczekać Ulepszony przegląd zadań i planowanie: Uzyskaj kompleksowy widok zadań, upraszczając codzienne planowanie

Uzyskaj kompleksowy widok zadań, upraszczając codzienne planowanie Pomoc organizacyjna: Wyeliminuj potrzebę pamiętania o wszystkim, dzięki czemu pozostaniesz zorganizowany i uporządkowany

7. Prosty szablon zadań do wykonania ClickUp

Użyj szablonu ClickUp Prosty szablon planu pracy do zrobienia do organizowania zadań i utrzymywania zespołu w jedności

Uporządkuj swoje zadania bez wysiłku, korzystając z szablonu ClickUp Simple To-Dos Template, aby podpowiedź została zakończona na każdym kroku!

Szablon ten umożliwia stworzenie przejrzystego przeglądu zadań, organizować je podzielić je na kategorie w celu łatwego śledzenia i upewnić się, że jesteś skoncentrowany na zakończeniu zadań - a wszystko to przy jednoczesnym zajmowaniu się najważniejszymi z nich w pierwszej kolejności. To klucz do skutecznego zarządzania listą do zrobienia!

Szablon ClickUp's Simple To-Dos zawiera:

Wyczyszczone listy zadań: Łatwe tworzenie prostych list zadań, które są łatwe do śledzenia

Łatwe tworzenie prostych list zadań, które są łatwe do śledzenia Ustawienie priorytetów i śledzenie postępów: Ustaw priorytety dla zadań i monitoruj postępy w czasie

Ustaw priorytety dla zadań i monitoruj postępy w czasie Organizacja zadań: Kategoryzowanie zadań lub przypisywanie ich do konkretnych członków zespołu w celu lepszej organizacji

Kategoryzowanie zadań lub przypisywanie ich do konkretnych członków zespołu w celu lepszej organizacji Skupienie się na zrobieniu zadania: Skup się na tym, co musi zostać zrobione, aby ustalić priorytety i zakończyć ważne zadania na czas

Sprawdź te szablony planów pracy !

8. Szablon matrycy wpływu wysiłku ClickUp

Ustal priorytety swoich projektów w oparciu o najwyższą wartość przy najmniejszym wysiłku za pomocą Szablon matrycy wpływu wysiłku ClickUp Szablon Matrycy Wpływu Wysiłku firmy ClickUp oferuje przyjazne dla użytkownika, niekodowane rozwiązanie dla Teams do szybkiej oceny i wizualizacji wysiłków, identyfikacji ryzyka związane z każdym zadaniem, a także dostosować kluczowe priorytety dla wspólnego powodzenia.

Dzięki temu narzędziu do zarządzania produktem można zakończyć działania o dużym wpływie przy minimalnym wysiłku, wykorzystując niektóre z jego kluczowych elementów:

Ewaluacja wysiłku i wpływu: Wizualizacja i ocena włożonego wysiłku w stosunku do osiągniętego wpływu

Wizualizacja i ocena włożonego wysiłku w stosunku do osiągniętego wpływu Zwiększona przejrzystość projektu: Uzyskanie lepszej przejrzystości projektu i powiązanych z nim zadań

Uzyskanie lepszej przejrzystości projektu i powiązanych z nim zadań Wszechstronny przegląd projektu: Uzyskanie kompleksowego widokuoś czasu projektu irezultaty *Identyfikacja priorytetów: Identyfikacja pomysłów o wysokim priorytecie do realizacji w oparciu o ich wpływ

Uzyskanie kompleksowego widokuoś czasu projektu irezultaty *Identyfikacja priorytetów: Identyfikacja pomysłów o wysokim priorytecie do realizacji w oparciu o ich wpływ Widoczność ryzyka: Lepsze zrozumienie możliwych zagrożeń i kosztów w celu skuteczniejszego zarządzania i oceny ryzyka

9. Szablon matrycy Eisenhowera Excel autorstwa Vertex42

Via Vertex42 Excel Eisenhower Matrix szablon przez Vertex42 jest narzędziem, które pomaga poruszać się w złożoności codziennych zadań i priorytetyzować je skutecznie.

Narzędzie to zwiększa zarówno wydajność osobistą, jak i usprawnia zarządzanie projektami. Dodatkowo, oferuje darmowy szablon matrycy decyzyjnej Eisenhowera do pobrania dla Excela i Arkuszy Google.

Dystrybucja zadań w oparciu o ich pilność i ważność do następujących czterech kategorii:

Kwadrant I (Do zrobienia natychmiast) - Ważne, Pilne: Uwzględnij zadania ze zbliżającymi się terminami lub takie, które wymagają natychmiastowej uwagi

Uwzględnij zadania ze zbliżającymi się terminami lub takie, które wymagają natychmiastowej uwagi Kwadrant II (ZAPLANUJ i ustal priorytety) - Nie pilne, ważne: Skoncentruj się na zadaniach istotnych dla długoterminowych celów i ogólnego powodzenia. Zadania te stanowią kamień węgielny skutecznego zarządzania osobistego. Stephen Covey podkreśla, że poświęcamy większość naszego czasu na zadania w tym kwadrancie, aby uzyskać optymalną wydajność i powodzenie

Skoncentruj się na zadaniach istotnych dla długoterminowych celów i ogólnego powodzenia. Zadania te stanowią kamień węgielny skutecznego zarządzania osobistego. Stephen Covey podkreśla, że poświęcamy większość naszego czasu na zadania w tym kwadrancie, aby uzyskać optymalną wydajność i powodzenie Kwadrant III (DELEGUJ do zakończenia) - Nieważne, Pilne: Przydziel zadania wrażliwe na czas, takie jak wysyłanie e-maili lub odbieranie połączeń telefonicznych innym członkom zespołu poprzez oddelegowanie zadań

Przydziel zadania wrażliwe na czas, takie jak wysyłanie e-maili lub odbieranie połączeń telefonicznych innym członkom zespołu poprzez oddelegowanie zadań Quadrant IV (DELETE) - Not Important, Not Urgent: Wyeliminuj zadania, które w minimalnym stopniu przyczyniają się do realizacji celów lub mogą zostać odłożone na później

10. Technika ustalania priorytetów według matrycy Eisenhowera - szablon szkoleniowy firmy SlideTeam

poprzez SlideTeam Szkolenie z technik ustalania priorytetów jest kompleksowym przewodnikiem do zrozumienia i wdrożenia matrycy Eisenhowera.

Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem, pracownikiem, częścią organizacji, czy też zajmujesz się osobistymi zadaniami, to szkolenie uzbroi Cię w know-how, aby zwiększyć wydajność!

Kluczowe funkcje tej prezentacji szkoleniowej to:

Wszechstronny zestaw slajdów: Zrozum koncepcję dzięki tym informacyjnym 18 slajdom, które obejmują całe spektrum matrycy Eisenhowera

Zrozum koncepcję dzięki tym informacyjnym 18 slajdom, które obejmują całe spektrum matrycy Eisenhowera Przegląd kwadrantów: Szczegółowe omówienie każdego kwadrantu i zrozumienie charakterystyki zadań należących do każdego z nich

Szczegółowe omówienie każdego kwadrantu i zrozumienie charakterystyki zadań należących do każdego z nich Kompatybilność z Google: Bezproblemowa integracja z Google Slides, zapewniająca elastyczność na różnych platformach

Bezproblemowa integracja z Google Slides, zapewniająca elastyczność na różnych platformach Możliwość dostosowania: Edytuj slajdy, w tym tekst, ikony, wykresy i inne elementy w celu spersonalizowania

Edytuj slajdy, w tym tekst, ikony, wykresy i inne elementy w celu spersonalizowania Możliwość pobrania: Zapisanie wszystkich slajdów szkoleniowych za pomocą jednego kliknięcia i dostęp do obsługi klienta premium w celu uzyskania pomocy i wskazówek

Bonus:_ szablony map percepcyjnych !

Od matrycy do działania z szablonami matrycy Eisenhowera

Dwight D. Eisenhower powiedział kiedyś: "W chaosie codziennych zadań pamiętaj, że to, co ważne, rzadko jest pilne, a to, co pilne, rzadko jest ważne"

Tak więc, wyruszając w podróż z tymi szablonami, pamiętaj, że skuteczne ustalanie priorytetów zadań to nie tylko strategia, ale także środek do efektywnego zarządzania czasem i podejmowania decyzji.

Przewaga ClickUp tkwi w szablonach i holistycznym podejściu do zarządzania zadaniami, które dostosowuje, angażuje i napędza Teams w kierunku niezrównanej wydajności.

Przekształć swój cykl pracy dzięki Szablony matrycy Eisenhowera w ClickUp . Zacznijmy już dziś!