Wykres Gantta vs. Tablica Kanban: Jak zarządzać projektem?

W miarę jak zespoły projektowe stają się coraz bardziej zglobalizowane i wielofunkcyjne, kierownicy projektów nieustannie dokonują ponownej oceny procesów. To delikatne zadanie! Zbyt wiele zmian na raz może zakłócić wydajność zespołu, a z drugiej strony powolne ulepszenia nieuchronnie szkodzą innowacjom.

Spotkałeś się z wyrafinowanymi narzędziami, takimi jak wykresy Gantta i tablice Kanban, ale nie jesteś do końca przekonany, czy któreś z nich jest właściwym rozwiązaniem procesowym dla twojego projektu - i potrzeb zespołu.

Ten przewodnik wyjaśni różnice między wykresem Gantta a tablicą Kanban, jak używać każdego z nich do zarządzania projektami i jakie kwestie należy wziąć pod uwagę przy wyborze.

Wykres Gantta vs. tablica Kanban: Dogłębna analiza

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na te dwie kwestie narzędzia do zarządzania projektami nie są lepsze od innych. to, w jaki sposób narzędzie do zarządzania projektami zostanie wprowadzone, przeszkolone i zaadoptowane, decyduje o powodzeniu. Najlepsze podejście do wyboru między wykresem Gantta a tablicą Kanban dla projektu jest następujące:

Wykresy Gantta są najlepsze do śledzenia powiązanych, złożonych projektów trwających tygodnie, miesiące, a nawet lata Codziennym przypadkiem użycia jest kierownik projektu wizualizujący postęp swoich kampanii w wielu zespołach.

Tablice Kanban najlepiej sprawdzają się w przypadku ciągłego przepływu pracy, ustalania priorytetów poszczególnych zadań i ustalania limitów pracy w toku. Codziennym przypadkiem użycia są zespoły zajmujące się tworzeniem oprogramowania, które wizualizują wszystkie prace w toku, gdy zadania przechodzą przez każdą scenę w toku do zakończenia.

Zajrzyjmy teraz pod maskę każdego z nich, kontynuując nasz pojedynek Gantt chart vs. Kanban board!

Czym jest wykres Gantta?

Wykres Gantta to poziomy wykres słupkowy ilustrujący daty rozpoczęcia i zakończenia harmonogramu projektu. Wykresy Gantta pokazują również ważne kamienie milowe projektu oraz zależność zadań od siebie. Funkcje te pomagają Teams planować szczegółowe, złożone projekty w dowolnym okresie czasu.

Sześć głównych elementów typowego wykresu Gantta to:

Planowanie zadań śledź postępy projektu i zarządzaj terminami za pomocą widoku Gantt w ClickUp

Kamienie milowe: ilustrują kluczowe daty dla terminowego zakończenia i powodzenia projektu, oznaczone symbolem Strzałki/Linie: wskazują, które zadania blokują i czekają na inne (nazywanezależności) Znacznik linii: określa bieżącą datę, aby zobaczyć na pierwszy rzut oka, ile pracy pozostało do zrobienia Paski poziome: przedstawiają okres realizacji poszczególnych zadań projektu Lewy pasek boczny: lista wszystkich zadań związanych z projektem Skala czasowa: pokazuje kategorie dat w dniach, tygodniach lub miesiącach

5 powodów, dla których warto wybrać wykres Gantta jako narzędzie do zarządzania projektami

Zasadniczo, wykres Gantta umożliwia ustawienie i wsparcie działań zespołu, dzięki czemu poszczególne zadania mają dedykowany czas i zasoby do zakończenia. Oto pięć powodów, dla których warto wybrać wykres Gantta zamiast tablicy Kanban:

1. Zadania i podzadania mają określone terminy realizacji, aby dostarczyć cały projekt na czas

Podobnie jak w przypadku metodologii kaskadowej, wykresy Gantta jasno określają kolejność zadań w harmonogramie, dzięki czemu członkowie teamu wiedzą, czy dane zadanie czeka na rozpoczęcie lub zakończenie innego, zanim będzie mogło się rozpocząć. Na przykład, zadanie projektanta polegające na stworzeniu kreatywnych zasobów kampanii nie może się rozpocząć, jeśli nie ma on szkicu zawartości od copywritera. Kierownik projektu musi być świadomy tego czasu, ponieważ cały harmonogram projektu jest zagrożony, jeśli praca zostanie przesłana z opóźnieniem.

Zmiana harmonogramu zależności w celu wizualizacji wpływu zmian terminów na zadania w widoku Gantta w ClickUp

2. Chcesz śledzić najważniejsze zadania, aby nie dopuścić do opóźnień w realizacji projektu

W tym celu ścieżka krytyczna na wykresie Gantta to łańcuch zadań kluczowych dla zakończenia projektu na czas. Dzięki ścieżce krytycznej można pominąć zadania niekrytyczne. Pomoże to przydzielić więcej zasobów do zadań krytycznych i skrócić czas ich zakończenia.

Ścieżka krytyczna sprawdza wszystkie zadania na wykresie Gantta, aby określić kondycję całego harmonogramu

3. Chcesz podzielić złożony projekt na łatwe do zarządzania części

A Wykres Gantta to doskonały przegląd wizualny aby zobaczyć duży obraz, jednocześnie dając wgląd w części zadania. Odpowiada na kluczowe pytania, takie jak:

Na jakiej scenie dział XYZ wchodzi do zrobienia projektu?

Jakie są wymagania dla każdego projektu/zadania?

Które projekty lub zadania są kamieniami milowymi?

Czy XYZ jest projektem, zadaniem czy podzadaniem?

Jeśli trzeba dostosować daty rozpoczęcia i zakończenia projektu, można to łatwo zrobić na nowoczesnym wykresie Gantta! Przeciągnij i upuść zadanie lub cały harmonogram, aby odzwierciedlić nowe daty rozpoczęcia i zakończenia.

Zmapuj daty rozpoczęcia i zakończenia na wykresach Gantta w ClickUp za pomocą akcji przeciągnij i upuść

Wykresy Gantta pomagają zarządzać wieloma harmonogramami z jednego widoku

Wykresy Gantta pomagają zarządzać wieloma harmonogramami z jednego widoku

Wykresy Gantta zapewniają widok całego projektu z lotu ptaka

Wykresy Gantta podkreślają zależności i ścieżkę krytyczną

Zalety wykresu Gantta

Poziome paski na wykresie Gantta mogą być mylące przy określaniu zasobów lub ilości pracy wymaganej do zakończenia projektu

Współpraca z Teams w celu stworzenia wykresu Gantta może być trudna dla początkujących użytkowników

Z czasem wykresy Gantta mogą stać się trudne w utrzymaniu

Czym jest tablica Kanban?

A Tablica Kanban to narzędzie do wizualizacji cyklu pracy, które najlepiej sprawdza się w projektach bez potrzeby ustalania priorytetów lub strategii zależności. Zamiast tego, tablice Kanban pomagają ograniczyć pracę w toku według statusu przepływu pracy. Karta (reprezentująca zadanie) porusza się po każdej kolumnie (reprezentującej status przepływu pracy) od lewej do prawej, aż do zrobienia. Tablice Kanban są stworzone do ciągłego dostarczania , więc daty rozpoczęcia i zakończenia nie są tak rygorystyczne na tych tablicach w porównaniu do wykresów Gantta.

Tablica Kanban pokazuje wizualny potok pozwalający na śledzenie zadań

Trzy główne elementy tablicy Kanban to:

Karty: zadania wymagane do zrobienia projektu są podzielone na indywidualne karty, które zaczynają się w pierwszej kolumnie i przechodzą przez cykl pracy, aż znajdą się w kolumnie Zrobione. Każda karta zawiera niezbędne informacje o zadaniu, takie jak opis, osoba przypisana (osoby przypisane) i termin wykonania Kolumny: w najprostszej formie tablica Kanban składa się z trzech kolumn. Tradycyjne nazwy kolumn to: do zrobienia, gotowe i zrobione. W celu uszczegółowienia cyklu pracy można dodać więcej kolumn Kanban i zdefiniować je jako sceny, konkretne zespoły lub poszczególnych członków zespołu Limity WIP: Limit pracy w toku (WIP) to liczba kart zadań, które mogą znajdować się w kolumnie tablicy Kanban w danym momencie. Nie ma "idealnej" liczby do ustawienia limitów WIP. Liczby te zależą od obciążenia i umiejętności zespołu

5 powodów, dla których warto wybrać tablicę Kanban jako narzędzie do zarządzania projektami

Tablice Kanban są idealne dla teamów projektowych, które muszą ustandaryzować procesy w celu utrzymania wydajności, gdy zadania przechodzą przez każdą scenę. Oto pięć powodów, dla których warto wybrać tablicę Kanban zamiast wykresu Gantta:

1. Potrzebujesz niezawodnego systemu zarządzania, aby mierzyć commit i punkty dostawy wszystkich prac

Czy zadanie rozpoczyna się w momencie otrzymania prośby, czy w momencie rozpoczęcia pracy przez zespół? Osoba zgłaszająca może powiedzieć, że to pierwsze, ale w systemie Kanban preferowane jest to drugie.

Punkt commit to akt wciągnięcia karty Kanban do cyklu pracy, aby rozpocząć pracę. Oznacza to, że cała wiedza została zebrana, osoba przypisana jest dobrze przygotowana do rozpoczęcia zadania, a zegar rusza. Gdy zadanie zostanie zakończone, oznacza to, że osiągnęło ono punkt dostawy.

Gdzie więc przechowywane są zadania, gdy nie są gotowe do commitu? Są one przechowywane w specjalnej kolumnie na początku tablicy Kanban, zwanej backlog. Jest to backlog to przestrzeń dla kierowników projektów, w której mogą oni umieszczać zadania w oparciu o priorytet, przejrzystość i wykonalność. Pomaga to zespołowi w planowaniu, przydzielaniu i monitorowaniu tego, co dzieje się w danym momencie. (Więcej na ten temat w punkcie 3!)

2. Chcesz zidentyfikować wąskie gardła i marnowanie czasu na poszczególnych scenach cyklu pracy Podejście zwinne lub predykcyjne do projektów najlepiej sprawdzają się z systemem Kanban, ponieważ poprawia on spójność realizacji. Na przykład, kierownik projektu z łatwością dostrzega, gdzie w kolumnie gromadzi się zbyt wiele zadań lub gdzie zadania spędzają trochę za dużo_ czasu. Gdy wąskie gardło zostanie zauważone, kierownik projektu podejmuje działania w celu jego usunięcia i być może odkrywa również potencjalne usprawnienie procesu:

Jamie może wykonać tylko trzy przeglądy zadań w ciągu jednego dnia. Czy możemy zaangażować innego członka zespołu do wsparcia dodatkowych przeglądów?

Czy ta scena w cyklu pracy może zostać zautomatyzowana, aby zaoszczędzić czas i zasoby ludzkie?

Nie doceniliśmy czasu potrzebnego na zebranie informacji o zadaniu. Stwórzmy bufor przed tą sceną, aby dać naszemu zespołowi chwilę wytchnienia. A co z nowym plikiemniestandardowy status?

Tworzenie niestandardowych statusów w celu uporządkowania widoku Tablicy w ClickUp

3. Chcesz kontrolować ilość pracy w toku w danym momencie

Zdarza się to każdemu z nas - odpowiadamy "tak" na każdą przychodzącą prośbę, nie rozumiejąc w pełni jej sensu zakresu pracy . Jeśli potrzebujesz uprzejmego sposobu na powiedzenie "nie", to właśnie tutaj przydają się tablice Kanban!

Limity pracy w toku (WIP) ułatwiają zarządzanie zasobami -proces planowania, przydzielania i monitorowania zasobów w najbardziej efektywny sposób. Na intuicyjnej* Tablicy Kanban, limity WIP pozwalają na ustawienie maksymalnej dozwolonej liczby zadań w kolumnie i ostrzegają o przekroczeniu limitu.

Limity pracy w toku (WIP) w ClickUp wizualnie wskazują, kiedy w danej kolumnie jest za dużo pracy

Tablice Kanban skracają czas realizacji projektu czas cyklu w ramach cyklu pracy nad projektem

Tablice Kanban zwiększają szanse na szybszą produkcję

Tablice Kanban ograniczają pracę w toku w danym czasie

Tablice Kanban skracają czas realizacji projektu czas cyklu w ramach cyklu pracy nad projektem

Tablice Kanban zwiększają szanse na szybszą produkcję

Tablice Kanban ograniczają pracę w toku w danym czasie

❌ Wady tablic Kanban

Ramy czasowe nie są ustalane/związane z każdą fazą

Ryzyko złej priorytetyzacji

Nie nadaje się do iteracji

Mając nową wiedzę na temat wykresów Gantta i tablic Kanban, nadszedł czas, aby zdecydować, które z nich wybrać oprogramowanie do zarządzania projektami sprawi, że proces przepływu pracy będzie bezstresowy!

Korzystanie z widoku Gantta i Tablicy w ClickUp do zarządzania projektami ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym gdzie zespoły spotykają się, aby planować, organizować i współpracować nad zadaniami, dokumentami, czatem, celami, tablicami i nie tylko.

Widoki są jak soczewki do okularów. Każdy widok zapewnia unikalną perspektywę i może być dostosowany do indywidualnych i zespołowych preferencji. Dzięki różnym sposobom grupowania, sortowania i filtrowania masz zakończoną kontrolę nad tym, jak widzisz swoje zadania.

Widoki są jak soczewki do okularów. Każdy widok zapewnia unikalną perspektywę i może być dostosowany do indywidualnych i zespołowych preferencji. Dzięki różnym sposobom grupowania, sortowania i filtrowania masz zakończoną kontrolę nad tym, jak widzisz swoje zadania.

Jak dodać widok Gantt w ClickUp

Zapoznaj się z naszym samouczkiem dotyczącym widoku Gantt, aby uzyskać porady i wskazówki dotyczące rozpoczęcia pracy z widokami Gantt! ⬇️ Rozpocznij

Jak dodać widok Tablicy w ClickUp

Dowiedz się, jak wykorzystać widok Tablicy na swoją korzyść i uzyskaj profesjonalne wskazówki, które pomogą Ci szybciej poruszać się w ciągu dnia! ⬇️ Zaczynamy

ClickUp zapewnia elastyczność w widoku mojej pracy, na swój sposób

ClickUp oferuje ponad tuzin sposobów organizacji i wizualizacji zadań i innej pracy. W sferze Gantt chart vs. Kanban board, oba są świetnymi narzędziami w swoim własnym środowisku.

Możliwości poprawy sposobu zarządzania projektami czekają w ClickUp. Czy jesteś gotowy, aby zmienić kierunek swojej wydajności? Zarejestruj się za Free już dziś !

Jeśli podobało Ci się to porównanie, sprawdź nasze Podział Pert vs Gantt !