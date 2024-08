15 darmowych szablonów wykresów Gantta w Excelu i ClickUp

Zarządzanie projektami bez wykresów Gantta jest jak próba znalezienia czegoś w przepełnionej walizce. Wciąż możesz znaleźć to, czego szukasz, ale nie bez poświęcenia sporej ilości czasu na przeszukanie bałaganu.

Stale rosnący wybór oprogramowanie do zarządzania projektami i metodologii jest tym, co sprawia, że życie jest tak ekscytujące (i trochę stresujące) dla menedżerów. Chociaż prawie gwarantuje to, że istnieje idealnie dopasowany proces dla każdego zespołu, stanowi to również pewne wyzwanie związane z poszukiwaniem prób i błędów potrzebnych do zabezpieczenia preferowanego podejścia.

Wykresy Gantta są świetnym miejscem do rozpoczęcia pracy, a my mamy najlepsze szablony, które pomogą Ci zacząć!

Wykresy Gantta są popularnym i łatwym w użyciu narzędziem wysoce wizualna metodologia używana do wyświetlania zadań w odniesieniu do czasu przeznaczonego na ich wykonanie.

Na pierwszy rzut oka można łatwo poinformować o nakładaniu się wielu zadań, wszystkich zadaniach zaangażowanych w projekt, kluczowych terminach oraz dacie rozpoczęcia i zakończenia całego projektu. Całkiem nieźle!

Jeśli jesteś już po kolana w innym procesie zarządzania projektami, ale ciekawi Cię, w jaki sposób ta inna metodologia może przynieść korzyści Twojemu zespołowi, jesteś we właściwym miejscu.

Nie tylko omówimy każdy kluczowy element zarządzania projektem za pomocą wykresu Gantta i jego zalety, ale także dodaliśmy dziesięć naszych ulubionych szablonów wraz ze wskazówkami, jak rozpocząć pracę (na najwyższych obrotach).

Czym jest szablon wykresu Gantta?

Szablon wykresu Gantta graficznie przedstawia wszystkie zadania i rezultaty w trwającym projekcie. Każde zadanie jest wyświetlane jako poziomy pasek, a miejsce, w którym się zaczyna, reprezentuje datę rozpoczęcia tego konkretnego zadania. Długość paska pokazuje następnie, ile czasu pozostało do ukończenia zadania.

Każde zadanie jest rozciągnięte i ułożone wzdłuż osi czasu można łatwo określić postępy zespołu, ilość pozostałej pracy i aktualny status projektu. Pomaga to utrzymać wszystkich członków zespołu na tej samej stronie i pomaga ustalać realistyczne cele dla przyszłego planowania projektu.

Jest to również świetny sposób na zapewnienie, że zadania nie będą się nakładać! Idealnie byłoby, gdyby zadania były rozłożone w sposób przypominający wodospad na ekranie oś czasu projektu ale jeśli zauważysz prawie pionowy stos słupków w tym samym okresie czasu, nadszedł czas, aby przesunąć niektóre terminy.

Zanurz się głębiej we wszystko, co musisz wiedzieć o wykresach Gantta, w tym o tym, jak z nich korzystać, ich ograniczeniach i cechach, które czynią je wyjątkowymi.

15 darmowych szablonów wykresów Gantta

1. Prosty szablon wykresu Gantta od ClickUp

Szablon wykresu Gantta od ClickUp

Zastosuj Prosty szablon wykresu Gantta od ClickUp do obszaru roboczego, aby uzyskać ogólny obraz projektu, wizualizować zależności i wyprzedzać blokady, zanim się pojawią. Kto by tego nie pokochał?

Ten szablon ClickUp natychmiast przeniesie zadania z Twojej listy do prostego wykresu przy użyciu widoku Gantta ClickUp. W tym szablonie znajdziesz również trzy statusy zadań, które pomogą Ci zrozumieć wykres poprzez kodowanie kolorami! Wystarczy spojrzeć na wykres, aby zobaczyć, czy zadanie jest otwarte, w toku lub ukończone na podstawie koloru każdego paska.

Dzięki czterem różnym typom widoku projektu szablon ten można dostosować do wielu różnych przypadków użycia. Od kreatywnych i projekt do inżynierii i rozwoju produktu, HR operacje, IT i wiele innych. Poważnie, nie ma ograniczeń co do wszystkich sposobów wykorzystania prostego szablonu wykresu Gantta. 🚀

Chociaż jest to darmowy szablon przyjazny dla początkujących, jest to również świetny punkt wyjścia dla doświadczonych entuzjastów projektów, którzy chcą po prostu szybciej działać. Pobierz ten szablon

2. Szablon wykresu Gantta do zarządzania blogiem od ClickUp

przez ClickUp

Najlepszym narzędziem do zarządzania blogami jest szablon, który oszczędza czas zespołów na organizowaniu, planowaniu i współpracy nad blogami. Użyj Szablon wykresu Gantta do zarządzania blogami ClickUp aby usprawnić proces publikowania na blogu.

Ten szablon ClickUp zawiera 7 widoków. Widok Gantt umożliwia śledzenie postępów w tworzeniu bloga i unikanie typowych wąskich gardeł w całym procesie blogowania.

Ten szablon wykresu Gantta jest pośredni. Sprawdź nasz szablon Przewodnik po przykładach wykresów Gantta aby dowiedzieć się wszystkiego, co musisz wiedzieć o korzystaniu z tego szablonu wykresu Gantta. Pobierz ten szablon

3. Szablon osi czasu Gantta od ClickUp

przez ClickUp

To Szablon osi czasu Gantta od ClickUp zapewnia interaktywny sposób patrzenia na operacje biznesowe w ujęciu dziennym, miesięcznym i rocznym.

Ten szablon wykresu Gantta zawiera 5 różnych widoków do wizualizacji projektu. Ta oś czasu jest tak wszechstronna, że bez względu na to, czy jest to inżynieria, marketing, czy cokolwiek pomiędzy, ten szablon będzie odpowiedni dla Ciebie i Twojego zespołu.

Ten szablon wykresu Gantta jest przyjazny dla początkujących i stanowi świetną opcję dla każdego członka zespołu! Pobierz ten szablon

4. Budowanie stron internetowych Szablon wykresu Gantta przez ClickUp

przez ClickUp

To Szablon wykresu Gantta dla stron internetowych od ClickUp został stworzony do tworzenia stron internetowych. Szablon ten pozwala stworzyć przejrzysty plan i system zarządzania produkcją strony internetowej, realizować przepływy pracy na stronie internetowej w zakresie treści, projektowania i rozwoju, a wszystko to przy jednoczesnej wizualizacji postępów strony internetowej, harmonogramów i interesariuszy.

Szablon ClickUp Building Webpages to świetne rozwiązanie do organizowania i zarządzania produkcją strony internetowej.

Ten szablon wykresu Gantta dla stron internetowych jest pośredni. Pobierz ten szablon

5. Szablon wykresu Gantta zarządzania budową od ClickUp

Przez ClickUp

Użyj Szablon wykresu Gantta do zarządzania budową ClickUp aby utrzymać projekt zespołu budowlanego na właściwym torze.

Ten darmowy szablon wykresu Gantta ma wbudowane Pola niestandardowe, które pozwalają zespołowi dodawać ważne szczegóły (takie jak procentowe paski postępu, poziomy zaufania i notatki dotyczące projektu), a także Statusy niestandardowe, które pomagają wszystkim zrozumieć, na jakim etapie znajduje się każdy element treści.

Oprócz szablonu wykresu Gantta, szablon ten zawiera cztery wysoce wizualne widoki, które można dostosować do dowolnych potrzeb, od organizowania przepływów pracy na budowie na liście i tablicy, aby przeciągnąć i upuścić planowanie na kalendarzu i osi czasu.

Ten szablon jest szablonem pośrednim. Sprawdź ten dokument pomocy, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzystania z widoku wykresu Gantta w ClickUp ! Pobierz ten szablon

6. Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek od ClickUp

przez ClickUp

Aby zapewnić udane wprowadzenie produktu na rynek, niezbędne jest posiadanie idealnej listy kontrolnej. To Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek stworzony przez ClickUp zawiera wszystkie niezbędne działania i kamienie milowe dla skutecznego planu wprowadzenia produktu na rynek. Skorzystaj z tego szablonu wykresu Gantta, który został zaprojektowany do monitorowania rozwoju od początkowej koncepcji projektu, poprzez budowę prototypu, zbieranie opinii klientów, inicjatywy promocyjne i analizę po uruchomieniu - dzięki czemu nie przeoczysz żadnego szczegółu! Pobierz ten szablon

7. Szablon Gantt Excel według Gantt Excel

via Gantt Excel

Czy istnieje darmowy szablon wykresu Gantta w programie Excel? Jasne!

Ten wykres Gantta Excel może pomóc w ustaleniu priorytetów dla określonych zadań w planie projektu, a nawet wyświetlanie zależności między nimi.

Jeśli jesteś komfortowo z Excelem i planujesz zaprezentować swój wykres innym częstym użytkownikom Excela, prawdopodobnie uznasz ten szablon za przydatny i intuicyjny.

Należy jednak pamiętać, że choć Excel doskonale radzi sobie z tworzeniem arkuszy kalkulacyjnych, tabel przestawnych i formuł, to brakuje mu cennych funkcji zarządzania zadaniami i komunikacji. 😳

Ale jeśli stawiasz na "pro" w Microsoft Project i masz obejścia dla tych ograniczeń, to uwielbiamy tę podróż dla Ciebie! Ty też!

I pamiętaj, nawet jeśli Twoja firma stawia na Microsoft, zawsze możesz użyć Integracja ClickUp z Teams i SSO, aby poznać inne opcje Gantta bez zakłócania spokoju w biurze! 🤗

Bonus: Dowiedz się jak Tworzenie wykresu Gantta w programie Microsoft Word ! Pobierz ten szablon

8. Waterfall Management Gantt Chart Template by ClickUp

przez ClickUp

To ClickUp Waterfall Management Szablon wykresu Gantta jest idealny dla programistów pracujących w środowisku Waterfall Management. Zawiera zadania uporządkowane według faz, a każde zadanie można przypisać do konkretnego członka zespołu lub działu. Posiada również kolumny na szczegóły zadania, takie jak poziom priorytetu, osoba przypisana i czas trwania. Ułatwia to śledzenie projektu.

Ponadto szablon zawiera widok wykresu Gantta, który doskonale nadaje się do uzyskania przeglądu projektu i zobaczenia, jak zadania będą wykonywane sekwencyjnie. Możesz także dodawać notatki i komentarze do zadań na wykresie Gantta, co jest świetne do współpracy. Ponadto można dodawać kamienie milowe i etykiety, aby śledzić postępy w realizacji ważnych zadań. Pobierz ten szablon

9. Prosty szablon wykresu Gantta w Arkuszach Google

Przez Arkusze Google

Ten szablon wykresu Gantta w Arkuszach Google jest świetny, jeśli szukasz szybkiego sposobu na utworzenie wykresu Gantta w Arkuszach Google.

Chociaż Arkusze Google są darmowym i przyjaznym dla użytkownika narzędziem, nie jest to solidne narzędzie do tworzenia wykresów Gantta, a używanie go do tworzenia wykresów Gantta wiąże się z wyzwaniami.

Jeśli używasz Arkusze Google do tworzenia wykresu Gantta nie otrzymasz funkcji zarządzania zadaniami ani funkcjonalności mobilnej.

Sprawdź te Alternatywy dla Arkuszy Google ! Pobierz ten szablon

10. Szablon wykresu Gantta do planowania biznesowego od ClickUp

przez ClickUp

To Szablon wykresu Gantta planowania konta biznesowego ClickUp umożliwia śledzenie projektów i ustawianie zadań z określonymi terminami. Jest również przydatny do przypisywania zasobów i śledzenia postępów w czasie. Będziesz w stanie łatwo zidentyfikować wszelkie potencjalne wąskie gardła lub opóźnienia w realizacji projektu osi czasu projektu aby w razie potrzeby można było podjąć działania naprawcze. Ponadto prosta konstrukcja ułatwia dostosowanie do potrzeb każdej organizacji. Ten szablon wykresu Gantta to idealny sposób na zapewnienie pomyślnego zakończenia projektu.

Możesz również użyć tego szablonu wykresu Gantta, aby zachować porządek, gdy planowania i realizacji strategii biznesowych . Dzięki intuicyjnym listom ClickUp będziesz w stanie łatwo tworzyć zadania, które są bezpośrednio związane z Twoimi celami biznesowymi. Pobierz ten szablon

11. Szablon wykresu Gantta dla testów akceptacyjnych od ClickUp

przez ClickUp

Użyj tego Lista kontrolna testów akceptacji użytkownika Szablon wykresu Gantta przez ClickUp przed uruchomieniem kolejnego produktu. Pomoże on wskazać wszelkie obszary, które wymagają większej uwagi lub testowania przed wydaniem i pozwala na usprawnione podejście do śledzenia i organizowania zadań - idealne do zapewnienia najlepszego możliwego wyniku!

Ten szablon wykresu Gantta zawiera zestawienie wszystkich zadań w projekcie rozwój aplikacji proces, w tym: Projektowanie interfejsu użytkownika (UI), Kodowanie, Testowanie zapewnienia jakości i Wydanie. Każde zadanie ma wyznaczoną datę rozpoczęcia i zakończenia, co pozwala na łatwe śledzenie postępów i wprowadzanie zmian w razie potrzeby. Pobierz ten szablon

12. Wyróżniony wykres Gantta przez PowerSlides

via PowerSlides

Chociaż nie jest to system zarządzania zadaniami, ten szablon wykresu Gantta jest świetną opcją, jeśli chcesz przedstawić kilka kluczowych punktów interesariuszom.

Ten szablon do pobrania z PowerSlides zawiera cztery slajdy i wiele kolorów do użycia z prawie każdą wersją PowerPoint.

Najlepiej nadaje się do zilustrowania harmonogramu projektu, zestaw slajdów oferuje wiele układów do szybkiej prezentacji typu plug-and-play, a także kształty, które można edytować w celu dostosowania do wymagań projektu. Pobierz ten szablon

13. Szablon wykresu Gantta autorstwa Cacoo

via Cacoo

Ten szablon Cacoo przemówi prosto do Twojej minimalistycznej duszy. 🧼

To powiedziawszy, pozostawia więcej miejsca na dostosowanie przez Ciebie!

Potraktuj ten szablon jako bazę, na której możesz dalej budować, dodając szczegóły dotyczące swojego projektu. A kiedy będziesz gotowy, aby przenieść swoje umiejętności Gantta na wyższy poziom, sprawdź miesięczne, tygodniowe i produktowe szablony Cacoo mapa drogowa Szablony wykresów Gantta! Pobierz ten szablon

14. Szablon wykresu Gantta dla LibreOffice

via LibreOffice

Jeśli dobrze radzisz sobie z Excelem, prawdopodobnie szybko załapiesz ten szablon wykresu Gantta od LibreOffice!

Zbudowany jak arkusz kalkulacyjny, możesz pobrać i wprowadzić informacje o projekcie do tego szablonu, aby zobaczyć je jednocześnie odzwierciedlone jako wykres Gantta.

Pamiętaj jednak, że to na tobie spoczywa obowiązek aktualizowania tego szablonu! Ten zasób nie działa jako narzędzie do zarządzania zadaniami, więc będziesz chciał regularnie dostosowywać ten szablon w miarę postępów zespołu w projekcie. Pobierz ten szablon

15. IT Roadmap Gantt Chart Template by ClickUp

przez ClickUp

To Szablon wykresu Gantta mapy drogowej IT jest niezbędny dla menedżerów IT i kierowników działów do śledzenia postępów zespołu w osiąganiu określonych celów. Można go wykorzystać do stworzenia mapy drogowej, która określa zadania, oś czasu, zasoby potrzebne do osiągnięcia tych celów. Szablon ten zawiera również kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), dzięki czemu można łatwo ocenić wydajność zespołu.

Dzięki funkcji wykresu Gantta w ClickUp możesz dostosować każdy element tego wykresu Gantta i dostosować go w razie potrzeby. Możesz również zsynchronizować go z innymi zadaniami i projektami, aby zapewnić, że wszyscy w zespole IT pracują razem, aby osiągnąć ten sam cel. Dzięki temu szablonowi wykresu Gantta będziesz w stanie zarządzać i śledzić postępy w prosty i zorganizowany sposób. Pobierz ten szablon

Jak utworzyć szablon wykresu Gantta

Szablony świetnie nadają się do rozpoczęcia pracy, ale to od Ciebie zależy, czy odkryjesz lub poeksperymentujesz z funkcjami, które są dla Ciebie najlepsze usprawnią Twój własny przepływ pracy .

Bonus: Scrum Templates Jeśli chodzi o wykresy Gantta, ClickUp's Widok wykresu Gantta to punkt startowy, którego szukałeś. Dodawanie interaktywnego wykresu Gantta do obszaru roboczego w ClickUp jest tak proste, jak wykonanie kilku szybkich kliknięć:

➡️ Wybierz ➕ w dowolnym Lista, folder lub miejsce ➡️ Wybierz Gantt

➡️ Nazwij swój wykres

➡️ Wybierz, aby był to Personal wykres

➡️ Przypnij widok dla szybkiego dostępu

dodaj widok Gantta do swojego obszaru roboczego, aby utworzyć wykres Gantta dla swojego projektu w kilka sekund w ClickUp_

A teraz zabawna część... dostosowywanie wykresu Gantta! 🎨

Pasek zadań wykresu z boku pozwala wybrać dane, które chcesz przeglądać. Wybierz jeden z poziomów Przestrzeni, Folderów i List w projekcie, aby rozpocząć tworzenie zadań projektu. Następnie przypisz termin wykonania do zadania i podzadania aby zlokalizować je na wykresie Gantta.

Podobnie jak przeciąganie połączeń między kształtami na tablicy można łatwo pokazać zależne zadania, rysując linie między dwoma zadaniami na wykresie!

Narysuj połączenie między zadaniami, aby pokazać zależności między zadaniami w widoku Gantta aplikacji ClickUp

Jeśli włączysz Reschedule Dependencies ClickApp, możesz użyć tych samych akcji przeciągania i upuszczania, aby zmienić terminy dla zależności zadań. Nawet cała grupa zadań projektu może zostać w ten sposób zmieniona jako Lista, Folder lub Przestrzeń.

To dopiero wielozadaniowość! 🤩

A jeśli kiedykolwiek będziesz ciekawy, jak blisko jesteś osiągnięcia swojego celu, najedź kursorem na pasek postępu, aby szybko określić procent postępu harmonogramu projektu. 🙌🏼

widok Gantta w ClickUp automatycznie oblicza postęp prac, dzieląc liczbę ukończonych zadań przez liczbę zadań

Jeśli chodzi o obliczanie postępów na ścieżce krytycznej, widok Gantta w ClickUp również Ci to umożliwi!

Użyj Obliczeń Ścieżki w widoku Gantta ClickUp, aby automatycznie obliczyć postęp na ścieżce krytycznej

Ale w pogoni za dotrzymaniem terminu, nie przegap możliwości największe kamienie milowe -zadania oznaczone kształtem rombu na wykresie. Dodatkowo możesz przekształcić dowolne zadanie w kamień milowy za pomocą prostego kliknięcia prawym przyciskiem myszy!

Główne kamienie milowe są oddzielone od innych zadań znacznikiem w kształcie rombu w widoku Gantta w ClickUp

Po dodaniu wszystkich ważnych szczegółów do wykresu Gantta online w ClickUp, możesz zmienić sposób ich wyświetlania.

Na górnym pasku menu zobaczysz opcję Pokaż z rozwijaną listą zawierającą:

Kolumny : włączanie i wyłączanie kolumn na wykresie Gantta online

: włączanie i wyłączanie kolumn na wykresie Gantta online Zezwalaj na aktualizacje na żywo : natychmiast aktualizuj wszystkich członków zespołu o wszelkich zmianach

: natychmiast aktualizuj wszystkich członków zespołu o wszelkich zmianach Inne opcje sortowania : sortowanie zadań według osób przydzielonych, terminów, ostatnich aktualizacji itp.

: sortowanie zadań według osób przydzielonych, terminów, ostatnich aktualizacji itp. Podświetlanie pozycji zadania przy przeciąganiu : wyraźniejsze wyświetlanie poszczególnych zadań, które przenosisz

: wyraźniejsze wyświetlanie poszczególnych zadań, które przenosisz Reschedule Dependencies : włączenie funkcji przeciągania i upuszczania w celu zmiany harmonogramu zależności zadań

: włączenie funkcji przeciągania i upuszczania w celu zmiany harmonogramu zależności zadań Ukryj weekendy: automatycznie zaplanuj wszystkie zadania zaplanowane na weekend na następny poniedziałek

szybko uporządkuj i posortuj ważne szczegóły widoczne na wykresie Gantta w ClickUp!

Aby nadać ostateczny szlif, użyj różnych schematów kolorów, aby pokazać różne priorytet poziomy.

Na zakończenie porozmawiajmy o udostępnianie i uprawnienia .

Wykres Gantta online można udostępniać bezpośrednio osobom w obszarze roboczym lub poza nim. Dostosuj ich uprawnienia, aby zmienić, kto może, a kto nie może edytować wykresu.

Podczas gdy Udostępnianie publiczne spowoduje bieżącą aktualizację wykresu dla jego widzów, można również pobrać dokument w formacie PDF i zamiast tego rozpowszechniać go wśród zewnętrznych interesariuszy.

pobierz wykres Gantta w formacie PDF, aby udostępnić go zewnętrznym interesariuszom za pomocą ClickUp_

Jeśli prosty wykres Gantta online może być tak wszechstronny, wyobraź sobie, co jeszcze czeka na Ciebie w ClickUp!

Rozejrzyj się po swoim obecnym narzędziu do zarządzania projektami w poszukiwaniu podobnych funkcji i integracji, aby usprawnić procesy związane z wykresem Gantta, lub sprawdź jedno z następujących rozwiązań Wiele planów cenowych ClickUp aby zobaczyć, jak ta platforma może pomóc Ci jeszcze bardziej się rozwinąć.

Jaki jest nasz ulubiony plan? Oczywiście Free Forever. 🥳

Więcej zasobów szablonów:

3 korzyści z używania szablonów wykresów Gantta

1. Szybki wgląd w cały projekt

Znasz to uczucie niepokoju po wejściu na pokład samolotu, kiedy nie możesz przestać myśleć, że zapomniałeś o czymś bardzo ważnym?

Wykresy Gantta są rozwiązaniem tego koszmaru, ponieważ pokazują wszystko. Dzięki temu od razu wiesz, czy czegoś nie przeoczyłeś!

Wizualny charakter tej metodologii pomaga szybko zrozumieć szerszy obraz projektu. Ponadto są łatwe do zrozumienia! Nie musisz być kierownikiem projektu, aby spojrzeć na wykres Gantta i dokładnie wiedzieć, co się dzieje. Oznacza to wielofunkcyjny zespół członkowie zespołu, interesariusze i kierownicy innych działów mogą również łatwo zobaczyć kluczowe punkty - a kto nie lubi pełnej przejrzystości?

2. Śledzenie postępów projektu w czasie rzeczywistym

Zwłaszcza jeśli zespół pracuje asynchronicznie jest to główna korzyść.

Dziś możesz śledzić dostawę lunchu w czasie rzeczywistym, więc dlaczego nie zrobić tego samego dla harmonogramu projektu?

Wykres Gantta jest jak urządzenie do śledzenia geograficznego projektu.

Teraz z pomocą Oprogramowanie do wykresów Gantta menedżerowie projektów mogą po prostu zasilić swój cyfrowy wykres informacjami na temat działań projektowych, zaktualizować go kilka razy, a następnie uruchomić go samodzielnie.

Wykresy te idą również o krok dalej, informując o ścieżka krytyczna dla harmonogramu projektu. Jest to minimalny zestaw zadań, które należy wykonać, aby dotrzymać terminu realizacji projektu.

3. Utrzymanie przejrzystości projektu

Ciekawostka: podczas gdy oryginalny wykres Gantta był narzędziem używanym wyłącznie przez kierowników projektów do podejmowania decyzji na wysokim szczeblu, obecnie są one regularnym i niezbędnym narzędziem dla wszystkich członków zespołu projektowego.

Kierownicy projektów mogą rutynowo aktualizować i udostępniać wykres Gantta zespołowi. Lub, jeśli używasz potężne oprogramowanie do wykresów Gantta podobnie jak ClickUp, wykres będzie automatycznie aktualizowany w miarę wprowadzania nowych statusów zadań! 👏

Pozwala to każdemu członkowi zobaczyć, jak jego praca wpływa na resztę zespołu i sprawia, że wykres Gantta jest najbardziej niezawodnym sposobem przedstawienia szerszego obrazu, aby wszyscy byli zaangażowani. Zobaczenie tych powiązań może również promować otwartą komunikację między członkami zespołu, poprawić ogólną pracę zespołową i zmotywować członków do rozliczania się!

Jednym ze sposobów na upewnienie się, że podczas mapowania projektów uwzględniasz wszystkie podstawy, jest użycie szablonu wykresu Gantta stworzonego właśnie w tym celu, a na szczęście znamy 15 doskonałych szablonów, które sprawią, że to marzenie stanie się rzeczywistością!

Zarządzaj projektami za pomocą szablonów wykresów Gantta

Każdy z nas znalazł się kiedyś w takim punkcie projektu. W którym po prostu chcielibyśmy, aby sprawy zaczęły magicznie iść naprzód!

Chociaż nie znaleźliśmy jeszcze tego rozwiązania, znaleźliśmy wykresy Gantta! I jesteśmy prawie pewni, że są one kolejną najlepszą rzeczą. 🙂

Zabezpieczenie solidnego szablonu wykresu Gantta jest pierwszym krokiem do upewnienia się, że kierujesz swoją pracę we właściwym kierunku. Prawie jak zestaw kółek treningowych, które pomogą Twojemu zespołowi nabrać rozpędu dzięki tej nowej metodologii!

Eksperymentuj z własnym wykresem Gantta w ClickUp lub przeglądaj rosnącą bibliotekę darmowych szablonów zaprojektowanych tak, aby pomóc Ci poprawić wydajność . Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i obserwuj, jak Twój projekt osiąga najlepsze wyniki! 🚀