Wykres Gantta a mapa drogowa: Przewodnik kierowników projektów po podobieństwach i różnicach

Efektywne zarządzanie projektami wymaga skrupulatnego planowania, tworzenia harmonogramów i śledzenia rzeczywistych postępów, przy jednoczesnym pilnowaniu wyznaczonych celów i dotrzymywaniu terminów. Jest to łatwe, gdy zajmujesz się małym projektem. Ale jeśli prowadzisz inicjatywę na dużą skalę - masz projektową bestię, którą trzeba okiełznać za pomocą najbardziej wyrafinowanej broni.

Do tego właśnie służą narzędzia takie jak wykresy Gantta i mapy drogowe! Mogą one dać ci cenny wgląd w projekt, pomagając ci skierować wszystkie jego ruchome części we właściwym kierunku i pokonać bestię bez zadrapań. 😏

Powszechnym (i, ośmielamy się powiedzieć, całkowicie niesprawiedliwym) błędnym przekonaniem jest to, że wykresy Gantta i mapy drogowe są tym samym, głównie dlatego, że wyglądają podobnie i są używane jako narzędzia do planowania projektów. Prawda jest jednak taka, że każde z tych narzędzi pomaga wizualizować strategiczne elementy planu w unikalny sposób.

W tym artykule zagłębimy się w podobieństwa i różnice między wykresem Gantta a mapą drogową i wyjaśnimy ich główne przypadki użycia, a także to, jak pasują do metodologii zwinnej. Zaproponujemy również różne narzędzia i szablony do wykorzystania obu technik wizualizacji.

Co to jest wykres Gantta?

Wykres Gantta jest popularną techniką wizualizacji wykres do zarządzania projektami wizualizacja zadań związanych z konkretnym projektem w formie poręcznego diagramu paskowego, zazwyczaj poziomego. Koncentruje się na sekwencjach zadań i zależnościach w danym okresie, reprezentując liniowy harmonogram z precyzyjnymi terminami i uporządkowanym przepływem poszczególnych zadań.

Wizualizuj i zarządzaj dowolnym projektem za pomocą wykresów Gantta ClickUp

Możesz zastanawiać się, dlaczego potrzebujesz wykresu Gantta, skoro możesz przechowywać wszystkie zadania i terminy na liście lub w tabeli. Chociaż jest to wykonalne, prawdziwym celem wykresu Gantta jest służenie jako narzędzie do strategicznego myślenia i planowania w profesjonalnym zarządzaniu projektami.

Przedstawienie pracy nad projektem na wykresie słupkowym sprawia, że jesteś wizualnie wrażliwy. W wyniku tego można bardziej efektywnie dopracować swój plan strategiczny, zidentyfikować priorytety, zagrożenia i blokady oraz utrzymać właściwy kurs w kierunku celów.

Oto inne cenne korzyści płynące z korzystania z wykresów Gantta:

Wykrywanie zależności i nakładania się zadań: Wykresy Gantta wskazują, którymi zadaniami należy zająć się w pierwszej kolejności i w jakiej kolejności, aby utrzymać projekt w ruchu, zminimalizować nakładanie się zadań i ustalić jasną oś czasu projektu Wizualizacja alokacji zasobów: Dzięki dogłębnemu przeglądowi czasu trwania każdego zadania i obciążenia pracą twojego zespołu, możesz łatwo wykryć nieefektywności i zreorganizować oddziały przed rozpoczęciem projektu Zarządzanie projektami na wszystkich etapach: Wykresy Gantta pozwalają mieć oko na długoterminowe projekty przez cały cykl ich życia. Możesz lepiej kontrolować strategiczne elementy nadrzędnego planu projektu i złożone niuanse harmonogramu

Tradycyjne vs. zwinne wykresy Gantta w zarządzaniu projektami

Tradycyjne wykresy Gantta obracają się wokół ustalonych harmonogramów i nie pozostawiają wiele miejsca na zmiany. Zazwyczaj sprawdza się to w metodologiach kaskadowych, w których masz plan wyszczególniający wszystko od początku do końca projektu, ustawiony tak, aby został zakończony liniowo. Wykresy te trzymają się sztywnych oś czasu i nie są znane ze swojej elastyczności. Ponadto często nie spełniają oczekiwań interesariuszy w zakresie śledzenia realistycznych postępów.

Jednak w miarę jak coraz więcej Teams przyjmuje zwinne ramy dla swoich projektów, naturalne jest, że wykresy Gantta dostosowują się do nich. Wykresy Gantta dla zwinnych zespołów łączą w sobie to, co najlepsze z obu światów, zazwyczaj prezentując specyficzne dla sprintu zadania i zależności. W ten sposób Teams mają wystarczająco dużo miejsca na zmianę kursu po każdym sprincie.

Większość nowoczesnych narzędzi do tworzenia wykresów Gantta wyświetla informacje związane z projektami w sposób liniowy - od ciebie zależy, czy dostosujesz je do organizacji tradycyjnych czy zwinnych.

Wykresy Gantta vs. osie czasu projektów vs. tablice Kanban

Wykresy Gantta nie są tym samym co osie czasu lub Tablice Kanban chociaż wszystkie te narzędzia mają wspólny cel wizualizacji zadań projektu. Osie czasu projektu dają szybki przegląd wszystkich zadań w porządku chronologicznym - koncentrują się bardziej na chronologii i ignorują zależności i czasy trwania zadań (które prezentują wykresy Gantta).

Z kolei tablice Kanban klasyfikują zadania według ich statusu, np. do zrobienia lub oczekujące. Oto jak wygląda typowa tablica Kanban:

Przeglądaj zadania i projekty jednym rzutem oka i bez wysiłku przeciągaj i upuszczaj zadania, sortuj i filtruj dzięki w pełni konfigurowalnemu widokowi Tablicy Kanban

Przykłady wykresów Gantta

Najlepszym sposobem na zrozumienie, czym są wykresy Gantta jest obserwowanie przykładów . Będziemy używać próbek z ClickUp popularny Oprogramowanie do wykresów Gantta rozwiązanie, aby zademonstrować, w jaki sposób wykresy Gantta mogą służyć różnym przypadkom użycia.

Wykres Gantta dla projektu budowlanego

Upewnij się, że wszyscy są na tej samej stronie, używając tego prostego wykresu Gantta do śledzenia kamieni milowych i dostarczania projektów na czas

Ten wykres Gantta koncentruje się na projekcie budowlanym. Wszystkie zadania związane z projektem i ich statusy znajdują się na liście po lewej stronie wykresu.

W tym przykładzie zadania są przedstawione chronologicznie i są zorganizowane tak, aby się nie pokrywały. Zadania oznaczone żółtym rombem to kamienie milowe projektu - reprezentują one ważne punkty postępu w harmonogramie projektu. Ten wykres Gantta ma dwa kamienie milowe - Podpisz umowę i Rozbiórka, oznaczające kluczowe wydarzenia.

Wykres Gantta dla zarządzania kontem

Skorzystaj z szablonu ClickUp Gantt Account Planning Template, aby zarządzać swoimi kontami i powiązanymi z nimi zadaniami bez zbędnego wysiłku

Ten wykres Gantta koncentruje się na zarządzaniu kontami z wieloma klientami. Pod każdym klientem znajdującym się na liście po lewej stronie obrazu znajdują się związane z nim zadania. Zadania te są wizualizowane na pasku, gdzie można łatwo uzyskać dostęp do czasu ich trwania, zaznaczyć kamienie milowe i zauważyć nakładanie się.

Ten konkretny przykład przedstawia zadania w środowisku zwinnym, więc nie są one zorganizowane chronologicznie. Pozwala to na ustawienie bardziej elastycznych harmonogramów i zmianę przydziału menedżerów kont, aby uwzględnić wszelkie aktualizacje w ostatniej chwili.

Co to jest mapa drogowa?

A mapa drogowa to narzędzie do zarządzania projektami które pomaga stworzyć strategiczny plan projektu i ustalić główne cele . Nie dba o mikro-detale, takie jak szczegółowe harmonogramy i zależności - mapy drogowe rejestrują strategiczne myślenie i cele, które ostatecznie kierują szczegółowym planem i realizacją projektu.

Wizualny wygląd map drogowych zależy od preferencji - można je przedstawiać na tablicach jako schematy blokowe lub w arkuszach kalkulacyjnych.

Oprócz dostarczania wysokiego poziomu przeglądu projektu, mapy drogowe mogą służyć jako narzędzia komunikacji o szerokim zakresie. Dobrze opracowana mapa drogowa przedstawia trajektorię projektu, dzięki czemu można jej używać do informowania interesariuszy o definiujących elementach ścieżki rozwoju, szczególnie w przypadku złożonych projektów.

Można powiedzieć, że mapy drogowe koncentrują się na tym, dlaczego (jaki jest cel projektu?), podczas gdy wykresy Gantta koncentrują się na tym, co (jaka jest oś czasu codziennej pracy, aby zakończyć projekt?).

Zalety map drogowych projektu

Liczne zalety map drogowych obejmują:

Utrzymywanie zespołów w zgodzie: Gdy zespoły projektowe znają why stojące za inicjatywą, mogą zapewnić, że ich ruchy są zgodne z szerszymi celami Służy jako solidne narzędzie planowania dla kierowników wyższego szczebla: Wykresy Gantta są świetnymi narzędziami planowania dla kierowników liniowych, ale mapy drogowe pomagają kierownictwu wyższego szczebla w ustaleniu bardziej pilnych aspektów, takich jak budżet i alokacja zasobów w projektach Bezproblemowa współpraca międzyfunkcyjna dzięki narzędziom: Powiedzmy, że prowadzisz tę samą inicjatywę na dużą skalę, polegającą na wprowadzeniu nowego produktu we wszystkich działach. Postęp jest jednak powolny ze względu na luki informacyjne między Teams, co prowadzi do spartaczonych harmonogramów. Jednak dzięki potężnym narzędziom do tworzenia map drogowych można skonfigurować mapę drogową tak, aby wyświetlała aktualizacje postępów i blokady w czasie rzeczywistym, co poprowadzi menedżerów liniowych lub kierowników działów do szybszej aktualizacji harmonogramów pracy

Przykłady map drogowych

Przyjrzyjmy się dwóm przykładom map drogowych w ClickUp, aby lepiej zrozumieć je z praktycznego punktu widzenia.

Mapa drogowa wydania nowego produktu

Uporządkuj swoje pomysły i zacznij podbijać rynek dzięki szablonowi ClickUp Roadmap Tablica Template

Ta dobrze opracowana mapa drogowa odzwierciedla oś czasu wydania nowego produktu. Dzieli projekt na Teams - projektowanie, rozwój i marketing - aby łatwo śledzić postępy.

Każde działanie na mapie drogowej jest oznaczone kolorem w zależności od tego, który zespół jest za nie odpowiedzialny. Działania są również posortowane według miesiąca, w którym mają zostać wykonane - zauważ, że mapa drogowa nie koncentruje się na codziennych lub tygodniowych działaniach, jak ma to miejsce w przypadku wykresu Gantta.

Mapa drogowa rozwoju produktu

Użyj szablonu mapy drogowej produktu ClickUp, aby zwizualizować proces rozwoju produktu

Oto kolejny przykład tego, jak można wykorzystać ClickUp jako narzędzie online do wizualizacji rozwoju produktu. W tym przypadku projekt podzielony jest na trzy szerokie fazy bez ograniczeń czasowych, a mianowicie:

Pomysły na produkt i ustalanie priorytetów Dostarczenie produktu i mapa drogowa Wprowadzenie produktu na rynek

Przykład ten jest doskonałym dowodem na to, że mapy drogowe dotyczą ogólnego obrazu danego projektu. Nie przybliżają one dokładnego czasu trwania każdego zadania lub osoby przypisanej - po prostu pozwalają na opracowanie bardziej złożonej strategii produktu.

Kluczowe różnice między wykresami Gantta a mapami drogowymi

Do tej pory musiałeś już zrozumieć podstawową ideę wykresów Gantta i map drogowych. Jednak dla niewprawnego oka mogą one wyglądać tak samo. 👀

Przyjrzyjmy się zatem obu koncepcjom z trzech różnych perspektyw.

1. Funkcja

Jak omówiono w poszczególnych sekcjach powyżej, wykresy Gantta i mapy drogowe różnią się podstawową funkcją. Te pierwsze służą do tworzenia szczegółowego planu gry w celu zakończenia projektu i nakreślenia każdego istotnego zadania, zależności i aktywności w całym projekcie z góry określoną oś czasu wraz z terminami.

Z drugiej strony, mapy drogowe reprezentują ogólne cele projektu i zakres prac na poziomie makro. Przykładowo, mapa drogowa może być prostą wizualizacją wszystkich faz projektu, jak np:

Burza mózgów

Ustalanie priorytetów funkcji

Opracowanie koncepcji

Plan marketingowy

Rozwój produktu

Testowanie

Wprowadzenie produktu na rynek

To przybliżona trajektoria przyszłego planu projektu. Teraz, gdy podzielisz każdą fazę na szczegółowy harmonogram, aby podkreślić liniową pracę - tworzysz wykres Gantta.

2. Publiczność

Ten poziom szczegółowości prowadzi nas do kolejnej ważnej różnicy - odbiorców. Grupą docelową wykresów Gantta jest twój zespół - używają go jako kompasu, który prowadzi ich we właściwym kierunku pod względem tego, co należy zrobić i w jakiej kolejności. Największymi użytkownikami map drogowych są interesariusze wyższego szczebla, tacy jak menedżerowie wyższego szczebla, inwestorzy, partnerzy i kadra kierownicza, którzy inwestują w rentowność projektu.

3. Ramy czasowe

Kolejną różnicą między tymi dwoma narzędziami do zarządzania projektami są ramki czasowe. Ponieważ wykresy Gantta są bardziej szczegółowe, zazwyczaj koncentrują się na krótszych okresach z określonymi datami. Z drugiej strony, mapy drogowe mają bardziej zrelaksowaną oś czasu, nie zawierają commitów i mogą rozciągać się na lata.

Mapa drogowa vs. wykres Gantta: Co wybrać?

Mapy drogowe nie zajmują się szczegółami, więc powinny być wybierane, gdy chcesz:

Uzyskać ogólny przegląd projektu

Przedstawić cele projektu interesariuszom

Utrzymać zespoły projektowe na tej samej stronie w odniesieniu do celów długoterminowych

Z drugiej strony, narzędzie wykresu Gantta jest bardziej odpowiednie, gdy trzeba:

Zagłębić się w szczegóły projektu

Określić zadania/harmonogramy w celu ustalenia odpowiedzialności

Planować priorytety i zależności

Pamiętaj, że oba narzędzia nie wykluczają się wzajemnie. Wręcz przeciwnie - używanie obu prowadzi do dobrze zaokrąglonego zarządzania projektami. Punktem wyjścia jest stworzenie mapy drogowej, w której zdefiniujesz cele i strategie. Następnie należy ją zatwierdzić przez interesariuszy i udostępniać menedżerom zadań, którzy ostatecznie będą polegać na zawartych w niej informacjach podczas przygotowywania wykresów Gantta.

Wykres Gantta vs. Mapa drogowa: Który z nich lepiej pasuje do Agile?

Zwinne cykle pracy to przede wszystkim elastyczność, zdolność adaptacji i współpraca. Dostosowują się do częstych zmian w locie, nie powodując, że projekt rozpada się jak domek z kart.

Ustaliliśmy, że tradycyjne wykresy Gantta nie są przyjazne dla Agile, ponieważ są skupione na harmonogramach i najdrobniejszych szczegółach. Nie są one zaprojektowane z myślą o wsparciu częstych zmian, co jest sprzeczne z podstawami zwinnych ram. Jednak zwinni kierownicy projektów nadal uwielbiają zalety tych wizualnych wykresów związane ze śledzeniem. Właśnie dlatego nowoczesne wykresy Gantta są zazwyczaj modyfikowane w celu przedstawienia zadań sprintu - zamiast całych cykli pracy w projekcie.

Mapy drogowe są bardziej przyjazne dla agile, ponieważ nie są tak szczegółowe. Koncentrują się na pożądanych rezultatach, a nie na wynikach, dając zespołowi większą swobodę w dostosowywaniu harmonogramów. Jednak mapy drogowe nie zawsze są idealne, ponieważ nadal limitują pracę. Dotyczą one długoterminowego planu i mogą wymagać częstych zmian w celu wsparcia iteracyjnego rozwoju oprogramowania, co jest nieproduktywne.

To powiedziawszy, zarówno wykresy Gantta, jak i mapy drogowe mogą być cenną częścią twojej pracy zwinnego cyklu pracy jeśli używasz właściwego platforma do zarządzania projektami -Podwaja ona rolę mapy drogowej i oprogramowania do tworzenia diagramów Gantta, pomagając zwinnym teamom być na bieżąco z długoterminowymi strategiami, a także codziennymi cyklami pracy.

Twórz doskonałe wykresy Gantta i mapy drogowe za pomocą ClickUp

Nie ma konkurencji między wykresami Gantta i mapami drogowymi - oba mogą stanowić wsparcie i usprawnić procesy zarządzania projektami. Można jednak zmaksymalizować ich korzyści tylko wtedy, gdy korzysta się z najwyższej klasy zarządzanie zadaniami i projektami narzędzie.

ClickUprises staje na wysokości zadania i pozwala połączyć moc Wykresy Gantta i mapy drogowe, aby mieć zakończoną kontrolę nad swoją pracą. 🤓

Zobaczmy jak ClickUp pomaga tworzyć i zarządzać wykresami Gantta i mapami drogowymi.

Twórz rozbudowane, elastyczne harmonogramy za pomocą wykresów Gantta ClickUp

Użyj wykresów Gantta w ClickUp do śledzenia wydajności, a także opóźnień i wąskich gardeł

Jedną z głównych zalet ClickUp jest jego zdolność do pokazywania projektów z różnych perspektyw, co jest możliwe dzięki Widoki ClickUp . Masz klasyki, takie jak Tablica Kanban i Widok listy , który pomaga organizować i kategoryzować zadania, a także zaawansowane widoki umożliwiające przybliżenie szczegółów.

Jedną z zaawansowanych opcji jest Widok wykresu Gantta . Dzięki niemu można wizualizować i zarządzać wszystkimi zadaniami i zależnościami związanymi z projektem, ustawiać priorytety i współpracować z zespołem.

Wykresy Gantta w ClickUp są dynamiczne i przyjazne dla filtrowania - po utworzeniu zadań i kamienie milowe projektu wraz z towarzyszącymi szczegółami, możesz niestandardowo dostosować to, co widzisz na wykresie. Na przykład, możesz chcieć zobaczyć, za co odpowiedzialny jest konkretny członek zespołu, więc naciśniesz przycisk Sortuj według u góry wykresu i wybierzesz Nazwa. Dostępne są także inne kryteria sortowania, takie jak termin, priorytet lub status.

Sprawdzenie postępu określonego zadania jest tak proste, jak najechanie na nie kursorem myszy - ClickUp wyświetli dokładny procent.

Kolejną zaletą wykresów Gantta w ClickUp jest drag-and-drop design. Dzięki niemu możesz szybko dostosować swoje zadania, a wiesz, co to oznacza - wykresy mogą pasować do Twoich zwinnych cykli pracy jak ulał! 🧤

Oprócz możliwości wprowadzania szybkich zmian, interfejs "przeciągnij i upuść" jest idealny do tworzenia zależności między zadaniami . Wszystko, co musisz zrobić, to połączyć zadania, a ClickUp automatycznie ustawi zależności blocking lub waiting on. Jeśli włączysz opcję ścieżka krytyczna (wybierając opcję Customize, a następnie Critical Path w prawym górnym rogu wykresu), umożliwisz ClickUp śledzenie potencjalnych wąskich gardeł i innych potencjalnych osi czasu dostawy.

Wykorzystaj tablice ClickUp do tworzenia map drogowych

Skorzystaj z szablonu mapy drogowej rozwoju produktu ClickUp, aby wizualnie planować, śledzić i świętować kamienie milowe rozwoju produktu

ClickUp posiada niesamowitą funkcję do współpracy w czasie rzeczywistym i tworzenia map drogowych o nazwie Tablica ClickUp . Te cyfrowe płótna pozwalają Tobie i Twojemu teamowi na burze mózgów, strategie i przekształcanie pomysłów w koncepcje za pomocą kilku kliknięć.

Po uruchomieniu Tablic na małym pasku narzędzi po lewej stronie znajduje się wszystko, czego potrzebujesz, aby uwolnić swoją kreatywność - rysowanie i łączenie, pisanie tekstu, tworzenie kształtów, załączanie połączonych tekstów i plików multimedialnych lub tworzenie notatek.

Dzięki ClickUp Whiteboards możesz dostosować mapy drogowe do każdego projektu, za który jesteś odpowiedzialny, czy to budowlanego, czy rozwój oprogramowania . Użyj interfejsu "przeciągnij i upuść", aby dodać kształty i utworzyć połączenia w celu przedstawienia trajektorii projektu za pomocą schematów blokowych, map fazowych lub dowolnego innego preferowanego formatu.

Ponieważ ClickUp Whiteboards wyświetla każdą zmianę w czasie rzeczywistym, możesz zaprosić członków swojego zespołu do wspólnego budowania idealnej mapy drogowej projektu. Podobnie, możesz udostępniać ją odpowiednim interesariuszom, aby zaprezentować swój postęp, poprosić o informacje zwrotne i odpowiednio się dostosować.

Jeśli tworzenie mapy drogowej od podstaw wydaje się czasochłonne, ClickUp ma rozwiązanie - szablony! Mają one gotową infrastrukturę do ustawienia zarówno map drogowych, jak i wykresów Gantta.

Naszą rekomendacją jest Szablon mapy drogowej produktu ClickUp . Jest on idealny do wizualizacji całego cyklu rozwoju, ustalania priorytetów i śledzenia postępów. Oprócz widoku Tablicy dla mapy drogowej, otrzymujesz również widok wykresu Gantta, dzięki czemu szablon jest idealny dla tych, którzy chcą korzystać z obu narzędzi do nawigacji po procesach. 🔥

Pobierz ten szablon

Inne szablony wykresów Gantta i map drogowych

Z biblioteką szablonów składającą się z 1,000+ opcji , ClickUp ma Twoje plecy, jeśli potrzebujesz skrótu do tworzenia wykresów Gantta lub map drogowych.

Dwa szablony wykresów Gantta, które chcielibyśmy polecić to:

ClickUp Simple Gantt Chart Szablon : Idealny do wizualizacji mniejszych projektów Szablon osi czasu ClickUp Gantt : Oferuje trzy widoki wykresu Gantta - tygodniowy, miesięczny i roczny, umożliwiając przybliżenie szczegółów i uzyskanie widoku z lotu ptaka wszystkich projektów na dany rok

Skorzystaj z szablonu ClickUp Simple Gantt Chart Template, aby zwizualizować każdy szczegół swoich projektów

Jeśli chcesz tworzyć mapy drogowe, polecamy te:

Szablon Tablicy Drogowej ClickUp : Regulowany szablon Tablicy, który zawiera gotowe sekcje do klasyfikowania działań zespołu i definiowania ram czasowych Szablon mapy drogowej projektu ClickUp : Udostępnia pięć widoków do tworzenia list, organizowania i monitorowania zadań, wskazywania terminów i zarządzania obciążeniem pracą zespołu

Wykres Gantta vs. Mapa drogowa: Dlaczego nie oba?

Wykresy Gantta koncentrują się na szczegółach, a mapy drogowe na szerszej perspektywie - wybór zależy od tego, co chcesz obserwować.

Dzięki ClickUp możesz tworzyć, organizować i zarządzać obydwoma bez wysiłku. Łatwe w użyciu funkcje platformy pomagają tworzyć dynamiczne wizualizacje projektów i mieć zakończoną kontrolę nad cyklami pracy. Zarejestruj się za Free już dziś i poznaj inne przydatne funkcje, które usprawniają zarządzanie projektami! 🥰