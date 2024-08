10 najlepszych programów do zarządzania projektami opieki zdrowotnej w 2024 roku

Jako kierownik projektu jesteś przyzwyczajony do zaganiania kotów i czynienia cudów. Jednak kierownicy projektów w służbie zdrowia muszą postępować ostrożnie, aby zachować bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Dodatkowa odpowiedzialność za opiekę nad pacjentami i ich danymi nie jest odpowiedzialnością, którą należy lekceważyć.

Niezależnie od tego, czy jesteś bezpośrednio odpowiedzialny za opiekę nad pacjentem, czy pracujesz w dziale pomocniczym, musisz mieć oko na wszystkie zadania w swoim cyklu pracy. Projekty opieki zdrowotnej mają wiele ruchomych części - i wysokie kary za błędy - dlatego PM używają zarządzanie projektami opieki zdrowotnej oprogramowanie. 🙌

Ale jakiego oprogramowania powinieneś używać? Nie wszystkie rozwiązania sprawdzają się w przypadku pracowników służby zdrowia, więc potrzebujesz oprogramowanie do zarządzania projektami dla służby zdrowia.

Nie martw się: zrobiliśmy wszystko do zrobienia za Ciebie. W tym przewodniku przedstawiamy, na co zwrócić uwagę, a także 10 najlepszych opcji oprogramowania do zarządzania projektami w służbie zdrowia.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do strategicznego zarządzania projektami dla służby zdrowia?

Zarządzanie zadaniami jest priorytetem numero uno dla każdego oprogramowania do zarządzania projektami lub kierowników projektów. Profesjonaliści z sektora opieki zdrowotnej muszą jednak wziąć pod uwagę inne problemy, takie jak bezpieczeństwo. Zalecamy poszukiwanie tych kluczowych funkcji:

Zgodność z HIPAA : Wiadomo, że rozwiązanie PM przyjazne dla HIPAA nie sprawi, że będziesz automatycznie zgodny z przepisami, ale zmniejsza ryzyko. Platforma musi chronić dane pacjentów. Powinna również zapewniać kontrolę dostępu i uprawnienia, szyfrowanie (obowiązkowy element HIPAA) i uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA). Jeszcze lepiej, jeśli dostawca jest skłonny podpisać umowę Business Associate Agreement (BAA)

: Wiadomo, że rozwiązanie PM przyjazne dla HIPAA nie sprawi, że będziesz automatycznie zgodny z przepisami, ale zmniejsza ryzyko. Platforma musi chronić dane pacjentów. Powinna również zapewniać kontrolę dostępu i uprawnienia, szyfrowanie (obowiązkowy element HIPAA) i uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA). Jeszcze lepiej, jeśli dostawca jest skłonny podpisać umowę Business Associate Agreement (BAA) Zarządzanie zadaniami : Poszukaj narzędzia, które utrzymujeoś czasu projektu i kamienie milowe. Użyj go do śledzenia postępu nawet najbardziej złożonych projektów

Poszukaj narzędzia, które utrzymujeoś czasu projektu i kamienie milowe. Użyj go do śledzenia postępu nawet najbardziej złożonych projektów Przyjazny dla użytkownika interfejs: Po co utrudniać zarządzanie projektami? Wybierz intuicyjne oprogramowanie do zarządzania projektami w służbie zdrowia - dodatkowe punkty, jeśli jest to rozwiązanie oparte na chmurze, dostępne w aplikacjach komputerowych i mobilnych

Po co utrudniać zarządzanie projektami? Wybierz intuicyjne oprogramowanie do zarządzania projektami w służbie zdrowia - dodatkowe punkty, jeśli jest to rozwiązanie oparte na chmurze, dostępne w aplikacjach komputerowych i mobilnych Zarządzanie członkami zespołu: Od dostawców usług medycznych po personel zaplecza, współpracujesz z wieloma interesariuszami. Poszukaj oprogramowania przyjaznego dla Enterprise zzarządzanie członkami zespołu opcje, takie jak śledzenie czasu i narzędzia do współpracy

Od dostawców usług medycznych po personel zaplecza, współpracujesz z wieloma interesariuszami. Poszukaj oprogramowania przyjaznego dla Enterprise zzarządzanie członkami zespołu opcje, takie jak śledzenie czasu i narzędzia do współpracy Automatyzacja: Projekty związane z opieką zdrowotną mogą być bardzo czasochłonne. Wybierz rozwiązanie do zarządzania projektami w służbie zdrowia, które zdejmie z Ciebie wszystkie obowiązkiautomatyzację cyklu pracy ## 10 najlepszych programów do zarządzania projektami w służbie zdrowia w 2024 roku

Organizacje opieki zdrowotnej utrzymują świat w ruchu, ale to Ty jesteś tym, który utrzymuje swoją firmę w ruchu. Podaruj sobie zdrowie psychiczne, wybierając solidne oprogramowanie do zarządzania projektami opieki zdrowotnej do zrobienia.

Jeśli szukasz zarządzanie projektami oprogramowanie dla służby zdrowia, oto 10 najlepszych opcji na 2024 rok.

Szablon do zarządzania pacjentami ClickUp śledzi statusy pacjentów, leki, przypisanego lekarza, ubezpieczenie i nie tylko

Zgadza się: ulubiona na świecie platforma do zarządzania zadaniami, szablonami i wydajnością może również zaspokoić potrzeby branży opieki zdrowotnej. Teams z sektora opieki zdrowotnej korzystają z ClickUp do współpracy nad wszystkim, od protokołów opieki nad pacjentem i dokumentacji po zarządzanie zapasami.

ClickUp umożliwia automatyzację procesów planowania wizyt i zawierania umów. Możesz go również użyć do tworzenia międzyoddziałowych cykli pracy, aby efektywniej wprowadzać i wyprowadzać pacjentów z placówki.

Silosy sprawiają, że opieka zdrowotna jest wyzwaniem, ale nie z ClickUp. Nasza platforma łączy Twoje Dokumenty i Zadania, dzięki czemu masz więcej kontekstu dla każdego pacjenta, zadania lub konta. Skorzystaj z naszej komunikacja między działami kanały do połączenia dostawców z dobrymi ludźmi z IT, działu prawnego, HR i nie tylko. 🤝

Używaj niestandardowych widoków, takich jak Tablica Kanban do planowania, organizowania i śledzenia projektów w tym szablonie

Aha, sprawiliśmy również, że jest to łatwe do zrobienia zarządzanie zasobami . Zbuduj Tablicę Kanban w ClickUp, aby efektywnie dystrybuować zapasy między działami. Fajne, co?

I tak, ClickUp jest bezpieczny. Jesteśmy zgodni z SOC 2, a plan ClickUp Enterprise jest zgodny z HIPAA. Warstwa Enterprise obejmuje również zaawansowane uprawnienia i kontrolę dostępu.

Najlepsze funkcje ClickUp:

ClickUp posiada solidną bibliotekę szablonów. Użyj szablonuSzablon zarządzania pacjentami ClickUp do niestandardowego planowania opieki za pomocą jednego kliknięcia

Bezpiecznie przechowuj dane dotyczące harmonogramów personelu, materiałów medycznych i informacji o pacjentach w ClickUp

Użyj szablonuWidoki kalendarza lub obciążenia pracą w ClickUp aby zrównoważyć obciążenie pracą dostawców

ClickUp integruje się z wieloma systemamiaplikacjami innych firmw tym RingCentral, Zoom, Slack, Calendly, Evernote i nie tylko

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa ClickUp pomogą Ci zachować bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Tworzenie formularzy w celu wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR) bezpośrednio do ClickUp

Organizuj dokumenty badawcze i dane w ClickUp - ułatwiamy również współpracę ze współautorami

Limity ClickUp:

Aby zapewnić zgodność z HIPAA, należy przejść na plan Enterprise Plan

Nowi użytkownicy ClickUp czasami uważają funkcje platformy za przytłaczające

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika, płatne miesięcznie

$7/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika, płatne miesięcznie Business: $12/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie; $19/miesiąc na użytkownika, płatne miesięcznie

$12/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie; $19/miesiąc na użytkownika, płatne miesięcznie Enterprise : Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (8,500+ recenzji)

4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

Bonus: Sprawdź top 10 systemów oprogramowania do zarządzania pacjentami

2. Workzone

przez Strefa pracy Workzone to rozwiązanie do zarządzania projektami z przydatnymi dodatkami dla sektora opieki zdrowotnej. Ma ponad 20 lat doświadczenia we wsparciu organizacji opieki zdrowotnej, więc jesteś w dobrych rękach.

Workzone zawiera dodatkowe narzędzia, takie jak znaczniki obrazów, które usprawniają cykl pracy. Otrzymujesz również widok projektów i osobistą listę rzeczy do zrobienia, dzięki czemu widzisz tylko te zadania, które są najważniejsze.

Najlepsze funkcje Workzone:

Workzone oferuje nieograniczoną liczbę bezpłatnych szkoleń

Uzyskaj niestandardowe doświadczenie - po prostu poproś Workzone o niestandardowe funkcje, a oni dołożą wszelkich starań, aby je zrobienia

Pulpity międzyprojektowe zapewniają szybki przegląd statusów wszystkich projektów

Limity Workzone:

Workzone prosi o nieprzechowywanie na platformie wrażliwych lub osobistych informacji zdrowotnych pacjentów (PHI)

Cennik Workzone:

Teams: $24/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$24/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Professional: $34/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$34/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise : $43/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Workzone:

G2: 4.2/5 (50+ recenzji)

4.2/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 190 recenzji)

3. Redbooth

przez Redbooth Niektóre z opcji oprogramowania do zarządzania projektami na naszej liście specjalizują się w opiece zdrowotnej, ale Redbooth oferuje rozwiązanie, które sprawdzi się w niemal każdej branży.

W Redbooth członkowie zespołu organizują projekty i zadania, komunikują się za pośrednictwem wątków komentarzy lub spotkań wideo oraz wizualizują zadania na wykresach Gantta lub tablicach Kanban. Możesz niestandardowo dostosowywać pulpity dla najważniejszych projektów, co jest świetnym rozwiązaniem dla tych mega ważnych projektów, które wymagają dodatkowej widoczności.

Najlepsze funkcje Redbooth:

Redbooth Predict to silnik AI, który usprawnia zarządzanie projektami i zadaniami

Pobierz aplikację mobilną Redbooth iOS lub Android do zarządzania w podróży

Przełącz się na widok osi czasu lub tablice Kanban, aby wyświetlić statusy projektów

Organizowanie spotkań Zoom z poziomu Redbooth za pomocą zaledwie dwóch kliknięć

Limity Redbooth:

Redbooth nie został zbudowany z myślą o organizacjach opieki zdrowotnej, więc brakuje mu funkcji specyficznych dla opieki zdrowotnej

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma Redbooth nie jest zbyt intuicyjna

Ceny Redbooth:

Pro : $9/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

: $9/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: $15/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$15/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise : Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Redbooth:

G2: 4.4/5 (99+ recenzji)

4.4/5 (99+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 90 opinii)

4. MocDoc

Via MocDoc MocDoc to oprogramowanie do zarządzania projektami opieki zdrowotnej z siedzibą w Indiach, które jest zgodne z HIPAA i ma spotkania ze standardami HL7. Nie służy jednak tylko do zarządzania projektami: MocDoc tworzy oprogramowanie do zarządzania szpitalami, klinikami, aptekami i laboratoriami. 🏥

Zintegrowany system zarządzania opieką zdrowotną MocDoc (HMS) umożliwia przechowywanie danych pacjentów ze wszystkich oddziałów. Obsługuje on również śledzenie czasu, planowanie wizyt, raportowanie i EMR.

Najlepsze funkcje MocDoc:

MocDoc ma dostępne aplikacje na iOS i Androida

Zarządzanie harmonogramami wszystkich lekarzy w jednym miejscu

Śledzenie stanów magazynowych i automatyczne obliczanie marży na podstawie produktów

Limity MocDoc:

Kilku użytkowników twierdzi, że proces wdrażania jest trudny

Inni użytkownicy twierdzą, że serwery MocDoc często nie działają

Ceny MocDoc:

Kontakt w sprawie cen

MocDoc oceny i recenzje:

G2: 4.8/5 (11+ recenzji)

4.8/5 (11+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (13+ recenzji)

5. ClearPoint

przez ClearPoint ClearPoint to nie tylko oprogramowanie do zarządzania projektami. To zakończone narzędzie do automatyzacji danych, analiz, raportowania i współpracy z rządem, bankowością, szkolnictwem wyższym, Enterprise i (naturalnie) rozwiązaniami opieki zdrowotnej.

ClearPoint śledzi postęp projektu, w tym budżet, procent ukończenia i wskaźniki jakości. Zarządzaj harmonogramami zespołów, wizualizuj zadania, twórz niestandardowe raporty i oddelegowuj zadania do swojego zespołu w ClearPoint.

Najlepsze funkcje ClearPoint:

Zastosowanie metodologii Agile, Waterfall lub hybrydowej

ClearPoint posiada certyfikat SOC 2 typu II, jest zgodny z CCPA i RODO

Używaj ClearPoint AI do budowania celów i kluczowych wyników (OKR) za pośrednictwem szybkiego czatu, a la ChatGPT

Limity ClearPoint:

ClearPoint posiada certyfikaty bezpieczeństwa, ale nie jest zgodny z HIPAA

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że chcą więcej niestandardowych opcji

Ceny ClearPoint:

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ClearPoint:

G2: 4.7/5 (110+ recenzji)

4.7/5 (110+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (38+ recenzji)

6. Birdview PSA

przez Birdview PSA Birdview PSA to platforma dla firm opartych na usługach i solidne oprogramowanie do zarządzania projektami opieki zdrowotnej. Birdview zapewnia widok z lotu ptaka na projekty, alokację zasobów i finanse.

Birdview wykorzystuje AI, aby pomóc w identyfikacji ograniczenia zasobów i planowanie, więc jeśli nie możesz być w dwóch miejscach jednocześnie, to narzędzie do zarządzania projektami zapewni ci poważną pomoc.

Birdview PSA najlepsze funkcje:

Birdview integruje się z Outlookiem, Jirą, Adobe i nie tylko

Śledzenieczas pracy członków zespołu i budżety w jednym, przejrzystym pulpicie

Przyspieszenie cyklu pracy dzięki automatycznym zatwierdzeniom, informacjom zwrotnym w czasie rzeczywistym i przydzielaniu zadań

Limity Birdview PSA:

Birdview nie jest zgodny z HIPAA

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Birdview jest trudny w nawigacji

Ceny Birdview PSA:

Lite: $27/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$27/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Teams: $41/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$41/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise : Kontakt w sprawie wyceny

Birdview PSA oceny i recenzje:

G2: 4.2/5 (350+ recenzji)

4.2/5 (350+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (280+ opinii)

7. OpenProject

przez OpenProject Nie jest przeznaczony dla służby zdrowia, ale można zmodyfikować OpenProject tak, aby był oprogramowaniem do zarządzania projektami dla służby zdrowia. Jeśli preferujesz elegancki układ bez wielu dzwonków i gwizdków, może to być platforma dla Ciebie.

Zbuduj portfolio projektów, uprość współpracę zespołu i zaprojektuj cykle pracy w oparciu o mapę drogową pacjenta. Zobacz swoje codzienne zadania zespołu , ustal priorytety tego, co najważniejsze i zyskaj jasność co do swojego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje OpenProject:

Ponieważ OpenProject jest darmowy i open source, możesz modyfikować go według własnego uznania

OpenProject wykorzystuje szyfrowanie, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i inne zaawansowane funkcje bezpieczeństwa

Ustawienie powiadomień pozwala niestandardowo odbierać alerty dotyczące projektów

Limity OpenProject:

OpenProject nie jest zgodny z HIPAA, choć można go w dużym stopniu modyfikować

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że funkcje planowania i zarządzania zasobami pozostawiają wiele do życzenia

Ceny OpenProject:

Community: Free

Free Podstawowy: $7.25/miesiąc za użytkownika, minimum pięciu użytkowników

$7.25/miesiąc za użytkownika, minimum pięciu użytkowników Profesjonalny: $13/50/miesiąc za użytkownika, minimum 25 użytkowników

$13/50/miesiąc za użytkownika, minimum 25 użytkowników Premium: $19.50/miesiąc za użytkownika, minimum 100 użytkowników

$19.50/miesiąc za użytkownika, minimum 100 użytkowników Korporacyjny: Kontakt w sprawie cen

OpenProject oceny i recenzje:

G2: 3.7/5 (20+ recenzji)

3.7/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 110 recenzji)

8. nTask

przez nTask Jesteś małą kliniką? Świetnie! nTask to oprogramowanie do zarządzania projektami opieki zdrowotnej stworzone dla małych i średnich firm (SMB).

Umożliwia zarządzanie projektami, zadaniami, czasem i współpracą. nTask oferuje również narzędzia do zarządzania ryzykiem na poziomie Enterprise, które pozwalają zidentyfikować i ograniczyć ryzyko związane z projektem, zanim pojawi się problem. 👀

Czy został stworzony dla służby zdrowia? Nie, nie od razu, ale jest to bezpieczna platforma usprawniająca pracę.

nTask najlepsze funkcje:

Rejestrowanie kart czasu pracy zespołu w jednym miejscu

Śledzenie problemów i znanych błędów za pomocą funkcji śledzenia problemów

Zarządzanie spotkaniami i harmonogramem w jednym miejscu dzięki nTask

Limity nTask:

nTask nie jest przeznaczony dla służby zdrowia i nie jest zgodny z HIPAA

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że nTask jest trudny w nawigacji

Ceny nTask:

Premium: $3/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$3/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Business: $8/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$8/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise : Kontakt w sprawie wyceny

nTask oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 (17+ recenzji)

4.4/5 (17+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

9. Upland PSA

przez Upland PSA Upland ma kilka opcji oprogramowania, a jego PSA jest idealny do zarządzania projektami opieki zdrowotnej. Śledzenie wydatków i marż, zarządzanie ludźmi i zapasami oraz znajdowanie możliwości zaoszczędzenia pieniędzy dzięki Upland PSA.

Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować więcej funkcji, Upland PSA jest częścią ogromnego ekosystemu oprogramowania. Istnieją dodatki do obsługi wiadomości mobilnych, e-mail marketingu, przetwarzania danych i zarządzania wiedzą.

Najlepsze funkcje Upland PSA:

Zarządzanie zasobami pomaga przydzielać pracowników do odpowiednich projektów w oparciu o ich umiejętności

Efektywne planowanie pracowników na podstawie danych historycznych

Upland PSA integruje się z SAP, Sage, Oracle, Jira i nie tylko

Limity Upland PSA:

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Upland nie oferuje wystarczających możliwości raportowania

Upland nie jest przeznaczony dla służby zdrowia i nie jest zgodny z HIPAA

Inni użytkownicy twierdzą, że mieli negatywne doświadczenia z obsługą klienta

Ceny Upland PSA:

Kontakt w sprawie cen

Upland PSA oceny i recenzje:

G2: 3.9/5 (100+ recenzji)

3.9/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

10. Suvarna HIMS

przez Suvarna HIMS Suvarna to firma z siedzibą w Indiach, która oferuje oprogramowanie do zarządzania projektami opieki zdrowotnej. W przeciwieństwie do innych rozwiązań z tej listy, jest ono stworzone specjalnie dla branży opieki zdrowotnej.

Doskonale nadaje się do zarządzania zadaniami, projektami i dokumentami, przechowywania informacji radiologicznych i generowania raportów biznesowych. System zarządzania informacjami szpitalnymi (HIMS) pozwala tworzyć cykle pracy dla pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych, rezerwować wizyty i zarządzać pacjentami od przyjęcia do wypisu.

Suvarna HIMS najlepsze funkcje:

Suvarna jest zgodna z HL7, ICD-10 i innymi standardami opieki zdrowotnej

Tworzenie elastycznych zasad rozliczania pacjentów

Automatyzacja zamówień magazynowych

Suvarna posiada oddzielne aplikacje dla pacjentów, lekarzy i sprzedaży

Limity Suvarna HIMS:

Suvarna to firma z siedzibą w Indiach, więc niekoniecznie jest zgodna z HIPAA

Suvarna nie ma zbyt wielu recenzji

Ceny Suvarna HIMS:

Kontakt w sprawie cen

Suvarna HIMS oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (2 opinie)

Uprość planowanie projektów z ClickUp

Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z pacjentami, czy nie, zarządzanie projektami w służbie zdrowia jest koniecznością. Dobre umiejętności zarządzania projektami zaprowadzą Cię daleko, ale kiedy jesteś w okopach, potrzebujesz solidnego oprogramowania do zarządzania projektami opieki zdrowotnej.

Przestań przełączać się między różnymi platformami i skorzystaj z ClickUp. Oferujemy szablony, zarządzanie zadaniami, zarządzanie zespołem i wiele więcej pod jednym dachem, dzięki czemu możesz zaoszczędzić czas i zapewnić pacjentom lepsze doświadczenia. ✨

Wiemy jednak, że zobaczyć znaczy uwierzyć. Załóż konto ClickUp teraz - jest Free Forever.