Przykłady skutecznych informacji zwrotnych dla pracowników zapewniających obiektywne dane wejściowe i podnoszących morale

Przekazywanie pracownikom informacji zwrotnych jest jednym z najlepszych sposobów na stymulowanie ich rozwoju, wskazywanie ich mocnych stron i motywowanie ich do podejmowania działań naprawczych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jednocześnie może to być najbardziej niezręczna rzecz na świecie, zwłaszcza jeśli masz negatywną informację zwrotną. 🫣

Prawdziwi liderzy zdają sobie sprawę, że udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej lub wspieranie kultury pozytywnej informacji zwrotnej pomaga pracownikom poprawić ich wyniki i doskonalić umiejętności na potrzeby przyszłych projektów.

W tym artykule omówimy znaczenie konstruktywnej informacji zwrotnej dla rozwoju pracowników. Przedstawimy również przykłady pozytywnych i konstruktywnych informacji zwrotnych, które pomogą ci radzić sobie z różnymi sytuacjami bez niezręczności.

Dlaczego feedback pracowniczy jest ważny?

Regularne przekazywanie pracownikom informacji zwrotnych może być przełomowe - zwłaszcza, jeśli są one przekazywane z właściwą intencją i w odpowiednim czasie. Oto kilka korzyści, na których można się oprzeć:

Utrzymuje pracowników na właściwej drodze : Zdrowa kultura informacji zwrotnej zapewnia, że pracownicy dążą do spotkaniacelów zespołu i rozumieją, w jaki sposób przyczyniają się do większego obrazu

: Zdrowa kultura informacji zwrotnej zapewnia, że pracownicy dążą do spotkaniacelów zespołu i rozumieją, w jaki sposób przyczyniają się do większego obrazu Pokazuje, że ci zależy : Dostarczanie pozytywnych informacji zwrotnych, a nawet negatywnych, jeśli są przemyślane, może pomóc pracownikom poczuć się zauważonymi i otoczonymi opieką w pozytywnym środowisku pracy

: Dostarczanie pozytywnych informacji zwrotnych, a nawet negatywnych, jeśli są przemyślane, może pomóc pracownikom poczuć się zauważonymi i otoczonymi opieką w pozytywnym środowisku pracy Poprawia wyniki biznesowe: Prowadząc pracowników we właściwym kierunku, upewniasz się, że robią to, do zrobienia czego są potrzebni, czego wynikiem są optymalne wyniki biznesowezarządzanie zasobami i lepszą wydajność projektuPromocja uczenia się twoj wysiłek i pozytywną pozycję

Jeśli twoja firma miała szczególnie pracowity okres, a pracownik miał wiele na głowie, ale poradził sobie ze wszystkim bez czkawki, jest to doskonała informacja zwrotna.

Przykład #3

twoja konsekwencja jest godna pochwały. Sposób, w jaki radzisz sobie z relacjami z klientami i prowadzisz spotkania zespołu jest imponujący i widzę, jak wiele inwestujesz w swoją pracę

Jest to prawdziwy sposób na pochwalenie pracownika, który stale osiąga wysokie wyniki.

Przykład #4

chciałem tylko powiedzieć, że ostatnio dałeś czadu! Dzięki Twojej kreatywności i nieszablonowemu myśleniu dostarczamy stałą jakość i dbamy o zadowolenie naszych niestandardowych klientów. Odkąd zacząłeś, bardzo się poprawiłeś i jestem z ciebie bardzo dumny

Taka informacja zwrotna to fantastyczny sposób na podniesienie morale stosunkowo nowym pracownikom, którzy wykazują się dużym potencjałem i zaangażowaniem w pracę. 🔥

Przykład #5

gdy Mary była poza biurem, przejąłeś jej obowiązki i poprowadziłeś cały zespół do pomyślnego zakończenia projektu! Jestem pod wrażeniem twoich umiejętności przywódczych i myślę, że świetnie sprawdziłbyś się na pozycji kierownika. Jeśli się zgadzasz, możemy omówić opcje!

Doskonałym sposobem na pochwalenie konkretnych umiejętności lub talentów pracownika - w tym przypadku przywództwa - jest podkreślenie jego niezawodności w sytuacji kryzysowej i zasugerowanie możliwości awansu.

Przykład #6

poradziłeś sobie z dzisiejszą poranną sytuacją spotkanie z klientem_ _jak prawdziwy profesjonalista! Mamy napięty termin, a klient był zestresowany, ale udało ci się załagodzić konflikt i pomóc rozwiązać sprawę. Twoje umiejętności komunikacyjne naprawdę uratowały sytuację!

Ten rodzaj informacji zwrotnej chwali zdolność pracownika do negocjowania i radzenia sobie z konfliktami.

Przykład #7

chciałem podziękować wszystkim za fantastyczną pracę w tym kwartale! W ciągu ostatnich trzech miesięcy poradziliście sobie z kilkoma złożonymi projektami i absolutnie daliście z siebie wszystko. Praca zespołowa jest godna podziwu

To odpowiednia informacja zwrotna, by wyrazić wdzięczność całemu teamowi.

Przykład #8

od czasu twojej ostatniej oceny wydajności bardzo się poprawiłeś. Twój entuzjazm, pozytywne nastawienie i poświęcenie nie pozostają niezauważone! Jestem wdzięczny, że jesteś częścią tego zespołu. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak rozwijasz się razem z nami

Jest to wygodny sposób na docenienie postępów pracownika i zmotywowanie go do dalszego działania.

Przykład #9

pracujesz tu od dłuższego czasu, ale wciąż jestem pod wrażeniem wysiłku, jaki wkładasz w każdy projekt. Dajesz doskonały przykład członkom swojego teamu i cieszę się, że mam cię na pokładzie

Taka informacja zwrotna pokazuje długoletniemu pracownikowi, że doceniasz jego etykę pracy i nie bierzesz jej za pewnik.

Przykład #10

podobała mi się twoja prezentacja na temat nowej kampanii marketingowej! Była wyczyszczona, bezpośrednia i angażująca, i chciałbym, abyś prezentował ją częściej

Podkreśla to, że chciałbyś, aby twój pracownik wyszedł z własnej strefy komfortu i pokazał swoje mocne strony.

10 przykładów konstruktywnych informacji zwrotnych dla pracowników

Przekazywanie negatywnej informacji zwrotnej lub konstruktywnej krytyki to trudna sprawa - chcesz poprowadzić swoich pracowników we właściwym kierunku, a nie sprawić, by czuli się zdemotywowani, zawstydzeni lub zestresowani. Dlatego tak ważne jest, aby uważać na dobór słów i czas.

Wielu menedżerów lubi stosować tutaj podejście kanapki z informacją zwrotną - polega ono na łagodzeniu konstruktywnej krytyki pozytywną informacją zwrotną, aby zrównoważyć rozmowę. Oto 10 przykładów odzwierciedlających różne sytuacje, które można wykorzystać podczas dostarczania konstruktywnej informacji zwrotnej lub korygowania negatywnych zachowań.

Przykład #1

twoje raporty wydatków są wyczerpujące i dobrze zorganizowane. Idąc dalej, chciałbym, abyś zawarł w nich więcej wykresów i grafów, aby lepiej przedstawić przekazywane informacje

Taka informacja zwrotna pokazuje, że doceniasz wysiłek pracownika i delikatnie kierujesz go w stronę oczekiwanych wymagań.

Przykład #2

żonglujesz wieloma złożonymi projektami i doceniam to! Warto jednak zawsze skupiać się na zadaniach o największym znaczeniu. W ten sposób możesz zająć się najpilniejszymi lub priorytetowymi zadaniami, nie będąc przytłoczonym

Jest to dobry sposób na zachęcenie wyraźnie zestresowanego pracownika do rozwijania i doskonalenia umiejętności ustalania priorytetów i pozostania na właściwym kursie.

Przykład #3

chciałbym porozmawiać z tobą o wczorajszym spotkaniu. Możesz nie zgadzać się ze swoimi współpracownikami, ale narzucanie innym swojej opinii nie jest w porządku. Następnym razem rozważ bardziej zespołowe podejście i zaakceptuj opinie swojego zespołu, nawet jeśli nie wszystkie są pozytywne

Przykład pokazuje, jak zachęcić pracowników do unikania negatywnych zachowań wobec współpracowników i lepszej komunikacji w przyszłości.

Przykład #4

zauważyłem, że w ostatnich tygodniach nie jesteś tak zaangażowany w swoją pracę. Czy coś się dzieje? Jak mogę cię wesprzeć i zachęcić do odzyskania motywacji?

Jest to najbardziej dyplomatyczny sposób podejścia do pracownika, którego wydajność spadła. Zachowaj empatyczny ton w następnej rozmowie i ćwicz aktywne słuchanie, aby zidentyfikować podstawową przyczynę problemu .

Przykład #5

Twoje badania i zarządzanie projektami _umiejętności są godne podziwu. To powiedziawszy, uważam, że skorzystałbyś na pracy nad swoimi umiejętnościami współpracy, aby zmaksymalizować swój potencjał

Ta informacja zwrotna rozpoznaje istniejące umiejętności pracownika i delikatnie kieruje go w stronę obszarów, które mogą wymagać poprawy.

Przykład #6

zauważyłem, że w ostatnim miesiącu nie byłeś w stanie dotrzymać kilku terminów. Ponieważ ma to wpływ na całą firmę, chciałbym zapytać, co się stało i czy jest jakiś problem, nad którym powinniśmy popracować. Daj mi znać, jak mogę pomóc

Informacje zwrotne odnoszą się do wątpliwego zarządzania czasem przez pracownika w sposób zapewniający wsparcie, co może pomóc w odkryciu pewnych kwestii wąskie gardła procesu w zespole.

Przykład #7

twój raport analityczny zawiera sporo błędów. Błędy są częścią każdej pracy, ale myślę, że ważne jest, aby się do nich przyznać i upewnić się, że nie powtórzymy ich w przyszłości. Chciałbym wiedzieć, co poszło nie tak, aby inni członkowie zespołu mogli wyciągnąć wnioski z tej wpadki

Jest to skuteczny sposób na odniesienie się do błędów pracownika i dodanie akcentu "dla większego dobra".

Przykład #8

musimy porozmawiać o twoim zachowaniu podczas zeszłotygodniowego spotkania Teams. Chociaż możesz wyrażać swoje opinie i postawy z pasją, nie będziemy tolerować chamstwa. Następnym razem znajdź bardziej odpowiedni sposób na wyrażenie swojej niezgody z innymi

Taka informacja zwrotna wskazuje na problematyczne zachowanie pracownika, wzmacnia wartości organizacyjne i wyraża brak tolerancji dla lekceważącej postawy.

Przykład #9

wiem, że jesteś zajęty i doceniam twój wysiłek, ale w ostatnim miesiącu pominąłeś kilka ważnych zadań. Aby upewnić się, że nic nie umknie Twojej uwadze, sugeruję korzystanie z list rzeczy do zrobienia, aplikacji do planowania lub innego wygodnego narzędzia do zapisywania zadań i bycia na bieżąco

W tym przypadku odnosisz się do braku pewnych umiejętności u pracownika, a ponieważ oferujesz konkretne rozwiązania, całość wygląda na dojrzałą i wspierającą.

Przykład #10

minęły dwa miesiące odkąd zacząłeś tu pracować i myślę, że dobrze się przystosowujesz. Jedyne, co mnie niepokoi, to brak uczestnictwa w spotkaniach. Nie bój się mówić tego, co myślisz - cenimy twoją opinię i chcemy wysłuchać twoich przemyśleń

Taka zachęcająca informacja zwrotna może pomóc nowym pracownikom odnaleźć się w nowym miejscu pracy i nie czuć się niewidzialnym.

Prowadzenie skutecznych cykli informacji zwrotnych od pracowników za pomocą ClickUp

Wielu przełożonych preferuje przekazywanie pracownikom informacji zwrotnych podczas spotkań indywidualnych. Jednak takie spotkania mogą nie być możliwe w przypadku zdalnych lub dużych Teams. Możesz też nie mieć wystarczająco dużo czasu na zaplanowanie indywidualnych spotkań.

Jeśli chcesz ustanowić wzbogacającą kulturę feedbacku, all-in-one może być dobrym rozwiązaniem platforma wydajności taka jak ClickUp może uratować życie. Oferuje funkcje, które stanowią wsparcie dla całego procesu przekazywania informacji zwrotnych i pomagają zwiększyć wydajność pracowników w czasie! 💝

Dokumentuj feedback za pomocą ClickUp Docs

Korzystaj z ClickUp Docs, aby przekazywać swoim pracownikom informacje zwrotne w formie pisemnej

Jeśli chcesz przekazywać pracownikom informacje zwrotne na piśmie, nie ma lepszej opcji niż Dokumenty ClickUp ! Ta funkcja umożliwia tworzenie, edytowanie, udostępnianie i przechowywanie dokumentów, w tym opinii pracowników i recenzje wydajności .

Ponieważ ClickUp Docs wspiera edycję w czasie rzeczywistym, możesz dodać odpowiednich menedżerów do dokumentu opinii i wspólnie stworzyć kompleksowy przegląd wyników pracownika. Każda osoba otrzymuje kursor ze swoim imieniem nad nim, więc przepływ opinii jest przejrzysty.

Dzięki imponującym opcjom niestandardowym można dodawać obrazy i pliki do dokumentów, tworzyć tabele i listy, a nawet połączyć Dokumenty z cyklami pracy w celu tworzenia kompleksowych raportów z opiniami. Możesz chcieć utworzyć foldery do centralizacji opinii pracowników według obszarów roboczych lub działów.

Po zakończeniu tworzenia Dokumentu, udostępniaj go pracownikowi lub przechowuj do wglądu podczas corocznej oceny wyników.

Pisz taktowne opinie z ClickUp AI

Użyj AI asystent pisania w ClickUp do generowania opinii pracowników, burzy mózgów, tworzenia e-maili i nie tylko

Pisanie formalnych opinii pracowniczych jest czasochłonne? Żaden problem- ClickUp AI przychodzi na ratunek! 🦸

ClickUp AI to oparty na AI asystent pisania żyjący wewnątrz ClickUp. Może generować zawartość pisemną, taką jak plany projektów , e-mail, agendy spotkań , prezentacje i plany testów z prostymi podpowiedziami.

Narzędzie to może uratować sytuację, gdy trudno jest nadać odpowiedni ton przekazywaniu informacji zwrotnych. Poproś ClickUp AI o:

Sprawdzenie i dostosowanie tonu konstruktywnej informacji zwrotnej

Popraw gramatykę i strukturę dla przejrzystości

Podsumowanie raportowania poprzednich pracowników w celu uzyskania szybkiego kontekstu podczas pisania feedbacku

Wygenerowanie dobrze sformatowanej informacji zwrotnej na podstawie dostarczonych punktów do dyskusji

Wykorzystaj nieformalne informacje zwrotne dzięki widokowi czatu ClickUp

Dodawaj członków zespołu do dyskusji i współpracuj z ClickUp Chat w jednej przestrzeni i unikaj przeskakiwania między programami

Dostarczanie informacji zwrotnych nie zawsze musi być formalne. Jeśli kultura firmy na to pozwala, możesz prowadzić swobodne rozmowy z pracownikami za pośrednictwem czatu. W takich przypadkach użyj funkcji Widok czatu ClickUp .

Widok ten pozwala komunikować się z pracownikami w czasie rzeczywistym i zarządzać cyklami pracy za pośrednictwem wątków bez konieczności przeskakiwania między różnymi aplikacjami i platformami. Wybierz osobę lub osoby, z którymi chcesz porozmawiać i po prostu wpisz nieformalną informację zwrotną. Może to być lekki tekst podnoszący na duchu lub słodkie przypomnienie o naprawieniu problemu. Dodawaj zdjęcia, wideo, a nawet arkusze kalkulacyjne, aby dostarczyć więcej szczegółów.

Oprócz usprawnienia komunikacji z pracownikami, widok ClickUp Chat pozwala na przypisanie elementów akcji do rozmowy, ustawiając scenę dla dalszych zadań po informacji zwrotnej.

Dodawaj członków zespołu do swoich konwersacji, po prostu @wzmiankując ich i odkrywaj nowe wymiary współpraca w czasie rzeczywistym i przejrzystość komunikacja w miejscu pracy .

Korzystaj z komentarzy ClickUp i narzędzi Proofing

Upewnij się, że Twoje komentarze są widoczne, przypisując je użytkownikom bezpośrednio w zadaniach i uzyskaj szybki widok przypisanych komentarzy na liście kontrolnej

Jeśli chcesz szybko przekazać informację zwrotną pracownikowi, komentarze ClickUp są najlepszym rozwiązaniem! Powiedzmy, że członek zespołu wykonał świetną robotę przy konkretnym zadaniu i chcesz go za to pochwalić - wszystko, co musisz zrobić, to przypisać komentarz ClickUp do zadania, wzmiankę o osobie, której chcesz przekazać opinię, i napisać coś w stylu: Niesamowita robota!

Możesz dodać emoji, jeśli działają dla Twojego zespołu. 😇

Kolejną godną uwagi funkcją jest Funkcja sprawdzania w ClickUp. Jest to idealne rozwiązanie dla dostawców informacji zwrotnych na temat plików takich jak PNG, GIF, JPEG, WEBP, wideo i PDF.

Łatwa współpraca z członkami zespołu i przekazywanie opinii na temat plików dzięki funkcjom adnotacji, korekty i komentarzy w ClickUp 3.0

Poznaj szablony ClickUp, aby zaoszczędzić czas

Chcesz przekazywać swoim pracownikom wyczerpujące informacje zwrotne, ale nie masz wystarczająco dużo czasu, aby napisać je od podstaw? Szablony ClickUp są dla Ciebie! 🦸

Istnieją ponad 1000 szablonów z funkcjami gotowych sekcji, które pomogą zaoszczędzić czas, ujednolicić procedury i zaoferować cenny wkład członkom zespołu. W przypadku opinii pracowników zalecamy zapoznanie się z szablony oceny wydajności -znajdziesz kilka opcji dokumentowania wydajności pracowników i poziomu ich zadowolenia z pracy. Na przykład Szablon planu ClickUp na 30-60-90 dni oferuje kolorowy układ do sprawdzenia atmosfery wśród nowych pracowników.

Użyj tego szablonu ClickUp, aby zaplanować przyszłe spotkania kontrolne z nowymi pracownikami

Skorzystaj z integracji ClickUp

Pracujesz zdalnie, ale nie chcesz przekazywać pracownikom informacji zwrotnych w formie pisemnej? W takim razie spodoba Ci się fakt, że ClickUp integruje się z ponad 1000 platform w tym aplikacjami do spotkań wideo jak Zoom .

Rozpocznij spotkanie Zoom bezpośrednio z ClickUp, aby rozmawiać na żywo z członkami swojego zespołu. Po spotkaniu będziesz mógł wyświetlić linki do nagrań w swoich zadaniach, aby stworzyć podsumowanie i scentralizować informacje.

Otrzymuj informacje zwrotne za pomocą ClickUp

Informacja zwrotna to dwustronna ulica. Oprócz dostarczania pracownikom informacji zwrotnych, powinieneś również zachęcać ich do mówienia prawdy o pracy w Twojej firmie. Opinie pracowników pomogą ci zrozumieć punkt widzenia twojego zespołu, zidentyfikować problemy w miejscu pracy, wspierać zdrowe i przyjemne środowisko pracy oraz poprawić twoje zdolności przywódcze.

Możesz wymieniać się opiniami z pracownikami, korzystając z niektórych opcji, które omówiliśmy powyżej, takich jak ClickUp Docs i komentarze. Istnieją jednak gwiezdne narzędzia, które idealnie nadają się do takich sytuacji Formularze ClickUp i szablony formularzy informacji zwrotnych .

Twórz szczegółowe formularze w ClickUp 3.0 z możliwością przeciągania i upuszczania, aby wstawiać pola i dodawać logikę warunkową w celu zbierania lepszych opinii

Niestandardowe formularze i ich dystrybucja do członków zespołu w celu przeprowadzenia ankiet zaangażowania pracowników. Tworzenie formularzy jest bardzo proste - wybieraj spośród różnych Zadań i opcji Pola niestandardowe po lewej stronie ekranu, aby stworzyć idealną kombinację. Dzięki konstrukcji typu "przeciągnij i upuść" można tworzyć wysokiej jakości formularze w mgnieniu oka.

Wyślij gotowy formularz do swojego zespołu i poproś go o wypełnienie. ClickUp natychmiast przeanalizuje zebrane odpowiedzi i przekształci je w zadania, które można śledzić. 🥳

Learn how to łączenie się z pracownikami za pomocą spotkań na poziomie pomijania !

Wdrażanie przykładów informacji zwrotnych od pracowników za pomocą ClickUp

Podane na liście przykłady informacji zwrotnych od pracowników powinny pomóc w przygotowaniu się na różne scenariusze komunikacji w obszarze roboczym.

Jeśli potrzebujesz pomocy w dostarczaniu i obsłudze informacji zwrotnych, ClickUp może wyciągnąć pomocną dłoń. 🤝

Funkcje oparte na AI pozwalają promować jasną komunikację, przejrzystość i współpracę w zespole oraz mieć oko na pracę wszystkich. Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo i zoptymalizuj swój proces zbierania opinii. 💗