10 najlepszych aplikacji i oprogramowania Second Brain do robienia notatek w 2024 roku

czy kiedykolwiek miałeś świetny pomysł, który wpadł ci do głowy, tylko po to, by stracić go ze śledzenia, ponieważ życie przeszkodziło ci w jego realizacji?

Jeśli masz system notatek dotyczących pomysłów zmieniających życie, możesz je zachować.

Często zdarza się, że twórcza inspiracja pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie - podczas biegu lub pod prysznicem. Właśnie w takich sytuacjach z pomocą przychodzą aplikacje drugiego mózgu. Wystarczy szybko sięgnąć po telefon i voila!

Te narzędzia do robienia notatek zostały stworzone, aby pomóc ci oczyścić umysł, prowadzić dziennik każdego dnia, zwiększyć twoje zdolności poznawcze i zbudować swój drugi mózg .

Jeśli jeszcze nie wskoczyłeś do pociągu z aplikacjami drugiego mózgu dla robienia notatek nadszedł czas do zrobienia, a my powiemy ci dlaczego.

Czym jest drugi mózg?

Aplikacja Second Brain to cyfrowe narzędzie zaprojektowane, aby pomóc w przechwytywaniu, organizowaniu i przechowywaniu myśli, pomysłów i informacji w uporządkowany sposób, dzięki czemu można je odzyskać w dowolnym momencie.

Zbudowanie drugiego mózgu rozszerzy twoje procesy poznawcze i możliwości, zapewniając uporządkowane i łatwo dostępne repozytorium dla twoich notatek, dokumentów i kreatywnych spostrzeżeń.

Tiago Forte przedstawił koncepcję drugiego mózgu w swojej książce " Building a Second Brain (Budowanie drugiego mózgu) uzasadnia on, że ludzie nie zawsze są w stanie zapamiętać każdą codzienną informację, ponieważ może to być przytłaczające.

Tiago poszedł dalej i przedstawił listę korzyści płynących z polegania na systemie drugiego mózgu:

Doskonale organizuje informacje, ułatwiając do nich dostęp

Zachowuje informacje, chyba że usuniesz to, czego już nie potrzebujesz

Zachowuje kreatywność i zapewnia śledzenie pracy, umożliwiając powrót do niej w dowolnym momencie

Czego należy szukać w aplikacjach Second Brain?

Oto kilka funkcji, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze aplikacji dla drugiego mózgu:

Dostępność: Dobrze zaprojektowana aplikacja Second Brain powinna być dostępna w każdej chwili na dowolnym urządzeniu lub platformie

Dobrze zaprojektowana aplikacja Second Brain powinna być dostępna w każdej chwili na dowolnym urządzeniu lub platformie Struktura i elastyczność: Powinieneś być w stanie łatwo modyfikować interfejs notatki aplikacji do różnych funkcji, formatów i stylów. Klasyfikacja notatek powinna być elastyczna dzięki folderom, etykietom, notatnikom itp.

Powinieneś być w stanie łatwo modyfikować interfejs notatki aplikacji do różnych funkcji, formatów i stylów. Klasyfikacja notatek powinna być elastyczna dzięki folderom, etykietom, notatnikom itp. Udostępnianie: Dobrze zaprojektowana aplikacja do robienia notatek "second brain" umożliwia łatwe udostępnianie notatek innym. Funkcje takie jak edycja i komentowanie poprawiają pracę zespołową, współpracę i ogólną wydajność

10 najlepszych aplikacji i oprogramowania Second Brain do wykorzystania w 2024 roku

1. ClickUp

Twórz piękne dokumenty, wiki i nie tylko, i połącz je ze swoimi cyklami pracy dzięki ClickUp Docs

ClickUp to najlepsze rozwiązanie typu "wszystko w jednym" narzędzie wydajności do robienia notatek. Edytuj swoje notatki i zostawiaj opinie każdemu, komu je udostępniasz. Najlepsze w ClickUp jest to, że to, co zaczyna się jako prosta notatka, może stać się zadaniem lub większym projektem.

ClickUp usprawnia wszystkie pomysły i cykle pracy w jednej aplikacji. ClickUp jest dostępny na różnych urządzeniach i platformach i dobrze współpracuje z istniejącymi narzędziami w codziennym cyklu pracy.

ClickUp najlepsze funkcje

Dokumenty ClickUp : Twórz dokumenty w dowolnym formacie. Dostosuj dokument do swoich preferencji i udostępniaj go swojemu zespołowi. Wybieraj spośród różnych szablonów i formatów, dzięki czemu nie musisz budować drugiego mózgu od zera

Twórz dokumenty w dowolnym formacie. Dostosuj dokument do swoich preferencji i udostępniaj go swojemu zespołowi. Wybieraj spośród różnych szablonów i formatów, dzięki czemu nie musisz budować drugiego mózgu od zera ClickUp NotePad : Notuj pomysły i szybko twórz listy kontrolne dzięki szerokiemu zakresowi szablonów notatników. Przekształcaj notatki w zadania. Używaj różnych czcionek, kolorów, teł, szablonów itp. dla swoich notatek

Notuj pomysły i szybko twórz listy kontrolne dzięki szerokiemu zakresowi szablonów notatników. Przekształcaj notatki w zadania. Używaj różnych czcionek, kolorów, teł, szablonów itp. dla swoich notatek Relacje ClickUp : Połącz swoje pomysły i zadania. Twórz połączenia między dokumentami, a dzięki linkom zwrotnym automatyzuj powiązania między powiązanymi zadaniami i dokumentami. W ten sposób możesz stworzyć jeden pomysł i używać go wszędzie!

Połącz swoje pomysły i zadania. Twórz połączenia między dokumentami, a dzięki linkom zwrotnym automatyzuj powiązania między powiązanymi zadaniami i dokumentami. W ten sposób możesz stworzyć jeden pomysł i używać go wszędzie! ClickUp Brain : Generuj wysokiej jakości nowe pomysły za pomocą AI. Podsumuj długie notatki lub wygeneruj pomysły na burzę mózgów dla projektów grupowych

Generuj wysokiej jakości nowe pomysły za pomocą AI. Podsumuj długie notatki lub wygeneruj pomysły na burzę mózgów dla projektów grupowych Tablice ClickUp : Współpracuj ze swoim zespołem, korzystając z cyfrowej tablicy doburzy mózgów iplanować projekty. Twórz razem, zostawiaj komentarze, etykiety lub wzmianki o osobach do współpracy

Współpracuj ze swoim zespołem, korzystając z cyfrowej tablicy doburzy mózgów iplanować projekty. Twórz razem, zostawiaj komentarze, etykiety lub wzmianki o osobach do współpracy Gotowe szablony: UżyjSzablon bazy wiedzy ClickUp aby stworzyć scentralizowany dokument dla pomysłów, przemyśleń i nie tylko Twojego zespołu!

Zaoszczędź czas na tworzeniu bazy wiedzy dzięki wstępnie zaprojektowanym szablonom ClickUp

Limity ClickUp

Problemy z kompatybilnością: ClickUp może nie działać szybko na niektórych telefonach komórkowych (jeszcze)

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 3,000 recenzji)

2. Notion

Tworzenie notatek w Notion Notion to jedna z wszechstronnych aplikacji typu second brain, która dostosowuje się do indywidualnego cyklu pracy. Korzystaj z tej ujednoliconej przestrzeni do robienia notatek, organizacji, zarządzania zadaniami, pisania w skupieniu i rozwoju osobistego, aby poprawić swoją koncentrację .

Szybko zapisuj notatki, pomysły, listy do zrobienia lub przypomnienia z dowolnego miejsca. Oferuje elastyczność w organizowaniu tych notatek bez limitów, dzięki czemu można je łatwo odzyskać w dowolnym momencie.

Notion najlepsze funkcje

Notion AI : Generuj pomysły do swojej pracy i pisz szybciej dzięki AI

Generuj pomysły do swojej pracy i pisz szybciej dzięki AI Nieograniczone notatki : Pisz tyle, ile chcesz, bez żadnych limitów

: Pisz tyle, ile chcesz, bez żadnych limitów Scentralizowana organizacja: Konsolidacja wszystkich potrzebnych rzeczy na jednej platformie. Niezależnie od tego, czy są to notatki, budżety, zadania czy przepisy, możesz utworzyć konfigurowalny foldernarzędzie do zarządzania wiedzą które jest zgodne z Twoim procesem myślenia

Konsolidacja wszystkich potrzebnych rzeczy na jednej platformie. Niezależnie od tego, czy są to notatki, budżety, zadania czy przepisy, możesz utworzyć konfigurowalny foldernarzędzie do zarządzania wiedzą które jest zgodne z Twoim procesem myślenia Dostępność platform i urządzeń: Notion jest dostępny na iOS i Android dla urządzeń mobilnych, na Mac i Windows dla komputerów stacjonarnych oraz oferuje Notion Web Clipper kompatybilny z przeglądarkami Chrome, Safari i Firefox

Limity aplikacji Notion

Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo Notion mogłyby być lepsze. Ta słabość może sprawić, że ważne dokumenty w aplikacji będą podatne na ataki

Ceny Notion

Free Forever

Plus : $8-$10 za użytkownika

: $8-$10 za użytkownika Business : $15-$18 na użytkownika

: $15-$18 na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Notion AI: jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 8 USD miesięcznie

Notion oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 4 800 recenzji)

4,7/5 (ponad 4 800 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,917+ recenzji)

3. Zachowaj

przez Google Keep Google Keep to program narzędziowy do robienia notatek, przeznaczony do pisania, tworzenia list i organizowania myśli; jest przydatny do ustawienia skutecznych przypomnień. Pozwala również na łatwe udostępnianie notatek z obrazami i dźwiękiem.

Z milionami użytkowników, Keep jest najlepszym wyborem dla tych, którzy lubią żywe notatki, oferując zakres kolorowych etykiet do efektywnego organizowania i porządkowania dokumentów.

Najlepsze funkcje Keep

Optyczne rozpoznawanie znaków : Zamień dowolne zdjęcie w tekst, aby móc błyskawicznie sporządzać notatki na podstawie zdjęć

: Nagrania głosowe : Automatyczna transkrypcja nagrań głosowych na tekst

: Automatyczna transkrypcja nagrań głosowych na tekst Dostępna na iOS, Androida i w Internecie: Korzystaj z tej aplikacji internetowej w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu

Zachowaj limity

Brak opcji formatowania: Keep nie oferuje opcji formatowania, takich jak kursywa, pogrubienie i podkreślenie

Ceny Keep

Jest Free i nie posiada wersji premium

Keep opinie i oceny

G2: 4.4/5 (36 recenzji)

4.4/5 (36 recenzji) Capterra: 4.6/5 (161 recenzji)

4. Workflowy

przez Workflowy Workflowy to internetowa aplikacja do robienia notatek, która upraszcza robienie notatek dzięki prostemu i elastycznemu interfejsowi, umożliwiając szybkie i naturalne porządkowanie pomysłów.

Działa świetnie w trybie offline i płynnie wspiera rozwój tych pomysłów po połączeniu z Internetem. Workflowy wyróżnia się zagnieżdżonymi listami - można tworzyć wypunktowane listy dla dowolnej liczby poziomów, aby przełamać złożoność pomysłów lub list.

Najlepsze funkcje Workflowy

Nieskończone zagnieżdżanie: Rozwijaj skomplikowane pomysły, zachowując kontekst. Zagłębianie się w szczegóły notatek lub projektów bez śledzenia szerszego kontekstu lub struktury

Rozwijaj skomplikowane pomysły, zachowując kontekst. Zagłębianie się w szczegóły notatek lub projektów bez śledzenia szerszego kontekstu lub struktury Pliki i obrazy: Integruj nieograniczoną liczbę plików i obrazów bezpośrednio z zawartością za pomocą prostej funkcji "przeciągnij i upuść"

Integruj nieograniczoną liczbę plików i obrazów bezpośrednio z zawartością za pomocą prostej funkcji "przeciągnij i upuść" Edycja bez logowania: Możliwość udostępniania treści bez konieczności posiadania przez odbiorców własnych kont Workflowy

Możliwość udostępniania treści bez konieczności posiadania przez odbiorców własnych kont Workflowy Szablony: Wybierz z biblioteki szablonów Workflowy, aby rozpocząć, jeśli nie chcesz pisać notatek od zera

Limity Workflowy

Ograniczone funkcje w wersji Free: Darmowa wersja Workflowy ogranicza użytkowników mniejszą liczbą funkcji, w tym miesięcznym limitem pocisków i limitem 100 MB na przesyłanie plików

Cennik Workflowy

Free Forever

Pro: $4.99 za użytkownika

Workflowy opinie i oceny

G2: 4.4/5 (22 opinie)

4.4/5 (22 opinie) Capterra: 4.7/5 (14 recenzji)

5. Rzemiosło

przez Rzemiosło Płynny interfejs Craft zawiera funkcje takie jak codzienne notatki, dokumenty do współpracy, wiki, integracje, bogaty podgląd połączonych stron, Pisanie AI pomoc, komentarze i reakcje.

Przekształcenia rzemieślnicze współpraca Teams i sporządzanie notatek poprzez łączenie ustrukturyzowanych codziennych aktualizacji, dostosowywanie priorytetów i eliminowanie blokad w jednym miejscu. Jest to centralny hub dla Teams do robienia notatek i śledzenia zadań, pomysłów i wyzwań w różnych projektach.

Najlepsze funkcje Craft

Cykle pracy: Połączenie i organizacja pracy wewnątrz i pomiędzy zespołami

Połączenie i organizacja pracy wewnątrz i pomiędzy zespołami Codzienne notatki: Usprawnienie codziennych stand-upów dzięki połączonym z kalendarzem aktualizacjom, priorytetom i blokadom

Usprawnienie codziennych stand-upów dzięki połączonym z kalendarzem aktualizacjom, priorytetom i blokadom Ustrukturyzowane dokumenty: Tworzenie kart i stron w celu zapewnienia szczegółowego kontekstu i organizacji pomysłów

Tworzenie kart i stron w celu zapewnienia szczegółowego kontekstu i organizacji pomysłów Integracja bogatej zawartości: Osadzanie bloków kodu, bogate podglądy połączonych treści, obrazy, wideo i wsparcie asystenta AI

Osadzanie bloków kodu, bogate podglądy połączonych treści, obrazy, wideo i wsparcie asystenta AI Teams: Konsoliduje wiedzę zespołu, eliminując potrzebę wielokrotnego wyszukiwania połączonych linków lub informacji

Limity Craft

Nie nadaje się do zarządzania zadaniami: Craft jest przeznaczony głównie do notatek i oferuje ograniczone opcje zarządzania zadaniami

Ceny Craft

Free

Pro : $5 za użytkownika

: $5 za użytkownika Business : $10 za użytkownika

: $10 za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Craft AI: Free dla wszystkich użytkowników

Craft opinie i oceny

G2 : 4.6/5 (20 recenzji)

: 4.6/5 (20 recenzji) Capterra: 4.5 (32 recenzje)

6. Evernote

Via Evernote Evernote pomaga organizować pracę i życie za pomocą notatek, bez względu na to, gdzie pracujesz. Umożliwia tworzenie dynamicznych notatek z tekstem, obrazami, szablonami i nie tylko.

Evernote pomaga zarządzać notatkami z terminami i przypomnieniami, wspiera przechowywanie dokumentów bez użycia papieru i integruje się z Kalendarzem Google, zapewniając efektywne planowanie i kontekstowe notatki.

Najlepsze funkcje Evernote

Pracuj w dowolnym miejscu: Upewnij się, że kluczowe informacje są łatwo dostępne dzięki automatycznej synchronizacji notatek na wszystkich urządzeniach

Upewnij się, że kluczowe informacje są łatwo dostępne dzięki automatycznej synchronizacji notatek na wszystkich urządzeniach Zapamiętaj wszystko: Zwiększ użyteczność swoich notatek, dodając do nich tekst, obrazy, dźwięk, skany, pliki PDF i dokumenty

Zwiększ użyteczność swoich notatek, dodając do nich tekst, obrazy, dźwięk, skany, pliki PDF i dokumenty Szybkie znajdowanie rzeczy: Podpowiedź, czego potrzebujesz, dzięki zaawansowanym i elastycznym funkcjom wyszukiwania

Limity Evernote

Ceny:Evernote jest droższy w porównaniu do innych aplikacji do robienia notatek w drugim mózgu

Ceny Evernote

Free

Personal : 14,99 USD miesięcznie

: 14,99 USD miesięcznie Profesjonalny: 17,99 USD miesięcznie

Recenzje i oceny Evernote

G2 : 4.6/5 (20 recenzji)

: 4.6/5 (20 recenzji) Capterra: 4.3 (5 recenzji)

7. Odbicie

przez Odbicie Reflect oferuje kompleksowe rozwiązanie dla usprawnienia procesów poznawczych i efektywnego notatki . Pełni funkcję natychmiastowej synchronizacji notatek z backlinkami, tworząc sieć pomysłów.

Reflect zapewnia bezpieczne i wydajne zarządzanie notatkami dzięki szyfrowaniu end-to-end, integracji kalendarza, publikowaniu jednym kliknięciem i pomocy AI zasilanej przez GPT-4.

Najlepsze funkcje Reflect

Notatki połączone w sieć: Formularz pomysłów z powiązanymi notatkami, tworzący kompleksową sieć intelektualną

Formularz pomysłów z powiązanymi notatkami, tworzący kompleksową sieć intelektualną Integracje: Zarządzanie spotkaniami i podsumowywanie dyskusji podczas importowania wydarzeń z Kalendarza Google i integracji z Outlookiem

Zarządzanie spotkaniami i podsumowywanie dyskusji podczas importowania wydarzeń z Kalendarza Google i integracji z Outlookiem Reflect AI: Wykorzystaj pomoc AI zasilaną przez GPT-4 i Whisper od OpenAI, aby poprawić pisanie, organizować myśli i działać jako intelektualny partner

Limity Reflect

Cena: Reflect jest droższy niż inne aplikacje typu second-brain

Ceny Reflect

Premium: 10 USD miesięcznie

Reflect opinie i oceny

G2 : 4.7/5 (41 recenzji)

: 4.7/5 (41 recenzji) Capterra: 5.0 (2 recenzje)

8. Obsydian

przez Obsydian Obsidian to wszechstronna aplikacja do robienia notatek, która dostosowuje się do twoich myśli. Podczas pisania notatki online aplikacja dynamicznie dostosowuje się do Twojego stylu, dzięki czemu możesz przekazać dokładnie to, co masz na myśli.

Co więcej, Obsidian umożliwia łatwe łączenie notatek i udostępnianie ich komukolwiek. Aplikacja wspiera również pracę biurową i zarządzanie projektami.

Najlepsze funkcje Obsidian

Połączone linki i wykresy : USP Obsidiana to efekt połączonych linków i wykresów. Pomagają one śledzić, w jaki sposób notatki łączą się ze sobą

: USP Obsidiana to efekt połączonych linków i wykresów. Pomagają one śledzić, w jaki sposób notatki łączą się ze sobą Współpraca : Udostępnianie mojej pracy innym bez podawania prywatnych danych

: Udostępnianie mojej pracy innym bez podawania prywatnych danych Niestandardowe: Dostosuj moją pracę do swoich upodobań. Dzięki opcjom zmiany wyglądu, koloru, motywu itp. powinieneś cieszyć się kreatywnością, jaką oferuje ta aplikacja

Limity Obsidian

Dodatkowa cena: Za korzystanie z niektórych prostych i oczekiwanych funkcji, takich jak synchronizacja między urządzeniami, trzeba dodatkowo zapłacić

Ceny Obsidian

Free

Użycie komercyjne: 50 USD za użytkownika rocznie

Obsidian opinie i oceny

G2 : Za mało ocen

: Za mało ocen Capterra: 4.4/5 (20 recenzji)

9 Notatki iCloud

przez Notatki Apple iCloud Dzięki Notatkom Apple zawsze możesz uchwycić momenty inspiracji. Niezależnie od tego, czy korzystasz z iPhone'a, iPada, iPoda touch czy Mac aplikacja Notatki bez trudu synchronizuje się z iCloud, zapewniając natychmiastowy dostęp do notatek na wszystkich urządzeniach.

iCloud.com oferuje zakres funkcji, w tym tworzenie, edytowanie, porządkowanie notatek, zarządzanie załącznikami i udostępnianie notatek lub folderów.

Najlepsze funkcje iCloud

Bezpieczeństwo: iCloud szczyci się wysoce bezpiecznym systemem prywatności, zapewniając, że tylko autor ma dostęp do swoich notatek

iCloud szczyci się wysoce bezpiecznym systemem prywatności, zapewniając, że tylko autor ma dostęp do swoich notatek Duża przestrzeń dyskowa: Użytkownicy Premium iCloud cieszą się obciążeniem przekraczającym 12 terabajtów, zapewniając wystarczającą przestrzeń na potrzeby danych osobistych i biznesowych

Limity iCloud

Limit funkcji współpracy: Chociaż udostępnianie notatek innym osobom jest możliwe, notatki iCloud nie mają możliwości komentowania. Współpracownicy nie mogą przekazywać informacji zwrotnych ani wyświetlać historii edycji poszczególnych dostawców

Ceny iCloud

50 GB : $0.99

: $0.99 200GB : $2.99

: $2.99 2TB : $9.99

: $9.99 6TB : $29.99

: $29.99 12TB: $59.99

Opinie i oceny iCloud

G2 : 4.3/ 5 (800+ recenzji)

: 4.3/ 5 (800+ recenzji) Capterra: 4.6/ 5 (1500+ recenzji)

10. Roam Research

przez Roam Research Roam Research to aplikacja do robienia notatek zaprojektowana, aby pomóc w pisaniu dokumentów i prowadzeniu badań podczas gromadzenia informacji jako bazy danych wykresów.

Zaczęło się jako narzędzie pomagające doktorantom w tworzeniu struktury i pisaniu złożonych prac dyplomowych.

W przeciwieństwie do innych aplikacji do robienia notatek w drugim mózgu, Roam Research służy bardziej jako narzędzie oparte na badaniach technicznych. Nie posiada również szablonów, ale oferuje świetne opcje do połączenia notatek i zbudowania drugiego mózgu.

Najlepsze funkcje Roam Research

Zorganizowany interfejs: Roam ma różne funkcje dla różnych osób, ale jest super zorganizowany - bez bałaganu, łatwy w nawigacji

Roam ma różne funkcje dla różnych osób, ale jest super zorganizowany - bez bałaganu, łatwy w nawigacji Śledzenie zadań: Idealny do zarządzania projektami, ponieważ można przypisywać zadania i łatwo śledzić ich postęp

Limity Roam Research

Narzędzie nie zawsze jest łatwe w użyciu, a użytkownicy zgłaszają brak chęci ze strony firmy do tworzenia funkcji, których potrzebują klienci

Roamresearch jest droższy niż inne aplikacje second-brain na rynku

Ceny Roam Research

Pro : 15 USD miesięcznie

: 15 USD miesięcznie Believer: 500 USD na 5 lat

Opinie i oceny Roam Research

Capterra : 4.2/ 5 (20recenzji)

: 4.2/ 5 (20recenzji) G2: Za mało ocen

Dlaczego potrzebujesz aplikacji Second Brain do robienia notatek

Podczas gdy klasyczny urok notowania pomysłów w fizycznych notatnikach może mieć swój urok, zawsze istnieje ryzyko ich zgubienia. Piękno aplikacji Second Brain polega na jej zdolności do zabezpieczania pomysłów i zadań w scentralizowanej lokalizacji, eliminując obawy o ich zgubienie.

Wraz z upływem lat, nasze zdolności poznawcze nadal maleją, ponieważ życie osobiste i zawodowe przeplatają się ze sobą. Gromadzimy wiedzę zawodową, twórcze przełomy i pomysły, które muszą być dokumentowane i przechowywane przez całe życie.

Możesz podziękować swojemu drugiemu mózgowi, gdy możesz uzyskać dostęp do tych dziesięcioleci pracy w ciągu kilku minut.

ClickUp doskonale sprawdza się jako dostawca bezpiecznego repozytorium myśli i zadań, oferując przy tym wiele opcji zwiększających wydajność.