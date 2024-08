Budowanie drugiego mózgu: Sposoby na maksymalizację cyfrowego życia

Mamy rok 2024, a ciężar pamiętania o każdym szczególe powinien należeć już do przeszłości.

Musisz dać swojemu umysłowi przerwę na swobodne myślenie i kreatywność. Ale jak to zrobić, gdy mamy do czynienia z tak dużym przeciążeniem informacyjnym? Wiedza, która powinna dać ci siłę, zamiast tego powstrzymuje cię.

Niezależnie od tego, czy pochylasz się nad laptopem w miejscu pracy, czy bezmyślnie przewijasz media społecznościowe w domu, w każdej sekundzie dociera do ciebie mnóstwo informacji i danych. Bez względu na to, skąd pochodzą bodźce, ostatecznie prowadzą one do przeciążenia mózgu informacjami.

Środkiem zaradczym jest organizowanie i zarządzanie informacjami w sposób, który nadal zapewnia wydajność. Co by było, gdybyś mógł zapisać swoją wiedzę w środowisku cyfrowym, do którego możesz uzyskać dostęp w dowolnym momencie?

Musiałbyś wtedy przechowywać w mózgu tylko najważniejsze informacje. Ergo, koniec z zszarganymi nerwami i zmaganiem się ze śledzeniem wszystkiego.

Możesz to osiągnąć, budując drugi mózg do osobistego zarządzania wiedzą. Pomaga on zachować wszystkie kluczowe informacje w cyfrowej przestrzeni, do której można wrócić w dowolnym momencie.

Zrozummy więc, w jaki sposób koncepcja BASB może zmienić Twoje życie na lepsze.

Czym jest Budowanie Drugiego Mózgu?

Budowanie Drugiego Mózgu (BASB), zgodnie z koncepcją opracowaną przez Tiago Forte (jeden z czołowych światowych ekspertów w dziedzinie wydajności), to systematyczne podejście do tworzenia cyfrowego repozytorium do organizowania i podejmowania działań w związku z licznymi pomysłami, z którymi spotykasz się na co dzień.

Biorąc pod uwagę wykładniczy wzrost naszej konsumpcji online, próba zapamiętania wszystkich tych informacji staje się niepraktyczna. Jednak konsolidując to bogactwo informacji w jednej, łatwo dostępnej lokalizacji, można zaobserwować znaczny wzrost wydajności.

Posiadanie uporządkowanej przestrzeni do przechowywania i organizowania informacji daje naszym umysłom swobodę myślenia, wyobrażania sobie i bycia obecnym w danej chwili. Co więcej, gdy nie jesteśmy obciążeni ciągłą presją związaną z próbą zapamiętania wszystkiego, podejmujemy właściwe działania.

C.O.D.E. & P.A.R.A

Forte przedstawił również dwie kluczowe zasady w ramach budowania Drugiego Mózgu. Przeanalizujmy je:

C.O.D.E: Capture, Organize, Distill, Express

Ta składająca się z czterech kroków metoda pomaga uporządkować informacje i przekształcić je w konkretne wyniki:

Capture: Systematycznie zbieraj informacje z różnych źródeł, takich jak artykuły, wideo lub inna zawartość. Korzystanie zNarzędzia AI do robienia notatekprzechwytywanie istotnych informacji i spostrzeżeń

Systematycznie zbieraj informacje z różnych źródeł, takich jak artykuły, wideo lub inna zawartość. Korzystanie zNarzędzia AI do robienia notatekprzechwytywanie istotnych informacji i spostrzeżeń Organizuj: Po przechwyceniu informacji, kategoryzuj je i przechowuj w sposób, który sprawi, że będą łatwo dostępne w razie potrzeby

Po przechwyceniu informacji, kategoryzuj je i przechowuj w sposób, który sprawi, że będą łatwo dostępne w razie potrzeby Destylacja: Wyodrębnienie najważniejszych spostrzeżeń lub kluczowych wniosków z zebranych informacji

Wyodrębnienie najważniejszych spostrzeżeń lub kluczowych wniosków z zebranych informacji Wyrażaj: Wreszcie, wyrażaj i wyrażaj wydestylowane informacje poprzez notatki, podsumowania, a nawet tworzenie zawartości w oparciu o uzyskane spostrzeżenia

P.A.R.A: Projekty, Obszary, Zasoby, Archiwa

Według Forte, wszystkie informacje w życiu można podzielić na cztery kategorie:

Projekty: Ta kategoria poświęcona jest konkretnym zadaniom lub inicjatywom, nad którymi aktywnie pracujesz, wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami, zadaniami i zasobami związanymi z tymi projektami. Na przykład, twoje projekty mogą obejmować pisanie raportów, planowanie wydarzeń, zakup nowych mebli do domu i naukę gotowania.

Ta kategoria poświęcona jest konkretnym zadaniom lub inicjatywom, nad którymi aktywnie pracujesz, wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami, zadaniami i zasobami związanymi z tymi projektami. Na przykład, twoje projekty mogą obejmować pisanie raportów, planowanie wydarzeń, zakup nowych mebli do domu i naukę gotowania. Obszary: Obszary reprezentują szersze aspekty twojego życia lub pracy, które obejmują długoterminowe cele lub obowiązki. Na przykład obowiązki zawodowe, takie jak zarządzanie produktem i coaching teamów, oraz obowiązki domowe, takie jak dom, dzieci, finanse itp.

Obszary reprezentują szersze aspekty twojego życia lub pracy, które obejmują długoterminowe cele lub obowiązki. Na przykład obowiązki zawodowe, takie jak zarządzanie produktem i coaching teamów, oraz obowiązki domowe, takie jak dom, dzieci, finanse itp. Zasoby: Ta kategoria jest przeznaczona na cenną wiedzę, która może nie być bezpośrednio związana z twoim projektem, ale odnosi się do twoich odsetków i może być przydatna w przyszłości, np. materiały referencyjne, narzędzia lub informacje. Na przykład informacje o finansach osobistych, kształtowaniu nawyków, uprawie ziół, obróbce drewna itp.

Ta kategoria jest przeznaczona na cenną wiedzę, która może nie być bezpośrednio związana z twoim projektem, ale odnosi się do twoich odsetków i może być przydatna w przyszłości, np. materiały referencyjne, narzędzia lub informacje. Na przykład informacje o finansach osobistych, kształtowaniu nawyków, uprawie ziół, obróbce drewna itp. Archiwa: Archiwa przechowują zakończone projekty, nieaktualne informacje lub wszystko, co nie wymaga natychmiastowej uwagi, ale może być przydatne w przyszłości

Korzyści ze stosowania metody BASB

Budowanie drugiego mózgu pomaga wyeliminować stres związany z ciągłą konsumpcją informacji. Ale to nie wszystko; oto kilka innych korzyści płynących z tej sprawdzonej metody:

Korzyść 1: Brak przeładowania informacjami

Czy kiedykolwiek czułeś się niesamowicie przytłoczony nagłym przypływem informacji, które konsumujesz online? Powiedzmy, że w ciągu tygodnia uczestniczysz w serii webinarów, czytasz kilka artykułów na temat najnowszych trendów i angażujesz się w społeczności internetowe lub dyskusje.

Twój mózg staje w obliczu przeciążenia informacyjnego i potrzebuje pomocy w organizowaniu i kategoryzowaniu informacji. W tym miejscu z pomocą może przyjść druga metodologia mózgu. W przeciwnym razie zapomnisz o ważnych szczegółach, zanim nawet zdasz sobie z tego sprawę, a próba późniejszego połączenia kropek nie jest zabawna!

Korzystając z nowoczesnych narzędzi, takich jak aplikacje do robienia notatek , wirtualne tablice , mapa myśli i aplikacje drugiego mózgu , możesz zachować te informacje i skutecznie przekazywać je swojemu zespołowi. Kiedy zaczniesz zbierać i notować kluczowe wnioski, uchronisz się przed utonięciem w nieistotnych informacjach i skupisz się tylko na krytycznych szczegółach.

Korzyść 2: Łatwe odzyskiwanie wiedzy

Bądźmy szczerzy; nikt nie ma czasu na przeszukiwanie szczegółów w poszukiwaniu informacji, które może wykorzystać w podejmowaniu strategicznych decyzji. Dlatego najważniejsze informacje muszą być dostępne na wyciągnięcie ręki.

Na przykład, wyobraź sobie, że przygotowujesz się do prezentacji, która jest czasochłonna i wymaga zebrania i przedstawienia wielu informacji w mniejszej ilości słów. Przeglądasz dziesiątki artykułów badawczych, raportów branżowych, cyfrowych notatek z poprzednich prezentacji itp.

W tak stresującej sytuacji, gdy trzeba wiele zebrać i przedstawić, metoda BASB pomaga przechowywać kluczowe punkty z badań w cyfrowym obszarze roboczym. Gdy wszystko jest przechowywane w jednym miejscu, można zaoszczędzić sobie kłopotów związanych z przełączanie kontekstu .

Podsumuj więc kluczowe punkty, użyj technik mapowania myśli, aby przekazać przekonującą narrację i zanotuj innowacyjne pomysły i kąty, gdy pojawią się podczas badań.

Kiedy nadejdzie czas, łatwo będzie odzyskać te informacje i stworzyć ostateczną prezentację bez poczucia, że czegoś brakuje.

Korzyść 3: Pomoc w kreatywnym tworzeniu pomysłów

Kiedy masz ciągły przepływ myśli i inspiracji, musisz notować pomysły i przemyślenia, gdy tylko się pojawią. Następnie uporządkuj je w odpowiednich kategoriach, aby uniknąć zamieszania, gdy wrócisz do nich później.

Metoda BASB pomaga stworzyć centralne repozytorium, w którym można przechowywać obrazy, cytaty, artykuły lub inne źródła inspiracji. Dzięki temu będziesz mieć do czego się odwołać i co wykorzystać, gdy napotkasz bloki twórcze.

Pozwala również łączyć różne pomysły, odkrywać nowe możliwości i zapewnia przestrzeń do eksperymentowania. Innowacyjne i unikalne rezultaty będą mówić same za siebie.

Rozważ również użycie szablony tablic interaktywnych jeśli zależy Ci na podejściu opartym na współpracy podczas tworzenia pomysłów. Te tablice pozwolą Ci zaoszczędzić czas, ponieważ Ty i Twój zespół będziecie pracować w tej samej przestrzeni bez konieczności wielokrotnego udostępniania ekranów. Łatwe połączenie i wspólne tworzenie pomysłów dla uzyskania najlepszych wyników.

Korzyść 4: Spójne zakończenie projektu

Metoda BASB pomaga podzielić złożone projekty na łatwe do zarządzania komponenty, ustawić kamienie milowe i konsekwentnie śledzić postępy. Jest to pomocne, zwłaszcza jeśli pracujesz nad różnymi projektami jednocześnie.

Załóżmy, że jesteś kierownikiem projektu w agencji kreatywnej. Wykorzystaj swój cyfrowy obszar roboczy do tworzenia szczegółowych plany projektów i listy zadań, ustalaj priorytety działań i kategoryzuj je na podstawie pilności. Pomoże to zakończyć zadania na czas i zgodnie z wymaganiami.

Jednocześnie używaj swojego drugiego mózgu do dokumentowania wszystkich szczegółów związanych z projektem, w tym decyzji, napotkanych wyzwań i zastosowanych skutecznych strategii. Stanie się to cennym punktem odniesienia w przyszłości i zapewni ciągły proces uczenia się.

Ponadto, jeśli martwisz się o zakończenie projektów na czas, spróbuj użyć aplikacje drugiego mózgu aby utrzymać wszystko na właściwym torze i uniknąć opóźnień.

Wspólne wyzwania związane z budową drugiego mózgu

Przeciążenie informacyjne

Era cyfrowa zalewa nas ogromną ilością informacji, a podjęcie decyzji o tym, co przechwycić, a co odrzucić, staje się przytłaczającym zadaniem. Powiedzmy, że chcesz być na bieżąco z najnowszymi trendami, badaniami i wiadomościami.

Nawet szybkie wyszukiwanie w Google przyniesie tak wiele wyników, że będziesz zdezorientowany, które z nich zapisać. Sama ilość dostępnych danych może być przytłaczająca, przez co trudno jest je przesiać i zidentyfikować to, co jest naprawdę istotne.

Utrzymanie spójności wśród prokrastynacji

Utrzymanie własnego systemu dla drugiego mózgu nie jest łatwym zadaniem. Prokrastynacja może łatwo przejąć kontrolę, prowadząc do powrotu do wcześniejszych (niezorganizowanych) sposobów. Taka sytuacja jest prawdopodobna, jeśli twój drugi mózg jest tylko dokumentem Google, który możesz zgubić wśród setek innych.

Taka niespójność może w rezultacie sprawić, że drugi mózg stanie się bardziej cyfrową przestrzenią do przechowywania danych niż narzędziem zwiększającym wydajność. Pamiętaj, że twój drugi mózg nie powinien być cyfrowym cmentarzem z niewielkim lub zerowym zaangażowaniem lub aktywnością.

Wybór odpowiedniej technologii może być przytłaczający

Wybór odpowiedniej technologii do zbudowania drugiego mózgu dodaje kolejną warstwę złożoności do procesu. Rynek oferuje wiele narzędzi i platform, z których każda ma swoje funkcje i zalety.

Wśród tej przytłaczającej obfitości opcji możesz obawiać się dokonania niewłaściwego wyboru. Sugerujemy, aby dokładnie ocenić różne technologie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak łatwość użytkowania, kompatybilność z istniejącymi cyklami pracy i długoterminową rentowność.

Obawa przed awarią systemu

Następnie pojawia się uporczywy strach przed awarią systemu. Inwestowanie czasu i wysiłku w budowanie drugiego mózgu, tylko po to, by zobaczyć, jak zawodzi, może być przyczyną niepokoju. Strach ten może prowadzić do wahania przed pełnym commitem w proces, utrudniając skuteczność drugiego mózgu.

Jak zbudować drugi mózg?

Krok 1: Zidentyfikuj swoje problemy

Pierwszym krokiem w kierunku zbudowania drugiego mózgu jest zidentyfikowanie najczęstszych wyzwań. Na przykład, czy masz trudności z filtrowaniem i zachowywaniem cennych spostrzeżeń? A może stosowanie pochłoniętych informacji jest dla ciebie dużym kłopotem?

Zadawaj sobie pytania na temat obszarów, w których utknąłeś. Zanotuj te konkretne wyzwania, aby upewnić się, że przechwytujesz wymagane informacje i stosujesz właściwe podejście do budowania drugiego mózgu.

Na przykład, powiedzmy, że zmagasz się z blokami kreatywności. BASB pomoże ci stworzyć cyfrowy obszar roboczy, w którym będziesz mógł spisać wszystkie genialne pomysły, które do ciebie przychodzą. W ten sposób masz do czego sięgnąć, gdy twój umysł staje się pusty.

Krok 2: Przechwytuj właściwe informacje

Teraz już wiesz, z jakimi wyzwaniami musisz się zmierzyć, korzystając z drugiego mózgu. Kluczowe jest jednak uchwycenie właściwych informacji, ponieważ nie każda z nich jest równie wartościowa. To właśnie w tym miejscu sesja burzy mózgów z właściwymi osobami może okazać się niezbędna techniki tworzenia pomysłów pomaga zebrać odpowiednie informacje.

Najlepiej jest używać różnych formatów do przechwytywania informacji, takich jak notatki, teksty, obrazy, połączone, nagrania audio i szkice.

Jeśli chcesz włączyć burzę mózgów do procesu przechwytywania informacji dla swojego drugiego mózgu, powinieneś to zrobić:

Utworzyć kategorie lub tematy dla typów informacji, które chcesz przechwycić

Zidentyfikować możliwe do wykonania kroki lub zadania związane z informacjami, które chcesz przechwycić

Skorzystać z narzędzia AI, takiego jakClickUp AI aby wygenerować mnóstwo pomysłów na różne tematy. Jeśli planujesz przeprowadzić nową kampanię, zrób burzę mózgów. Wszystko, co musisz zrobić, to wzmianki o swoich pomysłach i zrobione!

Użyj ClickUp AI jako podpowiedzi do generowania oszałamiającej sztuki AI

Użyj narzędzia do podsumowania i przechowywania kluczowych informacji. Na przykład, powiedzmy, że przeprowadziłeś spotkanie zespołu i masz transkrypcję. Narzędzie pomoże Ci podsumować je w przyszłości.

Używaj ClickUp AI do tworzenia, edytowania i podsumowywania zawartości w ciągu kilku sekund

Używaj etykiet i słów kluczowych podczas burzy mózgów, aby zidentyfikować kluczowe tematy i koncepcje

Korzystaj z narzędzi wizualnych, takich jak mapy myśli, diagramy lub mapy koncepcyjne

Udoskonalaj swoje pomysły i przechwytuj informacje w miarę rozwoju swojego drugiego mózgu

Ponadto, wykształć w sobie nawyk rejestrowania napotykanych informacji. Niezależnie od tego, czy korzystasz z aplikacji do robienia notatek, notatek głosowych czy zakładek, zapisuj wszystko, co jest istotne dla twoich odsetków i pracy.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy z burzą mózgów, spróbuj użyć oprogramowanie do burzy mózgów aby już nigdy nie zabrakło Ci pomysłów.

Krok 3: Wybierz odpowiednie narzędzia i technologię

Budowanie drugiego mózgu polega na organizowaniu, kategoryzowaniu i wyszukiwaniu informacji w razie potrzeby. Podczas gdy można spędzić wiele godzin na ręcznym wykonywaniu tych zadań, inwestycja w oprogramowanie do zarządzania wiedzą ułatwi ci pracę.

Korzystając z odpowiedniej technologii, możesz nawet uzyskać dostęp do swojego drugiego mózgu w podróży, na wielu urządzeniach. Przechowuj informacje w taki sposób, aby były łatwo zrozumiałe, gdy uzyskasz do nich dostęp po pewnym czasie. Instancja, Dokumenty ClickUp są dostarczane z wieloma różnymi opcjami stylizacji, formatami itp. w celu gromadzenia i prezentowania informacji.

Użyj ClickUp's Docs do tworzenia i połączenia pięknych dokumentów, wiki i innych w celu płynnej realizacji pomysłów w zespole

Różne Teams mogą łatwo współpracować nad dokumentem i wspólnie przeprowadzać burze mózgów. Stwórz drugi mózg, dzięki któremu wszystko pozostanie nienaruszone dla wszystkich. Edycja w czasie rzeczywistym pomaga zapewnić, że ważne pomysły nie zostaną pominięte podczas dyskusji.

Connect ClickUp Docs to your workflow by połączony zadania Tablice ClickUp pomagają przenieść burzę mózgów na wyższy poziom. Ten rodzaj współpracy wizualnej jest szczególnie pomocny w przypadku zespołów zdalnych lub hybrydowych. Połączenie tego z odpowiednimi szablonami burzy mózgów pozwala na prowadzenie wspaniałych sesji ideacji z zespołem.

clickUp oferuje jedyną na świecie wirtualną tablicę, która zamienia pomysły zespołu w skoordynowane działania - wszystko w jednym miejscu

Wreszcie, organizowanie informacji ma kluczowe znaczenie dla budowania drugiego mózgu. Łatwo kategoryzuj te dokumenty i dodawaj je tam, gdzie pasują do twojego obszaru roboczego, aby szybko się do nich odwoływać.

Krok 4: Stwórz strukturę organizacyjną

Musisz opracować strukturę organizacyjną dla swojego drugiego mózgu (C.O.D.E i P.A.R.A). Masz już różne informacje, które wymagają hierarchii odzwierciedlającej ich powiązanie.

W tym miejscu Narzędzia AI do tworzenia map myśli , takie jak Mapy myśli ClickUp pomagają wizualizować pomysły i rysować połączenia między zadaniami i pomysłami. Prosta funkcja "przeciągnij i upuść" pozwala modyfikować istniejące cykle pracy.

Planuj i organizuj projekty, pomysły lub istniejące zadania za pomocą ClickUp Mind Maps.

A co najlepsze? Twórz, edytuj lub usuwaj zadania bezpośrednio z mapy myśli bez przełączania się na inne widoki. Takie wizualne reprezentacje zapewniają stworzenie drugiego mózgu, który pomaga zachować informacje i podejmować działania w razie potrzeby.

Krok 5: Zaplanuj przeglądy

Budowanie drugiego mózgu nie jest procesem jednorazowym. Musisz ustawić czas na ponowne przejrzenie notatek, ocenę nowych informacji i udoskonalenie organizacji. Dzięki temu twój drugi mózg pozostanie aktualny i dokładny, a także będzie ewoluował wraz z twoimi myślami i projektami.

Ustaw cotygodniowe przeglądy na około godzinę. Podczas procesu przeglądu skup się na następujących kwestiach:

Przejrzyj ogólną strukturę swojego drugiego mózgu

Sprawdzeniu wszelkich ważnych aktualizacji lub zmian w swoich projektach lub obszarach zainteresowania

Przejrzenie notatek i wpisów dokonanych w minionym tygodniu

Upewnij się, że nowe informacje są odpowiednio skategoryzowane i połączone w systemie

Poświęć chwilę na zastanowienie się nad odkrytymi spostrzeżeniami lub połączeniami

Sprawdź status zadań i projektów

Zaktualizuj terminy, priorytety lub zakończone zadania

Podczas gdy cotygodniowe przeglądy są owocne, powinieneś również zaplanować comiesięczne dogłębne analizy:

Zidentyfikować nadrzędne tematy lub wzorce, które pojawiły się w ciągu ostatniego miesiąca

Zastanowić się nad połączeniem tych tematów z długoterminowymi celami

Zastanowić się nad obszarami, w których twojemu drugiemu mózgowi może brakować informacji

Zaplanować celowe badania lub notatki, aby wypełnić te luki

Oceń skuteczność swoich obecnych narzędzi i technologii

Zbadanie nowych funkcji lub platform, które mogą poprawić doświadczenie drugiego mózgu

W oparciu o te przeglądy, destyluj spostrzeżenia i identyfikuj trendy, połączenia i wzorce, które pojawiają się w czasie. Zwiększy to ogólne możliwości podejmowania decyzji i kreatywności.

Zbuduj drugi mózg przy użyciu odpowiednich narzędzi i technologii

Teraz, gdy w końcu zdecydowałeś się zbudować drugi mózg, który zatrzymuje informacje, porzuć obciążenie manualne.

Narzędzia i technologia mogą szybko usprawnić procesy i zmniejszyć ryzyko utraty informacji. W końcu potrzebujesz drugiego mózgu, do którego możesz wrócić, gdy utkniesz w martwym punkcie.

ClickUp zapewnia dostęp do szerokiego zakresu narzędzi umożliwiających przechowywanie informacji w sposób, w jaki chcesz je widzieć. Szybko wykonuj zadania, współpracuj z innymi i w pełni wykorzystuj informacje gromadzone online.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z Dokumentów, Map myśli czy Tablic, ClickUp zapewnia, że żadne informacje nie umkną Twojej uwadze, a Twoje pomysły zamienią się w znaczące wyniki.

Chcesz dowiedzieć się, jak ClickUp może pomóc Ci stworzyć cyfrowy mózg? Skontaktuj się z naszym Teams już dziś lub zarejestruj się za Free!

Najczęściej zadawane pytania BASB

**Czym różni się drugi mózg od tradycyjnego systemu notatek?

W przeciwieństwie do tradycyjnej notatki, Second Brain zakłada bardziej ustrukturyzowane i wzajemnie powiązane podejście. Koncentruje się na tworzeniu cyfrowego obszaru roboczego, w którym informacje są zorganizowane, połączone i łatwo dostępne.

**Jak mogę zdecydować, jakie informacje umieścić w moim Second Brain?

Uwzględnij informacje, które są istotne dla twoich celów osobistych i zawodowych. Skoncentruj się na przechwytywaniu spostrzeżeń, pomysłów, szczegółów projektów i wszystkiego, co przyczynia się do twojej wiedzy i procesu podejmowania decyzji.

**Czy Second Brain jest przeznaczony tylko dla informacji związanych z pracą?

Nie, Second Brain to zorganizowane cyfrowe repozytorium obejmujące wiele tematów, w tym osobiste odsetki, hobby i każdy obszar, w którym chcesz gromadzić i organizować informacje.

**Czy mogę udostępniać mój Second Brain innym?

Zależnie od wybranej platformy, możesz mieć możliwość udostępniania określonych części lub całego Second Brain innym osobom. ClickUp, na przykład, zapewnia obszar roboczy do współpracy, w którym można tworzyć pomysły i realizować je jako zespół.

**Czy tworzenie Second Brain jest czasochłonnym procesem?

Na początku może wystąpić krzywa uczenia się, ale długoterminowe korzyści wynikające ze zwiększonej wydajności i zarządzania informacjami często przewyższają początkową inwestycję czasu.