10 najlepszych aplikacji do pisania dla użytkowników komputerów Mac w 2024 roku

Bez względu na to, jaki rodzaj pisania lub marketingu zawartości próbujesz osiągnąć, istnieje aplikacja do pisania na Maca!

Być może potrzebujesz pomocy generowanie konspektu lub szukasz lepszego edytora tekstu. Być może potrzebujesz narzędzia do sprawdzania gramatyki lub bardziej wszechstronnego oprogramowanie do marketingu zawartości dla Twojego projektu pisarskiego.

Jest tylko jeden problem: dostępnych jest tak wiele opcji, że wybór najlepszej aplikacji do pisania dla macOS może być trudny. W tym miejscu chcemy pomóc.

Jeśli ekosystem Apple jest twoją główną platformą roboczą, to masz szczęście. Potraktuj to jako kompleksowy przewodnik po najlepszych aplikacjach do pisania na Maca w 2024 roku!

**Na co zwrócić uwagę w najlepszych aplikacjach do pisania na Maca?

Najlepsze aplikacje do pisania, dla użytkowników komputerów Mac lub innych, muszą uprościć oprogramowanie do pisania. Pomagają z danych powstania zawartości lub pisanie techniczne może być częścią uproszczenia. Poza podstawami, najlepsze aplikacje Mac dla pisarzy mają zazwyczaj następujące cechy:

Intuicyjny interfejs, który pozwala pisać i optymalizować teksty w wygodnym formacie

Łatwość obsługi, która pomaga zacząć od niewielkiego lub żadnego wdrożenia

Niski koszt. W końcu najlepsze oprogramowanie do pisania wprowadza subtelne ulepszenia w codziennym przepływie pracy i nie powinieneś płacić za nie zbyt wiele

Integracja z innymi aplikacjami do pisania, takimi jak Dokumenty Google czy Microsoft Word

Warto również poszukać zaawansowanych funkcji. Na przykład, oprogramowanie wspomagające pisanie coraz częściej wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do ulepszania treści i przyspieszania procesu ich powstania.

Nie należy lekceważyć znaczenia technologii najlepsze narzędzia do pisania . Jeśli nie możesz się zdecydować między dwiema lub więcej opcjami, przetestuj każdą z nich, aby sprawdzić, która aplikacja do pisania najlepiej pasuje do Twojej sytuacji i potrzeb.

10 najlepszych aplikacji do pisania do zarządzania projektami w 2024 roku

Dostępnych jest wiele opcji, ale naszą funkcję pełnią tylko najlepsze. Potraktuj to jako naszą ostateczną listę najlepszych aplikacji do pisania w 2024 roku. Aplikacje te mają na celu pomóc użytkownikom komputerów Mac poprawić i zoptymalizować dane dotyczące powstania i notatek.

ClickUp

Narzędzia ClickUp do organizowania, poprawiania i generowania tekstów

Nie sposób mówić o narzędziach do pisania, zwłaszcza Narzędzia AI do pisania jeśli twoje pisanie ma połączenie z większymi projektami w twojej organizacji, narzędzia do pisania w tym oprogramowaniu zwiększającym wydajność nie mają sobie równych.

Nie bez powodu ClickUp jest nie tylko systemem do zarządzania projektami, ale także popularnym narzędziem do pisania alternatywą dla uznanych narzędzi do tworzenia notatek, takich jak Notability . Dzięki funkcjom takim jak tworzenie dokumentów w chmurze i tablice, narzędzie to zajmuje czołową pozycję jako najlepsza aplikacja do pisania dla użytkowników komputerów Mac.

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp AI jest cyfrowym asystentem, który może podsumowaćnotatki ze spotkania, pisać e-maile i posty na blogu, a także edytować i formatować swoje kopie

Dokumenty ClickUp to dynamiczne narzędzie do tworzenia dokumentów oferujące współpracę w czasie rzeczywistym, zarządzanie plikami i dane powstania wiki

Wbudowana historia wersji, dzięki czemu zawsze można pogodzić lub cofnąć nieprawidłowe lub nieistotne zmiany

Bezpośrednie połączenie wysiłków związanych z pisaniem z odpowiadającymi im większymi projektami, w tym możliwość przekształcania notatek ze spotkań i podsumowań w łatwe do wykonania elementy działań

limity ClickUp

Nie jest to czyste narzędzie do pisania, co prowadzi do zwiększonej krzywej uczenia się i utrudnia korzystanie z niego użytkownikom szukającym jedynie pomocy w pisaniu

Ma ograniczone funkcje aplikacji mobilnej, rezerwując najlepsze funkcje pisania dla użytkowników komputerów Mac

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępne we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (8,700+ recenzji)

: 4.7/5 (8,700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

2. Notability

Via Zauważalność Minęły już czasy używania prostego edytora tekstu do robienia notatek. Notability to aplikacja do pisania, która umożliwia robienie notatek, dodawanie nagrań audio, dodawanie adnotacji do notatek i prezentowanie swojej pracy innym osobom w organizacji.

Najlepsze funkcje Notability

Możliwość łączenia notatek i swobodnego rysowania w celu stworzenia kompleksowego obrazu zawartości i pomysłów, które chcesz uchwycić

Prosta konstrukcja jest łatwa do opanowania i doskonale pasuje estetycznie do produktów i oprogramowania Apple

Zapewnia bezpośrednią integrację między wieloma ekranami, w tym iPhone'ami, iPadami i komputerami, w celu przesyłania notatek i rysunków dotyczących projektów

Płynna integracja różnych typów notatek, w tym notatek pisanych na maszynie, odręcznych, dźwiękowych i nie tylko

Limity dostępności

Kopiowanie odręcznego tekstu do notatek cyfrowych może być czasami niedokładne

Wersja limitowana posiada ścisły limit edycji, który może sprawić, że natywna aplikacja na komputery Mac będzie trudniejsza w użyciu w pełnym wymiarze godzin

Ceny

Notability Starter : Free

: Free Notability Plus: Kontakt w sprawie cen

Oceny i opinie dotyczące dostępności

G2 : 4.6/5 (40+ recenzji)

: 4.6/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (30+ recenzji)

3. Journey

Via Podróż Prowadzenie dziennika może być terapeutyczne lub odświeżające umysł, zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym. Dzięki Journey możesz zapewnić jeszcze jedną rzecz: będzie to łatwe i intuicyjne, co oznacza, że możesz czerpać wszystkie korzyści. W końcu jest to dedykowana aplikacja do prowadzenia dziennika i pamiętnika, której celem jest uchwycenie wszystkich twoich myśli.

Najlepsze funkcje Journey

Tworzenie zdjęć, wideo, audio lub pisemnych wpisów do dziennika, w zależności od preferencji i tematu

Oferuje widok oparty na kalendarzu, umożliwiając przeglądanie poprzednich wpisów w dzienniku na wszystkich urządzeniach

Funkcja Atlas pozwala na etykietowanie lokalizacji przy każdym wpisie, dzięki czemu można śledzić fizyczne miejsca swojej życiowej i zawodowej podróży pisarskiej

Funkcja śledzenia nastroju rejestruje i analizuje nastroje w każdym wpisie do dziennika

Limity podróży

Aplikacja koncentruje się na jednym temacie, co utrudnia korzystanie z niej w przypadku wielu różnych tematów lub innych złożonych rodzajów notatek

Pierwsze wpisy w dzienniku mogą zająć dużo czasu podczas ustalania początkowej konfiguracji dziennika

Ceny aplikacji Journey

Free Forever

Członkostwo: $4.17/miesiąc

Oceny i recenzje podróży

G2 : 4.9/5 (140+ recenzji)

: 4.9/5 (140+ recenzji) Capterra: Brak dotychczasowych recenzji

4. Niedźwiedź

Via Niedźwiedź Brak listy najlepsze narzędzia do pisania byłaby zakończona bez wzmianki o Bear. To oprogramowanie do pisania jest tak popularne, że wielu Alternatywy dla Bear mają na celu naśladowanie jego funkcji.

Najlepsze funkcje Bear

Minimalistyczna aplikacja do pisania ze skrótami klawiszowymi ułatwiającymi formatowanie notatek

Natywne szyfrowanie zapewnia prywatność notatek i wszelkich zawartych w nich informacji

Pełna integracja z różnymi urządzeniami dla użytkowników komputerów Mac, w tym iPhone'ami, iPadami i Apple Watch

Rozszerzone opcje eksportu notatek są dostępne dla różnych typów plików, w tym PDF, MD, DOCX, JPG, HTML, RTF i innych

Niedźwiedzie limity

Kopiowanie i wklejanie do aplikacji może czasami prowadzić do problemów z formatem

Notatki są dostępne tylko za pośrednictwem aplikacji, bez integracji z przeglądarką internetową

Ceny Bear

Free Forever

Bear Pro: 2,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Bear

G2 : 4.5/5 (40+ recenzji)

: 4.5/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (5+ recenzji)

5. Ulysses

Via Ulisses Ulysses jest wyjątkowy na tej liście jako aplikacja do pisania specjalnie (i wyłącznie) dla urządzeń Apple. To więcej niż aplikacja do robienia notatek, jej platforma ma na celu pomóc we wszystkich typach projektów pisarskich, takich jak posty na blogu i powieści.

Najlepsze funkcje Ulysses

Posiada wbudowany korektor i asystenta edycji ostatecznej wersji tekstu, który funkcjonuje w 20 językach i może wprowadzać podstawowe sugestie dotyczące gramatyki i zaawansowanej czytelności

Rozbudowane opcje eksportu pozwalają na układanie i przekształcanie tekstu w pliki PDF, formaty eBooków, posty na blogach z systemem zarządzania zawartością i nie tylko

Etykiety, grupy i organizacja typów pozwalają stworzyć obszerną bibliotekę i archiwum wszystkich projektów związanych z pisaniem

Terminy i codzienne cele pomagają monitorować proces pisania i wydajność

Ulysses limit

Przenoszenie dokumentów może prowadzić do utraty danych przez niektórych użytkowników

Obecnie nie ma integracji AI w celu usprawnienia lub przyspieszenia tworzenia zawartości

Ceny Ulysses

Indywidualny plan : 5,99 USD/miesiąc

: 5,99 USD/miesiąc Business i organizacje: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Ulysses

G2 : 4.5/5 (20+ recenzji)

: 4.5/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (10+ recenzji)

6. Wersje robocze

Via Wersje robocze Podczas gdy większość aplikacji do pisania stara się pomóc w organizacji projektów, Drafts odwraca ten proces z filozofią "najpierw napisz, zorganizuj później" Proces ten działa zaskakująco dobrze, umożliwiając łatwe przechwytywanie tekstu przed określeniem sposobu jego formatowania, organizowania i publikowania za pomocą wielu integracji.

Najlepsze funkcje Drafts

Intuicyjna funkcja dyktowania pozwala na integrację z Siri i sporządzanie notatek bez użycia rąk

Usprawnia cykl pracy, dzięki czemu można etykietować nowe notatki w skrzynce odbiorczej i organizować je w bibliotece

Aktywna społeczność pisarzy oferuje stały strumień najlepszych praktyk, wskazówek i sztuczek, aby zmaksymalizować wykorzystanie aplikacji

Różne integracje aplikacji, takie jak Twitter i Google, pomagają przenieść notatki z wersji roboczej do produktu końcowego

Limity wersji roboczych

Brak zaawansowanych funkcji edycji tekstu

Mimo że aplikacja jest dostępna na wszystkie urządzenia Mac, oferuje limit funkcji na urządzeniach innych niż pulpit

Ceny aplikacji Drafts

Free Forever

Drafts Pro: 1,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Drafts

G2 : Brak dotychczasowych recenzji

: Brak dotychczasowych recenzji Capterra: Brak dotychczasowych recenzji

7\iA Writer

Via iA Writer Wyobraź sobie redaktora tekstu tak okrojonego do podstaw, że nie możesz pomóc, ale skupić się na tekście. Takie jest założenie tej aplikacji do pisania, platformy opartej na komputerach Mac, której celem jest usprawnienie procesu pisania i edycji.

iA Writer najlepsze funkcje

Funkcja Focus Mode podświetla aktywną część zdania, tworząc interfejs bez rozpraszania uwagi

Funkcja Syntax Highlight podkreśla słabe czasowniki, słowa wypełniające i inne bałagany, które w przeciwnym razie mogłyby osłabić twoje pisanie

Możliwość połączenia notatek i dokumentów za pomocą prostej, zintegrowanej struktury wiki

Biblioteka szablonów pomaga przekształcić zwykły tekst w piękne książki, rozdziały i artykuły

iA Writer limit

Kodowanie Markdown może być trudne do nauczenia się na początku, szczególnie dla użytkowników bardziej zaznajomionych z tradycyjnym edytorem "to, co widzisz, jest tym, co otrzymujesz"

Różne opcje eksportu mogą zmienić format. Dokument wyeksportowany w formacie PDF może wyglądać inaczej niż jego odpowiednik wyeksportowany w formacie Microsoft Word

iA Writer ceny

Mac : $49.99 (jednorazowy zakup)

: $49.99 (jednorazowy zakup) iPad i iPhone : $49.99 (jednorazowy zakup)

: $49.99 (jednorazowy zakup) Windows : $29.99 (jednorazowy zakup)

: $29.99 (jednorazowy zakup) Android: 0,99 USD/miesiąc

iA Writer oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (20+ recenzji)

: 4.4/5 (20+ recenzji) Capterra: Brak dotychczasowych recenzji

8. Scrivener

Via Scrivener Scrivener może być najbardziej wszechstronną aplikacją do pisania na tej liście, gotową do pomocy w różnych potrzebach użytkowników, w tym w tworzeniu zawartości, badaniach i procesie pisania. Dostępna na komputery Mac i PC, znajduje się na szczycie listy najbardziej wszechstronnych aplikacji do pisania książek. Pracownicy naukowi, dziennikarze, studenci i autorzy mogą korzystać z jej szerokiego ustawienia funkcji.

Najlepsze funkcje programu Scrivener

Jego nieliniowa organizacja pomaga przeglądać i porządkować akapity bez utraty nadzoru nad większą strukturą

Funkcje komentowania i adnotacji pozwalają tobie i innym przeglądać twoją pracę bez zmiany napisanego tekstu

Zintegrowane narzędzia badawcze pomagają w intuicyjnej lokalizacji dokumentów wsparcia bez opuszczania aplikacji

Dostarcza widok tablicy korkowej, aby pomóc w planowaniu i konceptualizacji projektów pisania za pomocą wirtualnego układu Post-it

Scrivener limit

Ma potencjalnie znaczącą krzywą uczenia się dzięki wielu funkcjom pisania, tworzenia konspektów, planowania i publikowania

Jego opcje formatu mogą być bardziej kapryśne niż w przypadku innych aplikacji do pisania na tej liście

Ceny Scrivener

Mac : $49 (jednorazowy zakup)

: $49 (jednorazowy zakup) iOS : $19.99 (jednorazowy zakup)

: $19.99 (jednorazowy zakup) Windows : $29.99 (jednorazowy zakup)

: $29.99 (jednorazowy zakup) Mac/Windows Bundle: $80 (jednorazowy zakup)

Oceny i recenzje Scrivener

G2 : 4.5/5 (80+ recenzji)

: 4.5/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (190+ recenzji)

9. LightPaper

Via LightPaper LightPaper ułatwia prowadzenie notatek i pisanie tekstów na komputerze Mac. Jak sama nazwa wskazuje, ta aplikacja do pisania jest celowo lekka - zachowując prostotę w liniowej strukturze folderów, aby pomóc Ci zapisywać, znajdować i podejmować działania z notatek tak szybko i skutecznie, jak to możliwe.

Najważniejsze funkcje LightPaper

Nawigacja oparta na zakładkach umożliwia płynne poruszanie się po wielu notatkach i projektach bez utraty ich śledzenia

Widok konspektu edytora pomaga przeskakiwać sekcje większych dokumentów bez konieczności czytania całego tekstu

Posiada konfigurowalne opcje Markdown, które można dostosować do znajomości typu edycji

Funkcja szybkiego otwierania wyszukuje i ponownie otwiera poprzednie dokumenty, gdy nie pamiętasz ich nazw

LightPaper limit

Ma ograniczone możliwości eksportu postów z blogów i stron internetowych, często ograniczając się do opcji internetowych

Wsparcie renderowania może czasami zawieść w przypadku bardziej złożonych dokumentów

Ceny LightPaper

14,99$ (jednorazowy zakup)

oceny i recenzje LightPaper

G2 : Brak dotychczasowych recenzji

: Brak dotychczasowych recenzji Capterra: Brak dotychczasowych recenzji

10. ProWritingAid

Via ProWritingAid ProWritingAid to narzędzie do edycji w czasie rzeczywistym dla całego procesu pisania, od pierwszego szkicu do ostatecznej kopii. Niezależnie od tego, czy piszesz e-maile, czy strony internetowe, to oprogramowanie do pisania zapewnia stały strumień sugestii, w jaki sposób uczynić zawartość bardziej aktywną, angażującą i płynną.

Najlepsze funkcje ProWritingAid

Zaawansowana kontrola gramatyki z obsługą AI sugeruje kompleksowe ulepszenia pisania w czasie rzeczywistym

Posiada ocenę czytelności w czasie rzeczywistym, aby poprawić pisanie w czasie

Bezpośrednia integracja z większością lokalizacji do pisania zawartości, w tym z przeglądarkami, Microsoft Word, Dokumentami Google, klientami poczty e-mail, mediami społecznościowymi, Salesforce i innymi

Dostarcza zintegrowane ludzkie opinie, w tym wskazówki i kursy mistrzowskie, aby poprawić pisanie w czasie

limity ProWritingAid

Zautomatyzowane sugestie są czasami błędne lub mylące, co oznacza, że nadal będziesz potrzebować człowieka do sprawdzenia swojej pracy

Wersja próbna Free jest ograniczona do 500 słów, co nie wystarczy do ciągłej edycji tekstu

Cennik ProWritingAid

Free Forever

Premium: $10/miesiąc

oceny i recenzje ProWritingAid

G2 : 4.5/5 (40+ recenzji)

: 4.5/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (400+ recenzji)

Korzystaj z ClickUp na wszystkich urządzeniach Apple

Nawet jeśli uwielbiasz pisać, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie masz czasu ani przestrzeni, aby każda treść, e-mail lub instrukcja techniczna, którą publikujesz, była idealna. Dopracowanie każdego elementu może być jeszcze trudniejsze, jeśli nie kochasz pisać.

Na szczęście nie jesteś sam. Odpowiednia aplikacja może zrobić różnicę, niezależnie od tego, czy irytacja dotyczy dostępnego czasu, czy procesu pisania.

Najlepszą aplikacją do pisania jest ClickUp AI, dzięki zaawansowanym możliwościom pisania AI oraz intuicyjnej współpracy przy tworzeniu i organizacji dokumentów. Stwórz darmowe konto ClickUp i korzystaj z funkcji Docs i Notepad przy następnym projekcie pisarskim!