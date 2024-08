8 integracji Evernote dla lepszego tworzenia notatek w 2024 roku

Zapomnij o ręcznym robieniu notatek. Rynek aplikacje do robienia notatek eksplodowała w ostatnich latach, a Evernote jest liderem w tej dziedzinie. Dzięki aplikacji takiej jak Evernote, zyskujesz coś więcej niż tylko możliwość wpisania pustego dokumentu. Możesz łatwo organizować wiele notatek i fragmentów informacji dzięki synchronizacji między urządzeniami, funkcji wyszukiwania, wsparciu multimediów i nie tylko. To jak robienie notatek - ale z supermocami.

Jest jednak jeszcze jedna wyraźna zaleta: połączenie Evernote z rozszerzoną listą integracji i odblokowanie większej wartości. Wyobraź sobie integrację swoich ulubionych narzędzi zwiększających wydajność (podpowiedź: ClickUp) z wiodącą na rynku aplikacją do robienia notatek. Rozważając Evernote lub jego alternatywy integracje muszą być częścią procesu decyzyjnego.

Oto najlepsze integracje Evernote, jakie można znaleźć w nowym roku. Od zarządzania projektami po tworzenie formularzy do notatek - dowiedz się, jak zoptymalizować swoją wydajność dzięki tym aplikacjom i integracjom.

Czego należy szukać w integracji z Evernote?

Oczywiście opcje przedstawione w tym przewodniku to tylko kilka z wielu możliwości rozszerzenia podstawowej funkcji Evernote. Jednak najlepsze integracje Evernote mają kilka wspólnych cech, które warto wziąć pod uwagę, aby znaleźć najlepszą opcję dla własnych potrzeb:

Łatwość ustawienia: Instalacja integracji powinna być prosta, ułatwiając rozpoczęcie maksymalizacji wydajności w Evernote

Instalacja integracji powinna być prosta, ułatwiając rozpoczęcie maksymalizacji wydajności w Evernote Łatwość użytkowania: Po zainstalowaniu, integracja musi być łatwa w użyciu. Unikaj narzędzi ze znaczną krzywą uczenia się

Po zainstalowaniu, integracja musi być łatwa w użyciu. Unikaj narzędzi ze znaczną krzywą uczenia się Dodatkowa wartość: Nie daj się nabrać na integracje, które oferują funkcje, które Evernote już posiada. Na przykład, jest on już wśródnajlepszych narzędzi AI do robienia notatekwięc prawdopodobnie nie potrzebujesz integracji zaprojektowanej specjalnie w celu dodania notatek AI

Nie daj się nabrać na integracje, które oferują funkcje, które Evernote już posiada. Na przykład, jest on już wśródnajlepszych narzędzi AI do robienia notatekwięc prawdopodobnie nie potrzebujesz integracji zaprojektowanej specjalnie w celu dodania notatek AI Affordable: Niezależnie od tego, czy jest to Free, czy niska cena, upewnij się, że dana integracja nie przewyższa lub nie zbliża się do samego Evernote. Zamiast tego szukaj tanich opcji, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji

Niezależnie od tego, czy jest to Free, czy niska cena, upewnij się, że dana integracja nie przewyższa lub nie zbliża się do samego Evernote. Zamiast tego szukaj tanich opcji, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji Zatwierdzona przez Evernote: Albo poprzez Zapier, albo bezpośrednie połączenie, każda integracja, którą instalujesz, powinna być zatwierdzona przez Evernote w celu zwiększenia jej funkcji

8 najlepszych integracji Evernote do wykorzystania w 2024 roku

Evernote jest jednym z najbardziej popularnych najlepszych aplikacji dla drugiego mózgu evernote ma z czym walczyć, jeśli chodzi o integracje. W rzeczywistości to właśnie te integracje sprawiają, że wyróżnia się na tle innych aplikacji alternatyw takich jak Obsidian . Przyjrzyjmy się naszym ulubionym spośród tych integracji, aby zaspokoić Twoje potrzeby.

Poznaj ClickUp Docs, którego funkcje obejmują współpracę w czasie rzeczywistym, zintegrowane cykle pracy, wydajność organizacyjną, kontrolę prywatności i bogate opcje formatu

Jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami na rynku, ma również wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o robienie notatek. I nie mówimy tu tylko o ClickUp Dokumenty który może służyć jako samodzielny zamiennik Evernote, jeśli używasz takich elementów jak Szablon notatki projektu ClickUp .

Zamiast tego mówimy konkretnie o szablonie Integracja ClickUp z Evernote .

Połączenie tych dwóch narzędzi sprawi, że tworzenie notatek w bardziej intuicyjny sposób połączy się z zarządzaniem projektami. Nowe notatki Evernote stają się zadaniami ClickUp. Zamień swoją losową kolekcję notatek w spójne projekty, zakończone właścicielami zadań, terminami i nie tylko.

Funkcja uniwersalnego wyszukiwania ClickUp pozwala użytkownikom na szybkie wyszukiwanie połączonych aplikacji, plików i nie tylko. Dzięki Universal Search użytkownicy mogą korzystać z Extend Search, aby znaleźć swoje ulubione aplikacje i położyć kres przeszukiwaniu ich jeden po drugim, aby znaleźć to, czego szukają.

ClickUp najlepsze funkcje

Rozszerzenie bibliotekiSzablony Evernote aby uprościć notatki i uniknąć konieczności zaczynania od zera za każdym razem

Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp pozwala użytkownikom szybko wyszukiwać połączone aplikacje, pliki i nie tylko. Użyj go, aby znaleźć swoje ulubione aplikacje, pliki i notatki w ClickUp i poza nim w dowolnym momencie i położyć kres konieczności samodzielnego wyszukiwania każdego z nich

Zakończony pakiet do zarządzania projektami, który pomaga tworzyć naturalne kolejne kroki dla każdej sporządzonej notatki i przekształcać te notatki w pełne projekty

Zautomatyzowane cykle pracy dla notatek i zadań, aby zoptymalizować przepływ projektów pod kątem wydajności

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że dodawanie nowych kart i biletów do projektów może być opóźnione

Funkcja wyszukiwania na platformie nie zawsze jest intuicyjna, a filtry mogą szybko stać się skomplikowane

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 900 opinii)

2. Nozbe

Via Nozbe Podobnie jak ClickUp, Nozbe jest aplikacją do zarządzania zadaniami. W przeciwieństwie do ClickUp, nie oferuje wielu zaawansowanych funkcji - ale, przynajmniej do pewnego stopnia, jest to zamierzone.

Nozbe nie jest przeznaczone do złożonych projektów z wieloma członkami Teams. Zamiast tego jest to proste narzędzie organizacyjne do tworzenia i ustalania priorytetów zadań, a następnie _do zrobienia ich indywidualnie lub w zespole. Dzięki integracji z Evernote, ta podstawowa, ale potężna funkcja staje się jeszcze bardziej istotna.

Najlepsze funkcje Nozbe

Dodawanie notatek z Evernote jako komentarzy do poszczególnych zadań w Nozbe za pomocą jednego kliknięcia

Tworzenie przypomnień z Evernote, które automatycznie zamieniają się w zadania w Nozbe z etykietą "przypomnienie"

Nieodłączna łatwość użytkowania wynikająca z celowego braku złożoności i ułatwiająca wdrożenie

Integracje z Evernote pozwalają na celowe i strategiczne rozszerzanie funkcji w miarę potrzeb

Limity Nozbe

Niewielka (jeśli w ogóle) automatyzacja, co sprawia, że zarządzanie projektami staje się trudniejsze, gdy stają się one bardziej złożone

Niektórzy użytkownicy zauważają, że choć integracje są łatwe w instalacji, to ich wyłączanie i usuwanie jest stosunkowo frustrujące

Synchronizacja między platformami nie zawsze przebiega płynnie i czasami może być opóźniona

Ceny Nozbe

Free: 0$ dla maksymalnie 3 użytkowników

0$ dla maksymalnie 3 użytkowników Premium: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Nozbe

G2: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

4.5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 20 opinii)

3. 123FormBuilder

Via 123FormBuilder Nazwa to gra dla tej integracji z Evernote. 123FormBuilder pomaga tworzyć proste formularze do zbierania danych od każdego, w tym wewnętrznych interesariuszy, klientów zewnętrznych i nie tylko. A dzięki integracji z Evernote i automatyzacji cyklu pracy - gromadzenie danych staje się łatwym i opartym na współpracy procesem.

123FormBuilder najlepsze funkcje

Wysyłanie wpisów z formularzy bezpośrednio do notatek i przypomnień Evernote

ponad 2000 szablonów formularzy ułatwiających tworzenie nowych formularzy do zbierania danych, od formularzy zamówień po zapisy na wydarzenia

Możliwość niestandardowego dodawania logo i marki firmy do każdego tworzonego formularza

Szeroki zakres poziomów cenowych dla wszystkich typów i rozmiarów organizacji

123FormBuilder limits

Połączenie formularzy z opcjami płatności może być trudne, co ogranicza przypadki użycia dla odbiorców

Przesłane formularze i wiadomości e-mail z błędami mogą czasami trafiać do folderów spamu

W niektórych przypadkach format formularzy może ulec zmianie po zaimportowaniu do Evernote

123FormBuilder ceny

Basic: Free

Free Złoty: 32$/miesiąc

32$/miesiąc Platynowy: $39/miesiąc

$39/miesiąc **Diamond:$79/miesiąc

Enterprise: $225/miesiąc

123FormBuilder oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 160 recenzji)

4.5/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 160 recenzji)

4. Avaza

Via Avaza Zaczyna jako narzędzie do zarządzania projektami, ale to dopiero początek. Avaza oferuje zaawansowane funkcje, takie jak śledzenie czasu, zarządzanie harmonogramem, czat zespołowy i fakturowanie. Celem jest stanie się kompleksowym pakietem wydajności dla firm każdej wielkości i z różnych branż.

Najlepsze funkcje Avaza

Dwukierunkowa integracja z Evernote, umożliwiająca użytkownikom zarówno automatyczne tworzenie nowych zadań po utworzeniu nowej notatki, jak i nowej notatki dla każdego nowo utworzonego zadania

Zaawansowany internetowy i cykliczny system ofertowania i fakturowania, który usprawnia komunikację z klientami w ramach platformy

Opcje czatu zespołowego pozwalają nawet dużym zespołom na łatwiejszą współpracę

Imponująco prosty interfejs użytkownika, biorąc pod uwagę złożoność oferowanych funkcji

Limity Avaza

Brak możliwości pracy w trybie offline - to oprogramowanie online działa dla użytkowników mających połączenie z Internetem

Usuwanie współpracowników, którzy nie są już w zespole, jest niepotrzebnie trudne

Integracja z Evernote może czasami nie aktualizować notatek, gdy załącznik do zadania jest aktualizowany

Ceny Avaza

Free

Startup: $11.95/miesiąc za użytkownika

$11.95/miesiąc za użytkownika Podstawowy: $23.95/miesiąc na użytkownika

$23.95/miesiąc na użytkownika Business: $47.95/miesiąc na użytkownika

Avaza oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (290+ recenzji)

4.5/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

5. TaskClone

Via TaskClone TaskClone nie posiada integracji z Evernote. Zamiast tego jest integracją. Narzędzie to pomaga w łatwym kopiowaniu elementów działań z aplikacji do robienia notatek do kalendarza lub aplikacji do zarządzania zadaniami. Wystarczy dodać etykietę "Wyzwalacz" do notatki, a aplikacja wykona całą pracę za Ciebie.

Najlepsze funkcje TaskClone

Dynamiczna synchronizacja, która nie zatrzymuje się po utworzeniu elementu do zrobienia, ale utrzymuje system zarządzania projektami i Evernote w synchronizacji w czasie

Możliwość określenia miejsca docelowego do zrobienia, aby lepiej zorganizować listę zadań do zrobienia na zapleczu

Oferuje możliwość pracy w trybie offline i synchronizacji z powrotem, gdy tylko urządzenie ponownie przejdzie w tryb online

Współpracuje również z OneNote, Dokumentami Google i TaskCam

Limity TaskClone

Ustawienie aplikacji zajmuje trochę czasu i niekoniecznie jest intuicyjne

Interfejs użytkownika mógłby być prostszy jak na aplikację o tak rozbudowanej funkcji

Cena może być przeszkodą, gdy niektóre narzędzia do zarządzania projektami na tej liście, takie jak ClickUp, automatycznie synchronizują zawartość bez pośrednika

Cennik TaskClone

Starter: $1,99/miesiąc

$1,99/miesiąc Profesjonalista: $2.99/miesiąc

$2.99/miesiąc Exec: $3.99/miesiąc

$3.99/miesiąc Business: $4.99/miesiąc

TaskClone oceny i recenzje

G2: 3.5/5 (4 recenzje)

3.5/5 (4 recenzje) Capterra: brak dotychczasowych recenzji

6. Docebo

Via Docebo Docebo, wirtualna platforma edukacyjna, ma na celu "przeprojektowanie sposobu, w jaki firmy wykorzystują technologię do tworzenia, dostarczania i rozumienia wpływu ich doświadczeń edukacyjnych na biznes" Innymi słowy, narzędzie to służy do zrobienia czegoś więcej niż tylko szkolenia pracowników - śledzenia tego szkolenia i uzyskiwania głębszego wglądu w większe trendy, benchmarki i zdobytą wiedzę.

Najlepsze funkcje Docebo

Intuicyjne połączenie z Evernote, które łączy LMS z zautomatyzowanymi cyklami pracy aplikacji do robienia notatek w celu bezpośredniego transferu informacji

Łatwe tworzenie nowych notatek w Evernote na podstawie działań podejmowanych w LMS, takich jak nowe rejestracje na platformie

Jak na złożoną platformę zaprojektowaną z myślą o operacjach na poziomie Enterprise, Docebo jest zaskakująco łatwe we wdrożeniu i integracji

Ceny są niestandardowe, ale użytkownicy zgłaszają rozsądną cenę w porównaniu do innych systemów edukacyjnych dla przedsiębiorstw

Limity Docebo

Opcje administratora są ograniczone, opierając się w dużej mierze na gotowych modułach szkoleniowych i cyklach pracy

Niektóre obiecujące funkcje, takie jak mapowanie umiejętności, są ograniczone przez brak opcji niestandardowych dla różnych branż

Ceny Docebo

Tylko niestandardowe wyceny

Oceny i recenzje Docebo

G2: 4.4/5 (ponad 500 recenzji)

4.4/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 160 recenzji)

7. Insightly

Via Insightly Insightly to zakończone oprogramowanie do zarządzania klientami, które oferuje różne systemy, w tym narzędzie do automatyzacji marketingu, CRM, obsługę klienta i połączenie aplikacji. Ten poziom integracji został specjalnie zaprojektowany w celu zwiększenia przychodów poprzez lepsze przyciąganie klientów i budowanie powiązań, które integracja z Evernote może prowadzić do domu.

Najlepsze funkcje Insightly

Łatwe kopiowanie notatek z Evernote do zadań Insightly, profili niestandardowych klientów i nie tylko

Dynamiczne łączenie nowych możliwości i projektów z zadaniami Evernote w celu tworzenia zaawansowanych notatek

Łatwy proces odłączania notatki Evernote od szansy lub profilu Insightly w razie potrzeby

Integracja w całej podróży klienta tworzy bardziej spójną komunikację i doświadczenia

Limity Insightly

Integracja z Evernote jest ograniczona tylko do klientów Evernote Business

Zintegrowany pakiet może łatwo stać się kosztowny dla mniejszych firm

App Connect obiecuje niezliczone połączenia, ale może być trudne do ustawienia dla nowych lub nietechnicznych użytkowników

Ceny Insightly

All-in-One Plus: 349 USD/miesiąc

349 USD/miesiąc All-in-One Professional: $899/miesiąc

$899/miesiąc All-in-One Enterprise: $2,599/miesiąc

Oceny i recenzje Insightly

G2: 4.2/5 (ponad 800 recenzji)

4.2/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 600 recenzji)

8. Readdle Spark

Via Readdle Wiele narzędzi obiecuje uczynić e-mail bardziej wydajnym. Spark od Readdle może odnieść sukces jako narzędzie e-mail zaprojektowane z myślą o wydajności.

Pozwala ono łatwo filtrować i porządkować wiadomości e-mail, odkładać je na później lub oznaczać jako zakończone. W wyniku tego można zarządzać hałasem, aby skupić się, kiedy trzeba i zagłębić się w wiadomości, kiedy można.

Najlepsze funkcje Readdle Spark

Prosta integracja z Evernote, która może przekształcić przychodzące e-maile w zadania

Rozszerzenie funkcji Spark poprzez zagłębienie się w Evernote dla każdego otrzymanego e-maila

Redaktor z obsługą AI pomaga tworzyć świetne e-maile w ciągu kilku sekund

Funkcja gatekeepera automatycznie sprawdza i blokuje wiadomości od nieznanych lub niechcianych nadawców

Limity Readdle Spark

Nieintuicyjne dla większości użytkowników, którzy są przyzwyczajeni do bardziej standardowych klientów e-mail

Integracja z Evernote jest dostępna tylko dla urządzeń z systemem iOS i Mac OS; nie ma możliwości dla systemu Windows lub Android

Połączone usługi nie synchronizują się między urządzeniami i muszą być za każdym razem dodawane ręcznie

Ceny Readdle Spark

Free Access

Premium Individual: $4.99/miesiąc

$4.99/miesiąc Teams Premium: $6.99/miesiąc na użytkownika

Readdle Spark oceny i recenzje

G2: Brak dotychczasowych recenzji

Brak dotychczasowych recenzji Capterra: 5/5 (1 recenzja)

Usprawnij korzystanie z Evernote dzięki ClickUp

Jeśli korzystasz z Evernote, to już zobowiązałeś się do poprawy swojej wydajności. Dlaczego więc nie przenieść tego zobowiązania na wyższy poziom dzięki jednej z najlepszych integracji Evernote?

Zacznij od ClickUp. Integracja popularnej aplikacji do robienia notatek z pełnym pakietem wydajności niesie ze sobą wiele korzyści, od dużej ilości szablonów notatek na spotkania do lepszych działań następczych i integracji z projektami dla wszystkich notatek.

A co najlepsze, ClickUp jest darmowy na start. Utwórz swoje darmowe konto ClickUp już dziś.