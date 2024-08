Pipedrive vs. Trello: Które narzędzie do tworzenia tablic jest najlepsze?

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) jest istotnym obszarem, który należy opanować, jeśli zależy nam na ogólnym rozwoju biznesu. Według badania przeprowadzonego przez Stella Connect 50% niestandardowych konsumentów traktuje obsługę klienta priorytetowo przy wyborze marki.

Większość menedżerów zgodzi się, że Tablica Kanban są sekretem wizualizacji i zarządzania cyklami pracy CRM, niestandardowymi klientami i potencjalnymi klientami na różnych scenach potoku sprzedaży. Pipedrive i Trello to dwa najwyżej oceniane dostępne narzędzia w stylu Kanban, ale czy jedno jest lepsze od drugiego?

Na pierwszy rzut oka są one do siebie dość podobne - konstrukcja typu "przeciągnij i upuść", setki integracji i solidna funkcjonalność opcje zarządzania zadaniami mogą zwiększyć wydajność Twojego zespołu. Jednak wystarczy sięgnąć głębiej, aby przekonać się, że oba narzędzia służą unikalnym celom dla zespołów marketingowych i sprzedażowych.

Założymy nasze bezstronne czapki detektywistyczne i zabierzemy Cię w podróż Pipedrive vs. Trello. Zapoznaj się z naszym rozszerzonym porównaniem funkcji i wyłon zwycięzcę wśród oprogramowania do zarządzania projektami.

A kto wie, może znajdziesz alternatywę, która zaspokoi wszystkie twoje potrzeby CRM i oprogramowanie do zarządzania projektami potrzeby po drodze. ⭐

Co to jest Pipedrive?

Pipedrive to popularne, oparte na chmurze narzędzie CRM skupiające się na sprzedaży. Oferuje wiele funkcji do wizualizacji, niestandardowego dostosowywania i zarządzanie potokami sprzedaży , poprawa doświadczenia niestandardowego i zwiększenie współpraca w zespole . 😍

Via: Pipedrive Pipedrive uwielbia tablice Kanban - pozwala tworzyć niestandardowe tablice pipeline i przedstawiać każdą scenę jako karty (lub transakcje), które można przesuwać za pomocą prostych czynności przeciągania i upuszczania. Użyj ich, aby nakreślić kroki do sprzedaży i śledzić podróże klientów poprzez różne statusy.

Kreator CRM ma doskonałe opcje filtrowania i segmentacji potencjalnych klientów, a pojedynczy przegląd tablicy ujawni, na jakim etapie jesteś z różnymi potencjalnymi klientami w procesie sprzedaży. Łatwe śledzenie projektów w widoku kalendarza pozwala również użytkownikom na jak najlepsze wykorzystanie Pipedrive jako prawdziwego narzędzia do współpracy.

Dzięki temu potężnemu narzędziu możesz tworzyć spersonalizowane doświadczenia dla swoich klientów. Automatyzacja zadań, asystent sprzedaży oparty na AI, funkcje generowania leadów, e-mail marketing i chatboty to tylko niektóre z opcji, które usprawniają cykl pracy i oszczędzają czas.

Funkcje Pipedrive

Co sprawia, że Pipedrive jest tak popularny? Sprawdźmy jego najważniejsze funkcje.

1. Automatyzacja sprzedaży

Jeśli zapytasz sprzedawców, dlaczego kochają Pipedrive, założymy się, że wielu z nich zacznie chwalić tę aplikację automatyzacja sprzedaży opcje. Narzędzie to zdaje sobie sprawę z wyzwań stojących przed sprzedawcami, takich jak żmudna administracja, zarządzanie potencjalnymi klientami i prognoza sprzedaży. Narzędzie to pomaga jednak przezwyciężyć je dzięki solidnym funkcjom automatyzacji (dostępnym w planach Advanced i wyższych).

Przez Pipedrive

Możesz zautomatyzować praktycznie każdą część procesu sprzedaży. Wysyłaj spersonalizowane e-maile do potencjalnych klientów, monitoruj nieaktywne transakcje, przesuwaj transakcje przez pipeline i prognozuj przychody za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Pipedrive pozwala niestandardowo dostosować własne automatyzacje za pomocą wyzwalaczy i wydarzeń. Możesz nawet uzyskać dostęp do gotowych automatyzacja cyklu pracy szablony ułatwiające proces!

2. Solidne opcje raportowania

Każdy Narzędzie CRM ma opcje raportowania dlaczego więc Pipedrive ma tak wyróżniającą się funkcję? Cóż, platforma idzie o krok dalej i pozwala zrozumieć i pielęgnować relacje z niestandardowymi klientami oraz wykorzystać te informacje do rozwoju biznesu.

Przez Pipedrive

Narzędzie posiada unikalny pulpit Insights, który pomaga zidentyfikować trendy klientów poprzez szereg wizualnie upakowanych raportów. Dzięki dostępnym wskaźnikom i wykresom można rozpoznać wąskie gardła i zidentyfikować zwycięskie wzorce dla kampanie marketingowe .

Opcje raportowania narzędzia są szczególnie przydatne podczas planowania sprzedaży i Strategie CRM . Dzięki danym Business Intelligence na temat szybkości transakcji i celów przychodowych można dokonywać dokładnych prognoz i podejmować świadome decyzje dotyczące dalszych działań. 💯

3. Dodatki CRM

Pipedrive pozwala wyposażyć firmę w supermoce CRM dzięki dodatkom zaprojektowanym w celu zwiększenia wydajności, współpracy i zarządzanie cyklem pracy .

Popularnym dodatkiem jest LeadBooster - umożliwia on pozyskiwanie i angażowanie potencjalnych klientów za pomocą pomocy chatbota, czatu na żywo i formularzy internetowych.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak odwiedzający wchodzą w interakcję z Twoją witryną, skorzystaj z dodatku Web Visitors. Wyświetla on, kto odwiedza twoją witrynę, jak długo na niej przebywa i z czego najczęściej korzysta.

Kolejnym cennym dodatkiem jest Smart Docs, scentralizowany hub do zarządzania dokumentami, takimi jak propozycje, oferty i umowy.

Ceny Pipedrive

Essential : 9,90 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,90 USD/miesiąc za użytkownika Zaawansowany : $19.90/miesiąc za użytkownika

: $19.90/miesiąc za użytkownika Professional : $39.90/miesiąc na użytkownika

: $39.90/miesiąc na użytkownika Power : $49.90/miesiąc na użytkownika

: $49.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $59.90/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Czym jest Trello?

Via: Trello Trello to przede wszystkim widok tablicy. Ta platforma do zarządzania projektami wykorzystuje tablice Kanban jako główny interfejs do zarządzania kartami Trello. Platforma pomaga tworzyć i zarządzać cyklami pracy, koordynować pracę Teamsów i zapewniać, że każdy projekt zostanie zakończony na czas przy minimalnym nakładzie pracy.

Najlepszą rzeczą w Trello jest jego wszechstronność - z niewielkimi zmianami, narzędzia do zarządzania projektami takie jak to, może stać się potężnym hubem CRM. Ponadto Trello jest odpowiednie dla różnych branż, czy to finansów, zdrowia i dobrego samopoczucia, czy organizacji non-profit.

Celem platformy jest oszczędność czasu. Dzięki Butlerowi, wbudowanemu narzędziu do automatyzacji Trello, możesz ustawić reguły i upewnić się, że żadne zadanie nie zostanie pominięte. Ustaw wyzwalacze i pożądane działania, a Trello wykona za ciebie ciężką pracę, podczas gdy ty skupisz się na czymś innym. Butler może nawet wykryć powtarzające się procesy i zasugerować dostępne automatyzacje.

Konstrukcja platformy typu "przeciągnij i upuść" zapewnia płynne poruszanie się po tablicach Kanban i sprawia, że zarządzanie zadaniami a breeze.

Funkcje Trello

Trello oferuje kilka funkcji przyjaznych dla CRM w tabeli. Sprawdźmy kilka wartych uwagi funkcji.

1. Tablice, listy i karty

Trzy magiczne słowa, którymi kieruje się Trello, to tablice, listy i karty. Pomagają one uzyskać przejrzysty przegląd projektów oraz śledzić obciążenie pracą i postępy zespołu.

Tablice Trello służą jako strona główna dla każdego bieżącego projektu. To tutaj dodajesz i sortujesz zadania oraz przenosisz rzeczy, aby utrzymać aktualną i wolną od bałaganu przestrzeń.

Przez Trello

Każda tablica Trello zawiera listy reprezentujące różne scena zadań, takie jak Do zrobienia, W trakcie realizacji, W trakcie przeglądu i Zrobione, aby lepiej zarządzać projektami. Listy zapewniają szybki przegląd postępu projektu, pomagając w ustalaniu priorytetów i niestandardowych cyklach pracy.

karty Cards reprezentują pojedyncze zadania, rozszerzając szczegóły, takie jak osoba przypisana, termin, opis i załączniki. Sortowanie kart na listach poprzez przeciąganie i upuszczanie zapewnia bezbłędną organizację.

2. Wiele widoków projektów

Zmiana perspektywy może pomóc dostrzec zagrożenia związane z zadaniami i nieefektywność oraz znaleźć sposoby na optymalizację procesów zarządzania projektami.

Trello umożliwia to dzięki wielu widokom projektu - a dokładniej siedmiu. Narzędzie jest znane z widoku Tablicy, widoku w stylu Kanban wyświetlającego wszystkie zadania związane z projektem jako karty, ale użytkownicy Trello korzystają również z innych układów.

Przez Trello

Przykładowo, dostępne są widoki Kalendarza i Osi czasu do wizualizacji terminów, harmonogramów i obciążeń pracą. W widoku Dashboard możesz bawić się różnymi punktami danych i analizować karty według terminów, członków zespołu, list lub etykiet.

3. Szablony

Trello oferuje setki gotowych szablonów, które pomogą tobie i twojemu zespołowi sięgnąć gwiazd! Dla wygody platforma sortuje szablony na wiele kategorii.

Skorzystaj z szablonów do zarządzania projektami do zrobienia cyklu pracy, śledzenia spotkań, organizowania oczekujących zadań i oznaczania zadań jako zrobione, aby poczuć powodzenie! 😌

Zapoznaj się z zestawem szablonów sprzedażowych Trello, aby znaleźć opcje skoncentrowane na CRM. Na przykład, użyj szablonu CRM Pipeline do sortowania potencjalnych klientów, zarządzać kontaktami i scentralizować zasoby, aby umożliwić użytkownikom nawigację po potokach. Tablica powodzenia klienta_ to kolejny solidny szablon z granularnymi widokami każdego konta klienta.

Cennik Trello

Free Wersja

Standard : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Enterprise: $17.50/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Pipedrive Vs. Trello: Porównanie funkcji

Zarówno Pipedrive, jak i Trello to poręczne narzędzia wykorzystujące tablice Kanban do zwiększania wydajności cyklu pracy, organizowania procesów i ułatwiania współpracy. Niemniej jednak, oba narzędzia różnią się w wielu ważnych aspektach, przede wszystkim w ich podstawowym zastosowaniu. Pipedrive to ekspert CRM w dziedzinie tablic Kanban, koncentrujący się na sprzedaży, podczas gdy Trello to narzędzie do zarządzania projektami - pozwalające użytkownikom na przeciąganie i upuszczanie kart w celu przyspieszenia cyklu pracy.

Mimo to ich zastosowania w pewnym stopniu się pokrywają - Pipedrive ma pewne możliwości PM, a Trello może być używane jako platforma CRM. Rozegrajmy trzy rundy Pipedrive vs. Trello i zobaczmy, które narzędzie okaże się zwycięzcą! 🥇

1. Automatyzacja

Obaj konkurenci dobrze radzą sobie w tym obszarze, oferując imponujące funkcje automatyzacji dla scenariuszy if-then. Pipedrive koncentruje się na sprzedaży, więc większość opcji automatyzacji obraca się wokół generowania i przypisywania leadów oraz przyspieszania pracy administratora, takiej jak przechowywanie kontaktów. Obecnie oferuje 36 gotowych szablonów automatyzacji.

Trello oferuje bardziej uogólnione opcje automatyzacji, dzięki czemu tablice Kanban są wolne od bałaganu. Funkcja Butler może dać mu przewagę nad Pipedrive. Butler zapewnia wsparcie dla automatyzacji bez użycia kodu dzięki przydatnym komendom i bogatemu menu, sugerując nawet szybkie dodawanie automatyzacji dla powtarzalnych zadań.

Jest to niezwykle wygodne dla początkujących, którzy nie wiedzą, co i jak zautomatyzować.

Podsumowując, oba narzędzia są pierwszorzędne w automatyzacji, ale Trello może mieć tutaj przewagę ze względu na dedykowane narzędzie Butler.

2. Współpraca i komunikacja

Praca zespołowa i przejrzysta komunikacja są niezbędne dla każdej firmy i zarówno programiści Pipedrive, jak i Trello doskonale zdają sobie z tego sprawę. Mając to na uwadze, platformy te pozwalają na zostawianie komentarzy, zadawanie pytań i pracę w czasie rzeczywistym ze współpracownikami, niezależnie od lokalizacji.

Różnica? Pipedrive posiada bardziej rozbudowane opcje komunikacji zewnętrznej, zorientowane na CRM. Pipedrive pozwala na sprawdzać swoich klientów i śledzić potencjalnych klientów za pomocą kilku kliknięć.

Będąc narzędziem PM, Trello koncentruje się bardziej na komunikacji wewnętrznej -możesz zostawiać komentarze na kartach zadań, używać wzmianek i robić notatki. Platforma posiada nawet szablony, które usprawniają współpracę. Przykładowo, Tablica Współpracy pomaga ustalać priorytety i omawiać projekty ze współpracownikami w bardziej nieformalnym ustawieniu w Pipedrive.

Podczas gdy oba produkty wspierają zdalne zespoły, Pipedrive może być bardziej atrakcyjny pod względem narzędzi komunikacyjnych wspierających sprzedaż, takich jak e-mail marketing i śledzenie. 📧

3. Integracje

Integracje z innymi narzędziami do pracy mogą rozszerzyć funkcje każdej platformy, więc nic dziwnego, że zarówno Pipedrive, jak i Trello oferują wiele opcji.

Pod względem liczby integracji Pipedrive wygrywa - oferuje ponad 400 integracji, podczas gdy Trello pozostaje w tyle z ponad 190 integracjami.

Ponieważ Pipedrive jest bardziej zorientowany na sprzedaż, oferuje integracje z platformami do e-mail marketingu, generowania leadów, ofert i umów oraz księgowości i fakturowania.

Trello posiada paletę bardziej ogólnych integracji dla takich przypadków użycia jak:

Zarządzanie plikami

HR i operacje

Wydajność i projektowanie

Sprzedaż i wsparcie (obejmuje opcje takie jak noCRM.io i Salesforce)

Chociaż piłka jest po stronie Pipedrive, jeśli chodzi o liczbę integracji, powiedzielibyśmy, że jest remis. Wynika to z faktu, że Trello jest spółką zależną giganta oprogramowania Atlassian i płynnie integruje się z siostrzanymi produktami, takimi jak Jira i Confluence.

Pipedrive Vs. Trello na Reddit

Zorientowana na technologię społeczność Reddit cieszy się dużą wiarygodnością, jeśli chodzi o dyskusje na temat oprogramowania. Sprawdziliśmy kilka wątków, aby zobaczyć, co redaktorzy sądzą o Pipedrive i Trello jako narzędziach CRM.

W większości użytkownicy uważają, że Pipedrive to przyzwoite narzędzie CRM dla małych Businessów . Poniżej fragment wątku:

"Działa całkiem dobrze dla małych i średnich firm B2B, ale IMO nie pozwala na tak skalowalny wzrost. Ograniczony pod względem ustawień uprawnień i ilości funkcji, które można zautomatyzować."

Niektórzy użytkownicy uważają, że Trello jest dobrą opcją CRM chociaż nie jest to jego główny cel:

"Trello nigdy nie jest polecane jako CRM i jest to zrozumiałe, ponieważ nie jest do tego reklamowane. Mimo to uważam, że świetnie sprawdza się jako CRM przy użyciu wersji premium, w której można dodawać niestandardowe pola, a następnie utrzymywać prosty widok kanban nowych potencjalnych klientów > skontaktowanych potencjalnych klientów > gorących potencjalnych klientów > zamkniętych / utraconych." Inny wątek mówi:

"Chciałbym, żeby Trello dało się jakoś łatwo przekształcić w CRM. Byłoby świetnie. Ale jak na razie nie widzę tego w ten sposób..."

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Pipedrive vs. Trello

Przeglądaj ponad 15 widoków, w tym rozszerzone Tablice Kanban, w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Wybierając pomiędzy Pipedrive i Trello, zasadniczo idziesz na kompromis. Jeden z nich jest idealny do CRM zorientowanego na sprzedaż, ale brakuje mu zaawansowanych opcji PM, podczas gdy drugi jest potęgą PM, ale nie jest najlepszą opcją do zarządzania klientami.

A co, jeśli powiemy ci, że nie musisz iść na kompromis? Możesz uzyskać to, co najlepsze z obu światów ClickUp , narzędzie typu "wszystko w jednym", które pomaga firmie rozwijać się dzięki wysokiej klasy funkcjom PM i CRM.

Od zarządzania potencjalnymi klientami i pielęgnowania relacji z istniejącymi klientami po obsługę komunikacji wewnętrznej i projektów wszelkiego rodzaju i wielkości, ClickUp może przekształcić Twoje procesy.

Oto krótki przegląd niezwykłych funkcji, które sprawiają, że ClickUp jest najlepszym narzędziem do zarządzania relacjami z klientami doskonały Pipedrive i Alternatywa dla Trello .

1. Wizualizacja i mikrozarządzanie procesami dzięki rozbudowanym tablicom Kanban

Dodawaj punkty sprintu, wiele osób przypisanych, załączniki, etykiety i wiele więcej do swojej tablicy Kanban za pomocą kilku kliknięć w widoku tablicy ClickUp

ClickUp oferuje 15+ widoków projektów z których jeden dotyczy kart w stylu Kanban. Z Tablice Kanban ClickUp możesz zarządzać procesami sprzedaży i sortować potencjalnych i istniejących klientów na niestandardowe kategorie. Podziel wyczerpujące projekty na łatwe do zarządzania karty zadań i reprezentuj je w oparciu o ich status, termin realizacji lub inne wybrane przez siebie kryterium.

Tablice ClickUp Kanban są łatwe w użyciu dzięki interfejsowi "przeciągnij i upuść" do przenoszenia kart wzdłuż list. Twórz wiele niestandardowych potoków z takimi scenami jak Kontakt, Zainteresowany, Negocjacje i Zamknięta transakcja. Dodawaj osoby przypisane do zadań, ustaw priorytety i terminy, a także sortuj i filtruj swoje cykle pracy.

Obsługujesz wiele tablic? Użyj widoku Wszystko, aby uzyskać scentralizowany przegląd wszystkich tablic Kanban z lotu ptaka.

Edytowanie wielu zadań może być uciążliwe, dlatego ClickUp opracował Pasek działań zbiorczych. Użyj go, aby zaktualizować kilka zadań jednocześnie bez opuszczania tablicy. Z Automatyzacja ClickUp w ClickUp Automations możesz zautomatyzować wszystkie rodzaje pracy, w tym przypisywanie zadań na podstawie pozycji potencjalnych klientów, aktualizowanie statusów i wysyłanie e-maili do potencjalnych klientów. Wybieraj spośród ponad 100 rutynowych opcji lub twórz własne.

Tablice Kanban to przyjazne dla współpracy a także wsparcie na stronie Aplikacja mobilna ClickUp . Wystarczy dodać swój team do Tablic i współpracować za pomocą wzmianek, wątków pochwał, tablice cyfrowe i proofing, wśród innych narzędzi.

2. Pielęgnuj relacje z klientami dzięki ClickUp CRM

Zarządzanie danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

ClickUp jest jak kameleon - dostosowuje się do różnych wymagań biznesowych. Chcesz go używać ze względu na jego solidne funkcji zarządzania projektami ? W porządku! Ale jeśli szukasz kompleksowego pakietu CRM, ClickUp zdecydowanie to zapewnia. ✌️ ClickUp CRM ma na celu przyspieszenie wzrostu i zadowolenia klientów poprzez niestandardowe zarządzanie potokami i kontami. Jego funkcje w pakiecie są odpowiednie dla dla startupów i dużych Enterprise.

Możesz przeglądać wiele elastycznych widoków, aby monitorować gorące leady, konta, zamówienia, faktury i podróże klientów. Przechwytuj dane klientów za pomocą niestandardowych Formularze ClickUp i użyj Pól niestandardowych do zarządzania informacjami kontaktowymi.

Podziel cele, zadania, punkty zwinne i statusy projektów w wysoce konfigurowalnym pulpicie ClickUp 3.0 Dashboard

Turn to Pulpity z ponad 50 widżetami i narzędzia do raportowania umożliwiające analizę danych klientów i uzyskanie cennego wglądu w procesy, które działają dobrze i te, które można ulepszyć.

Wypróbuj imponujące możliwości ClickUp zarządzanie e-mailami opcje umożliwiające śledzenie potencjalnych klientów, wysyłanie informacji o projektach do niestandardowych klientów i łatwą współpracę. Integracja z ponad 1000 narzędzi pracy w celu usprawnienia codziennych procesów.

3. Oszczędzaj czas i zwiększ swoje możliwości dzięki szablonowi ClickUp CRM

Zarządzanie niestandardowymi klientami, potokami sprzedaży, elementami działań i nie tylko za pomocą szablonu Simple CRM firmy ClickUp w widoku listy

ClickUp oferuje ponad 1 000 szablonów do różnych celów. Wybieraj spośród Tablica Kanban i zarządzanie niestandardowe szablonów, aby utrzymać swój zespół w ruchu. Jeśli chodzi o kompleksowe zarządzanie potokiem, jest jeden, którego nie powinieneś wahać się wypróbować: szablon Szablon ClickUp CRM .

Ten szablon jest scentralizowanym hubem dla wszystkiego, co jest związane z potokami i relacjami z klientami. Oferuje wiele zaprojektowanych przez ekspertów widoków do organizowania informacji.

Na przykład Widok szczegółów konta umożliwia utworzenie listy kont i szans oraz sortowanie ich według statusu: Zamknięte, Propozycja, Demo i Kwalifikowany potencjalny klient. Dostarcz informacje o swoich wpisach za pomocą pięciu pól niestandardowych:

Kontakt Liczba pracowników Segment Przemysł Przychody spółki

Spodoba ci się Widok harmonogramu - wyświetla kalendarz obejmujący terminy, zadania i wydarzenia powiązane z CRM.

Wykorzystaj widok Sales Playbook, aby podsumować politykę firmy oraz zasady sprzedaży i zarządzania klientami. Jest to szczególnie cenne podczas szkolenia nowych pracowników. 🥰

Najlepsze narzędzia do zarządzania projektami? ClickUp ma wszystko

Nie wszystkie platformy są sobie równe - po co zadowalać się wystarczająco dobrą, skoro można mieć najlepszą? ClickUp to solidne oprogramowanie zarówno dla kierowników projektów, jak i zespołów sprzedażowych, a najfajniejsze jest to, że ma hojny plan darmowy! Niezależnie od tego, czy chodzi o duże, czy małe zespoły, ClickUp jest najlepszym narzędziem do współpracy dla wszystkich zespołów.

Zapewnia wsparcie dla nieograniczonej liczby zadań i członków, oferuje dokumenty do współpracy, a nawet ma natywne AI asystent. Wypróbuj jego Free wersję już dziś i zobacz, jak poprawia relacje z klientami! 🌞