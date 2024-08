10 darmowych szablonów budżetu projektu w Excelu i ClickUp

Tworzenie budżetów projektów od podstaw? Mój ulubiony! Tego nie powiedział żaden kierownik projektu. 😅

Ile razy miałeś do czynienia z niedokładnymi szacunkami kosztów projektu? O ile nie korzystałeś z szablonów budżetu projektu od samego początku, znasz to uczucie, gdy obserwujesz, jak wydatki coraz bardziej przekraczają przewidywany całkowity koszt.

Budżet powinien być łatwy w zarządzaniu, dostosowywaniu, zrozumieniu i aktualizacji - nawet w przypadku konieczności uwzględnienia nieoczekiwanego przekroczenia kosztów i wprowadzenia korekt.

W tym miejscu z pomocą przychodzą szablony budżetu projektu! 🌻

Nie mogą one wykonać całej pracy za ciebie, ale prosty szablon budżetu projektu może zmienić zasady gry. Gdy masz już dobry zarys, możesz skupić się na określeniu wydatków projektu i stworzeniu wiarygodnego planu budżetowego.

Zebraliśmy 10 darmowych szablonów budżetu projektu dla programów Excel i ClickUp, więc wszystko, co musisz zrobić, to wybrać zwycięzcę.

Co to jest szablon budżetu projektu?

Szablon budżetu projektu zapewnia strukturę do planowania i śledzenia wszystkich kosztów projektu. Szacując całkowite koszty zadań i zasobów wymaganych w cyklu życia projektu, można osiągnąć swój cel w ramach budżetu (i na czas).

Szablony budżetu projektu ułatwiają i organizują proces budżetowania, oferując takie funkcje jak:

Możliwość eksportowania i pobierania arkuszy kalkulacyjnych w celu łatwego udostępniania i aktualizacji

Wizualne przedstawienie budżetu i kategorii wydatków

Łatwe w użyciu arkusze budżetowe do śledzenia i szacowania wydatków i kosztów materiałów

Najlepsze szablony pomogą zoptymalizować alokacja zasobów śledzić wydatki, identyfikować obszary, w których można oszczędzać i tworzyć realistyczne cele.

Szablony budżetów zarządzania projektami mogą również oferować funkcje śledzenia czasu, ostrzeżenia o zależnościach, etykiety priorytetów, niestandardowe statusy i przypisania zadań, aby zapewnić płynne działanie projektu.

Czego szukać w szablonie budżetu projektu

Potrzebujesz najlepszych narzędzi i szablonów, aby odnieść sukces plany projektów rzeczywistość. W końcu mają one upraszczać życie kierownika projektu, a nie je komplikować.

Oto kilka rzeczy, których należy szukać w prostych szablonach budżetu projektu:

Przystępność cenowa: Małe firmy muszą przeznaczać swoje pieniądze na projekty, co oznacza znalezienie darmowych szablonów budżetów i Dostępność cenowa: oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego 💸

Małe firmy muszą przeznaczać swoje pieniądze na projekty, co oznacza znalezienie darmowych szablonów budżetów i oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego 💸 Przejrzystość: Ty i członkowie twojego zespołu powinniście być w stanie uzyskać szybki wgląd w swój budżet

Ty i członkowie twojego zespołu powinniście być w stanie uzyskać szybki wgląd w swój budżet Możliwość dostosowania : Każdy projekt jest inny i prawdopodobnie będziesz musiał utworzyć kilka niestandardowych pól

: Każdy projekt jest inny i prawdopodobnie będziesz musiał utworzyć kilka niestandardowych pól Dynamiczny: Budżety projektów są żywymi dokumentami, które należy aktualizować w czasie rzeczywistym

Budżety projektów są żywymi dokumentami, które należy aktualizować w czasie rzeczywistym Możliwość udostępniania: Współpraca jest kluczowa! Powinieneś być w stanie udostępnić swój budżet interesariuszom, członkom zespołu i wszystkim innym zaangażowanym osobom

Przede wszystkim potrzebujesz szablonu budżetu projektu, który będzie działał dla Ciebie. Zarządzanie budżetami projektów jest wystarczająco trudne bez pracy z nieporęcznymi szablonami, które nie robią tego, czego potrzebujesz.

10 darmowych szablonów budżetów projektów 2024

Wyróżniliśmy szeroką gamę szablonów budżetu projektu i wszystkie są bezpłatne. Weź więc drinka, rozprostuj nogi i przygotuj się na spotkanie z szablonem swoich marzeń.

1. Szablon budżetu projektu ClickUp z WBS

Szablon budżetu projektu ClickUp z WBS

Przygotowujesz się do złożonego projektu? Jeśli tak, Budżet projektu ClickUp z szablonem WBS to spełnienie marzeń. ✨

Skorzystaj z tego szablonu budżetu zarządzania projektem, aby utworzyć szczegółową strukturę podziału pracy i podzielić projekt na możliwe do zarządzania komponenty. Został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu wydatków na projekt, organizowaniu danych projektu i mapowaniu szacunków kosztów.

Kierownicy projektów mogą korzystać z tego szablonu, aby upewnić się, że każdy dolar jest uwzględniony. Jest on łatwy w użyciu niezależnie od tego, czy rozpoczynasz nowy projekt, czy przejmujesz kontrolę nad już istniejącym.

ClickUp jest jednym z najlepsze oprogramowanie OKR na rynku, dzięki czemu będziesz mieć dostęp do mnóstwa dodatkowych funkcji zarządzania projektami. Oferujemy wszystko, od narzędzi do współpracy, przez zdalne zarządzanie zespołem, aż po proste narzędzia do zarządzania projektami szablony propozycji budżetowych . Pobierz ten szablon

2. Prosty szablon budżetu ClickUp

ClickUp Prosty szablon budżetu

Jeśli szukasz prostego arkusza kalkulacyjnego budżetu projektu, szablon ClickUp Simple Budget Template jest tam, gdzie jest.

Ten szablon pomoże Ci zorganizować finanse, znaleźć punkt odniesienia dla projektu, stworzyć dokładne szacunki kosztów i śledzić rzeczywiste koszty w czasie rzeczywistym. Użyj niestandardowych statusów, pól i widoków, aby wszyscy byli na tej samej stronie. I nie martw się; jest tak prosty, że działa również jako szablon budżetu osobistego.

Wystarczy dodać szablon do pulpitu nawigacyjnego, zaprosić członków zespołu lub gości, zarejestrować szacunkowe i stałe koszty oraz śledzić wydatki na bieżąco.

Po zarejestrowaniu się można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji ClickUp narzędzi do zarządzania projektami . Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybkich i łatwych wykresów Gantta, czy zarządzanie projektami budowlanymi narzędzia, będziesz mieć dostęp do tego, czego potrzebujesz, aby to osiągnąć. ⚒️ Pobierz ten szablon

3. Szablon budżetu marketingowego ClickUp

Szablon budżetu marketingowego ClickUp

Budżety marketingowe są integralną częścią sukcesu dzisiejszego biznesu, a szablon Szablon budżetu marketingowego ClickUp upraszcza proces planowania i zarządzania działaniami marketingowymi.

Upewnij się, że Twoje środki marketingowe trafiają we właściwe miejsca, monitoruj wydatki i śledź swoje działania kontrola projektów i rezultaty.

Skorzystaj z tego bezpłatnego szablonu budżetu, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji, zidentyfikować potencjalne oszczędności i stworzyć odgórny widok działań marketingowych i ich kosztów. Szablon umożliwia wszystko, od śledzenia postępów w odniesieniu do wskaźników KPI po obliczanie indywidualnych kosztów.

Bądź na bieżąco z budżetem swojego projektu dzięki narzędziom do ustalania celów, przeglądania wyników z przeszłości, obliczania budżetu, przydzielania środków, monitorowania postępów i wprowadzania korekt w czasie rzeczywistym. A wszystko to z pomocą Automatyzacja ClickUp aby wyeliminować część pracochłonnej pracy dla wszystkich zaangażowanych. Pobierz ten szablon

4. Szablon budżetu biznesowego ClickUp

Szablon budżetu biznesowego ClickUp

Szablon Szablon budżetu biznesowego ClickUp pozwala uprościć projekt i stworzyć budżet ze szczegółowymi podziałami i przydatnymi narzędziami do zarządzania projektami. 🧰 Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami finansowymi narzędzia tworzą mapę drogową do sukcesu, zapewniając automatyzację i opcje dostosowywania, których potrzebujesz na każdym kroku. Identyfikacja obszarów wymagających optymalizacji, zarządzanie przepływami pieniężnymi i śledzenie wydajności projektów nigdy nie było łatwiejsze.

Ten szablon został zaprojektowany w celu scentralizowania wydatków i przychodów biznesowych, aby utrzymać projekt na właściwym torze.

Będziesz mieć również dostęp do solidnych funkcji zarządzania projektami ClickUp. Dzięki temu możesz współpracować ze swoim zespołem przez cały cykl życia projektu, przydzielać zadania projektowe i śledzić postępy. Pobierz ten szablon

5. Szablon budżetu wydarzenia ClickUp

Szablon budżetu wydarzenia ClickUp

Jeśli organizujesz wydarzenie, zdejmij część ciężaru ze swoich barków dzięki szablonowi Szablon budżetu wydarzenia ClickUp .

Upewnij się, że Twoje wydatki i zasoby są odpowiednio zarządzane, niezależnie od tego, czy planujesz spotkanie firmowe, konferencję, wprowadzenie produktu na rynek czy targi. Ten szablon pomoże ci ustalić cele i budżety, śledzić wydatki i koszty pracy oraz analizować szacowany budżet.

Co najważniejsze, pomoże to zapewnić udane wydarzenie za każdym razem. 🤩

Ten darmowy szablon do budżetowania projektów ułatwia planowanie, zarządzanie i śledzenie wydarzeń dzięki niestandardowym statusom, polom, widokom i narzędziom do zarządzania projektami.

Zacznij od dodania szablonu do swojego bezpłatnego obszaru roboczego Forever ClickUp. Stamtąd możesz zaprosić odpowiednich członków i w pełni korzystać z tego szablonu budżetu od daty rozpoczęcia do wielkiego dnia i później. Pobierz ten szablon

6. Szablon propozycji budżetu ClickUp

Dowiedz się więcej

Jeśli tworzysz propozycję budżetu, nie musimy ci mówić, jak stresujące może to być. Ale Szablon propozycji budżetu ClickUp może sprawić, że będzie on łatwiejszy w zarządzaniu.

Upewnij się, że Twoje finanse są uporządkowane i łatwe do zrozumienia, aby łatwiej było przekazać plan interesariuszom. I mieć dokładny szacunkowy koszt, aby następne spotkanie z nimi dotyczyło czegoś innego niż przekroczenie budżetu.

Ten szablon zawiera przejrzyste wizualizacje, które ułatwiają tworzenie odgórnego widoku kosztów projektu i zdefiniowanej mapy drogowej od początku do końca.

Przeprowadzi Cię przez proces gromadzenia informacji, tworzenia osi czasu, obliczania kosztów, tworzenia ostatecznej propozycji budżetu i wszelkich niezbędnych korekt w celu zapewnienia aktualności informacji. 📅

Będziesz mieć również dostęp do mnóstwa narzędzi do zarządzania projektami i finansów, a każdy członek zespołu może mieć własny pulpit nawigacyjny. Użyj tych narzędzi, aby usprawnić śledzenie propozycji budżetowych, ograniczenia projektu zarządzanie, współpraca i planowanie projektów. Pobierz ten szablon

7. Szablon raportu budżetowego ClickUp

Dowiedz się więcej

Budżetowanie jest czasochłonne. Zrób to szybciej dzięki Szablon raportu budżetowego ClickUp .

Skorzystaj z tego szablonu, aby śledzić postępy w realizacji celów w czasie rzeczywistym, wyjaśnić rozbieżności między planowanym a rzeczywistym budżetem oraz stworzyć szczegółowy przegląd swoich przeszłych i obecnych finansów.

Stworzyliśmy ten szablon, aby zapewnić Ci kontrolę nad Twoimi finansami, niezależnie od tego, czy jesteś małą firmą, czy dużym przedsiębiorstwem. Pozwala on szybko organizować, rozumieć i przekazywać informacje o budżecie, a także jest doskonałą opcją do budżetowania projektów.

Pomaga gromadzić dane, tworzyć raporty budżetowe, wprowadzać dane, sprawdzać ich poprawność i aktualizować informacje w czasie rzeczywistym. Pobierz ten szablon

8. Szablon budżetu projektu Excel autorstwa ProjectManager

przez ProjectManager

Szablon budżetu projektu Excel pomoże ci zorganizować szczegóły finansowe twojego projektu w prostym układzie.

Jest to szablon programu Microsoft Excel, dzięki czemu można łatwo kodować kolorami pozycje, wprowadzać formuły i monitorować finanse. Po skorzystaniu z tego bezpłatnego szablonu do pobrania można natychmiast utworzyć budżet projektu i wypełnić pola szablonu.

Uzyskaj w mgnieniu oka wizualne potwierdzenie, kiedy jesteś na minusie lub pozostajesz w budżecie, i udostępnij dokument członkom swojego zespołu, aby wszyscy byli na tej samej stronie.

Możesz korzystać z tego bezpłatnego szablonu budżetu projektu i wszystkich dodatkowych narzędzi ProjectManager przez 30 dni w ramach bezpłatnego okresu próbnego. Po tym okresie możesz zarejestrować się już za 13 USD miesięcznie. Pobierz ten szablon

9. Szablon budżetu miesięcznego Excel

przez Microsoft

Potrzebujesz bardzo prostego miesięcznego budżetu bez zbędnych dodatków? Szablon budżetu miesięcznego Excel od Microsoft załatwi sprawę. ✅

Ten konfigurowalny szablon arkusza kalkulacyjnego budżetu wyświetla dochody lub budżet, procent wydanych miesięcznych dochodów oraz podsumowanie wydatków w jednym miejscu. Sprawdź bieżące sumy częściowe dla każdej kategorii wydatków w zakładkach Miesięczny dochód i Wydatki, aby uzyskać bardziej szczegółowy wygląd.

Jeśli jesteś obeznany z programem Excel, dostosowanie tego szablonu poza podsumowaniem wydatków i wykresem jest proste, co ułatwia zarządzanie złożonymi projektami z dużą ilością do śledzenia.

Niezależnie od tego, czy tworzysz budżet dla małego projektu biznesowego, czy też czegoś większego, ten szablon zapewni Ci wszystko. Jest też wystarczająco prosty, by używać go do osobistego budżetowania! Pobierz ten szablon

10. Szablon szczegółowego budżetu projektu Excel autorstwa Vertex42

przez Vertex42

Jeśli chcesz stworzyć szczegółowy arkusz kalkulacyjny, Excel Detailed Project Budget Template może być tym, czego szukasz. Jest on darmowy i kompatybilny z programami Excel i Google Sheets, dzięki czemu idealnie nadaje się do współpracy między członkami zespołu.

Utwórz szczegółowy budżet projektu wraz z WBS dla dużych i złożonych projektów, podstawowy lub miesięczny budżet projektu, aby zachować prostotę, lub oba, aby uzyskać kompleksowe spojrzenie na swoje finanse.

Vertex42 zaprojektował ten szablon do użytku w różnych projektach, od przebudowy domu po duże projekty IT, ze wszystkim pomiędzy. Znajdziesz tu również inne bezpłatne pliki do pobrania, takie jak zarządzanie wartością wypracowaną, aby uzupełnić swoje arkusze Excela.

Oprócz bezpłatnych szablonów Vertex42, możesz zapłacić za szablony premium Excel i Arkuszy Google, aby uzyskać rozwiązania potrzebne do skalowania firmy. Pobierz ten szablon

Kontroluj budżet projektu od początku do końca

Skuteczny budżet projektu ma kluczowe znaczenie dla sukcesu i wymaga starannego planowania, śledzenia i monitorowania wydatków. Kierownicy projektów na całym świecie wiedzą, jak trudno jest wszystko zorganizować.

Dzięki jednemu z tych bezpłatnych szablonów stworzysz realistyczny budżet, zidentyfikujesz ryzyko i dostosujesz go w razie potrzeby, aby uniknąć nadmiernych wydatków i opóźnień.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szczegółowego, czy prostego szablonu budżetu projektu, znajdź taki, który pozwoli ci ustalić priorytety wydatków i podejmować świadome decyzje przy przydzielaniu środków. Łatwiej będzie ci zidentyfikować możliwości oszczędności kosztów i przekazać swoje plany interesariuszom w łatwym do zrozumienia formacie.

ClickUp ułatwia to wszystko dzięki funkcjonalności przeglądarki, komputera i aplikacji, a także pakietowi narzędzi do współpracy dla zespołów każdej wielkości. Mamy również ponad 1000 integracji z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami, aby połączyć całą pracę w jednym pulpicie nawigacyjnym.

Użytkownicy korzystający z planu ClickUp Free Forever otrzymują dostęp do mnóstwa szablonów, widoków i opcji dostosowywania. Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp teraz! 🏃