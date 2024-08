Role kierownicze: Definicja, rodzaje i zastosowanie

Zarządzanie to złożona działalność, która obejmuje ludzi, procesy i rozwiązywanie problemów. W ciągu jednego dnia możesz znaleźć się w sytuacji, w której planujesz następny kwartał, przydzielasz zadania lub materiały, negocjujesz zwiększenie budżetu i radzisz sobie ze zdenerwowanym klientem lub członkiem personelu. 🤹

Skuteczny menedżer musi zatem rozwijać szeroki zakres umiejętności. Umiejętności te można podzielić na kategorie znane jako role kierownicze.

W tym przewodniku dowiesz się, czym jest rola menedżera i jak klasyfikowane są różne rodzaje ról. Dowiesz się również, jak wykorzystać te definicje ról kierowniczych do rozwijania swoich umiejętności zarządzania i zwiększenia szans na promocję. 🙌

Czym są role kierownicze?

Role menedżerskie to sposób klasyfikacji różnych funkcji zarządzania. Role te zostały opracowane przez kanadyjskiego naukowca i autora, profesora Henry'ego Mintzberga, i opublikowane w 1989 roku w jego książce "Mintzberg on Management: Inside Our Strange World of Organizations"

Role menedżerskie Mintzberga pomagają zdefiniować umiejętności wymagane od menedżerów na różnych poziomach struktury organizacyjnej.

Niezależnie od tego, czy jesteś już na pozycji kierowniczej, czy ubiegasz się o nią, skorzystaj z tych definicji ról kierowniczych, aby wyjaśnić swój opis stanowiska i zidentyfikować obszary wymagające poprawy, aby wzbogacić swój profesjonalny zestaw narzędzi. 🛠️

Wspólne Role menedżerskie i obowiązki

Teoria zarządzania Mintzberga opisuje trzy różne rodzaje ról menedżerskich: role interpersonalne, role informacyjne i role decyzyjne. Każda kategoria jest dalej podzielona na kilka konkretnych ról menedżerskich.

Ze względu na charakter pracy menedżera, prawdopodobnie będziesz musiał wykorzystać kilka, jeśli nie wszystkie, z tych umiejętności w różnych momentach dnia pracy. 🕜

Role interpersonalne

W rolach interpersonalnych menedżer jest odpowiedzialny za dostarczanie pomysłów i informacji. Wchodzą w interakcje z innymi ludźmi, aby upewnić się, że sprawy są zrobione zgodnie z celami organizacyjnymi. Obejmuje to komunikację zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz - na przykład z klientami i innymi interesariuszami.

Skuteczna komunikacja z zespołem dzięki funkcjom współpracy ClickUp

Role interpersonalne menedżerskie: Kierownik, Lider i Łącznik

Role informacyjne

W tej kategorii menedżer jest odpowiedzialny za generowanie lub gromadzenie danych, a następnie przetwarzanie i udostępnianie informacji innym. Dane mogą być zbierane z wewnątrz lub z zewnątrz firmy, a zadaniem menedżera jest ich analiza i zapewnienie, że zostaną one dostarczone tym, którzy ich potrzebują.

Informacyjne role kierownicze: Monitor, Rozpowszechniacz, Rzecznik prasowy

Role decyzyjne

W tych rolach menedżer wykorzystuje zgromadzoną wiedzę, wraz z podejmowaniem decyzji i komunikacją, aby doprowadzić organizację do realizacji jej celów. 🌈

*Decyzyjne role menedżerskie: Przedsiębiorca, osoba radząca sobie z zakłóceniami, alokator zasobów i negocjator

Role kierownicze Według Henry'ego Mintzberga

Teraz, gdy rozumiesz już kategorie ról kierowniczych Mintzberga, przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo każdej z 10 definicji ról kierowniczych.

1. Kierownik

Rola figuranta jest związana z kierownictwem wyższego szczebla i zwykle wiąże się z dużą ilością autorytetu i władzy, często w połączeniu z obowiązkami prawnymi.

Na tym poziomie menedżerowie reprezentują i promują firmę na zewnątrz podczas spotkań z klientami, postępowań sądowych lub wydarzeń towarzyskich. Mają też do odegrania rolę wewnętrzną, służąc jako wzór do naśladowania i inspirując członków zespołu do ciągłego dążenia do celów biznesowych. ✨

2. Lider

Pełniąc rolę lidera, menedżerowie nadzorują wydajność organizacji, działu lub zespołu i zapewniają

dynamikę zespołu

zachowują pozytywną pozycję. Ustawiają cele - takie jak sprzedaż lub projekt - i komunikują je wszystkim członkom zespołu. 🎯

Twórz cele, przypisuj cele i udostępniaj je swojemu zespołowi, aby wszyscy byli zgodni

Liderzy oddelegowują zadania, sprawdzają postępy i zapewniają informacje zwrotne, wsparcie i motywację tam, gdzie jest to potrzebne. Rola lidera może również obejmować niektóre funkcje związane z zasobami ludzkimi, takie jak zatrudnianie, szkolenie i ocenianie pracowników.

3. Łącznik

Rola łącznika jest odpowiedzialna za rozwijanie i utrzymywanie powiązań wewnętrznych i zewnętrznych. Służą jako pomost między członkami zespołu w różnych zespołach lub na różnych poziomach łańcucha dowodzenia, komunikując się i łącząc ludzi w celu zrobienia pracy. 🤝

Łącznicy mogą również koordynować działania z zewnętrznymi interesariuszami, takimi jak

spotkania z klientami

aby zrozumieć ich potrzeby lub nawiązywanie kontaktów z partnerami i dostawcami w celu realizacji celów firmy.

4. Monitor

W roli monitora menedżerowie aktywnie poszukują informacji, aby ocenić efektywność biznesu i zidentyfikować problemy i możliwości. Na przykład, mogą zbierać opinie klientów i odkryć powtarzający się problem, który wymaga działań naprawczych - lub uzyskać inspirację dla nowych produktów. 💡

Monitorujący śledzą również trendy w branży, aby upewnić się, że firma pozostaje konkurencyjna i dostosowuje się do zmian regulacyjnych.

5. Disseminator

Funkcją tej roli kierowniczej jest zbieranie strategicznych i technicznych informacji z różnych źródeł i przekazywanie ich odpowiednim osobom. Informacje te mogą obejmować problemy poruszane podczas spotkań indywidualnych lub zespołowych bądź pomysły na nowe produkty lub usługi.

Tworzenie list kontrolnych z zagnieżdżonymi podzadaniami w celu prostego ustalania priorytetów i depriorytetyzacji w ClickUp

Informacje mogą być również propozycjami

optymalizacji procesów

poprzez wdrażanie nowych

oprogramowanie do zarządzania operacjami

. Inicjatywy mogą wymagać zatwierdzenia przez kierownictwo wyższego szczebla lub rozpowszechnienia wśród pracowników. Może to być zrobione ustnie lub pisemnie, bezpośrednio z odpowiednią osobą lub w górę lub w dół łańcucha komendy.

6. Rzecznik

W roli rzecznika menedżer jest twarzą swojego zespołu lub całej organizacji. Może on na przykład przedstawiać wyniki zespołu i cele biznesowe na następny rok kierownictwu wyższego szczebla.

Rzecznik może również udostępniać wyniki firmy na spotkaniu akcjonariuszy lub przemawiać na konferencji, aby zwiększyć reputację firmy wśród obecnych lub potencjalnych klientów i inwestorów. 💰

7. Przedsiębiorca

Rolą przedsiębiorcy jest kreowanie zmian i innowacji w firmie przy jednoczesnym zarządzaniu procesami biznesowymi i rozwiązywaniu problemów. Wpadają na nowe pomysły, aby utrzymać konkurencyjność biznesu - na przykład mogą wypróbować nowe produkty, które są modne. 📈

Przedsiębiorczy menedżerowie decydują o strategicznych inicjatywach, takich jak wykorzystanie nowego kanału marketingowego lub nawiązanie partnerstwa biznesowego. Wdrażają również wszelkie zmiany organizacyjne, które mogą być konieczne, takie jak restrukturyzacja działu, przejęcie innego businessu, lub

standaryzacja procesów

.

8. Obsługa zakłóceń

W tej roli kierownik zajmuje się pojawiającymi się wyzwaniami. Osoby zajmujące się obsługą zakłóceń zarządzają problemami i naprawiają je, aby utrzymać wydajność i sprawne działanie.

Zakłócenia mogą obejmować problemy wewnętrzne, takie jak utrata cennego pracownika lub potrzeba rozwiązania konfliktu między członkami zespołu. Problem może mieć również charakter zewnętrzny, np. w przypadku niezadowolonego klienta lub zerwania umowy przez dostawcę. 🪄

9. Alokator zasobów

W roli alokatora zasobów menedżer decyduje, jak najlepiej przydzielić zasoby organizacyjne, aby jak najlepiej wykorzystać dostępny czas i budżet.

Przykłady zasobów

obejmują członków personelu, obiekty, materiały i sprzęt.

Usprawnij raportowanie budżetowe z ClickUp

Przydział może wymagać

planowanie zasobów

zgodnie z obciążeniem pracą w projekcie, dzieląc fundusze między działy na podstawie budżetów lub przydzielając sprzęt w zależności od potrzeb.

10. Negocjator

Rola negocjatora polega na prowadzeniu negocjacji w imieniu działu lub całego businessu w celu osiągnięcia najlepszego możliwego wyniku dla wszystkich zainteresowanych. Przykładowo, menedżer może być zmuszony do negocjacji z pracownikiem w sprawie jego wynagrodzenia, z kierownictwem w sprawie budżetu działu lub z innym działem w celu uzyskania dostępu do członków zespołu o określonych umiejętnościach. Może też negocjować z klientami lub dostawcami w sprawie wyników, terminów i kosztów. 💸

Teraz, gdy rozumiesz już różne role menedżera i niektóre zasady zarządzania, zastanówmy się, jak możesz wykorzystać tę wiedzę do ulepszenia własnego ustawienia umiejętności.

Zastosowanie modelu ról kierowniczych w miejscu pracy

Aby być naprawdę spełnionym i odnoszącym powodzenie menedżerem, powinieneś być w stanie stanąć na każdym kroku w każdej z ról kierowniczych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zastanów się, w jakim stopniu wykorzystujesz każdą z ról na swojej obecnej pozycji - lub zrób kilka badań, aby dowiedzieć się, które z nich mają zastosowanie do stanowiska, do którego aspirujesz.

Nie oznacza to, że musisz być równie dobry we wszystkich z nich - bardzo niewiele osób jest. Ale warto rozwijać obszary, w których można się poprawić. 💪

Jednym ze sposobów do zrobienia tego jest wykorzystanie narzędzi, które mogą pomóc w usprawnieniu procesów zarządzania.

Poznaj ClickUp, aby zarządzać swoimi projektami z mocą AI, ponad 15 widokami i automatyzacją zadań

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie zapewniające wydajność i zarządzanie projektami narzędzie, które idealnie nadaje się do zarządzania zespołem, zwiększania umiejętności przywódczych i usprawniania obciążenia pracą. Użyj go, aby zidentyfikować swoje cele, zaplanować drogę naprzód i śledzić postępy - oszczędzając czas i wysiłek na każdym kroku. 🏆

Krok 1. Oceń swoje obecne umiejętności

Dla każdej z definicji roli menedżera oceń swój obecny poziom umiejętności w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza "brak umiejętności", a 10 oznacza "bardzo wysokie umiejętności" Możesz z łatwością do zrobienia w

Dokument ClickUp

więc zawsze możesz wrócić do niego później, aby zobaczyć, jak daleko zaszedłeś.

Osiągaj swoje cele z jasno określonymi ośmioma czasu za pomocą ClickUp Goals

Skorzystaj z tej oceny, aby zdecydować, na których rolach chcesz się skupić. Sprecyzuj, co dokładnie chcesz osiągnąć i ustaw

Cele ClickUp

do osiągnięcia. 📌

Krok 2. Zaplanuj swój rozwój

Użyj jednej z aplikacji ClickUp

narzędzia do mapowania procesów

-like

Tablice ClickUp

lub

Mapy myśli ClickUp

-aby zaplanować swoją drogę naprzód. Dla każdej roli, w której chcesz pracować, opracuj mapę konkretnych umiejętności, które musisz rozwinąć.

Wykorzystanie Tablic i Map myśli do wizualizacji projektów i funkcji zespołu

Na przykład, jeśli zdecydowałeś, że chcesz poprawić się jako lider i łącznik, praca nad inteligencją emocjonalną i umiejętnościami komunikacyjnymi byłaby świetnym miejscem do rozpoczęcia.

Lub jeśli koncentrujesz się na roli rzecznika, być może będziesz musiał nauczyć się umiejętności prezentacji. Z drugiej strony, umiejętności radzenia sobie z zakłóceniami prawdopodobnie skorzystałyby na szkoleniu z rozwiązywania problemów i konfliktów. 🌻

Krok 3. Identyfikacja możliwości uczenia się

Aby znaleźć najskuteczniejszy sposób na podniesienie kwalifikacji, zacznij od zapytania, czy twoje miejsce pracy oferuje wewnętrzne kursy dotyczące umiejętności, których chciałbyś się nauczyć. Jeśli nie, może być konieczne zapisanie się do programu zewnętrznego. Zapytaj kolegów, którzy są już dobrzy w tych umiejętnościach, o polecane przez nich książki, podcasty i blogi.

Organizuj swoje notatki, listy kontrolne i zadania w jednym miejscu dzięki bezpłatnemu notatnikowi online ClickUp

Podczas nauki rób notatki w

Notatnik ClickUp

. Następnie użyj

ClickUp AI

aby podsumować i sformatować notatki, dzięki czemu można szybko odwołać się do nich w razie potrzeby - bez konieczności przeglądania oryginalnych bazgrołów. 📝

Krok 4. Zaplanuj zadania rozwojowe

Kiedy ustawisz sobie czas na zrobienie czegoś, jest o wiele bardziej prawdopodobne, że to zrobisz. Wyodrębnij konkretne zadania z planu opracowanego w poprzednim kroku i zaplanuj je w kalendarzu.

Wygeneruj możliwe do śledzenia

Zadania ClickUp

bezpośrednio z dowolnego innego dokumentu ClickUp i dodać oś czasu oraz termin wykonania. Możesz nawet połączyć te zadania z określonymi Celami ClickUp.

Zarządzaj wszystkimi

projektami i zadaniami

z jednego miejsca dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp

Wprowadź kursy, w których planujesz wziąć udział do swojego kalendarza i zablokuj czas nauki na czytanie lub słuchanie podcastów. Użyj

Widok kalendarza ClickUp

aby zobaczyć poręczną wizualną reprezentację swojego planu. 🗓️

Krok 5. Wykorzystaj narzędzia online

Częścią opanowania roli menedżera jest wykonywanie zadań tak wydajnie i skutecznie, jak to tylko możliwe. Narzędzia online robią tutaj różnicę, oszczędzając czas na przyziemnych zadaniach, dzięki czemu masz więcej czasu na to, co naprawdę ważne. ⏱️

Narzędzia online, takie jak

oprogramowanie do zarządzania pracownikami

i

szablony do zarządzania projektami

usprawniają cykl pracy zespołu, zwiększając wydajność i efektywność.

W połączeniu z szablonami takimi jak

Dziennik menedżera ClickUp

dają ci wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby stać się lepszym liderem, monitorującym, przydzielającym zasoby i radzącym sobie z zakłóceniami.

Krok 6. Pozostań w kontakcie ze swoimi ludźmi

Kluczowym zadaniem we wszystkich definicjach roli menedżera jest komunikacja. Komunikacja ta może odbywać się z własnym zespołem, innymi działami, kierownictwem wyższego szczebla lub zewnętrznymi interesariuszami, takimi jak klienci i dostawcy usług. 💬

ClickUp ułatwia to dzięki wielu narzędziom komunikacyjnym. Zostaw

komentarze

w ClickUp Docs poprzez etykiety osób lub teamów z @wzmiankami. Możesz też wysyłać wiadomości do członków swojego zespołu w czasie rzeczywistym, korzystając z funkcji

Widok czatu ClickUp

.

Zwiększ wydajność dzięki współpracy

zarządzanie zadaniami

przydzielanie zadań, etykiety w komentarzach i udostępnianie nagrań ekranu na jednej platformie

ClickUp integruje się również z popularnymi aplikacjami komunikacyjnymi, takimi jak

Zoom

i

Microsoft Teams

dzięki czemu można rozpocząć połączenie konferencyjne jednym kliknięciem przycisku.

Opanuj rolę menedżera i zwiększ swoją karierę

Zarządzanie zespołem lub biznesem wymaga szerokiego zakresu umiejętności. Henry Mintzburg podzielił te umiejętności na trzy kategorie: role interpersonalne, informacyjne i decyzyjne. Są one dalej podzielone na łącznie 10 ról kierowniczych, z których menedżerowie korzystają intensywnie przez cały dzień pracy.

Zrozumienie pełnionych przez siebie ról pomaga zdefiniować swoją pracę i ułatwia określenie obszarów, w których można dalej rozwijać swoje umiejętności. Zakres narzędzi online ClickUp oferuje wszystko, czego potrzebujesz do tego procesu rozwoju - i do każdego innego aspektu Twojej pracy. 🤩

Zarejestruj się za Free

w ClickUp już dziś i przygotuj się na przeniesienie swojej kariery (i zespołu) na wyższy poziom.