10 najlepszych alternatyw i konkurentów ActiveCollab w 2024 r

Bez względu na branżę, sprawne zarządzanie projektami jest kluczem do powodzenia firmy. 🔑

Usprawnienie zarządzania projektami utrzymuje komunikację, poprawia rentowność, zapobiega powielaniu pracy i realizuje projekty na czas i zgodnie z budżetem. Jeśli szukasz systemu do zarządzania projektami, który zastąpi ActiveCollab, czytaj dalej.

Mamy najlepsze alternatywy dla ActiveCollab, które pozwolą Twojemu zespołowi wykonać zadanie.

Co to jest alternatywa dla ActiveCollab?

ActiveCollab to platforma dla Teams do organizowania projektów wewnętrznych i skierowanych do klientów. Alternatywami dla ActiveCollab są więc

oprogramowanie do zarządzania projektami

które firmy wykorzystują do wydajniejszego działania. 🤩

Najlepsze alternatywy ActiveCollab przypisują zadania i podzadania, ustalają terminy, usprawniają komunikację w zespole, ustawiają priorytety i automatyzują powtarzalne zadania. Mówiąc prościej, platformy do zarządzania projektami pomagają w organizacji zadań, dzięki czemu są one zrobione na czas i zgodnie z budżetem (lub poniżej). ⏰

Czego należy szukać w ActiveCollab Alternative?

Szukasz nowego systemu do zarządzania projektami? Chociaż konkretne potrzeby będą się różnić w zależności od branży, klientów i przewagi konkurencyjnej, najlepsze alternatywy ActiveCollab mają następujące funkcje:

Usprawnione zarządzanie projektami: Wszystkie narzędzia do zarządzania projektami powinny zapewniać kluczowe funkcje umożliwiające łatwe przydzielanie zadań i podzadań, ustawienie terminów, śledzenie czasu i przeglądanie wszystkich projektów w 360 stopniach

Wszystkie narzędzia do zarządzania projektami powinny zapewniać kluczowe funkcje umożliwiające łatwe przydzielanie zadań i podzadań, ustawienie terminów, śledzenie czasu i przeglądanie wszystkich projektów w 360 stopniach Niestandardowe widoki: Różni współpracownicy przyswajają informacje w różny sposób, więc najlepszym rozwiązaniem jest niestandardowy widok narzędzia do zarządzania projektami pozwalają członkom zespołu zobaczyć priorytety z widoków listy, kalendarza, osi czasu i kart

Różni współpracownicy przyswajają informacje w różny sposób, więc najlepszym rozwiązaniem jest niestandardowy widok narzędzia do zarządzania projektami pozwalają członkom zespołu zobaczyć priorytety z widoków listy, kalendarza, osi czasu i kart automatyzacje : Skuteczni kierownicy projektów mają usprawniony proces od początku do końca, więc narzędzie, które pozwala budować zautomatyzowane cykle pracy, sprawi, że projekty zostaną zrobione efektywnie

: Skuteczni kierownicy projektów mają usprawniony proces od początku do końca, więc narzędzie, które pozwala budować zautomatyzowane cykle pracy, sprawi, że projekty zostaną zrobione efektywnie Natywne integracje : Skuteczne zarządzanie projektami nie powinno być odizolowane. Poszukaj platformy, która oferuje wbudowane automatyzacje śledzenia czasu, fakturowania, komunikatorów internetowych lub innych platform

: Skuteczne zarządzanie projektami nie powinno być odizolowane. Poszukaj platformy, która oferuje wbudowane automatyzacje śledzenia czasu, fakturowania, komunikatorów internetowych lub innych platform Niestandardowe ustawienia uprawnień: Zadbaj o sprawne działanie projektów, zapewniając członkom zespołu dostęp, którego potrzebują. Poszukaj platformy, która umożliwia ustawienie unikalnych ról i poziomów uprawnień dla różnych zadań i projektów lub do zarządzania projektami klientów

10 najlepszych alternatyw ActiveCollab do wykorzystania w 2024 roku

Znajdź nową platformę do usprawnienia zarządzania projektami w swojej firmie na naszej liście 10 najlepszych alternatyw ActiveCollab, aby Twój zespół mógł zrobić więcej w krótszym czasie.

1.

ClickUp

Twórz karty czasu pracy, aby gromadzić i wyświetlać śledzenie czasu w zadaniach i lokalizacjach w celu szybkiego wglądu w postępy

Zarządzanie projektami ClickUp

to łatwa w użyciu platforma umożliwiająca planowanie, śledzenie i współpracę nad dowolnym projektem. Szybki start każdego projektu dzięki

Tablica ClickUp

i przekształcić burze mózgów w namacalne działania.

Realizuj projekty dzięki

Dokumenty ClickUp

do współpracy, dodawania komentarzy i przydzielania zadań w ramach jednego dokumentu.

Śledzenie czasu ClickUp

ułatwia Teams budżetowanie i obracanie osi czasu w każdym projekcie. A dzięki

Automatyzacja ClickUp

powtarzalne zadania nie będą już zajmować więcej Twojego cennego czasu.

Co najlepsze, kierownicy projektów mogą

zintegrować ClickUp

z innymi platformami, aby zrobić więcej w krótszym czasie. 👏

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie konspektów, dokumentów lub podsumowań notatki ze spotkań z ClickUp AI

Stwórz cykl pracy nad projektem w ponad 15 konfigurowalnych widokach do zarządzania projektami

Wybieraj spośród ponad 35 aplikacji ClickApp aby niestandardowo ustawić zarządzanie projektami

Przypisuj zadania, dodawaj komentarze lub udostępniaj załączniki w ClickUp Docs lub Tablicach

Zapobiegaj przerwom w komunikacji, dodając wątki komentarzy do dowolnego zadania

Zbuduj aplikację Mapa myśli aby uzyskać wizualny zarys dowolnego projektu

Twórz osie czasu zaczynając od biblioteki szablonów do zarządzania projektami i używaj tych widoków do śledzenia postępów w wielu projektach

Limity ClickUp

Niektóre kluczowe funkcje nie są dostępne w aplikacji mobilnej

Platforma może być przytłaczająca dla nowych użytkowników oprogramowania do zarządzania projektami

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,000 recenzji)

2. Asana

Asana

Asana

Asana

jest uniwersalnym

platforma do zarządzania projektami

i ActiveCollab, pozwalając działom marketingu, IT, operacyjnym i innym na bardziej efektywną pracę. Dzięki Asana, Teams współpracują nad

międzyfunkcyjny zespół

kampanie, przydzielać zadania i podzadania oraz utrzymywać otwartą komunikację poprzez komentowanie trwających projektów.

Dodatkowo, konfigurowalne widoki zapewniają organizatorom projektów i członkom zespołu 360-stopniowy przegląd każdego kamienia milowego.

Najlepsze funkcje aplikacji Asana

Tworzenie niestandardowych pól do sortowania, filtrowania i raportowania każdego zadania

Organizowanie projektów w formie list, kalendarzy, osi czasu, wykresów Gantta lub tablic Kanban

Przeglądanie wszystkich priorytetów w jednym miejscu na pulpicie "Moje zadania"

Otrzymywanie aktualizacji dotyczących każdego zadania lub projektu w skrzynce odbiorczej Asana

Limity Asany

Zaawansowane funkcje, takie jak niestandardowe pola, portfolio i widoki osi czasu, są dostępne tylko w płatnych planach

Ogromna liczba kluczowych funkcji i powiadomień jest przytłaczająca dla niektórych użytkowników

Cennik Asany

Podstawowy: $0

$0 Premium: $10.99/miesiąc za użytkownika

$10.99/miesiąc za użytkownika Business: $24.99/miesiąc za użytkownika

$24.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

3. Wrike

Wrike

Wrike

Wrike

to oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane z myślą o efektywnej współpracy zespołowej. Dzięki Wrike zespoły mogą niestandardowo dostosowywać cykle pracy, widoki i obszary robocze dla każdego projektu. Dodatkowo, członkowie Teams

oszczędzają czas

dzięki automatyzacji procesów zatwierdzania, formularzy wniosków i planów za pomocą narzędzia do współpracy.

Jego kluczowe funkcje oferują śledzenie czasu, zarządzanie zadaniami i śledzenie postępów projektów w celu zarządzania projektami w różnych zespołach.

Najlepsze funkcje Wrike

Tworzenie nieograniczonej liczby folderów, projektów, zadań i podzadań

Wykorzystanie AI do przekształcania notatek roboczych w podzadania dla projektu

Tworzenie dynamicznych formularzy dla niestandardowych klientów

Szybsze rozpoczęcie pracy dzięki bibliotece gotowych szablonów do zarządzania projektami

Limity Wrike

Proces wdrażania może być trudny dla nowych użytkowników narzędzia do zarządzania projektami

Niektóre bardziej zaawansowane funkcje są dostępne tylko w droższych planach

Cennik Wrike

Free Plan : $0

: $0 Teams: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Business: $24.80/miesiąc za użytkownika

$24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny Pinnacle: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3 000 recenzji)

4,2/5 (ponad 3 000 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 2 000 recenzji)

4. Monday

Monday

Monday

Monday

to alternatywa dla ActiveCollab, która wykorzystuje różne metody

strategie zarządzania projektami

aby usprawnić pracę i zwiększyć wydajność. Wykorzystaj Monday ze swoim zespołem, aby

ustawienie celów i zadań

, budować niestandardowe cykle pracy i zyskać więcej czasu dzięki automatyzacji.

Ponadto, Monday posiada wbudowany system CRM, dzięki czemu Twoje zespoły ds. marketingu, sprzedaży i zarządzania projektami będą zawsze w zgodzie. Oferuje również narzędzia do śledzenia czasu, zarządzania zadaniami i inne kluczowe funkcje dla całego biznesu lub określonych grup, takich jak zespoły zwinne.

Monday najlepsze funkcje

Wybierz sposób wizualizacji projektów za pomocą ponad 10 niestandardowych widoków

Głębsze zrozumienie projektów dzięki ponad 30 widżetom na pulpicie nawigacyjnym

Szybsze ustawienie cykli pracy dzięki blokom konstrukcyjnym bez kodu

Usprawnienie projektów dzięki ponad 200 integracjom

Monday limits

Krzywa uczenia się może być czasochłonna w porównaniu z niektórymi programami do zarządzania projektami

Pulpit ma niestandardowe ustawienia w ograniczonym zakresie

Ceny Monday

Free: $0

$0 Podstawowy: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Standardowy: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Pro: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Monday oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

5. Basecamp

przez

Basecamp

Basecamp

jest narzędziem do zarządzania projektami i

narzędzie do współpracy zespołowej

stworzone dla startupów i małych firm. Dzięki Basecamp współpracownicy mogą dzielić się pomysłami na tablicy ogłoszeń, udostępniać arkusze kalkulacyjne i pliki oraz czatować z innymi członkami zespołu.

Dodatkowo, automatyczne posty pozwalają na śledzenie projektów w całej firmie. Narzędzie do współpracy oferuje rozbudowane funkcje zarządzania projektami w celu zarządzania ich postępem.

Basecamp najlepsze funkcje

Użyj tabeli kart, aby ustanowić cykl pracy i przenosić karty między kolumnami

Tworzenie niestandardowych raportów wydajności, aby utrzymać zespół na właściwym torze

Usprawnij zarządzanie zadaniami poprzez przypisywanie zadań, ustawienie terminów i czatowanie ze współpracownikami

Uzyskaj ogólny widok wszystkich projektów za pomocą widoku Lineup

Basecamp limits

Nie ma wbudowanego time trackera

Istnieją ograniczone opcje automatyzacji i cykli pracy

Cennik Basecamp

Bezpłatna wersja próbna: 30 dni

30 dni Basecamp : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Basecamp Pro Unlimited: $299/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Basecamp oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 5,000 recenzji)

4.1/5 (ponad 5,000 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 14 000 recenzji)

6. Praca zespołowa

przez

Praca zespołowa

Praca zespołowa

to oparta na chmurze alternatywa ActiveCollab stworzona wyłącznie dla firm zajmujących się obsługą klienta. Teamwork pozwala zrównoważyć obciążenie zespołu, zorganizować zasoby klienta i oś czasu oraz ustawić priorytety zespołu. Dodatkowo, popraw rentowność projektu poprzez śledzenie rozliczanych godzin i monitorowanie wydajności projektu.

Najlepsze funkcje Teamwork

Zrozumienie, gdzie trafia czas członków Teams dzięki aplikacji narzędzie do śledzenia czasu

Uzyskaj pełną widoczność przepustowości zespołu dzięki widokowi obciążenia pracą

Korzystaj z funkcji portfolio, aby zarządzać wieloma projektami jednocześnie

Usprawnij fakturowanie klientów poprzez śledzenie rozliczanych godzin w celu zapewnienia doskonałej współpracy nad projektem

Limity pracy zespołowej

Istnieje niewiele natywnych integracji API - większość musi być uruchamiana przez Zapier

Początkowy proces ustawienia może być czasochłonny w porównaniu do innych programów do zarządzania projektami

Ceny Teamwork

Free: $0

$0 Start: $5.99/miesiąc za użytkownika

$5.99/miesiąc za użytkownika Dostarczanie: $9.99/miesiąc na użytkownika

$9.99/miesiąc na użytkownika Grow: $19.99/miesiąc za użytkownika

$19.99/miesiąc za użytkownika Skala: Kontakt w sprawie cen

Teamwork oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

4,4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 800 recenzji)

7. Trello

Trello

Trello

Trello

to oparty na sieci Web

narzędzie do zarządzania projektami

znane z prostego interfejsu użytkownika. Tablice Trello utrzymują projekty w porządku i pozwalają osobom zarządzającym projektami dodawać zadania za pomocą list i kart. Ponadto Trello posiada własną bibliotekę szablonów i rynek wtyczek, dzięki czemu można niestandardowo dostosować platformę do własnych potrzeb.

Jeśli chcesz dodać funkcję śledzenia czasu, aby lepiej zarządzać projektami, będziesz musiał do zrobienia tego uzyskać rozszerzenie Time Tracking & Reporting.

Najlepsze funkcje Trello

Używanie automatyzacji do ustawienia reguł, tworzenia przycisków lub budowania komend

Korzystanie z wtyczek Trello w celu połączenia z innymi narzędziami, takimi jak Jira, Slack, Google Drive i InVision

Zanurz się głębiej w projektach dzięki widokom tabeli, tablicy, osi czasu, kalendarza i mapy

Bądź na bieżąco z zadaniami w podróży dzięki aplikacjom mobilnym Trello na iOS i Androida

Limity Trello

Wiele funkcji i integracji nie jest dostępnych w wersji Free

Projekty nie mają tylu niestandardowych widoków, co inne platformy

Cennik Trello

Free: $0

$0 Standardowy: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Premium: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: $17.50/miesiąc na użytkownika

Trello oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 22 000 recenzji)

8. ProofHub

przez

ProofHub

ProofHub to platforma do zarządzania pracą, dzięki której zespoły są zorganizowane. ProofHub wspiera

współpracę w czasie rzeczywistym

dzięki niestandardowym widokom, automatyzacji cykli pracy i udostępnianiu plików. Ponadto ta alternatywa dla ActiveCollab zapobiega nieporozumieniom podczas planowania projektów dzięki funkcjom wielojęzycznym, codziennym agendom, udostępnianiu plików i dyskusjom w wątkach.

Najlepsze funkcje ProofHub

Dotrzyj do cele komunikacyjne dzięki funkcjom czatu jeden na jednego i czatu grupowego

Używanie narzędzi do oznaczania do przeglądania, współpracy i sprawdzania dokumentów

Wyznaczanie niestandardowych ról i ustawień uprawnień dla projektów

Mierz postępy całego zespołu za pomocą wbudowanych raportów

Limity ProofHub

Zarządzanie powiadomieniami może być trudne

Brak wbudowanej funkcji budżetowania lub fakturowania

Ceny ProofHub

Essential: $45/miesiąc

$45/miesiąc Ultimate Control: $89/miesiąc

Oceny i recenzje ProofHub

G2: 4.5/5 (83 opinie)

4.5/5 (83 opinie) Capterra: 4.6/5 (89 opinii)

9. SupportBee

przez

SupportBee

Jeśli pracujesz w dziale obsługi klienta, wiesz jak trudno jest utrzymać porządek w zgłoszeniach wsparcia.

SupportBee

to system zarządzania projektami stworzony specjalnie dla zgłoszeń dotyczących wsparcia. Dzięki SupportBee, Teams otrzymują współdzieloną skrzynkę odbiorczą, portal klienta i oprogramowanie oparte na wiedzy, aby pomóc odpowiedzieć (i rozwiązać!) wątpliwości klientów.

Najlepsze funkcje SupportBee

Dostęp do oprogramowania opartego na wiedzy, aby stworzyć własną stronę FAQ, ebooki, sekcję pomocy i nie tylko

Kategoryzowanie zgłoszeń wsparcia jako odebranych, bez odpowiedzi i zarchiwizowanych w udostępnianej skrzynce odbiorczej

Rozpoczynanie komentarzy lub dyskusji między współpracownikami w przypadku trudnych zgłoszeń wsparcia

Zbuduj niestandardowy portal, aby klienci mogli uzyskać ogólny przegląd swoich zgłoszeń dotyczących wsparcia

Limity SupportBee

Platforma została zbudowana specjalnie dla zgłoszeń wsparcia i może brakować funkcji oczekiwanych w innych portalach współpraca w zakresie zarządzania projektami platformy

Platforma nie jest tak mocno recenzowana jak inni dostawcy usług zarządzania projektami

Ceny SupportBee

Startup : $13/miesiąc za użytkownika

: $13/miesiąc za użytkownika Enterprise: $17/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje SupportBee

G2: 4.2/5 (5 recenzji)

4.2/5 (5 recenzji) Capterra: 4.3/5 (29 opinii)

10. Huddle

Huddle

Huddle

Huddle to bezpieczne rozwiązanie do udostępniania dokumentów SaaS stworzone dla branż regulowanych. Umożliwia udostępnianie poufnych informacji, przeglądanie dokumentów i tworzenie portali dla klientów. Ponadto API Huddle o otwartym kodzie źródłowym płynnie integruje się z Microsoft Windows 365, SharePoint, Google Workspace i innymi platformami, aby lepiej służyć klientom.

Najlepsze funkcje Huddle

Bezpieczne udostępnianie danych współpracownikom za pośrednictwem zgodnych interfejsów API

Usprawnienie pracy zespołowej dzięki bezpiecznemu udostępnianiu dokumentów

Zbuduj platformę e-learningową, która spełnia wymagania przepisów rządowych

Zwiększ zaufanie klientów dzięki wewnętrznym i zewnętrznym audytom

Limity Huddle

Zarządzanie powiadomieniami może stanowić wyzwanie

Niektórzy początkujący uważają interfejs użytkownika za mylący

Ceny Huddle

Kontakt w sprawie cen

Huddle oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (64 opinie)

Usprawnij zarządzanie projektami dzięki ClickUp

Odpowiednie alternatywy ActiveCollab wspierają komunikację między współpracownikami i ułatwiają przypisywanie terminów i zadań oraz automatyzację powtarzalnych zadań. Właśnie dlatego ClickUp jest idealnym wyborem do usprawnienia zarządzania projektami w Twojej firmie.

ClickUp to platforma typu "wszystko w jednym", zakończona dokumentami i Tablicami do współpracy, niezliczonymi integracjami, automatyzacją cyklu pracy, pomocnymi narzędziami AI i biblioteką szablonów, które pozwolą Ci rozpocząć pracę nad projektami.

Aby pomóc kierownikom projektów pracować mądrzej, a nie ciężej,

wypróbuj ClickUp już dziś

. 🙌