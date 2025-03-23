أفضل 25 أداة لتسويق المحتوى يجب تجربتها في عام 2025

إن إنشاء المحتوى ما هو إلا الخطوة الأولى؛ فالتحدي الحقيقي يكمن في الوصول إلى الجمهور المناسب، وتحسينه لتحقيق أقصى قدر من التأثير، وإدارة العملية بكفاءة. نظرًا لأن 87% من المسوّقين يقولون إن التسويق بالمحتوى يحفز الطلب، فإن الأدوات المناسبة ليست مجرد أدوات جيدة؛ بل هي ضرورية.

يمكن لأدوات تسويق المحتوى المناسبة توفير الوقت وتحسين الجودة ومساعدتك على البقاء في صدارة المنافسة، بدءًا من تحسين محركات البحث وجدولة الوسائط الاجتماعية إلى إنشاء المحتوى والتحليلات.

في هذا الدليل، قمنا بتجميع 25 أداة يجب تجربتها ستجعل تسويق المحتوى أسهل وأكثر فعالية.

دعنا نتعمق في الأمر!

⏰ ملخص 60 ثانية اكتشف أدوات تسويق المحتوى الرائدة التي يمكنها تعزيز استراتيجياتك وزيادة المشاركة. ClickUp : الأفضل لإنشاء المحتوى، وإدارة المشاريع، والتعاون في إنشاء المحتوى : الأفضل لإنشاء المحتوى، وإدارة المشاريع، والتعاون في إنشاء المحتوى HubSpot: الأفضل للتسويق الداخلي وتكامل إدارة علاقات العملاء بازسومو: الأفضل لاكتشاف المحتوى والتحليل التنافسي SEMRush: الأفضل لتحسين محركات البحث وتحسين المحتوى كانفا: الأفضل للتصميم الجرافيكي والمحتوى المرئي تحليلات جوجل: الأفضل لتحليل حركة المرور على الموقع الإلكتروني تريلو: الأفضل لتخطيط المحتوى وإدارة سير العمل Grammarly: الأفضل لتحسين القواعد اللغوية والأسلوب Ahrefs: الأفضل للبحث عن الروابط الخلفية والكلمات الرئيسية WordPress: الأفضل لإدارة المواقع الإلكترونية والمدونات CoSchedule: الأفضل لتقويم المحتوى وجدولته Hootsuite: الأفضل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي Yoast SEO: الأفضل لتحسين مُحسّنات محرّكات البحث على الصفحة Surfer SEO: الأفضل لتحسين مُحسّنات محرّكات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي تريندات جوجل: الأفضل لتحليل اتجاهات الكلمات الرئيسية Mailchimp: الأفضل لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني Airtable: الأفضل لقاعدة بيانات المحتوى وتنظيمه المخزن المؤقت: الأفضل لجدولة وسائل التواصل الاجتماعي محرر همنغواي: الأفضل لقابلية القراءة وتحسين الأسلوب Clearscope: الأفضل لتحسين المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي ContentShake AI: الأفضل لأفكار المحتوى التي يولدها الذكاء الاصطناعي Wordtune: الأفضل للمساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي فيديارد: الأفضل لتسويق الفيديو سلاك: الأفضل لتواصل الفريق وتعاونه أدوبي فوتوشوب: الأفضل لتحرير الصور المتقدم

ما هو تسويق المحتوى؟

التسويق بالمحتوى هو نهج تسويقي استراتيجي يركز على إنشاء محتوى ملائم ومتسق وتوزيعه والترويج له لجذب جمهور محدد بوضوح والاحتفاظ به.

متى كانت آخر مرة استمتعت فيها بإعلان تقليدي؟ ربما ليس كثيرًا. لكن منشور مدونة مفيدة أو مقطع فيديو ممتع أو دليل ثاقب؟ هذا هو تسويق المحتوى في العمل.

لا يقتصر التسويق بالمحتوى على نشر المحتوى فحسب، بل يتعلق بإنشاء شيء قيّم يساعد جمهورك أو يثقفه أو يسليه.

إذا تم القيام به بشكل صحيح، فإن التسويق بالمحتوى يبني الثقة ويعزز الوعي بالعلامة التجارية ويضع عملك كخبير في مجال عملك. لا يتعلق الأمر فقط بجذب الانتباه - بل يتعلق بالحفاظ عليه وتحويل الزوار العاديين إلى عملاء مخلصين.

أنواع تسويق المحتوى

يشمل تسويق المحتوى أشكالاً مختلفة، بما في ذلك:

منشورات المدونات والمقالات : محتوى غني بالمعلومات وملائم لتحسين محركات البحث.

محتوى وسائل التواصل الاجتماعي : المنشورات الجذابة ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية.

الرسوم البيانية : تمثيل البيانات الجذابة بصريًا.

مقاطع الفيديو والبودكاست : المحتوى التعليمي والسرد القصصي.

النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني : التواصل المخصص مع الجماهير.

الأوراق البيضاء والكتب الإلكترونية: موارد متعمقة تقدم رؤى قيمة

هل تعلم؟ 93% من المسوقين في الشركات يستخدمون التسويق بالمحتوى كجزء من استراتيجيتهم الشاملة

الحاجة إلى برامج تسويق المحتوى

مع وجود أكثر من 7.5 مليون منشور مدونة تُنشر يوميًا، أصبح التميز أصعب من أي وقت مضى. وهنا يأتي دور أدوات تسويق المحتوى.

تسهّل المنصة الشاملة لتسويق المحتوى تتبع جهود التسويق الرقمي وإدارتها وتحسينها من خلال توفير التحليلات والرؤى المستندة إلى البيانات.

سواء كنت تقوم بصياغة منشورات المدونة أو تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي أو حملات البريد الإلكتروني، فإن الأدوات المناسبة لا توفر الوقت فحسب، بل تساعدك على إنشاء محتوى يؤدي إلى المشاركة والنتائج. والسؤال الحقيقي لا يكمن في إذا كنت بحاجة إليها، ولكن أيها سيعمل بشكل أفضل لاستراتيجيتك.

✅ تحقق من الحقائق: تحصل الشركات التي تنشر المدونات على عملاء محتملين أكثر بنسبة 67% من تلك التي لا تنشرها.

مع توفر عدد لا يحصى من أدوات تسويق المحتوى، قد يبدو اختيار الأدوات المناسبة أمرًا مربكًا. المفتاح هو التركيز على الميزات التي تتماشى مع أهدافك وسير عملك واستراتيجية مشاركة الجمهور. إليك ما يجب مراعاته:

سهولة الاستخدام: يجب أن تبسّط الأداة عملك، لا أن تبطئك. ابحث عن واجهات سهلة الاستخدام تساعد على تبسيط إنشاء المحتوى وتحريره ونشره. تتبع الأداء والتحليلات: للتأكد من وصول المحتوى الخاص بك إلى الجمهور المناسب، اختر أدوات تسويق المحتوى التي تقدم رؤى حول الكلمات المفتاحية وتحليل المنافسين وتتبع الأداء. الأتمتة والجدولة: قد تستغرق إدارة المحتوى عبر قنوات متعددة وقتًا طويلاً. تساعد الأدوات التي تعمل على أتمتة جهود النشر وتسويق المحتوى في الحفاظ على الاتساق وتوفير الوقت. ميزات التعاون: إذا كنت تعمل مع فريق عمل، فإن التواصل السلس وإدارة سير العمل أمر بالغ الأهمية. ابحث عن ميزات مثل مساحات العمل المشتركة وتقويمات المحتوى وعمليات الموافقة. قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: يمكن للأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحسين إنشاء المحتوى وتحسين تحسين محركات البحث وتوليد أفكار للموضوعات وتقديم توصيات تلقائية لتحسين استراتيجية المحتوى. التكامل مع أدوات الطرف الثالث: يجب أن يتكامل برنامج تسويق المحتوى الجيد بسلاسة مع المنصات الحالية مثل برامج إدارة علاقات العملاء، وأدوات جدولة الوسائط الاجتماعية، وأدوات تحسين محركات البحث، ومنصات التحليلات. فعالية التكلفة وقابلية التوسع: سوف تتطور احتياجاتك مع نمو علامتك التجارية. اختر الحلول التي يمكن أن تتكيف مع متطلبات المحتوى المتزايدة دون الحاجة إلى إصلاح شامل.

يمكن للمزيج الصحيح من أدوات التسويق بالمحتوى أن يصنع استراتيجيتك أو يفسدها. من خلال التركيز على سهولة الاستخدام والأتمتة والتحليلات، يمكنك ضمان أن المحتوى الخاص بك لا يتم إنشاؤه فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تحقيق الأداء والتحويل.

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء المحتوى وإدارة المشاريع والتعاون)

جرّب ClickUp للتسويق كوِّن رؤية منظمة لعملك، وسهِّل جهودك في إدارة المحتوى، وقم بإدارة كل أنواع المحتوى في ClickUp

ClickUp هي منصة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع مع أدوات تسويقية مدمجة تساعد فرق تسويق المحتوى على تخطيط المحتوى وإنشائه وتتبعه بسلاسة. بفضل نظامها الأساسي القابل للتخصيص بالكامل، تعمل ClickUp على تبسيط سير عمل المحتوى عبر الفرق.

استخدم التسلسل الهرمي ل ClickUp (المساحات والمجلدات والقوائم والمهام) لتنظيم سير عمل تسويق المحتوى الخاص بك. على سبيل المثال:

إنشاء مساحة مخصصة "لتسويق المحتوى".

استخدم مجلدات لفئات مثل المدونة ووسائل التواصل الاجتماعي والحملات وما إلى ذلك.

تنظيم قوائم لأنواع محددة من المحتوى أو المشاريع.

ستمنحك مهام ClickUp Tasks التحكم في جميع مهام سير العمل المتعلقة بتسويق المحتوى. يمكنك تعيين المهام، وتعيين الأولويات، وتتبع التقدم المحرز من خلال حالات قابلة للتخصيص مثل "صياغة" و"قيد المراجعة" و"منشور". "استخدم ميزات تعيين التعليقات و@التعليقات والتدقيق لتبسيط التعليقات والموافقات على مسودات المحتوى.

يتيح لك ClickUp Docs إنشاء جميع المستندات المتعلقة بالمحتوى وتحريرها وتخزينها في مكان واحد.

أنشئ مستنداتك وتعاون وقارن بينها وقم بتوحيدها على الفور مع ClickUp Docs

يمكنك أتمتة المهام المتكررة باستخدام أتمتة ClickUp، مثل نقل الطلبات إلى قوائم محددة أو إخطار أعضاء الفريق في المراحل الرئيسية.

مع ClickUp، يمكنك الوصول إلى مجموعة من ميزات التعاون والتواصل بين أعضاء الفريق مثل ClickUp Whiteboards للعصف الذهني وتخطيط المحتوى و ClickUp Chat للمراسلة الفورية.

ClickUp Brain هو أداة تغيير قواعد اللعبة لتسويق المحتوى! فهو يساعدك على تنظيم المهام والعصف الذهني للأفكار، مما يجعل إدارة تقويم المحتوى الخاص بك أمرًا في غاية السهولة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يبقي فريقك على المسار الصحيح من خلال تبسيط التعاون وضمان الالتزام بالمواعيد النهائية.

عندما يتعلق الأمر بإنشاء المحتوى، يمكنها صياغة المقالات والمدوّنات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، بل وتساعدك في تنقيح كتاباتك من أجل الوضوح والتفاعل. ويمكنه أيضًا المساعدة في البحث وتلخيص المعلومات للتأكد من أن كل شيء يتوافق تمامًا مع أهدافك التسويقية!

📌أفضل ميزات ClickUp

⚠️ قيود كليك أب

قد يفتقر تطبيق ClickUp للهاتف المحمول إلى بعض الميزات المتقدمة التي يمكن الوصول إليها على إصدار سطح المكتب

يحتوي على مجموعة ميزات واسعة النطاق، مما يتطلب بعض المنحنى التعليمي للمستخدمين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا

＄ تسعير النقر فوق

خطة مجانية: ميزات إدارة المهام الأساسية

غير محدود: 5 دولارات لكل عضو/شهر

الأعمال: 12 دولارًا لكل عضو/شهريًا

Business Plus: 19 دولارًا أمريكيًا لكل عضو/شهريًا

المؤسسات: التسعير المخصص

ClickUp Brain: أضف إلى أي باقة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو/شهريًا

للمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة صفحة أسعار ClickUp

🌟 🌟 تقييمات ومراجعات كليك أب

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

📖 اقرأ المزيد: كيف يستخدم فريق التسويق لدينا في ClickUp ClickUp؟

2. HubSpot (الأفضل للتسويق الداخلي والتكامل مع إدارة علاقات العملاء)

عرض لوحة التحكم Hubspot CMS (عبر Hubspot )

HubSpot عبارة عن منصة تسويق داخلي شاملة مصممة لمساعدة الشركات على جذب العملاء المحتملين وإشراكهم وتحويلهم من خلال التسويق بالمحتوى. من إدارة المدونات إلى الأتمتة، تعمل المنصة على تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتوزيعه، مما يجعلها خيارًا شائعًا للمسوقين.

📌أفضل ميزات HubSpot

نظام إدارة المحتوى (CMS) : إنشاء منشورات المدونة والصفحات المقصودة ومحتوى الموقع الإلكتروني وتحسينها بسهولة

تحسين محركات البحث و أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية: احصل على اقتراحات في الوقت الفعلي لتحسين تصنيفات البحث وزيادة عدد الزيارات العضوية.

أتمتة التسويق : قم بأتمتة حملات البريد الإلكتروني ورعاية العملاء المحتملين وتوزيع المحتوى لإشراك جمهورك دون عناء.

إدارة وسائل التواصل الاجتماعي: جدولة المنشورات الاجتماعية وتحليلها عبر منصات متعددة دون مغادرة HubSpot

💡نصيحة إضافية: استخدم قالب جدول النشر على وسائل التواصل الاجتماعي هذا لجدولة المنشورات من أجل مشاركة متسقة، وتحسين المحتوى لكل منصة وتحليل الأداء لتحقيق أقصى قدر من الوصول.

التحليلات وإعداد التقارير : تتبع أداء المحتوى، ومشاركة الجمهور، والعائد على الاستثمار من خلال تقارير مفصلة

تكامل سلس: ربط HubSpot مع إدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني وأدوات التسويق الأخرى للحصول على سير عمل موحد

⚠️ قيود HubSpot

على الرغم من أن الباقة المجانية رائعة، إلا أن بعض الميزات تتطلب اشتراكات متميزة، وهو ما قد يكون مكلفًا للشركات الصغيرة

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للارتياح مع جميع الميزات

قد لا تتسم بعض القوالب وسير عمل الأتمتة بالمرونة رغم قوتها، إلا أن بعض القوالب وسير عمل الأتمتة قد لا تكون مرنة للغاية

＄تسعير هاب سبوت

أدوات مجانية: تتضمن أدوات أساسية لإدارة علاقات العملاء والتسويق عبر البريد الإلكتروني والنماذج

البداية: تبدأ من 15 دولارًا شهريًا/مقعدًا

المحترف: تبدأ من 800 دولار شهريًا ل 3 مقاعد

المؤسسات: تبدأ الأسعار من 3,600 دولار شهريًا ل 5 مقاعد

🌟 🌟 تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4. 4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

3. BuzzSumo (الأفضل للبحث عن المحتوى وتحليل الاتجاهات)

إذا كنت قد تساءلت يومًا عن المحتوى الأكثر رواجًا في مجال عملك أو المحتوى الذي يحصل على أكبر عدد من المشاركات، فإن BuzzSumo هو ما تبحث عنه. إنه مخصص للمسوقين بالمحتوى الذين يرغبون في اكتشاف الموضوعات الشائعة وتحليل استراتيجيات المنافسين والعثور على المؤثرين الرئيسيين.

سواء كنت تقوم بالعصف الذهني لأفكار المدونات، أو تتبع الإشارات إلى العلامة التجارية، أو تبحث عن فرص بناء الروابط الخلفية، يمنحك BuzzSumo رؤى في الوقت الفعلي لإنشاء محتوى له صدى فعليًا.

📌أفضل ميزات BuzzSumo

اكتشاف المحتوى : اعثر على المحتوى الأكثر مشاركة وجاذبية عبر المنصات المختلفة

تحليل المنافسين : تتبع المحتوى الذي يحقق أفضل أداء للمنافسين وصقل استراتيجيتك

تحديد المؤثرين : اكتشف المؤثرين الرئيسيين في مجال عملك للتواصل مع المؤثرين والتعاون معهم

مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي : تتبع الإشارات والاتجاهات المتعلقة بالعلامة التجارية في الوقت الفعلي

تحليل الروابط الخلفية : تحديد الروابط الخلفية القيّمة لتحسين سلطة المحتوى الخاص بك

تنبيهات مخصصة: احصل على إشعارات حول الموضوعات الشائعة والإشارات ذات الصلة بالعلامة التجارية

⚠️ قيود موقع BuzzSumo

محدودية البيانات التاريخية في خطط المستوى الأدنى، مما يحد من تحليل المحتوى على المدى الطويل

يفتقر إلى أدوات متعمقة لتحسين محركات البحث، مما يجعله أقل فعالية في البحث عن الكلمات المفتاحية

يساعد في إنشاء اقتراحات المحتوى ولكنه لا يوفر محررًا أو قوالب أو ميزات النشر

＄تسعير بازسومو

إنشاء المحتوى: 199 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تدفع سنويًا، مستخدم واحد)

العلاقات العامة والاتصالات: 299 دولارًا شهريًا (تدفع سنويًا، 5 مستخدمين)

الباقة: 499 دولارًا شهريًا (تدفع سنويًا، 10 مستخدمين)

🌟 🌟 تقييمات ومراجعات BuzzSumoumo

G2: 4. 5/5 (103 تقييمات)

Capterra: 4. 6/5 (146 تقييم)

⚡️ أرشيف القوالب: قوالب تقرير تعقب الترتيب المجانية لتتبع تصنيفات الكلمات الرئيسية

4. SEMrush (الأفضل لتحسين محركات البحث والتحليل التنافسي)

عبر Semrush

SEMrush هي أداة شاملة لمسوّقي المحتوى العضوي، وهي مليئة بالميزات التي تساعدك في تصنيفات البحث على موقعك الإلكتروني وتحليل المنافسة.

يوفر بيانات قيّمة لتحسين استراتيجيات تسويق المحتوى، بدءًا من البحث عن المواضيع إلى تدقيق المواقع لتحسين محركات البحث والرؤى التنافسية، وتحسين المحتوى لتحسين ظهوره في محركات البحث. إنه مثالي للشركات والوكالات التي تريد استراتيجيات تسويق تعتمد على البيانات ومسارًا واضحًا للظهور على الإنترنت.

📌أفضل ميزات SEMrush

البحث عن الكلمات المفتاحية : ابحث عن الكلمات المفتاحية عالية الأداء مع بيانات مفصّلة عن حجم البحث والمنافسة.

تدقيق الموقع : تحديد مشكلات تحسين محركات البحث والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ

التحليل التنافسي : تحليل المواقع الإلكترونية والكلمات الرئيسية والروابط الخلفية للمنافسين

رؤى إعلانية وإحصائيات إعلانية : تتبع الإنفاق الإعلاني والأداء لإعلانات Google ووسائل التواصل الاجتماعي

مجموعة أدوات تسويق المحتوى : احصل على أفكار للمواضيع، وحسّن المحتوى، وقياس الأداء

تحليل الروابط الخلفية: مراقبة وإنشاء روابط خلفية عالية الجودة للحصول على تصنيفات أفضل

⚠️ قيود موقع SEMrush

قد تكون تقارير تدقيق الموقع مربكة للمبتدئين بسبب الرؤى التقنية.

منحنى تعليمي حاد بسبب مجموعة كبيرة من الميزات.

بيانات محدودة في خطط المستوى الأدنى.

＄تسعير التسويق عبر الإنترنت

المحترف: 139.95 دولارًا شهريًا (5 مشاريع)

المعلم: 249 دولارًا. 95 دولارًا شهريًا (15 مشروعًا)

الأعمال: 499 دولارًا. 95 دولارًا شهريًا (40 مشروعًا)

🌟 🌟 تقييمات ومراجعات SEMrush

G2: 4. 5/5 (2,450 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل SEMRush للارتقاء بلعبة تحسين محركات البحث لديك

5. كانفا (الأفضل للتصميم الجرافيكي والمحتوى المرئي)

عبر كانفا

يجعل Canva التصميم سهلاً - حتى لو لم تكن لديك أي خبرة. سواء كنت تقوم بإنشاء رسومات على وسائل التواصل الاجتماعي أو عروض تقديمية أو مواد تسويق المحتوى، فإن واجهة السحب والإفلات وقوالب التصميم الجاهزة من Canva تساعدك على إنشاء صور ذات مظهر احترافي في دقائق. Canva أداة رائعة لمنشئي المحتوى والشركات والفرق التي تتطلع إلى إنشاء تصميمات عالية الجودة بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى مصمم محترف.

📌أفضل ميزات كانفا

محرر السحب والإفلات : إنشاء تصميمات بسهولة مع واجهة بسيطة وبديهية

مكتبة قوالب ضخمة : يمكنك الوصول إلى آلاف القوالب المعدة مسبقًا لوسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والمزيد

صور وعناصر مخزنة : اختر من بين ملايين الأصول المجانية والمتميزة

أدوات العلامة التجارية : الحفاظ على اتساق العلامة التجارية مع الشعارات والخطوط والألوان

التعاون الجماعي : العمل على التصميمات معًا في الوقت الفعلي

تحرير الفيديو: تحرير مقاطع الفيديو القصيرة والرسوم المتحركة وتحريرها

⚠️ قيود كانفا

يحتوي الإصدار المجاني على ميزات وأصول محدودة

غير مناسب لمشاريع التصميم المعقدة التي تتطلب أدوات تحرير متقدمة

＄ تسعير كانفا

مجانًا : $0

محترف : 119.99 دولارًا أمريكيًا في السنة (مستخدم واحد) أو 12.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الفرق: 300 دولار سنويًا للسنة الأولى (حتى 5 مستخدمين)، ثم 500 دولار سنويًا

🌟 تقييمات ومراجعات كانفا

G2: 4. 7/5 (أكثر من 4400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 12000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Canva والمنافسين الذين يجب مراعاتهم

6. تحليلات جوجل أناليتكس (الأفضل لتحليل حركة المرور العضوية ورؤى المستخدمين)

عبر تحليلات جوجل

يُعد Google Analytics أداة تسويق المحتوى المفضلة لتتبع أداء الموقع الإلكتروني وفهم سلوك المستخدم. سواء كنت تدير موقعًا إلكترونيًا للتجارة الإلكترونية أو مدونة أو موقعًا إلكترونيًا تجاريًا، فإن هذه الأداة توفر رؤى قيمة حول مصادر الزيارات والتركيبة السكانية للجمهور وتفاعل المستخدمين. وهي ضرورية للمسوقين وأصحاب الأعمال والمحللين الذين يرغبون في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات لتحسين وجودهم على الإنترنت.

📌أفضل ميزات Google Analytics

تحليلات في الوقت الفعلي : مراقبة حركة الزيارات المباشرة للموقع الإلكتروني ونشاط المستخدم

رؤى الجمهور : احصل على تقارير مفصلة عن الخصائص الديموغرافية والاهتمامات والسلوكيات

تحليل مصدر حركة المرور: افهم من أين يأتي زوار موقعك - من مصادر عضوية أو اجتماعية أو مدفوعة أو مباشرة

تتبع الأهداف والتحويلات : إعداد وتتبع التحويلات لقياس نجاح الأعمال التجارية

تقارير تدفق السلوك : تصور كيف يتنقل المستخدمون عبر موقعك الإلكتروني

لوحات تحكم مخصصة: إنشاء تقارير مخصصة للحصول على رؤى سريعة

⚠️ قيود Google Analytics

منحنى تعليمي حاد للمبتدئين بسبب تقارير البيانات المعقدة

يفتقر إلى الخرائط الحرارية المفصّلة وتسجيلات الجلسات لتحليل سلوك المستخدم بشكل متعمق

قد يحدّ أخذ العينات في التقارير من دقة المواقع الإلكترونية ذات الزيارات العالية

＄ تسعير تحليلات جوجل

المعيار: مجاني، ويوفر أدوات تحليلية شاملة

Analytics 360: تسعير مخصص، يقدم ميزات وتكاملات متميزة للمؤسسات

🌟 تقييمات ومراجعات Google Analytics

G2: 4. 4/5 (أكثر من 6400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

7. Trello (الأفضل لإدارة المشاريع البسيطة وتنظيم المهام)

عبر Atlassian

يعمل Trello على تبسيط مشاريع تسويق المحتوى وسير العمل من خلال نظامه البديهي القائم على البطاقات. فهو يساعد الفرق والشركات والموظفين المستقلين على تتبع المهام أو التخطيط للمشاريع الشخصية والبقاء منظمين من خلال سير عمل واضح ومرئي لتسويق المحتوى.

📌أفضل ميزات Trello

لوحات كانبان : إدارة المهام بالسحب والإفلات مع قوائم قابلة للتخصيص

أدوات التعاون: تعيين المهام، وتحديد تواريخ الاستحقاق، والتعليق داخل البطاقات

التعزيزات وعمليات التكامل: التواصل مع Slack وGoogle Drive وأدوات أخرى

الأتمتة (بتلر): أتمتة المهام المتكررة بدون ترميز

قوائم المراجعة والتسميات: تنظيم المهام مع الأولويات والمهام الفرعية

تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب: إدارة المهام بسلاسة عبر الأجهزة

⚠️ قيود Trello

يفتقر إلى تتبع الوقت المدمج لإجراء تحليل مفصل للمشروع

تقارير وتحليلات محدودة مقارنة بأدوات إدارة المشاريع المتقدمة

الخطة المجانية تقيد الأتمتة والتكاملات

＄تسعير تريللو

مجانًا: $0

المعيار: 5$/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)

القسط: 10 دولارات/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)

المؤسسة: 17 دولارًا أمريكيًا. 50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا، بحد أدنى 25 مستخدمًا)

🌟 🌟 تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4. 4/5 (13,500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 20,000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Trello والمنافسين الذين يجب مراعاتهم

8. Grammarly (الأفضل للكتابة والتدقيق النحوي المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Grammarly

Grammarly هو مساعد كتابة يعتمد على الذكاء الاصطناعي يساعد على تحسين القواعد النحوية والإملائية والوضوح والنبرة. سواء كنت تقوم بصياغة رسالة بريد إلكتروني أو كتابة منشور في مدونة أو إنشاء مستندات عمل، يضمن لك Grammarly أن يكون المحتوى الخاص بك مصقولًا واحترافيًا. إنه أداة أساسية للطلاب والمحترفين ومنشئي المحتوى الذين يريدون كتابة خالية من الأخطاء.

📌أفضل ميزات Grammarly النحوي

التدقيق النحوي والإملائي: يكتشف الأخطاء ويصححها في الوقت الفعلي

اقتراحات الوضوح والإيجاز: تحسين بنية الجملة وسهولة القراءة

كاشف نبرة الصوت: يحلل نبرة الصوت في كتاباتك من أجل تواصل أفضل

مدقق الانتحال: يضمن أصالة المحتوى من خلال مقارنة المحتوى عبر ملايين المصادر

تحسين الأسلوب والمفردات: يقترح خيارات أفضل للكلمات من أجل التأثير

تكامل المتصفح والتطبيق: يعمل عبر العديد من المنصات ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها

⚠️ القيود النحوية

نسخة مجانية لا تقدم سوى التدقيق النحوي والتهجئة الأساسي فقط

قد تؤدي الاقتراحات السياقية في بعض الأحيان إلى إساءة تفسير المعنى المقصود

لا يتوفر مدقق الانتحال إلا في الباقة المدفوعة فقط

＄التسعير الجذري

مجانًا : $0

قسط : 12 دولارًا شهريًا (1 مستخدم، تُدفع سنويًا)

المؤسسات: الاتصال بالمبيعات

🌟🌟 تقييمات ومراجعات Grammarly Grammarly

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Grammarly والمنافسين لتجربتها

9. Ahrefs (الأفضل لتحليل الروابط الخلفية وتحسين محركات البحث)

عبر موقع Ahrefs

Ahrefs هي أداة شائعة لتحسين محركات البحث متخصصة في تحليل الروابط الخلفية والبحث عن الكلمات المفتاحية ورؤى المنافسين. إذا كنت ترغب في تحسين تصنيفات البحث، أو تتبع الروابط الخلفية، أو اكتشاف فرص الكلمات الرئيسية، فإن Ahrefs توفر البيانات اللازمة لتحسين استراتيجية تسويق المحتوى الخاص بك. يُستخدم على نطاق واسع من قِبل محترفي تحسين محركات البحث، والوكالات، والمسوقين للمحتوى الذين يبحثون عن رؤى متعمقة لتحسين محركات البحث.

📌أفضل ميزات موقع Ahrefs

تحليل الروابط الخلفية: تقارير مفصّلة عن نطاقات الإحالة ونصوص الارتباط

مستكشف الكلمات المفتاحية: البحث عن فرص الترتيب باستخدام بيانات صعوبة الكلمات المفتاحية وحجمها

أداة تدقيق الموقع الإلكتروني: تحديد مشكلات تحسين محركات البحث وفرص التحسين

أبحاث المنافسين: تحليل الصفحات والاستراتيجيات الأفضل أداءً لدى المنافسين

مستكشف المحتوى: اكتشف المحتوى الرائج لبناء الروابط والإلهام

متتبع الرتب: مراقبة أداء الكلمات المفتاحية بمرور الوقت

⚠️ قيود موقع Ahrefs

يفتقر إلى مجموعة تسويق محتوى شاملة مثل SEMrush

لا توجد أدوات مدمجة لكتابة المحتوى أو أدوات تحسين المحتوى

يمكن أن تكون مكلفة للمبتدئين أو الشركات الصغيرة

⚡️Template الأرشيف: قوالب مجانية لكتابة المحتوى من أجل إنشاء محتوى أسرع

＄تسعير أهريفز

لايت: 129 دولارًا شهريًا (5 مشاريع)

المعيار: 249 دولارًا شهريًا (20 مشروعًا)

متقدم: 499 دولارًا شهريًا (50 مشروعًا)

🌟 🌟 تقييمات ومراجعات Ahrefs

G2: 4. 5/5 (549 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (575 تقييم)

10. ووردبريس (الأفضل لإنشاء المواقع الإلكترونية وإدارة المحتوى)

يُعد WordPress منصة متعددة الاستخدامات لإنشاء مواقع الويب، بدءًا من إطلاق المدونات ومتاجر التجارة الإلكترونية إلى مواقع الأعمال. وبفضل الآلاف من القوالب والإضافات، فإنه يوفر تخصيصاً كاملاً دون الحاجة إلى البرمجة. إنه مثالي للشركات والمدونين والمطورين الذين يريدون نظام إدارة محتوى مرن وقابل للتطوير (CMS).

📌أفضل ميزات ووردبريس

نظام إدارة المحتوى سهل الاستخدام: لوحة تحكم بديهية لإدارة المحتوى بسهولة

مكتبة المكوّنات الإضافية: الوصول إلى أكثر من 50,000 مكوّن إضافي لإضافة وظائف إضافية

ملائمة لتحسين محركات البحث: أدوات مدمجة ومتكاملة مع إضافات تحسين محركات البحث

جاهز للتجارة الإلكترونية: التكامل السلس مع WooCommerce للمتاجر الإلكترونية

قوالب قابلة للتخصيص: تتوفر آلاف القوالب المجانية والمتميزة

الدعم المجتمعي: مجتمع عالمي كبير وتوثيق واسع النطاق

⚠️ قيود ووردبريس

قد تؤدي التحديثات المستمرة للإضافات والقوالب إلى تعطيل وظائف الموقع في بعض الأحيان

بدون التحسين المناسب، يمكن أن تتباطأ المواقع الإلكترونية بسبب الإضافات الثقيلة

تحتاج مواقع WordPress المستضافة ذاتيًا إلى إجراءات أمنية إضافية لمنع الثغرات الأمنية

＄تسعير WordPress

شخصي: 4 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا)

القسط: 8 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا)

الشركة: 25 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

التجارة الإلكترونية: 45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

🌟 🌟 تقييمات ومراجعات ووردبريس

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ووردبريس والمنافسين لتجربتها

11. CoSchedule (الأفضل لتقويم التسويق وجدولة المحتوى)

عبر CoSchedule

CoSchedule هو تقويم تسويقي شامل مصمم لمساعدة الفرق على تخطيط استراتيجيات تسويق المحتوى وتنظيمها وتنفيذها بسلاسة. إنه مثالي لفرق التسويق والمدونين والوكالات التي تبحث عن طريقة منظمة لجدولة منشورات المدونة ورسائل البريد الإلكتروني وحملات وسائل التواصل الاجتماعي من لوحة تحكم واحدة.

📌أفضل ميزات جدول CoSchedule

المحتوى تقويم التسويق: تخطيط وتصور جداول المحتوى في مكان واحد

الأتمتة الاجتماعية: إعادة مشاركة المحتوى الأفضل أداءً تلقائيًا لزيادة الوصول إلى أقصى حد

تعاون الفريق: تعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز

محلل العناوين الرئيسية: تحسين العناوين الرئيسية لتحسين التفاعل وتحسين محركات البحث

مهام سير العمل والموافقات: تبسيط عمليات الموافقة على المحتوى داخل فرق العمل

صديق للاندماج: يتصل مع ووردبريس و HubSpot و Google Analytics

⚠️ قيود الجدول الزمني المشترك

لا يوجد تتبع متعمق للمنافسين أو رؤى متعمقة حول المشاركة

يركز على الجدولة، ويتطلب أدوات خارجية لكتابة المحتوى

ميزات مثل الأتمتة وتعاون الفريق تتطلب خططًا أعلى مستوى

＄تسعير جدول المواعيد

تقويم مجاني: 0$ (1 مستخدم)

التقويم الاجتماعي: 19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا، حتى 3 مستخدمين)

تقويم الوكالة: 49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا، حتى 3 مستخدمين)

تسعير مخصص لخطط "تقويم المحتوى" و"باقة التسويق

🌟 🌟 تقييمات ومراجعات CoSchedule

G2: 4. 4/5 (141 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (106 تقييمات)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل CoSchedule والمنافسين الذين يجب مراعاتهم

12. Hootsuite (الأفضل لإدارة منصات التواصل الاجتماعي وجدولتها)

عبر Hootsuite

يعد Hootsuite أحد أشهر منصات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتيح للمستخدمين جدولة المحتوى ونشره وتحليله عبر منصات تواصل اجتماعي متعددة من لوحة تحكم واحدة. إنه خيار جيد للشركات والوكالات ومديري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتطلعون إلى تبسيط سير عمل تسويق المحتوى.

📌أفضل ميزات هوتسويت

النشر على منصات متعددة: جدولة المحتوى ونشره عبر فيسبوك وإنستجرام ولينكد إن وغيرها

الاستماع الاجتماعي: مراقبة الإشارات إلى العلامة التجارية واتجاهات الصناعة في الوقت الفعلي

التحليلات وإعداد التقارير: قياس المشاركة ومدى الوصول وأداء الحملة

تعاون الفريق: تعيين الأدوار والأذونات للعمل الجماعي السلس

إدارة الإعلانات: تشغيل إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي وتتبعها من المنصة

عمليات التكامل مع جهات خارجية: تواصل مع Canva وSlack وGoogle Drive والمزيد

⚠️ قيود موقع Hootsuite

يمكن للمستخدمين المجانيين جدولة عدد قليل من المنشورات فقط

يفتقر إلى تحليلات Instagram المتقدمة وميزات الجدولة الزمنية مقارنةً بالمنافسين

＄ تسعير هوتسويت

المحترف: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (مستخدم واحد، 10 حسابات اجتماعية)

الفريق: 249 دولارًا أمريكيًا في الشهر (3 مستخدمين، 20 حسابًا اجتماعيًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة (تبدأ من 5 مستخدمين و50 حسابًا اجتماعيًا)

🌟 🌟 تقييمات ومراجعات هوتسويت

ج2: 4. 2/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 3700 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Hootsuite لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي

13. Yoast SEO (الأفضل لتحسين محركات البحث على الصفحة)

عبر Yoast SEO

Yoast SEO هو ملحق ووردبريس موصى به للغاية لتحسين تصنيفات البحث على الموقع الإلكتروني. إنها تبسّط تحسين محركات البحث على الصفحة من خلال تقديم اقتراحات في الوقت الفعلي لتحسين المحتوى والعلامات الوصفية وسهولة القراءة. هذه الأداة هي الأنسب للتدوين وللشركات ومسوّقي المحتوى الذين يرغبون في تحسين تحسين محركات البحث في مواقعهم دون خبرة تقنية.

📌أفضل ميزات Yoast SEO*

تحليل تحسين محركات البحث: يوفر ملاحظات في الوقت الفعلي حول استخدام الكلمات المفتاحية وقابلية القراءة

تحسين العناوين الوصفية والمقتطفات: تخصيص العناوين الوصفية والأوصاف والمعاينات

خرائط مواقع XML: تنشئ خرائط مواقع تلقائيًا لفهرسة أفضل لمحرك البحث

مدقق قابلية قراءة المحتوى: يضمن سهولة قراءة المحتوى وتنظيمه بشكل جيد

اقتراحات الروابط الداخلية: يساعد على تحسين بنية الموقع من خلال الروابط الموصى بها

ترميز المخططات: يحسّن المقتطفات المنسقة لتحسين الظهور في نتائج البحث

⚠️ قيود تحسين محركات البحث Yoast SEO

بعض الميزات مثل الكلمات المفتاحية المتعددة التركيز وعمليات إعادة التوجيه المتقدمة متوفرة فقط في الميزات المميزة

يفتقر إلى ميزات البحث عن الكلمات المفتاحية وتتبع الروابط الخلفية

قد تتداخل بعض القوالب أو الإضافات مع وظائفها

＄تسعير تحسين محركات البحث

مجانًا : $0

قسط: 99 دولارًا سنويًا (موقع واحد)

🌟 🌟 تقييمات ومراجعات Yoast SEO

G2: 4. 6/5 (185 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (125 تقييم).

14. سيرفر سيو (الأفضل لتحسين المحتوى واقتراحات تحسين محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر SurferSEO

Surfer SEO هي أداة تحسين محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين على تحسين تصنيفات البحث من خلال تحليل الصفحات الأفضل أداءً. وهي تقدم توصيات قابلة للتنفيذ استنادًا إلى رؤى تستند إلى البيانات، مما يجعلها أداة مفضلة لمنشئي المحتوى والمدونين ومحترفي تحسين محركات البحث.

📌أفضل ميزات مُحسّنات محرّكات البحث

محرر المحتوى: يقدم اقتراحات في الوقت الفعلي لكثافة الكلمات المفتاحية والعناوين والهيكلية

محلل تحسين محركات البحث: يحلل الصفحات الأعلى تصنيفًا لتحديد أنماط تحسين محركات البحث

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي: يساعد في إنشاء المحتوى وتحسينه باستخدام التعلم الآلي

اقتراحات الكلمات الرئيسية: يبحث عن فرص الكلمات الرئيسية بناءً على تصنيفات المنافسين

درجة المحتوى: تقييم المحتوى بناءً على أفضل ممارسات تحسين محركات البحث

تحليل الروابط الخلفية: تحديد فرص بناء الروابط للحصول على تصنيفات أفضل

⚠️ قيود تحسين محركات البحث على مُحسّنات محرّكات البحث

يقترح عددًا كبيرًا من الكلمات الرئيسية، مما قد يؤثر على سهولة القراءة

لا توجد ميزات مدمجة لتتبع الروابط الخلفية أو ميزات التدقيق الفني لتحسين محركات البحث

قد تكون الأسعار باهظة للمستخدمين الأفراد أو العاملين المستقلين

＄تسعير تحسين محركات البحث

أساسي : $79

المقياس : $175

المؤسسات: التسعير المخصص

🌟 🌟 تقييمات ومراجعات تحسين محركات البحث

G2: 4. 8/5 (531 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (413 تقييم)

15. ترندز جوجل (الأفضل لأبحاث السوق والموضوعات)

عبر جوجل

تُعد Google Trends أداة مفيدة جدًا لتسويق المحتوى لاكتشاف اتجاهات البحث والاهتمامات الموسمية وطلب الجمهور. فهي تساعد الشركات والمسوقين ومنشئي المحتوى على فهم ما يبحث عنه الأشخاص في الوقت الفعلي. وسواء كنت تخطط لمواضيع المدوّنات أو استراتيجيات تحسين محرّكات البحث أو إطلاق المنتجات، توفر لك "مؤشرات Google" رؤى قيّمة تستند إلى البيانات.

📌 مؤشرات جوجل أفضل الميزات

رؤى حجم البحث: مقارنة شعبية الكلمات الرئيسية بمرور الوقت وعبر المناطق

المواضيع الشائعة: اكتشف الموضوعات الشائعة عالميًا أو محليًا

التحليل التنافسي: تعرف على كيفية مقارنة علامتك التجارية بالمنافسين في اهتمامات البحث

تصور البيانات : الرسوم البيانية والخرائط الحرارية تجعل تحليل الاتجاهات سهل التفسير

مرشحات الفئات والمجال: صقل الاتجاهات بناءً على مجالات وموضوعات محددة

التكامل مع إعلانات Google: يساعد على تحسين استهداف الإعلانات المدفوعة باستخدام بيانات اهتمامات البحث

⚠️ اتجاهات جوجل القيود

توفر شعبية نسبية بدلاً من أرقام البحث الدقيقة

أفضل لاكتشاف الاتجاهات من البحث العميق عن الكلمات الرئيسية

＄ تسعير اتجاهات جوجل:

مجانًا

🌟 🌟 مؤشرات جوجل التقييمات والمراجعات

G2: 4. 6/5 (231 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (29 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Google Trends للمسوقين

16. Mailchimp (الأفضل للتسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة)

عبر Mailchimp

Mailchimp عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني مستخدمة على نطاق واسع تساعد الشركات على إنشاء حملات البريد الإلكتروني وأتمتتها وتحليلها. بفضل واجهتها سهلة الاستخدام وأدوات الأتمتة القوية، تعد الأداة رائعة للشركات الصغيرة ومتاجر التجارة الإلكترونية والمسوقين الذين يتطلعون إلى بناء علاقات مع العملاء من خلال البريد الإلكتروني.

📌 Mailchimp أفضل الميزات

أداة إنشاء رسائل البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات: إنشاء رسائل بريد إلكتروني جذابة بصريًا بدون ترميز

مهام سير عمل الأتمتة: إعداد رسائل البريد الإلكتروني التلقائية بناءً على المشغلات وسلوك الجمهور

تقسيم الجمهور : تخصيص الحملات باستخدام قوائم مستهدفة

اختبار أ/ب : تحسين رسائل البريد الإلكتروني عن طريق اختبار سطور الموضوع والمحتوى وأوقات الإرسال

تكامل التجارة الإلكترونية: التواصل مع Shopify وWooCommerce والمزيد

تحليلات مفصّلة: تتبع معدلات فتح الرسائل ونسبة النقر إلى الظهور والتحويلات

⚠️ مايلشيمب القيود

ارتفاع التكاليف مع نمو قوائم المشتركين

تفتقر إلى خيارات التخصيص العميقة

＄تسعير مايلشيمب

مجانًا : $0

الأساسيات : 13 دولار/شهر (500 جهة اتصال)

معيار : 20 دولارًا شهريًا (500 جهة اتصال)

القسط: 350 دولارًا شهريًا (10,000 جهة اتصال)

🌟 🌟 🌟 Mailchimp تقييمات ومراجعات

G2: 4. 4/5 (أكثر من 5,200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Mailchimp للتسويق عبر البريد الإلكتروني

17. Airtable (الأفضل لإدارة المشاريع وتنظيم قواعد البيانات)

عبر Airtable

يجمع برنامج Airtable بين بساطة جداول البيانات ووظائف قواعد البيانات، مما يوفر طريقة مرنة لفرق تسويق المحتوى للتعاون. يمكن استخدامه لتتبع تقويمات المحتوى، وإدارة المخزون، وتنظيم المشاريع، والتكيف مع تدفقات العمل المختلفة.

📌 أيرتابل أفضل الميزات

قاعدة بيانات مرنة: تنظيم البيانات باستخدام حقول وعروض قابلة للتخصيص

أدوات التعاون: المشاركة والتعليق وتعيين المهام داخل مساحة العمل الخاصة بك

طرق عرض متعددة: طرق عرض الشبكة وكانبان والتقويم والمعرض لتلبية الاحتياجات المختلفة

الأتمتة والتكامل: يتصل مع Slack وGoogle Drive وأكثر من 1000 تطبيق

قوالب معدة مسبقًا: قوالب جاهزة للاستخدام

⚠️ قابلة للتطبيق القيود

ميزات التعاون والأتمتة مقيدة في المستويات الأدنى

يتعامل مع البيانات المهيكلة بشكل جيد ولكنه ليس نظامًا كاملاً لإدارة قواعد البيانات

＄التسعير القابل للتطبيق

مجانًا: $0

الفريق: 20 دولارًا أمريكيًا/مقعد شهريًا (تُدفع سنويًا)

الأعمال: 45 دولارًا أمريكيًا للمقعد الواحد شهريًا (تُدفع سنويًا)

المؤسسات: التسعير المخصص

🌟 🌟 🌟 قابلة للتقييم تقييمات ومراجعات

G2: 4. 6/5 (أكثر من 2700 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل البدائل والمنافسين لبرنامج Airtable الذي يجب مراعاته

18. المخزن المؤقت (الأفضل لجدولة الوسائط الاجتماعية البسيطة)

عبر Buffer

Buffer هي أداة جدولة خفيفة وفعالة في الوقت نفسه لجدولة منصات التواصل الاجتماعي تساعد الأفراد والشركات على تخطيط المحتوى ونشره عبر منصات متعددة. إنها مثالية للشركات الناشئة والمستقلين وفرق تسويق المحتوى الصغيرة التي تبحث عن أداة جدولة سهلة الاستخدام دون تعقيد المنصات الكبيرة.

📌 المخزن المؤقت أفضل الميزات

جدولة المنشورات: تخطيط المنشورات ووضعها في قائمة انتظار عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة

تقويم المحتوى: تصوّر منشوراتك المجدولة لتنظيم أفضل

تتبع المشاركة: مراقبة التفاعلات والرد مباشرةً من المنصة

دعم متعدد المنصات: يعمل مع Instagram وFacebook وTwitter وLinkedIn وPinterest

تعاون الفريق: تعيين الأدوار وإدارة الموافقات

جدولة الهاشتاج والتعليقات الأولى: يساعد في مشاركة Instagram وتنظيمه

⚡️ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لتقويم وسائل التواصل الاجتماعي لتخطيط المحتوى وجدولته

⚠️ المخزن المؤقت القيود

تسمح فقط بعدد قليل من المنشورات المجدولة لكل حساب

يفتقر إلى التتبع المتعمق للمنافسين وإعداد التقارير مقارنة بأدوات مثل Hootsuite

＄تسعير المخزن المؤقت

مجانًا: $0

الأساسيات: 5 دولارات شهريًا لكل قناة اجتماعية

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل قناة اجتماعية

🌟 🌟 🌟 مخزن تقييمات ومراجعات

G2: 4. 3/5 (1,000+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

19. محرر همنغواي (الأفضل لقابلية القراءة وتحسين الأسلوب)

عبر تطبيق همنغواي

محرر همنغواي هو أداة كتابة فعّالة تساعد على تحسين الوضوح وسهولة القراءة من خلال تسليط الضوء على الجمل المعقدة والصوت المبني للمجهول والأحوال غير الضرورية. وهو مفيد للكتّاب والمدونين والمسوقين الذين يتطلعون إلى تبسيط المحتوى الخاص بهم من أجل مشاركة أفضل.

📌 محرر همنغواي أفضل الميزات

درجة سهولة القراءة: يصنف المحتوى الخاص بك بناءً على سهولة القراءة

نظام تسليط الضوء: اقتراحات مرمزة بالألوان للجمل المعقدة والصوت المبني للمجهول والظروف

وضع الكتابة الخالية من التشتيت: محرر نظيف للكتابة المركزة

أدوات التنسيق: إضافة العناوين والنقاط والروابط مباشرة في المحرر

وصول غير متصل بالإنترنت: يعمل كتطبيق مستقل بدون اتصال بالإنترنت

⚠️ محرر همنغواي القيود

لا يوفر إعادة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو صياغة بديلة

تفتقر إلى التكامل المباشر مع أدوات الكتابة أو نظام إدارة المحتوى الأخرى

＄ تسعير محرر همنغواي

الإصدار المجاني عبر الإنترنت: $0

تطبيق سطح المكتب: 19. 99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

Hemingway Editor Plus: خدمة قائمة على الاشتراك مع إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا. تبدأ من 8 دولارات. 33 دولارًا شهريًا

🌟 محرر همنغواي تقييمات ومراجعات

G2: 4. 4/5 (48 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (12 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل همنغواي لتحرير المحتوى

20. كليرسكوب (الأفضل لتحسين المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Clearscope

Clearscope هي أداة متميزة لتحسين المحتوى تساعد الكتّاب ومحترفي تحسين محركات البحث على إنشاء مقالات عالية التصنيف. باستخدام الذكاء الاصطناعي والمعالجة اللغوية الطبيعية ( NLP )، توفر توصيات الكلمات الرئيسية وتصنيف المحتوى وتحليل المنافسين لضمان أن يكون المحتوى الخاص بك مناسبًا للبحث وذا قيمة للقراء.

📌 كليرسكوب أفضل الميزات

تصنيف المحتوى المستند إلى تحسين محركات البحث: يعين درجة التحسين بناءً على استخدام الكلمات الرئيسية

اقتراحات الكلمات المفتاحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: توصي بالمصطلحات لتحسين الملاءمة والترتيب

تحليل محتوى المنافسين: يوفر رؤى حول الصفحات الأعلى تصنيفًا

تكامل مستندات جوجل ووردبريس: تبسيط إنشاء المحتوى ونشره

مقاييس القراءة والتفاعل: تساعد على تحقيق التوازن بين تحسين محركات البحث والمحتوى سهل الاستخدام

⚠️ Clearscope القيود

باهظة الثمن مقارنة بأدوات تحسين المحتوى الأخرى

تساعد على التحسين ولكنها لا تنشئ محتوى كاملاً

＄تسعير كلارسكوب

الأساسيات: 189 دولارًا شهريًا

الاحترافية: 399 دولارًا شهريًا

المؤسسات: التسعير المخصص

🌟 كليرسكوب تقييمات ومراجعات

G2: 4. 9/5 (91 تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (60 تقييم)

21. ContentShake AI (الأفضل لأفكار المحتوى التي يولدها الذكاء الاصطناعي)

عبر ContentShake

يعمل ContentShake AI على تبسيط عملية إنشاء المحتوى من خلال توليد أفكار للموضوعات والعناوين الرئيسية وحتى المقالات الكاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وهو مصمم للمسوقين والمدونين، ويساعد في التغلب على مشكلة الكتابة وتبسيط عملية التفكير وتحسين الإنتاجية

📌 أفضل الميزات أفضل الميزات

اقتراحات مواضيع مدعومة بالذكاء الاصطناعي: توليد أفكار جديدة للمحتوى بناءً على الموضوعات الشائعة

المخططات الآلية: إنشاء أطر عمل منظمة للمقالات

تحسين محركات البحث: يقترح كلمات مفتاحية لتصنيفات أفضل

تخصيص المحتوى: يضبط الأسلوب والأسلوب بناءً على تفضيلات الجمهور

الإدماج: يعمل مع مستندات Google Docs ومنصات CMS

⚠️ ContentShake AI القيود

قد يحتاج المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي إلى تنقيح من أجل المصداقية

الأنسب للمحتوى القصير

＄تسعير الذكاء الاصطناعي لـContentShake

60 دولارًا شهريًا. نسخة تجريبية مجانية متاحة لمدة 7 أيام

22. Wordtune - الأفضل للمساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

Wordtune هو مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تحسين بنية الجمل ووضوحها ونبرتها. سواء كنت بحاجة إلى رسائل موجزة أو سرد قصص جذابة، فإن Wordtune يقدم لك إعادة كتابة في الوقت الفعلي لتحسين المحتوى الخاص بك.

📌 Wordtune أفضل الميزات

إعادة كتابة الجمل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي: توفر صياغة بديلة لتحسين سهولة القراءة

تعديلات على النغمة: تقدم تنويعات غير رسمية ورسمية واحترافية

تقصير الجمل وتوسيع نطاقها: يساعد على تحسين طول المحتوى

دعم متعدد اللغات: يعمل بلغات متعددة

مستندات Google Docs وامتداد كروم: يعزز الكتابة عبر منصات مختلفة

⚠️ Wordtune القيود

تتطلب الميزات المتقدمة اشتراكًا مميزًا

يركز على سهولة القراءة بدلاً من عوامل الترتيب

＄تسعير الووردTune

مجانًا: $0

متقدم : 6.99 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

غير محدود: 9.99 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

الفرق: التسعير المخصص

🌟 🌟 🌟 Wordtune تقييمات ومراجعات

G2: 4. 6/5 (178 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (79 تقييم)

📖 اقرأ المزيد: مراجعة مفصلة عن برنامج Wordtune مع الميزات والإيجابيات والسلبيات

23. فيديارد (الأفضل لتسويق محتوى الفيديو)

عبر فيديارد

Vidyard هي منصة لتسويق الفيديو واستضافته تساعد الشركات على إنشاء محتوى الفيديو وتوزيعه وتتبعه. وهي مصممة لفرق المبيعات والمسوقين والمعلمين الذين يتطلعون إلى إشراك الجماهير من خلال التواصل القائم على الفيديو.

📌 فيديارد أفضل الميزات

تسجيل الشاشة وكاميرا الويب: إنشاء مقاطع فيديو مخصصة بسهولة

تحليلات الفيديو: تتبع المشاركة وأوقات المشاهدة وسلوك المشاهدين

أداة تحسين محركات البحث للفيديو: تساعد في تحسين ترتيب مقاطع الفيديو في نتائج البحث

تكامل إدارة علاقات العملاء: يعمل مع HubSpot وSalesforce ومنصات أخرى

رسائل الفيديو المخصصة: مثالية للتواصل مع المبيعات ودعم العملاء

⚠️ فيديارد القيود القيود

التحرير الأساسي مقارنة ببرامج الفيديو الاحترافية

خطة مجانية تفتقر إلى خيارات التحليلات والعلامات التجارية

＄تسعير فيديارد

مجانًا : $0

مبتدئ : 59 دولار/مقعد شهريًا

الفرق : تحدث إلى المبيعات

المؤسسات: التسعير المخصص

🌟 فيديارد تقييمات ومراجعات

G2: 4. 5/5 (802 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (119 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل فيديارد لتجربتها لتسويق الفيديو

24. سلاك (الأفضل لتواصل الفريق وتعاونه)

عبر Slack

Slack عبارة عن منصة مراسلة في الوقت الفعلي تعمل على تبسيط تواصل الفريق من خلال القنوات المنظمة والمراسلة المباشرة والتكاملات. إنه مفيد جدًا للعمل والتعاون عن بُعد. باستخدام Slack، يمكن لفريق تسويق المحتوى الخاص بك مشاركة الأفكار بكفاءة، والتعاون في المشاريع، وإدارة الملاحظات، وتبسيط سير العمل، مما يضمن إنشاء المحتوى ونشره بسلاسة.

📌 سلاك أفضل الميزات

الرسائل القائمة على القنوات: تنظيم المحادثات حسب المواضيع أو الفرق

المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو: أدوات اتصال مدمجة للاجتماعات الافتراضية

الاندماج مع تطبيقات متعددة: يعمل مع Trello وGoogle Drive وZoom وغيرها

سجل الرسائل القابل للبحث: العثور بسرعة على المناقشات السابقة

أتمتة سير العمل: أتمتة المهام المتكررة باستخدام روبوتات Slack

⚠️ نقص الحدود القيود

خطة مجانية تخزن الرسائل الحديثة فقط

يمكن أن تصبح فوضى بدون تنظيم مناسب للقنوات

＄التسعير البطيء

مجانًا: $0

محترف: 8 دولارات أمريكية/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)

الأعمال +: 15 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)

شبكة المؤسسات: تسعير مخصص

🌟 🌟 🌟 تقييمات ومراجعات

G2: 4. 5/5 (33,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (23,600 تقييم)

اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Slack لتواصل الفريق

25. أدوبي فوتوشوب (الأفضل لتحرير الصور المتقدم)

عبر Adobe

يُعد Adobe Photoshop معيار الصناعة لتصميم الجرافيك وتحرير الصور، حيث يوفر أدوات قوية للمصورين والمصممين والفنانين الرقميين. تعمل هذه الأداة على تحسين تسويق المحتوى من خلال إنشاء صور عالية الجودة، والحفاظ على اتساق العلامة التجارية، وتحسين الصور لتحسين محركات البحث، وتصميم إعلانات ورسوم بيانية ومنشورات جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي.

📌 أدوبي فوتوشوب أفضل الميزات

أدوات تحرير متطورة: التحرير المستند إلى طبقات، وإخفاء وتنقيح الصور

ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: الإزالة التلقائية للخلفية والتعبئة التلقائية للمحتوى

الفُرش والفلاتر المخصصة: إمكانيات إبداعية لا حصر لها

دعم التحرير ثلاثي الأبعاد وتحرير الفيديو: توسيع نطاق التحرير القياسي للصور

المزامنة والتعاون على السحابة: الوصول إلى المشاريع من أي مكان باستخدام Adobe Creative Cloud

⚠️ أدوبي فوتوشوب القيود

يتطلب وقتًا لإتقان بعض الميزات المتقدمة

لا يوجد خيار شراء لمرة واحدة

تسعير Adobe Photoshop Photoshop*

تطبيق فوتوشوب واحد: 20 دولارًا. 99 دولارًا في الشهر

🌟 🌟 🌟 أدوبي فوتوشوب تقييمات ومراجعات

G2: 4. 6/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

إن تسويق المحتوى هو جزء من الإبداع، وجزء من الاستراتيجية، وجزء من التنفيذ. مع وجود العديد من الأجزاء المتحركة، بدءًا من العصف الذهني للأفكار إلى تحسين محركات البحث وتوزيع المحتوى، من الضروري أن يكون لديك الأدوات المناسبة في ترسانتك.

يمكن أن تساعدك أدوات تسويق المحتوى التي قمنا بتغطيتها في كل شيء بدءًا من البحث عن الكلمات المفتاحية والمساعدة في الكتابة إلى التصميم وتسويق محتوى الفيديو والتحليلات. سواء كنت تتطلع إلى تحسين المحتوى الخاص بك، أو تحسين التعاون، أو تبسيط سير عملك، فهناك أداة تناسب احتياجاتك.

ولكن الأدوات فعالة بقدر فعالية الطريقة التي تستخدمها بها. إن العثور على التركيبة الصحيحة التي تناسب فريقك وعملياتك هو المفتاح. إذا كنت تبحث عن طريقة سلسة لجمع كل شيء معًا: التخطيط وإنشاء المحتوى والتعاون والتتبع - جرّب ClickUp مجانًا!