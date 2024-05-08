أفضل 10 تطبيقات إنتاجية للكتّاب للتغلب على المشتتات وتوفير الوقت في عام 2025

ككاتب، لطالما كان الحفاظ على الإنتاجية تحدياً كبيراً. فهناك دائماً الكثير من الأمور التي يجب الموازنة بينها - المواعيد النهائية للعملاء، والمشاريع المتعددة ذات المتطلبات المختلفة، والبقاء على اطلاع دائم على آخر المستجدات في هذا المجال... ثم هناك أيضاً مشكلة الكاتب المخيفة التي يجب محاربتها بين الحين والآخر.

ليس بعد الآن - الآن، يمكنك الاستعانة بتطبيقات الإنتاجية التي تحسن تركيزك وكفاءتك!

تساعدك هذه الأدوات على أن تكون أكثر كفاءة وتنظيماً وتعزز إبداعك. ومع ذلك، مع وجود العديد من التطبيقات المتاحة في السوق، قد يكون من الصعب اختيار التطبيق الذي يلبي جميع احتياجاتك.

ومن ثم، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 تطبيقات إنتاجية للكتّاب والتي ستمكّنك من الكتابة بشكل أفضل، وتصبح أكثر كفاءة وتزدهر في مهنتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات الإنتاجية للكتاب؟

عند اختيار أدوات الإنتاجية ، من المهم استكشاف الميزات التي تساعدك على تبسيط عملية الكتابة وإنجاز المهمة بسهولة. إليك ما يجب البحث عنه:

مساحة عمل مبسطة: تأكد من أن الأداة توفر مركزًا مركزيًا لجميع مستنداتك، مما يتيح سهولة الوصول والتنظيم

تأكد من أن الأداة توفر مركزًا مركزيًا لجميع مستنداتك، مما يتيح سهولة الوصول والتنظيم التحرير التعاوني: ابحث عن أفضل أدوات الإنتاجية التي تتيح العمل الجماعي، بما في ذلك التعليق وتعيين المهام وتتبع التغييرات

ابحث عن أفضل أدوات الإنتاجية التي تتيح العمل الجماعي، بما في ذلك التعليق وتعيين المهام وتتبع التغييرات التكامل مع المهام : اختر تطبيقات الكتابة التي تربط مستنداتك مع إدارة المهام، مما يسمح لك بربط المشاريع و تحديد أولويات المهام بكفاءة أدوات التنظيم : ابحث عن تطبيقات الإنتاجية مع ميزات تنظيم قوية، مثل التصنيف، وإمكانية البحث، والتخطيطات القابلة للتخصيص، للحفاظ على تنظيم عملك وسهولة الوصول إليه

: اختر تطبيقات الكتابة التي تربط مستنداتك مع إدارة المهام، مما يسمح لك بربط المشاريع و تحديد أولويات المهام بكفاءة ميزات توفير الوقت : استكشف أدوات الإنتاجية مع ميزات مدمجة مثل أوضاع الكتابة الخالية من التشتت وقوالب المستندات وخيارات التنسيق الغنية ل تحسين سير عمل الكتابة لديك * التكامل مع أدوات أخرى: ابحث عن تطبيقات الإنتاجية التي توفر تكاملاً سلساً مع تطبيقات أخرى أدوات إدارة المشاريع (تطبيق التقويم، متتبع الوقت، وما إلى ذلك) التي تستخدمها لمساعدتك على توفير الوقت من التبديل بين التطبيقات

: التكامل مع أدوات أخرى: ابحث عن تطبيقات الإنتاجية التي توفر تكاملاً سلساً مع تطبيقات أخرى أدوات إدارة المشاريع (تطبيق التقويم، متتبع الوقت، وما إلى ذلك) التي تستخدمها لمساعدتك على توفير الوقت من التبديل بين التطبيقات المدقق النحوي ومدقق الانتحال: ستتضمن أفضل تطبيقات الإنتاجية للكتاب ميزات قوية تتحقق من القواعد النحوية والانتحال للمساعدة في الحفاظ على جودة وأصالة كتاباتك

وبفضل هذه الإمكانيات، سيتمكن الكُتّاب من تحسين مهامهم ويصبحون أفضل.

## أفضل 10 تطبيقات إنتاجية للكتاب لاستخدامها في عام 2024

سواء كنت تعمل بدوام كامل لدى وكالة ما أو كنت جزءًا من فريق من الكتّاب المستقلين، فإن تطبيقات الإنتاجية هي دليلك الأساسي لتحسين عملك.

فهي تبسط المهام، وتساعدك على توفير الوقت وتقليل التوتر، وتسمح لك بالتركيز على العملية الإبداعية دون تشتيت الانتباه.

من العصف الذهني للأفكار والبحث عن الحقائق إلى الكتابة والنشر، تغطي تطبيقات الإنتاجية هذه للكتاب كل جانب من جوانب إنشاء المحتوى، وتحررك من الأعباء التقنية أو الإدارية.

ومع ذلك، فإن اختيار الأداة المناسبة من بين العديد من الأدوات أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. إليك قائمتنا لأفضل 10 تطبيقات إنتاجية للكتّاب، والتي تم اختيارها بدقة لتعزيز كفاءتك في عام 2024:

1. ClickUp

يتيح مستندات النقر فوق المستندات التنسيق الغني وأوامر الشرطة المائلة لمساعدتك على أن تصبح أكثر كفاءة

ClickUp هو حل شامل لجميع المشكلات التي تعيق إنتاجيتك أثناء العمل على مقال رائع. يوفر العديد من الميزات للكتاب لزيادة إنتاجيتهم بشكل فائق، و مستندات ClickUp أحدها

فهو يجمع كل مستنداتك ومهامك معًا في منصة واحدة مريحة، مما يسهّل عليك جلسات الكتابة دون عناء التنقل بين أدوات متعددة.

باستخدام مستندات ClickUp Docs، يمكنك إنشاء مستندات ومواقع ويكي مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك دون عناء، مع خيارات التصميم والإشارات المرجعية المضمنة لسهولة التنقل. تعاون مع الكتّاب في الوقت الفعلي، وإجراء التعديلات معًا، وترك التعليقات، وتحويل النص إلى مهام قابلة للتنفيذ. يمكن أن تصبح المدونة في المستندات مهمة في تقويم نشر المحتوى الخاص بك، بنقرة واحدة فقط.

إنها أداة مفضلة لدى الكتّاب لأنها تساعدك على تعزيز إنتاجية إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) - ClickUp Brain . يمكنك التغلب على عائق الكاتب وتوليد أفكار المحتوى مع إجراء تدقيقات نحوية وأسلوبية لتحسين جودة الكتابة. وهذا يوفر عليك الكثير من الوقت والجهد في عملية الكتابة.

استخدم ClickUp Brain لتبادل الأفكار وكتابة المحتوى وتعديله في ثوانٍ

حافظ على تنظيم عملك من خلال تصنيف المستندات للوصول السريع وإمكانية البحث فيها. وبفضل خيارات المشاركة الآمنة والأذونات القابلة للتخصيص، أصبحت الآن مستعداً للتعاون بثقة مع الزملاء مع حماية المعلومات الحساسة.

من الكتابة بدون تشتيت الانتباه مع وضع التركيز إلى القوالب القابلة للتخصيص والإعدادات المتقدمة، يتيح ClickUp Docs للكتّاب الحفاظ على تركيزهم وتنظيمهم وإنتاجيتهم.

بصرف النظر عن ClickUp Docs، دعنا نلقي نظرة على ميزات ClickUp الأخرى التي تزيد من إنتاجية الكُتَّاب.

باستخدام ClickUp's AI Writer for Work والمطالبات المخصصة، يمكنك إنشاء مستندات ودراسات حالة مهمة بسهولة

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

حافظ على عملك منظمًا بشكل جيد: قم بتخطيط وتنظيم والتعاون في مشاريع الكتابة دون عناء مع إدارة المهام القابلة للتخصيص بفضل مهام ClickUp Tasks . صمم المهام لتناسب احتياجاتك الكتابية الخاصة باستخدام ClickApps

قم بتخطيط وتنظيم والتعاون في مشاريع الكتابة دون عناء مع إدارة المهام القابلة للتخصيص بفضل مهام ClickUp Tasks . صمم المهام لتناسب احتياجاتك الكتابية الخاصة باستخدام ClickApps قم بإدارة مهامك بكفاءة: قم بتبسيط عملية الكتابة الخاصة بك عن طريق تقسيم المشاريع المعقدة إلى مهام فرعية أو قوائم مهام يمكن التحكم فيها. أنشئ قوائم مراجعة داخل المهام باستخدام انقر فوق قوائم تدقيق المهام لتتبع كل شيء بدءًا من وضع الخطوط العريضة وحتى التحرير النهائي

قم بتبسيط عملية الكتابة الخاصة بك عن طريق تقسيم المشاريع المعقدة إلى مهام فرعية أو قوائم مهام يمكن التحكم فيها. أنشئ قوائم مراجعة داخل المهام باستخدام انقر فوق قوائم تدقيق المهام لتتبع كل شيء بدءًا من وضع الخطوط العريضة وحتى التحرير النهائي وفر ساعات كل أسبوع : قم بتبسيط سير عمل الكتابة باستخدام أكثر من 100 عملية أتمتة باستخدام أتمتة ClickUp ميزة الأتمتة. سواء أكانت مهام روتينية أو عمليات تسليم المشاريع، يمكنك أتمتة العمليات المتكررة لتوفير الوقت والتركيز على الكتابة

: قم بتبسيط سير عمل الكتابة باستخدام أكثر من 100 عملية أتمتة باستخدام أتمتة ClickUp ميزة الأتمتة. سواء أكانت مهام روتينية أو عمليات تسليم المشاريع، يمكنك أتمتة العمليات المتكررة لتوفير الوقت والتركيز على الكتابة حدد أهدافك الكتابية وتتبعها: حدد أهدافًا واضحة وغايات قابلة للقياس مع جداول زمنية باستخدام أهداف ClickUp . استخدام القابل للتخصيص ClickUp Dashboards لتتبع تقدمك في الكتابة والبقاء متحمسًا لتحقيق أهدافك في الكتابة. تصور تقدمك في الكتابة باستخدام الأدوات المصغرة للمهام وتتبع الوقت والمزيد

حدد أهدافًا واضحة وغايات قابلة للقياس مع جداول زمنية باستخدام أهداف ClickUp . استخدام القابل للتخصيص ClickUp Dashboards لتتبع تقدمك في الكتابة والبقاء متحمسًا لتحقيق أهدافك في الكتابة. تصور تقدمك في الكتابة باستخدام الأدوات المصغرة للمهام وتتبع الوقت والمزيد ابقَ مسؤولاً عن نفسك: تتبع وقت كتابتك تلقائيًا أو يدويًا واربطه بالمهام من أي جهاز باستخدام متتبع الوقت العالمي الخاص ب ClickUp . حافظ على إنتاجيتك طوال عملية الكتابة

تتبع وقت كتابتك تلقائيًا أو يدويًا واربطه بالمهام من أي جهاز باستخدام متتبع الوقت العالمي الخاص ب ClickUp . حافظ على إنتاجيتك طوال عملية الكتابة العصف الذهني والتعاون : تعاون بصرياً مع فريق الكتابة الخاص بك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards . سد الفجوة بين العصف الذهني والكتابة من خلال ربط الأفكار مباشرة بالمهام والوثائق

: تعاون بصرياً مع فريق الكتابة الخاص بك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards . سد الفجوة بين العصف الذهني والكتابة من خلال ربط الأفكار مباشرة بالمهام والوثائق ارسم أفكارك: تصور أفكارك الكتابية وخطط لمشاريعك باستخدام انقر فوق الخرائط الذهنية . ارسم خريطة لسير العمل، وارسم الروابط بين المهام، ودع إبداعك يتدفق في عملية الكتابة

تصور أفكارك الكتابية وخطط لمشاريعك باستخدام انقر فوق الخرائط الذهنية . ارسم خريطة لسير العمل، وارسم الروابط بين المهام، ودع إبداعك يتدفق في عملية الكتابة اعمل بشكل أكثر ذكاءً : وفر الوقت واضمن الاتساق في مشاريعك الكتابية من خلال الاستفادة من مئات القوالب. من وضع الخطوط العريضة إلى التنسيق، اعثر على النموذج المثاليقوالب ClickUp لاحتياجات فريقك

: وفر الوقت واضمن الاتساق في مشاريعك الكتابية من خلال الاستفادة من مئات القوالب. من وضع الخطوط العريضة إلى التنسيق، اعثر على النموذج المثاليقوالب ClickUp لاحتياجات فريقك قم بتوصيل أدواتك:دمج ClickUp بأدوات الكتابة المفضلة لديك بسلاسة، بما في ذلك التقويمات وتطبيقات المراسلة والتخزين السحابي، للحفاظ على جميع مواردك الكتابية في مكان واحد

تتبع الوقت عبر المهام وتصور جدولك الزمني باستخدام إدارة الوقت في ClickUp

قيود ClickUp قيود ClickUp

يجد بعض المستخدمين أن منحنى التعلم حاد في البداية

تم الإبلاغ عن مشاكل في الأداء من حين لآخر خلال أوقات ذروة الاستخدام

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعاركليك أب برين Calmly Writer هو الحل المفضل لديك إذا كنت تبحث عن أداة للكتابة التي تعزز الإنتاجية مع تقليل عوامل التشتيت. يقدم نسخة مجانية مع خيار تنزيل تطبيق ويندوز أو iOS.

ويمكنك ضبط الإعدادات مثل الوضع الداكن وأحجام الخطوط والألوان في هذه الأداة لضمان بيئة مخصصة ومنتجة لجلساتك الكتابية.

تساعدك أداة Calmly Writer على التغلب على عائق الكتابة وتصبح أكثر كفاءة من خلال واجهة خالية من التشتيت وبساطة Markdown. بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعدك في تتبع هدفك في عدد الكلمات.

يتضمن هذا التطبيق الإنتاجي ميزات أساسية أخرى، مثل المدقق الإملائي والنحوي. كما أنه يحتوي على كاشف مدمج لكشف الانتحال وميزات ذكية لعلامات الترقيم لضمان أن يكون عملك أصلياً وخالياً من الأخطاء.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات الكاتب الهادئ

استخدم مختلف أحجام الشاشات وأنواعها وأجهزتها بفضل تصميمه سريع الاستجابة

عزز تجربتك في الكتابة مع خيار الوضع المظلم، وهو مثالي للمستخدمين الذين يفضلون النص الأبيض على شاشة سوداء

ارتقِ بتجربتك في الكتابة مع مؤثر صوتي اختياري للآلة الكاتبة

قيود الكاتب الهادئ

يفتقد الميزات المتقدمة الموجودة في برامج الكتابة المتميزة

لا يتضمن ميزات التعاون للعمل مع الآخرين في مشاريع الكتابة

تسعير Calmly Writer

الدفع لمرة واحدة فقط: 14.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات Calmly Writer

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

3. Hypotenuse AI

via

/ href/ https://www.hypotenuse.ai/ _ هيبوتينوس AI /%href/_

تم تصميم Hypotenuse AI لمساعدتك على البدء في الكتابة والتغلب على المشتتات. يقدم لك هذا التطبيق حلاً لمشكلة عوائق الكتابة من خلال مساعدتك في مسوداتك الأولية.

هل لديك موضوع في ذهنك؟ يمكن للذكاء الاصطناعي Hypotenuse AI إنشاء عناوين ومخططات وحتى فقرات كاملة، مما يوفر لك وقتًا وطاقة ثمينين. يبسط عملية البحث من خلال اقتراح أفكار المحتوى والكلمات الرئيسية ذات الصلة.

هذا المستند إلى السحابة برنامج مساعد الكتابة مصمم خصيصًا للكتّاب، حيث يساعدك في صياغة أنواع مختلفة من المحتوى، بدءًا من مقالات المدونات إلى نسخ الإعلانات وأوصاف المنتجات. باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يتيح لك برنامج Hypotenuse AI التركيز على التعبير عن أفكارك دون الانشغال بالتفاصيل.

أفضل ميزات Hypotenuse AI

تبسيط عملية إنشاء المحتوى باستخدام تدفقات عمل المحتوى المجمّع

صمم أسلوب الكتابة باستخدام ميزة إعدادات نبرة الصوت المخصصة

إنشاء محتوى ملائم لتحسين محركات البحث باستخدام البرمجة اللغوية العصبية لتوليد الاقتراحات

المزامنة مباشرة مع Shopify ووردبريس

قيود الذكاء الاصطناعي

يقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام ولكن بعدد محدود من الأرصدة

يوفر الوصول إلى عدد محدود من القوالب أو أطر المحتوى لإنشاء أنواع محددة من المحتوى

ميزات تحسين محركات البحث متاحة فقط في خطة المؤسسة

تسعير Hypotenuse AI

الفردي: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا الفرق: 59 دولارًا في الشهر

59 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4.4/5 (15 مراجعة)

4.4/5 (15 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

4. جرامارلي

via

Grammarly_

من أدوات الإنتاجية الشائعة الأخرى التي تقدم المساعدة لتحسين جلسات الكتابة هي Grammarly. فهي تحدد الأخطاء النحوية وتصححها، وهي مثالية للمستخدمين الراغبين في الكتابة دون تشتيت الانتباه.

يتيح لك الإصدار المجاني التحقق من مهمة الكتابة الخاصة بك بحثًا عن الأخطاء النحوية والإملائية الأساسية والكلمات المكررة وما إلى ذلك. يمكن للكتّاب الوصول بسهولة إلى Grammarly من خلال منصات مختلفة، بما في ذلك محرر مستندات Google و Microsoft Word وامتداد سطح المكتب.

في حين أن الإصدار المجاني يكفي للكثيرين، إلا أن الترقية المدفوعة توفر فحوصات وميزات متقدمة إضافية مثل تحسين المفردات، وفحوصات الكتابة الخاصة بالنوع، وكاشف الانتحال، وحتى فحوصات الصوت المبني للمجهول. وهذا مفيد للكتاب المهتمين بجعل عملهم أكثر احترافية.

أفضل ميزات Grammarly

الكشف عن الانتحال لضمان أصالة كتابتك

اختر من بين العديد من اقتراحات النغمة لتحسين النغمة العامة للنص الخاص بك

تحسين سهولة قراءة الجمل المعقدة من خلال إعادة كتابة جمل كاملة

القيود النحوية

يغفل الأخطاء النحوية وأخطاء بنية الجملة من حين لآخر، مما يؤثر على دقة التحرير بشكل عام

يقدم نطاق أسعار مرتفع للاشتراك المميز الذي قد لا يكون في متناول مجموعة واسعة من المستخدمين

تسعير Grammarly

مجاني للأبد

القسط: 12 دولاراً شهرياً

12 دولاراً شهرياً الشركات: 15 دولارًا شهريًا

15 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 7000 تقييم)

5. معزز التركيز

via

_/مرجع/ _https://www.focusboosterapp.com/ معزز التركيز /%href/

إذا كنت بحاجة إلى أداة لتحسين الإنتاجية من خلال قدرات بسيطة وثاقبة لتتبع الوقت، فعليك باستخدام Focus Booster. فهو يساعد الكتاب على إنجاز المهام في قوائم مهامهم بكفاءة باستخدام طريقة بومودورو.

تتضمن تقنية بومودورو العمل على مهمة واحدة لمدة 25 دقيقة، وأخذ استراحة لمدة 20 دقيقة أخرى، وتكرار ذلك. قد يجد المستخدمون أن هذه الميزة الأساسية مفيدة في الحد من المشتتات وزيادة التركيز.

يقدم Focus Booster أيضًا لوحة تحكم سهلة الاستخدام للمستخدمين لتصور وتتبع التقدم المحرز. وهذا يفيد الكُتّاب الذين يسعون جاهدين ليكونوا مسؤولين ويكتسبوا رؤى حول أنشطتهم في إدارة الوقت.

أفضل ميزات Focus Booster Booster

التركيز بشكل أفضل وتقليل المشتتات باستخدام تقنية بومودورو

فهم أين يذهب وقتك، مع لوحات المعلومات والتقارير المرسلة عبر البريد الإلكتروني

قم بإدارة مجموعة من العملاء الجدد أو المشاريع المتعددة بكفاءة، مع ضمان الدفع العادل مقابل عملك الشاق من خلال الساعات المخصصة المدفوعة الأجر

قيود معزز التركيز

تقتصر الميزات في الغالب على تتبع الوقت

قد لا تكون تقنية بومودورو في التطبيق مناسبة للجميع

تسعير معزز التركيز

مجاني للأبد

المحترف: 4.99 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات معزز التركيز

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

### 6. Scrivener

via

_/مرجع/ _https://www.literatureandlatte.com/scrivener/overview Scrivener /%href/

إذا كنت تكتب كتابًا أو رواية أو مقالًا بحثيًا، فجرّب تطبيق Scrivener. يتيح لك هذا التطبيق لإنشاء المحتوى الطويل إنشاء محتوى في أقسام متعددة وإعادة ترتيبها حسب الحاجة باستخدام ميزة السحب والإفلات.

يعد Scrivener رائعًا لصياغة المحتوى الأولي الخاص بك، كما أنه مشهور بميزاته التنظيمية. باستخدام Scrivener، يمكنك تنظيم جميع أفكارك في مكان واحد وتنظيم كتابتك بفعالية.

اقرأ أيضًا: 5 مهارات تنظيمية أساسية لتعزيز حياتك المهنية تمكّنك واجهته من العمل في أوضاع مختلفة، بدءًا من تحرير أقسام محددة إلى مراجعة المحتوى بأكمله. وهذا يساعد الكُتّاب على إدارة المهام بكفاءة طوال عملية الكتابة.

ومن الإمكانيات الأخرى المثيرة للإعجاب ميزة تدوين الملاحظات والتخزين الآمن لأبحاثك. وهذا يضمن إمكانية الوصول إلى جميع المحتويات أو الموارد بسهولة أثناء جلسات الكتابة. وهذا يجعله شائعًا بين تطبيقات الإنتاجية للكتاب في الأوساط الأكاديمية.

أفضل ميزات Scrivener

هيكلة المستندات الكبيرة دون عناء، مما يضمن الوضوح والتنظيم طوال الوقت

تضمين الخط العريض والمائل وخيارات التنسيق الأخرى لتحسين سهولة القراءة والتركيز

استيراد البحث أو العمل السابق في مستندات Word أو PDF والصور ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك.

قيود برنامج Sccrivener

يتطلب وقتًا للتكيف بسبب منحنى التعلم الأكثر حدة مقارنةً ببرنامج Microsoft Word

يربك المستخدمين بواجهته التي تحتوي على العديد من اللوحات والخيارات التي قد لا يتعلق بعضها بالمشروع قيد البحث

تسعير برنامج سكريفينر

الترخيص القياسي لنظام macOS: 59.99 دولارًا (تدفع مرة واحدة)

59.99 دولارًا (تدفع مرة واحدة) الترخيص القياسي لنظام التشغيل ويندوز: 51.95 دولارًا (تدفع لمرة واحدة)

51.95 دولارًا (تدفع لمرة واحدة) الترخيص القياسي لتطبيق iOS: 23.99 دولارًا (تدفع لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات Scrivener

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 190 تقييم)

7. موسع النص التلقائي

via

_/مرجع/ _https://chromewebstore.google.com/detail/free-auto-text-expander-f/dnppahfbgjfocdedfhmgclgpicenjolg?pli=1 متجر كروم ويب ستور /%href/

يُعد تطبيق Auto Text Expander امتدادًا لـ Google Chrome، وهو عبارة عن إضافة Google Chrome التي تُسهّل على الكُتّاب الكتابة عند دمجها من خلال مساعدتهم على توفير الوقت على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. باستخدام هذه الأداة، يمكن للكتّاب إنشاء اختصارات مخصصة للوحة المفاتيح باستخدام الحروف والأرقام والرموز المفضلة لديهم.

على سبيل المثال، بدلاً من كتابة عبارة "سأعود على الفور" في مقال ما، يمكنهم ببساطة استخدام اختصار مثل "BRB"، وستظهر العبارة كاملة على الشاشة الفارغة. تسمح هذه الأداة للكتاب بقضاء المزيد من الوقت في التركيز على مهامهم الكتابية ووقت أقل في كتابة عبارات متكررة.

أفضل ميزات موسّع النص التلقائي

إنشاء اختصاراتك المخصصة مجانًا

اكتب أسرع باستخدام الاختصارات النصية

قيود موسّع النص التلقائي

يواجه مشكلات في الوظائف على مختلف الأنظمة الأساسية وصفحات الويب، كما أبلغ العديد من المستخدمين

حدوث تأخيرات وأعطال بشكل متقطع أثناء الاستخدام، مما يعطل سير العمل

تسعير متوسع النص التلقائي

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات موسع النص التلقائي

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

8. محرر همنغواي

via

٪ / href/ https://hemingwayapp.com/ محرر همنغواي /%href/

محرر همنغواي هو أداة إنتاجية شائعة أخرى يمكن أن تساعدك في تسريع جلساتك الكتابية بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. فهو يسلط الضوء على الجمل المعقدة والصوت المبني للمجهول التي قد تؤثر على تجربة القارئ....

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يُشير إلى الأخطاء الإملائية أو أخطاء علامات الترقيم المحتملة ويساعد في إعادة كتابة النص المعقد (في النسخة المدفوعة). كما أنه يتتبع عدد الكلمات المطلوبة، بما في ذلك الحروف والأحرف والفقرات والجمل وما إلى ذلك.

يقترح عليك محرر همنغواي عبارات مبسطة لتحسين نسختك وجعلها موجزة. هذه الأداة مفيدة بشكل خاص لمهام الكتابة الأكاديمية لأنها توفر ملاحظات مفصلة لتحسين جودة المحتوى. وبفضل المؤشرات المرمزة بالألوان لكل مشكلة، يمكن للكُتّاب تحديد مجالات التحسين ومعالجتها بسرعة.

أفضل ميزات محرر همنغواي

الحصول على اقتراحات مرمزة بالألوان لتحسين بنية الجملة

تحسين قابلية القراءة باستخدام نظام مستوى الصفوف

استخدام أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي لتحسين كتابتك

قيود محرر همنغواي

قد لا تتوافق التعديلات والاقتراحات مع أسلوب الكاتب الشخصي

اقتراحات الذكاء الاصطناعي متوفرة فقط في النسخة المدفوعة من التطبيق

يفتقر إلى التدقيقات النحوية المتعمقة

تسعير محرر همنغواي

مجاني للأبد

فرد 5 آلاف دولار: 10 آلاف دولار شهرياً

10 آلاف دولار شهرياً فرد 10 آلاف دولار : 15 دولارًا/شهريًا

: 15 دولارًا/شهريًا الفرق 10 آلاف دولار: 15 دولارًا (لكل مستخدم)/شهريًا

تقييمات ومراجعات محرر همنغواي

G2: 4.4/5 (47 تقييم)

4.4/5 (47 تقييم) Capterra: 4.4/5 (11 مراجعة)

9. أوليسيس

via

_/مرجع/ _https://ulysses.app/ أوليسيس /%href/

بحثاً عن أداة الكتابة التي توفر بيئة خالية من الإلهاء؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن أوليسيس يمكن أن يكون خيارًا ممتازًا. هذا التطبيق لمستخدمي iOS رائع للكتاب الذين يعملون على أشكال أقصر من الكتابة مثل المدونات أو كتابة محتوى المواقع الإلكترونية.

فتصميمه البسيط وواجهته البسيطة، يجعل جلسات الكتابة مثمرة. أكثر من مجرد البساطة، يوفر Ulysses ميزات تنظيمية قوية مثل مجلدات المشروع وخيارات التصدير، بما في ذلك Google Drive والبريد الإلكتروني و iBooks وتطبيقات الطرف الثالث الأخرى.

يساعد Ulysseses أيضًا في نشر المحتوى على WordPress و Medium. يمكن للمستخدمين الكتابة بحرية بـ 20 لغة، بينما تضمن أداة التدقيق اللغوي والنحوي المدمجة محتوى مصقولاً.

أفضل ميزات أوليسيسيس

تدقيق المحتوى وتدقيقه لغويًا ونحويًا بشكل احترافي

تصور المحتوى الخاص بك قبل النشر باستخدام ميزة المعاينة المباشرة، مما يوفر الوقت في إجراء التصحيحات والتنسيق في اللحظة الأخيرة

احفظ كل كلمة تكتبها للمطالبات المستقبلية وحسِّن تخزين الجهاز من خلال إدارة ملفات متعددة

قيود أوليسيس

لاحظ المستخدمون فقدان البيانات أو وضعها في غير مكانها أثناء نقل الملفات

غير متاح لمستخدمي ويندوز وأندرويد

أسعار أوليسيس

فردي: 5.99 دولار/شهرياً

5.99 دولار/شهرياً المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أوليسيس

G2: 4.5/5 (24 مراجعة)

4.5/5 (24 مراجعة) Capterra: 4.7/5 (12 مراجعة)

10. Wordtune

via

_ / href/ _https://www.wordtune.com/ Wordtune /%href/

آخر تطبيق ينضم إلى قائمة أفضل تطبيقات الإنتاجية للكتاب هو Wordtune. وهو برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد على تسريع عملية الكتابة من خلال تنقيح المحتوى. وباستخدام الذكاء الاصطناعي، يصحح الأخطاء النحوية والإملائية، ويقترح تحسينات على الجمل، ويقدم خيارات متعددة لتغيير نبرة كتابتك.

تشير الجمل التي تحتها خط باللون الأحمر إلى الأخطاء النحوية أو الإملائية أو أخطاء علامات الترقيم، بينما تشير الإضاءات الأرجوانية إلى تحسين الطلاقة أو المفردات أو الوضوح. كما يمكن للمستخدمين أيضًا تمييز الجمل وإعادة كتابتها حسب الحاجة، مع خيارات قابلة للتخصيص مثل عادي ورسمي وتقصير وتوسيع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج Wordtune تلخيص المستندات النصية الطويلة ومساعدتك في توفير الوقت. ويمكنه أيضًا تقديم إجابات فريدة على الأسئلة من خلال الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضًا: كيف تطرح سؤالاً على الذكاء الاصطناعي: احصل على أقصى استفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك

أفضل ميزات Wordtune

قم بتحسين الكتابة من خلال الصياغة البديلة الموصى بها، وتراكيب الجمل، وتعديلات النغمة

تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية بسرعة

ترجمة الجمل أو الكلمات بسهولة، بينما يمكن لمستخدمي Wordtune المميزين ترجمة فقرات كاملة

قيود Wordtune

يقوم بإجراء التدقيقات النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، ولكنه قد لا يكون شاملاً مثل الأدوات الأخرى

يوفر خيارات إعادة كتابة للنصوص المعقدة، ولكن قد تكون دقة هذه الخيارات أقل

يتضمن الإصدار المجاني فقط 3 مطالبات وملخصات للذكاء الاصطناعي في اليوم الواحد

تسعير Wordtune

مجانًا إلى الأبد

الإضافة: 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر غير محدود: 14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات

G2: 4.4/5 (77 مراجعة)

4.4/5 (77 مراجعة) Capterra: 4.6/5 (177 مراجعة)

ذات صلة: بناء أخلاقيات عمل قوية

حان الوقت للتغلب على المشتتات مع ClickUp!

نراهن على أن قائمتنا لتطبيقات الإنتاجية للكتاب، التي نناقشها بالتفصيل، ستساعدك بالتأكيد في العثور على الحل الذي تبحث عنه. لقد قمنا بتفصيل ميزاتها الأساسية وحتى حدودها لمساعدتك على الاختيار بحكمة.

إذا كنت لا تزال غير قادر على اتخاذ قرار فلا تقلق. يمكنك دون أدنى شك أن تختار ClickUp، فهو حل متعدد الاستخدامات ومتكامل يمكنه مساعدتك على البقاء على المسار الصحيح، والتغلب على المشتتات، و حافظ على إنتاجيتك طوال الوقت

من خلال ميزات مثل الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المهام وقوائم المراجعة ولوحات المعلومات والمزيد، نساعدك على تحقيق أهدافك في الكتابة بكفاءة.

فماذا تنتظر إذن؟ أسرع و اشترك في ClickUp مجانًا !