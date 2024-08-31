أفضل 10 برامج لمشاركة الشاشة للاجتماعات عن بُعد في 2025

نعلم جميعًا أن العمل عن بُعد موجود ليبقى. ولكن هذا ليس سبباً اجتماعاتك مع العملاء والزملاء من خلال مكالمات الفيديو المتقطعة والشاشات المتقطعة والشرائح المنقطة.

مع استمرار شركات التكنولوجيا في ترقية دعم العمل عن بُعد ، فقد حان الوقت لإبهار زملائك وعملائك بشاشات فائقة الوضوح وتعاون أوثق دون انقطاع. استعد لترقية لعبة الاجتماعات عن بُعد!

مع وجود العديد من خيارات برامج مشاركة الشاشة، التي يعد كل منها باتصالات سلسة وأدوات تعاون فعالة، من أين تبدأ؟

لقد أخذنا على عاتقنا مهمة البحث في المشهد الرقمي لنقدم لك أفضل 10 برامج لمشاركة الشاشة للاجتماعات عن بُعد في عام 2024. من البرامج المجانية إلى الأدوات المليئة بالميزات، لدينا ما يناسب الجميع.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج مشاركة الشاشة؟

لا شك أن التأخير هو العدو الأول بلا شك، ولكن ما الذي يجعل أداة مشاركة الشاشة محبوبة؟ نحن نبحث عن أدوات ذات اتصالات فائقة السرعة للتعامل مع أكثر العروض التقديمية كثافة.

إليك ورقة الغش:

الوضوح التام: العروض التقديمية تستحق التألق! ابحث عن برامج ذات جودة عالية لمشاركة الشاشة تحافظ على وضوح المرئيات وتألق الأفكار

العروض التقديمية تستحق التألق! ابحث عن برامج ذات جودة عالية لمشاركة الشاشة تحافظ على وضوح المرئيات وتألق الأفكار بطل التعاون: اختر برنامجًا مزودًا بأدوات تعاون مدمجة مثل التعليقات التوضيحية ومشاركة الملفات والتصفح المشترك. الأمر أشبه بامتلاك لوحة بيضاء افتراضية للجميع لتبادل الأفكار والإبداع معًا

اختر برنامجًا مزودًا بأدوات تعاون مدمجة مثل التعليقات التوضيحية ومشاركة الملفات والتصفح المشترك. الأمر أشبه بامتلاك لوحة بيضاء افتراضية للجميع لتبادل الأفكار والإبداع معًا أمان قوي: تأكد من أن برنامجك يحتوي على ميزات أمان قوية - التشفير والحماية بكلمة مرور وعناصر تحكم في الوصول عن بُعد للحفاظ على بياناتك آمنة من أعين المتطفلين

تأكد من أن برنامجك يحتوي على ميزات أمان قوية - التشفير والحماية بكلمة مرور وعناصر تحكم في الوصول عن بُعد للحفاظ على بياناتك آمنة من أعين المتطفلين سهل الاستخدام: لا ينبغي أن تتطلب مشاركة شاشتك اتصالاً بمكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات. ابحث عن برنامج سهل الاستخدام ويجعل الجميع يعمل في ثوانٍ معدودة

لا ينبغي أن تتطلب مشاركة شاشتك اتصالاً بمكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات. ابحث عن برنامج سهل الاستخدام ويجعل الجميع يعمل في ثوانٍ معدودة مناسب للميزانية: انتبه لجيبك! يمكنك الحصول على خيارات ممتازة لمشاركة الشاشة و ملحقات تسجيل شاشة الفيديو لكل ميزانية، من الخطط المجانية إلى الحلول على مستوى المؤسسات. اعثر على أفضل ما يناسب ميزانيتك

ما وراء الأساسيات ميزات مثل مؤتمرات الفيديو, خيارات تسجيل الشاشة والتوافق مع الأجهزة المحمولة، وتدوين الملاحظات والتلخيص المستند إلى الذكاء الاصطناعي. ترفع هذه المنطلقات من مستوى تفاعلاتك مع العميل والمشروع و اجتماعات المستوى 10 !

## أفضل 10 برامج وتطبيقات لمشاركة الشاشة لاستخدامها في عام 2024

حان الوقت لنقول وداعاً لنوبات الغضب التقنية ومرحباً بالتعاون السلس! دعنا نتعمق في اختيارنا لأفضل 10 برامج لمشاركة الشاشة في عام 2024.

1. Screenleap

عبر قفزة الشاشة يتيح لك Screenleap مشاركة شاشتك أو الكاميرا دون تثبيت أي برنامج. يمكنك أيضًا مشاركة شاشتك على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية باستخدام التطبيقات الأصلية للأداة.

ميزة فريدة من نوعها هي وضع المستطيل. في هذا الوضع، يمكنك مشاركة شاشتك بالكامل، أو نافذة محددة، أو حتى مستطيل مخصص، مع الحفاظ على إخفاء المعلومات السرية.

يمكنك أيضًا تضمين شعارك ونظام الألوان الخاص بك على صفحة المشاهد، مما يزيد من اطلاع المشاهدين على العلامة التجارية لشركتك.

Screenleap أفضل الميزات

شارك شاشتك مباشرةً من متصفحك دون تنزيل أو تنصيب

اسمح للمشاهدين بمشاركة شاشاتهم، مما يجعل التعاون في اتجاهين

التعليق على الشاشات المشتركة ومشاركة الملفات والتصفح المشترك لمواقع الويب

قيود سكرينليب على الشاشة

أسعار أعلى من معظم البدائل

إصدار مجاني لمشاركة الشاشة يقتصر على ساعة واحدة في اليوم الواحد

قد لا يكون من السهل تكامله مع البدائل الأخرىأدوات الإنتاجية تسعير #### Screenleap

مجاني

الأساسي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: من 19 دولارًا إلى 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سكرينليب

G2: 4/5 (أكثر من 15 تقييم)

4/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 5/5 (1 تقييم)

2. Google Meet (كان يُطلق عليه سابقًا Google Hangouts)

عبر لقاء جوجل يُعدّ Google Meet جزءًا من Google Workspace المحسّن، مما يسهّل التكامل مع جميع أدوات Google الأخرى. ويمكنك مشاركة الملفات مباشرةً من Google Drive، ومشاركة دعوات وملاحظات الاجتماعات من خلال Gmail، ومزامنة كل شيء في تقويم Google.

مع ارتفاع شعبيتها كأداة اجتماعات رسمية، تعد Google أيضًا بإعادة هندسة واسعة النطاق للحفاظ على أمان محادثاتك.

أفضل ميزات Google Meet

التعليق على الشاشات المشتركة، ومشاركة الملفات، والمشاركة في تحرير المستندات في الوقت الحقيقي

استضافة اجتماعات مع ما يصل إلى 100 شخص، حتى على الإصدار المجاني

نظام أساسي سهل الاستخدام للأجهزة وسهل الاستخدام، ويتيح المشاركة عن بُعد من هاتفك أو جهازك اللوحي أيضًا

قيود Google Meet

يسمح بمشاركة شاشة واحدة أو نافذة واحدة فقط في كل مرة، مما يحد من قدراتك على تعدد المهام

استخدام أعلى لوحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي مقارنةً بالبدائل الأخرى

جودة الفيديو والصوت قد لا تكون مثالية في المكالمات التي تضم أكثر من 10 مشاركين

تسعير Google Meet

نسخة تجريبية مجانية

Google Workspace - بدء عمل Google - الأعمال التجارية: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم مساحة عمل جوجل - الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Google Workspace - Business Plus - Google Workspace - Business Plus: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Google Meet

G2: 4.6/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

تحقق من هذه

مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/116606/undefined/ بدائل Google Meet /%href/!

3. الخلاف

عبر خلاف ديسكورد أكثر من مجرد برنامج لمشاركة الشاشة. تسمح لك المنصة بالانضمام إلى أو إنشاء خوادم لجميع أنواع المجتمعات - نوادي الكتب، ودروس الرقص، والمجموعات الدراسية، والأصدقاء الذين ترغب في قضاء الوقت معهم. إنها مثل مكتب افتراضي عن بُعد ولكن أكثر روعة.

تعد مشاركة الشاشة على Discord طريقة رائعة لخلق شعور بالانتماء للمجتمع. فهي تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية أو التعاون في المشاريع عن بُعد.

ديسكورد أفضل الميزات

إنشاء خوادم مخصصة لفريقك، مزودة بقنوات صوتية ومحادثات نصية

تخصيص التجربة باستخدام الروبوتات التي يمكنها أتمتة المهام وتشغيل الموسيقى وحتى الإشراف على الخادم الخاص بك

نظِّم محادثاتك بكفاءة من خلال علامات تبويب الرسائل والخوادم المنفصلة للرسائل المباشرة ومحادثات الخادم

قيود ديسكورد

قد تبدو الواجهة غير رسمية بعض الشيء بالنسبة للعروض التقديمية الرسمية، مقارنةً ببعض بدائل ديسكورد الحد الأقصى للمشاهد هو 50 مشاهدًا كحد أقصى عند مشاركة الشاشة، وهو ما قد يكون قيدًا على الجمهور الأكبر

قد لا تسمح ميزة مشاركة الشاشة بالتكامل مع أدوات الجهات الخارجية لتسجيل الجلسات

تسعير #### ديسكورد

ديسكورد مجاني

ديسكورد نيترو كلاسيك: 4.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم

4.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم ديسكورد نيترو 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ديسكورد

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4. سكايب

عبر سكايب يعد Skype من بين أقدم المتنافسين في هذا المجال، ويتميز بواجهة مألوفة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وعلى غرار Google وMeteet، يتكامل Skype بسلاسة مع منتجات Microsoft الأخرى مثل Office 365، مما يجعل مشاركة الملفات والتعاون أمرًا سهلاً للغاية.

أفضل ميزات سكايب #### سكايب

سجِّل مشاركاتك على الشاشة لأغراض مرجعية أو تدريبية لاحقة. التقط تلك الأفكار الرائعة قبل أن تختفي

مكالمات الفيديو الأساسية ووظيفة مشاركة الشاشة والرسائل الفورية كلها مجانية

سهولة التنقل في ميزة مشاركة الشاشة، مما يجعل الأمر سهلاً أثناء المكالمات والاجتماعات

قيود Skype

لا يتكامل بسلاسة مع أدوات الإنتاجية الأخرى مثل ClickUp وSlack

يمكن أن يعاني من التأخيرات المتكررة، مما قد يؤدي إلى تعطيل عملية مشاركة الشاشة عن بُعد ومقاطعة اجتماعاتك

يفتقر إلى التشفير من طرف إلى طرف، مما يثير مخاوف محتملة بشأن الخصوصية

تسعير Skype

من سكايب إلى سكايب: مجانًا

مجانًا سكايب إلى الهاتف: غير محدود في الولايات المتحدة + كندا: 2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

غير محدود في الولايات المتحدة + كندا: 2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم سكايب إلى الهاتف: غير محدود في أمريكا الشمالية: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

غير محدود في أمريكا الشمالية: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم باقات سكايب إلى الهاتف: باقات عالمية غير محدودة: 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سكايب

G2: 4.3/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 23,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

5. زووم

عبر تكبير خلال جائحة كوفيد-19، برز تطبيق Zoom كرابط اجتماعي مهم، واستُخدم على نطاق واسع للعاملين عن بُعد، والتعليم عن بُعد، وحتى الفعاليات الترفيهية عبر الإنترنت.

تُعد طريقة العرض الغامرة الجديدة من Zoom طريقة ممتعة للمشاركين للاجتماع في بيئة افتراضية متسقة. كما أنها تعد بمحرك ذكاء اصطناعي متكامل لزيادة الإنتاجية وتحسين فعالية الفريق وتعزيز مهاراتك. يمكنك استخدام رفيق الذكاء الاصطناعي لصياغة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة، وتلخيص الاجتماعات، والعصف الذهني بشكل أكثر إبداعاً.

Zoom أفضل الميزات

مشاركة شاشات متعددة في وقت واحد أثناء الاجتماعات

ميزة الخلفية الافتراضية التي تتيح للمستخدمين تخصيص خلفيتهم أثناء مشاركة الشاشة

تتيح أدوات التعليق التوضيحي والتعاون القوية للمشاركين التفاعل مع المحتوى المشترك في الوقت الفعلي

قيود التكبير/التصغير

تفتقر الباقة المجانية إلى بعض الميزات المتقدمة مثل التسجيل والجدولة والغرف الجانبية

قد تكون الخطط المدفوعة باهظة الثمن، خاصة للمؤسسات الكبيرة. قم بموازنة الميزات مقابل ميزانيتك قبل الترقية

يمكن أن تكون مشاركة الشاشة على الهاتف المحمول أقل سهولة مقارنة بتجربة سطح المكتب

تسعير #### Zoom

الأساسي: مجاناً

مجاناً الإيجابي: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات زووم

G2: 4.6/5 (أكثر من 54,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 54,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 5,800 تقييم)

تحقق من هذه

تحقق من هذه

مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/9857/undefined/ بدائل التكبير /%href/!

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6. أي ديسك

عبر أي ديسك AnyDesk هو برنامج وصول عن بُعد مع حل سحابي متكامل. يمكنك استخدام البنية التحتية والخدمة الأصلية للشركة أو تثبيت الأداة على خوادمك والعمل بشكل مستقل.

يسمح لك AnyDesk أيضاً بالوصول إلى الأجهزة والتحكم بها عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، مما يجعله خياراً متوافقاً ومستقلاً عن المنصات.

أرسل طلب وصول مرة واحدة. إذا قبل الشخص الآخر دعوة الجلسة الخاصة بك، يتم إنشاء الوصول عن بُعد إلى جهازك دون الحاجة إلى قبول اتصاله الوارد مرة أخرى.

AnyDesk أفضل الميزات

معايير تشفير من الدرجة العسكرية تضمن أن مشاركة الشاشة آمنة ومحمية

يعمل بسلاسة عبر معظم أنظمة التشغيل، بما في ذلك ويندوز وماك ولينكس وiOS وأندرويد، بغض النظر عن الجهاز

تحكم فائق السرعة بسطح المكتب عن بُعد، حتى للمهام الصعبة مثل تصميم الرسومات أو تحرير الفيديو

قيود AnyDesk

يقتصر على جلسة مشاركة الشاشة عن بُعد ولا يقدم ميزات إضافية مثل مكالمات الفيديو أو المكالمات الصوتية

محدودية خيارات التخصيص، مما يجعل من الصعب تخصيص تجربة مشاركة الشاشة

الواجهة أكثر تقنية بعض الشيء مقارنة بخيارات مشاركة الشاشة الأخرى سهلة الاستخدام

تسعير تطبيق AnyDesk

فرد: 14.90$/شهريًا لكل مستخدم

14.90$/شهريًا لكل مستخدم مستوى قياسي: 29.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 79.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

79.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم أقصى حد: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات AnyDesk

G2: 4.5/5 (950+ تقييم)

4.5/5 (950+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1650 تقييم)

7. برنامج TeamViewer

عبر برنامج TeamViewer يعمل برنامج TeamViewer عبر معظم أنظمة التشغيل، بما في ذلك ويندوز وماك ولينكس وأندرويد وiOS، مما يجعله بطلاً حقيقيًا لا يعتمد على النظام الأساسي. وهو يدعم جميع الأجهزة والآلات في جميع أنحاء مؤسستك ويصلح مشكلات العملاء في جميع أنحاء العالم من جهازك.

يتميز برنامج TeamViewer ببنية أمان قوية. تحافظ الأداة على أمان اتصالاتك من خلال الوصول المشروط، والمصادقة الثنائية (2FA)، ومصادقة الدخول الآمن (SSO).

أفضل ميزات برنامج TeamViewer

يسمح بتسجيل الجلسات، مما يتيح للمستخدمين تسجيل جلسات مشاركة الشاشة عن بُعد وحفظها للرجوع إليها في المستقبل

تخصيص مساحة الشاشة من خلال خيارات العلامة التجارية وأدوات إدارة برامج سطح المكتب البعيد والتكاملات

تمكين التحكُّم عن بُعد في الأجهزة على الفور، مما يوفر دعمًا تقنيًا سلسًا أو جلسات تعاونية

قيود برنامج TeamViewer

خطة مجانية تقتصر على الاستخدام الشخصي، وليس لأغراض تجارية

يقتصر على مشاركة الشاشة عن بُعد ولا يقدم ميزات إضافية مثل مكالمات الفيديو أو المكالمات الصوتية

لا توفر ميزات مثل أدوات التعاون أو الخلفيات الافتراضية

تسعير برنامج TeamViewer

الوصول عن بُعد: بدءاً من 24.90 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

بدءاً من 24.90 دولاراً شهرياً لكل مستخدم الشركات: 50.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 112.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

112.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الشركات: 229.80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج TeamViewer

G2: 4.4/5 (أكثر من 3.200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 3.200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11,300 تقييم)

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/مرجع /مدونة؟ ص=108095 أفضل 10 بدائل لبرنامج TeamViewer للوصول عن بُعد /%href/

8. Dialpad

عبر لوحة الطلب Dialpad هو عمل تجاري أداة اتصال وتطبيق إنتاجي يوفر حلاً شاملاً لتجربة العملاء مع المزامنة في الوقت الفعلي عبر الأجهزة.

بينما يقدم Dialpad عملاء سطح المكتب لنظامي التشغيل Windows وMac، يمكنك استخدامه على متصفح الويب الخاص بك إذا كنت لا ترغب في تثبيت التطبيق. وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى الأداة من أي مكان وبأي جهاز متصل بالإنترنت.

أثناء مشاركة الشاشة، سترى تنبيهًا في الزاوية العلوية اليمنى يشير إلى مشاركة شاشة نشطة. ستعمل بعد ذلك مثل اتصالات الفريق مركز، مع قنوات دردشة شبيهة بـ Slack، وإطلاق محادثة صوتية مع جهة اتصال واحدة أو أكثر.

Dialpad أفضل الميزات

يجمع بين المكالمات الصوتية ومؤتمرات الفيديو والرسائل وتطبيق مشاركة الشاشة عن بُعد

مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يساعد في تدوين الملاحظات وملخصات المكالمات وحتى التدوين يجعل التعاون أمرًا سهلاً للغاية

ميزات أمان قوية، بما في ذلك التشفير وسياسات الاحتفاظ بالبيانات القابلة للتخصيص، تحافظ على امتثالك للوائح الخصوصية وأمن البيانات

قيود لوحة الاتصال الهاتفي

قد ينطوي على منحنى تعليمي أكثر حدة مقارنةً بأدوات مشاركة الشاشة الأبسط

تركز في المقام الأول على الاتصالات التجارية، لذا قد تكون ميزات مشاركة الشاشة أقل قابلية للتخصيص من برامج مشاركة الشاشة المخصصة

قد لا تكون عمليات التكامل واسعة النطاق مثل بعض المنافسين

تسعير #### Dialpad لاجتماعات الذكاء الاصطناعي

مجانًا: مجانًا

مجانًا للأعمال: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Dialpad

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

9. تطبيق ويبكس

عبر ويبكس إن Webex من Cisco عبارة عن مجموعة مؤتمرات فيديو وتعاون من Cisco، وهي عبارة عن مجموعة مؤتمرات فيديو وتعاون تجمع بين ميزات منصة مؤتمرات الويب الحالية وتطبيق التعاون الجماعي.

تتيح هذه المنصة المستندة إلى السحابة عقد الاجتماعات عبر الإنترنت ومراسلة الفريق ومشاركة الملفات، وهي مصممة لتسهيل التعاون بين المجموعات الصغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة واجتماعات المجموعات الكبيرة للشركات الكبيرة.

يمكنك الانضمام إلى اجتماعات ومؤتمرات الفيديو باستخدام تطبيق سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول. يتوفر إصدار ويب أيضاً، ولكنه يحتوي على ميزات أقل.

أفضل ميزات تطبيق Webex

اجتماعات فيديو مع ما يصل إلى 250 مشاركًا (الباقات المدفوعة)

مساعد ذكاء اصطناعي مخصص لتدوين اجتماعات الفيديو، وتدوين الملاحظات، وحتى تعيين التذكيرات

يسمح بالتعليقات التوضيحية على الشاشات المشتركة عن بُعد، ومشاركة الملفات، والمشاركة في تحرير المستندات في الوقت الفعلي

قيود تطبيق Webex

لا تسمح الباقة المجانية إلا باجتماعات الفيديو الفردية وتفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل التسجيل والتعليقات التوضيحية

قد يكون للواجهة الغنية بالميزات منحنى تعليمي أكثر حدة مقارنةً بأدوات مشاركة الشاشة الأبسط

لا يدعم رؤية السبورة البيضاء أو المشاركة أثناء الجلسات الفرعية

تسعير تطبيق Webex

Webex Free: مجاناً

مجاناً Webex Meet: 14.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Webex Suite: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Webex Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات تطبيق Webex

G2: 4.2/5 (أكثر من 6,200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 6,200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 6800 تقييم)

10. كو سكرين

عبر CoScreen يسمح CoScreen لعدة مستخدمين بمشاركة شاشات بعضهم البعض والتفاعل معها في وقت واحد - أسرع بكثير من Zoom.

تتيح لك محطة CoScreen الطرفية المشتركة تشغيل الأوامر وتصحيح الأخطاء وكتابة التعليمات البرمجية بشكل تعاوني وآمن مع زمن انتقال يقارب الصفر.

إنها ملائمة للمطورين بشكل خاص، حيث تتكامل CoScreen بسلاسة مع معظم بيئات التطوير المتكاملة (IDEs)، مما يسمح بالتعاون في الوقت الفعلي وتحرير التعليمات البرمجية. إنها نعمة أثناء تصحيح الأخطاء أو مشاريع البرمجة المشتركة.

أفضل ميزات CoScreen

مشاركة النوافذ أو شاشات التطبيقات عن طريق سحبها وإفلاتها على نافذة CoScreen. تخلص من أي تخبط في خضم الاجتماعات

تواصل مع زملائك في بيئة آمنة. من خلال التشفير من طرف إلى طرف، تضمن CoScreen بقاء بياناتك وملكيتك الفكرية آمنة أثناء الإرسال

استخدم أنظمة تشغيل مختلفة للتعاون دون أي خلل - سواء كنت تستخدم نظام Mac أو Windows أو Linux، فإن CoScreen يوفر لك التغطية اللازمة

قيود CoScreen

قد تكون الواجهة التفاعلية الغنية بالميزات مربكة للمستخدمين الجدد

يمكن أن تتطلب الميزات المتقدمة ومشاركة الشاشة المتزامنة الكثير من موارد النظام، وقد تواجه الأجهزة القديمة تدهوراً في الأداء

بينما تقدم CoScreen خطة مجانية، إلا أن لها قيودًا على الميزات والاستخدام، وقد تحتاج معظم الشركات إلى الترقية للاستفادة منها

تسعير CoScreen

CoScreen Standard: مجانًا

مجانًا CoScreen Enterprise: بدءًا من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات CoScreen

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

أدوات تسجيل الشاشة الأخرى انقر فوق هو أكثر من مجرد أداة لمشاركة الشاشة، فهو مركز تعاون يتكامل بسلاسة مع برنامج مشاركة الشاشة الموجود لديك، مما يرفع مستوى اجتماعات الفيديو عن بُعد إلى مستوى أعلى.

فهو يوفر مجموعة شاملة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التعاون عبر الإنترنت وزيادة الإنتاجية.

تُحدث مجموعة الإنتاجية ثورة في التواصل وتعزز التعاون بين أعضاء الفريق. ميزات مثل مشاركة الشاشات عن بُعد، وتسجيل الشاشة، وتدوين الملاحظات، وتلخيص الاجتماعات ليست سوى غيض من فيض.

بدء التسجيل باستخدام المقاطع

على الرغم من أن ClickUp لا يوفر مشاركة الشاشة مباشرةً على نظامه الأساسي، إلا أنه يتكامل مع الأدوات الشائعة مثل Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. إنشاء مستندات تعاونية داخل ClickUp ومشاركة شاشتك بسلاسة أثناء الاجتماعات مباشرةً من المنصة. استفد من ClickUp Whiteboard لتبادل الأفكار والتعاون بصريًا باستخدام التعليقات التوضيحية في الوقت الفعلي. يمكنك استخدام العديد من قوالب السبورة البيضاء و قوالب خطة اتصالات المشروع لرفع مستوى تخطيط المشروع اللعبة حتى وأنت تتعاون عبر الفرق.

التقط أيضًا اللحظات الرئيسية لمشاركة الشاشة مع كليك أب كليب . تسجيل نوافذ محددة، وإضافة السرد الصوتي، ومشاركة المقاطع مباشرةً من المنصة لسهولة الوصول إليها والرجوع إليها عن بُعد.

احفظ تسجيلاتك باستخدام ClickUp Clip وأرسلها إلى أي شخص لديه رابط عام

وأخيراً، لديك ClickUp Brain للقيام بالأعمال الشاقة! يقوم ClickUp بنسخ اجتماعاتك تلقائيًا وإنشاء ملخصات ذكية تبرز النقاط الرئيسية وعناصر العمل.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

وفّر الوقت والجهد مع الميزات الآلية مثل النسخ بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الملاحظات

تحويل ملخصات وملاحظات ClickUp Brain إلى مهام قابلة للتنفيذ وتخصيصها لأعضاء الفريق، مما يضمن معرفة الجميع بالخطوات التالية

الاحتفاظ بجميع تسجيلات الشاشة والملاحظات وملخصات الاجتماعات في موقع مركزي واحد داخل ClickUp - لا مزيد من البحث في أدوات أو رسائل بريد إلكتروني مختلفة

قيود ClickUp

تتطلب ميزات إعداد التقارير القوية خططًا ذات مستوى أعلى، مما يحد من رؤى البيانات للمستخدمين المجانيين

قد تبدو بعض الميزات في تطبيق الهاتف المحمول محدودة مقارنةً بتجربة سطح المكتب

قد ينطوي إتقان ميزات ClickUp العديدة المعززة للإنتاجية على منحنى تعليمي للمبتدئين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح بسعر 7 دولارات على جميع الخطط المدفوعة لكل مستخدم شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ClickUp + مشاركة الشاشة: فريق الأحلام للاجتماعات عن بُعد

من خلال الاستفادة من براعة ClickUp في إدارة المشاريع مع برنامج مشاركة الشاشة الذي اخترته، يمكنك إنشاء سير عمل سلس وفعال للاجتماعات عن بُعد. تأكد من بقاء الجميع مشاركين ومطلعين ومنتجين.

تذكّر أن أفضل الأدوات تتجاوز حل المشاكل - فهي تفتح الأبواب أمام إمكانيات جديدة. وبالمثل، من خلال تبني التعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لن يكون لديك مجرد حل لمشاركة الشاشة. يمكنك الآن فتح مستوى جديد من العمل الجماعي والكفاءة والإمكانات الإبداعية. اشترك في ClickUp اليوم لاستكشاف الإمكانيات!