أفضل 10 بدائل لبرنامج TeamViewer للوصول عن بُعد في 2025

تحتاج فرق العمل عن بُعد إلى طريقة مستقرة للوصول إلى الملفات والبقاء على اتصال والعمل معاً. أدوات الاتصال عن بُعد مثل TeamViewer لا تجعل هذا الأمر ممكناً فحسب، بل تجعلها عملية سلسة.

يحظى برنامج TeamViewer بتقييم عالٍ، ولكنه ليس البرنامج الوحيد المتاح للوصول عن بُعد.

في هذا الدليل، سنقارن بين الميزات الرئيسية والقيود والأسعار والمراجعات لـ 10 أدوات تنافسية لسطح المكتب البعيد لمساعدتك في العثور على أفضل بديل لبرنامج TeamViewer. بغض النظر عن حجم فريقك أو ميزانيتك، نحن هنا لمساعدتك في العثور على الحل المناسب حتى يتمكن فريقك من التواصل بين شاشات متعددة والبقاء على المسار الصحيح. 🤝

ما هو برنامج TeamViewer وكيف يعمل؟

برنامج TeamViewer هو برنامج وصول عن بُعد يمكّن الأشخاص من استخدام الأجهزة البعيدة للاتصال بخادم أو جهاز آخر. يتيح ذلك للفرق الوصول بسرعة وسهولة إلى الملفات والتطبيقات والبيانات من أي جهاز - دون الحاجة إلى شبكة افتراضية خاصة (VPN).

إلى جانب الوصول عن بُعد إلى الملفات، يُستخدم برنامج TeamViewer للدعم عن بُعد لفرق تكنولوجيا المعلومات. وتستخدم فرق الدعم برنامج TeamViewer للتحكم عن بُعد في الأجهزة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشاكل ونشر التطبيقات وتحديثات البرامج.

تجعل هذه الميزات مجتمعةً من برنامج TeamViewer خياراً جذاباً للشركات التي تعمل عن بُعد مع أعضاء الفريق الموزعين في جميع أنحاء البلاد أو العالم. يجعل البرنامج الاتصال والعمل الجماعي و الحفاظ على تفاعل فرق العمل عن بُعد أسهل ✨

ما الذي تبحث عنه في بديل برنامج TeamViewer

TeamViewer هو حل شائع للوصول عن بُعد للفرق التي تحتاج إلى الوصول إلى ملفاتها في أي مكان، ولكن هل هو الخيار الأفضل لكل فريق؟ سنترك لك الحكم على ذلك! تابع معنا للعثور على البديل المثالي لبرنامج TeamViewer المتاح اليوم.

عزز الإنتاجية من خلال تبسيط المهام واستخدام طرق عرض ClickUp القابلة للتكيف لتنظيم جميع أنواع العمل ومراقبتها

لمساعدتك في العثور على أفضل بدائل برنامج TeamViewer، إليك ما يجب أن تفكر فيه:

الغرض: هل تحتاج إلى التطبيق لتكنولوجيا المعلومات عن بُعد أو الدعم الفني، أو الوصول عن بُعد، أو تعاون الفريق ?

هل تحتاج إلى التطبيق لتكنولوجيا المعلومات عن بُعد أو الدعم الفني، أو الوصول عن بُعد، أو تعاون الفريق ? الميزات: هل يحتوي على الميزات التي تحتاجها، مثل الصوت عالي الجودة أو نقل البيانات أو الوصول غير المراقب أو الطباعة عن بُعد؟

هل يحتوي على الميزات التي تحتاجها، مثل الصوت عالي الجودة أو نقل البيانات أو الوصول غير المراقب أو الطباعة عن بُعد؟ المقياس: هل المنتج مصمم للمستخدمين الفرديين أم يمكن أن يتسع لفريقك بأكمله؟

هل المنتج مصمم للمستخدمين الفرديين أم يمكن أن يتسع لفريقك بأكمله؟ العلامة التجارية: هل يمكنك تخصيص العلامة التجارية بحيث تبدو كتجربة ذات علامة بيضاء؟

هل يمكنك تخصيص العلامة التجارية بحيث تبدو كتجربة ذات علامة بيضاء؟ سهولة الاستخدام : هل التطبيق سهل الاستخدام؟ هل سيتمكن جميع المستخدمين النهائيين من تثبيته واستخدامه بثقة؟

: هل التطبيق سهل الاستخدام؟ هل سيتمكن جميع المستخدمين النهائيين من تثبيته واستخدامه بثقة؟ دعم العملاء : هل يمكنك الوصول إلى الدعم عند الحاجة؟ هل يوجد مكتب مساعدة أو خيار الدردشة المباشرة؟

بعض أدوات سطح المكتب البعيد مصممة للمستخدمين التقنيين للغاية بينما تعمل بعض الأدوات الأخرى بشكل أفضل للفرق الصغيرة. حدد ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لك واستخدم هذا الدليل لإنشاء قائمة مختصرة بالخيارات التي تناسب احتياجاتك.

10 أفضل 10 بدائل لبرنامج TeamViewer في 2024

بينما يمكنك استخدام برنامج TeamViewer لتقديم الدعم عن بُعد، سيركز هذا الدليل على جوانب العمل الجماعي والوصول عن بُعد في البرنامج. ومع وضع ذلك في الاعتبار، إليك أفضل البدائل لبرنامج TeamViewer لمساعدتك على العمل بفعالية أكبر من أي مكان.

1. انقر فوق

تبقيك طريقة عرض عبء العمل في ClickUp على اتصال مع فريقك والتقدم الفردي لكل عضو

حسناً، نحن نعلم أن ClickUp قد لا يكون الأداة الأولى التي تفكر فيها عند البحث عن بديل لبرنامج TeamViewer. ولكن على الرغم من أن أداة التعاون عن بُعد هذه لا تتيح الوصول إلى سطح المكتب عن بُعد، إلا أنها تسهل الإنتاجية والعمل الجماعي بطرق أخرى مثيرة (وفعالة بشكل لا يصدق).

تم تصميم ClickUp من أجل العمل عن بُعد ويحتوي على الكثير من الميزات التي تمكّن الفرق من العمل معًا بشكل أفضل - أينما كانوا. ولأن ClickUp قائم على السحابة، يمكن لفريقك التعاون وإكمال المهام من أي جهاز، دون الحاجة إلى الوصول إلى سطح المكتب عن بُعد أو القلق بشأن الاتصالات الموثوقة عن بُعد. ✨

سحب المهام وإفلاتها بسهولة على جدول ClickUp للبقاء على المسار الصحيح مع أعضاء الفريق

استخدام المهام في ClickUp لتنظيم المهام الشخصية ومهام الفريق وتتبع تقدمها. التعاون في مستندات ClickUp على المحتوى والتقارير ومواقع الويكي والمزيد. احصل على نظرة عامة على تقدمك الفردي والجماعي مع ClickUp Dashboards ثم استخدم أحد ClickUp's ClickUp's 15+ المشاهدات لتخصيص طريقة عملك

من أقوى مزايا ClickUp أنها قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. وهذا يعني أنه يمكنك تشكيلها لتتماشى مع أي فريق أو قسم أو حالة استخدام. استخدم المنصة كـ أداة تعاون في المحتوى لفريق التسويق الخاص بك، مثل برنامج إدارة المشاريع لفرق المشروع الخاص بك، أو كما برنامج مراقبة الموظفين لفرق الموارد البشرية أو الإدارة لديك.

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

هل أنت مفتون بكيفية استخدام ClickUp للعمل والتعاون عن بُعد؟ شاهد هذا الفيديو لترى كيفية استخدام ClickUp للعمل عن بُعد . 🤩

ClickUp أفضل الميزات

بناء نظام بيئي كامل لإدارة المشاريع والإنتاجية في السحابة

راقب تقدمك في الوقت الفعلي باستخدام أهداف ClickUp اعمل جنبًا إلى جنب مع فريقك في مكالمات الفيديو أو شارك شاشتك أثناء الاجتماعات عبر الإنترنت باستخدام تكامل Zoom اتصل بفريقك عن بُعد وتعاون مع فريقك باستخدام ClickUp Whiteboards قم بتوصيل ClickUp بأدواتك الحالية مع أكثر من 1,000+ تكامل ClickUp بما في ذلك أدوات الاجتماعات عبر الإنترنت خطط متعددة وخيارات تسعير غنية بالميزات حتى في الإصدار المجاني من ClickUp



قيود ClickUp

ClickUp هو في المقام الأول أداة لإدارة المشاريع، وليس أداة للوصول عن بُعد

قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي مع مجموعة الميزات الغنية التي توفرها الأداة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. أي ديسك

عبر أي ديسك AnyDesk هو تطبيق برمجي لسطح المكتب البعيد يسمح للفرق بالبقاء على اتصال بالبرامج ونقل الملفات، بغض النظر عن مكان وجودهم. يمكنك الوصول إلى جهاز أي عضو من أعضاء الفريق عن بُعد عبر كلمة مرور، وتمكين ميزات الأمان مثل وضع الخصوصية، وإدارة الأجهزة المحمولة على نطاق واسع باستخدام هذا أداة التعاون عن بُعد . 🔏

AnyDesk أفضل الميزات

التثبيت في مقر عملك أو استخدام حل AnyDesk السحابي

السماح لأعضاء الفريق بالتحكم في الأجهزة أو الوصول إليها عن بُعد من أي مكان

تخصيص التجربة بعلامتك التجارية الخاصة

الاستفادة من التشفير من الدرجة العسكرية والوصول الآمن

قيود AnyDesk

أفاد بعض المستخدمين أن إعدادات الأمان قد تكون مربكة ومربكة

واجهة المستخدم ليست مبسطة مثل المنافسين الآخرين، كما يقول بعض المستخدمين

تسعير AnyDesk

مجاني

فرد : 14.90 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

: 14.90 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد قياسي: 29.90 دولارًا شهريًا ل 20 مستخدمًا

29.90 دولارًا شهريًا ل 20 مستخدمًا متقدم: 79.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 100 مستخدم

تقييمات ومراجعات AnyDesk

G2: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1500 تقييم)

3. ريمينا

عبر ريمينا Remmina هو برنامج مجاني مفتوح المصدر للوصول عن بُعد لمشاركة الشاشة ومشاركة الملفات. يتصل بسطح المكتب الخاص بك من جهاز آخر. تم تصميم هذه الأداة البرمجية المبسطة لمستخدمي سطح مكتب لينكس مع وضع المطورين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات في الاعتبار. 💻

Remmina أفضل الميزات

الوصول عن بُعد إلى سطح مكتب لينكس الخاص بك من أي مكان

تخصيص تجربتك من خلال خيارات العرض وتكوينات مفاتيح الاختصار

استخدم البرنامج كأساس لإنشاء البديل الخاص بك

متاح بأكثر من 60 لغة وعبر أكثر من 50 توزيعًا

قيود Remmina

يعمل Remmina على توزيعات لينكس فقط

هذا البديل المجاني لبرنامج TeamViewer هو الأنسب لمحترفي تكنولوجيا المعلومات المنفردين وليس للفرق المبتدئة

أسعار ريمينا

مجاني

تقييمات ومراجعات ريمينا

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

4. سطح مكتب كروم عن بُعد

عبر سطح المكتب البعيد في كروم يعد Chrome Remote Desktop بديلاً رائعاً للوصول السريع إلى سطح المكتب عن بُعد ومشاركة الشاشة بين شاشات متعددة. استخدم هذه الأداة للاتصال بالآخرين كـ أداة برنامج إدارة المشاريع لتقديم الدعم للتحكم عن بُعد، أو للوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن بُعد أثناء عملك بعيداً 🖥️

أفضل ميزات سطح المكتب البعيد لكروم كروم

كل ما تحتاجه هو جهاز الكمبيوتر الخاص بك وجهاز Android أو iOS

الاستفادة من البنية التحتية الآمنة من Google

التعاون مع أعضاء الفريق أو العملاء في الوقت الفعلي من متصفح Chrome

التحكم في سطح المكتب البعيد، ونقل الملفات، واستخدام مشاركة الشاشة، والوصول إلى البيانات من أي جهاز

قيود سطح المكتب البعيد في Chrome

أفاد المستخدمون أن التجربة بسيطة للغاية مقارنة بخيارات البرامج البديلة

يقترح بعض المستخدمين أن التطبيق مناسب للاستخدام الشخصي أكثر من الاستخدام المهني

تسعير سطح مكتب كروم البعيد

مجاناً

تقييمات ومراجعات سطح المكتب البعيد في كروم

G2: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

5. نو ماشين

عبر NoMachine NoMachine هي أداة لسطح المكتب البعيد تساعد الأشخاص على الاتصال بسطح المكتب من أي مكان. يجعل البرنامج من السهل العمل أثناء السفر للعمل أو العمل من مساحة عمل مشتركة. يمكنك الوصول إلى الملفات والبرامج وتحريرها أو طباعتها أينما كنت. 🖨️

NoMachine أفضل الميزات

الوصول إلى الملفات أو نقلها من أي مكان

توفير وصول سريع وآمن إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية لأعضاء فريقك

التحكم عن بُعد في أجهزة تعاون الفريق أو دعم تكنولوجيا المعلومات عن بُعد

نشر البرنامج على نطاق واسع لتمكين العمل عن بُعد للشركة بأكملها

قيود NoMachine

أفاد بعض المستخدمين أنه قد يكون من الصعب استخدام البرنامج إذا كان اتصالك بطيئًا

كانت مشاكل الاتصال مشكلة بالنسبة لبعض المستخدمين

تسعير NoMachine

مجاناً

تقييمات ومراجعات NoMachine

G2: 4.5/5 (10 تقييمات)

4.5/5 (10 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (3 مراجعات)

6. زوهو أسيست

عبر زوهو أسيست Zoho Assist عبارة عن أداة برمجية لدعم تكنولوجيا المعلومات عن بُعد تمكّن أعضاء فريقك من التحكم في الأجهزة البعيدة لاستكشاف المشاكل وإصلاحها وطرح الإصلاحات ودعم الآخرين. هذا في المقام الأول لفرق تكنولوجيا المعلومات التي تقدم الدعم للآخرين، ولكن البرنامج يسمح لك أيضاً بالوصول إلى جهازك الخاص عن بُعد. ⚒️

أفضل ميزات Zoho Assist

إنشاء اتصال مع مجموعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة والخوادم

تشغيل جلسات الدعم عن بُعد عند الطلب دون الحاجة إلى التثبيت المسبق

تقديم الدعم عن بُعد والوصول عن بُعد، ومشاركة الشاشة

مدعوم بأمان على مستوى المؤسسات

قيود Zoho Assist

تم تصميم هذا البرنامج للدعم عن بُعد، لذا من الأفضل استخدام بديل آخر إذا كنت ترغب في استخدام البرنامج للوصول إلى سطح المكتب البعيد الخاص بك أو للعمل الجماعي والتعاون

أفاد بعض المستخدمين أن البرنامج قد يستهلك الكثير من الموارد، خاصة على الأجهزة القديمة

تسعير Zoho Assist

قياسي: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

10 دولارات شهرياً لكل مستخدم احترافي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Zoho Assist التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

7. ريموتPC

عبر RemotePC RemotePC هي أداة للوصول إلى سطح المكتب عن بُعد مصممة للمستهلكين والفرق المهنية التي ترغب في الوصول إلى أجهزتهم الرئيسية أو سطح المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي مكان. يتيح لك هذا البديل لبرنامج TeamViewer الوصول إلى الملفات والطباعة والتعاون عن بُعد مع عدة مستخدمين. 👀

RemotePC أفضل الميزات

ادعُ أعضاء الفريق للتعاون في العروض التقديمية أو استكشاف المشكلات وإصلاحها

حفظ الجلسات عن بُعد وتسجيلها والوصول إلى سجلات التتبع

استمتع بدعم متعدد المنصات لأجهزة الكمبيوتر الشخصي وماك ولينكس وiOS وأندرويد

الوصول إلى جهازك من متصفح الويب الخاص بك دون تثبيت برنامج

قيود RemotePC

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل تتعلق بتجميد البرنامج أثناء العمل

سيستفيد إصدار الهاتف المحمول من ترقيات لزيادة السرعة والوظائف، وفقاً لبعض المستخدمين

تسعير برنامج RemotePC

للمستهلكين: من 18.38 دولارًا في السنة لمستخدم واحد

من 18.38 دولارًا في السنة لمستخدم واحد SOHO: من 7.95 دولار شهريًا أو 59.62 دولارًا في السنة لمستخدمين غير محدودين

من 7.95 دولار شهريًا أو 59.62 دولارًا في السنة لمستخدمين غير محدودين الفريق: من 29.95 دولارًا في الشهر أو 224.62 دولارًا في السنة لمستخدمين غير محدودين

من 29.95 دولارًا في الشهر أو 224.62 دولارًا في السنة لمستخدمين غير محدودين المؤسسات: من 59.95 دولاراً في الشهر أو 449.62 دولاراً في السنة لمستخدمين غير محدودين

RemotePC التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

8. لوج مي إن برو

عبر LogMeIn يعد LogMeIn Pro بديلاً لبرنامج TeamViewer الذي يوفر للأفراد والفرق طريقة للبقاء على اتصال بملفاتهم وبعضهم البعض من أي جهاز. استخدم البرنامج للوصول إلى الملفات والتطبيقات والإشارات المرجعية عبر مجموعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة. 💾

أفضل ميزات برنامج LogMeIn Pro

تحكم عن بُعد في سطح المكتب الخاص بك أينما كنت

اطبع من موقع قريب منك باستخدام الطباعة عن بُعد

تحكم بسطح مكتبك أثناء التنقل من جهاز iPhone أو iPad أو Android

استمتع بخيارات العرض متعدد الشاشات

قيود LogMeIn Pro

قد يجد بعض المستخدمين أن الأسعار أقل تكلفة من البدائل الأخرى

قد يكون الاتصال بالخوادم بطيئاً في بعض الأحيان

تسعير LogMeIn Pro

الأفراد: 30 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

30 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين المستخدمون الأقوياء: 70 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

70 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين الشركات الصغيرة: 129 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

تقييمات ومراجعات برنامج LogMeIn Pro

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

9. GoToMyPC

عبر GoToMyPC GoToMyPC هو برنامج لسطح المكتب البعيد يمكّن المستخدمين من الاتصال بالملفات والتطبيقات والبيانات أثناء تنقلهم. وتساعد ميزات مثل الطباعة عن بُعد ونقل الملفات بالسحب والإفلات فرق العمل في الحفاظ على إنتاجيتهم حتى لو لم يتمكنوا من الوصول إلى جهاز العمل الرئيسي. 📱

GoToMyPC أفضل الميزات

احصل على عرض سريع لسطح المكتب من أجهزة الكمبيوتر الشخصي وأجهزة Mac وiOS وAndroid

استفد من الأمان على مستوى الخدمات المصرفية والمصادقة متعددة العوامل

استخدم عارض مشاركة الشاشة للتعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي

التكامل مع البنية الأساسية لشبكتك الحالية

قيود GoToMyPC

أفاد بعض المستخدمين أنك قد تواجه مشكلات في حال محاولة استخدام التطبيق على أنظمة التشغيل القديمة

وجد البعض وجود تأخير بين تحريك المؤشر وظهور التغييرات على الشاشة

تسعير GoToMyPC

شخصي: 44 دولارًا شهريًا لكل جهاز كمبيوتر

44 دولارًا شهريًا لكل جهاز كمبيوتر للمحترفين: 41.50 دولارًا شهريًا لكل كمبيوتر

41.50 دولارًا شهريًا لكل كمبيوتر الشركات: 28 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل جهاز كمبيوتر

GoToMyPC التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

10. سبلاش توب

عبر سبلاش توب Splashtop هو أداة برمجية للوصول عن بُعد والدعم عن بُعد تُبقي أعضاء الفريق على اتصال بملفاتهم وببعضهم البعض. يتيح بديل برنامج TeamViewer هذا للمستخدمين الوصول إلى أجهزتهم من أي مكان، إلى جانب ميزات مثل الطباعة عن بُعد ونقل الملفات وتسجيل الجلسة. 🖨️

Splashtop أفضل الميزات

الاتصال بمجموعة من الأجهزة، بما في ذلك iOS وأندرويد ومايكروسوفت ويندوز وماك ولينكس

قم بإعداد عناصر التحكم لتحديد من يمكنه الوصول إلى أي الأجهزة

رتب إعدادك المحلي ليعكس سطح المكتب الرئيسي لديك مع دعم الشاشات المتعددة

قم بتوصيل وحدات تحكم USB واستخدمها كما لو كانت موصولة بسطح المكتب باستخدام إعادة توجيه جهاز USB

قيود Splashtop

أفاد بعض المستخدمين أن تنوع الوظائف المتاحة أقل إثارة من المنافسين الآخرين

ليس من السهل نشر البرنامج على نظام ماك كما هو الحال على نظام ويندوز، كما يقترح بعض المستخدمين

تسعير Splashtop

SBusiness Access Solo: 5 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا

5 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا برنامج Business Access Pro: 8.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.25 دولار شهريًا لكل مستخدم أداء وصول الأعمال التجارية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Splashtop التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

ابق على اتصال مع بدائل برنامج TeamViewer هذه

لا يزال TeamViewer أحد أشهر خدمات سطح المكتب البعيد في العالم، ولكن هذه القائمة المختصرة من البدائل تثبت أنه قد يكون هناك حل أفضل للوصول عن بُعد لاحتياجاتك الفردية. استخدم هذا الدليل لمساعدتك في العثور على أفضل بديل لبرنامج TeamViewer لفريقك. 🙌

إذا كنت مستعداً لإحداث ثورة في أسلوب عملك عن بُعد جرّب ClickUp مجاناً . صُمم تطبيقنا المتكامل لتمكين المستخدمين من إنشاء مساحة عمل رقمية حيث يمكن للفرق العمل معًا في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن على المستندات والمهام والمشاريع وغيرها.