أفضل 10 بدائل لبرنامج TeamViewer للوصول عن بُعد في 2025

تحتاج فرق العمل عن بُعد إلى طريقة مستقرة للوصول إلى الملفات والبقاء على اتصال والعمل معاً. أدوات الاتصال عن بُعد مثل TeamViewer لا تجعل هذا الأمر ممكناً فحسب، بل تجعلها عملية سلسة.
يحظى برنامج TeamViewer بتقييم عالٍ، ولكنه ليس البرنامج الوحيد المتاح للوصول عن بُعد.
في هذا الدليل، سنقارن بين الميزات الرئيسية والقيود والأسعار والمراجعات لـ 10 أدوات تنافسية لسطح المكتب البعيد لمساعدتك في العثور على أفضل بديل لبرنامج TeamViewer. بغض النظر عن حجم فريقك أو ميزانيتك، نحن هنا لمساعدتك في العثور على الحل المناسب حتى يتمكن فريقك من التواصل بين شاشات متعددة والبقاء على المسار الصحيح. 🤝
ما هو برنامج TeamViewer وكيف يعمل؟
برنامج TeamViewer هو برنامج وصول عن بُعد يمكّن الأشخاص من استخدام الأجهزة البعيدة للاتصال بخادم أو جهاز آخر. يتيح ذلك للفرق الوصول بسرعة وسهولة إلى الملفات والتطبيقات والبيانات من أي جهاز - دون الحاجة إلى شبكة افتراضية خاصة (VPN).
إلى جانب الوصول عن بُعد إلى الملفات، يُستخدم برنامج TeamViewer للدعم عن بُعد لفرق تكنولوجيا المعلومات. وتستخدم فرق الدعم برنامج TeamViewer للتحكم عن بُعد في الأجهزة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشاكل ونشر التطبيقات وتحديثات البرامج.
تجعل هذه الميزات مجتمعةً من برنامج TeamViewer خياراً جذاباً للشركات التي تعمل عن بُعد مع أعضاء الفريق الموزعين في جميع أنحاء البلاد أو العالم. يجعل البرنامج الاتصال والعمل الجماعي و الحفاظ على تفاعل فرق العمل عن بُعد أسهل ✨
ما الذي تبحث عنه في بديل برنامج TeamViewer
TeamViewer هو حل شائع للوصول عن بُعد للفرق التي تحتاج إلى الوصول إلى ملفاتها في أي مكان، ولكن هل هو الخيار الأفضل لكل فريق؟ سنترك لك الحكم على ذلك! تابع معنا للعثور على البديل المثالي لبرنامج TeamViewer المتاح اليوم.
عزز الإنتاجية من خلال تبسيط المهام واستخدام طرق عرض ClickUp القابلة للتكيف لتنظيم جميع أنواع العمل ومراقبتها
لمساعدتك في العثور على أفضل بدائل برنامج TeamViewer، إليك ما يجب أن تفكر فيه:
- الغرض: هل تحتاج إلى التطبيق لتكنولوجيا المعلومات عن بُعد أو الدعم الفني، أو الوصول عن بُعد، أوتعاون الفريق?
- الميزات: هل يحتوي على الميزات التي تحتاجها، مثل الصوت عالي الجودة أو نقل البيانات أو الوصول غير المراقب أو الطباعة عن بُعد؟
- المقياس: هل المنتج مصمم للمستخدمين الفرديين أم يمكن أن يتسع لفريقك بأكمله؟
- العلامة التجارية: هل يمكنك تخصيص العلامة التجارية بحيث تبدو كتجربة ذات علامة بيضاء؟
- سهولة الاستخدام: هل التطبيق سهل الاستخدام؟ هل سيتمكن جميع المستخدمين النهائيين من تثبيته واستخدامه بثقة؟
- دعم العملاء : هل يمكنك الوصول إلى الدعم عند الحاجة؟ هل يوجد مكتب مساعدة أو خيار الدردشة المباشرة؟
بعض أدوات سطح المكتب البعيد مصممة للمستخدمين التقنيين للغاية بينما تعمل بعض الأدوات الأخرى بشكل أفضل للفرق الصغيرة. حدد ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لك واستخدم هذا الدليل لإنشاء قائمة مختصرة بالخيارات التي تناسب احتياجاتك.
10 أفضل 10 بدائل لبرنامج TeamViewer في 2024
بينما يمكنك استخدام برنامج TeamViewer لتقديم الدعم عن بُعد، سيركز هذا الدليل على جوانب العمل الجماعي والوصول عن بُعد في البرنامج. ومع وضع ذلك في الاعتبار، إليك أفضل البدائل لبرنامج TeamViewer لمساعدتك على العمل بفعالية أكبر من أي مكان.
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تبقيك طريقة عرض عبء العمل في ClickUp على اتصال مع فريقك والتقدم الفردي لكل عضو
حسناً، نحن نعلم أن ClickUp قد لا يكون الأداة الأولى التي تفكر فيها عند البحث عن بديل لبرنامج TeamViewer. ولكن على الرغم من أن أداة التعاون عن بُعد هذه لا تتيح الوصول إلى سطح المكتب عن بُعد، إلا أنها تسهل الإنتاجية والعمل الجماعي بطرق أخرى مثيرة (وفعالة بشكل لا يصدق).
تم تصميم ClickUp من أجل العمل عن بُعد ويحتوي على الكثير من الميزات التي تمكّن الفرق من العمل معًا بشكل أفضل - أينما كانوا. ولأن ClickUp قائم على السحابة، يمكن لفريقك التعاون وإكمال المهام من أي جهاز، دون الحاجة إلى الوصول إلى سطح المكتب عن بُعد أو القلق بشأن الاتصالات الموثوقة عن بُعد. ✨
سحب المهام وإفلاتها بسهولة على جدول ClickUp للبقاء على المسار الصحيح مع أعضاء الفريق
استخدام المهام في ClickUp لتنظيم المهام الشخصية ومهام الفريق وتتبع تقدمها. التعاون في مستندات ClickUp على المحتوى والتقارير ومواقع الويكي والمزيد. احصل على نظرة عامة على تقدمك الفردي والجماعي مع ClickUp Dashboards ثم استخدم أحد ClickUp's ClickUp's 15+ المشاهدات لتخصيص طريقة عملك
من أقوى مزايا ClickUp أنها قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. وهذا يعني أنه يمكنك تشكيلها لتتماشى مع أي فريق أو قسم أو حالة استخدام. استخدم المنصة كـ أداة تعاون في المحتوى لفريق التسويق الخاص بك، مثل برنامج إدارة المشاريع لفرق المشروع الخاص بك، أو كما برنامج مراقبة الموظفين لفرق الموارد البشرية أو الإدارة لديك.
اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك
هل أنت مفتون بكيفية استخدام ClickUp للعمل والتعاون عن بُعد؟ شاهد هذا الفيديو لترى كيفية استخدام ClickUp للعمل عن بُعد . 🤩
ClickUp أفضل الميزات
- بناء نظام بيئي كامل لإدارة المشاريع والإنتاجية في السحابة
- راقب تقدمك في الوقت الفعلي باستخدامأهداف ClickUp
- اعمل جنبًا إلى جنب مع فريقك في مكالمات الفيديو أو شارك شاشتك أثناء الاجتماعات عبر الإنترنت باستخدامتكامل Zoom
- اتصل بفريقك عن بُعد وتعاون مع فريقك باستخدامClickUp Whiteboards
- قم بتوصيل ClickUp بأدواتك الحالية مع أكثر من1,000+ تكامل ClickUp بما في ذلكأدوات الاجتماعات عبر الإنترنت
- خطط متعددة وخيارات تسعير غنية بالميزات حتى في الإصدار المجاني من ClickUp
- قم بتوصيل ClickUp بأدواتك الحالية مع أكثر من1,000+ تكامل ClickUp بما في ذلكأدوات الاجتماعات عبر الإنترنت
- اتصل بفريقك عن بُعد وتعاون مع فريقك باستخدامClickUp Whiteboards
- اعمل جنبًا إلى جنب مع فريقك في مكالمات الفيديو أو شارك شاشتك أثناء الاجتماعات عبر الإنترنت باستخدامتكامل Zoom
قيود ClickUp
- ClickUp هو في المقام الأول أداة لإدارة المشاريع، وليس أداة للوصول عن بُعد
- قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي مع مجموعة الميزات الغنية التي توفرها الأداة
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
- ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)
2. أي ديسك
عبر أي ديسك AnyDesk هو تطبيق برمجي لسطح المكتب البعيد يسمح للفرق بالبقاء على اتصال بالبرامج ونقل الملفات، بغض النظر عن مكان وجودهم. يمكنك الوصول إلى جهاز أي عضو من أعضاء الفريق عن بُعد عبر كلمة مرور، وتمكين ميزات الأمان مثل وضع الخصوصية، وإدارة الأجهزة المحمولة على نطاق واسع باستخدام هذا أداة التعاون عن بُعد . 🔏
AnyDesk أفضل الميزات
- التثبيت في مقر عملك أو استخدام حل AnyDesk السحابي
- السماح لأعضاء الفريق بالتحكم في الأجهزة أو الوصول إليها عن بُعد من أي مكان
- تخصيص التجربة بعلامتك التجارية الخاصة
- الاستفادة من التشفير من الدرجة العسكرية والوصول الآمن
قيود AnyDesk
- أفاد بعض المستخدمين أن إعدادات الأمان قد تكون مربكة ومربكة
- واجهة المستخدم ليست مبسطة مثل المنافسين الآخرين، كما يقول بعض المستخدمين
تسعير AnyDesk
- مجاني
- فرد: 14.90 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد
- قياسي: 29.90 دولارًا شهريًا ل 20 مستخدمًا
- متقدم: 79.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 100 مستخدم
تقييمات ومراجعات AnyDesk
- G2: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1500 تقييم)
3. ريمينا
عبر ريمينا Remmina هو برنامج مجاني مفتوح المصدر للوصول عن بُعد لمشاركة الشاشة ومشاركة الملفات. يتصل بسطح المكتب الخاص بك من جهاز آخر. تم تصميم هذه الأداة البرمجية المبسطة لمستخدمي سطح مكتب لينكس مع وضع المطورين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات في الاعتبار. 💻
Remmina أفضل الميزات
- الوصول عن بُعد إلى سطح مكتب لينكس الخاص بك من أي مكان
- تخصيص تجربتك من خلال خيارات العرض وتكوينات مفاتيح الاختصار
- استخدم البرنامج كأساس لإنشاء البديل الخاص بك
- متاح بأكثر من 60 لغة وعبر أكثر من 50 توزيعًا
قيود Remmina
- يعمل Remmina على توزيعات لينكس فقط
- هذا البديل المجاني لبرنامج TeamViewer هو الأنسب لمحترفي تكنولوجيا المعلومات المنفردين وليس للفرق المبتدئة
أسعار ريمينا
- مجاني
تقييمات ومراجعات ريمينا
- G2: غير متوفر
- Capterra: غير متوفر
4. سطح مكتب كروم عن بُعد
عبر سطح المكتب البعيد في كروم يعد Chrome Remote Desktop بديلاً رائعاً للوصول السريع إلى سطح المكتب عن بُعد ومشاركة الشاشة بين شاشات متعددة. استخدم هذه الأداة للاتصال بالآخرين كـ أداة برنامج إدارة المشاريع لتقديم الدعم للتحكم عن بُعد، أو للوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن بُعد أثناء عملك بعيداً 🖥️
أفضل ميزات سطح المكتب البعيد لكروم كروم
- كل ما تحتاجه هو جهاز الكمبيوتر الخاص بك وجهاز Android أو iOS
- الاستفادة من البنية التحتية الآمنة من Google
- التعاون مع أعضاء الفريق أو العملاء في الوقت الفعلي من متصفح Chrome
- التحكم في سطح المكتب البعيد، ونقل الملفات، واستخدام مشاركة الشاشة، والوصول إلى البيانات من أي جهاز
قيود سطح المكتب البعيد في Chrome
- أفاد المستخدمون أن التجربة بسيطة للغاية مقارنة بخيارات البرامج البديلة
- يقترح بعض المستخدمين أن التطبيق مناسب للاستخدام الشخصي أكثر من الاستخدام المهني
تسعير سطح مكتب كروم البعيد
- مجاناً
تقييمات ومراجعات سطح المكتب البعيد في كروم
- G2: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)
5. نو ماشين
عبر NoMachine NoMachine هي أداة لسطح المكتب البعيد تساعد الأشخاص على الاتصال بسطح المكتب من أي مكان. يجعل البرنامج من السهل العمل أثناء السفر للعمل أو العمل من مساحة عمل مشتركة. يمكنك الوصول إلى الملفات والبرامج وتحريرها أو طباعتها أينما كنت. 🖨️
NoMachine أفضل الميزات
- الوصول إلى الملفات أو نقلها من أي مكان
- توفير وصول سريع وآمن إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية لأعضاء فريقك
- التحكم عن بُعد في أجهزةتعاون الفريق أو دعم تكنولوجيا المعلومات عن بُعد
- نشر البرنامج على نطاق واسع لتمكين العمل عن بُعد للشركة بأكملها
قيود NoMachine
- أفاد بعض المستخدمين أنه قد يكون من الصعب استخدام البرنامج إذا كان اتصالك بطيئًا
- كانت مشاكل الاتصال مشكلة بالنسبة لبعض المستخدمين
تسعير NoMachine
- مجاناً
تقييمات ومراجعات NoMachine
- G2: 4.5/5 (10 تقييمات)
- Capterra: 4.3/5 (3 مراجعات)
6. زوهو أسيست
عبر زوهو أسيست Zoho Assist عبارة عن أداة برمجية لدعم تكنولوجيا المعلومات عن بُعد تمكّن أعضاء فريقك من التحكم في الأجهزة البعيدة لاستكشاف المشاكل وإصلاحها وطرح الإصلاحات ودعم الآخرين. هذا في المقام الأول لفرق تكنولوجيا المعلومات التي تقدم الدعم للآخرين، ولكن البرنامج يسمح لك أيضاً بالوصول إلى جهازك الخاص عن بُعد. ⚒️
أفضل ميزات Zoho Assist
- إنشاء اتصال مع مجموعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة والخوادم
- تشغيل جلسات الدعم عن بُعد عند الطلب دون الحاجة إلى التثبيت المسبق
- تقديم الدعم عن بُعد والوصول عن بُعد، ومشاركة الشاشة
- مدعوم بأمان على مستوى المؤسسات
قيود Zoho Assist
- تم تصميم هذا البرنامج للدعم عن بُعد، لذا من الأفضل استخدام بديل آخر إذا كنت ترغب في استخدام البرنامج للوصول إلى سطح المكتب البعيد الخاص بك أو للعمل الجماعي والتعاون
- أفاد بعض المستخدمين أن البرنامج قد يستهلك الكثير من الموارد، خاصة على الأجهزة القديمة
تسعير Zoho Assist
- قياسي: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- احترافي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
Zoho Assist التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)
7. ريموتPC
عبر RemotePC RemotePC هي أداة للوصول إلى سطح المكتب عن بُعد مصممة للمستهلكين والفرق المهنية التي ترغب في الوصول إلى أجهزتهم الرئيسية أو سطح المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي مكان. يتيح لك هذا البديل لبرنامج TeamViewer الوصول إلى الملفات والطباعة والتعاون عن بُعد مع عدة مستخدمين. 👀
RemotePC أفضل الميزات
- ادعُ أعضاء الفريق للتعاون في العروض التقديمية أو استكشاف المشكلات وإصلاحها
- حفظ الجلسات عن بُعد وتسجيلها والوصول إلى سجلات التتبع
- استمتع بدعم متعدد المنصات لأجهزة الكمبيوتر الشخصي وماك ولينكس وiOS وأندرويد
- الوصول إلى جهازك من متصفح الويب الخاص بك دون تثبيت برنامج
قيود RemotePC
- أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل تتعلق بتجميد البرنامج أثناء العمل
- سيستفيد إصدار الهاتف المحمول من ترقيات لزيادة السرعة والوظائف، وفقاً لبعض المستخدمين
تسعير برنامج RemotePC
- للمستهلكين: من 18.38 دولارًا في السنة لمستخدم واحد
- SOHO: من 7.95 دولار شهريًا أو 59.62 دولارًا في السنة لمستخدمين غير محدودين
- الفريق: من 29.95 دولارًا في الشهر أو 224.62 دولارًا في السنة لمستخدمين غير محدودين
- المؤسسات: من 59.95 دولاراً في الشهر أو 449.62 دولاراً في السنة لمستخدمين غير محدودين
RemotePC التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)
8. لوج مي إن برو
عبر LogMeIn يعد LogMeIn Pro بديلاً لبرنامج TeamViewer الذي يوفر للأفراد والفرق طريقة للبقاء على اتصال بملفاتهم وبعضهم البعض من أي جهاز. استخدم البرنامج للوصول إلى الملفات والتطبيقات والإشارات المرجعية عبر مجموعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة. 💾
أفضل ميزات برنامج LogMeIn Pro
- تحكم عن بُعد في سطح المكتب الخاص بك أينما كنت
- اطبع من موقع قريب منك باستخدام الطباعة عن بُعد
- تحكم بسطح مكتبك أثناء التنقل من جهاز iPhone أو iPad أو Android
- استمتع بخيارات العرض متعدد الشاشات
قيود LogMeIn Pro
- قد يجد بعض المستخدمين أن الأسعار أقل تكلفة من البدائل الأخرى
- قد يكون الاتصال بالخوادم بطيئاً في بعض الأحيان
تسعير LogMeIn Pro
- الأفراد: 30 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين
- المستخدمون الأقوياء: 70 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين
- الشركات الصغيرة: 129 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين
تقييمات ومراجعات برنامج LogMeIn Pro
- G2: غير متوفر
- Capterra: غير متوفر
9. GoToMyPC
عبر GoToMyPC GoToMyPC هو برنامج لسطح المكتب البعيد يمكّن المستخدمين من الاتصال بالملفات والتطبيقات والبيانات أثناء تنقلهم. وتساعد ميزات مثل الطباعة عن بُعد ونقل الملفات بالسحب والإفلات فرق العمل في الحفاظ على إنتاجيتهم حتى لو لم يتمكنوا من الوصول إلى جهاز العمل الرئيسي. 📱
GoToMyPC أفضل الميزات
- احصل على عرض سريع لسطح المكتب من أجهزة الكمبيوتر الشخصي وأجهزة Mac وiOS وAndroid
- استفد من الأمان على مستوى الخدمات المصرفية والمصادقة متعددة العوامل
- استخدم عارض مشاركة الشاشة للتعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي
- التكامل مع البنية الأساسية لشبكتك الحالية
قيود GoToMyPC
- أفاد بعض المستخدمين أنك قد تواجه مشكلات في حال محاولة استخدام التطبيق على أنظمة التشغيل القديمة
- وجد البعض وجود تأخير بين تحريك المؤشر وظهور التغييرات على الشاشة
تسعير GoToMyPC
- شخصي: 44 دولارًا شهريًا لكل جهاز كمبيوتر
- للمحترفين: 41.50 دولارًا شهريًا لكل كمبيوتر
- الشركات: 28 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل جهاز كمبيوتر
GoToMyPC التقييمات والمراجعات
- G2: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)
10. سبلاش توب
عبر سبلاش توب Splashtop هو أداة برمجية للوصول عن بُعد والدعم عن بُعد تُبقي أعضاء الفريق على اتصال بملفاتهم وببعضهم البعض. يتيح بديل برنامج TeamViewer هذا للمستخدمين الوصول إلى أجهزتهم من أي مكان، إلى جانب ميزات مثل الطباعة عن بُعد ونقل الملفات وتسجيل الجلسة. 🖨️
Splashtop أفضل الميزات
- الاتصال بمجموعة من الأجهزة، بما في ذلك iOS وأندرويد ومايكروسوفت ويندوز وماك ولينكس
- قم بإعداد عناصر التحكم لتحديد من يمكنه الوصول إلى أي الأجهزة
- رتب إعدادك المحلي ليعكس سطح المكتب الرئيسي لديك مع دعم الشاشات المتعددة
- قم بتوصيل وحدات تحكم USB واستخدمها كما لو كانت موصولة بسطح المكتب باستخدام إعادة توجيه جهاز USB
قيود Splashtop
- أفاد بعض المستخدمين أن تنوع الوظائف المتاحة أقل إثارة من المنافسين الآخرين
- ليس من السهل نشر البرنامج على نظام ماك كما هو الحال على نظام ويندوز، كما يقترح بعض المستخدمين
تسعير Splashtop
- SBusiness Access Solo: 5 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا
- برنامج Business Access Pro: 8.25 دولار شهريًا لكل مستخدم
- أداء وصول الأعمال التجارية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
Splashtop التقييمات والمراجعات
- G2: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)
ابق على اتصال مع بدائل برنامج TeamViewer هذه
لا يزال TeamViewer أحد أشهر خدمات سطح المكتب البعيد في العالم، ولكن هذه القائمة المختصرة من البدائل تثبت أنه قد يكون هناك حل أفضل للوصول عن بُعد لاحتياجاتك الفردية. استخدم هذا الدليل لمساعدتك في العثور على أفضل بديل لبرنامج TeamViewer لفريقك. 🙌
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