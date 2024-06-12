أفضل 15 أداة برمجية للمخططات الانسيابية في 2025

هل هناك أي شيء أقوى من المخطط الانسيابي المتواضع؟

سواء كنت تصور العمليات والبيانات المعقدة مجموعات أو تخطيط رحلة العميل تسمح لك هذه الأدوات بالتفكير في المشاكل، واكتشاف المشاكل، وإنشاء منتجات ممتازة سيحبها عملاؤك. كل ما يتطلبه الأمر هو الفكرة الصحيحة، وقليل من العمل، وبرنامج مخطط انسيابي مناسب لك.

ولكن مع وجود العديد من الخيارات على الإنترنت اليوم، كيف تختار البرنامج الأفضل لاحتياجاتك؟ في هذه المقالة، سنلقي نظرة على 15 من أفضل أدوات برمجيات المخططات الانسيابية في عام 2024 ونستكشف بعض ميزاتها الرئيسية حتى تتمكن من الخروج بأداة قادرة على التعامل مع أي شيء تلقيه عليها.

## ما الذي يجعل برنامج المخطط الانسيابي جيدًا

يمكن أن تتنوع أدوات المخطط الانسيابي من الأدوات الأساسية إلى المتقدمة جداً. على الرغم من ذلك، هناك بعض الميزات المشتركة التي يجب أن تتوقعها من برنامج المخطط الانسيابي.

وتشمل هذه الميزات:

واجهة سهلة الاستخدام

القدرة على إضافة الصور والأشكال والنصوص

خيار إنشاء مخططات متعددة (مثل مخططات التقارب) من قالب واحد

دعم التعاون والمشاركة في الوقت الفعلي داخل الفريق

التكامل مع الأدوات الأخرى

مكتبات مدمجة للرموز,قوالب المخططات الانسيابيةوالسمات

تصميمات ذكية المظهر

مع وضع هذه السمات في الاعتبار، دعنا نلقي نظرة على أفضل 15 أداة برمجية للمخططات الانسيابية المتاحة لك في 2024.

أفضل 15 أداة برمجية للمخطط الانسيابي في عام 2024 إنشاء المخططات والمخططات الانسيابية هو شيء تحتاج الأعمال إلى القيام به كل يوم. في هذه القائمة، نقوم بتفصيل جميع العوامل الأكثر أهمية التي يجب مراعاتها في برامج المخططات الانسيابية حتى تتمكن من العثور على الأداة المناسبة لك حقًا.

1. ClickUp

قم بتحويل الأشكال إلى مهام على لوحة ClickUp Whiteboard لبدء وضع المخطط الانسيابي الخاص بك موضع التنفيذ على الفور

قد لا يكون ClickUp أول اسم يخطر ببالك عندما يتعلق الأمر بإنشاء مخططات انسيابية، ولكننا نعتقد أنه يجب أن يكون كذلك بالفعل.

مع الخرائط الذهنية لClickUp لديك كل ما تحتاجه لإنشاء مخططات انسيابية ذكية وتعاونية وجيدة المظهر في دقائق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفرق استخدام السبورات التفاعلية للعمل معًا في الوقت الفعلي لإنشاء مخطط يعكس الخبرة المجمعة لفريقك.

إنشاء خرائط ذهنية تعاونية ومخططات انسيابية باستخدام ClickUp Whiteboard

يمكنك أيضاً الاستفادة من قوالبنا العديدة لإنجاز المهمة بشكل أسرع. وهذا يشمل قالب مخطط تدفق العمليات الخاص ب ClickUp وهو مثالي لرسم خريطة لعملياتك التجارية.

الميزات:

أطنان من القوالب وأمثلة تخطيطية للتعلم منها

تسهل السبورة التفاعلية العمل في الوقت الفعلي مع الزملاء من جميع أنحاء العالم

نظام إنشاء المخططات الانسيابية الذكي يعني أنه يمكن لأي شخص إنشاء أصول مرئية ذات مظهر احترافي بسرعة

المحترفين:

يتكامل مباشرة مع برنامج إدارة المهام الخاص بنا للحصول على أفضلإدارة سير العمل القدرة على إضافة الصور والروابط بسهولة إلى المخطط الانسيابي الخاص بك

نظام مرن وسلسلة من القوالب يعني أنه يمكنك إنشاء مخططات انسيابية لمسار السباحة,خرائط ذهنيةوالمزيد

يساعدك قالب المخطط الانسيابي لممر السباحة من ClickUp على تصور سير العمل وتحديد الأدوار في المشاريع

سلبيات:

من الأسهل بكثير القيام به على سطح المكتب عن الهاتف المحمول

يستغرق بعض الوقت لتعلم جميع ميزات ClickUp

التسعير:

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. ميرو

عبر ميرو عندما يتعلق الأمر بإنشاء مخططات انسيابية رائعة, Miro أحد أكثر الخيارات الموثوقة في هذا المجال.

مع Miro، يمكنك الوصول إلى نظام تصميم كفء، والكثير من القوالب، وميزات كافية لإرضاء أي عمل تقريبًا. هذا يعني أنه يمكنك صياغة مخطط انسيابي, مخطط تنظيمي أو أي أصل مرئي آخر في دقائق.

من أفضل ما يميز Miro هو ميزات التعاون. سواء كان فريقك في نيويورك أو سيدني، يمكنهم العمل معًا لإنشاء مخططات انسيابية من الدرجة الأولى. يسمح نظام السبورة البيضاء في Miro لعدة أشخاص بالتحرير في وقت واحد مع مؤشرات واضحة للمؤشر حتى يعرف الجميع ما يفعله الآخرون.

بالإضافة إلى ذلك، مع تطبيق Miro، يمكن لفريقك العمل والتعاون من أي مكان حرفيًا. كل هذا يجعل من Miro خيارًا مقنعًا حقًا لبرنامج Miro للمخططات الانسيابية.

الميزات:

مجموعة كاملة من القوالب لبدء العمل على مخططاتك الانسيابية بسرعة

المشاركة مع فريقك والتعاون على المخطط الانسيابي معاً

يتكامل مع بعض برامج إدارة المهام بحيثيمكن إضافة عناصر الإجراءات إلى سير العمل المحترفين:

سهولة إنشاء مخططات انسيابية ذكية المظهر وخرائط ذهنية وغيرها

سهولة التعاون مع زملاء الفريق أينما كانوا

واجهة مستخدم بديهية تجعلها سهلة الاستخدام

سلبيات:

يصعب أحيانًا استيراد أو تصدير المحتوى من Miro

قد يصعب التنقل بين الحسابات الكبيرة بسرعة

التسعير:

مجاني

بداية : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 16 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.8/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

3. لوسيدتشارت

عبر LucidchartLucidchart هو صانع آخر قوي للمخططات الانسيابية يجب على شركتك أن تلقي نظرة جيدة عليه.

أولاً، يأتي Lucidchart مع الكثير من القوالب والميزات المختلفة. على سبيل المثال، يمكنك استيراد البيانات أو تخصيص أشكال المخططات لإنشاء مخططات انسيابية فريدة حقًا لعملك.

كما أن Lucidchart سهل الاستخدام بشكل لا يصدق. وتعني ميزة التنسيق التلقائي الخاصة به أنه أثناء إنشاء مخطط انسيابي، سيقوم تلقائيًا بضبط التصميم بحيث يبدو كل شيء مثاليًا.

عندما يتعلق الأمر بالتعاون، فإن Lucidchart لديها أيضًا بعض الحيل في جعبتها. يمكنك مشاركة عملك مع جميع أعضاء فريقك وحتى إضافة تعليقات على كل شكل على حدة حتى يكون الجميع على نفس الصفحة.

كل هذا يأتي معًا لجعل Lucidchart خيارًا مقنعًا لمعظم الفرق.

الميزات:

أداة رسم بسيطة تقوم بمحاذاة العناصر تلقائيًا، مما يمنح الأمر كله مظهرًا أكثر احترافية

متوفر على أنظمة ماك ولينكس وويندوز

يتكامل مع المنصات الرئيسية التي ربما تستخدمها بالفعل، مثل Office أو Google Workspace

الايجابيات

ميزات رائعة للتنسيق التلقائي تجعله ممتعًا في الاستخدام

يمكن إنشاء العديد من أنواع المخططات والرسوم البيانية المختلفة

الكثير من القوالب لتقليل الوقت الذي تحتاجه لإنشاء مخطط انسيابي

سلبيات:

يمكن أن يكون الحساب المجاني محدودًا للغاية

ميزة ربط البيانات رائعة ولكنها صعبة الاستخدام

التسعير:

مجاني

فرد : 7.95 دولار شهريًا

: 7.95 دولار شهريًا فريق : 9.00 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 9.00 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

مقارنة

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4. كانفا

إنشاء تصميمات عبر Canva كانفا هو صانع آخر ممتاز للمخططات الانسيابية يجب أن تضعه في اعتبارك، خاصةً إذا كنت تبحث عن خيار أكثر إبداعًا.

باستخدام محرر السحب والإفلات السهل في Canva، يمكنك إنشاء مخططات انسيابية جميلة من القوالب في دقائق معدودة. بالإضافة إلى ذلك، مع مكتبته الكبيرة من الرسوم التوضيحية والأيقونات، من السهل تخصيص تصميمك وجعله فريدًا حقًا.

يركز Canva أيضًا على جعل التعاون مع فريقك أمرًا بسيطًا. في Canva، يمكنك إضافة التعليقات ومشاركة التصميمات وحتى إنشاء نسخ من نفس التصميم حتى يتمكن الجميع من استخدامها.

بشكل عام, ميزات كانفا خيارًا رائعًا لإنشاء مخططات انسيابية بسرعة وسهولة. وكميزة إضافية، نظرًا لأنه برنامج شائع، فقد يكون لديك بالفعل حساب Canva جاهز للاستخدام على الفور.

الميزات:

مجموعة كبيرة من الأيقونات والأدوات المجانية لإنشاء أي عدد من المخططات

الإشارة إلى الزملاء للحصول على تعليقاتهم على تصميماتك

يمكن بسهولة تحويل العروض التقديمية إلى مخططات انسيابية بنقرة زر واحدة

الإيجابيات:

مثالية لأي نوع من أنواع تصور البيانات

معظم الناس لديهم بعض الخبرة في استخدام هذه المنصة

الكثير من القوالب للاختيار من بينها

السلبيات

ليست بديهية مثل صانعي المخططات الانسيابية الأخرى المصممة لهذا الغرض

يمكن أن يكون بطيئاً في التحميل ويصعب الحفاظ عليه منظماً

التسعير:

مجاني

محترف : 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 14.99 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.7/5 (1,000+ تقييم)

: 4.7/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

5. سمارت درو

مثال على مخطط بيرت المرسوم الذكي الرسم البياني الذكي هو أداة برمجية قوية للمخططات الانسيابية مصممة للأشخاص الذين يحتاجون إلى إنشاء الكثير من الأصول المرئية لأعمالهم.

باستخدام SmartDraw، يمكنك إنشاء أكثر من 70 نوعًا من الرسوم البيانية، بدءًا من المخططات الانسيابية إلى المخططات التخطيطية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على خيارات تخصيص وتعاون قوية، لذا فإن صياغة هذه التصاميم أمر سهل للغاية.

إحدى ميزات SmartDraw البارزة هي قدرته على إنشاء رسومات CAD. هذه تسمح لشركتك بتصميم مخططات الطوابق أو الرسومات المعمارية. معظم الشركات التي تبحث عن برنامج المخطط الانسيابي لن تحتاج على الأرجح إلى هذه الميزات، ولكن إذا كنت تحتاج إلى هذه الميزات، فقد يكون SmartDraw هو برنامج المخطط الانسيابي الذي كنت تبحث عنه.

الميزات:

تتيح ميزة التصميم بمساعدة الحاسوب إمكانيات تصميم احترافية

قوالب مصممة تبدو ذكية وعصرية

إنشاء مخططات مباشرة من بياناتك باستخدام الإضافات المدمجة

الايجابيات:

خدمة عملاء رائعة لمساعدتك في الإجابة عن أسئلتك

محرك قوي يسمح بإنشاء مخططات ورسوم بيانية احترافية

المخططات الانسيابية تصنع نفسها بنفسها عمليًا حيث يقوم المخطط بإعادة تنظيم نفسه تلقائيًا كلما تمت إضافة المزيد

سلبيات:

يتضمن الكثير من الميزات التي لن تكون مطلوبة إذا كنت بحاجة فقط إلى منشئ مخططات انسيابية

قد يكون من الصعب تعلم الميزات المتقدمة للمستخدمين غير التقنيين

التسعير:

فرد : 9.95 دولار شهرياً

: 9.95 دولار شهرياً الفريق : 5.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 5.95 دولار شهريًا لكل مستخدم موقع: 2,995 دولاراً في السنة

التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.6/5 (186 تقييم)

: 4.6/5 (186 تقييم) Capterra: 4.1/5 (110 مراجعات)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/60679/undefined/ بدائل السحب الذكي* %/%href/_

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6. غريب الأطوار

عبر Whimsical غريب الأطوار عبارة عن صانع مخططات انسيابية يركز على منح المستخدمين القدرة على إنشاء مخططات انسيابية مبتكرة ومبتكرة حقًا.

يحتوي على جميع الميزات الأساسية التي تتوقعها، مثل التحرير بالسحب والإفلات، والتعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق، والتكامل مع التطبيقات الشائعة الأخرى.

ومع ذلك، فإنه يحتوي أيضًا على بعض الميزات الفريدة التي لا توجد في المنتجات الأخرى. على سبيل المثال، يحتوي Whimsical على أداة مدمجة للتخطيط الذهني بالذكاء الاصطناعي تقترح موضوعات جديدة يمكنك إضافتها إلى خريطتك الذهنية. قد لا تكون هذه الميزة الأكثر أهمية، لكنها بالتأكيد ميزة لطيفة للغاية، وتساعد هذا المنتج على التميز عن غيره في هذه القائمة.

الميزات:

الكثير من الأيقونات المعدة مسبقًا تجعل من السهل إنشاء مخطط انسيابي أفضل مظهرًا

يتيح لك بسهولة إنشاء إطارات سلكية للمنتجات الجديدة

يتكامل مع أدوات مثل Figma وSlack والمزيد

الإيجابيات:

بديهي بشكل لا يصدق

مريح حيث يمكنك القيام بالعصف الذهني والمخططات الانسيابية والإطارات السلكية في مكان واحد

قوالب قابلة للتخصيص توفر عليك الكثير من الوقت

سلبيات:

عدم وجود ميزات إدارة المشروع يعني أنك ستحتاج إلى العثور على شيء آخر للقيام بذلك

لا يسمح لك بإنشاء ألوان مخصصة

التسعير:

مبتدئ : مجاناً

: مجاناً محترف : 12 دولارًا شهريًا لكل محرر

: 12 دولارًا شهريًا لكل محرر منظمة: 20 دولارًا/شهريًا لكل محرر

التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.6/5 (120 تقييم)

: 4.6/5 (120 تقييم) Capterra: 4.7/5 (49 مراجعة)

تحقق من هذه

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7. رسم المفهوم

عبر ConceptDraw

إذا كنت تبحث عن أداة أكثر جدية واحترافية للمخطط الانسيابي، فإن ConceptDraw هو الخيار المناسب لك.

يوفر ConceptDraw ميزات مثل أدوات الرسم المتجه، وقوالب التصميم التفصيلية، وحتى دعم تنسيقات الملفات الشائعة مثل SVG و PDF و PNG. كما أنه يأتي مع الكثير من خيارات التعاون بحيث يمكن للفرق العمل معًا لإنشاء مخطط انسيابي معقد.

الجانب السلبي الوحيد لاستخدام ConceptDraw هو أنه قد يكون معقداً بعض الشيء بالنسبة للمبتدئين. ومع ذلك، إذا كنت مرتاحًا للأدوات التقنية ولديك بعض الوقت لتعلم الأساسيات، فإن ConceptDraw يعد خيارًا ممتازًا لإنشاء مخططات انسيابية احترافية لعملك.

الميزات:

مجموعة كاملة الوظائف تتيح لك إنشاء مخططات انسيابية ومخططات بيانية معقدة ورسوم بيانية معقدة وأي أصول مرئية أخرى إلى حد كبير

تصدير إلى أنواع ملفات وبرامج متعددة

شراء واحد بدلاً من تكلفة اشتراك متكررة

الايجابيات:

يتضمن إصدارًا أصليًا بالكامل لنظامي ماك وويندوز

رسومات عالية الجودة تساعده على التميز عن الآخرين

ميزات أكثر من العديد من المنافسين

سلبيات:

بعض الأشخاص لا يحبون هيكلية التسعير

لا يعتمد على الويب

التسعير:

ConceptDraw PROJECT 13: 299 دولارًا لكل ترخيص

299 دولارًا لكل ترخيص ConceptDraw DIAGRAM 16: 199 دولارًا لكل ترخيص

199 دولارًا لكل ترخيص ConceptDraw MINDMAP 14: 199 دولارًا لكل ترخيص

199 دولارًا لكل ترخيص ConceptDraw OFFICE 9: 299 دولارًا أمريكيًا (يشمل المشروع والمخطط والخريطة الذهنية)

التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.4/5 (24 مراجعة)

: 4.4/5 (24 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (28 مراجعة)

8. Draw.io

عبر Draw.io Draw.io هو أبسط أداة مجانية للمخططات الانسيابية في هذه القائمة. ومع ذلك، فإن جمال هذا البرنامج يكمن في بساطته.

لا داعي لتسجيل الدخول أو حتى الدفع - فقط ابدأ تشغيله وقم بضرب مخطط انسيابي صغير رائع على الفور.

يأتي مع جميع الرموز والميزات الأساسية التي تريدها. من السهل أيضًا تصدير ما تنشئه إلى حاسوبك أو برامج أخرى مثل Google Drive.

أكبر عيب في Draw.io هو أنه يفتقر إلى ميزات خيارات البرامج الأخرى. وهذا يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يحتاجون فقط إلى إنشاء مخطط انسيابي أساسي مرة واحدة في الشهر، ولكنه خيار أقل من مثالي إذا كان فريقك يحتاج إلى أكثر من ذلك.

الميزات:

برنامج رسم تخطيطي مجاني قائم على الويب

تتيح لك ميزات Scratchpad استيراد الأشكال الخاصة بك

الحفظ في أماكن أو برامج متعددة مثل Drive أو GitHub

الايجابيات:

لا يلزم تسجيل الدخول، وهو مجاني تمامًا

بسيط جداً بحيث يمكن لأي شخص تقريباً استخدامه

مرن بما فيه الكفاية بحيث يمكنك إنشاء كل ما تحتاج إليه تقريبًا

سلبيات

ميزات أقل من الخيارات الأخرى

يبدو أقل احترافية مما تريده العديد من الشركات

التسعير:

مجاني

التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.3/5 (380 تقييم)

: 4.3/5 (380 تقييم) Capterra: 4.5/5 (670 مراجعة)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/58065/undefined/ بدائل_Draw.io %/%href/_

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9. مستندات جوجل

عبر مستندات جوجل كن صادقًا، هل تعلم حتى أنك يمكن إنشاء مخططات انسيابية على مستندات جوجل ?

على الرغم من شهرته، لا يستخدم الكثير من الأشخاص برنامج المخططات الانسيابية الخاص به، وهو أمر مؤسف لأن له إيجابياته.

على سبيل المثال، من المريح أنه بالفعل جزء من محرر مستندات Google، لذلك لن تضطر إلى تنزيل أي شيء للبدء. بالإضافة إلى ذلك، إنه نظام أساسي يعرف معظم الناس بالفعل كيفية استخدامه، لذلك يمكنك بسهولة القفز إليه وجعل الناس يستخدمونه دون تدريب يذكر.

ومع ذلك، في نهاية المطاف، محرر مستندات Google ليس منشئ مخطط انسيابي مخصص. لهذا السبب، فإنه يفتقر إلى الكثير من الميزات المتقدمة وخيارات التخصيص التي قد تحصل عليها مع العروض الأخرى. لذا، إذا كنت تبحث عن خيار مألوف وبسيط، فجرّب محرر مستندات Google.

الميزات:

قوالب مجانية من العديد من الوظائف الإضافية تجعل من السهل إنشاء مخططات انسيابية

سهولة وضع هذه المخططات مباشرةً في مستند Google الخاص بك

تحميل الأشكال أو الرموز الخاصة بك لاستخدامها في المستقبل

الايجابيات

ربما أداة تستخدمها بالفعل

منتج مجاني رائع

يتم تحديثه بشكل متكرر بواسطة جوجل

السلبيات

لا يبدو جميلاً بشكل رهيب

هناك أدوات أسهل في هذه القائمة للاستخدام

التسعير:

هذه الخطط مخصصة لمجموعة Google Workspace بأكملها، والتي تتضمن مستندات Google وGmail وGmail وDrive وغيرها.

مجانًا

مبتدئ الأعمال : 5.40 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 5.40 دولار شهريًا لكل مستخدم باقة الأعمال القياسية : 10.80 دولار/شهرياً لكل مستخدم

: 10.80 دولار/شهرياً لكل مستخدم شركة بلس : 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (14,000+ تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/18731/undefined/ بدائل مستندات Google Docs* %/%href/_

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10. كاكو

عبر nuLab كاكو للشركات التي تريد أن تكون عملية إنشاء المخططات الانسيابية خالية من المتاعب. يحتوي هذا البرنامج المستند إلى السحابة على جميع الميزات القياسية التي تتوقعها في منصة للمخططات الانسيابية، بالإضافة إلى بعض الإضافات مثل مكالمات الفيديو داخل التطبيق للتعاون وخيارات الإدارة الذكية لفريق العمل للمؤسسات.

بالإضافة إلى ذلك، فهو سهل الاستخدام بشكل لا يصدق ويحتوي على الكثير من البرامج التعليمية، بحيث يمكنك أنت وفريقك أن تصبحوا خبراء بسرعة.

الشيء الرئيسي الذي يميز Cacoo عن منافسيه هو تنظيمه. يتيح لك Cacoo إنشاء مجموعات الفريق وتعديل إعدادات المشاركة حتى تتمكن من العثور على جميع مخططات فريقك في مكان واحد.

هذا أمر رائع للشركات الكبيرة التي تحتاج إلى هذا التنظيم الإضافي للاستفادة الكاملة من الأداة.

الميزات:

استيراد البيانات وإنشاء المخططات المرئية تلقائيًا باستخدام ميزة المخططات الديناميكية

التعاون مع أعضاء الفريق في فيديو كامل

نظام تنظيمي ذكي يحافظ على سهولة الوصول إلى المخططات الانسيابية لفريقك

المحترفين

المخططات تجعل العمليات المعقدة تبدو ذكية وحديثة

يساعد الفيديو داخل التطبيق حقًا في جهود التعاون

تساعد ميزات إدارة الفريق في الحفاظ على تنظيم المخططات على مستوى الفريق

سلبيات:

منحنى تعليمي حاد للكشف عن جميع ميزاته

لا يتضمن العديد من عمليات التكامل التي تريدها

التسعير:

مجاني

المحترف: 6 دولارات شهريًا

6 دولارات شهريًا الفريق: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.4/5 (162 تقييم)

: 4.4/5 (162 تقييم) Capterra: 4.7/5 (145 مراجعة)

11. كريتلي

عبر كريتلي إذا كنت تبحث عن صانع مخطط انسيابي قوي وسهل الاستخدام، فلا تبحث عن Creately. يحتوي Creately على جميع الميزات التي تريدها في برنامج مخطط انسيابي رائع، مع الكثير من قوالب التصميم وخيارات التخصيص للحصول على مخططك بشكل صحيح.

إحدى الميزات البارزة هي قدرته على دمج النصوص الغنية بسلاسة في المخطط. يتيح ذلك لفريقك بسهولة إضافة تفاصيل وسياق إضافي إلى المخطط حتى يعرف الجميع ما يحدث بالضبط.

بشكل عام، يوفر Creately تجربة إنشاء مخطط انسيابي شامل سيحبها فريقك. لذلك إذا كنت تبحث عن أداة موثوقة وقوية، جرب Creately.

الميزات:

مؤشرات في الوقت الحقيقي تبسط إنشاء مستند مع عدة أشخاص

أكثر من 8,000 قالب و200,000 مثال

إضافة نص غني إلى الرسم التخطيطي الخاص بك دون عيب

المحترفين

قوالب مخططات انسيابية قابلة للتخصيص

قيمة رائعة لحساب مجاني للاستخدام

الرسوم البيانية ذات مظهر احترافي للغاية

السلبيات:

قد يكون من الصعب اكتشاف كل ما يمكن لهذه الأداة القيام به

يمكن تحسين وظيفة البحث للحصول على تجربة أفضل

التسعير:

مجاني

البداية: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 149 دولارًا في الشهر

149 دولارًا في الشهر المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.3/5 (523 تقييم)

: 4.3/5 (523 تقييم) Capterra: 4.4/5 (162 مراجعة)

12. مايكروسوفت فيزيو

عبر فيزيو مايكروسوفت فيزيو هو تطبيق قوي لإنشاء الرسوم البيانية.

باستخدام Microsoft Visio، يمكنك بسرعة وسهولة إنشاء مخططات انسيابية ومخططات تنظيمية ومخططات شبكية ومخططات طوابق وتصميمات هندسية وما إلى ذلك. حتى أنه يتضمن قوالب لمساعدتك على البدء. يمكنك أيضًا تخصيص الأشكال وإضافة تسمياتك النصية أو الصور الخاصة بك لإنشاء مخطط مثالي.

الميزات

تغييرإكسلجداول البيانات إلى مخططات

مخططات وقوالب جاهزة للشبكة

أشكال وألوان وموصلات قابلة للتخصيص

الإيجابيات

يمكن استخدام آلاف الرموز من فئات مختلفة مثل الأجهزة والتدفقات وما إلى ذلك.

يحتوي على العديد من الميزات سهلة الاستخدام

التكامل مع منتجات Office الأخرى رائع

من السهل العثور على موارد Visio عبر الإنترنت.

العيوب

التنسيق يمثل تحديًا عندما يكون لديك مشاريع كبيرة، ومن الصعب عرضها جميعًا

التكلفة أعلى مقارنة بالأدوات المنافسة

لديها تكاملات أقل من أدوات التخطيط الأخرى

التكلفة

خطة فيزيو 1 : 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم خطة Visio 2: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تحقق من هذه بدائل_فيزيو !

13. جدارية

عبر جدارية Mural هي أداة قوية على الإنترنت متخصصة في التعاون المرئي. وهي مفيدة بشكل خاص للفرق التي ترغب في إنشاء مخططات انسيابية ومخططات وخرائط بشكل تعاوني في الوقت الفعلي.

الميزات

مجموعة متنوعة من القوالب لجلسات العصف الذهني والتخطيط والاستراتيجية وغير ذلك، مما يسهل البدء في إنشاء مخططاتك الانسيابية

يسمح بالتعاون في الوقت الفعلي مع القدرة على رؤية مؤشرات المستخدمين الآخرين وإجراءاتهم

الإيجابيات

إمكانيات التكامل مع تطبيقات مثل DropBox وGoogle Drive وSlack، مما يسمح بتدفق سلس للعمل

يمكن لميزات التيسير مثل المؤقتات والتصويت والاستدعاء توجيه جلسات العصف الذهني واتخاذ القرارات

السلبيات

يمكن أن تكون واجهة المستخدم مربكة بعض الشيء للمستخدمين لأول مرة، ويستغرق الأمر بعض الوقت للتنقل في البرنامج

لا يتوفر وضع عدم الاتصال بالإنترنت مما يعني أنك تحتاج دائمًا إلى اتصال بالإنترنت للوصول إلى مساحات العمل الخاصة بك

الأسعار

مبتدئ (12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا)

بالإضافة (20 دولاراً لكل مستخدم شهرياً)

تحقق من هذه بدائل جدارية !

13. فيج جام

عبر فيجما FigJam هي أداة سبورة بيضاء على الإنترنت أنشأتها شركة Figma مصممة لتعزيز تعاون الفريق. وهي مثالية لجلسات العصف الذهني وإنشاء المخططات الانسيابية ورسم المخططات في بيئة تفاعلية عبر الإنترنت.

الميزات

يوفر واجهة سهلة الاستخدام مع أدوات رسم سهلة الاستخدام

التعاون في الوقت الحقيقي ميزات تسمح لأعضاء الفريق بالعمل معًا بسلاسة

الإيجابيات

يوفر ميزات مفيدة مثلملاحظات لاصقةوالطوابع ومحادثة المؤشر التي تشجع على تفاعل الفريق

يحتوي على فئة مجانية متاحة، وهي رائعة للفرق الصغيرة أو الشركات ذات الميزانية المحدودة

السلبيات

بينما يقدم FigJam تجربة مستخدم نظيفة وبسيطة، قد يجد بعض المستخدمين أنه يفتقر إلى الميزات المتقدمة الموجودة في أدوات المخطط الانسيابي الأخرى

حاليًا، لا يوجد خيار للعمل دون اتصال بالإنترنت، لذا فإن الاتصال بالإنترنت ضروري للوصول إلى مشاريعك

التسعير

مبتدئ: مجانًا

مجانًا احترافي: 3 دولارات شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

3 دولارات شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا) المؤسسة: 5 دولارات/شهرًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

5 دولارات/شهرًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا) مؤسسة 5 دولارات/شهرًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

تحقق من هذه بدائل FigJam !

15. FlowMapp

عبر FlowMapp FlowMapp هي أداة تخطيط لتجربة المستخدم تساعد على إنشاء خرائط موقع مرئية، وتدفقات المستخدم، والرسوم البيانية، والمزيد. وهي مناسبة للمصممين والمبدعين الذين يحتاجون إلى تخطيط مرئي لمشاريعهم.

الميزات

تسمح للمستخدمين بمواءمة بنية مواقعهم الإلكترونية مع أهداف أعمالهم بشكل مرئي

يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام مناسبة للمستخدمين غير التقنيين، مع سهولة إنشاء مخططات تدفق المستخدم ومشاركتها والتعاون فيها

الإيجابيات

يوفر تكاملات مع Slack وجداول بيانات Google التي تعمل على تحسين سير العمل

السلبيات

قدرات إدارة المشاريع في المنصة محدودة مقارنة بالبرامج المماثلة

قد يجد بعض المستخدمين أن خطط التسعير باهظة الثمن بعض الشيء إذا كانوا يستخدمون عدداً محدوداً فقط من ميزاتها.

التسعير

مجاني : $0

: $0 محترف : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق : 54 دولارًا شهريًا لما يصل إلى خمسة أعضاء في الفريق

: 54 دولارًا شهريًا لما يصل إلى خمسة أعضاء في الفريق الوكالة: 180 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من أعضاء الفريق

اعثر على أفضل برنامج للمخططات الانسيابية لفريقك

بشكل عام، هذه القائمة تخدش فقط سطح كل الخيارات الرائعة المتاحة عندما يتعلق الأمر بإنشاء المخططات الانسيابية. بغض النظر عن نوع الميزات التي تبحث عنها، هناك برنامج يناسب احتياجاتك - ما عليك سوى العثور عليه.

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