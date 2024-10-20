أفضل 10 برامج لتخطيط التسويق للحملات التسويقية في 2025

إدارة العديد من الحملات التسويقية تخرج عن السيطرة بسرعة - خاصةً إذا لم يكن لديك نظام أو سير عمل.

جداول البيانات القديمة الموثوق بها مفيدة في الكثير من الأمور، لكنها ستأخذك إلى أبعد من ذلك. وهنا يأتي دور التخطيط التسويقي يأتي البرنامج

التسويق أداة التخطيط تساعدك على التنظيم، والتفكير بشكل استراتيجي أكثر، واتخاذ القرارات بناءً على البيانات التي لديك. فهي تساعدك على التركيز على الصورة الكبيرة مع عدم نسيان التفاصيل مثل المواعيد النهائية والموارد والتبعيات.

في هذا الدليل، نشاركك أفضل 10 برامج للتخطيط التسويقي لعام 2024. كل واحدة منها لها نقاط قوتها ونجحت في التغلب على المنافسة. هيا بنا! 🏃

كيف تجد أفضل برامج تخطيط التسويق لفريقك؟

توجد أدوات برامج تخطيط التسويق لجعل عملك كقائد مشروع أسهل. فهي تتيح لك إنشاء جداول زمنية مفصلة وخطط مشاريع، ثم تنفيذها مع عرض كامل لأعضاء فريقك ومواردك وميزانيتك.

ستساعدك أفضل أدوات برمجيات التخطيط التسويقي على:

تحويل استراتيجيتك التسويقية إلى خطط تسويقية عملية

الإشراف على المشاريع والمهام وعمليات إطلاق المنتجات

تخطيط الحملات عبر قنوات تسويقية متعددة

تنظيم الأفكار والأصول

تعيين أعضاء الفريق للمشاريع والمهام

تخطيط وإنشاء محتوى لجمهورك المستهدف

العمل معاً بشكل أفضل كفريق تسويق

يمكنك تبسيط عملية التخطيط باستخدام مهام سير العمل والأتمتة بحيث يسهل إدارتها

مع توفر العديد من أدوات التخطيط والتعاون التسويقي، هناك ما يناسب كل فريق وتخصص.

بعض أدوات برامج التخطيط التسويقي متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن تخصيص البعض الآخر (مثل ClickUp) لمساعدتك على التفوق في العديد من الأنشطة التسويقية.

الهدف هو العثور على شيء يعمل بشكل أفضل لاحتياجاتك ويتوافق مع أدواتك المفضلة - سواء كان ذلك تطبيق إنشاء المحتوى , برنامج إدارة موارد التسويق أو أداة تسويق بالذكاء الاصطناعي .

أفضل 10 برامج للتخطيط التسويقي لبناء استراتيجية تسويق في عام 2024

هناك المئات من أدوات تخطيط التسويق المحتملة، ولكن أي منها يستحق التجربة؟ إليك 10 أدوات برمجيات للتخطيط التسويقي التي حصلت على تصويتنا للأفضل في فئتها.

1.

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تسهّل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

يعد ClickUp أكثر من مجرد أداة تخطيط تسويقي - فهو يمتلك القدرة على أن يصبح مركزًا مركزيًا لـ فريق التسويق . ضع أفكارًا لمشاريعك وخطط لها ونفذها وأعد تقارير عنها من منصة الإنتاجية المتكاملة الرائدة. ✨

استمتع بمساحات عمل قابلة للتطوير, برنامج مجاني لإدارة المشاريع وإدارة الموارد، وإنشاء المحتوى، والتخطيط الإعلامي، و إدارة الحملات من مكان واحد

استخدم انقر فوق الذكاء الاصطناعي لمساعدة أعضاء فريقك على إنشاء دراسات حالة أو مواد تسويقية أخرى بسرعة، ثم العمل بشكل تعاوني على أجزاء المحتوى في المستندات.

استفد من قوالب خطة التسويق التي تساعدك توفير الوقت عند تطوير ملخصات المحتوى, أجزاء تسويق المحتوى والتقارير الداخلية والمستندات الموجهة للعملاء.

إن قالب خطة تسويق ClickUp يوفر إطار عمل شامل لإنشاء خطة تسويق فعالة. باستخدام هذا القالب، يمكنك تحديد أهدافك التسويقية والجمهور المستهدف والاستراتيجيات والتكتيكات والميزانية والمزيد. إنها أداة متعددة الاستخدامات يمكن تخصيصها لتناسب احتياجاتك الخاصة.

إنشاء خطة تسويق باستخدام ClickUp

يقدم لك ClickUp ميزات برنامج التخطيط التسويقي الشامل في منصة تسويق ومركز إنتاجية تعرفه وتثق به بالفعل. إنه مركز قوي من الوظائف التي يمكنك استخدامها كما هي أو تخصيصها من أجل إنشاء حملتك التسويقية الخاصة بك محرك التخطيط 🏭

كليك أب أفضل الميزات:

خطط لحملات ومشاريع تسويقية كاملة باستخدام أدواتنا القوية لإدارة المشاريع والمهام

تعيين المهام والمهام الفرعية لأعضاء الفريق المسؤولين

تصور المحتوى القادم باستخدام قالب تقويم المحتوى شاهد أعضاء الفريق والمشاريع والموارد في لمحة سريعة عبر طرق عرض متعددة - بما في ذلك الجداول الزمنية وكانبان والقوائم

تتبع التقدم المحرز مع تتبع الوقت والحالات وقوائم المهام

استخدم قوالب الوسائط الاجتماعية للتعاون في الأفكار الإبداعية

التعاون لمشاركة الأفكار وحل المشكلات في المستندات واللوحات البيضاء والتدقيق

تصور تقدمك نحو أهداف التسويق ومؤشرات الأداء الرئيسية للحملة

شاهد ما يحدث في الوقت الفعلي باستخدام لوحات المعلومات المرئية القابلة للتخصيص

قيود ClickUp:

تم تصميم ClickUp لمساعدتك في التخطيط والتنظيم، لذا لا يمكنك نشر المحتوى مباشرةً من المنصة

مع هذه المرونة والعمق في الميزات، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لاستكشافها كلها بالتفصيل

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. أكتيف كولاب

عبر أكتيف كولاب يصف ActiveCollab نفسه بأنه أداة لإدارة المشاريع التي تساعد الفرق على التخطيط والتنفيذ والتحكم في العمل.

إنها منصة تحتوي على مجموعة كبيرة من الميزات، بما في ذلك إدارة المشاريع، والتعاون بين الفريق، وإدارة الوقت والموارد، وإدارة العملاء. بالنسبة لفرق التسويق، فهو مكان يمكنك من خلاله تنظيم جوانب متعددة من مشاريعك التسويقية في وقت واحد. 📁

أفضل ميزات ActiveCollab:

ميزات التخطيط المتعمقة

إدارة أثناء التنقل مع تطبيقات iOS و Android

خيارات عرض متعددة لتناسب مختلف أعضاء الفريق

قيود ActiveCollab:

كأداة أكثر عمومية لإدارة المشاريع، قد يجد بعض المستخدمين أن عدم وجود ميزات خاصة بالتسويق يمثل عيبًا

قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي حاد في التكيف مع البرنامج

تسعير ActiveCollab:

الإضافة: 11 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين

11 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين المحترف: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

9 دولارات شهرياً لكل مستخدم الإيجابي + الحصول على مدفوعات: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ActiveCollab:

G2: 4.2/5 (أكثر من 80+ تقييم)

4.2/5 (أكثر من 80+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 390+ تقييم)

3. الجدول الزمني المشترك

عبر الجدول الزمني المشترك CoSchedule هي أداة تخطيط تسويقية مصممة خصيصًا لفرق الإبداع والتصميم والتسويق. تتميز الأداة بعرض تقويم سهل الاستخدام يمكنك من خلاله تخطيط وتنظيم وتنفيذ احتياجات مشروعك التسويقي.

بالإضافة إلى تقويم التسويق ، تتميز المنصة بأدوات تساعدك على إدارة طلبات التسويق وتنظيم الموارد وإنشاء عناوين أكثر فعالية. ✏️

CoSchedule أفضل الميزات:

شاهد ما يحدث في لمحة سريعة من خلال عرض التقويم

إدارة أنواع متعددة من المشاريع التسويقية

سهولة التكامل مع التطبيقات والأدوات الأخرى، بما في ذلك أدوات إدارة المشاريع

قيود CoSchedule:

أبلغ بعض المستخدمين عن إلغاء ربط الحسابات الاجتماعية

هناك تحليلات محدودة، مما قد يمثل مشكلة لبعض المستخدمين

تسعير CoSchedule:

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم جناح التسويق: اتصل لمعرفة الأسعار

CoSchedule التقييمات والمراجعات:

G2: 4.4/5 (أكثر من 220 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 220 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

مكافأة: تحقق من قائمتنا لأفضل

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4. مارميند

عبر مارميند Marmind هي أداة تخطيط تساعد الفرق على التحكم في مختلف مجالات مشاريعهم - بما في ذلك الميزانيات والتخطيط والتحليلات - في مكان واحد. تشتمل المنصة على جدول زمني تسويقي مرئي لعرض المشاريع والمبادرات في لمحة، بالإضافة إلى أدوات مراقبة الأداء وميزانية التسويق.

أفضل ميزات Marmind:

سهولة التواصل والتعاون مع الفريق بفضل الملاحظات المضمنة وقوائم المهام

إدارة الأصول الرقمية مباشرةً داخل المنصة

تخطيط الحملات المعقدة في إطار زمني أقصر

قيود Marmind:

على الرغم من وجود مجموعة من طرق العرض، إلا أن بعض الأنماط الشائعة مثل كانبان غير متوفرة داخل الأداة

أفاد بعض المستخدمين أنهم يجدون أن عملية إعداد الحملات معقدة

تسعير مارمايند:

اتصل بنا للحصول على التسعير

Marmind التقييمات والمراجعات:

G2: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.6 (أكثر من 20 تقييم)

5. خطة توجل

عبر Toggl

تتفوق Toggl Plan في تبسيط سير العمل والتخطيط التسويقي. تضمن الأداة التسليم في الوقت المناسب عبر فرق التسويق. وسواء كنت في بداية المشروع أو تقترب من نهايته، فإن المرونة في إضافة تفاصيل بسيطة أو واسعة النطاق هي ميزة بارزة.

يمكنك تعيين المهام والتعاون وإرفاق الملفات بسهولة في عرض التقويم. كما يمكنك استخدام قوائم المراجعة أو إدراج التعليقات لتحسين العمل الجماعي والتعاون. أداة التخطيط التسويقي رائعة لإبقاء الجميع على نفس الصفحة وزيادة الإنتاجية.

Toggl أفضل الميزات:

تأتي أداة تخطيط التسويق مع ميزات السحب والإفلات لتحديث طرق العرض بسهولة

تفاصيل بسيطة لاستراتيجية التخطيط التسويقي في طريقة عرض واحدة

ميزات اتصال بسيطة تسمح لفرق التسويق بإرفاق المستندات وترك التعليقات وإضافة قوائم مراجعة في مكان واحد

قيود Toggl:

قد تبدو ملكية الحساب منعزلة قليلاً مقارنة بأدوات التخطيط التسويقي التعاوني الأخرى

يقول البعض إن عمليات التكامل مع جهات خارجية محدودة

تسعير Toggl:

الفريق: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا

8 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات: 13.35 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات Toggl:

G2: 4.3/5 (أكثر من 37 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 37 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 110 تقييمات)

6. هوتسويت

عبر هوتسويت Hootsuite متخصص في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كان هذا هو محور تركيز فريقك، فهذا خيار رائع. منصة إدارة الوسائط الاجتماعية هذه مليئة بالميزات لتسهيل التخطيط والجدولة وتحليل تأثير محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك. يمكنك النشر مباشرةً من المنصة، وتشغيل الإعلانات، والتفاعل مع المستخدمين، وتشجيع أعضاء الفريق على توزيع المحتوى الخاص بك بشكل أكبر. 🌻

أفضل ميزات Hootsuite:

يساعد تقويم الوسائط الاجتماعية أعضاء الفريق على البقاء على اتصال ومواكبة آخر المستجدات

عرض وإدارة العديد من قنوات التواصل الاجتماعي في مكان واحد

سهولة نقل المحتوى وتغيير المواعيد النهائية لتتناسب مع الموارد والسعة

قيود Hootsuite:

محدودة التقارير وتحليلات التسويق الخيارات

ذكر البعض أنهم وجدوا أن تجربة المستخدم أقل انسيابية من أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى

تسعير Hootsuite:

تتوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يوماً

الاحترافية: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الفريق: 249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 3 مستخدمين، تُدفع سنويًا

249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 3 مستخدمين، تُدفع سنويًا الشركات: 739 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين، تُدفع سنويًا

739 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين، تُدفع سنويًا مخصص للمؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Hootsuite:

G2: 4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3400 تقييم)

7. العازلة

عبر المخزن المؤقت Buffer هو أداة برمجية أخرى للتخطيط التسويقي مصممة مع وضع فرق التسويق الرقمي والوسائط الاجتماعية في الاعتبار. يبسط عملية إنشاء المحتوى - إضافة منشورات إلى قائمة الانتظار، والتعاون مع أعضاء الفريق، والنشر على قنواتك من لوحة تحكم واحدة. ⚒️

أفضل ميزات Buffer:

سهولة جدولة المحتوى بفضل نظام قائمة انتظار المحتوى

إعداد تقارير قوية تجعل التواصل مع أصحاب المصلحة أسهل

أنظمة مراجعة المحتوى المدمجة لمساعدة الفرق على العمل معاً بشكل أفضل

قيود المخزن المؤقت:

يركز Buffer على محتوى الوسائط الاجتماعية، لذلك ستحتاج إلى أداة أخرى لمساعدتك في تخطيط أنواع أخرى من الحملات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني أو مشاريع تحسين محركات البحث (SEO)

يتمنى بعض المستخدمين أن يكون من الأسهل العمل مع المحتوى الذي تم إنشاؤه في أدوات أخرى، مثل ClickUp

تسعير #### العازلة:

خطة مجانية

الأساسية: 6$/شهرًا لمستخدم واحد وقناة واحدة

6$/شهرًا لمستخدم واحد وقناة واحدة الفريق: 12 دولار/شهر لمستخدمين غير محدودين وقناة واحدة

12 دولار/شهر لمستخدمين غير محدودين وقناة واحدة الوكالة: 120 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين و10 قنوات

120 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين و10 قنوات يمكن إضافة قنوات إضافية مقابل 6-12 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات المخزن المؤقت

G2: 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

8. سبروت سوشيال

عبر سبراوت سوشيال مجال خبرة Sprout Social هو التسويق وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. تساعد الأداة فرق التسويق في كل مرحلة من مراحل العملية. تخطيط وإنشاء وجدولة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. مراقبة التفاعل ومراسلة المستخدمين من صندوق وارد واحد. استخدم ميزات الاستماع الاجتماعي لفهم ما يريده جمهورك حقًا. 🤩

أفضل ميزات Sprout Social:

بناء خطط محتوى استراتيجية بناءً على بياناتك السابقة

تقارير واضحة وموجزة يمكن مشاركتها بسهولة مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة

الاطلاع في لمحة سريعة على ما يشاركه كل عضو في الفريق أو القسم على وسائل التواصل الاجتماعي

قيود سوشيال سبروت سوشيال:

يمكن أن يكون هناك منحنى تعليمي لفهم أفضل الطرق لاستخدام البرنامج

يتمنى بعض المستخدمين أن تكون عملية الإعداد أكثر سلاسة

تسعير سبروت سوشيال:

قياسي: 249 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

249 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 499 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

499 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سبروت سوشيال

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

تحقق من هذه

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9. Marketo Engage

عبر Marketo Engage Marketo Engage هو برنامج Adobe للتخطيط التسويقي. تساعد هذه المنصة على ربط فرق المبيعات والتسويق ب تبسيط العملية وإنشاء تجربة مستخدم أفضل.

يساعدك Marketo Engage على استخدام مواردك ومهاراتك بحكمة أكبر. أنشئ قوائم الحسابات الأكثر ملاءمةً، وأنشئ نماذج مخصصة لتسجيل النقاط، وقم بأتمتة التفاعلات بناءً على شخصية العميل ومرحلة الشراء. 👀

أفضل ميزات Marketo Engage:

مركز تسويق مركزي لكل من فرق المبيعات والتسويق لديك

يتوسع بسهولة لتلبية متطلبات الفرق والمؤسسات الكبيرة الحجم

التعامل مع حملات تسويقية متعددة عبر قنوات مختلفة بكل سهولة

قيود Marketo Engage:

قد تكون المنصة مربكة لبعض المستخدمين في البداية

أفاد بعض المستخدمين أن إعداد بعض عمليات التكامل قد يكون صعبًا

Marketo Engage التسعير:

اتصل بنا للحصول على التسعير

Marketo Engage التقييمات والمراجعات:

G2: 4.1/5 (أكثر من 2,300 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 2,300 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)

10. بيتريكس 24

عبر بيتريكس 24بيتريكس24 عبارة عن منصة متكاملة لإدارة الأعمال يمكن استخدامها بسهولة كأداة تخطيط تسويقية. يوفر برنامج التخطيط مجموعة من الأدوات المتكاملة بما في ذلك إدارة علاقات العملاء (CRM)، وإدارة المهام والمشاريع، وإدارة المستندات، وإدارة الوقت.

إدارة المشاريع و برنامج إدارة المهام مصمم لتبسيط العمليات التجارية وتعزيز تعاون الفريق وتحسين عمليات المبيعات. طريقة عرض التقويم الخاصة به مثالية لإدارة المهام عبر استراتيجيات التسويق أو لإدارة الحملات.

أفضل ميزات Bitrix24:

يتضمن ميزات عقد مؤتمرات الفيديو - مثالية لفرق التسويق - التي يمكنها استيعاب ما يقرب من 50 مشاركًا، وخيارات المكالمات المسجلة، وتغيير الخلفية

تحتوي ميزة إدارة الوقت على خاصية تتبع البدء والتوقف للحصول على ساعات العمل الدقيقة للمهام

ميزات مدمجة لتسجيل العملاء المحتملين تساعد فرق المبيعات على التأثير بشكل أفضل على استراتيجيات التسويق الشاملة

قوالب للتخطيط التسويقي خرائط الموقع والمزيد

قيود Bitrix24:

يحتوي برنامج تخطيط التسويق على واجهة صعبة إلى حد ما بالنسبة للبعض

عدم وجود خيارات تدريب مقارنة ببرامج التخطيط الأخرى

تسعير Bitrix24:

مجاني: مجانًا

مجانًا أساسي: 49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين قياسي: 99 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا

99 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا احترافي: 199 دولاراً شهرياً ل 100 مستخدم

تقييمات ومراجعات Bitrix24:

G2: 4.1/5 (أكثر من 498+ تقييم)

4.1/5 (أكثر من 498+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 749 تقييم)

تعرف على

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خطط طريقك إلى النجاح باستخدام برنامج تخطيط التسويق

تساعد أدوات تخطيط التسويق فرق العمل على البقاء منظمة، والعمل بأفضل ما لديها، وتعظيم الموارد المتاحة. كما أنها تساعدك أيضًا على اكتشاف الفرص والتهديدات والعوائق المحتملة - حتى تتمكن من إزالتها قبل أن تصبح مشكلة حقيقية لحملاتك.

يمنحك ClickUp الميزات التي تحتاجها لتخطيط مشاريع التسويق والتعاون فيها وتنفيذها. ولكنه يقدم أيضًا قائمة شاملة من ميزات الإنتاجية والمشروعات المثيرة.

امنح فريقك أفضل الموارد الممكنة و اشترك في ClickUp-إنه مجاني . 🤩