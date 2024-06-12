10 قوالب مجانية لتقويم المحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي والمدونات في 2025

بصفتك مدير تسويق، فإنك تبحث باستمرار عن بعض الأساليب التي ستمنحك ميزة تنافسية في السوق. من المحتمل أن يكون إنشاء محتوى موثوق وغني بالمعلومات وذو صلة بالموضوع هو أحد المجالات التي تستثمر فيها بكثافة.

ولكن هل تعلم أن إنشاء ونشر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت المناسب أمر مهم؟ نعم - كما هو الحال مع كل شيء آخر في الحياة، الأمر كله يتعلق بالتوقيت، حتى مع تسويق المحتوى .

إذًا كيف تضمن إنتاجك أنت وفريقك لمحتوى عالي الجودة في الوقت المحدد مع الحفاظ على قدرتك التنافسية ومواكبة الموضوعات الشائعة المتغيرة باستمرار؟ ببساطة: خطط للمستقبل وخطط بشكل استراتيجي!

وفي هذه الحالة، يمكنك الاعتماد على تقويم المحتوى قوالب لمساعدتك على البدء بشكل أسرع، والتخطيط للمحتوى الخاص بك، والبقاء على اطلاع على الاتجاهات السائدة، والاستعداد لأي تغييرات استراتيجية.

سيوضح لك هذا الدليل كيفية استخدام قوالب تقويم المحتوى المجانية لصالحك ويعلمك طرقًا للارتقاء بتخطيط المحتوى والنشر إلى المستوى التالي. 🚀

ما هو قالب تقويم المحتوى؟

قالب تقويم المحتوى هو جدول زمني يسمح لك بتخطيط وتنظيم المحتوى الخاص بك مسبقاً. بهذه الطريقة، يمكنك تتبع التقدم المحرز في إنشاء المحتوى الخاص بك, تحديد الثغرات وقياس أدائك مقابل أهداف محددة.

تقويمات المحتوى هي ضرورية لمديري وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تساعد على ضمان نشر كل المحتوى في الوقت والمكان المناسبين. يدير مديرو وسائل التواصل الاجتماعي تخطيط المحتوى الخاص بهم ونشره باستخدام أدوات مختلفة مثل جداول بيانات جوجل، وإكسل، وغيرها من برامج إدارة المشاريع . بينما هذه الأدوات فعالة في إدارة المحتوى إلا أنها قد تكون صعبة الاستخدام، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالتكنولوجيا.

لهذا السبب قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 تقويمات مجانية للمحتوى قوالب يمكنك استخدامها لتخطيط منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي وأفكار المحتوى.

10 قوالب تقويم المحتوى

1. قالب إدارة المحتوى ClickUp

استخدم قالب إدارة المحتوى ClickUp لعرض التقويمات المخصصة عبر قنوات متعددة

ClickUp هو برنامج شامل لإدارة المشاريع يتيح لك التخطيط والتنظيم والتعاون في مشاريعك في مكان واحد. يتيح نظامه الأساسي القابل للتخصيص بالكامل إمكانية تخصيص كل جانب من جوانب سير عمل المحتوى . يتصدر هذا القالب قائمتنا لأنه مرن تمامًا وقابل للتخصيص وفقًا لسير عمل المحتوى الخاص بك.

لا يحتوي القالب فقط على تقويم محتوى لتتبع كل المحتوى الخاص بك عبر القنوات (أي المدونة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني)، ولكنه يتضمن أيضًا طرق عرض تقويم منفصلة لكل قناة!

مع قالب إدارة المحتوى، يمكنك الحصول على رؤى شاملة لكل شيء بدءًا من تلقي الطلبات، وإنشاء خطة بالوثائق، وإدارة التقويم التحريري، وتسليم المحتوى.

هذا القالب هو متجرك الشامل لـ إنشاء المحتوى وإدارته عبر قنوات متعددة مع وجود طرق عرض تقويم مخصصة لكل منها. تحميل هذا القالب مكافأة: برامج التدوين !

2. قالب تقويم محتوى ClickUp

قالب تقويم المحتوى من ClickUp

ال قالب تقويم محتوى ClickUp مصمم لمساعدتك في تخطيط المحتوى الخاص بك ونشره بشكل أكثر فعالية. يوفر هذا القالب واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام تجعل من السهل سحب الملفات وإسقاطها، وإضافة التعليقات، وتتبع تقدم المحتوى الخاص بك.

باستخدام قالب تقويم المحتوى المجاني من ClickUp، يمكنك بسهولة إضافة التعليقات والمرفقات إلى المحتوى الخاص بك. بهذه الطريقة، يمكنك تتبع تقدم المحتوى الخاص بك والتأكد من أن جميع أصحاب المصلحة على نفس الصفحة. تحميل هذا القالب

3. قالب تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp

يحافظ قالب تقويم محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بـ ClickUp على جميع قنواتك على المسار الصحيح

نظرًا لأن ClickUp يقدم واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، فإنه يجعل من السهل سحب الملفات وإسقاطها، وإضافة التعليقات، وتتبع تقدم المحتوى الخاص بك. ومع قالب منشورات ClickUp لوسائل التواصل الاجتماعي ستتمكن من:

تخطيط وتنظيم منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الخاص بك، ونشر الحالة والمزيد وضع تصور وتحديد أولويات منشوراتك وشراكاتك وإحصاءاتك والمزيد وضع الاستراتيجية والجدول الزمني المشاركات مع تطور الاتجاهات الجديدة

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام هذا القالب، يمكنك بسهولة تتبع أداء حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين لإبقائك على رأس قائمة أولوياتك على وسائل التواصل الاجتماعي وحملاتك التسويقية.

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4. قالب قائمة تقويم محتوى ClickUp

عبر ClickUp

في قالب قائمة تقويم محتوى ClickUp يمكنك تخطيط موضوعاتك، وتتبع مواعيدك النهائية، والتأكد من أن المحتوى الخاص بك يتماشى مع أهدافك التحريرية.

يمكن أن يساعدك هذا القالب على إدارة إنشاء المحتوى الخاص بك والتحرير وأنشطة الإنتاج مع المساهمين الداخليين والخارجيين مع منحك نظرة عامة واضحة على تقويم النشر الخاص بك. يتيح لك استخدام قائمة تقويم المحتوى الحصول على نظرة سريعة على المحتوى القادم. تحميل هذا القالب

5. قالب اختبار ClickUp A/B

يجلب اختبار A / B الكثير من المعلومات المفيدة لمشاريعك، ولهذا السبب فإن وجود كل هذه البيانات في مكان مركزي يمكن التحكم فيه أمر مهم للغاية

الاختبار أمر بالغ الأهمية في تحديد كيفية كتابة المحتوى أو تنسيقه أو عرضه على جمهورك. ولهذا السبب فإن قالب اختبار ClickUp A/B هو خيار رائع لفرق المحتوى التي ترغب في تتبع جداول الحملات بصريًا، واختبارات الاختلافات، ومعدلات التحويل، والاختبارات المهمة الأخرى.

يمكن أن يصبح إجراء اختبارات أ/ب فوضويًا على عجل عندما لا تتتبع النتائج عبر تجارب متعددة. هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعدك فيه وجود قالب اختبار A/B. يحافظ القالب الرائع على تنظيم برنامج الاختبار الخاص بك ويوفر لك الوقت أيضًا.

باستخدام الحالات، سترى بالضبط المرحلة التي تمر بها كل حملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام علامة التبويب معدل التحويل وتتبع الأداء للحصول على نظرة عامة على جميع حملاتك وتقدمها حتى تعرف بالضبط كيف تؤدي بالضبط. تحميل هذا القالب

6. قالب التقويم التحريري ClickUp

تتبع وإدارة وإنشاء جداول نشر المحتوى بسهولة باستخدام قالب التقويم هذا

قالب قالب التقويم التحريري ClickUp يوفر تقويمًا جاهزًا للاستخدام يتيح لك تعديله إلى يناسب احتياجات تخطيط المحتوى الخاص بك -قم بتعديل المحتوى في كل عمود في القالب لتلبية متطلباتك.

يمكنك أيضًا إضافة علامات إلى المحتوى الخاص بك لتنظيم أفضل، وتتبع حالات كل منشور وتعيين المهام لأعضاء الفريق. هذا التقويم المشترك مثالي لإبقائك منظمًا وعلى المسار الصحيح مع أهداف إنشاء المحتوى الخاص بك! تحميل هذا القالب

7. قالب تقويم محتوى جداول بيانات جوجل فيرتكس

عبر فيرتكس 42

8. قالب تقويم محتوى فيرتكس 42 إكسل إكسل

عبر Vertex42

إذا كنت تستخدم برنامج Excel حالياً أو كنت على دراية جيدة باستخدامه، فإن قالب تقويم المحتوى من Vertex42 مناسب لك. تمامًا مثل القوالب الأخرى، يسمح لك قالب تقويم Vertex42 Excel بتتبع تقدم المحتوى الخاص بك بسهولة، بحيث تحقق أهداف المحتوى الخاص بك بانتظام.

يقدم هذا القالب أيضًا مجموعة متنوعة من الميزات التي تجعل من السهل تخصيصه وتكييفه مع احتياجاتك الخاصة. يمكنك تغيير ألوان الخط، وتمييز الخلايا، وإضافة صفوف وأعمدة، والمزيد لتخصيص تقويم المحتوى الخاص بك ليناسب استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك . تنزيل هذا القالب

9. Template.net قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الفارغ

عبر Template.net

إذا كنت تفضل استخدام قالب من الصفر، فقد يكون قالب تقويم الوسائط الاجتماعية الفارغ مناسبًا لك.

القوالب الفارغة هي قوالب فارغة توفر تخطيطاً بسيطاً وهيكلاً فورياً مع منحك لوحة فارغة للعمل عليها. يمكن لهذا النوع من القوالب أن يساعدك في إدارة أفكار المحتوى الخاص بك، وتخطيط جدول النشر الأسبوعي عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك، وإنشاء عمليات متسقة وقابلة للتكرار لك ولفريقك. قم بتنزيل هذا القالب

10. قالب التقويم السنوي لوسائل التواصل الاجتماعي Template.net

عبر Template.net

تعتبر قوالب التقويم السنوي لوسائل التواصل الاجتماعي رائعة للتخطيط على المدى القصير والطويل. إنه قالب شامل يغطي جميع القواعد، وهو مثالي لمديري المحتوى الذين يريدون نظرة عامة كاملة على حملات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم - خطط تقويم المحتوى الخاص بك للعام بأكمله وكن دقيقاً من خلال التخطيط حسب الشهر والأسبوع واليوم.

سيوجه هذا التقويم الشامل عملية إنشاء المحتوى الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عام ويضمن لك الوصول إلى جميع التواريخ والأحداث الرئيسية. نتيجة لذلك، أنت و يمكن أن تصبح أكثر استباقية فيما يتعلق بجدول النشر وإيقاعه

فوائد استخدام قوالب تقويم المحتوى

تنشئ تقويمات المحتوى نظامًا يتيح لك التخطيط الاستراتيجي للمحتوى وإنشاءه مسبقًا، بحيث لا تضطر أبدًا إلى التدافع لإنشاء شيء جديد في اللحظة الأخيرة.

فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لضرورة استخدام تقويم المحتوى:

الفائدة 1: يحافظ على تنظيم فريقك ومواءمته

سيساعد قالب تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي في الحفاظ على تنظيم فريقك ومواءمته لأن الجميع يمكنهم رؤية المحتوى الذي يجب إنشاؤه ومتى يجب نشره - مما يجنبك أي ارتباك أو سوء تواصل داخل فريقك. تحتاج أقسام وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى إلى العمل بشكل متماسك قدر الإمكان، وسيساعدك تقويم المحتوى على تحقيق ذلك.

عرض تقويم ClickUp في عرض الصفحة الرئيسية

الفائدة 2: ضمان الاتساق

أحد أهم مفاتيح استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الفعالة هو الاتساق. عندما تستخدم تقويم المحتوى للتخطيط الاستراتيجي لمنشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي ومواد المحتوى الأخرى، ستتمكن أنت وفريقك من تنظيم جدول النشر وتقديم المحتوى في الوقت المناسب. لن يوفر هذا المستوى من الاتساق لفريقك إيقاعًا مألوفًا للعمل به فحسب، بل سيساعد جمهورك أيضًا على توقع موعد نشر منشوراتك التالية.

الفائدة 3: استباق منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والجداول الزمنية وتوفير الوقت

يمكن أن يستغرق إنشاء المحتوى وقتاً طويلاً، لذلك فإن التخطيط المسبق هو المفتاح للبقاء ضمن المواعيد النهائية والجداول الزمنية. يمكن أن يساعدك تقويم المحتوى في إبقاء فرقك على المسار الصحيح فيما يتعلق بالجداول الزمنية لإنشاء المحتوى والتنبؤ بالمواعيد النهائية الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعدك تقويمات المحتوى ووسائط التواصل الاجتماعي أنت وفريقك في التخطيط للعوائق المحتملة وغيرها من العوائق.

بالنسبة لـ إنتاج المحتوى ، يمكن لفريقك استخدام محتوى التقويم عبر الإنترنت لتنظيم وتجميع عناصر المحتوى مسبقًا للعمل على مجموعة المواضيع دفعة واحدة بدلًا من الجهود المبعثرة التي تعيق الإنتاجية. سيوفر لك ذلك الوقت والطاقة والتوتر على المدى الطويل.

الفائدة 4: تحسين عائد الاستثمار الخاص بك

تعمل تقويمات المحتوى على تحسين عائد استثمارك (ROI). ستضمن لك أن فريق إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك منظم، وأنه ينشئ محتوى يتماشى مع أهداف عملك الشهرية والفصلية والسنوية. سيساعدك ذلك على تحسين عائد استثمارك لأنك ستتمكن من تتبع جهودك التسويقية والتقدم المحرز في حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، سيساعدك تقويم المحتوى على توفير الوقت وتعزيز أرباحك النهائية في بيئة العمل.

الفائدة 5: الحفاظ على اهتمام جمهورك

يمكن أن يكون الحفاظ على اهتمام جمهورك أمرًا صعبًا، لكنه أمر بالغ الأهمية إذا كنت تريد الحفاظ على اهتمامهم منخرطين في علامتك التجارية . يمكن أن يساعدك تقويم المحتوى في الحفاظ على اهتمام جمهورك لأنه سيسمح لك بتخطيط ونشر محتوى في الوقت المناسب يكون ملائمًا ومثيرًا لاهتمامهم. بالإضافة إلى ذلك، سيساعدك تقويم المحتوى على ضمان اتساقك مع إيقاع نشر المحتوى الخاص بك، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على اهتمام جمهورك.

الفائدة 6: تتبع الأداء بكفاءة أكبر

قد يكون من الصعب تتبع أداء وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، لكنه أمر بالغ الأهمية إذا كنت تريد معرفة ما الذي ينجح وما لا ينجح. سيساعدك تقويم المحتوى على تتبع أدائك بشكل أكثر كفاءة لأنك ستتمكن من معرفة متى تم نشر أجزاء معينة من المحتوى وكيف كان أداؤها. بالإضافة إلى ذلك، سيساعدك تقويم المحتوى على ضمان اتساقك مع المحتوى الخاص بك، وهو أمر ضروري أيضًا لتتبع أدائك.

استخدم طريقة عرض لوحة معلومات ClickUp لرؤية الأداء وتتبعه

الفائدة 7: تخطيط جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أفضل

قد يكون التخطيط للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا صعبًا، ولكنه ضروري إذا كنت تريد ضمان نجاح حملاتك. المحتوى سيساعدك نموذج التقويم على التخطيط للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أفضل لأنك ستتمكن من معرفة متى يجب نشر أجزاء معينة من المحتوى. أنت تريد أن تحقق أداءً أفضل من منافسيك، وسيساعدك تقويم المحتوى على تحقيق ذلك.

احصل على بداية سريعة لتقويم المحتوى الخاص بك باستخدام قوالب مفيدة

تقويم المحتوى هو أحد أهم الأدوات التي يمكنك وضعها في صندوق أدواتك التسويقية. فهو بمثابة إطار عمل لخطط عملك، ومحور لجميع جهودك التسويقية للمحتوى، وهو بمثابة تذكرتك لتقديم المحتوى في الوقت المناسب لجمهورك.

بدونها، سيكون من الصعب للغاية تتبع الجدول الزمني لإنشاء المحتوى الخاص بك وتواريخ النشر والبقاء في طليعة الاتجاهات عبر الإنترنت.

لذا سواء كنت جديدًا على تقويمات المحتوى أو كنت مسوقًا متمرسًا في مجال المحتوى أو وسائل التواصل الاجتماعي وتبحث ببساطة عن طريقة أكثر فعالية لتخطيط وتنظيم المحتوى الخاص بك، اعتمد على النماذج التي قدمناها أعلاه لمساعدتك على البدء. تتوفر قوالب جاهزة للاستخدام وقابلة للتخصيص لوسائل التواصل الاجتماعي وتقويم المحتوى في متناول يدك!

وإذا كنت تبحث عن أداة إدارة المشروع لفريقك التسويقي بأكمله, انقر فوق مجهز بالكامل بميزات وقوالب قابلة للتخصيص لكل فريق وحالة استخدام. حان الوقت للارتقاء إلى مستوى أعلى مع ClickUp. 🚀