10 نماذج وقوائم مراجعة مجانية لتخطيط الفعاليات للاستعداد لعام 2025

ما هو القاسم المشترك بين مؤتمرات العمل وحفلات الزفاف وحفلة عيد ميلاد كلبك؟

أنها بدأت بقالب مرن لتخطيط المناسبات... على الأرجح_! تخطيط الحدث ليس بالأمر الهيّن. فمثل إدارة أي مشروع معقد، هناك الكثير من الأجزاء المتحركة التي يجب أن تجتمع معًا بشكل مثالي لإنجاح أي حدث - حتى لو كان افتراضيًا!

سواء أكان الأمر يتعلق بتأمين المكان، أو تقديم الطعام, إدارة الميزانية أو تشكيل قائمة المدعوين، أو إرسال الدعوات، ستحتاج إلى أكثر من قائمة مرجعية عادية لترتيب كل شيء دون أن ينبت بعض الشعر الرمادي في هذه العملية. 👴🏼

ستساعدك أفضل القوالب على تنفيذ كل هذه العناصر وأكثر من ذلك. مع تعدد طرق العرض، وحالات المهام، والميزات القابلة للتخصيص المضمنة مباشرةً، سيخفف القالب المثالي من الآلام أثناء عملية التخطيط حتى تتمكن ببساطة من الاستمتاع بالحدث عند وصوله!

ونحن هنا لمساعدتك! مع 10 قوالب مفصلة لتخطيط الفعاليات لكل شيء بدءًا من الساعات السعيدة الافتراضية إلى مؤتمرك القادم على مستوى الشركة .

ما أهمية التخطيط للفعاليات؟

يمكن للفعاليات المخطط لها بشكل جيد أن تحقق المعجزات لسمعتك ومعنويات شركتك ومشاركة المجتمع وغير ذلك الكثير!

والفعالية سيئة التخطيط؟ حسناً، يمكن أن يضر أكثر مما ينفع جميع المعنيين.

تعد الفعاليات طريقة رائعة للتواصل مع مجتمعك، ورد الجميل لموظفيك، وتشجيع التواصل، وجذب المزيد من الأعمال. إنها امتداد لشركتك وكل التفاصيل الصغيرة تعكس القيم والفلسفات الأساسية لعلامتك التجارية ككل.

بدون ضغوط، أليس كذلك؟ 😅

هذا ليس المقصود منه إخافتك! بل لتذكيرك بأن أفضل المناسبات تنبع من القلب، وبقدر ما قد تكون عملية التخطيط مرهقة، يُفترض أن تكون المناسبات ممتعة، فإظهار أنك بذلت الوقت والجهد لخلق تجربة ذات معنى لمجموعة من الأشخاص الذين تقدرهم هو لفتة مؤثرة حقًا.

قد تكون كبيرة مثل مؤتمر افتراضي أو صغيرة كوجبة غداء جماعي مجهزة بالطعام، ولكن مناسبتك التالية ستتطلب إدارة مشروع الحدث العملية.

10 قوالب مجانية لتخطيط الفعاليات لعام 2024

مع قوائم الضيوف والبائعين والتذاكر والمتحدثين وترتيبات الجلوس للإشراف عليها، ستحتاج إلى برنامج قوي لتخطيط الفعاليات لإدارة تقدمك، والبقاء على رأس المهام، وتصور التواريخ المهمة في تقويم قابل للتخصيص.

سيعمل القالب المثالي على تحسين ميزات أداة تخطيط الأحداث الخاصة بك من خلال عناصر مبنية مسبقًا وقابلة للتخصيص مثل التقويمات والقوائم وحالات المهام وطرق عرض سير العمل. ناهيك عن أن قالبك المثالي سيكون أيضًا مجانيًا بنسبة 100%.

إليك 10 من قوالب تخطيط الفعاليات المفضلة لدينا لـ ClickUp, مايكروسوفت أوفيس و Excel التي تحدد كل مربع. 📦

1. قالب موجز الحدث من ClickUp

سيساعدك قالب موجز الفعالية من ClickUp على تحقيق التوافق بين جميع أصحاب المصلحة وبدء التخطيط لفعاليتك.

ال قالب موجز مشروع الحدث من ClickUp يساعد فرق الفعاليات على تخطيط المشاريع وتتبعها وتنظيمها. باستخدام هذا القالب، يمكن لفريق الفعالية الخاص بك إنشاء مخطط تفصيلي للمشروع بسرعة وكفاءة.

يتضمن القالب مهام لكل مرحلة من مراحل الحدث، من التخطيط المسبق إلى تقييم ما بعد الحدث. يتم تنظيم كل مهمة ومهمة فرعية مع تحديد المهام وتواريخ الاستحقاق والساعات المقدرة لتتبع الجهد المبذول. يضمن القالب تخطيط كل مرحلة من مراحل الفعالية بدقة، دون إغفال الخطوات الرئيسية أو نقاط التواصل.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من تعيين المسؤوليات وتحديد المواعيد النهائية لكل مهمة. هذه هي الطريقة المثالية لضمان أن جميع المهام تنزيل هذا القالب

2. قالب تخطيط الفعاليات الكبيرة من ClickUp

قالب تخطيط الفعاليات الكبيرة من ClickUp

بينما يعد القالب السابق موردًا ممتازًا لمنظمي الفعاليات الذين يتنقلون بين عدة فعاليات، فإن هذا قالب تخطيط الفعاليات الكبيرة من ClickUp تم إنشاؤه لأولئك الذين يخططون لفعاليات كبيرة مستقلة مثل الأحداث الرياضية والمهرجانات الموسيقية والمؤتمرات وغيرها.

مع تضمين 16 حالة مهمة مخصصة وأربعة أنواع من عرض المشاريع، يحتوي مجلد القالب هذا على كل ما تحتاجه لتنفيذ الأحداث متوسطة الحجم مع قوائم منفصلة لـ إدارة البائعين الشاملين وقوائم المراجعة، وقوائم التدقيق، وقوائم الحضور، والميزانيات.

بالإضافة إلى ذلك، وبطريقة ClickUp الحقيقية، يطبق هذا القالب تلقائيًا دليل البدء لتغطية المداخل والمخارج وما يجب القيام به لجعل هذا القالب متألقًا حقًا. تنزيل هذا القالب

3. قالب ميزانية الحدث من ClickUp

قالب تخطيط ميزانية الحدث من ClickUp

إنه لأمر مخيف تقريبًا كم من السهل أن تنفق من ميزانيتك الخاصة بالفعاليات. 👻🥲

خاصةً عندما تكون حريصاً على تقديم العطاء لفريقك أو تخطط لعدة فعاليات في وقت واحد، فإن الفواتير تبدأ في التهافت! إن قالب ميزانية الحدث من ClickUp قد يبدو الأمر مزعجًا، لكنه في الواقع جزء أساسي (ومرضٍ للغاية) من تنظيم فعاليتك القادمة.

يساعدك هذا القالب على التحكم في إنفاقك من خلال تحديد تواريخ الاستحقاق، ووضع بنود العمل الرئيسية، وإدارة عملية اختيار المكان في قوائم معدة مسبقاً.

يمكنك أيضًا مراقبة النفقات القادمة من خلال ثلاث حالات مخصصة للمشتريات المتبقية للعمل أو تحت التنفيذ أو تحت التنفيذ أو مكتملة. 💸 تنزيل هذا النموذج

4. قالب إدارة الأحداث من ClickUp

قالب إدارة الأحداث من ClickUp

ال قالب إدارة الأحداث من ClickUp هو نقطة الانطلاق إلى قالب تخطيط الفعاليات (انظر التوصية رقم 1). 🤪

مع قوائم الأحداث المنفصلة، وثلاث حالات مخصصة، وعلامات، وست طرق عرض لسير العمل المضمنة في هذا المجلد، يمكنك تنظيم أحداث متعددة في وقت واحد - وتقديمها في حدود الميزانية!

الحقول المخصصة هي المكان الذي يحقق فيه هذا القالب نجاحًا كبيرًا مع ثماني فئات لتصفية المهام وفرزها وتجميعها حسب العناصر المختلفة المتعلقة بالميزانية. يمكنك أيضًا إضافة بيانات مثل النسب المئوية للتقدم وحالات الدفع والموقع إلى طريقة عرض سير العمل للحصول على مزيد من المعلومات في كل لمحة. تنزيل هذا القالب

5. قالب وثيقة تخطيط الفعاليات من ClickUp

قالب وثيقة تخطيط الأحداث من ClickUp

كرر ورائي هذه هي القائمة المرجعية النهائية للتخطيط للحدث 🗣

لقد أنهيت مهامك، وأنهيت الفواتير، وأرسلت الدعوات، والآن، أنت جاهز لحضور الفعالية التي عملت بجد من أجلها! هذا قالب وثيقة تخطيط الفعاليات من ClickUp هي القائمة المرجعية ليوم الحدث التي تغطي كل شيء - بجدية، كل شيء.

في المستند، ستجد صفحات مفصولة حسب الفئات بما في ذلك معلومات عامة، تفاصيل الإعداد، قائمة الدعوات، و قائمة البائعين . هل تحتاج إلى صفحة إضافية؟ لا مشكلة! يمكنك بسهولة نسخ الصفحات، أو إضافة صفحات جديدة، أو إنشاء صفحات فرعية لتخصيص القالب الخاص بك بشكل أكبر في تسلسل هرمي مرئي منظم.

في كل صفحة، يتم إنشاء التنسيق تلقائيًا لمساعدتك في توزيع المعلومات الضرورية والوصول إليها في أسرع وقت ممكن. مع قوائم المراجعة التي يمكنك شطبها عند اكتمالها (حتى من جهازك المحمول)، والجداول المُنشأة مسبقًا لقائمة ضيوفك، ونصائح الأوامر المائلة، فإن هذا انقر فوق المستند هو الدليل الأمثل لتهدئة توتر التخطيط للفعاليات. قم بتنزيل هذا النموذج

6. قالب تعقب تخطيط الأحداث من مايكروسوفت أوفيس

عبر مايكروسوفت أوفيس يساعدك قالب الحدث هذا على البقاء على اطلاع دائم بمعلومات الحدث في إكسل مصنف يحتوي على أوراق عمل مختلفة لمعلمات مشروعك وتفاصيل المشروع وإجماليات المشروع. تحتوي كل ورقة عمل على جدول أو مخطط قابل للتعديل لتحديد عدد الموارد أو مقدار الميزانية التي استخدمتها بالفعل لكل حدث.

يعد هذا نموذجًا رائعًا لمقارنة المحصلة النهائية لمشاريع متعددة في حال احتجت إلى تقديم النتائج إلى أصحاب المصلحة أو إعادة تقييم ميزانيتك. إنه أقل من أداة إدارة المهام وأكثر من مجرد اختصار للمقارنة السريعة بين المجاميع الكلية والتكاليف الأولية المخطط لها بما في ذلك الوقت والموظفين والميزانية الإجمالية والخدمات اللوجستية. تنزيل هذا النموذج

7. قالب مخطط الأحداث والحفلات لـ Excel

عبر قوالب المكتب على الإنترنت إذا كنت تفضل أن ترى جميع معلومات مناسبتك منظمة في شكل جدول بيانات، فإن قالب مخطط المناسبات والحفلات هذا لبرنامج Excel مناسب لك. من الأفضل للمناسبات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم، قالب جدول البيانات الفردي هذا مقسم إلى أقسام لإضافة معلومات الضيوف والترتيبات الموسيقية والديكورات واللوازم والملاحظات والمزيد. يحتوي كل قسم على عدد من الأعمدة ذات الصلة لتوضيح ما إذا كان قد تم الانتهاء من عنصر ما أم لا، بالإضافة إلى توزيع تراكمي لميزانيتك والتكاليف المتوقعة. تنزيل هذا القالب

8. قالب مخطط أحداث وورد من مايكروسوفت أوفيس

عبر مايكروسوفت أوفيس

لست من محبي جداول البيانات؟ لا مشكلة! سيساعدك قالب مخطط الأحداث هذا لبرنامج Microsoft Word على تحقيق نفس القدر من التنظيم في مستند منسق. هذا قالب سهل الإعداد والتحرير لكل حدث في التقويم الخاص بك، وهو أفضل استخدام لـ تتبع المعالم الرئيسية أو التحديثات الرئيسية في عملية التخطيط للحدث. عند عرض التقدم المحرز في الحدث على المديرين أو أصحاب المصلحة، يمكنك استخدام هذا القالب للتعبير عن مكانك في الجدول الزمني للمشروع والمهام الرئيسية التي لم تكتمل بعد. تنزيل هذا النموذج

9. قالب تسويق الحدث من ClickUp

قم بتنزيل هذا القالب

هذا قالب تسويق الحدث من ClickUp نظرة عامة واضحة لأهداف الفعالية وأهدافها، بالإضافة إلى هيكل منظم لتتبع تفاصيل الفعالية مثل الجمهور المستهدف, الجدول الزمني للفعالية وإدارة الميزانية والمزيد. يمكنك تعيين المهام لأعضاء فريق محددين ومراقبة التقدم المحرز في واجهة واحدة سهلة التنقل.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي قالب ClickUp لتخطيط الفعاليات بميزات مثل التذكيرات والعلامات والحقول المخصصة لضمان سير فعاليتك دون عوائق. مع وجود جميع التفاصيل الأساسية لتخطيط الفعاليات في مكان واحد، يمكنك أن تطمئن إلى أن فعاليتك ستكون ناجحة. تحميل هذا القالب

10. قالب جدول الفعاليات الخماسية في الإكسل

عبر مايكروسوفت أوفيس

هذا الحدث المكون من خمسة أيام قالب الجدول الزمني من Microsoft مفيد للضيوف كما هو مفيد لمنظم الحدث. غالبًا ما تستغرق المؤتمرات وفعاليات التواصل عدة أيام ويمكن أن تضم عشرات المتحدثين ووجبات الغداء المجدولة والأنشطة - والحد الأدنى من فترات الراحة.

يمكن الاحتفاظ بنموذج تخطيط الفعاليات المجاني هذا في متناول اليد أثناء الفعالية واستخدامه من قبل منظمي الفعالية لضمان بدء كل عنصر وانتهائه كما هو متوقع. وبالنسبة للضيوف، يمكن تعديل هذا القالب خلال الفعالية أو استخدامه مسبقاً لتخطيط كل يوم حول أكثر المتحدثين أو الجلسات المتوقعة. تنزيل هذا القالب

ما الذي تبحث عنه في قالب تخطيط الفعاليات؟

أثناء عملية التخطيط للفعالية، يمكن أن يكون نموذج تخطيط الفعالية عاملاً مغيراً لقواعد اللعبة. فهو يعمل على تبسيط سير عملك، ويحافظ على تنظيم كل شيء، ويضمن عدم إغفال أي تفاصيل. ولكن ليست كل القوالب متساوية. إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار قالب تخطيط الفعاليات:

الشمولية: يجب أن يغطي نموذج التخطيط الجيد للفعالية جميع جوانب تنظيم الفعالية. ويشمل ذلك تفاصيل الفعالية مثل وضع الميزانية والجدولة واختيار المكان وإدارة قائمة الضيوف والتسويق وتحليل ما بعد الفعالية. إذا لم يعالج القالب مجالاً رئيسياً من التخطيط للفعالية، فقد يجعلك تتخبط في اللحظة الأخيرة.

قابلية التخصيص: كل فعالية فريدة من نوعها، لذا يجب أن يكون نموذج التخطيط للفعالية مرنًا بما يكفي لاستيعاب احتياجاتك الخاصة. ابحث عن النماذج التي تسمح لك بإضافة أو إزالة أو تعديل الأقسام حسب الحاجة.

سهولة الاستخدام: يجب أن يبسّط قالب تخطيط الفعاليات عملك لا أن يعقّده. يجب أن يكون سهل الفهم والتنقل، مع تخطيط واضح وبديهي. إذا كنت تقضي وقتًا أطول في معرفة كيفية استخدام القالب أكثر من التخطيط الفعلي لفعاليتك، فهذا يعني أنه ليس الأداة المناسبة لك.

ميزات التعاون: إذا كنت تعمل مع فريق، فستحتاج إلى قالب يدعم التعاون. هذا يعني أنه يمكن لعدة أشخاص عرض القالب وتحريره في نفس الوقت، مما يسهل تنسيق الجهود وإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

إمكانية الوصول: يجب أن يكون قالب تخطيط الحدث الخاص بك متاحاً من أي مكان وفي أي وقت. هذا الأمر مهم بشكل خاص إذا كنت أنت أو أعضاء فريقك في كثير من الأحيان أثناء التنقل. ابحث عن القوالب المستندة إلى السحابة التي يمكن الوصول إليها من أي جهاز متصل بالإنترنت.

القابلية للتطوير: أخيرًا، ضع في اعتبارك ما إذا كان القالب يمكنه التعامل مع حجم وتعقيد الحدث الخاص بك. إذا كنت تخطط لمؤتمر كبير لعدة أيام، على سبيل المثال، ستحتاج إلى قالب أكثر قوة مما لو كنت تنظم تجمعاً صغيراً غير رسمي.

خطط لفعالية ناجحة باستخدام قوالب تخطيط الفعاليات المجانية

يبدأ التخطيط الفعال للفعالية بالتخطيط الفعال للفعالية برنامج مجاني لإدارة المشاريع الذي يمكنه مواكبة العملية الخاصة بك، وتحديد التفاصيل المهمة للحدث الخاص بك، ومساعدتك في توصيل التحديثات إلى جميع المعنيين.

فكّر في نموذج التخطيط المثالي للفعالية كهيكل يمكن وضعه فوق أداة إدارة المشروع الخاصة بك لمنحك أنت وفريق العمل نقطة انطلاق واضحة منذ البداية.

القوالب هي أكثر من مجرد مورد للتوصيل والتشغيل للتحقق من عملك مرة أخرى. ولتحقيق أقصى استفادة منها، يجب أن تقدم قوالب تخطيط الأحداث الخاصة بك الدعم أثناء كل مهمة متعلقة بالحدث مع ميزات ديناميكية مثل أتمتة سير العمل وحالات المهام القابلة للتخصيص وطرق العرض المرنة للمشروع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التخطيط للحدث هو عمل تعاوني. لذلك فإن القالب الذي لا يمكن مزامنته عبر أجهزة متعددة أو مشاركته مع المساهمين خارج مساحة العمل الخاصة بك سيتسبب في بعض العقبات على طول الطريق.

TL؛ DR، يمكن أن يكون التخطيط للحدث مرهقًا. ولكن مع القالب الصحيح؟ هناك أمل. 💜

أفضل القوالب هي القوالب القابلة للتخصيص، وهي مجانية تماماً، ومرفقة ببرنامج إدارة الفعاليات المصمم لتركيز عملك وجمع الفريق معاً والحفاظ على سير الأمور.

مثل انقر فوق . 🙂

ClickUp هي منصة الإنتاجية المتكاملة لمنظمي الفعاليات وفرق العمل وأصحاب المصلحة لتبادل الأفكار والتصرف بناءً على أفكارهم وإحياء الفعاليات باستخدام مساحة عمل تعاونية واحدة. مع مجموعة غنية من ميزات قابلة للتخصيص بالكامل و15 طريقة عرض فريدة لسير العمل، و أكثر من 1,000 عملية تكامل ، يساعد ClickUp الفرق في الوصول إلى العمل عبر التطبيقات وتبسيط أي عملية.

اشترك في ClickUp خطة مجانية للأبد اليوم للوصول إلى مئات القوالب المعدة مسبقًا لكل حالة استخدام - بما في ذلك العشرات التي تم إنشاؤها خصيصًا لتخطيط الحدث التالي. 🪩