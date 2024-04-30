عند إدارة مشروع ما أو مجرد العصف الذهني، يمكن أن تتشابك أفكارك وأفكارك الجديدة مثل خيوط الغزل بعد انتهاء القطة من اللعب بها. A خريطة ذهنية هي مثل إبرة الحياكة - فهي تساعدك على نسج الأفكار في سترة جميلة من الخطة! 🧶

تتيح لك قوالب الخرائط الذهنية تصور وتنظيم المفاهيم والمعلومات من خلال توفير إطار عمل جاهز يمكنك استخدامه على الفور. يمكن لأي شخص من الطلاب إلى مديري المشاريع الاستفادة من هذه الأداة للتخطيط واتخاذ القرارات وحل المشكلات.

في هذه المقالة، سنشاركك 10 من قوالب الخرائط الذهنية المفضلة لدينا. استفد من مزاياها العديدة وشاهد عملية التعلم أو التدريس أو تخطيط المشاريع الخاصة بك!

ما هو قالب الخريطة الذهنية؟

قالب الخريطة الذهنية هو عبارة عن خريطة ذهنية رقمية مبنية مسبقاً تمنحك إطار عمل لبدء جلسات العصف الذهني الخاصة بك . تتمتع هذه الخرائط الرقمية بالعديد من المزايا مقارنة بالخرائط الورقية والقلمية.

فهي تتيح مساحة أكبر وحرية أكبر في ارتكاب الأخطاء والتعديلات. كما أنها توفر وظائف إضافية، مثل إضافة وسائط وروابط وعناصر أخرى.

تتشابه الخرائط الذهنية مع خرائط المفاهيم وهي رائعة لتحديد العلاقات المعقدة بين العديد من المفاهيم الرئيسية. أداة أخرى ذات صلة هي المخطط الانسيابي وهو رسم بياني يصور خطوة بخطوة لعملية أو نظام ما.

ارسم وصلات واربط العناصر معًا لإنشاء خرائط طريق أو سير عمل من أفكارك مع فريقك في ClickUp Whiteboards

10 قوالب مجانية للخرائط الذهنية

سواء كان ذلك للاستخدام الشخصي أو التدريس في المدرسة أو تخطيط المشروع ، أ قالب الخريطة الذهنية يساعد على إحياء المفاهيم! 🌱

لقد اخترنا لك 10 من النماذج المفضلة لدينا لتبدأ بها. إنها تعمل في انقر فوق وورد، ومستندات جوجل، وأفضل ما في الأمر أن معظمها مجاني. ألقِ نظرة على قائمتنا واختر القالب الذي يتناسب مع أسلوب تفكيرك.

1. انقر فوق قالب الخريطة الذهنية البسيطة

قالب الخريطة الذهنية البسيطة ClickUp

النموذج قالب الخريطة الذهنية البسيطة من ClickUp تظل وفية لاسمها - إنها أداة رسم الخرائط الذهنية الأكثر وضوحًا لتصور الأفكار والمهام.

في قالب الخريطة الذهنية هذا، يُطلق على المفهوم الرئيسي الجذر، في حين أن الموضوعات الفرعية هي العُقد. يتم تمثيل علاقاتها من خلال الموصلات، والتي يمكنك ترميزها بالألوان لتقديم طبقة إضافية من المعلومات.

يأتي القالب في وضعين:

وضع المهمة: العقد تفاعلية وتمثل المهام. انقر عليها لفتح نافذة المهام وإظهار أو إضافة المزيد من التفاصيل حولها، مثل المكلفين وقوائم المراجعة والمرفقات. يمكنك أيضًا إضافة تعليقات وتتبع الوقت الوضع الفارغ: العقد ثابتة ولا تتضمن أي معلومات إضافية. هذا الوضع مخصص للتصور بدلاً من تخطيط المشروع

قالب رسم الخرائط الذهنية هذا بديهي بقدر ما يمكن أن يكون - جميع الخيارات على بعد نقرة واحدة. اسحب العقد وأفلتها لتحريكها وانقر عليها نقرًا مزدوجًا لتحرير النص. قم بالتكبير والتصغير والتنقل في القالب من خلال توسيع الطبقات وطيها - لتدوين الملاحظات وتوليد الأفكار والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي. تنزيل هذا القالب

2. قالب السبورة الخريطة الذهنية الفارغة ClickUp

قالب السبورة الخريطة الذهنية الفارغة ClickUp خريطة ذهنية فارغة

إذا كنت تفضل شيئًا ملونًا وتفاعليًا أكثر، أعط هذا ClickUp قالب خريطة ذهنية فارغة للسبورة البيضاء محاولة والبدء من لوحة فارغة. إنها خريطة ذهنية في اللوحة البيضاء لـ ClickUp مما يتيح مزيدًا من المرونة والحرية للتعبير عن إبداعك. 🌈

باستخدام تصميم الخرائط الذهنية في السبورات البيضاء، لا يمكنك إنشاء خرائط ذهنية متعددة فحسب، بل يمكنك أيضًا تزيينها بعناصر أخرى، مثل

نص

الصور

مقاطع الفيديو

ملاحظات لاصقة

المستندات

بطاقات الموقع الإلكتروني

توفر العناصر المرئية للقالب رؤى إضافية دون ازدحام الخريطة. لا تتردد في الخربشة وإضافة أشكال أخرى وتعديل نظام الألوان - أي شيء لتوضيح وجهة نظرك!

كما هو الحال في القالب السابق، يمكنك نقل العقد إلى المكان الذي تريده. حدد علامة الجمع بجوار العقدة لإضافة عقدة فرعية. يمكنك إضافة موصلات (أسهم) للإشارة إلى وجود علاقة بين العقد، بغض النظر عن طبقتها أو موضعها.

قم بإنشاء خريطة ذهنية عبر الإنترنت في الوضع الفارغ افتراضيًا، بحيث لا تكون العقد مرتبطة بالمهام. يمكنك إنشاء المهام بشكل منفصل ووضعها حول الخريطة إذا كنت بحاجة إلى ذلك. تنزيل هذا القالب

3. قالب الخرائط الذهنية لمشروع ClickUp

قالب الخرائط الذهنية لمشروع ClickUp

عند التعامل مع المشاريع المعقدة، من المفيد تقسيمها إلى مكونات للحصول على صورة أوضح للمهام المطروحة وفهم تبعياتها. إن قالب تخطيط مشروع ClickUp هو الأداة المثالية لذلك.

تأتي هذه الخريطة الذهنية المجانية مع عدة طرق عرض. الأول هو دليل البدء، وهو مستند يشرح العناصر المختلفة وكيفية استخدامها.

التالي هو طريقة عرض قائمة الأفكار. وهي موطن جميع بياناتك. في الحقول، يمكنك تلخيص المعلومات الأساسية حول كل مهمة، مثل الحالة والمُعيَّن والفريق والتعليق. يمكنك بعد ذلك تجميع المهام وتصفيتها وفرزها لتحديد أولوياتها.

أخيرًا، يحتوي القالب على عرض الخريطة الذهنية في وضع المهام. تظهر العقد والوصلات بألوان مختلفة تشير إلى حالاتها. يمكنك تغيير الفئات والألوان لتتناسب بشكل أفضل مع سير عمل المشروع . انقر على السهمين بجوار نص العقدة لإدارة جميع تفاصيل المهمة.

لاحظ أنه يمكنك بسهولة إنشاء خريطة ذهنية لأي مشروع آخر أيضًا. أنشئ تسلسلاً هرميًا للمهام في طريقة عرض القائمة، ثم أضف طريقة عرض جديدة للخرائط الذهنية، وستظهر الخريطة بشكل سحري في ثوانٍ. ✨ قم بتنزيل هذا القالب

4. قالب الخريطة الذهنية لإدارة وكالة ClickUp

قالب الخريطة الذهنية لإدارة وكالة ClickUp

تشبه إدارة الوكالة قيادة الأوركسترا. فهي تتطلب المهارة والدقة والإبداع والإحساس بالإيقاع لجعل الأداء متناغمًا وديناميكيًا.

هذا قالب الخريطة الذهنية لإدارة الوكالات من ClickUp يساعدك على تجميع كل الأفكار والمهام والاستراتيجيات لخلق سيمفونية من الإنتاجية. 🎶

في حين أن قوالب الخرائط الذهنية السابقة سهلة الاستخدام حتى بالنسبة للمستخدمين عديمي الخبرة، فإن هذا القالب أكثر تقدمًا ويحتاج إلى بعض الوقت للتعود عليه. لحسن الحظ، يأتي القالب مع دليل شامل لمساعدتك على إتقان جميع ميزاته.

يشغل مساحة كاملة ويتكون من العديد من المجلدات، كل منها يحتوي على العديد من القوائم والعروض. تغطي المجلدات أهم جوانب إدارة الوكالة:

CRM : قوائم العملاء المحتملين والصفقات والحسابات وجهات الاتصال

: قوائم العملاء المحتملين والصفقات والحسابات وجهات الاتصال نطاق العمل : المستندات التي تحدد العمل الذي ستقوم به لكل عميل

: المستندات التي تحدد العمل الذي ستقوم به لكل عميل الفواتير والفواتير : الفواتير وقائمة تتبع الفواتير

: الفواتير وقائمة تتبع الفواتير ارتباطات ما بعد البيع : الصفقات والمشاريع وإدارة الموارد الواردة التي تم إغلاقها

: الصفقات والمشاريع وإدارة الموارد الواردة التي تم إغلاقها مشاريع العملاء الصغيرة والكبيرة : إدارة المشاريع والوثائق للاجتماعات عبر الإنترنت

: إدارة المشاريع والوثائق للاجتماعات عبر الإنترنت ملاحظات العميل: نموذج الملاحظات والنتائج

يأتي القالب مع ثمانية نماذج معدة مسبقًا أتمتة لتبسيط سير عملك . يمكنك تحريرها وإنشاء إجراءات تلقائية مخصصة. تنزيل هذا القالب

5. قالب الخريطة الذهنية لتدفق المستخدم ClickUp

يتيح لك قالب تخطيط المستخدم هذا إنشاء تمثيلات مرئية لأفكار معقدة مثل تدفقات المستخدم والإطارات السلكية والمخططات الهندسية

لإنشاء أفضل تجربة مستخدم ممكنة، تحتاج إلى تصميمها بعناية. مع هذا قالب تدفق المستخدم من ClickUp يمكنك رسم خريطة للعملية لفهم كيف تبدو للمستخدم. وبهذه الطريقة، يمكن للمحترفين المبدعين اكتشاف التناقضات والثغرات في المنطق وإصلاحها قبل إطلاق التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

قد تبدو هذه المهمة مملة، لكن قالب رسم الخرائط الذهنية هذا ليس كذلك. فهو يستخدم أشكال وألوان ورسومات ممتعة لنقل الخطوات والعناصر المختلفة، مما يجعل العملية أكثر ديناميكية لعرض فكرتك الرئيسية.

في هذا القالب، تمثل الأشكال المختلفة محطات وأنشطة ونقاط اتخاذ القرار. يمكنك إضافة موصلات للإشارة إلى اتجاه التدفق وإرفاق لقطات شاشة لإظهار شكل كل خطوة من منظور المستخدم. كما هو الحال مع قوالب السبورة الأخرى، يمكنك إدراج عناصر إضافية، والعمل من أنماط وطرق عرض مختلفة لتوفير المزيد من القيمة. تنزيل هذا القالب

6. انقر فوق قالب الخريطة الذهنية لتتبع الأخطاء وتتبع المشكلات

قالب الخريطة الذهنية لتتبع الأخطاء والمشكلات

لضمان تشغيل منتجهم وبيعه بشكل جيد، يحتاج المطورون إلى العمل باستمرار على إتقانه. وبما أن ذلك يتضمن الكثير من المعلومات، فهم بحاجة إلى طريقة لـ تنظيمها وتصورها. وهذا ما يقوم به قالب تتبع الأخطاء والمشكلات في ClickUp هو كل شيء!

إنها أداة قوية أداة تواصل تربط فرق الهندسة والدعم والمنتجات، بالإضافة إلى العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين. وهي تساعد على تقليل تلك الاجتماعات الدنيوية وغير الضرورية مع ضمان اتباع الجميع للخطوات الصحيحة المتبعة لتتبع المشكلات والأخطاء.

يحتوي هذا القالب على مستوى المجلد على العديد من القوائم وطرق العرض:

دليل القالب

قائمة العيوب الرئيسية

الأخطاء المبلغ عنها

القيود والحلول

مستندات الفريق (العمليات والأسئلة الشائعة)

في المجلد الرئيسي، يمكنك أيضًا العثور على نموذج تقديم الأخطاء. قم بتوزيعه على المستخدمين لجمع الملاحظات. بعد الانتهاء، سيحولها ClickUp تلقائيًا إلى مهمة لتوفير الوقت. يمكنك أيضًا إضافة الأتمتة والتكامل مع أدوات التطوير المفضلة لديك مثل GitHub و GitLab و BitBucket.

قم بإنشاء خريطة ذهنية من أي من القوائم لتصور العمل الذي أمامك أو حدد الخطوط العريضة للإبلاغ عن الأخطاء وعمليات الحل. للقيام بذلك، انتقل إلى قائمة الاختيارات وأضف طريقة عرض خريطة ذهنية جديدة. حدد بنية المهمة لاستخدام التسلسل الهرمي الموجود والحفاظ على الخريطة تفاعلية. تنزيل هذا القالب

7. قالب رسم الخرائط الذهنية لجودة المشروع في Word بواسطة Template.net

استخدم قالب الخريطة الذهنية لجودة مشروع Microsoft Word الخريطة الذهنية للجودة من Template.net للتوصل إلى خطة قوية لضمان الجودة وضمان رضا العملاء

بصفتك مقدم منتج أو خدمة، من واجبك أن تتأكد من أن عملاءك يحصلون على قيمة أموالهم. وهذا ما يجعلهم يعودون إليك، ويعزز ولاءهم على المدى الطويل، ويقوي علامتك التجارية. 💪

والطريقة الأكثر فعالية لتحقيق ذلك هي من خلال خطة قوية لضمان جودة المشروع. استخدم نموذج جلسة رسم الخرائط الذهنية لجودة المشروع في Word من Template.net لوضع الخطة وتصور هيكلها.

يحتوي القالب على ثلاثة فروع رئيسية:

إدارة الجودة: نهج استباقي، يتضمن تعليمات لمنع المشاكل وتعزيز الجودة منذ البداية خطة إدارة الجودة: يحدد الاستراتيجيات والموارد التي يجب توظيفها لضمان الجودة مراقبة الجودة: نهج تفاعلي، يشير إلى مراقبة وفحص المنتجات والخدمات والعمليات، واكتشاف المشكلات ومعالجتها

لتنزيل هذا القالب أو غيره من أمثلة الخرائط الذهنية، تحتاج إلى الاشتراك في إحدى خطط Template.net المدفوعة. تنزيل هذا القالب

8. قالب الخرائط الذهنية للقصة القصيرة في Word بواسطة Template.net

يعد قالب الخريطة الذهنية للقصة القصيرة في Microsoft Word من Template.net مساعدًا موثوقًا لأي قاصّ

على الرغم من أنها أقل ضخامة من الروايات، إلا أن القصص القصيرة لا تزال تتطلب قدراً هائلاً من العمل. ففي النهاية، عليك أن تحزم عالماً كاملاً من الإبداع في كوكبة صغيرة. 🌌

لحسن الحظ، هناك العديد من الأدوات المفيدة لمساعدتك على تنظيم المعلومات وصياغة قصة جذابة. أحد هذه الأدوات هو قالب الخرائط الذهنية للقصة القصيرة في Word من Template.net.

يتفرع المخطط إلى خمسة أجزاء، يمثل كل منها جانبًا أساسيًا من جوانب سرد القصص:

الإعداد

الحبكة

الصراع

الشخصيات

الموضوع

يمكنك إضافة المزيد من الفروع لتخطيط أفكار محددة. هذا بديهي خريطة ذهنية للكلمات تسمح لك بربط عناصر قصتك وتوسيع نطاقها بصريًا، مما يضمن لك سردًا متماسكًا ومقنعًا للتسويق أو لأي غرض آخر. تنزيل هذا القالب

9. فارغ قالب الخريطة الذهنية في مستندات جوجل بواسطة GDoc

قم بتوجيه عملية التفكير الخاصة بك باستخدام قالب الخريطة الذهنية الفارغة لمحرر مستندات جوجل من GDoc

إذا كان التخطيط هو نقطة الألم بالنسبة لك، جرب هذا قالب خريطة ذهنية فارغة في محرر مستندات جوجل بواسطة GDoc . يوفر إطار عمل قوي ومتعدد الأغراض لهيكلة وترتيب أفكارك وخططك. 🛠️

من بين أمثلة الخرائط الذهنية في هذه القائمة، لا يمكن أن يكون هذا النموذج أسهل من غيره. اتبع تعليمات التنزيل وابدأ تشغيل القالب في محرر مستندات جوجل. املأه مربعًا تلو الآخر، وحدد خانات الاختيار بجوار المهام أثناء إكمالها، وشاهد كل شيء يؤتي ثماره أثناء تسجيل المزيد من الأفكار في المستند.

مع وجود أكثر من 12 عقدة موضوعية فرعية، يمنحك القالب مساحة كبيرة للتفكير، ولكن يمكنك دائمًا توسيعه. تصميمه البسيط نظيف ولا يشتت انتباهك عن القضايا المهمة. قم بتنزيل هذا القالب

10. قالب الخريطة الذهنية لإدارة المشاريع في محرر مستندات جوجل بواسطة GDoc

استخدم قالب الخريطة الذهنية لإدارة المشاريع في محرر مستندات جوجل هذا من GDoc للتعامل مع أي مشروع بسهولة

غالباً ما تكون البدايات هي الجزء الأصعب في إدارة المشاريع. حتى لو كانت لديك فكرة استثنائية، فإن وضعها في كلمات وتحديد الأهداف القابلة للتنفيذ قد يبدو وكأنه ماراثون لا ينتهي في بعض الأحيان. 😮‍💨

وهنا يأتي دور قالب الخريطة الذهنية لإدارة المشاريع GDoc في محرر مستندات Google. إنها أداتك المفضلة لوضع استراتيجيات الخطوات التالية لأي مشروع وتتبع جميع جوانبه المهمة.

يأتي هذا القالب مملوءًا مسبقًا، مما يمنحك خط أساس قويًا للعمل عليه عند البدء في التخطيط ويسمح لك بإدراج شعار علامتك التجارية لجعلها خاصة بك. يتضمن القالب خطوات المشروع التالية:

تكامل المشروع إدارة الجدول الزمني إدارة التكاليف إدارة المخاطر إدارة المشتريات

يمكنك دائمًا تعديل القالب لجعله يتناسب بشكل أفضل مع المشروع الحالي أو سير العمل المفضل لديك. تنزيل هذا القالب

ما الذي يجعل قالب الخريطة الذهنية جيدًا؟

يجب أن تتبع الخريطة الذهنية الفعالة وتسمح لك بتصور عملية التفكير الخاصة بك. ولخدمة هذا الغرض، فإن قالب خريطة ذهنية جيدة يحتاج إلى:

أن يكون لديه تخطيط واضح : تسلسل هرمي منطقي يوفر المزيد من الوضوح ويحدد الموضوعات الرئيسية والمواضيع الفرعية وعلاقاتها

: تسلسل هرمي منطقي يوفر المزيد من الوضوح ويحدد الموضوعات الرئيسية والمواضيع الفرعية وعلاقاتها أن يكون حسن التصميم : تجعل الأشكال والألوان والعناصر البصرية الأخرى المستند أكثر جاذبية وجمالية

: تجعل الأشكال والألوان والعناصر البصرية الأخرى المستند أكثر جاذبية وجمالية السماح بالتخصيص : يجب أن يكون القالب قابلاً للتكيف مع مختلف الاستخدامات والأغراض

: يجب أن يكون القالب قابلاً للتكيف مع مختلف الاستخدامات والأغراض تسهيل التواصل: تسهيل التواصل: التعاون في الوقت الحقيقي تساعدك الميزات، مثل الملاحظات والتعليقات، على العصف الذهني كفريق واحد

## اختر أفضل قوالب الخرائط الذهنية لمشروعك

لست متأكدًا من القالب الذي تختاره؟ اطلع على ملخص موجز لأبرز مزاياها:

قالب فوائد قالب الخريطة الذهنية البسيطة يسمح لك بإنشاء خرائط ذهنية تفاعلية أو ثابتة لتناسب أي غرض قالب الخريطة الذهنية الفارغة للخرائط الذهنية يشجع على الإبداع من خلال توفير إطار تنظيمي مرن وملون قالب رسم خرائط المشاريع يساعدك على تصور المشاريع المعقدة وتقسيمها لتسهيل التخطيط والتنفيذ قالب الخريطة الذهنية لإدارة الوكالة يوفر لك جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة الوكالة بفعالية قالب تخطيط تدفق المستخدم يمنحك فكرة عن كيفية تجربة المستخدمين لمنتجك لمساعدتك تحسين العملية قالب تتبع الأخطاء وتتبع المشكلات يسهل تتبع الأخطاء وحلها بكفاءة من خلال التواصل الفعال قالب الخريطة الذهنية لجودة مشروع مايكروسوفت وورد Microsoft Word خريطة ذهنية للجودة من Template.net يتيح التخطيط الشامل لضمان جودة المشروع في ثلاث خطوات مايكروسوفت وورد قالب الخريطة الذهنية للقصة القصيرة من Template.net ينظم أفكارك لمساعدتك على صياغة قصص قصيرة جذابة قالب الخريطة الذهنية الفارغة لمحرر مستندات جوجل من GDoc يمنحك مساحة كبيرة لتخزين وتنظيم أفكارك ومهامك قالب الخريطة الذهنية لإدارة المشاريع في محرر مستندات جوجل من GDoc يبسط إدارة المشروع ويقدم اقتراحات للتخطيط

بغض النظر عن الغرض أو نطاق المشروع، فإن الخريطة الذهنية الخرائط تجعل المفاهيم المعقدة والعمليات أكثر وضوحًا وأكثر قابلية للإدارة. ابدأ باستخدام هذه القوالب اليوم و خطط طريقك نحو التألق! 🦸

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