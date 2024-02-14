10 قوالب مجانية لتقرير التقدم المحرز في Excel وWord و ClickUp

يعرف كل مدير مشروع أن إبقاء الجميع على اطلاع على حالة مشروعك قد يبدو أحيانًا مثل قطيع القطط. 🤷🏼‍♀️

بين مراقبة الخطوات التالية، والتحقق من أعباء عمل أعضائك، وإعداد التقارير لأصحاب المصلحة - هناك الكثير من المعلومات التي يجب الاحتفاظ بها في متناول اليد. ويتطلب الأمر أكثر من نظام مجلدات مفصّل على قرصك الصلب للاحتفاظ بها كلها معاً.

يبدأ الحل بنظام موحد للتقارير المرحلية لجمع التحديثات الرئيسية لإدارة المشروع وتوزيعها بسهولة في الوقت المناسب.

...ولكن كيف يمكنك إنشاء هذه العملية الموحدة؟ باستخدام قالب تقرير مرحلي قابل للتخصيص بالطبع 🙂

توفر قوالب التقارير المرحلية الهيكلية المناسبة المبنية مسبقًا من أجل توفير الوقت وتقليل الأخطاء أثناء إعداد تقاريرك المرحلية - طالما أنك تعرف الميزات التي يجب أن تبحث عنها!

كل شيء يبدأ بك.

متطلبات مشروعك المحددة، وعملياتك الحالية، وعملياتك الحالية و برنامج مجاني لإدارة المشاريع سيؤثر على قالب التقرير المرحلي الأفضل لفريقك وحالة الاستخدام. ولكن لا داعي للذهاب إلى الويب! لدينا كل ما تحتاجه للعثور على أفضل قالب تقرير مرحلي في هذه المقالة بالذات.

تابع معنا بينما نغطي جميع خصوصيات وعموميات التقارير المرحلية للمشروع. اعثر على التعريفات الرئيسية، وتفصيلات الميزات، والوصول إلى 10 من أفضل قوالب التقارير المرحلية لأدوات العمل المفضلة لديك.

ما هو قالب التقرير المرحلي؟

قالب التقرير المرحلي هو نموذج أو صفحة أو قائمة مرجعية معدة مسبقاً لتقديم تقارير مرحلية مفصلة باستمرار وثائق المشروع في الوقت المناسب. يمكن تصميم هذه الموارد لتتناسب مع الاحتياجات المحددة للمشروع أو عمليات فريق العمل لديك، ويتم الاحتفاظ بها بشكل عام من قبل مديري المشروع لمشاركتها مع الأعضاء وأصحاب المصلحة على أساس أسبوعي أو شهري.

يمكن مشاركة نماذج التقارير المرحلية ونسخها وتخصيصها بسهولة، مما يلغي الحاجة إلى البدء من الصفر كل أسبوع. بدلاً من ذلك، ما عليك سوى توصيل التحديثات وتشغيلها في مستند فريقك المخصص وإرسالها إلى اللاعبين الرئيسيين.

تجميع المهام في لوحة كانبان حسب الحالة والحقول المخصصة والأولوية والمزيد في طريقة عرض لوحة ClickUp

ولكن لا يمكن مشاركة جميع التقارير المرحلية عبر الفرق والقطاعات. ستحدد حالة استخدامك ونوع المشروع والمجموعة التقنية الخاصة بك أي قالب تقرير تقدم المشروع مناسب لك. وكلما أسرعت في تحديد الاختلافات الرئيسية والميزات التي يجب أن تكون لديك، كلما كنت في طريقك إلى تحقيق أهدافك وتقديم التقارير المرحلية لأحلام المشرفين عليك. 💜

ما الذي يجعل قالب التقرير المرحلي للمشروع جيدًا؟

إذاً، إذا لم يكن بإمكان جميع الفرق استخدام نفس قوالب التقارير المرحلية، فكيف تعرف النموذج المناسب لك؟

لتجنب ممارسة التجربة والخطأ التي تستغرق وقتاً طويلاً ومحبطة في آن واحد، ابحث عن الميزات التالية عند استخدام قالب ما أثناء إنشاء التقارير المرحلية

قابلة للتخصيص والتعديل بسهولة لتخصيص المستند المُعدّ مسبقاً وفقاً لاحتياجاتك

لتخصيص المستند المُعدّ مسبقاً وفقاً لاحتياجاتك ميزات تعاون مدمجة مثل التحرير المباشر ومشاركة عناوين URL لضمان وصول جميع الأعضاء والأطراف المعنية

مثل التحرير المباشر ومشاركة عناوين URL لضمان وصول جميع الأعضاء والأطراف المعنية مشاهدات متعددة لدعم القائمة، ولوحة كانبان، ومخطط جانت، والجدول الزمني، وغيرها من الطرق المرئية للغاية لإدارة التقدم المحرز

لدعم القائمة، ولوحة كانبان، ومخطط جانت، والجدول الزمني، وغيرها من الطرق المرئية للغاية لإدارة التقدم المحرز مهام قابلة للتنفيذ لتحميل الأعضاء المسؤولية عن العناصر القادمة والحفاظ على تقدم مشروعك إلى الأمام

لتحميل الأعضاء المسؤولية عن العناصر القادمة والحفاظ على تقدم مشروعك إلى الأمام عمليات تكامل متعددة لجلب المزيد من السياق إلى تقرير التقدم المحرز من أدوات العمل الأخرى

راقب تحديثات المشروع، وقم بإدارة مهام سير العمل، وتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

والمزيد!

هذه الميزات الخمس قد تكون قطرة في بحر مقارنة بما تبحث عنه. لكن الخبر السار هو أن القالب الخاص بك موجود! هناك كمية لا حصر لها من الموارد في متناول يدك بفضل محرك البحث المفضل لديك، ولكن لماذا تضيع ساعة (أو يوم) في البحث في صفحات الروابط؟ بدلاً من ذلك، ابدأ بالأفضل. 🤓

10 قوالب مجانية لتقرير التقدم

لقد قمنا بواجبنا لنقدم لك أفضل قوالب التقارير المرحلية ل ClickUp و Excel و Word. بغض النظر عن البرنامج المفضل لديك، أو حالة الاستخدام، أو أسلوب عملك، لدينا قالب التقرير المرحلي الذي كنت تبحث عنه. ✨

1. قالب التقرير المرحلي من ClickUp

قالب التقرير المرحلي من ClickUp

ال قالب التقرير المرحلي من ClickUp هو نقطة البداية المثالية. فكر في هذا القالب كمعيار لمقارنة جميع قوالب التقارير المرحلية الأخرى به - إنه متعدد الاستخدامات! مدعوم بمحرر المستندات الديناميكي المدمج في ClickUp, مستندات ClickUp يحتوي هذا القالب على كل الميزات الرئيسية التي تحتاجها لإنشاء عمليات إعداد التقارير المرحلية وتحسينها.

هذا صفحة واحدة مقسمة إلى أقسام واضحة لتحديد من وماذا وأين وأين ومتى للمشروع الذي تتعامل معه. وقد تم تنسيقها لمساعدتك في تقديم نظرة عامة سريعة على التحديثات الرئيسية لإبقاء فريق المشروع وأصحاب المصلحة الخارجيين على اطلاع على ما وصلت إليه الأمور وما يجب القيام به بعد ذلك.

عند التمرير لأسفل الصفحة، سيُطلب منك مشاركة حالة المشروع، أي المعالم التي وصل إليها المشروع حتى الآن، وأي خطوات تالية مطلوبة - كل ما يريد أصحاب المصلحة معرفته. كما أنه يوفر القدرة على تسليط الضوء على أي مشاكل تظهر ومعلومات تحتاج إلى معرفتها لأي شخص يقرأ التقرير المرحلي للمشروع للمرة الأولى. تنزيل هذا القالب

2. تقرير حالة المشروع قالب بواسطة ClickUp

قالب تقرير حالة المشروع من ClickUp

هل أنت جاهز للارتقاء بالأمور؟ 🔥

ال قالب تقرير حالة المشروع من ClickUp هو قالب السبورة الرقمية الذي طالما طلبه أعضاء فريق التعلم المرئي لديك! باستخدام قالب ClickUp التعاوني السبورات البيضاء ميزة، يمكن لفريقك العمل معًا لتحديد:

نظرة عامة على المشروع

التقدم المحرز منذ تقريرك الأخير

أي دعم أو موارد إضافية مطلوبة للمضي قدماً

النتائج الرئيسية وأبرز ما جاء في التقرير

المجالات التي سارت على نحو جيد وتلك التي تحتاج إلى تحسين

إنه في الأساس عبارة عن فحص نبض مرئي وتعاوني للغاية يمكنك الرجوع إليه طوال فترة المشروع للإبلاغ عن التقدم المحرز - دون الحاجة إلى نسخ مستند جديد كل أسبوع.

وبما أن هذا القالب مصمم للوحات البيضاء ClickUp Whiteboards، سيكون لديك القدرة على إكمال المخطط جنباً إلى جنب مع فريقك باستخدام التحرير المباشر التعاوني، ومعرفة من يشاهد لوحتك، وتضمين الوسائط وبطاقات الموقع الإلكتروني من برامج أخرى، وتحويل النص مباشرةً إلى مهام قابلة للتنفيذ. اللوحات البيضاء هي حقًا أداة أحلام كل مدير مشروع. 🏆 تنزيل هذا القالب

3. قالب تعقب المشروع من ClickUp

قالب تعقب المشروع من ClickUp

الأمر هو أنك على الأرجح لا تدير مشروعًا واحدًا فقط في كل مرة. يمكن أن يكون الإشراف على مشاريع متعددة والمزيد من المهام الفردية مهمة شاقة بحد ذاتها. بدون قالب التقرير المرحلي الصحيح، قد يكون من المستحيل تقريبًا توصيل حالة كل حالة ومشروع أكبر منها! وهذا ما يجعل قالب تعقب المشروع من ClickUp قيّم للغاية

باستخدام قالب القائمة هذا، يمكنك بسهولة تجميع المهام حسب مراحلها الحالية باستخدام حالات المهام المخصصة مثل الجاهزية، الإنتاج، الإنتاج، البدء في البث المباشر - مع إمكانية إضافة المزيد من الحالات إذا لزم الأمر! ولكن هذا ليس كل شيء. هذا القالب مليء بأربع الحقول المخصصة لـ

مرحلة المشروع

مدة المشروع (بالأيام)

RAG (للإبلاغ عن الأولويات)

تاريخ الانتهاء

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع بإمكانية الوصول إلى أربع طرق عرض جاهزة لسير العمل لإدارة تقدم مشروعك من كل الزوايا، بما في ذلك مخطط جانت والتفاعلية لوحة كانبان مرتبة حسب المهام لكل مكلف.

وفي الوقت نفسه، سيتمكن أي شخص يلقي نظرة من إلقاء نظرة على المهام الأخرى المتعلقة بالمهام، وتخطيطها وتنفيذها بطريقة منطقية لجميع المعنيين. تنزيل هذا القالب

4. قالب تقرير تقدم الحملة من ClickUp

قالب تقرير تقدم الحملة من ClickUp

الآن دعونا نتعمق في التفاصيل حسب حالة الاستخدام - بدءًا من قالب تقرير تقدم الحملة من ClickUp ! هناك الكثير من المتغيرات التي يجب مراعاتها عند تشغيل حملاتك الإعلانية وإدارتها. وعلى عكس تطوير البرامج أو إعداد الموظفين، تلعب التكلفة ومقاييس الأداء في الوقت الفعلي دورًا رئيسيًا طوال الحملة بأكملها. إذا لم يكن أحد العناصر مناسبًا لجمهورك، فقد حان الوقت لتغيير محوره.

يجعل قالب ClickUp Doc هذا من السهل الحفاظ على تلك العناصر من خلال مستند منسق لمساعدتك في اختيار مشروع OKRs المشروع للمراقبة، ومراقبة التكلفة، وإدارة الإيرادات، والمزيد. على سبيل المثال، يمكنك أن تتصوّر بسرعة مقدار ميزانية الحملة التي تم إنفاقها حتى الآن ومقدار الإيرادات التي حققها هذا الاستثمار. يمكنك أيضًا عرض مخطط للنقرات والتحويلات لتحديد أي اتجاهات رئيسية.

استخدم هذا النموذج لمراقبة فعالية إعلانات حملتك ونتائجها، لمشاركتها مع أصحاب المصلحة الآخرين ولإجراء التعديلات حسب الحاجة لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار. تنزيل هذا القالب

5. قالب تتبع الإنتاج من ClickUp

قالب تتبع الإنتاج بواسطة ClickUp

تعد مقاطع الفيديو من أكثر المشاريع تعقيدًا التي تتولاها معظم فرق التسويق والاتصالات. فهي تتطلب تعاوناً وثيقاً بين أعضاء الفريق المتعددين، وأحياناً شهوراً من التخطيط والتنفيذ وما بعد الإنتاج لنشر المنتج النهائي.

وتصبح هذه العملية أكثر تعقيدًا عندما تشرف على إنتاج عدة فيديوهات في وقت واحد، وذلك عندما تكون قالب تتبع الإنتاج من ClickUp في متناول اليد.

يطبق هذا القالب الضخم خمس حالات مهمة مخصصة، و11 حقلاً مخصصاً، وست طرق عرض للمشروع في مساحة العمل الخاصة بك. في طريقة عرض القائمة الافتراضية، يتم تمثيل كل فيديو كمهمة يمكن تنظيمها حسب حالتها الحالية. لإدارة جدول الإنتاج الخاص بك، انتقل إلى طريقة عرض التقويم للحصول على تمثيل مرئي لإيقاع النشر الخاص بك.

وللحصول على تقدم الإنتاج بشكل عام، استخدم طريقة عرض اللوحة المُنشأة مسبقًا لرؤية الحقول المخصصة أثناء العمل. من لوحة كانبان الخاصة بك، ستجد معلومات أساسية مثل موافقات العميل وروابط لوحة العمل وأنواع الإنتاج والموجزات والموارد الإضافية لمزيد من السياق في لمحة سريعة. يحافظ هذا على نظرة عامة مبسطة، مع الاستمرار في توفير التفاصيل اللازمة لإنجاز مقاطع الفيديو في الوقت المحدد وحسب المواصفات للنشر. تنزيل هذا القالب

6. قالب تقرير تقدم الموارد البشرية من ClickUp

قالب تقرير الموارد البشرية من ClickUp

واحدة من أهم عمليات الموارد البشرية هي تقييم الموظفين الجدد بعد أول 30 و60 و90 يوماً من توظيفهم. إن نموذج تقرير الموارد البشرية من ClickUp يساعدك على القيام بذلك. استخدم مستند ClickUp البسيط لإدخال معلومات الموظفين، ثم لاحظ الأماكن التي قد يحتاج فيها الموظفون الجدد إلى تدريب أو إشراف إضافي.

يتضمن القالب المكون من صفحة واحدة أقسامًا لفترات مراجعة متعددة، مما يسمح لك بتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت. والنتيجة هي عملية أكثر انسيابية لضمان ما يلي الموظفون الجدد في مؤسستك النجاح في عملية تأهيلهم. تنزيل هذا القالب

7. قالب بدء الإيقاف والمتابعة بواسطة ClickUp

قالب بدء الإيقاف والتوقف والمتابعة بواسطة ClickUp

يحتوي كل مشروع على نقاط قرار مهمة تحتاج عندها إلى تحديد ما إذا كانت المهام الحالية تستحق البدء أو المتابعة أو تحتاج إلى التوقف. إن قالب البدء والإيقاف والمتابعة بواسطة ClickUp يساعدك على تتبع تلك القرارات بالضبط.

بالنسبة لكل مجال، يمكنك تضمين ملاحظات لاصقة افتراضية للمهام التي تحتاج إلى الإجراء الموضح في هذا القسم. بمرور الوقت، يمكنك نقل تلك الملاحظات اللاصقة بسهولة حسب الحاجة. وأخيراً، يضمن لك الترميز اللوني المفيد سهولة رؤية ما يحتاج فريقك إلى التركيز عليه أو التوقف عن القيام به.

جرب هذه التوقفات

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! تنزيل هذا القالب

8. قالب تقرير حالة العمل الشهري من ClickUp

قالب تقرير حالة العمل الشهري من ClickUp

دعنا ننتقل إلى عرض 30,000 قدم. إذا كنت تبدأ مشروعًا تجاريًا أو تشحن منتجًا جديدًا، يحتاج أصحاب المصلحة الرئيسيون إلى معرفة المعلومات الأساسية حول كيفية سير عملية الإطلاق. إن قالب تقرير حالة الأعمال الشهري من ClickUp يساعد على تبسيط العملية.

يقدم قالب ClickUp Doc هذا نظرة عامة سهلة على ما هو مطلوب تغييرات النطاق والمنجزات ومشكلات السعة. كما يتيح لك أيضًا تسليط الضوء على العمل المنجز في شهر معين، مما يتيح للأعضاء وأصحاب المصلحة نافذة على كيفية أداء العمل وما يجب أن يحدث بعد ذلك. تنزيل هذا القالب

9. قالب تقرير جانت إكسيل المرحلي لإكسيل

قالب تقرير التقدم المحرز لبرنامج Excel عبر برنامج Gantt Excel

لكل من يحبون جداول البيانات التقليدية، هذا القالب المجاني لتقرير التقدم المحرز في إكسل لك 💜

تسمح ورقة الغلاف بالحصول على المعلومات الأساسية، بما في ذلك نظام الرموز الملونة ذات الإشارات الضوئية حول الحالة العامة والنطاق والميزانية و الجدول الزمني .

من هناك، ستجد مخطط جانت أكثر تفصيلاً مع المهام الفردية التي أدت إلى إصدار أحكام أكبر. وبهذه الطريقة، يمكن لأصحاب المصلحة المهتمين وأعضاء الفريق التمسك بالنظرة العامة الأوسع، أو التعمق في التفاصيل حسب الحاجة. تنزيل هذا القالب

10. قالب التقرير المرحلي الأسبوعي لمايكروسوفت وورد

قالب التقرير المرحلي لبرنامج Word عبر Microsoft 365

قالب التقرير المرحلي لـ مايكروسوفت وورد يساعد مديري المشاريع على تقديم الحالة, ملخص المشروع ونظرة عامة على الميزانية، والمخاطر المتعلقة بمشروعك في أي وقت. يحافظ هذا القالب على بساطته، مع أقسام يسهل تحريرها لمساعدتك في رسم صورة لصحة مشروعك بمرور الوقت. بالإضافة إلى أنه يوفر القدرة على تخصيص موضوعاته لتتماشى مع علامتك التجارية. تنزيل هذا القالب

كيفية تقديم ملاحظات حول التقارير المرحلية

الآن وبعد أن أصبح لديك قوالب التقارير المرحلية، دعنا نتحدث عن كيفية تقديم (وتلقي) الملاحظات حول التقارير المرحلية. إليك بعض النصائح لجعل العملية سلسة ومثمرة قدر الإمكان:

1. تقديم أدلة ملموسة

عند تقديم ملاحظات على التقارير المرحلية، من الضروري تقديم أدلة ملموسة لدعم تعليقاتك. على سبيل المثال، بدلاً من قول "هذا التقرير ليس مفصلاً بما فيه الكفاية"، قدم أمثلة محددة للمعلومات التي قد تكون مفقودة أو يمكن أن تستفيد من المزيد من التفاصيل. وهذا يساعد المتلقي على فهم ما يجب معالجته بالضبط وكيف.

2. التركيز على الحلول

عند تقديم الملاحظات، من المهم التركيز على الحلول بدلاً من مجرد الإشارة إلى المشاكل. قدم اقتراحات حول كيفية تحسين التقرير المرحلي أو معالجة أي مشاكل قد تكون أثيرت.

3. كن في الوقت المناسب

من المهم تقديم الملاحظات في الوقت المناسب. قد يؤدي الانتظار لفترة طويلة جدًا لمشاركة أفكارك إلى تكرار نفس المشكلات في التقارير المرحلية المستقبلية، مما قد يؤدي إلى إبطاء تقدم المشروع.

4. تشجيع التواصل المفتوح

شجع التواصل المفتوح بين أعضاء الفريق عند مناقشة التقارير المرحلية. يضمن ذلك أن يكون الجميع على نفس الصفحة ويسمح بمعالجة أي أسئلة أو مخاوف على الفور.

5. الاعتراف بالجهود المبذولة

تأكد من الاعتراف بالجهد المبذول في إعداد التقرير المرحلي، حتى لو كانت هناك مجالات تحتاج إلى تحسين. فهذا يحفز أعضاء الفريق ويظهر لهم أن عملهم محل تقدير.

6. كن محددًا

عند تلقي ملاحظات حول التقارير المرحلية الخاصة بك، اطلب أمثلة أو اقتراحات محددة للتحسين. يساعدك هذا على فهم أفضل لكيفية تحسين التقارير المستقبلية ويضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

7. كن منفتحًا على التغيير

كن منفتحًا على التغيير ومستعدًا لتعديل تقاريرك المرحلية بناءً على الملاحظات. سيؤدي الانفتاح على التغيير إلى تحسين الفعالية الإجمالية للتقرير ويضمن أن يعكس بدقة التقدم المحرز في المشروع.

تتبع النجاح مع نموذج تقرير التقدم المحرز مجاناً

هل تعرف المقولة القديمة حول التركيز على التقدم بدلاً من التركيز على الكمال؟ حسنًا في ClickUp، نحن في ClickUp، نؤمن بالتقدم نحو الكمال - ونموذج التقرير المرحلي الصحيح هو الخطوة الأولى في تحقيق ذلك!

إن استثمار وقتك في قالب التقرير المرحلي هو إضافة بسيطة لسير عمل الإنتاج الخاص بك، حيث يبقي الجميع على اطلاع دائم على آخر المستجدات حول وضع المشروع. سيبدأ أي من القوالب المذكورة أعلاه في البدء في العمل بشكل صحيح، خاصةً القالب القابل للتخصيص من ClickUp.

يمكنك الوصول إلى جميع القوالب المذكورة أعلاه وأكثر من 1,000 نموذج آخر من ClickUp مكتبة القوالب ، بالإضافة إلى مئات من الأغنياء ميزات إدارة المشروع والعديد من التكاملات، وأكثر من ذلك عند اشترك في ClickUp اليوم !