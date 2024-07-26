أفضل 10 تطبيقات لتتبع الأهداف لعام 2025 (مجانية ومدفوعة)

الحياة قصيرة، وقوائم أمنياتنا؟ إنها تستمر في الطول.

في يوم ما، تريد أن تكون في أفضل حالاتك البدنية على الإطلاق، وفي اليوم التالي تريد أن تكون في أفضل حالاتك على الإطلاق، وفي اليوم التالي تريد أن تتطور مهاراتك للتقدم في حياتك المهنية. يمكن أن يصبح العدد الهائل من الأهداف التي نطاردها كل يوم مرهقًا، خاصةً إذا لم نتتبع النتائج ونستخدمها لتغذية دوافعنا.

كيف نفعل ذلك؟

من خلال تطبيقات تتبع الأهداف! بفضل المعجزات التكنولوجية، يمكن لتطبيقات تتبع الأهداف أن تعمل كمدربين شخصيين ومشجعين ومشرفين على المهام في مكان واحد. لقد وجدتها مفيدة في التنظيم وتحديد الأولويات وتتبع كل خطوة في رحلتي.

إذا كنت تبحث عن تطبيقٍ ما أيضًا، فأنت في المكان المناسب.

استناداً إلى تجربتي والاختبارات التي أجراها فريقنا في ClickUp، قمت بتجميع قائمة بأفضل تطبيقات تتبع الأهداف، بما في ذلك البدائل المجانية والمدفوعة.

آمل أن يساعدك هذا في العثور على الحل الذي تحتاجه لتحقيق أهدافك الكبيرة والجريئة والجريئة!

أهمية تطبيقات تتبع الأهداف ## أهمية تطبيقات تتبع الأهداف

بينما نسعى إلى تحقيق طموحاتنا الكبيرة (والصغيرة)، يحتاج الكثير منا إلى المساعدة في الحفاظ على التركيز وقياس التقدم المحرز والبقاء متحمسين مع مرور الوقت.

وهذا هو بالضبط ما تم تصميم تطبيقات تتبع الأهداف من أجله - تحديد الأهداف، وتقسيمها إلى خطوات قابلة للتنفيذ، والاحتفال بالإنجازات، والعمل بجدية أكبر نحو الأهداف الفائتة، ومراقبة مدى التقدم الذي أحرزته وما الذي يجب أن تحققه.

على عكس المخططات الورقية التقليدية التي يمكن أن تضيع أو تتلف بسهولة، توفر هذه الأدوات الرقمية بيانات يمكن الوصول إليها في الوقت الفعلي عن التقدم المحرز. يتيح هذا النهج القائم على البيانات المساءلة والتحفيز والقدرة على التكيف أثناء تحقيق الأهداف.

إنها تتفوق على الملاحظات الرقمية البسيطة من خلال تقديم أطر عمل منظمة وتذكيرات وتحليلات تدفعنا إلى بذل قصارى جهدنا وتصحيح المسار عند الحاجة.

هل تتساءل عن التطبيقات التي تقدم كل هذه المزايا وأكثر؟ دعنا نكتشف ذلك.

أفضل 10 تطبيقات لتتبع الأهداف في لمحة سريعة

لمساعدتك في اختيار أفضل تطبيق لتتبع الأهداف، قمنا بتجميع جدول يلخص أفضل 10 خيارات متاحة. يقدم كل تطبيق ميزات فريدة من نوعها مصممة خصيصًا للأهداف المختلفة وتفضيلات المستخدم. اطلع عليها:

التطبيق الأفضل لـ ميزة مميزة انقر فوق * تحديد الأهداف وإدارتها بشكل شامل مع إمكانات إدارة المهام القابلة للتكيف * مجموعة من التخصيصات لإلقاء نظرة عامة على الأهداف، ومجموعة من خيارات التعاون، وقوالب معدة مسبقًا لتحديد الأهداف بسرعة طريقة الحياة اكتساب عادات جيدة وإزالة الأنماط غير المرغوب فيها بوعي مذكرات مدمجة لتحديد محفزات العادات السيئة مع نظرة عامة محددة زمنيًا لأنماط العادات الجيدة مقابل أنماط العادات السيئة Coach.me النمو الشخصي وتطوير المهارات الوصول إلى المدربين والموجهين المتخصصين Habitica بناء العادات عن طريق اللعب مهام ومكافآت ممتعة لإبقائك على المسار الصحيح Todoist تحويل كل هدف أو مشروع إلى مهام ومهام فرعية أثناء التنقل واجهة جميلة ومباشرة ونظيفة ATracker إدارة الوقت تتبع الوقت متعدد الأجهزة لكل هدف GoalsOnTrack إنشاء خطط عمل مفصلة ولوحات رؤى إعداد شامل وتتبع التقدم المحرز مع المخططين وأوراق العمل والتصورات والمذكرات والتقارير Toodledo زيادة الإنتاجية الشاملة يصنف وقتك إلى خيارات الحياة والعمل والجدول الزمني لإدارة الأهداف في كل مجال Lattice تحديد أهداف الموظفين خمسة منتجات منفصلة، بما في ذلك الأداء والأهداف والنمو، ويركز كل منها على قيادة الأداء و OKRs والتحسين المستمر

## أفضل 10 تطبيقات لتتبع الأهداف لاستخدامها هذا العام

لقد قمنا بإدراج التطبيقات التي لا تحظى بشعبية بين المحترفين فحسب، بل تلك التي يمكن لأي شخص تقريباً استخدامها لصالحه - سواء كان طالباً أو مستقلاً أو صاحب عمل أو موظفاً مكتبياً.

دعنا نبدأ بـ "تطبيق كل شيء" لأهدافك الكبيرة ومشاريعك الطويلة والمهام المباشرة.

1. ClickUp-الأفضل لتحديد أهداف المشروع وتتبعها

تبسيط عملية تحديد الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل وتتبعها باستخدام ClickUp Goals

ClickUp

هي أداة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع تتفوق في تتبع أهداف الأفراد والفرق.

أهداف ClickUp

تساعد الفرق والأفراد على تحديد الأهداف وتتبعها وتحقيقها بفعالية. تتيح لك الميزة إنشاء أهداف محددة وقابلة للقياس (بما في ذلك الأهداف والنتائج الرئيسية أو OKRs) وتقسيمها إلى أهداف قابلة للتنفيذ

مهام ClickUp

والمهام الفرعية وقوائم المراجعة.

يمكنك مراقبتها باستخدام تتبع التقدم القابل للتخصيص باستخدام أهداف رقمية ونقدية وصواب/خطأ وأهداف المهام.

وضع أهداف قابلة للقياس ضمن أهداف ClickUp Goals

إذا كنت تقوم بتتبع أهداف فريق، يتيح لك ClickUp مشاركتها وتعيين المسؤوليات وتتبع الإنجازات الجماعية. ميزات مثل

عرض الدردشة في ClickUp

ومواضيع مناقشة المهام، و@التعليقات، و

صندوق الوارد

تعزيز التعاون السلس في جميع مشاريعك. يمكنك أيضًا تنظيم أهدافك في مجلدات مخصصة لسهولة الوصول إليها.

قم بتخزين أهداف ClickUp الخاصة بك وتصنيفها في مجلدات لسهولة الوصول إليها

مع ميزات مثل تبعيات الأهداف وترحيلات التقدم، تضمن أهداف ClickUp Goals أن الجميع متناسق ويعمل على تحقيق أهداف مشتركة.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم ClickUp العديد من القوالب المعدة مسبقًا لإعداد الأهداف وتتبعها بسهولة. النموذج المفضل لدي هو

قالب أهداف ClickUp SMART Goals

.

قم بتنزيل هذا القالب

وهو يتضمن حالات قابلة للتخصيص لتتبع تقدم المشروع، وحقول مخصصة لتصنيف الأهداف وتصورها بكفاءة، وطرق عرض مخصصة مثل جهد الهدف وورقة عمل الأهداف الذكية للتكيف مع سير عملك.

استخدم هذا القالب لـ

تتبع جميع الأهداف والغايات

تنظيم الأهداف في حالات مختلفة : مكتملة، محطمة، خارج المسار، معلقة، على المسار، على المسار، لتتبع التقدم المحرز

: مكتملة، محطمة، خارج المسار، معلقة، على المسار، على المسار، لتتبع التقدم المحرز مراقبة المهام وتحليلها لضمان أقصى قدر من الإنتاجية

لضمان أقصى قدر من الإنتاجية قُم بقياس الجهد المطلوب لكل هدف

المطلوب لكل هدف تحديد الجداول الزمنية والالتزام بها

تنزيل هذا النموذج

أفضل ما في الأمر هو أن ClickUp لا يساعد فقط في تتبع الأهداف، ولكنه يقدم أيضًا ميزات وقوالب لإدارة المشاريع والتواصل والتعاون. فكر في الأمر كتطبيق واحد لإنجاز معظم أعمالك المهنية والشخصية!

ClickUp أفضل الميزات

احصل على نظرة عامة رفيعة المستوى لتقدم الأهداف والوقت المستغرق في المشاريع باستخدام لوحات معلومات ClickUp ' عناصر واجهة مستخدم متعددة، بما في ذلك أشرطة التقدم والرسوم البيانية الدائرية والمخططات البيانية الدائرية والمخططات المتتالية وما إلى ذلك.

احصل على إشعارات بالمواعيد النهائية القادمة باستخدام تذكيرات ClickUp . يذكرك ClickUp بمهامك من خمس دقائق حتى ثلاثة أيام قبل موعد استحقاقها

عرض مهامك القادمة في قائمة أو لوحة كانبان أو مخطط جانت أو أي نمط آخر من اختيارك باستخدام انقر فوق طرق العرض التعاون في المهام ومشاركة الملاحظات والعمل على الأهداف الجماعية معًا باستخدام ClickUp Chat

قم بتكييف سير عملك مع أي نوع من المهام باستخدام ميزات مهام ClickUp Tasks القيّمة، مثل الحالات المخصصة ومستويات الأولوية والتبعيات

قيود ClickUp

لا يمكن تصدير لوحات المعلومات بسهولة

منحنى تعليمي أكثر حدة مقارنةً بالأدوات التي تقدم تتبع الأهداف فقط

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

يتفق العديد من مستخدمي ClickUp على أن المنصة أصبحت أداة منقذة لأهداف مشاريعهم:

_ تساعد أهداف ClickUp Goals في الحفاظ على تركيز كل عضو من أعضاء القسم على ما هو مهم حقًا، وهو أمر بالغ الأهمية عند إطلاق المنتج الجديد

داريا كراكوفياك، مسؤولة الاتصالات, HYPERVSN Strides هو أحد التطبيقات القليلة في هذه القائمة التي وجدت فيها المرونة للاختيار من بين طرق مختلفة لتتبع الأهداف. على سبيل المثال، يمكنني تحديد أهداف طويلة المدى وفقًا لمراحل أو قيم الأهداف. كما أنه يحتوي على أشرطة تمرير للنسبة المئوية الكاملة وخيار تتبع العادات الجيدة مقابل العادات السيئة.

الهدف الأساسي من هذا التطبيق هو مساعدتك في بناء روتين مثالي. وللقيام بذلك، يمكنك تخصيص خيارات التتبع واختيار الطريقة التي تريد تتبع التقدم المحرز فيها، وتذكيرك بالمواعيد النهائية وما إلى ذلك.

خطوات أفضل الميزات

اختر من بين أربعة متتبعات-العادات لتتبع العادات الجيدة/السيئة، والهدف لتحديد جدول زمني مفيد للمشروع، والمتوسط للحصول على نظرة عامة على أهدافك خلال وقت محدد، والمشروع لتتبع المعالم البسيطة

راقب أداءك عبر جميع أهدافك وعاداتك حسب الأسبوع أو الشهر أو السنة أو طوال الوقت

حافظ على تحفيزك من خلال المخططات البيانية التي تقيس معدل النجاح والشرائط والمزيد

حدود الخطوات

لا يوجد نظام مكافآت لتشجيعك على العودة وتحقيق أهدافك

التطبيق متاح فقط لمستخدمي iOS

تسعير #### Strides

مجاني

سترايدز بلس: يبدأ من 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تطبيق سترايدز

G2: التقييمات غير متوفرة

التقييمات غير متوفرة Capterra: المراجعات غير متوفرة

3. طريقة الحياة-الأفضل لبناء عادات جديدة

عبر متجر التطبيقات يجمع تطبيق Way of Life بين حيل بناء العادات مثل تدوين اليوميات والاحتفاظ بقوائم المهام في متتبع رقمي بديهي للعادات.

لقد أحببنا كيف أنه يحملك المسؤولية عن عاداتك السيئة. لذا، بدلاً من مجرد تسليط الضوء على عاداتك الجيدة، يمكنك اكتشاف طريقة لتجاوز المواقف التي قد تغريك بالتخلف عن أهدافك في بناء عاداتك.

باستخدام ميزة الرسوم البيانية، يمكنك اكتشاف الاتجاهات الإيجابية والسلبية على مدار أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات.

أفضل ميزات #### طريقة الحياة

تتبع إجراءاتك الروتينية باستخدام نظام فريد مرمز بالألوان

البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك مع تذكيرات قوية

دوِّن ما يحفز عاداتك السيئة باستخدام وظيفة اليوميات المدمجة

قيود طريقة الحياة

يمكنك تتبع ثلاث عادات فقط في الخطة المجانية

لا توجد طريقة لتتبع مدى اقترابك من تحقيق هدف ما. لا يوجد سوى خيار نعم أو لا

تسعير طريقة الحياة

مجاني

القسط: يبدأ من 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات طريقة الحياة

G2: التقييمات غير متوفرة

التقييمات غير متوفرة Capterra: المراجعات غير متوفرة

4. Coach.me-الأفضل للنمو الشخصي وتعلم مهارة جديدة

عبر Coach.me Coach.me هي منصة ممتازة تربطك بالمدربين والموجهين المعتمدين في مختلف التخصصات. إذا كان النمو الشخصي هو هدفك الأساسي، فإنني أنصحك بشدة بمنصة Coach.me.

لقد وجدتها مفيدة للغاية في تطوير المهارات لأنك تحصل على دعم من 360 درجة لتعلم المهارة التي تختارها - الأصدقاء والزملاء وحتى المدرب الشخصي يمكن أن يبقيك على المسار الصحيح

يمكنك أيضًا الاستفادة من تعدد استخداماته - فهو يعمل كتطبيق لتعقب العادات، لذا يمكنك الاستمتاع بالعديد من الوظائف حتى بدون الاشتراك في خطة تدريب شخصية.

Coach.me أفضل الميزات

تحديد الأهداف والتذكير بعدد المرات التي تريد فيها ممارسة مهارة ما أو العمل على عادة ما كل أسبوع

عرض الاتجاهات الأسبوعية والشهرية لتقدمك

اتبع التعليمات اليومية من المدربين لتحقيق هدفك

تسجيل الدخول من أداة عرض اليوم على جهاز iPhone الخاص بك أو على ساعتك الذكية دون فتح التطبيق

قيود تطبيق Coach.me

مواطن الخلل العرضية في تسجيل الوصول التي قد تكسر خطك

وظائف محدودة لتتبع المشروع

تسعير #### Coach.me

متتبع المواظبة: مجانًا

مجانًا التدريب الشخصي: 100 دولار شهريًا (يبدأ من 25 دولارًا في الأسبوع)

تقييمات ومراجعات موقع Coach.me

G2: التقييمات غير متوفرة

التقييمات غير متوفرة Capterra: المراجعات غير متوفرة

5. هابيتيكا-أفضل تطبيق لتتبع العادات مع عناصر مليئة بالمرح مليئة بالألعاب

عبر هابيتيكا يقوم هابيتيكا بتحويل قائمة عاداتك إلى لعبة ويتيح لك إنشاء صور رمزية ممتعة تزداد قوة مع إكمال المهام. يمكنك أيضًا كسب مكافآت تتيح لك شراء ترقيات رائعة للأفاتار.

أكثر ما استمتعت به هو تكامله مع وسائل التواصل الاجتماعي. أجد أنه من الأسهل البقاء متحمسًا مع شركاء المساءلة مع تكامل Habitica مع وسائل التواصل الاجتماعي التي تدمج بين ألعابها، يصبح من الأسهل إشراك جهات الاتصال الخاصة بك في "مهامك" والعمل على تحقيق نفس الأهداف معًا.

أفضل ميزات Habitica

تتبع عاداتك ومهامك اليومية أثناء التنقل باستخدام واجهات الجوال والويب

احصل على مكافآت ممتعة لأهدافك لتزيين صورتك الرمزية بدروع المعركة والحيوانات الأليفة الغامضة والمهارات السحرية وحتى المهام

استخدم العملات المعدنية داخل اللعبة لشراء مزايا واقعية مثل الوصول المجاني إلى البرامج التلفزيونية

قيود Habitica

خيارات محدودة لتخصيص التحديات

قد يكون التنقل صعبًا على بعض المستخدمين

تسعير هابيتيكا

مجاناً

تقييمات ومراجعات هابيتيكا

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: المراجعات غير متوفرة

6. تودويست-الأفضل لإدارة المهام باستخدام قوائم مهام بسيطة ونظيفة

عبر تودويست Todoist هو تطبيق جميل وآلي لقائمة المهام لإدارة المهام أثناء التنقل. يُبسّط لك أهدافك من خلال تحويلها إلى عناصر عمل. والرضا الذي يمنحك إياه عندما تتحقق من عنصر عمل أو مهمة فرعية على أنها "منجزة" لا مثيل له. نعم، يمكنك القيام بذلك بنقرة واحدة أو بنقرة واحدة.

من الميزات الرائعة الأخرى هي خاصية التعرف على اللغة الطبيعية، والتي تصنف مهامك إلى طرق عرض اليوم والمهام القادمة وعروض التصفية المخصصة. يساعدك هذا على تحديد أولويات أهدافك دون عناء. كما أنها سمحت لي بإنشاء مساحة مشتركة للمهام التعاونية منفصلة عن أهدافي ومشاريعي الشخصية.

أفضل ميزات Todoist

التقاط المهام وتنظيمها لحظة وصولها إليك بلغة سهلة التدفق وطبيعية

بناء عادات ومراقبة المواعيد النهائية باستخدام التعرف الآلي على البيانات

تحويل أي شيء إلى مهمة في قائمة مهامك من أي مكان باستخدام أكثر من 80 تكاملاً

تتبع تقدمك بعدة طرق - تصورات الإنتاجية وسجل النشاط وأرشيف المهام المكتملة

قيود Todoist

تتباين جودة الملخصات التي تم إنشاؤها، لذا عليك التحقق منها يدويًا ومراجعتها للتأكد من دقتها

تخصيصات محدودة لإحصائيات الإنتاجية وعرض التقارير

أسعار تودويست

مبتدئ: مجانًا

مجانًا محترف: 5 دولارات شهريًا

5 دولارات شهريًا الشركات: 8 دولارات شهريًا

Todoist التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

7. ATracker-الأفضل لإدارة الوقت لكل هدف

عبر المتتبع ATracker هو تطبيق لإدارة الأهداف يعتمد على الوقتيولد رؤى حول كيفية قضاء وقتك في كل هدف. يتيح لك ذلك جدولة كل مهمة ومهمة فرعية بشكل استراتيجي للاستفادة المثلى من ساعات عملك.

لقد استكشفتُ الإعدادات المتقدمة للتطبيق، واتضح لي أنه يمكنك تتبع الوقت الإجمالي الذي تقضيه في مجموعة من المهام. يخزّن التطبيق جميع سجلاتك ويعرضها في كل من طريقة عرض القائمة والتقويم. يمكنك أيضًا تحديث إدخالاتك أو تسجيل الوقت لاحقًا.

ATracker أفضل الميزات

بدء مهمة وإيقافها بلمسة واحدة فقط دون فتح جهازك

تتبع وقتك على الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو ساعات Apple أو أجهزة الكمبيوتر

تحديد الأهداف اليومية والأسبوعية بناءً على المهمة والعلامة، بما في ذلك العلامات الرقمية والقائمة المنسدلة

إنشاء تقارير في شكل مخططات دائرية ومخططات شريطية جميلة

قيود ATracker

مواطن الخلل العرضية في مزامنة التقويم

فشل في تتبع الوقت لمهام متعددة في وقت واحد

تسعير ATracker

مجاني

الإيجابي: 4.99 دولار على نظام iOS و2.99 دولار على نظام أندرويد (تكلفة لمرة واحدة)

4.99 دولار على نظام iOS و2.99 دولار على نظام أندرويد (تكلفة لمرة واحدة) القسط: 2.99 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات ATracker

G2: المراجعات غير متوفرة

المراجعات غير متوفرة Capterra: المراجعات غير متوفرة

8. GoalsOnTrack-Best لإنشاء خطط عمل مفصلة لأهدافك

عبر GoalsOnTrack GoalsOnTrack هو SMART برنامج تحديد الأهداف مع هياكل أهداف متعددة المستويات. وهذا يعني أنه يمكنك إنشاء خطط عمل مفصلة لكل هدف وهدف فرعي. وهذا لا يجعله تطبيقًا لقائمة المهام فحسب، بل يجعله أيضًا متتبعًا تفصيليًا لجدول الأعمال مع ميزات العادة والوقت وتتبع التقدم.

لقد فوجئت بسرور بمدى الجهد الذي يبذله هذا البرنامج. على سبيل المثال، تحصل على مقاييس الهدف نموذج لملئه للتأكد من أن هدفك ذكي -محددًا وقابلًا للقياس وقابلًا للتحقيق وملائمًا ومحددًا زمنيًا.

وبالمثل، هناك لوحات الرؤية, قوالب تحديد الأهداف ومذكرات لتفريغ الأفكار. يبدو الأمر وكأن جميع أفكارك حول أهدافك تعيش داخل شقة متعددة الطوابق. كل شيء داخل نفس المجمع ولكن منفصلة بما فيه الكفاية للتنظيم السليم.

GoalsOnTrack أفضل الميزات

قم بتخطيط كل مرحلة من مراحل أهدافك باستخدام مخططات وأوراق عمل قابلة للطباعة

تتبع التقدم في الأهداف بأربع طرق: حسب الأهداف الفرعية، وحسب المهام، وحسب النتيجة، ويدوياً

السحب والإفلات في الجدولة باستخدام تقويم المهام الذي يتكامل مع التقويمات الخارجية مثل تقويم Google و iCal و Outlook

تتبّع تنفيذ عاداتك باستخدام علامات الاختيار اليومية

مشاركة الأهداف مع فريقك، وتسجيل أنشطة الفريق في الوقت الفعلي، ونشر الرسائل أو التعليقات على لوحة رسائل مركزية للعمل معاً

قيود GoalsOnTrack

يتطلب اتصالاً بالإنترنت

لا توجد نسخة تجريبية أو مجانية

تسعير تطبيق GoalsOnTrack

تبلغ تكلفة العضوية 68 دولاراً سنوياً

تقييمات ومراجعات GoalsOnTrack

G2: المراجعات غير متوفرة

المراجعات غير متوفرة Capterra: المراجعات غير متوفرة

9. الشبكة-الأفضل لـ OKRs وأهداف الموظفين

عبر الشبكة Lattice هو حل لتحديد الأهداف للفرق. وهو مثالي للمؤسسات التي ترغب في تتبع أداء العمل مع السماح للموظفين بمواءمة تطورهم المهني مع أهداف الشركة.

وجدنا أنه مفيد لإدارة المشاريع متعددة الوظائف وضمان التعاون الواضح. على سبيل المثال، يمكنك تعيين أهدافًا للتسويق معًا في مكان واحد و أهداف خدمة العملاء بشكل منفصل في أخرى.

يمكنك أيضًا تعيين أهداف لتطوير البرامج و أهداف SMART للمديرين . يمكن ربطها جميعًا والتعاون فيما بينها في منصة واحدة.

الـ برنامج OKR يتكامل مع Jira وSalesforce وSlack وMicrosoft Teams لضمان أن تكون الأهداف دائمًا في المقدمة ويتم العمل عليها باستمرار.

اقرأ أيضًا:_ تسلق السلم الوظيفي: كيفية تحديد الأهداف وتحقيقها لمهندسي البرمجيات

أفضل الميزات

ربط الأهداف الفردية بالقسم وعلى مستوى الشركة أهداف لمراجعة الأداء دمج OKRs OKRs في إدارة الأداء لمواءمة الإنجاز مع أولويات العمل العليا

تشجيع مشاركة الموظفين من خلال اجتماعات 1:1 والتفاعل مع الموارد البشرية والمديرين

قيود الشبكة

قد يكون الموقع الإلكتروني بطيئًا أثناء التحميل الأولي

لا توجد نسخة مجانية

تسعير #### شعرية

إدارة الأداء + OKRs والأهداف: 11 دولارًا أمريكيًا للفرد شهريًا

11 دولارًا أمريكيًا للفرد شهريًا المشاركة: 4 دولارات للفرد شهرياً

4 دولارات للفرد شهرياً النمو: 14 دولارًا للفرد شهريًا

14 دولارًا للفرد شهريًا التعويضات: 6 دولارات للفرد شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 160 تقييم)

10. تودلدو-الأفضل لزيادة الإنتاجية في جميع مجالات حياتك

عبر تودوليدو Toodledo هو أداة إنتاجية متقنة. يوفر العديد من الخيارات لتنظيم الأهداف وتتبعها، مع التركيز على زيادة الإنتاجية. يأخذ فكرة قائمة المهام البسيطة و يوسعها إلى مساحة عمل مفصلة بحيث تنجز المزيد من المهام أو الأهداف.

لقد وجدت تصنيفاته مثيرة للاهتمام:

الحياة: يتيح لك إنشاء قوائم المهام والملاحظات ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلة استنادًا إلى طريقة إنجاز المهام

يتيح لك إنشاء قوائم المهام والملاحظات ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلة استنادًا إلى طريقة إنجاز المهام العمل: يساعدك على تحديد مشاريعك وتعيين المهام لفريقك وتتبع الوقت المستغرق في كل مشروع

يساعدك على تحديد مشاريعك وتعيين المهام لفريقك وتتبع الوقت المستغرق في كل مشروع الجدول الزمني: يشجعك على تحقيق أقصى استفادة من وقت فراغك من خلال برنامج الجدولة المدمج الخاص به، مع تذكيرات تستند إلى موقعك والمهام المتكررة وتكامل التقويم

أفضل ميزات Toodledo

استخدام المجلدات والعلامات والسياقات والمهام الفرعية للمساعدة في تنظيم قوائم المهام

فرز قائمتك وتصفيتها والبحث فيها، والتعرف على ما يجب إكماله. يرسل لك التطبيق تنبيهات عند استحقاق المهام

راقب تحسين ذاتك؛ ابقَ متحفزاً وحقق أهدافك

دوِّن ذكرياتك، واستخدمه كدفتر يوميات - سجل وصفات الطعام، وملاحظات الرحلات، والمزيد

استخدم مخططًا تفصيليًا لتخطيط مشروعك التالي، أو تسجيل أنساب عائلتك، أو أي حالات استخدام أخرى يمكنك التفكير فيها

قيود Toodledo

تتطلب ميزة الملاحظات وظيفة بحث أفضل

أسعار Toodledo

مجاناً

تقييمات ومراجعات Toodledo

G2 : 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

## اختر أفضل تطبيق لتتبع الأهداف

تشترك التطبيقات التي اختبرتها وأدرجتها في القائمة المختصرة في بعض الأمور المشتركة: جميعها سهلة الاستخدام وتساعدني على التنظيم والإنتاجية. وعلى الرغم من أنها رائعة في تحديد الأهداف وتتبعها، إلا أن القليل منها يتجاوز الميزات الأساسية.

أنا أفضل التخطيط طويل المدى للأهداف الأدوات التي تساعدني على تحقيق التوازن بين المهام الشخصية والمهنية. لذا، تصبح المنصة ذات التعاون الجماعي المتقدم وإدارة المهام وإدارة المشاريع مثالية بالنسبة لي.

في هذا السياق، هناك أداة واحدة فقط تحقق جميع المربعات -ClickUp!

فهي تبسط عملية تتبع الأهداف بميزاتها المتنوعة وقوالبها الجاهزة للاستخدام. تتيح لنا أدوات إدارة المشاريع في ClickUp متابعة قوائم المهام والتعاون مع فرق متعددة الوظائف.

بشكل عام، بدلاً من أداة تعقب الأهداف الفردية فقط، يمنحك ClickUp المرونة في العمل على الأهداف المهنية كفريق. وبينما يمكنك الاحتفاظ بأدوات التتبع الشخصية الخاصة بك بشكل منفصل، فإن الوظائف التعاونية توفر ميزة إضافية. جرّب ClickUp اليوم! لن تندم على ذلك.