15 نموذجًا مجانيًا لمراجعة أداء الموظفين (بالإضافة إلى نصائح)

يُعد إعطاء موظفيك مراجعة للأداء وملاحظات منتظمة جزءًا أساسيًا من أي برنامج جيد لمراجعة الأداء.

وبصرف النظر عن المساعدة في الحفاظ على مشاركة الموظفين وتحفيزهم واستباقيتهم، فإن المراجعات مثالية لجمع الملاحظات القابلة للتنفيذ و وضع أهداف واقعية للمشروع . إنها طريقة لإظهار اهتمامك بهم وأنك تهتم بتطورهم. ناهيك عن أنها يمكن أن تساعدهم على فهم حيث يحتاجون إلى التحسين ومنحهم الأدوات التي يحتاجون إليها للقيام بذلك.

ولكننا نتفهم الأمر - قد تبدو فكرة إجراء مراجعات لجميع موظفيك مربكة بعض الشيء، ولكن لا تقلق؛ فالأمر ليس بالصعوبة التي يبدو عليها. في الواقع، يمكن أن يؤدي استخدام قالب إلى جعل العملية أسهل بكثير وأكثر اتساقاً في جميع أنحاء مؤسستك.

فيما يلي 15 نموذجًا مجانيًا لمراجعة أداء الموظفين لتستخدمها كنقطة انطلاق لإنشاء برنامجك الخاص. ألقِ نظرة على هذه القوالب وابدأ في استخدامها لإدارة عملية مراجعة جذابة وفعالة مع فريقك!

ما هو قالب مراجعة الأداء؟

نموذج مراجعة الأداء، أو التقييم، أو التقييم، أو التقييم هو تقييم رسمي لأداء الموظف. والهدف من ذلك هو تحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظف، وتقديم ملاحظات قابلة للتنفيذ، وتحديد أهداف واضحة للتحسين الذاتي.

في الماضي، كانت مراجعات الأداء السنوية هي طريقة التقييم المتبعة في معظم المؤسسات. ومع ذلك, 92% من الموظفين يفضلون في الواقع الحصول على تعليقات مفصلة من القيادات العليا أكثر من مرة في السنة.

إلى جانب ذلك، قد تكون التقييمات السنوية غير عادلة لأن إنتاجية الموظف تتقلب عدة مرات في السنة. فما يصلح لهم الآن قد لا يصلح بعد ستة أشهر من الآن.

الأمر الجيد هو ظهور تقنيات بديلة لتقييم الأداء. على سبيل المثال، يمكنك إجراء مراجعة ربع سنوية أو نصف سنوية أو مراجعة على أساس الدور. يمكن أن تختلف فترة المراجعة من شركة إلى أخرى - سيتعين عليك تحديد أفضل نهج لمؤسستك.

ما يهم هو أن تحصل على أفضل النتائج من موظفيك من خلال استخدام المراجعات لتحديد أهداف قابلة للتحقيق بالنسبة لهم.

ما الذي يجب تضمينه في نموذج مراجعة أداء الموظفين؟

يجب أن يتضمن قالب تقييم الأداء مجموعة من التفاصيل عن الموظف ومقياس تقييم موحد لـ

التقييم الذاتي

جودة العمل

أخلاقيات العمل

الإنجازات

وغيرها من المقاييس الرئيسية التي تكشف عن أدائهم الوظيفي

دراسة من هارفارد بزنس ريفيو وجدت أن "15% فقط من النساء و24% من المديرين الرجال يثقون في عملية تقييم الأداء، بينما يرى معظمهم أنها غير موضوعية وغامضة للغاية."

وعلاوة على ذلك، يجب أن تسهل نماذج مراجعة الأداء التواصل الفعال بين الإدارة وتقاريرهم المباشرة، وتشجعهم على العمل معًا لتحديد الأهداف الفردية والمشتركة والحفاظ على اتساق العملية وعدالتها بين جميع الموظفين.

ما الذي يجب تجنبه في نموذج مراجعة أداء الموظفين؟

بالإضافة إلى تضمين العناصر الضرورية، هناك بعض الأشياء التي يجب تجنبها عند إنشاء قالب مراجعة أداء الموظف. وتشمل هذه الأشياء ما يلي:

اللغة الغامضة أو غير الواضحة التي قد تؤدي إلى سوء التفسير.

وجود الكثير من الفئات أو المقاييس التي يجب تقييمها، مما قد يجعل عملية المراجعة مرهقة وتستغرق وقتاً طويلاً.

الآراء الشخصية أو التحيزات التي قد تؤثر على موضوعية المراجعة.

عدم وجود أهداف محددة أو أهداف قابلة للقياس للتحسين.

من خلال تجنب هذه العناصر، يمكنك إنشاء نموذج عادل وفعال لمراجعة الأداء الذي سيعود بالنفع على كل من الموظف والمؤسسة ككل.

15 نموذجاً مجانياً لمراجعة أداء الموظفين

في حين أن معظم قوالب مراجعة الأداء مثالية لمراجعات الأداء الفصلية والنصف سنوية والسنوية، إلا أن هناك قوالب أخرى مفيدة في تأهيل الموظفين وتبسيط المسارات الوظيفية وتطوير الكفاءات.

ألقِ نظرة على كل منها وشاهد كيف يمكنك استخدامها لتحسين عملية مراجعة الأداء لديك!

1. قالب مراجعة الأداء ClickUp

تقييم الأداء الوظيفي، ومشاركة الملاحظات، وتحديد عناصر العمل للتحسين باستخدام نموذج مراجعة الأداء هذا من ClickUp

تكرار المراجعة: ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية

إذا كنت تبحث عن قالب بسيط لمراجعة الأداء يسمح لك ولديك الموظفين بمقارنة ملاحظات التقييم فهذا يناسبك!

يتضمن قالب المستند هذا في ClickUp أقسامًا يمكن للمديرين والتقارير المباشرة التعليق فيها على فهمهم الوظيفي ومهاراتهم الوظيفية ونموهم وأدائهم وإنجازاتهم وما إلى ذلك.

كما أنه يأتي مع برنامج مراجعة الأداء ميزات مثل رموز قياس الأداء مثل غير مرضٍ و مقبول و جيد و ممتاز و غير منطبق لمساعدتك في إنشاء مقياس تقييم.

إن قالب مراجعة الأداء ClickUp يقوم أيضًا بتقسيم المهام والإنجازات من حيث الأولوية ويوفر مساحة للتغذية الراجعة. لذا، إذا كنت تبحث عن قالب لمراجعة الأداء يقوم بتقييم نقاط القوة والضعف لدى الموظفين بشكل مناسب، ويقدم ملاحظات قابلة للتنفيذ، ويحدد أهدافاً واضحة للتحسين الذاتي، فعليك بهذا الخيار. تنزيل نموذج مراجعة الأداء

2. انقر فوق قالب مراجعة أداء الإجراءات التصحيحية

يساعد قالب خطة العمل التصحيحية ClickUp في تنظيم المناقشات الصعبة ونقاط الحوار مع فريقك

تكرار المراجعة: شهرياً أو ربع سنوي

هذا النموذج مناسب للمدراء الذين يبحثون عن طريقة بديلة لتحسين سلوك أو أداء الموظف في مكان العمل. يتميز القالب بستة محاور رئيسية: _مجالات التحسين، والمشاكل والأسباب الجذرية، والحلول الممكنة، ومقياس النجاح، وأصحاب المهام، والجدول الزمني

فكر في هذا كخطة لتحسين الأداء خطوة بخطوة للمساعدة في إعطاء الموظف خطوات قابلة للتنفيذ لتلبية توقعات الأداء. إن قالب خطة العمل التصحيحية ClickUp يساعد في إنشاء مساحة للإجراءات التصحيحية ويوفر لوحة بيضاء جذابة بصريًا حيث يمكنك تسجيل جميع المعلومات ذات الصلة ومتابعة الإجراءات بخطوات ملموسة. تنزيل نموذج خطة العمل التصحيحية

3. انقر فوق نموذج نموذج تقييم الموظف

جمع المعلومات والردود بسهولة ضمن قالب النموذج البسيط هذا

تكرار المراجعة: أسبوعي أو نصف شهري

يساعدك نموذج ClickUp البسيط هذا على تقييم أداء الموظف بناءً على المسمى الوظيفي والوصف الوظيفي. وهو مثالي لـ تحديد الأهداف الأسبوعية أو إجراء تقييمات نصف شهرية حيث لا يلزم إدخال الكثير من التفاصيل.

يتم إجراء قالب نموذج تقييم الموظف ClickUp يحتوي على هذه الحقول المخصصة، بما في ذلك المكافآت والمراحل التي حصل عليها، وإجمالي ساعات العمل، والمسمى الوظيفي، والمجالات التي يجب تحسينها، والعمل بشكل جيد مع الفريق، والمهارات الفنية، وتاريخ التقييم، والمهام المعلقة، وعدد المهام المنجزة، ومهارات التواصل. تنزيل نموذج نموذج تقييم الموظف

4. انقر فوق قالب خطة 30-60-90 يومًا

استخدم قالب ClickUp هذا لتخطيط عمليات التحقق المستقبلية مع الموظفين الجدد

تكرار المراجعة: بعد شهر وشهرين وثلاثة أشهر

بعد قالب خطة ClickUp 30-60-90 يومًا رائع لإعداد الموظفين الجدد ووضع خطط التطوير المهني منذ البداية.

نظرًا لأن تقييم الأداء الكامل ليس مثاليًا للموظفين الجدد، يمكن للمديرين اتباع نهج 30-60-90 للتحقق وتقييم أدائهم بعد مرور الشهر الأول والثاني والثالث لتقييم أداء الموظف الجديد مع التوقعات أثناء العمل.

استخدم هذا القالب للوصول إلى لوحة التأهيل، وخطة التأهيل، والتقدم في التأهيل، والتقويم، والدردشة، وقسم المراجع.

يمكن أن يساعدك هذا النهج والقالب في فهم ما إذا كان الموظفون الجدد قد عدّلوا مجالات تركيزهم وأولوياتهم وتوقعاتهم، وكذلك ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التدريب أو إجراءات أخرى لجعلهم يتأقلمون مع دورهم. تنزيل نموذج خطة 30-60-90 يومًا

5. قالب المسار الوظيفي لـ ClickUp

استخدم قالب المسار الوظيفي هذا كأساس لمناقشات نمو الموظفين في مراجعات الأداء

تكرار المراجعة: نصف سنوي أو سنويًا

الـ قالب المسار الوظيفي يتيح لك مطابقة التوقعات المهنية للموظف مع رؤية شركتك. باستخدام هذا القالب، يمكنك تصور مسارات وظيفية لا نهاية لها للموظف على السبورة الرقمية.

فكر في الأمر على أنه " خريطة ذهنية مهنية " التي تتيح لك إنشاء سيناريوهات مختلفة للتطوير المهني للموظف.

يمكنك تشغيل أطر وقوالب متعددة لإدارة المعلومات المتعلقة بنموهم وفرصهم المهنية ونتائج التعلم والمزايا. يتميز القالب أيضًا بتصورات جذابة، مثل التنسيق الذكي، والسمات اللونية، والأشكال، والوصلات. تنزيل قالب المسار الوظيفي

6. ClickUp قالب الموظف والمدير 1 على 1

استخدم هذا القالب 1 على 1 لمراجعة أهدافك بسرعة والحفاظ على تركيزك على ما يهمك.

تكرار المراجعة: أسبوعي

تُعد الاجتماعات الأسبوعية بين المديرين والموظفين واحدة من أفضل الطرق للبقاء على اتصال وضمان أن الجميع على نفس الصفحة.

استخدام قالب الموظف والمدير 1 على 1 الخاص ب ClickUp يمكنك بسهولة جدولة لقاءات متكررة بين موظف ومديره، حيث يمكنك بسهولة جدولة لقاءات متكررة بين موظف ومدير. وهذا لا يساعد فقط في التأكد من أن كلا الطرفين لديه وقت محدد للتحدث عن التقدم المحرز، ولكنه يساعد أيضًا في تتبع أي مواضيع يريد المدير والموظف مناقشتها. تنزيل نموذج تقرير 1 على 1

7. قالب تقييم الموظف في مايكروسوفت وورد

عبر مايكروسوفت

تكرار المراجعة: شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا

هذا مايكروسوفت وورد يسمح هذا القالب للمدراء بتقييم مستويات أداء العاملين لديهم وهياكل الأجور. يمكنك تخصيص القالب كما يحلو لك واستخدام نظام تقييم لتقييم أداء الموظف.

يركز نظام التقييم على مجالات مثل المساءلة، والالتزام بالمواعيد، والحضور، والمرونة، وإنجاز المهام، وجودة العمل، والمهارات التنظيمية، والسرية، وحل النزاعات، والاستعداد لتطوير المهارات. يحتوي القالب على 37 مجال تركيز، على الرغم من أنه يمكنك دائمًا إضافة أو إزالة بعضها لتناسب احتياجات شركتك وهيكلها.

يمكن للمديرين النظر إلى الأجر الحالي في الساعة في قسم مراجعة الأجور والتوصية بأجر جديد بناءً على درجة الأداء الكلي. إذا كنت ترغب في خفض أجور الموظفين غير ذوي الأداء الضعيف أو مكافأة أصحاب الأداء المتميز، فإن هذا النموذج مثالي لك. تنزيل نموذج تقييم الموظفين

8. قالب تقرير أداء مشروع Excel

عبر مايكروسوفت

تكرار المراجعة: نصف سنوي أو سنويًا

يمكنك استخدام هذا قالب إكسل لفحص أداء المشاريع ذات الأولوية العالية داخل المؤسسة. هذا القالب مهم بشكل خاص حيث يمكنك التعاون مع أقسام المحاسبة أو المالية لتحديد كفاءة برامج تنظيمية محددة. تتمثل بعض مجالات التركيز الرئيسية في كيفية استخدام الميزانية، والتكاليف الفعلية للعناصر المعنية، وفروق التكلفة، وفروق الجدول الزمني.

باستخدام النموذج، يمكنك الاطمئنان إلى أن موارد الشركة يتم استخدامها كما هو متوقع. تُعد تقارير الأداء مهمة لأنها تتضمن جمع بيانات المشروع ثم استخدامها للإبلاغ عن التقدم المحرز.

يمكن للمدراء استخدام قوالب مراجعة أداء المشروع لتحليل كيفية مساهمة الموظفين في نجاح المشروع أو فشله. تنزيل نموذج تقرير أداء المشروع

9. قالب مراجعة الأداء السنوي لمشروع سومكا إكسل

عبر Someka

تكرار المراجعة: سنويًا

يحتوي قالب مراجعة الأداء السنوي في Excel أيضاً على نظام تقييم يساعدك على تقييم أداء الموظفين. يمكن للمديرين ملء المعلومات الأساسية للموظفين وخلفياتهم في علامة التبويب الأولى في القالب. تمنحك علامة التبويب التالية نظام تقييم الأداء - يمكنك تقييم أداء الموظف في مجال معين على أنه ضعيف أو مرضٍ أو غير مرضٍ. ومع ذلك، يمكنك تقييم عامل أداء واحد فقط تحت كل مقياس من مقاييس التقييم الثلاثة.

بشكل عام، يتميز قالب مراجعة الأداء السنوي في Excel بتصميم احترافي سهل الملء وجاهز للطباعة. كما أنك لست بحاجة إلى تثبيته على نظامي ماك أو ويندوز.

علاوة على ذلك، يمكنك تغيير نظام التقييم والمقاييس بما يتناسب مع تفضيلاتك. تنزيل نموذج مراجعة الأداء السنوي

10. قالب مراجعة الأداء لأهداف ونتائج جداول بيانات جوجل جداول بيانات جوجل

عبر جداول بيانات جوجل

تكرار المراجعة: سنويًا

سنوياً جداول بيانات جوجل يجمع قالب مراجعة الأداء للأهداف والنتائج بين قسم التقييم الذاتي للموظف وقسم تقييم المدير. يسمح القالب للشركات بتقييم ما إذا كان الموظفون قد حققوا الأهداف والغايات المحددة مسبقًا. حتى أن هناك مساحة للمديرين لفحص مدى توافق سلوك الموظف مع قيم الشركة.

ما يجعل هذا النموذج فريدًا من نوعه هو الحاجة إلى تقديم ردود مكتوبة حتى يتمكن الموظفون من الحصول على تقييمات أدائهم. وبهذه الطريقة، لا يمكن أن يكون هناك أي تحيز حيث يمكن للموظفين مراجعة تعليقاتك قبل إلحاق توقيعاتهم في الأسفل.

كما أن الشكل السهل الاستخدام يجعل من السهل على الموظفين فهم عمليات تفكير المديرين التي أدت إلى تقييمات الأداء. من السهل أيضًا تحديد ما يمكنهم فعله لتحقيق الأهداف والغايات في العام القادم. تنزيل جداول بيانات Google Sheets الهدف والنتائج Tempate

11. PeopleGoal جداول بيانات جوجل جداول بيانات جوجل مراجعة أداء الموظفين الكفاءات

عبر PeopleGoal

تكرار المراجعة: سنويًا

بينما يركز قالب مراجعة أداء جداول بيانات جوجل للأهداف والنتائج على الأداء السنوي للموظفين وكيفية توافقهم مع قيم الشركة، فإن هذا القالب يقيّم كفاءاتهم الأساسية. يستخدم القالب الأقدمية التنظيمية من خلال تصنيف الموظفين بناءً على الأدوار الوظيفية وهو مثالي للمؤسسات ذات التسلسل الهرمي.

مع كل دور وظيفي، توجد قائمة بالكفاءات الأساسية، وعلامة تبويب للتقييم، وعلامة تبويب للترجيح، وقسم للتعليقات. على سبيل المثال، إذا كان الموظف محللاً، يمكنك التركيز على الكفاءات مثل القدرة التقنية و تواصل الفريق . يمنحك هذا نظرة عامة على المجالات المحتملة للتحسين.

الترجيحات الخمسة هي أفضل أداء، يفوق التوقعات، يلبي التوقعات، يحتاج إلى تحسين، وأداء أقل من المطلوب بشكل ملحوظ. ومع ذلك، لن تكون مقيدًا بمقياس التقييم أعلاه. يمكنك تخصيص ترجيحات الكفاءة كما تريد بناءً على ما هو حيوي لمؤسستك. تنزيل نموذج مراجعة أداء الكفاءة

12. قالب مراجعة الأداء في مستندات جوجل GooDocs قالب مراجعة الأداء في مستندات جوجل

عبر GooDocs

تكرار المراجعة: ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية

يتيح لك هذا النموذج البسيط المكون من صفحة واحدة لمراجعة الأداء التعليق على الأداء العام للموظف والأهداف التي تم تحقيقها ومجالات التحسين والقيم الأساسية.

فكر فيه كنموذج تقييم أداء مكثف يدمج جميع المجالات المهمة التي تهمك دون الخوض في الكثير من التفاصيل. إذا كنت صاحب شركة صغيرة، فإن هذا النموذج مثالي لمؤسستك.

إلى جانب تنسيقه السهل الملء، فإن قالب مراجعة الأداء في محرر مستندات جوجل جذاب بصرياً أيضاً. هناك مزيج من الألوان الرمادية والأرجوانية التي تزيد من جمال تصميمه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعديل المستند بما يتناسب مع احتياجاتك وتفضيلاتك وطباعته دون أي تكلفة. تنزيل نموذج مراجعة الأداء

13. Template.net قالب نموذج مراجعة أداء الموظفين في مطعم Microsoft Word

عبر Template.net

تكرار المراجعة: ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية

نموذج التقييم هذا مثالي لتقييم أداء موظفي المطاعم. ويركز على تسليط الضوء على إنجازات العاملين والمجالات المحتملة للتحسين. يحتوي نظام التقييم على خمسة مقاييس: ممتاز، وفوق المتوسط، ومتوسط، وأقل من المتوسط، وضعيف جداً_.

يعطي النموذج أيضًا تقييمًا جنبًا إلى جنب: التقييم الذاتي للموظف وتقييم المدير. يتم إعطاء تقييمات لكفاءات محددة، مثل الإبداع والأمانة وأخلاقيات العمل. في الصفحة الثانية، يمكنك تدوين ما إذا كانت الأهداف المحددة مسبقاً قد تحققت، والتي يجب أن تتطابق مع التقييمات في القسم الأول.

نظرًا لأن هذا مستند Word قابل للتنزيل، يمكنك دائمًا تعديل الجداول ونظام التصنيف والكفاءات الأساسية بما يتناسب مع احتياجاتك التنظيمية. تنزيل نموذج مراجعة أداء موظفي المطاعم

14. قالب مايكروسوفت وورد قالب تطوير الموظف

عبر Template.net

تكرار المراجعة: سنويًا

قالب مراجعة الأداء السنوي هذا عبارة عن مستند من ست صفحات يساعد في جمع المعلومات لإنشاء خطط التطوير الفردية للموظفين (IDPs). الهدف هو مساعدة كل موظف في تطويره الشخصي والمهني. يوفر النموذج مخططًا يمكن للمديرين اتباعه لوضع خطط التطوير هذه من خلال الخوض في التفاصيل المتعلقة بالمجالات الرئيسية. تنزيل نموذج تطوير الموظفين

15. قالب.net قالب مراجعة أداء الموظف

عبر Template.net

تكرار المراجعة: نصف سنوي وسنوياً

المثال الأخير في قائمتنا التي تضم 15 قالباً مجانياً لمراجعة أداء الموظفين هو هذا النموذج لمراجعة أداء الموظف الذي يغطي جميع المتطلبات الأساسية المهمة في صفحة واحدة. يحتوي القالب على أربعة مجالات رئيسية للمراجعة: معلومات عن الموظف، وتقييم الأداء، وفرص التطوير، وتعليقات المراجعين.

يركز قسم تقييم الأداء على الكفاءات الأساسية، مثل التعاون والحماس والسلوك والالتزام بالمواعيد والمعرفة الوظيفية ومهارات التواصل.

وبغض النظر عن مؤسستك أو مجال عملك، يمكنك تخصيص هذا المستند المكثف ليناسب تفضيلاتك. كما أنها تأتي بتنسيقات مستندات Google Docs و Microsoft Word، مما يعني أنه يمكنك تحريرها أو طباعتها على راحتك. نموذج مراجعة أداء الموظف

أنواع تقييمات ومراجعات أداء الموظفين ## أنواع تقييمات ومراجعات أداء الموظفين

لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه القوالب، من المهم فهم الأنواع المختلفة من مراجعات الأداء المتاحة. فيما يلي بعض الأنواع الشائعة وأوصافها:

1. مراجعات الأداء السنوية

كما يوحي الاسم، هي تقييمات سنوية تتم مرة واحدة في السنة. وهي تقيّم الأداء العام للموظف خلال العام الماضي وتضع أهدافًا للعام القادم. وهي عادةً ما تكون أكثر رسمية وتفصيلاً من الأنواع الأخرى من مراجعات الأداء.

2. مراجعات الأداء الفصلية

تتم هذه التقييمات كل ثلاثة إلى ستة أشهر، مما يوفر فرصة أكثر تواترًا للتحقق من تقدم الموظف. يمكن أن تكون أقل رسمية من المراجعات السنوية ولكنها تسمح مع ذلك بتحديد الأهداف ومناقشات التطوير.

3. مراجعات الأداء القائمة على المشاريع

تركز هذه المراجعات على أداء الموظف ضمن مشروع أو مهمة محددة. وقد تُجرى في نهاية المشروع أو بشكل مستمر طوال مدته.

4. مراجعات الأداء الاختبارية

تُستخدم هذه التقييمات عادةً للموظفين الجدد، وتقيّم هذه التقييمات تقدمهم خلال فترة الاختبار وتحدد ما إذا كان ينبغي تعيينهم بشكل دائم.

5. مراجعات التقييم الذاتي للأداء

في هذه المراجعات تُتاح الفرصة للموظفين لتقييم أدائهم الذاتي وتقديم ملاحظاتهم حول ما يشعرون به من أداء. ويمكن استخدام ذلك كنقطة انطلاق للمناقشات مع المديرين.

كيف تكتب مراجعة الأداء؟

في حين أن النماذج يمكن أن توفر إطار عمل مفيد لمراجعات الأداء، إلا أنه من المهم أيضًا فهم كيفية كتابة وإجراء مراجعة الأداء بفعالية. إليك بعض النصائح:

ابدأ بملاحظات إيجابية: ابدأ المراجعة بتسليط الضوء على نقاط قوة الموظف وإنجازاته.

كن محددًا: استخدم أمثلة ملموسة لدعم تقييمك لأداء الموظف. يساعد ذلك على تجنب الغموض ويضمن أن تكون الملاحظات قابلة للتنفيذ.

ركز على السلوكيات وليس على الشخصية: من المهم التركيز على تصرفات الموظف وسلوكياته بدلاً من سماته الشخصية. وهذا يساعد على إبقاء المراجعة موضوعية ومثمرة.

تحديد أهداف واضحة للتحسين: إذا كانت هناك مجالات يمكن للموظف تحسينها، قدم أهدافًا محددة وقابلة للتحقيق ليعمل الموظف على تحقيقها.

حافظ على المهنية: في حين أنه من المهم أن تكون صريحًا ومنفتحًا في مراجعات الأداء، من المهم أيضًا الحفاظ على النبرة المهنية وتجنب أي هجوم شخصي.

استمع بنشاط: يجب أن تكون مراجعات الأداء محادثة ثنائية الاتجاه. خذ الوقت الكافي للاستماع إلى وجهة نظر الموظف ومعالجة أي مخاوف قد تكون لديه.

حسّن مراجعات أدائك باستخدام القوالب

يُعد تقديم الملاحظات وتلقيها جزءًا مهمًا من أي مكان عمل. فهو يساعدنا على النمو والتعلم وتحسين مهاراتنا. ومع ذلك، قد يكون من الصعب معرفة من أين نبدأ، وما الذي يجب تضمينه، وكيفية جعل العملية أكثر جاذبية لجميع المعنيين.

لهذا السبب أنشأنا هذه المكتبة من قوالب مجانية لمراجعة الأداء. استخدم هذه القوالب الخمسة عشر لمساعدتك على تحسين مراجعة الأداء التالية وإنشاء برنامج فعال وجذاب لمراجعة الأداء لمساعدة شركتك وموظفيك على الازدهار.

أفضل ما في قوالب الموارد البشرية الخاصة بـ ClickUp هي أنها قابلة للتخصيص ومجانية الاستخدام - ما عليك سوى تنزيلها وتهيئتها لتناسب احتياجاتك من الموارد البشرية .

ولأن ClickUp هي أداة شاملة لإدارة المشاريع تعمل من أجل لكل فريق يمكنك إنشاء مراجعة أدائك وتعديلها وتخزينها جنباً إلى جنب مع عملك. قم بربط قوالب المراجعة الخاصة بك بمهامك ودليل الموظفين والملفات المهمة الأخرى، ثم تتبع التقدم المحرز باستخدام أدواتنا القوية مثل الأهداف ولوحات المعلومات . نعم. الأمر بهذه البساطة. 😊 ابدأ مجاناً اليوم