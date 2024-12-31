10 أمثلة لأهداف التسويق لتحقيق أهدافك في عام 2025

يعلم الجميع أن أهداف التسويق مهمة.

أولاً، المنافسة شديدة مع قرصنة النمو التي تساعد الشركات الناشئة التي تتمتع بنجوم الروك على الوصول إلى مستويات مذهلة. وثانيًا، يجب أن تعرف ما تريد، وإلا ستبقى هائمًا بلا وجهة بينما يسير الجميع خلفك.

ومع ذلك، لكي تكون استراتيجيتك التسويقية ناجحة، تحتاج إلى تحديد الأهداف على الفور.

في هذه المقالة، سنقوم بتعريف الأهداف التسويقية واستكشاف أهم عشرة أمثلة لها، والإجابة على بعض الأسئلة الشائعة التي قد تكون لديك حول أهداف التسويق.

ما هي الأهداف التسويقية؟

الأهداف التسويقية هي أهداف محددة محددة في خطة التسويق .

فهي تحدد نوايا فريق التسويق، وتوفر لهم توجيهات واضحة، وتقدم معلومات للمديرين التنفيذيين لمراجعتها ودعمها.

يمكن أن تكون هذه الأهداف:

مهام مثل العصف الذهني خطة التسويق الرقمي تحسين في مؤشرات الأداء الرئيسية مثل معدلات التحويل

محددة حصص المبيعات أو معايير أخرى قائمة على الأداء يمكنك استخدامها لقياس نجاح التسويق.

لتبسيط فهم الأهداف، اسأل نفسك ما الذي تريده.

زيادة المبيعات أو الإيرادات؟

تحسين التعرف على العلامة التجارية أو الريادة الفكرية؟

تعزيزجهود التسويق الداخلي?

بدء التسويق الرقمي أو وسائل التواصل الاجتماعي الحملات التسويقية ?

التركيز على تسويق المحتوى؟

أي من هذه أمثلة على أهداف التسويق.

لماذا تحديد الأهداف مهم؟

تتيح لك الأهداف التسويقية الاستراتيجية تصور التكتيكات والاستراتيجيات التسويقية التي تحتاجها لتحقيقها.

إنها مثل نظارات الرؤية التي تتيح لك رؤية جميع الاحتمالات. 🥽

يحتوي قمع التسويق الأساسي على ثلاثة مستويات:

الاكتشاف (قمة القمع): يكتشف الناس علامتك التجارية عندما يبحثون عن منتج أو خدمة ما

يكتشف الناس علامتك التجارية عندما يبحثون عن منتج أو خدمة ما التفكير (وسط القمع): ينتهي المستهلك من التصفح ويكون الآن مستعدًا للشراء

ينتهي المستهلك من التصفح ويكون الآن مستعدًا للشراء الشراء (قاع القمع): تقوم شركتك بإتمام الصفقة

عندما تقوم بتحديد الأهداف، فإنك تنتقل من مستوى من مستويات قمع التسويق إلى المستوى التالي بسلاسة.

وبدون هذه الأهداف، سوف تنجرف بلا هدف من مهمة إلى أخرى، دون فهم واضح لكيفية إحداث عملك فرقًا. الأهداف المكافأة: برنامج تحليل SWOT للشركات وفرق العمل

## أفضل 10 أمثلة لأهداف التسويق

إليك بعض الأمثلة على الأهداف التسويقية التي ستحتاجها لوضع استراتيجية تسويق ممتازة!

1. زيادة الوعي بالعلامة التجارية

_ عندما تريد تصوير شيء ما، فمن المحتمل أنك تريد "تصويره"، أليس كذلك؟

إليك الأمر: زيروكس ليست فعلًا أو اسمًا عامًا للتصوير. إنها علامة تجارية_

والسبب في أنها مرادف لهذا النشاط هو الوعي بالعلامة التجارية.

وتحتاج شركتك إلى زيادة الوعي الخاص بها.

هذا الهدف بسيط: تحتاج إلى جعل علامتك التجارية أمام المزيد من الناس .

لعلامتك التجارية شخصية فريدة من نوعها، مثلك تمامًا!

قم بتضخيمها لزيادة الوعي بالعلامة التجارية.

استراتيجية أخرى حول هذا الهدف هي التفكير في الأماكن التي يقضي فيها المشترون المستهدفون معظم الوقت. ربما جرب استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على منصة للتفاعل مع جمهورك المستهدف.

يمكنك تحقيق أهدافك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال:

النشر عن ثقافة شركتك

مشاركة مقالات مثيرة للاهتمام متعلقة بالصناعة

أو إجراء استطلاعات الرأي للتواصل مع جمهورك

الهدف من ذلك هو التفاعل مع جمهورك على وسائل التواصل الاجتماعي وجعل علامتك التجارية تبدو ودودة.

كن ودودًا مع جمهورك لتحويلهم إلى معجبين ورعاة لعلامتك التجارية. 🤝

ومن ثم شاهدهم وهم يشاركون المحتوى الخاص بك وارتباطاتهم الإيجابية بعلامتك التجارية مع من حولهم.

وسرعان ما سيصبح اسم علامتك التجارية مرادفًا لمنتجك أيضًا. 😎

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2. تعزيز مشاركة العلامة التجارية

عندما يصل الأشخاص إلى موقعك على الويب أو صفحات التواصل الاجتماعي فأنت تريد أن تبقيهم متفاعلين.

لكن لديهم اتصالات إنترنت عالية السرعة ولا وقت لديهم لإضاعة الوقت.

تفاعل مع جمهورك من خلال:

النشر بانتظام

الرد على التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي (بما في ذلكتعليقات إعلانات فيسبوك!)

تحديث جميع الصفحات على الإنترنت بأحدث المعلومات

إذا لم تقم بإشراكهم، فلن يفكر جمهورك مرتين قبل الضغط على زر الرجوع.

سوف يرتدّون عن موقعك الإلكتروني أسرع من تسديد ليبرون جيمس لهدف 🏀.

وبمجرد أن يلاحظ جوجل ارتفاع معدلات الارتداد..

_*Gulp*

وهذا يقودنا إلى..

3. ترتيب أعلى في نتائج البحث

أن تُدفن في الصفحة الثانية من نتائج بحث جوجل هو أسوأ كابوس لكل علامة تجارية.

إذا كنت لا تريد أن يتحقق ذلك، فاحرص على أن تكون في المقدمة لزيادة حركة المرور على الويب! 🚀

لأن ترتيب البحث الأعلى يعني

زيادة الوعي بالعلامة التجارية

توليد عملاء محتملين أعلى

انخفاض نفقات الإعلانات

تحقيق أهداف العملاء المحتملين والإيرادات

_ولكن كيف تصل إلى القمة؟

استراتيجية التسويق الرقمي مع التركيز على تحسين محركات البحث (SEO) سيزيد من ظهورك في تصنيفات محركات البحث.

قد تشمل مهامك اليومية ما يلي:

تحسين المحتوى الخاص بك لمحركات البحث

استهداف الكلمات المفتاحية المتعلقة بنشاطك التجاري

تحديد مشكلات الزحف

وبناء الروابط ستضمن هذه المهام أن يكون موقعك الإلكتروني قويًا بما يكفي للوصول إلى عملائك المثاليين. 💪 تحسين ظهور موقعك الإلكتروني يمكن أن يساعد أيضًا في التسويق الخاص بك أهداف التواصل مثل تعزيز المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

_ستقوم بإطعام عصفورين بكعكة واحدة. 😎 😎

4. زيادة حركة المرور على الموقع الإلكتروني

اسأل فرق التسويق عن أكثر ما يريدونه في العالم.

سيقولون على الأرجح "عملاء جدد"

ولكي يحدث هذا، يجب أن يكون لديك هدف بسيط: اجعل المزيد من الأشخاص يظهرون على موقعك الإلكتروني حتى تتمكن من التفاعل معهم بشروطك.

لقد توصلنا بالفعل إلى أن احتلال مرتبة أعلى في نتائج البحث يتيح لعدد أكبر من الأشخاص العثور عليك.

سهولة العثور عليك = المزيد من الزيارات على الويب

ولكن لا يمكنك أن تجعلهم يصلون إلى موقعك على الويب ويغادرون بعد ذلك مباشرة.

تأكد من حصول زوارك على إجابات لأسئلتهم.

ساعدهم على اكتشاف المزيد عن عملك ومنتجاتك وخدماتك

تضمين روابط الموقع الداخلية

إضافة عبارات تحث على اتخاذ إجراء (CTAs)

والأهم من ذلك، اطلب معلومات الاتصال الخاصة بهم من أجل جهودك في توليد العملاء المحتملين.

لن يفيد ذلك شركتك فحسب، بل سيساعد أيضًا في توجيه زوار موقعك الإلكتروني وتشجيعهم على الانتقال إلى الخطوة التالية من رحلتهم معك.

بمجرد حصولك على معلومات الاتصال الخاصة بهم، قم بتوجيههم من خلال رحلة العميل التي تناسب متطلباتهم لضمان حصولهم على أفضل تجربة مع علامتك التجارية!

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5. توليد عملاء محتملين مؤهلين

أنت تريد نقل زوار موقعك من مرحلة الوعي إلى مرحلة التفكير.

لذا فإن هدفك التسويقي التالي هو المؤهلين توليد العملاء المحتملين .

العميل المحتمل العميل المحتمل المؤهل هو شخص يمكن أن يصبح عميلاً محتملاً بناءً على المعايير وبيانات التعريف التي قدمها.

في الأساس، هو شخص لم يعترف باهتمامه بك، ولكنك تعرف ما يدور في ذهنه. 😏

لذا عليك القيام بخطوة

لكن أولاً، من الضروري ملاحظة أمرين حول هذا الخيط:

المعايير الخاصة بنشاطك التجاري

العملاء المحتملون المؤهلون هم فقط أولئك الذين قدموا المعلومات عن طيب خاطر

كيف يمكنك توليد عملاء محتملين مؤهلين؟

استهدف الكلمات الرئيسية التي سيبحث عنها العملاء المحتملون

جرّب نهج تسويق المحتوى مثل التدوين كضيف

استضف ندوة عبر الإنترنت و التعاون مع أحد المؤثرين أو علامة تجارية

العملاء المحتملون المؤهلون هم قائمتك المختصرة للعملاء المحتملين. لذا ركز عليهم لـ -

6. زيادة الإيرادات

هذا هو أحد أكثر أهداف التسويق الذكي شيوعًا التي يطاردها الجميع. وهو الهدف الذي يجب أن تتجه إليه جميع جهودك التسويقية.

_حان وقت الانطلاق بأقصى سرعة!

ضع أهدافًا للإيرادات وحدد كل قناة تسويقية الأنسب لـ الأعمال التسويقية .

ثم قم بإغداق كل الحب والاهتمام على عملائك المحتملين.

لمساعدتهم على التواصل مع علامتك التجارية على المستوى الشخصي، يمكنك:

التواصل مع عملائك المحتملين مثل المكالمات والبريد الإلكتروني والدردشات ووسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك.

تقديم عروض ترويجية وإعلانات وخصومات لهم

تقديم محتوى ذي صلة اعتماداً على مرحلة رحلة المشتري

في النهاية، ستقوم بتحويل العميل المحتمل إلى عملية بيع!

هل تبحث عن المزيد من النصائح حول تسويق مشروعك لزيادة المبيعات؟

تحقق من هذه أكثر من 20 نصيحة لإدارة المشاريع للمسوقين .

7. زيادة قيمة العميل

لقد وجدت عملاء جدد! ولكن بمجرد الانتهاء من الاحتفال، حان الوقت للتفكير على المدى الطويل.

بصفتك مسوقاً، لا يمكن أن تركز استراتيجيتك على اكتساب عملاء جدد فقط.

فمن الأكثر أهمية الاهتمام بعملائك الحاليين.

_لماذا؟

اكسب ولاءهم، وسيصبحون سفراء لعلامتك التجارية، مما يجلب المزيد من العملاء مثلهم.

وهذا ليس كل شيء.

فالعميل السعيد سيشتري منك مرة أخرى، مما يزيد من قيمة عملائه مدى الحياة. علاوة على ذلك، فإن تكلفة الاحتفاظ بالعملاء أقل بكثير من تكلفة اكتساب عملاء جدد.

كيف تحافظ على العملاء الحاليين سعداء وتزيد قيمة العميل_؟

قم بتثقيفهم حول منتجاتك وخدماتك والفرص القيّمة التي يمكنك توفيرها لهم

قم بتشغيل حملات إعادة الاستهداف لبيع المزيد من المنتجات أو الخدمات

ابتكر حملات تسويقية حيث يقوم العملاء بالترويج لك، وفي المقابل يحصلون على بعض الامتيازات أو الامتيازات

تقديم خدمة عملاء عالية الجودة

امنحهم امتيازات الوصول إلى منتجات أو خدمات جديدة

تحقق من هذه أدوات تحليلات التسويق!

8. إنشاء سلطة العلامة التجارية

الوعي بالعلامة التجارية أمر رائع.

ولكن ماذا عن العلامة التجارية _السلطة في الصناعة؟

إنه يشير إلى الثقة التي اكتسبتها علامتك التجارية بين العملاء ودرجة اعتبارهم لعلامتك التجارية كخبير في المجال.

لنفترض أنك تبيع بعض الأحذية الرياضية المخصصة الرائعة. 👟

لا نريد أن تنتهي رحلة العميل عند هذا الحد.

إذا كان أي شخص يريد معرفة نوع الصبغة المناسبة للأحذية أو كيفية تنظيف الأحذية الرياضية دون إتلافها، فعليه أن يتوجه إلى موقعك الإلكتروني.

هذه هي سلطة العلامة التجارية.

ـ كيف تؤسسها؟

قم بإنشاء محتوى تعليمي عالي الجودة يجيب على أسئلة الباحثين. ستزداد سمعتك، وسيعتبرك الناس مصدراً جديراً بالثقة. يمكن أن يكون هذا على رأس قائمة أهدافك في تسويق المحتوى أيضًا

توظيفدليل اجتماعي وعرض شهاداتك الإيجابية ليراها العالم. فهذا يثبت أن عملك يخلق عملاء سعداء

تخلَّص من عروض المبيعات والكلمات التسويقية. بدلاً من ذلك، أظهر شخصيتك الحقيقية، حتى يعرف الناس من هي علامتك التجارية. دع شخصيتك تتألق! ✨

استمر في التركيز على تحسين محركات البحث لتحسين محركات البحث في جميع محتوياتك على الإنترنت حتى تظل رقم واحد على جوجل.

أخيرًا، قدم خدمة عملاء متسقة.

تعرف على كيفية إدارة الحملات من خلال برنامج تسويق المحتوى !

9. تحسين الاحتفاظ بالعملاء

نحن منشغلون بمطاردة العملاء الجدد وضمان تحقيق معدلات تحويل هائلة.

ولكن من المهم بنفس القدر تتبع مستويات رضا العملاء الحاليين، خاصة بالنسبة للشركات القائمة على الاشتراك.

قم بتقييم مدى رضاهم عن علامتك التجارية أو منتجاتك أو خدماتك.

يمكن أن يساعدك الاستطلاع السريع أو التعليقات المنتظمة على فهم احتياجاتهم بشكل أفضل!

إليك ما يمكنك القيام به:

تتبع عدد مرات تكرار العملاء لعمليات الشراء

فكّر في المتابعة مع عميلك بعد أسبوع من عملية الشراء لطلب تعليقاته

راقب مشاعر عدم الرضا وحل المشكلة على الفور

إذا علم العميل أنك تعمل باستمرار على تحسين تجربته، فمن المرجح أن يستمر مع شركتك.

10. تعزيز التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي

في العصر الرقمي اليوم، يعد الحفاظ على وجود قوي على وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا محوريًا لنجاح العلامة التجارية. فهي بمثابة منصة للتواصل المباشر مع الجمهور، وتعزز من ظهور العلامة التجارية، وتوفر فرصًا لمشاركة العملاء. الهدف هنا هو زيادة عدد المتابعين والإعجابات والمشاركات لعلامتك التجارية باستمرار عبر مختلف المنصات الاجتماعية. يمكنك تحقيق ذلك من خلال:

نشر محتوى جذاب وملائم بشكل منتظم

التفاعل مع متابعيك من خلال التعليقات والرسائل والمشاركات

التعاون مع الشخصيات المؤثرة لتوسيع نطاق وصولك

إجراء مسابقات أو هبات لتشجيع مشاركة الجمهور

استخدام أدوات لجدولة المنشورات وتتبع المقاييس

يمكن أن يؤدي التواجد القوي على وسائل التواصل الاجتماعي إلى زيادة عدد الزيارات إلى موقعك الإلكتروني، وتعزيز سمعة علامتك التجارية، وفي النهاية المساهمة في زيادة المبيعات.

كيفية تتبع أهداف التسويق

بالإضافة إلى فريق تسويق موهوب جداً_ وأهداف محددة، ما الذي تحتاجه أيضاً؟

أداة قوية لـ إدارة المشاريع والأهداف التسويقية . انقر فوق يستمتع بالنجاح بمساعدة هذه الجوانب الثلاثة. إنها واحدة من أدوات الإنتاجية الأعلى تقييمًا في العالم التي يستخدمها فرق العمل في جميع أنحاء العالم . فريق التسويق لدينا أوصلنا إلى ما نحن فيه من خلال التركيز على جميع الأهداف وتحقيقها من خلال برنامج عالمي المستوى .

وبالنسبة لشركة تفتخر بأساليبها التسويقية كان علينا تطوير أداة يمكن أن تكون مساعدة المسوقين المثالية .

يمكنك استخدام ClickUp لـ تخطيط أهداف التسويق وتحديدها وتتبعها بكفاءة

1. تحديد الأهداف التسويقية

أخبار جيدة أهداف ClickUp ، هي أهداف رفيعة المستوى يمكنك تقسيمها إلى أهداف أصغر.

هذا هو المكان الذي يمكنك فيه تعيين هدف تسويق رقمي لتتبع منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو منشورات المدونات أو الإيرادات.

استخدمها لتتبع:

أوكي ريس (الأهداف والنتائج الرئيسية)

سباقات السرعة

بطاقات الأداء الأسبوعية

والمزيد

البدء

أهداف ClickUp

الهدف هو هدف قابل للقياس أو النتيجة. يمكنك إرفاق الأهداف بإكمال المهمة أو القيم العددية أو المال أو حقول الصواب/الخطأ البسيطة. عند إكمال كل هدف، سيضيف تلقائيًا إلى تقدمك في إكمال الهدف.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام نموذج خطة التسويق الاستراتيجي ClickUp كمخطط للجهود التسويقية السنوية لشركتك. يساعدك هذا النموذج على تحديد الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها لتحقيق أهدافك التسويقية.

وهذا بدوره قد يكون أي شيء من زيادة المبيعات إلى التوسع في أسواق جديدة.

يمكنك الوصول إلى أهدافك ونتائجك الرئيسية (OKRs) من خلال إنشاء خطة مفصلة حول كيفية تحقيق فريق التسويق الخاص بك للأهداف والميزانيات والمزيد

يجب أن تشتمل خطتك التسويقية على أهداف محددة، بالإضافة إلى خطة عمل مفصلة لتحقيق تلك الأهداف، وطريقة لمراقبة التقدم المحرز والبقاء ضمن الميزانية. ومع هذا النموذج، يمكنك استخدامه كخارطة طريق لتوجيه جهودك التسويقية على مدار العام.

جرّب نموذج خطة التسويق الاستراتيجية من ClickUp

2. قم بقياس عائد الاستثمار باستخدام لوحات المعلومات لوحات المعلومات هي المكان الذي يمكنك فيه عرض جميع الرؤى المتعلقة بالمشاريع والمهام والأشخاص... أي شيء تقريبًا.

قم بتخصيص لوحات المعلومات الخاصة بك باستخدام أدوات مخصصة و الإشراف على نتائج الحملات التسويقية في لمحة سريعة

تتيح لك الأدوات المخصصة جلب جميع البيانات التي تريدها في شكل مخططات شريطية ومخططات دائرية وحسابات وحافظات وما إلى ذلك.

تفقد هذه قوالب العائد على الاستثمار

تمنحك أداة ClickUp's Portfolio المصغّرة نظرة سريعة على حالة مشاريعك على مستوى عالٍ

أنشئ لوحة معلومات محددة لكل حملة. بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة الرجوع إلى الحملات السابقة لتحسينها لزيادة العائد على الاستثمار.

نصيحة للمحترفين: تقدم ClickUp قوالب تحديد الأهداف أيضًا. لا تنسى أن تجرب.

3. تحديد الجداول الزمنية لأهدافك باستخدام عرض مخطط جانت البياني

تأكد من أن أهدافك لها تاريخ بداية ونهاية.

_كيف؟

اجعل أهدافك التسويقية مهمة ClickUp وجدولتها على عرض مخطط جانت البياني في ClickUp .

استخدم برنامج تخطيط التسويق لتصور مدى روعة خطتك التسويقية.

ما عليك سوى السحب والإفلات لإعادة ترتيب أهدافك.

تتيح لك طريقة عرض جانت في ClickUp تخطيط الوقت وإدارة الموارد وتصور التبعيات وغير ذلك الكثير

_هل أنت متأخر عن الجدول الزمني؟

لا تقلق.

يتيح لك مخطط جانت حساب المسار الحرج تلقائيًا حتى تتمكن من تحقيق أهداف التسويق في أقرب وقت ممكن.

الأسئلة الشائعة حول أهداف التسويق

هل لديك المزيد من الأسئلة التي تدور في ذهنك؟ دعنا نجيب على بعضها.

1. كيف يمكنني وضع أهداف تسويقية ذكية؟

لغرض خطة التسويق، يجب أن يكون كل هدف من أهداف خطة التسويق هدف تسويقي ذكي .

بمجرد معرفة أهدافك التسويقية، حان الوقت للتعمق في التفاصيل.

إن أنواع الأهداف التسويقية التي تعمل بشكل أفضل هي الأهداف الذكية، لذا استخدم هذا النظام للتأكد من أن كل هدف تحدده يستحق العناء. 😎

ذكية محددة: حدد النتيجة المرجوة بعبارات واضحة ومحددة بحيث يفهم الجميع الهدف. ضع أرقامًا ومواعيد نهائية حقيقية لتحميل نفسك المسؤولية

محددة: حدد النتيجة المرجوة بعبارات واضحة ومحددة بحيث يفهم الجميع الهدف. ضع أرقامًا ومواعيد نهائية حقيقية لتحميل نفسك المسؤولية م قابلة للقياس: يجب أن تكون الأهداف قابلة للقياس مع مؤشرات أداء رئيسية (KPI) ومعالم محددة تتيح لك قياس نجاحك

قابلة للقياس: يجب أن تكون الأهداف قابلة للقياس مع مؤشرات أداء رئيسية (KPI) ومعالم محددة تتيح لك قياس نجاحك قابلة للتحقيق: تأكد من أنها أهداف تسويقية واقعية في حدود قدرات شركتك وفريقك

ذات صلة بالموضوع: يجب أن تكون الأهداف ذات صلة برسالة علامتك التجارية وتضيف إلى خطة الصورة الكبيرة

تممحددة زمنياً: يجب أن يكون لأهدافك جدول زمني يوضح تاريخ البداية والنهاية

على سبيل المثال، يمكن أن يبدو هدف زيارة موقعك على الويب SMART لمدونتك على النحو التالي:

بحلول نهاية هذا الشهر (محدد زمنيًا)، يجب أن يكون هناك زيادة بنسبة 5٪ في عدد الزيارات (قابلة للقياس) عن طريق زيادة منشوراتنا الأسبوعية (محددة) من 5 / أسبوع إلى 8 / أسبوع (قابلة للتحقيق).

ستؤدي الزيادة في عدد الزيارات إلى تعزيز الوعي بالعلامة التجارية وتوليد المزيد من العملاء المحتملين (ذات صلة).

2. ما هي بعض الأمثلة على الأهداف الإعلانية؟

بعض الإعلانات الأكثر شيوعًا الأهداف أو الغايات تشمل:

تقديم منتجات أو خدمات جديدة

إظهار فعاليتها

التوسع في سوق مستهدف جديد

بناء صورة الشركة أو العلامة التجارية

كسب متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين المشاركة

توليد الطلب والقيادة

زيادة عدد النقرات على الإعلانات المدفوعة

3. كيف أربط أهداف التسويق بأهداف العمل؟

قد تختلف أهداف عملك عن أهداف قسم التسويق.

تأكد من أنك تفهم ما هي هذه الأهداف. عندها فقط يمكنك التأكد مما تريد شركتك تحقيقه.

تمنح أهداف عملك أهدافك التسويقية بعض التوجيهات من خلال إعطائها الخطوط العريضة.

يجب أن يعطيك هذا صورة واضحة عما إذا كنت تستثمر مواردك التسويقية في الأماكن الصحيحة أم لا

على سبيل المثال، هدف عملك هو زيادة الإيرادات، وهدف شركتك التسويقي هو جذب المزيد من العملاء. هذا هو الرابط الذي تبحث عنه.

المزيد من العملاء = زيادة الإيرادات

ابدأ بتتبع أهداف التسويق باستخدام ClickUp

ستكون أهدافك بعيدة كل البعد عن الكمال. حتى أكثر استراتيجيات التسويق طموحًا وإلهامًا ليست كذلك.

لكنها ذكية، ولا يمكنك النجاح إلا إذا كانت أهدافك كذلك.

لذا أثناء وضعك لاستراتيجيتك التسويقية القادمة، استخدم قائمة الأهداف هذه، وإرشادات الأهداف الذكية SMART، و أداة قوية لإدارة المشروع مثل ClickUp لتحديد الأهداف.

باستخدام ClickUp، يمكنك تخطيط أهدافك التسويقية وتحديد جدول زمني, التخطيط لاستراتيجيات الذهاب إلى السوق وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وإدارة الحملات، وقياس العائد على الاستثمار ..

ما عليك سوى عرض هذه القائمة على فريق التسويق لديك، وسوف ينبهرون بها. انضم إلى ClickUp مجانًا للتغلب على استراتيجيات التسويق الخاصة بالشركات الناشئة والشركات العملاقة..