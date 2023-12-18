كيفية كتابة أهداف SMART الفعالة في عام 2025 (مع أمثلة!)

"ربما سأشاهد حلقة أخرى فقط." "سأبدأ العمل عليها غداً" "ربما أستسلم أيضاً. لن أتحسن أبداً"

إذا سبق لك أن قلت لنفسك أيًا من هذه الأقوال، فأنت تعلم مدى صعوبة تحقيق الأهداف.

قد تتشتت ذهنك بسبب نيتفليكس أو قد تفقد الحافز لأن هدفك في الحصول على عضلات بطنك من خلال الضحك لساعات تبين أنه غير واقعي. 😢

لحسن الحظ، يمكنك استخدام هدف وضع إطار عمل مثل أهداف ذكية لتحديد أهداف فعالة والبقاء متحمسًا.

ولكن ما الذي يرمز إليه هدف SMART، وكيف يمكنك استخدامه لتحقيقالنجاح_؟

لا تقلق!

في هذه المقالة، سنستكشف في هذه المقالة ما هو الأهداف الذكية وكيفية كتابتها، وبعض الأمثلة، وأفضل أداة لتحديد الأهداف لمساعدتك على تحقيق أهدافك. كما سنغطي أيضاً الفوائد الرئيسية للأهداف الذكية.

_استعد، حدد أهدافك!

ما هو الهدف الذكي؟

إذا كنت تعتقد أن الهدف الذكي هو مجرد هدف ذكي للغاية توصل إليه شخص ما، فأنت لست تمامًا مخطئًا.

أهداف SMART تساعدك على وضع أهداف قابلة للتحقيق ومدروسة جيدًا. يحدد اختصار SMART للأهداف مجموعة من المعايير التي تسمح للفرق والأفراد بإبقاء الأمر واقعيًا، حرفياً

يرمز SMART إلى الأهداف التي هي:

محددة محدد بوقت _

## كيفية كتابة هدف ذكي

تذكر أن هدف SMART يرمز إلى أهداف s محددة، مقابلة للتحقيق، أيمكن تحقيقها، صذات صلة، وممحددة زمنياً. لكتابة أهداف SMART، ستحتاج إلى العمل من خلال جميع العناصر الخمسة لبناء أهداف واضحة وقابلة للتتبع.

لنستعرض الآن كل خطوة في إطار أهداف SMART:

1. المحدد

لتجنب وضع هدف عام، تحتاج إلى وضع خطة عمل محددة.

كل ما عليك القيام به هو الإجابة عن الأسئلة الشائعة 'و':

ماذا: قدم وصفاً مفصلاً لما تريد تحقيقه بالضبط

قدم وصفاً مفصلاً لما تريد تحقيقه بالضبط من: اذكر الأشخاص الذين يجب أن يكونوا جزءًا من هدفك. هذا أمر بالغ الأهمية إذا كنت تعمل من أجل فريق عمل هدف الأداء متى: اختر تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء لهدفك المحدد

اذكر الأشخاص الذين يجب أن يكونوا جزءًا من هدفك. هذا أمر بالغ الأهمية إذا كنت تعمل من أجل فريق عمل هدف الأداء المكان: إن أمكن، ستحتاج إلى تحديد موقع لهدفك

إن أمكن، ستحتاج إلى تحديد موقع لهدفك لماذا: حدد سبب رغبتك في تحقيق هذا الهدف المحدد. يجب أن تحصل على رؤى حول كيفية توافق هدفك مع المكان الذي تريد أن تكون فيه في المستقبل

حدد سبب رغبتك في تحقيق هذا الهدف المحدد. يجب أن تحصل على رؤى حول كيفية توافق هدفك مع المكان الذي تريد أن تكون فيه في المستقبل ماذا: حدد أي تحديات أو متطلبات ستؤثر على تقدم هدفك لمعرفة ما إذا كنت قد حددت هدفاً قابلاً للتحقيق. على سبيل المثال، إذا كان هدفك هوإطلاق موقع إلكتروني جديدولكن ليس لديك خبرة في تطوير الويب، فمن المحتمل أن تواجه بعض العقبات

مثال على هدف محدد: زيادة حركة المرور العضوية إلى موقعك على الويب بنسبة 10%.

2. قابل للقياس

الخطوة التالية هي أن تقرر كيف ستقوم بما يلي قياس التقدم المحرز نحو هدفك

عندما تحدد هذه المقاييس، يصبح هدفك أكثر واقعية لأنك تستطيع أن ترى بوضوح مدى قربك من تحقيقه.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت قد حددت هدفًا طويل الأجل، يمكنك تحفيز نفسك من خلال تحديد المعالم

ما هي المعالم؟

المعالم هي الإنجازات الرئيسية على طول الجدول الزمني لهدفك. على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو إطلاق موقع إلكتروني للتسوق، فإن إنشاء واجهة المستخدم يمكن أن يكون معلماً بارزاً.

يمكن أن يساعدك الاحتفال بمعالمك الرئيسية على البقاء متحمسًا لتحقيق المزيد من الأهداف! 🥳

مثال على هدف قابل للقياس: تحقق من التحليلات شهريًا من أجل زيادة عدد الزيارات العضوية لموقعك الإلكتروني بنسبة 10% بحلول نهاية الربع الأول

3. قابل للتحقيق

الآن، ستحتاج إلى تحديد مدى إمكانية تحقيق هدفك.

أثناء تحديد هدف صعب للغاية (مثل هدف ممتد ) يمكن أن يساعدك على تقديم أداء أفضل، وقد يحبطك إذا لم تتمكن من تحقيقه.

بدلاً من ذلك، يجب عليك التفكير في أي مهارات جديدة أو تغيير في السلوك, برنامج تحديد الأهداف والمعدات، والدورات التدريبية، وما إلى ذلك، ستحتاج إلى تحقيق هدفك.

إذا وجدت أنك تفتقد مهارة أو شهادة ما، ستحتاج إلى تحديد كيفية تحقيقها.

ولكن تذكّر أن تفكر في القيود المالية والوقت الذي تحتاج إليه

مثال على الهدف الذي يمكن تحقيقه: لتنمية عملك على الإنترنت، ستحتاج على الأرجح إلى توظيف مطوري ويب. لكنك ستحتاج أيضًا إلى تحديد ما إذا كان بإمكانك تحمل تكاليف الدفع لهؤلاء المطورين. 💰

4. ذات صلة

يساعدك وضع أهداف ذات صلة بالموضوع على ضمان تحديد هدف جيد ومنطقي لمستقبلك.

إذا قمت بتحديد أهداف SMART التي لا تتماشى مع تطورك الوظيفي أو هدفك الشخصي طويل الأجل، فمن المحتمل أن تشعر بأنك "لا شيء" عندما تصل إليها.

على سبيل المثال، إذا كنت ترى نفسك تدير مشروعك الخاص للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الأشهر القليلة المقبلة، فيجب أن تضع أهدافًا لأخذ دورات في المبيعات والتسويق.

ولكن بدلاً من ذلك، إذا جعلت هدفك هو أخذ دورات في الكوميديا الارتجالية خلال الأشهر الثلاثة القادمة..

بمجرد الانتهاء من كل تلك الدورات، لن تشعر بأنك قريب من هدفك النهائي.

ذات صلة مثال على الهدف: استنادًا إلى البيانات التي تفيد بأن عدد الزيارات العضوية لموقعك قد نما بنسبة 8% في الربع الأخير، فمن المنطقي أن تضع هدفًا لزيادة عدد الزيارات العضوية بنسبة 10% في هذا الربع.

5. محدد زمنيًا

يجب أن يكون للأهداف موعد نهائي.

فبدون هذا الموعد، ستمتد أهدافك إلى ما لا نهاية وإلى ما بعده، إلى جانب التسويف !

على سبيل المثال، لإنشاء جدول زمني واقعي للأعمال التجارية عبر الإنترنت، تحتاج إلى النظر في أشياء مثل:

هل أحتاج إلى توظيف أعضاء الفريق؟

هل أحتاج إلى استئجار مساحة؟

ما نوع المستندات الإدارية التي أحتاج إلى تقديمها؟

كم من الوقت سيستغرق تأمين الموردين؟

مثال على الهدف المحدد زمنياً: زيادة عدد الزيارات العضوية لموقعك الإلكتروني بنسبة 10% بحلول نهاية الربع الأول

بمجرد إجابتك على هذه الأسئلة، ستعرف مقدار الوقت الذي تحتاجه لتحقيق هدفك.

المكافأة:

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## فوائد كتابة الأهداف الذكية للموارد البشرية

فيما يلي فائدتان رائعتان لاستخدام الأهداف الذكية:

1. أهداف SMART يمكن أن تحسن من تطوير الذات

إطار عمل لتحديد الأهداف مثل أهداف SMART تساعدنا من الناحية النفسية. قبل أن نحدد هدفًا ذكيًا، نحتاج إلى فهم القيم الأساسية والتأكد من أن الهدف الذي وضعناه يتماشى مع تلك القيم. بهذه الطريقة، من المرجح أن نستفيد من أهدافنا على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، عندما نضع خطة عمل لأهداف SMART، علينا أن نتقبل قدراتنا ونضع توقعات واقعية لأنفسنا.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في أن تصبح مدير تسويق أول، فعليك التأكد من حصولك على الشهادات المطلوبة، حتى لا ينتهي بك الأمر في موقف كهذا:

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ولكن بمجرد أن نحقق النجاح، نشعر بمزيد من الثقة والحافز لوضع وتحقيق المزيد من الأهداف!

2. الأهداف الذكية يسهل العمل بها

معايير أهداف SMART سهلة للغاية من السهل جدًا فهمها، ولا تحتاج إلى الكثير من التدريب أو أدوات تحديد الأهداف باهظة الثمن لوضعها موضع التنفيذ.

ولهذا السبب فهي عملية ممتازة لتحديد الأهداف للأفراد والفرق من جميع الأحجام.

على سبيل المثال، يمكنك مواءمة أهدافك الشخصية مع أهدافك الشخصية مع أهداف إدارة المشروع & مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع التقدم المحرز دون إنفاق ثروة.

لنكن أذكياء في ذلك!

يدور إطار عمل SMART حول إنشاء خطة استراتيجية تساعدك على التركيز على أهداف قابلة للتحقيق.

على الرغم من أن نظام SMART للأهداف يمكن أن يساعدك على وضع أهداف شخصية ومهنية عملية، إلا أن وجود أداة لتحديد الأهداف مثل ClickUp يمكن أن يجعل العملية أسهل بكثير.

مع ميزات مثل الأولويات , مجلدات الأهداف وأطنان من التكامل ، لن تضطر إلى إضاعة الوقت في توثيق الأهداف وتتبعها يدويًا.

كن ذكيًا و اقفز على ClickUp مجانًا اليوم لتحقيق أهداف ذكية وذات أهداف ذكية كما تدرب جسمك! 🥊