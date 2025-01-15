10 قوالب لطلبات عروض الأسعار (طلب عروض الأسعار في Word &؛ Excel) لتبسيط عمليات الشراء

تبدو المشتريات في بعض الأحيان وكأنها متاهة معقدة. تحتاج الشركات إلى التنقل بين العديد من الخيارات للوصول إلى خط النهاية، أي اختيار البائع المثالي. من دون قوالب RFQ، سيضيع صانعو القرار بسهولة ويصابون بالارتباك. 😵

يعمل قالب طلب عروض الأسعار على توحيد العملية ويساعدك على جمع المعلومات ذات الصلة لاتخاذ قرار بشأن المورد. على الرغم من أنه نادرًا ما يتم تقديرها، إلا أنها جزء أساسي من المشتريات والأعمال بشكل عام.

وتكريماً لهؤلاء الأبطال المجهولين، قمنا بإعداد قائمة بأفضل 10 نماذج لطلبات عروض الأسعار المفضلة لدينا. إنها الأفضل في مجال الأعمال، والخبر السار هو أن معظمها مجاني!

ما هي قوالب طلبات عروض الأسعار؟

طلب عرض السعر أو طلب عرض الأسعار هو عملية تسعى من خلالها الشركات للحصول على الأسعار والعروض وغيرها من المعلومات المهمة من الموردين والمقاولين الذين يتطلعون للمشاركة في مشروع ما. قوالب RFQ هي مستندات تتيح للشركات جمع المعلومات بطريقة موحدة، مما يساعدها على مراجعتها واتخاذ قرار أسهل.

يمكن أن تكون عملية طلب عروض الأسعار أكثر أو أقل تحديداً، اعتماداً على احتياجات الشركة. وإلى جانب عرض الأسعار، فإنها عادةً ما تتضمن معلومات الاتصال وشروط الدفع والجدول الزمني وتوقعات المشروع.

إنها جزء مهم لكل شركة، بغض النظر عن الصناعة والحجم، ولكنها مهمة بشكل خاص للشركات التي تتطلب إمدادات ثابتة من منتجات معينة.

يجب عدم الخلط بين طلب عرض الأسعار وطلب تقديم العروض. فعلى الرغم من تشابههما، إلا أنهما يخدمان أغراضاً مختلفة. فبينما تهدف طلبات تقديم العروض إلى توفير معلومات عن الأسعار، غالباً ما تتضمن طلبات تقديم العروض تفاصيل أخرى غير متعلقة بالتسعير. يمكن أن تسبق طلبات تقديم العروض أو تأتي بعد طلبات تقديم العروض.

ما الذي يجعل قالب طلب عرض الأسعار جيداً؟

لا توجد صيغة عامة. الطلب الجيد لـ قالب الاقتباس أو قالب التسعير هو القالب الذي ينجز المهمة ويتيح التواصل الفعال بينك وبين البائع . ولكن بشكل عام، يجب أن يكون نموذج طلب عرض الأسعار:

يحتوي على جميع المعلومات الضرورية : معلومات الاتصال، والمواصفات الدقيقة، ومعلومات التسليم، والشروط والأحكام

: معلومات الاتصال، والمواصفات الدقيقة، ومعلومات التسليم، والشروط والأحكام يتضمن إرشادات التقديم : الموعد النهائي، والشكل المفضل، وطريقة التسليم

: الموعد النهائي، والشكل المفضل، وطريقة التسليم تكون واضحة وموجزة : مع جداول وعناصر مرئية أخرى للمساعدة في سهولة القراءة

: مع جداول وعناصر مرئية أخرى للمساعدة في سهولة القراءة كن مرنًا : يجب أن يكون لدى البائعين مساحة للمناورة في قائمة البائعين في حال أرادوا اقتراح حلول بديلة

: يجب أن يكون لدى البائعين مساحة للمناورة في قائمة البائعين في حال أرادوا اقتراح حلول بديلة مظهر احترافي: موحدة وجذابة بصرياً

10 قوالب طلب عرض الأسعار

اصنع لنفسك معروفًا واستخدم واحدًا من هذه القوالب العشرة الفعالة لطلبات عروض الأسعار في ClickUp أو Word أو Excel. فهي توفر أساسًا متينًا لـ عملية الشراء ولكن أيضًا تبسيطها، وضمان اتساقها، وتؤدي في النهاية إلى تعاون ناجح بينك وبين البائعين. 🤝

تذكر - يمكنك دائمًا تعديل القوالب لتعكس احتياجات عملك الخاصة!

1. قالب طلب عرض أسعار ClickUp

قالب طلب عرض أسعار ClickUp

النموذج نموذج طلب عرض أسعار ClickUp هو بساطة وفعالية نموذج طلب عرض الأسعار. إنه قصير ولكنه يغطي جميع الجوانب الرئيسية لطلب عرض الأسعار، ويضعها بشكل واضح ومنطقي. بمجرد أن تزود البائع بوثيقة تحدد الخطوط العريضة لطلباتك الخطة الاستراتيجية والميزانية والجدول الزمني، أرسل لهم وثيقة طلب العروض هذه لجمع معلومات محددة وتقييم عرضهم.

يبدأ مستند عرض أسعار ClickUp هذا باسم شركتك وشعارها. ولمزيد من التخصيص، أضف صورة غلاف، وغيِّر الخط، واختر العناصر التي تريد عرضها.

يحتوي القسم التالي على معلومات الاتصال بالشركة، والتاريخ، ورقم العميل ورقم عرض الأسعار، تليها تفاصيل الشخص المسؤول عن الاتصال، وتاريخ الصلاحية، ومعلومات الشخص الذي كتب الطلب.

في القسم التالي، المسمى "تعليمات خاصة"، يمكنك إدراج متطلبات محددة للبائع، مثل طريقة الدفع أو الشروط. ينتهي القالب بجدولين:

يلخّص الأول أهم معلومات الطلب والشحن، بما في ذلك رقم صندوق البريد، وتاريخ الشحن، وشركة الشحن، ونقطة فوب

الثاني هو قائمة بالأصناف المطلوبة، بما في ذلك كميتها وسعرها

2. قالب نموذج اقتباس ClickUp

قالب نموذج عرض الأسعار ClickUp

إذا كنت على الجانب الآخر من سلسلة العرض والطلب وتحتاج إلى قالب لـ جمع و إدارة العميل الطلبات، راجع قالب نموذج عرض أسعار ClickUp . إنه مباشر وسهل الاستخدام، وبمجرد فتحه ستجد في استقبالك تعليمات مفصلة واقتراحات للاستخدام.

يتكون قالب طلب عرض الأسعار المجاني هذا من عدة طرق عرض، وهي

نموذج عرض الأسعار: نموذج لجمع بيانات عملائك المحتملين. ضع في اعتبارك أن مشاركة النموذج متاحة لمشتركي الخطة غير المحدودة وما فوق قائمة طلبات عروض الأسعار الجديدة: العرض الأساسي الذي يعرض جميع الطلبات ويسمح لك بتجميعها وتصفيتها وفرزها. وهي تحتوي على أعمدة مثل اسم الشركة وتاريخ الاستحقاق والحالة وتكلفة المشروع، ولكن يمكنك تخصيصها وفقًا لتفضيلاتك لوحة عملية إنشاء الطلبات: تسمح طريقة العرض هذه بتصور واضح للمهام. يمكنك تجميعها وإعادة ترتيبها كما تجده مناسبًا لك جدول جميع الطلبات: إذا كنت من عشاق برنامج Excel، فستبدو طريقة العرض هذه مألوفة لك. إنها بسيطة وسريعة وتسمح بالتحرير بشكل مجمّع وتصدير البيانات

إلى جانب طرق العرض الرئيسية هذه، يتضمن القالب لوحة مبسطة، بالإضافة إلى مخطط جانت وعرض عبء العمل لإدارة الوقت والمشروع دون عناء.

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3. قالب نموذج عرض أسعار خدمة ClickUp

قالب نموذج عرض أسعار خدمة ClickUp

مع نموذج نموذج عرض أسعار الخدمة يمكنك إنشاء نموذج طلب عميل ليحكمهم جميعًا. سيكون لديك كل ما تحتاجه لتزويد عملائك بعروض أسعار دقيقة والوصول بسرعة إلى اتفاقية عمل . يقوم النموذج تلقائيًا بتحويل الطلبات إلى مهام، مما يسهل عملية التخطيط.

بينما يمكنك تحرير النموذج حتى كضيف (بشرط أن يكون لديك إذن)، يجب أن تكون مشتركًا في خطة غير محدودة إذا كنت ترغب في مشاركتها أو صنعها من الصفر.

بشكل افتراضي، فإن عرض النموذج يحتوي على الحقول التالية:

الاسم واسم الشركة

الخدمة المختارة

عدد الموظفين

تاريخ البدء

معلومات الاتصال

يمكنك تعديل النص التمهيدي والأسئلة الفردية وإضافة الحقول المخصصة عن طريق سحبها وإفلاتها من القائمة الموجودة على اليسار إلى النموذج. إذا اخترت خطة الأعمال، ستتمكن من تخصيص مظهر النموذج وإضافة علامتك التجارية وإضفاء لمسة شخصية عليه. 💫

مثل قالب الاقتباس السابق في هذه القائمة، فإنه يحتوي على طرق عرض أخرى، مثل القائمة و لوحة كانبان لمساعدتك في إدارة الطلبات والمهام.

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4. قالب مقترح ميزانية ClickUp

قالب مقترح ميزانية ClickUp

مثل طلب عرض الأسعار، يعد مقترح الميزانية عنصراً حاسماً آخر في تخطيط المشروع. هذان العنصران مترابطان بإحكام ويعتمدان على بعضهما البعض. يساعدك طلب عرض الأسعار على اختيار البائع وجمع معلومات التسعير. يتيح لك ذلك تخطيط مواردك وإنشاء ميزانية فعالة و مقترح المشروع لعرضه على أصحاب المصلحة

إن نموذج مقترح الميزانية من ClickUp بسيط جدًا ولكنه يحتوي على كل ما تحتاجه للتخطيط المالي الناجح، بما في ذلك الصفحات الفرعية والأقسام المختلفة. في عملية طلب عرض الأسعار، يمكن أن يعمل هذا المستند كقالب تسعير لإدارة أشياء مختلفة في ميزانية مشروعك.

تحتوي الصفحة الرئيسية على معلومات المشروع الأساسية - اسم الشركة، ومعلومات الاتصال، وعنوان المشروع، ووصفه، وتاريخ البدء/الانتهاء. تتضمن الصفحات الفرعية ما يلي:

الموظفون، أي فريق المشروع/المشاركون في المشروع

المواد والمعدات

التفاصيل اللوجستية

تنفيذ الفعالية

يحتوي كل قسم على جدول مخصص يمكنك من خلاله مراجعة التكاليف وحسابها. يمكنك تعديل جميع عناصر القالب، مثل النص وأعمدة الجدول، وإضافة عناصر جديدة.

ينتهي القالب بصفحة فرعية للملخص. ويحتوي على قسم توزيع الميزانية مع مخطط دائري، وشروط وأحكام الاتفاقية، وقسم يمكن للمؤلف والشخص المسؤول عن الموافقة وضع توقيعاتهما لتأكيد قبول العرض.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6188884 تنزيل هذا النموذج /%ctaBtntn/

5. قالب اقتراح منحة ClickUp

قالب مقترح منحة ClickUp

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تمويل البائعين والمشاركين الآخرين في ميزانية مشروعك، فيجب عليك تقديم المشروع وطلب منحة من أصحاب المصلحة. وللقيام بذلك، يجب عليك أن تتوصل إلى مقترح منحة فعّال للقيام بالإقناع نيابةً عنك. ومرةً أخرى، فإن ClickUp قد ساعدك في ذلك!

إن قالب مقترح منحة ClickUp هو أفضل رهان لك عندما يتعلق الأمر بطلبات التمويل. إنه سهل الاستخدام للمبتدئين ويبدأ بوثيقة إرشادية تعمل كأساس وتشرح كيفية استخدام جميع العناصر على أفضل وجه.

عرض القائمة هو المكان الذي يحدث فيه معظم العمل. وهي عبارة عن قاعدة بيانات لجميع طرق العرض الأخرى التي تحتوي على جميع أجزاء المقترح، منظمة في مجموعات، مثل عام وتعريف المشكلة والميزانية. يمكنك تخصيص هذه المجموعات وفقًا لتفضيلاتك.

تتضمن الأعمدة: المُعيّن، وتاريخ الاستحقاق، وتسمية الأولوية، وتكلفة السنة الأولى، وقياس الأداء، ولكن يمكنك تعديلها وفقًا لعملية إدارة المشروع الخاصة بك أيضًا. تحتوي طرق العرض الأخرى على لوحة كانبان وجدول المشروع عرض التقويم والذي يمنحك نظرة عامة على الجدول الزمني لعناصر المقترح المجدولة.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-194498444 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

6. قالب اقتراح الأعمال ClickUp

قالب مقترح أعمال ClickUp

في بحر عروض الأعمال التجارية، يجب أن يكون عرضك مميزًا لكي تنجح وتجذب العملاء المناسبين. 🎣

إن قالب عرض العمل من ClickUp مليء بالأدوات والميزات لتبسيط عملية إنشاء المقترحات و التواصل التجاري . مثل كل النقر فوق القوالب يبدأ بوثيقة إرشادية توضح أهم العناصر وأفضل طريقة لاستخدامها.

يحتوي القالب على العديد من المشاهدات. العرض الرئيسي هو قائمة خطوات مقترح العمل، والتي تعمل بمثابة تذكير وقائمة مرجعية أثناء عملية الإنشاء وتقديم العروض. تتضمن الأعمدة الافتراضية:

الحالة

تاريخ البدء وتاريخ الاستحقاق

تسمية الأولوية

تعقيد المهمة

مستوى الجهد

مستوى الإنجاز

آخر التعليقات

من خلال النقر على الخطوات/المهام الفردية، يمكنك عرض معلومات إضافية حولها، مثل المهام الفرعية والتبعيات والمرفقات. من السهل إنشاء عملية تقديم العطاءات مع أصحاب المصلحة الداخليين في ClickUp المستندات .

تتضمن طرق العرض الأخرى قائمة الأولويات التي تجمع المهام حسب تسمياتها العاجلة، ومستند قوالب البريد الإلكتروني حيث يمكنك تخزين رسائل البريد الإلكتروني لوقت لاحق، ولوحة المهام، ومخطط جانت، وطريقة عرض عبء العمل.

يتيح ClickUp أتمتة إنشاء المقترحات والعديد من العمليات التجارية . يقوم تلقائيًا بتتبع تقدم المهام وتحديث عمود الحالة. يمكنك أيضًا إضافة الإجراءات التلقائية المخصصة .

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7. نموذج اقتراح خدمات ClickUp للخدمات

نموذج اقتراح خدمات ClickUp للخدمات

عندما تبيع خدمات بدلاً من سلع، فغالبًا ما يتطلب الأمر نهجًا مختلفًا. إن نموذج اقتراح خدمات ClickUp للخدمات تم تصميمه لمساعدتك على طمأنة العملاء المحتملين بكفاءتك وقدرتك على حل مشاكلهم وبالتالي الحصول على عقد.

يبدأ النموذج بتفاصيل الاتصال بكلا الطرفين. في القسمين التاليين، وصف المشروع وخلفية الشركة، يمكنك أن تكتب ما في قلبك وتصف عملك ومشروعك وكيف نشأوا. ✍️

أما القسم التالي فيتعلق بالأهداف المتفق عليها مسبقاً والخدمات المقترحة وتقدير تقريبي للوقت لكل منها. بعد ذلك، يمكنك تحديد نطاق العمل أي

النهج والمنهجية: ما يجب القيام به مخرجات المشروع : كم ومتى يجب القيام به التبعيات: ما يجب على الأطراف الأخرى القيام به لتمكين الإنتاج

أدناه، يمكنك إدراج رسوم وتسعير جميع الخدمات المقترحة وجمع التوقيعات لوضع اللمسات الأخيرة على المستند.

مثل قوالب ClickUp السابقة، تتيح لك إضافة لمسة شخصية من خلال تضمين الصور وتغيير الخط.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6103228 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

8. قالب طلب مشروع ClickUp

قالب طلب مشروع ClickUp

في حين أن القوالب السابقة كانت ملائمة للمبتدئين، إلا أن هذا القالب يتطلب المزيد من الجهد لإتقانه بسبب تعقيده. بعد كل شيء، عندما يتعلق الأمر بالميزات، فإن قالب طلب المشروع من ClickUp مثل بوفيه كل ما يمكنك أكله. 🍽️

بمجرد أن تعتاد على ذلك، يمكنك القيام بكل ما لديك من كل ما يمكنك أكله تخطيط المشروع ضمن منصة واحدة. فهو يتيح لك جمع الطلبات وإدارتها، وتعيينها كمهام، والإشراف على تقدمها.

هذا القالب عبارة عن مجلد يتألف من قائمتين - نموذج الطلبات وتراكمها والمشاريع المعتمدة. في الأولى، يمكنك العثور على طرق عرض متعددة:

استمارة طلب تقديم المشروع: يسمح لك بجمع ملاحظات العملاء بشكل موحد قائمة الطلبات: تمنحك قائمة بجميع الطلبات/المهام، مجمعة حسب الحالة لوحة الطلبات: تتيح لك تصور وترتيب المهام، بأسلوب رشيق جانت: ينشئ جدولًا زمنيًا للمهام من أجل سلاسة أكثر إدارة الوقت عبء العمل: يُظهر المهام من وجهة نظر المكلفين من أجل فعالية تخصيص الموارد محادثة: تسهيل التواصل بين أعضاء الفريق

في قائمة المشاريع المعتمدة، يمكنك تحديد الطلبات (أو الطلبات) الأولية الجاهزة للإنتاج والتركيز عليها ومشاهدة مشاريعك وهي تزدهر عندما تؤتي ثمارها. 🌼

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-102451760 تنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/

9. قالب طلب عرض أسعار وورد من Template.net

استخدم قالب طلب عرض أسعار Word من Template.net للحصول على طلب بسيط وفعال

إذا كان Word هو سلاحك المفضل، فقد يكون هذا الخيار مناسباً لك. قالب طلب عرض الأسعار في Word من Template.net بسيط ودقيق، لا يتطلب جهدًا كبيرًا من جانب الشركة والمورد على حد سواء.

يتكون من 3 أقسام فقط - معلومات الاتصال بالمرسل والمتلقي، والخلفية، وتفاصيل الطلب. الخلفية هي وصف المستند، وتذكر بإيجاز المنتج المطلوب والموعد النهائي.

يتيح لك جدول تفاصيل الطلب الدخول في التفاصيل الدقيقة وإعلام الطرف الآخر بما تحتاجه بالضبط. يحتوي على معلومات مثل:

رقم الطلب

المسؤول الموجه

فترة التقديم

المعالم

العدد المفضل للموظفين

المتطلبات الأمنية والقانونية

الطلبات الإضافية

إلى جانب Word، يعمل هذا القالب أيضًا على مستندات Google Docs و Apple Pages. ضع في اعتبارك أنه يجب أن تكون مشتركًا مدفوعًا في Template.net لتنزيله.

/ctaBtn/الأخضر https://www.template.net/editable/10563/request-for-quotation تحميل هذا القالب /%ctaBtnTn/

10. قالب Excel RFQ من Vertex42

قم بإنشاء طلبات احترافية في شكل جدول بيانات باستخدام قالب طلب عرض الأسعار من Vertex42

استخدم قالب طلب عرض الأسعار المجاني من Vertex42 في Excel أو جداول بيانات Google و شاهد تحول عملية الشراء الخاصة بك من عادية إلى ممتازة.

وبغض النظر عن الشكل، فهو لا يختلف كثيرًا عن القوالب التي ذكرناها سابقًا. فهو يحتوي على أقسام لمعلومات الاتصال بالعملاء والبائعين، بالإضافة إلى تفاصيل عرض الأسعار والطلب.

يتيح لك قسم الوصف سرد جميع العناصر أو الخدمات التي تحتاجها وأسعارها وإضافة علامة للدلالة على أن المبلغ خاضع للضريبة. من أهم مزايا برنامج Excel هو أنه يستطيع إجراء العمليات الحسابية نيابةً عنك، مما يوفر عليك الوقت ويقلل من مخاطر الأخطاء. يمكنك أيضًا إنشاء تقارير مفصلة بسرعة.

القسم الأخير من القالب هو الشروط والأحكام. استخدمه كفرصة لتحديد التفاصيل الفنية والتفضيلات. يمكنك أيضاً إضافة توقيع. كما توصي Vertex42، يجب عليك تصديره كملف PDF قبل توزيعه على البائعين.

/ctaBtn/الأخضر https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/quote-template.html تنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/

أفضل 10 قوالب لطلبات عروض الأسعار - نظرة عامة

للحصول على ملخص موجز لجميع القوالب وما تقدمه، راجع الجدول أدناه:

القالب مزايا انقر فوق نموذج طلب عرض الأسعار يوفر قاعدة معرفية صلبة /href//plog?p=6070/%href/ للبائعين والموردين الذين يتطلعون إلى التعاون معك قالب نموذج عرض الأسعار يسمح لك بجمع طلبات عروض الأسعار وتحويلها إلى مهام والتخطيط لتنفيذها دون عناء قالب نموذج عرض أسعار الخدمات يضمن لك الحصول على جميع المعلومات التي تحتاجها لتقديم عرض أسعار دقيق لخدماتك نموذج مقترح الميزانية يسهل التخطيط المالي للمشاريع ويسهل التواصل مع أصحاب المصلحة قالب مقترح منحة يساعدك على كتابة طلب فعال لزيادة فرصك في الحصول على تمويل لمشروعك قالب مقترح الأعمال يعمل كدليل تفصيلي لإنشاء مقترح الأعمال خطوة بخطوة، مما يجعله أكثر سهولة في الإدارة قالب اقتراح خدمات ClickUp ينشئ مساحة لك لوصف خدماتك بتفصيل كبير وكسب العملاء المحتملين قالب طلب مشروع من ClickUp يمنحك جميع الأدوات اللازمة لإدارة الطلبات، أي جمع الطلبات وتحديد أولوياتها وتتبع التقدم المحرز قالب طلب عرض أسعار وورد من Template.net يوفر طلب عرض أسعار بسيط وقابل للتخصيص في Microsoft Word قالب طلب عرض الأسعار في Excel من Vertex42 يتيح لك إنشاء طلبات عروض أسعار احترافية في Excel وحساب الأسعار بسهولة

الارتقاء بعملية طلب عروض الأسعار باستخدام القوالب - أفكار نهائية

لا تدع طلبات عروض الأسعار الخاصة بك تكون فكرة متأخرة. ضع بعض العناية فيها، وسوف تفتح لك الأبواب أمام العديد من فرص الموردين. 🚪

لحسن الحظ، مع هذه النماذج المفيدة لطلبات عروض الأسعار، لن تحتاج إلى بذل الكثير من الوقت والجهد لجعلها تبدو احترافية. ما عليك سوى ملء الفراغات وتخصيصها حسب الضرورة، وهذا كل شيء - يمكنك الاستمتاع بمشتريات مبسطة وناجحة!