أفضل 10 تطبيقات مراسلة للأعمال في عام 2025

قد يكون البقاء على اتصال مع زملائك وعملائك أمراً صعباً في بعض الأحيان، خاصةً مع زيادة عدد الأشخاص الذين يعملون عن بُعد. لحسن الحظ، هناك عدد متزايد باستمرار من تطبيقات المراسلة في مجال الأعمال المصممة لمساعدتك على البقاء على اتصال، والبقاء على اطلاع على المشاريع، والتعاون، بغض النظر عن مكان وجودك.

سوف نلقي نظرة على 10 من أبرز تطبيقات المراسلة الجماعية المتاحة ونوضح لماذا قد تناسب عملك بشكل جيد.

ما هو تطبيق مراسلة الأعمال

يسمح تطبيق مراسلة الأعمال بالمراسلة الفورية القائمة على الرسائل النصية في بيئة العمل. فهو يمنح الموظفين وسيلة للتواصل بسرعة وسهولة مع العملاء المحتملين والعملاء والموظفين الآخرين.

كما أنها توفر العديد من المزايا نفسها التي توفرها منصات المراسلة الفورية القياسية، مثل تمكين التواصل في الوقت الفعلي وتوفير التنبيهات والإشعارات وإيصالات القراءة.

إلى جانب وظائف المراسلة الفورية، غالبًا ما تتميز تطبيقات المراسلة للأعمال بمجموعة من الميزات الأخرى التي تسهيل التعاون بشكل أفضل والمساعدة في تبسيط سير العمل.

فوائد تطبيق مراسلة الأعمال

1. زيادة إنتاجية الموظفين

توفر تطبيقات المراسلة طريقة مبسطة للموظفين للتفاعل مع بعضهم البعض ومع العملاء. يعتقد غالبية الموظفين أن منصات الدردشة في العمل تجعلهم أكثر إنتاجية.

هل تجعلك منصات الدردشة في العمل أكثر أم أقل إنتاجية عبر نولاب ليست هناك حاجة لجدولة المكالمات عندما يكون الطرفان متاحين مع تطبيق مراسلة الأعمال، يمكنك ببساطة إرسال الرسالة، وستكون جميع المعلومات المهمة فيها جاهزة وتنتظر عندما يكون الشخص الآخر متفرغًا للوصول إليها.

يُعرف هذا بـ الاتصال غير المتزامن وهذا يعني أن كلا الطرفين متفرغين للقيام بمهام أخرى مهمة في هذه الأثناء, زيادة إنتاجيتهما .

2. يضمن المراسلة الآمنة

يتم تأمين العديد من تطبيقات مراسلة الأعمال من خلال التشفير من طرف إلى طرف وغيرها من ميزات الأمان على مستوى المؤسسات. وهذا يضمن أن تكون أي رسائل أو مرفقات يتم إرسالها من خلالها آمنة ولا يمكن الوصول إليها إلا من قبل المستلمين المقصودين.

3. تقلل من تكلفة الاتصال

توفر العديد من تطبيقات المراسلة للأعمال طريقة فعالة من حيث التكلفة للاتصال، مما يوفر بديلاً أقل تكلفة لخطط الاتصال الدولية.

ما الذي يجعل تطبيق مراسلة الأعمال جيداً؟

يجب أن يعتمد اختيارك لتطبيق المراسلة الفورية إلى حد كبير على احتياجات عملك، ولكن هناك العديد من العوامل التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار:

واجهة سهلة الاستخدام

يضمن ذلك سهولة النشر في جميع أنحاء المؤسسة ويزيد من احتمال اعتماده من قبل فرقك. الأداة المعقدة للغاية قد ينتهي بها الأمر إلى أن تكون عائقاً أكثر من كونها مساعدة عندما يتعلق الأمر بالتواصل.

المراسلة الآمنة

من الضروري أن يكون تطبيق مراسلة الفريق الذي تختاره قادراً على الحفاظ على أمان وسرية الرسائل. يمكن أن تكون تكلفة انتهاكات البيانات باهظة للغاية بالنسبة للعديد من الشركات، خاصةً عندما يكون العمل عن بُعد عاملاً من عوامل العمل عن بُعد.

إذا كنت تقوم بمشاركة معلومات حساسة، مثل بيانات العملاء أو استراتيجيات التسويق، من خلال تطبيق المراسلة الجماعية، فإن استخدام حل بميزات أمان قوية سيساعدك على تجنب تسرب البيانات وسيبقيك متوافقاً مع لوائح حماية البيانات. يمكن أن يساعد تطبيق المراسلة الآمن في الحفاظ على سرية هذه المعلومات.

سهولة التكامل مع أدواتك الحالية

يمكن أن يساعد تطبيق مراسلة الأعمال الجديد في تقريب موظفيك من بعضهم البعض والتعاون بشكل أكثر فعالية، ولكن فقط إذا كان يتكامل بشكل جيد مع الأدوات التي يستخدمونها بالفعل. وإلا فقد يكلفك ذلك المزيد من الوقت والمال أثناء محاولة مزامنة كل شيء.

من المفيد أيضاً البحث عن حلول تعمل عبر مجموعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل. وبهذه الطريقة، يمكن لموظفيك وعملائك وعملائك المحتملين البقاء على اتصال بغض النظر عما إذا كانوا يستخدمون نظام التشغيل iOS أو Android أو Mac أو الكمبيوتر الشخصي.

أفضل 10 تطبيقات مراسلة للأعمال

لقد جمعنا لك قائمة تضم 10 من أفضل أدوات الاتصال غير المتزامن للنظر فيها

1. انقر فوق #### الأفضل لإدارة المشاريع، والتعاون الجماعي، والمراسلة الفورية

مراقبة المشروع التحديثات، وإدارة مهام سير العمل، والتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

ClickUp هو برنامج شامل لإدارة المشاريع و أداة إنتاجية التي توفر منصة قابلة للتخصيص بالكامل لدعم أي نوع من أنواع الفرق والأعمال في مختلف المجالات، ومئات الميزات المتقدمة، بما في ذلك ميزات التعاون، لتبسيط جميع أعمالك وتواصلك تحت سقف واحد.

يدعم هذا التطبيق في الوقت الفعلي و التعاون غير المتزامن ويجعل من السهل التواصل مع أي شخص في أي وقت - الموظفين الهجين والبعيدين والعملاء والفرق الخارجية وغير ذلك الكثير. احصل على إمكانية الوصول إلى ميزة المراسلة الفورية المدمجة, عرض الدردشة ، لتبادل الرسائل على الفور في دردشة جماعية أو مباشرة مع شخص واحد، والتواصل داخل المهام عبر التعليقات وتعيين التعليقات إلى أحد أعضاء الفريق والعملاء وغير ذلك.

تعاون مع أي شخص في الوقت الفعلي. يمكنك مشاركة التحديثات بسرعة، وربط الموارد، وتوحيد اتصالات الفريق في مكان واحد باستخدام طريقة عرض الدردشة

إذا كنت تبحث عن طريقة أكثر فاعلية للتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، فإن ClickUp تقدم البريد الإلكتروني في ClickUp ميزة تتيح لك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني بسلاسة دون مغادرة المنصة.

باستخدام هذه الميزة، يمكنك بسهولة دمج تطبيقات البريد الإلكتروني الأكثر استخدامًا مثل Gmail أو Outlook أو Front، والبدء في الرد على رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً داخل مهام ClickUp. هذا يعني أنه لا مزيد من التبديل بين التطبيقات المختلفة أو فقدان تتبع رسائل البريد الإلكتروني المهمة. 📧

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني داخل ClickUp لتبسيط إدارة البريد الإلكتروني جرّب البريد الإلكتروني في ClickUp بصرف النظر عن الرسائل الفورية و ميزات إدارة البريد الإلكتروني ، يوفر ClickUp أيضًا ميزة تسجيل الشاشة للمساعدة في الحفاظ على التواصل الداخلي سلسًا وواضحًا قدر الإمكان. مقطع بواسطة ClickUp يتيح لك إنشاء رسائل فيديو وإرسالها داخل ClickUp لضمان أن تكون رسالتك واضحة وموجزة - وهي ميزة قيّمة للغاية عند شرح الموضوعات والتعليمات المعقدة ومفيدة للمتعلمين المرئيين.

وإذا كنت تتطلع إلى تعزيز إنتاجيتك عندما يتعلق الأمر بالكتابة, ClickUp AI هي الميزة المناسبة لك. أياً كان دورك أو وظيفتك، يمكن لـ ClickUp AI تغيير طريقة عملك. تضمن أدواته القائمة على الأبحاث محتوى عالي الجودة باستخدام مطالبات مصممة خصيصًا لأدوار محددة - استخدم ClickUp AI للمهام اليومية مثل إنشاء بريد إلكتروني ومدونات وغير ذلك الكثير.

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

وأفضل ما في الأمر أن ClickUp قد نجح في الحصول على شهادة ISO 27001:2013، وهي شهادة أعلى معايير الأمان لبيانات العملاء في البرمجيات مما يعني أن محادثاتك وعملك ومعلوماتك المهمة محمية على أعلى مستوى.

هذه الميزات الرئيسية للاتصال والتعاون، إلى جانب مئات من الميزات القابلة للتخصيص تجعل من ClickUp أحد أفضل تطبيقات مراسلة الأعمال المتاحة اليوم.

أفضل الميزات

منصة قابلة للتخصيص بالكامل : تخصيص كل جزء من ClickUp ليناسب فريقك واحتياجات عملك

: تخصيص كل جزء من ClickUp ليناسب فريقك واحتياجات عملك 15+ مناظر مخصصة : اختر من بين أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك طريقة عرض الدردشة

: اختر من بين أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك طريقة عرض الدردشة طريقة عرض الدردشة : أرسل رسائل فورية إلى فريقك واحتفظ بالمحادثات إلى جانب عملك

: أرسل رسائل فورية إلى فريقك واحتفظ بالمحادثات إلى جانب عملك البريد الإلكتروني في ClickUp: قم بإدارة جميع اتصالاتك عبر البريد الإلكتروني في مكان واحد دون الحاجة إلى برامج وبرامج إضافية. أرسل أخبار الشركة والتكليفات والمهام والمهام والمعلومات والرسائل الهامة في ClickUp دون الحاجة إلى تغيير علامات التبويب

قم بإدارة جميع اتصالاتك عبر البريد الإلكتروني في مكان واحد دون الحاجة إلى برامج وبرامج إضافية. أرسل أخبار الشركة والتكليفات والمهام والمهام والمعلومات والرسائل الهامة في ClickUp دون الحاجة إلى تغيير علامات التبويب لوحات بيضاء : قم بإنشاء مساعدات مرئية للاجتماعات الافتراضية، ورسم خريطة للمشاريع والأفكار لتوصيل الخطط مع فرقك

: قم بإنشاء مساعدات مرئية للاجتماعات الافتراضية، ورسم خريطة للمشاريع والأفكار لتوصيل الخطط مع فرقك المراقبون : عندما يتم تعيين شخص ما كمشاهد، سيحصل تلقائيًا على إشعارات عند إجراء تحديثات على مهمة ما - مما يلغي الحاجة إلى المتابعة يدويًا

: عندما يتم تعيين شخص ما كمشاهد، سيحصل تلقائيًا على إشعارات عند إجراء تحديثات على مهمة ما - مما يلغي الحاجة إلى المتابعة يدويًا التعليقات والإشارات المعينة : أنشئ عناصر الإجراءات داخل مهمة ما وقم بتعيينها للآخرين أو حتى لنفسك، واستخدم ميزة الإشارات للفت انتباههم إلى العناصر الموجودة داخل المهام أو طريقة عرض الدردشة

: أنشئ عناصر الإجراءات داخل مهمة ما وقم بتعيينها للآخرين أو حتى لنفسك، واستخدم ميزة الإشارات للفت انتباههم إلى العناصر الموجودة داخل المهام أو طريقة عرض الدردشة الخصوصية والأذونات والضيوف : دعوة أعضاء خارجيين إلى مساحة العمل الخاصة بك والتحكم الكامل فيما يمكنهم رؤيته والوصول إليه

: دعوة أعضاء خارجيين إلى مساحة العمل الخاصة بك والتحكم الكامل فيما يمكنهم رؤيته والوصول إليه إمكانيات التكامل : ربط ClickUp بأكثر من 1,000 تطبيق عمل لدمج تطبيقاتك وجمع كل أعمالك في مكان واحد

: ربط ClickUp بأكثر من 1,000 تطبيق عمل لدمج تطبيقاتك وجمع كل أعمالك في مكان واحد تطبيق الهاتف المحمول: قم بالوصول إلى عملك ومحادثاتك في أي وقت ومن أي مكان باستخدام تطبيق ClickUp للجوال

القيود

قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي حاد بسبب عدد الميزات المتاحة. يوفر ClickUp دعمًا للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وموارد متعددة للمساعدة في التخفيف من هذه المشكلة

التسعير

مجانية للأبد: خطة مجانية غنية بالميزات

خطة مجانية غنية بالميزات غير محدودة: 7 دولارات لكل مستخدم/شهريًا

7 دولارات لكل مستخدم/شهريًا الأعمال: 12 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على أسعار مخصصة

آراء العملاء وتقييماتهم

G2: 4.7 من 5 (أكثر من 6500 تقييم)

4.7 من 5 (أكثر من 6500 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 3,500 تقييم) /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Chat-view-CTA-1.png /%img/ ### 2. Dialpad

أفضل حل للاتصالات التجارية وتجربة العملاء #### الأفضل للاتصالات التجارية وتجربة العملاء

عبر Dialpad

Dialpad هو حل اتصالات موحد، يمنحك كل شيء بدءًا من ميزات مراسلة الأعمال إلى برنامج مركز الاتصال كلها مصممة لتجمع اتصالاتك في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

يوفر Dialpad مكالمات صوتية ومرئية، ودردشة جماعية، واتصالات داخلية/خارجية مع تكامل الذكاء الاصطناعي. كما أنه يتكامل مع برنامج الموارد البشرية مثل برنامج Rippling وبرنامج خدمة العملاء. يمكنك استخدامه لرسائل الأعمال مع ميزات مثل الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الجماعية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنظيم القنوات حسب الفريق أو المشروع أو الموضوع، ويمكنك نشر تحديثات الحالة لإبلاغ زملائك في الفريق بتواجدك.

يمكن الوصول إلى Dialpad بسهولة على أجهزة متعددة. انشر تحديثات الحالة لإعلام زملائك في الفريق إذا لم تكن متاحًا ويمكنك التبديل بسهولة إلى استخدام Dialpad على جهاز آخر عندما تكون خارج المكتب.

أفضل الميزات

مشاركة الملفات: إرسال مجموعة من أنواع الملفات من خلال ميزة الدردشة في Dialpad، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والملفات. لذلك إذا كنت ترغب في مشاركة ملف لنص بريد صوتي، يتم نسخه تلقائيًا بواسطة Dialpd Ai، يمكنك القيام بذلك بسرعة وسهولة

إرسال مجموعة من أنواع الملفات من خلال ميزة الدردشة في Dialpad، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والملفات. لذلك إذا كنت ترغب في مشاركة ملف لنص بريد صوتي، يتم نسخه تلقائيًا بواسطة Dialpd Ai، يمكنك القيام بذلك بسرعة وسهولة تطبيق واحد، العديد من الأجهزة: يجمع Dialpad جميع اتصالاتك معًا في مكان واحد، حتى لا تحتاج إلى التبديل بين التطبيقات باستمرار. والأفضل من ذلك أنه يمكنك الوصول إلى هذا المكان من أي مكان تقريبًا. تتوفر تطبيقات Android و iOS، إلى جانب تطبيقات لنظام التشغيل Mac والكمبيوتر الشخصي، والوصول المستند إلى المتصفح

يجمع Dialpad جميع اتصالاتك معًا في مكان واحد، حتى لا تحتاج إلى التبديل بين التطبيقات باستمرار. والأفضل من ذلك أنه يمكنك الوصول إلى هذا المكان من أي مكان تقريبًا. تتوفر تطبيقات Android و iOS، إلى جانب تطبيقات لنظام التشغيل Mac والكمبيوتر الشخصي، والوصول المستند إلى المتصفح ذكاء اصطناعي مدمج: يساعدك الذكاء الاصطناعي في Dialpad AI على تبسيط سير العمل و توفير الوقت عبر جميع قنوات الاتصال. يساعدك CSAT التنبؤي على تعزيز رضا العملاء في مركز الاتصال الخاص بك، ويساعدك التدريب المباشر على تحقيق أقصى استفادة من فريق المبيعات لديك قبل المكالمات وأثناءها وبعدها

يساعدك الذكاء الاصطناعي في Dialpad AI على تبسيط سير العمل و توفير الوقت عبر جميع قنوات الاتصال. يساعدك CSAT التنبؤي على تعزيز رضا العملاء في مركز الاتصال الخاص بك، ويساعدك التدريب المباشر على تحقيق أقصى استفادة من فريق المبيعات لديك قبل المكالمات وأثناءها وبعدها الدعم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع: احصل على الدعم للمساعدة في التأهيل أو أي مشاكل قد تطرأ. وهذا مفيد للغاية عندما يكون فريقك موزّعاً حول العالم. فأنت تعلم أن هناك دائمًا شخصًا متاحًا لمساعدتك

احصل على الدعم للمساعدة في التأهيل أو أي مشاكل قد تطرأ. وهذا مفيد للغاية عندما يكون فريقك موزّعاً حول العالم. فأنت تعلم أن هناك دائمًا شخصًا متاحًا لمساعدتك تحليلات في الوقت الحقيقي: توفر للمديرين والمسؤولين القدرة على تحليل حجم المكالمات والاستخدام والاعتماد بغض النظر عن مكان عملهم في العالم

القيود

نظرًا لأن Dialpad يحتوي على العديد من الميزات التي يمكن استخدامها، فقد يكون منحنى التعلم حادًا للغاية. يتوفر مركز مساعدة شامل ودعم الدردشة المباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للحصول على المساعدة

التسعير

قياسي: 15 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

15 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المحترف: 25 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

25 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات وتقييمات العملاء

G2: 4.4 من 5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.4 من 5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.3 من 5 (أكثر من 450 تقييم)

3. سلاك

الأفضل للتراسل الفوري مع الفرق الداخلية والخارجية

عبر Slack سلاك يوفر منصة لجمع الفرق معًا. تم تصميم Slack حول قنوات ومساحات منظمة لمناقشة المشاريع ومشاركة الموارد، ويهدف Slack إلى توفير المرونة للعمل في الوقت والطريقة التي تريدها، مما يجعله أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية استخدامًا وشعبية اليوم.

أفضل الميزات

عمليات التكامل: يتميز Slack بعمليات تكامل مع عدد من أدوات الإنتاجية شائعة الاستخدام، مما يعني أنه يمكنك القيام بالمزيد من الأعمال في مكان واحد. المنصات مثل Google Drive وتقويم Outlook وتقويم Outlook و ClickUp كلها مدعومة. هناك أيضًا تكاملات متوفرة مع تطبيقات أخرى، مثلبرنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني مثل Mailchimp

يتميز Slack بعمليات تكامل مع عدد من أدوات الإنتاجية شائعة الاستخدام، مما يعني أنه يمكنك القيام بالمزيد من الأعمال في مكان واحد. المنصات مثل Google Drive وتقويم Outlook وتقويم Outlook و ClickUp كلها مدعومة. هناك أيضًا تكاملات متوفرة مع تطبيقات أخرى، مثلبرنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني مثل Mailchimp القنوات: تسهّل القنوات تنظيم مشاريع متعددة، مما يبقي الجميع على اطلاع دائم بالتقدم المحرز ومزامنة العمل، مما يعزز الإنتاجية

تسهّل القنوات تنظيم مشاريع متعددة، مما يبقي الجميع على اطلاع دائم بالتقدم المحرز ومزامنة العمل، مما يعزز الإنتاجية الاجتماعات: يمكن لأعضاء الفريق الانتقال بسهولة من المراسلة إلى المكالمة. لا توجد أي خسارة في الإنتاجية، ويمكنهم حتى مشاركة الشاشات للحصول على دفعة تعاونية إضافية

يمكن لأعضاء الفريق الانتقال بسهولة من المراسلة إلى المكالمة. لا توجد أي خسارة في الإنتاجية، ويمكنهم حتى مشاركة الشاشات للحصول على دفعة تعاونية إضافية الأمان: يوفر Slack حماية للبيانات على مستوى المؤسسات حتى تعرف أن الأشخاص والأجهزة المعتمدة فقط هم من يمكنهم الوصول إلى اتصالاتك. يمكنك أيضًا أن تطمئن إلى أنك متوافق تمامًا مع لوائح حماية البيانات

يوفر Slack حماية للبيانات على مستوى المؤسسات حتى تعرف أن الأشخاص والأجهزة المعتمدة فقط هم من يمكنهم الوصول إلى اتصالاتك. يمكنك أيضًا أن تطمئن إلى أنك متوافق تمامًا مع لوائح حماية البيانات اللوحات: يحسن التعاون ويوفر مساحة مخصصة لتنظيم ومشاركة المعلومات من قوائم المهام إلى ملخصات المشاريع

القيود

أشار بعض المستخدمين إلى أن خطط Slack باهظة الثمن، خاصةً بالمقارنة مع المنصات الأخرى التي تحتوي على عدد مماثل من الميزات

التسعير

مجاني: 0 دولار

0 دولار الإحترافية: 7.25 دولار لكل مستخدم/شهرياً

7.25 دولار لكل مستخدم/شهرياً الشركات+: 12.50 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

12.50 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات وتقييمات العملاء

G2: 4.5 من 5 (أكثر من 31,000 تقييم)

4.5 من 5 (أكثر من 31,000 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 22,000 تقييم)

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4. مايكروسوفت تيمز

الأفضل للتعاون الجماعي

عبر Microsoft Teams مايكروسوفت تيمز هو تطبيق شامل مصمم لمساعدتك على التواصل مع أشخاص آخرين عبر الإنترنت. وإلى جانب وظيفة المراسلة الفورية، يوفر التطبيق أيضاً ميزات مكالمات الفيديو، والقدرة على مشاركة الملفات من مايكروسوفت أوفيس مجموعة أدوات، ومُنشئ مجتمع يجمع الأشخاص ذوي التفكير المماثل معًا للتعاون.

أفضل الميزات

التواصل في أي مكان: تقدم Microsoft Teams مجموعة من تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تتيح لك البقاء على اتصال بغض النظر عن مكان وجودك. يمكنك تلقي إشعارات بالرسائل الفورية على هاتفك المحمول والرد عليها بملاحظات صوتية إذا لم يكن لديك الوقت للكتابة

تقدم Microsoft Teams مجموعة من تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تتيح لك البقاء على اتصال بغض النظر عن مكان وجودك. يمكنك تلقي إشعارات بالرسائل الفورية على هاتفك المحمول والرد عليها بملاحظات صوتية إذا لم يكن لديك الوقت للكتابة جدولة الإرسال: جدولة الرسائل لإرسالها في تاريخ مستقبلي، حتى تتمكن من احترام ساعات عمل الموظفين عن بُعد، حتى لو كانوا في منطقة زمنية أخرى. يمكن تحرير الرسائل في أي وقت قبل إرسالها. هذه هي الميزات المفقودة في العديد من بدائل Microsoft Teams عمليات التكامل: المزامنة مع مجموعة كبيرة من الأدوات المختلفة. وهذا يعني أنه يمكنك تحسين سير عملك وجلب البيانات من تطبيقات أخرى.

جدولة الرسائل لإرسالها في تاريخ مستقبلي، حتى تتمكن من احترام ساعات عمل الموظفين عن بُعد، حتى لو كانوا في منطقة زمنية أخرى. يمكن تحرير الرسائل في أي وقت قبل إرسالها. هذه هي الميزات المفقودة في العديد من بدائل Microsoft Teams الترجمة الفورية: تجعل من السهل التواصل مع زملاء العمل والعملاء الدوليين. باستخدام ميزة الترجمة الخاصة بهم، يمكنك ترجمة رسالة إلى أكثر من 100 لغة مختلفة

تجعل من السهل التواصل مع زملاء العمل والعملاء الدوليين. باستخدام ميزة الترجمة الخاصة بهم، يمكنك ترجمة رسالة إلى أكثر من 100 لغة مختلفة الوصول الخارجي: يمكنك دعوة الأشخاص للانضمام إلى الدردشة من خارج مؤسسة Teams الخاصة بك. يعمل ذلك على تحسين التعاون ويساعدك في الحفاظ على جميع اتصالاتك في مكان واحد

القيود

لاحظ بعض المستخدمين أن Microsoft Teams يمكن أن يكون عربات التي تعمل بالأخطاء ولا يمكن الاعتماد عليها، مع وجود اتصالات متقطعة عند إجراء دردشة الفيديو، واختفاء الروابط داخل الدردشات

التسعير

الأسعار الأساسية : 4 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 4 دولارات لكل مستخدم/شهر الأساسي : 6 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 6 دولارات لكل مستخدم/شهر الأعمال القياسية: 12.50 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

تقييمات وتقييمات العملاء

G2: 4.3 من أصل 5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4.3 من أصل 5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (أكثر من 9,000 تقييم)

مقارنة

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5. شانتي

الأفضل للمراسلة الجماعية وتقنية الفيديو المتكاملة

عبر شانتي شانتي هو خيار اقتصادي عندما يتعلق الأمر بتطبيقات المراسلة الجماعية، حيث تعدك الباقة المجانية بمراسلة غير محدودة وآمنة إلى الأبد. كما أنه أداة تعاون جماعي، حيث يقدم مكالمات فيديو وإدارة المهام, لوحة كانبان ومشاركة الملفات

أفضل الميزات

إدارة المهام: يمكن تحويل أي رسالة إلى مهمة، مما يساعد على تبسيط سير العمل عندما يتعلق الأمر بإدارة المهام، ويمكن إطلاع كل عضو في الفريق على آخر المستجدات المتعلقة بتقدم المشاريع

يمكن تحويل أي رسالة إلى مهمة، مما يساعد على تبسيط سير العمل عندما يتعلق الأمر بإدارة المهام، ويمكن إطلاع كل عضو في الفريق على آخر المستجدات المتعلقة بتقدم المشاريع سهولة مشاركة التعليمات البرمجية: مشاركة كتل التعليمات البرمجية بسرعة للحفاظ على سير المشاريع بسلاسة. هذه ميزة مثالية لمطوري البرامج الذين يرغبون في تبادل مقتطفات من التعليمات البرمجية بسرعة

مشاركة كتل التعليمات البرمجية بسرعة للحفاظ على سير المشاريع بسلاسة. هذه ميزة مثالية لمطوري البرامج الذين يرغبون في تبادل مقتطفات من التعليمات البرمجية بسرعة الرسائل الصوتية: حافظ على استمرار التواصل حتى عندما لا تكون في مكتبك عن طريق إرسال رسائل صوتية عالية الجودة إلى فريقك بالكامل

حافظ على استمرار التواصل حتى عندما لا تكون في مكتبك عن طريق إرسال رسائل صوتية عالية الجودة إلى فريقك بالكامل طريقة عرض لوحة كانبان: تحسين سير العمل مع مرونة التحول إلى طريقة عرض لوحة كانبان لإدارة المهام من مكان واحد

تحسين سير العمل مع مرونة التحول إلى طريقة عرض لوحة كانبان لإدارة المهام من مكان واحد فعّالة من حيث التكلفة: تمنح باقة Chanty المجانية ما يصل إلى 10 أعضاء من الفريق محادثات ورسائل صوتية ومكالمات صوتية فردية غير محدودة. الباقة الغنية بالميزات التي توفر مكالمات جماعية ومشاركة الشاشة مقابل 3 دولارات فقط

القيود

أبلغت بعض المراجعات عن مشكلات في الاتصال

التسعير

مجاني: 0 دولار

0 دولار الشركات: 3 دولارات لكل مستخدم/شهرياً

تقييمات وتقييمات العملاء

G2: 4.5 من 5 (أكثر من 30 تقييم)

4.5 من 5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 30 تقييم)

6. زوهو كليك

الأفضل للتواصل والتعاون الجماعي المنظم

عبر زوهو كليك زوهو كليك هو أداة تواصل الفريق تساعدك على تنظيم المحادثات والاتصال بالأدوات الموجودة وأتمتة المهام الروتينية. وهي تبسّط تعاون الفريق عن بُعد من خلال ميزات مثل تسجيلات الوصول ورؤية مدى التوفر، مثل وقت الاجتماع. يمكنك إنشاء اختصارات وروبوتات مخصصة لتوفير الوقت لفريقك.

أفضل الميزات

محادثات قابلة للبحث: يمكنك البحث بسهولة عن النصوص أو الملفات التي تمت مشاركتها في محادثاتك، بحيث يمكنك دائمًا الرجوع إلى أي معلومات مهمة عندما تكون في أمس الحاجة إليها

يمكنك البحث بسهولة عن النصوص أو الملفات التي تمت مشاركتها في محادثاتك، بحيث يمكنك دائمًا الرجوع إلى أي معلومات مهمة عندما تكون في أمس الحاجة إليها جدول أعمال العمل: يمكن الاطلاع على المهام اليومية والتقويمات والجداول الزمنية بسهولة، حتى تتمكن دائمًا من البقاء على اطلاع على مواعيدك النهائية القادمة. يمكن تعيين تذكيرات للأحداث والمشاريع القادمة، مباشرةً من داخل محادثاتك

يمكن الاطلاع على المهام اليومية والتقويمات والجداول الزمنية بسهولة، حتى تتمكن دائمًا من البقاء على اطلاع على مواعيدك النهائية القادمة. يمكن تعيين تذكيرات للأحداث والمشاريع القادمة، مباشرةً من داخل محادثاتك روبوتات قابلة للتخصيص: يمكنك إنشاء روبوتات خاصة بك لأتمتة مهام سير عملك، والاتصال بأدواتك الحالية، والعمل كمساعد افتراضي

يمكنك إنشاء روبوتات خاصة بك لأتمتة مهام سير عملك، والاتصال بأدواتك الحالية، والعمل كمساعد افتراضي أمان من الدرجة الأولى: مع تشفير البيانات، وخصوصية البيانات لعمليات التكامل، وميزة الدردشة السرية ستعرف أن بيانات شركتك آمنة

مع تشفير البيانات، وخصوصية البيانات لعمليات التكامل، وميزة الدردشة السرية ستعرف أن بيانات شركتك آمنة اللوحة البيضاء: هذا يسهل التعاون مع أعضاء الفريق داخل نافذة الدردشة. يمكن بعد ذلك مشاركة اللوحة المكتملة في الدردشة كصورة

القيود

لاحظ بعض المراجعين نقصاً في تكامل الجهات الخارجية مقارنةً بمنافسيه. على سبيل المثال، هناك عمليات تكامل محدودة مع حلول الوصول عن بُعد مثل VNC Connect (انظر هذا الملخصعارض الفريق مقابل VNC للحصول على فكرة أفضل عما يمكن أن تقدمه حلول الوصول عن بُعد)

التسعير

مجاني: $0

$0 غير محدود: 1 دولار لكل مستخدم/شهرياً

تقييمات وتقييمات العملاء

G2: 4.4 من 5 (أكثر من 140 تقييم)

4.4 من 5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (أكثر من 70 تقييم)

7. محادثة جوجل

الأفضل للدردشة النصية ومؤتمرات الفيديو ومشاركة الملفات

عبر دردشة جوجل محادثة جوجل هي أداة تواصل جماعي داخل Google Workspace. تحتوي على ميزات المراسلة المباشرة والجماعية، ويمكن الوصول إليها عبر Gmail أو تطبيق مستقل. وقد تم دمج ميزة البحث لسهولة الوصول إلى المحادثات السابقة، كما أن المنصة تتمتع بإجراءات أمنية قوية لتشفير البيانات والخصوصية.

أفضل الميزات

المساحات: توفر المساحات مساحات مخصصة للفرق للمشاركة في المناقشات ومشاركة المعرفة والتعاون في المشاريع وبناء المجتمعات

توفر المساحات مساحات مخصصة للفرق للمشاركة في المناقشات ومشاركة المعرفة والتعاون في المشاريع وبناء المجتمعات جزء من Google Workspace: استخدام الدردشة والمساحات بسلاسة التعاون مع أعضاء الفريق والعملاء في مستندات Google والعروض التقديمية وجداول البيانات. تتوفر أيضًا عمليات التكامل مع تطبيقات أخرى، مثل برامج إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce

استخدام الدردشة والمساحات بسلاسة التعاون مع أعضاء الفريق والعملاء في مستندات Google والعروض التقديمية وجداول البيانات. تتوفر أيضًا عمليات التكامل مع تطبيقات أخرى، مثل برامج إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce مجموعة واسعة من الخطط للاختيار من بينها: تقدم Google Chat عدة مستويات مختلفة مع مجموعة من الميزات حتى تتمكن من اختيار ما يناسب عملك. كما أنها قابلة للتطوير بسهولة مع نمو أعمالك

تقدم Google Chat عدة مستويات مختلفة مع مجموعة من الميزات حتى تتمكن من اختيار ما يناسب عملك. كما أنها قابلة للتطوير بسهولة مع نمو أعمالك وصول الضيف: يتيح لك توفير وصول مؤقت للضيوف حتى تتمكن من التعاون بسهولة مع أشخاص من خارج مؤسستك

يتيح لك توفير وصول مؤقت للضيوف حتى تتمكن من التعاون بسهولة مع أشخاص من خارج مؤسستك عمليات التكامل: دمج Google Chat مع تطبيقات الجهات الخارجية واستخدام الروبوتات لتبسيط سير العمل من خلال الأتمتة

القيود

أشار بعض المراجعين إلى أن Google Chat يفتقر إلى حد ما إلى الميزات عند مقارنته بمنتجات مماثلة، مثل القدرة على مشاركة الشاشات أو تسجيل الاجتماعات

التسعير

المبتدئين من الشركات: 6 دولارات لكل مستخدم/شهرياً

6 دولارات لكل مستخدم/شهرياً الأعمال القياسية: 12 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا الشركات الإضافية: 18 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

18 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات وتقييمات العملاء

Capterra: 4.5 من 5 (أكثر من 2,100 تقييم)

8. تويست

الأفضل لتطبيق المراسلة غير المتزامنة

عبر تويست تويست هو تطبيق مراسلة يركز على التواصل غير المتزامن للفرق الموزعة. فهو يجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة والمنتديات، دون أي من السلبيات، لإنشاء قنوات منظمة تنظم المعلومات حسب الموضوع. كما أنه يحتوي أيضًا على رسائل فردية لبناء الفريق والتغذية الراجعة.

أفضل الميزات

المواضيع: يجعل Twist من السهل اختصار الدردشة والوصول مباشرةً إلى الأشياء المهمة من خلال المواضيع المخصصة، مما يضمن عدم دفن المعلومات المهمة. من السهل جعل الموظفين الجدد على دراية تامة بالأمور المهمة عند بدء التهيئة ويمكن تحديد أولويات البريد الوارد بشكل فردي

يجعل Twist من السهل اختصار الدردشة والوصول مباشرةً إلى الأشياء المهمة من خلال المواضيع المخصصة، مما يضمن عدم دفن المعلومات المهمة. من السهل جعل الموظفين الجدد على دراية تامة بالأمور المهمة عند بدء التهيئة ويمكن تحديد أولويات البريد الوارد بشكل فردي عمليات التكامل: دمج المنصات مثل Asana وGoogle Drive وTrillo كلها مدعومة. يمكنك حتى إنشاء عمليات الأتمتة المخصصة الخاصة بك لتبسيط سير العمل بشكل أكبر

دمج المنصات مثل Asana وGoogle Drive وTrillo كلها مدعومة. يمكنك حتى إنشاء عمليات الأتمتة المخصصة الخاصة بك لتبسيط سير العمل بشكل أكبر قنوات منظمة بسهولة: يمكنك تنظيم القنوات حسب الموضوع أو المشروع أو العميل لضمان وضوح جميع الاتصالات وسهولة الوصول إليها

يمكنك تنظيم القنوات حسب الموضوع أو المشروع أو العميل لضمان وضوح جميع الاتصالات وسهولة الوصول إليها تأهيل سهل: يوفر Twist سلاسل رسائل يسهل الوصول إليها حتى يتمكن الموظفون الجدد من متابعة المحادثات والقرارات السابقة بسرعة

يوفر Twist سلاسل رسائل يسهل الوصول إليها حتى يتمكن الموظفون الجدد من متابعة المحادثات والقرارات السابقة بسرعة إشعارات ذكية: يتم تجميع جميع الإشعارات في مكان واحد، مما يسهل على أعضاء الفريق تحديد أولويات المهام والرسائل

القيود

على عكس بعض منافسيه و بدائل Trello فإن وظيفة البحث في تويست محدودة إلى حد ما، مما يعني أنه إذا فقدت أثر موضوع مهم، فقد يكون من الصعب العثور عليه مرة أخرى

التسعير

نسخة تجريبية مجانية: 0 دولار لمدة شهر واحد

0 دولار لمدة شهر واحد غير محدود: 6 دولارات لكل مستخدم/شهر

تقييمات وتقييمات العملاء

G2: 3.9 من 5 (19 تقييمًا)

3.9 من 5 (19 تقييمًا) Capterra: 4.3 من 5 (أكثر من 30 تقييم)

9. مكان العمل على فيسبوك

الأفضل للمراسلة الفورية الفردية والجماعية

عبر Workplace من فيسبوك مكان العمل عن طريق ميتا (فيسبوك سابقًا) هو حل تواصل داخلي شامل يوفر ميزات مثل الأحداث والمجموعات واستطلاعات الرأي والاستطلاعات والملفات الشخصية لتعزيز مشاركة الموظفين وتقوية ثقافة الشركة. وهو بمثابة نسخة خاصة بالشركات من فيسبوك، حيث يوفر للشركة الإنترانت مع إمكانيات التواصل الجماعي

أفضل الميزات

مكتبة المعرفة: اكتشف المعلومات الأساسية وقم بالوصول إليها من أي جهاز باستخدام ميزة مكتبة المعرفة في Workplace. وتعني الأذونات المرنة أنه يمكنك تحديد من يمكنه الوصول إلى أي محتوى، وتساعدك وظيفة البحث البديهية على تحديد موقع ما تبحث عنه بالضبط بسرعة

اكتشف المعلومات الأساسية وقم بالوصول إليها من أي جهاز باستخدام ميزة مكتبة المعرفة في Workplace. وتعني الأذونات المرنة أنه يمكنك تحديد من يمكنه الوصول إلى أي محتوى، وتساعدك وظيفة البحث البديهية على تحديد موقع ما تبحث عنه بالضبط بسرعة إجراء الاتصالات: مصممة مع وضع الأجهزة المحمولة في الاعتبار، مما يعني أنه يمكن الوصول إليها بسهولة من جميع الأجهزة المحمولة تقريبًا. تسهل الاتصالات مع مجموعة من التطبيقات البقاء على اتصال دون التبديل بين عدة نوافذ مختلفة

مصممة مع وضع الأجهزة المحمولة في الاعتبار، مما يعني أنه يمكن الوصول إليها بسهولة من جميع الأجهزة المحمولة تقريبًا. تسهل الاتصالات مع مجموعة من التطبيقات البقاء على اتصال دون التبديل بين عدة نوافذ مختلفة رؤى مكان العمل: قم بتحليل كيفية استخدام موظفيك لمساحة العمل لاكتشاف طرق أفضل للاتصال بمؤسستك

قم بتحليل كيفية استخدام موظفيك لمساحة العمل لاكتشاف طرق أفضل للاتصال بمؤسستك مجموعات مكان العمل: يمكنك التواصل بسهولة مع الأشخاص المناسبين وإصدار إعلانات لفرق أو مناطق معينة. يمكنك حتى استخدامه لتقدير العمل المنجز بشكل جيد عن طريق إرسال منشور إنجاز

يمكنك التواصل بسهولة مع الأشخاص المناسبين وإصدار إعلانات لفرق أو مناطق معينة. يمكنك حتى استخدامه لتقدير العمل المنجز بشكل جيد عن طريق إرسال منشور إنجاز مركز السلامة في مكان العمل: شارك معلومات السلامة المهمة وابقَ على اطلاع على آخر المستجدات الأمنية أثناء الأزمات

القيود

مع وجود العديد من الميزات في Workplace، وجد بعض المستخدمين صعوبة في تحديد موقع ما يبحثون عنه بالضبط عندما يحتاجون إليه. قد يكون هذا الأمر مربكاً بشكل خاص للمستخدمين الجدد، حيث طلب البعض الحصول على برنامج تعليمي أكثر قوة حول كيفية استخدام المنصة على أكمل وجه

التسعير

الخطة الأساسية: 4 دولارات لكل مستخدم/شهر

4 دولارات لكل مستخدم/شهر الإضافات: مشرف محسّن ودعم مقابل 2 دولار لكل مستخدم/شهر، وخدمة Enterprise Live 2 دولار لكل مستخدم/شهر

تقييمات وتقييمات العملاء

G2: 4.0 من 5 (أكثر من 1600 تقييم)

4.0 من 5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.4 من 5 (أكثر من 1,200 تقييم)

10. تكبير الدردشة

الأفضل لاجتماعات الفيديو، والدردشة الجماعية، وهاتف VoIP، والندوات عبر الإنترنت

عبر Zoom Chat دردشة الفريق هي وظيفة الدردشة في Zoom One. ربما يشتهر Zoom بوظيفة مكالمات الفيديو، ولكنه في الواقع يوفر مجموعة من أدوات التعاون والميزات الأخرى المصممة لجعل الحياة أسهل للشركات، مثل Zoom Phone، وهو عرض VoIP الخاص به، وأحد بدائل Vonage متوفرة.

أفضل الميزات

سهولة الاستخدام: يسهل على الفرق تبنّي التقنية والبدء في العمل بسرعة. يمكن للجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء الوصول إلى مجموعة من الميزات الذكية التي تساعدهم على التعاون

يسهل على الفرق تبنّي التقنية والبدء في العمل بسرعة. يمكن للجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء الوصول إلى مجموعة من الميزات الذكية التي تساعدهم على التعاون آمن: ميزات مثل التشفير المتقدم والمصادقة متعددة العوامل تجعل من السهل ضمان الحفاظ على أمان وسرية جميع مراسلاتك

ميزات مثل التشفير المتقدم والمصادقة متعددة العوامل تجعل من السهل ضمان الحفاظ على أمان وسرية جميع مراسلاتك إمكانيات البحث: يمكنك العثور بسهولة على الرسائل وجهات الاتصال والملفات من خلال ميزة البحث. وهذا يوفر عليك الوقت الذي تقضيه في التمرير عبر الدردشات، حيث يمكن الوصول إلى جميع المعلومات بسهولة

يمكنك العثور بسهولة على الرسائل وجهات الاتصال والملفات من خلال ميزة البحث. وهذا يوفر عليك الوقت الذي تقضيه في التمرير عبر الدردشات، حيث يمكن الوصول إلى جميع المعلومات بسهولة عناصر تحكم إدارية متقدمة: قم بتخصيص إعدادات الأمان وأنماط الاتصال والأذونات وفقًا لاحتياجات شركتك بالضبط

قم بتخصيص إعدادات الأمان وأنماط الاتصال والأذونات وفقًا لاحتياجات شركتك بالضبط التخزين السحابي: قم بتخزين الملفات والمستندات والمحتوى من قنوات الدردشة الخاصة بك، حتى لا تقلق أبدًا بشأن فقدان المعلومات المهمة

القيود

وصف بعض المستخدمين واجهة Zoom بأنها ثقيلة. وأشار آخرون إلى أن سعره ليس جذابًا تمامًا مثل بعض منافسيه و بدائل Zoom مما يجعلها خيارًا مكلفًا محتملًا للشركات الصغيرة والمتوسطة

التسعير

أساسي: مجاناً

مجاناً المحترف: 149 دولارًا لكل مستخدم/سنة

149 دولارًا لكل مستخدم/سنة الأعمال: 199 دولارًا لكل مستخدم/سنة

199 دولارًا لكل مستخدم/سنة الشركة بلس: 250 دولاراً لكل مستخدم/سنة

250 دولاراً لكل مستخدم/سنة المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات وتقييمات العملاء

G2: 4.5 من أصل 5 (أكثر من 50,000 تقييم)

ابقَ على اتصال مع تطبيقات مراسلة الأعمال

يمكن أن توفر تطبيقات المراسلة الفورية للأعمال طريقة فعالة من حيث التكلفة لفرقك للبقاء على اتصال، مما يعزز التعاون والإنتاجية والمشاركة بشكل أفضل. يجب أن تشكل جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية التواصل في مكان العمل .

تتوفر مجموعة كاملة من التطبيقات المختلفة، ولكل منها نقاط بيع فريدة من نوعها، بدءاً من تطبيقات المراسلة الفورية، ومشاركة الشاشة، إلى أدوات مؤتمرات الفيديو، وما إلى ذلك. ضع في اعتبارك احتياجاتك وميزانيتك عند الاختيار من بين مجموعة متنوعة من التطبيقات المتاحة، ولكل منها ميزات فريدة مثل مشاركة الشاشة، ومؤتمرات الفيديو، وقنوات الدردشة، وتكامل تطبيقات الطرف الثالث، وابحث عن التطبيقات التي تتكامل مع أدواتك الحالية ويسهل على موظفيك اعتمادها.

لقد حان الوقت لتحديث أدوات الاتصال الخاصة بك - احصل على تطبيق مراسلة حديث لدعم أعمالك المتنامية!

الكاتب الضيف:_

أوستن غوانزون _هو مدير دعم المستوى الأول لـ Dialpad، منصة ذكاء العملاء الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع ميزات مثل

/href/ _https://www.dialpad.com/features/virtual-fax/ الفاكس الافتراضي للأعمال من Dialpad _ %href/

_. وهو خبير في الاحتفاظ بالعملاء والدعم الفني ولديه خبرة في بعض أكبر شركات الخدمات التقنية في الولايات المتحدة

أوستن هو أيضًا المؤسس المشارك لـ Infinity Martial Arts ومقرها كاليفورنيا وعمل مدربًا في هذه الرياضة. كما كتب أيضًا في مجالات أخرى، مثلمجال VMblog ._