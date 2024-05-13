اختبرنا أفضل 10 برامج لقاعدة المعرفة في عام 2025

"المعرفة قوة."

لقد سمعنا جميعًا شخصًا ما يقولها أو قرأنا هذه المقولة على الإنترنت. إنها مقولة مبتذلة، ولكن لسبب وجيه.

مع قيام المؤسسات بتوليد كمية هائلة من البيانات - مقاطع الفيديو التدريبية ووثائق الشركة ومعلومات العملاء ومقالات مركز المساعدة عبر الإنترنت - بشكل يومي، فإن الحفاظ على تنظيم هذه المعلومات وإتاحتها بسهولة أمر بالغ الأهمية.

في الاقتصاد الحالي القائم على المعرفة، فإن فهم كيفية تبسيط المعلومات المتاحة لك واستخدامها بشكل جيد هو قوة حقيقية.

ومع ذلك، غالبًا ما تهدر المؤسسات أموالها من خلال عدم امتلاك الأدوات أو العمليات المناسبة لإنشاء المعرفة المؤسسية وإدارتها ومشاركتها مع عملائها وموظفيها.

_أدخل برنامج قاعدة المعرفة!

ما هي برمجيات قاعدة المعرفة؟

برنامج قاعدة المعرفة هو أداة تجمع كل معارف شركتك والمعلومات المتعلقة بالمشروع في مركز مركزي لسهولة التخزين والإدارة.

وبهذه الطريقة، يمكن لجميع الأطراف المعنية الوصول إلى أي معلومات يحتاجونها ومشاركتها بسهولة ويسر.

يمكن لكل من موظفيك وعملائك استخدام نظام إدارة المعرفة . يمكن للموظفين الجدد استخدام المستودع لمعرفة المزيد عن مؤسستك ومنتجاتها (قاعدة المعرفة الداخلية) بينما يمكن للعملاء الجدد استخدامه للعثور على حلول سريعة لاستفساراتهم دون الحاجة إلى الاتصال بدعم العملاء (قاعدة المعرفة الخارجية).

إليك هذا البحث الذي سيذهلك بالتأكيد:

44% من الموظفين يعانون من ضعف أو ضعف شديد في نقل المعرفة، وفقًا لـ إرنست ويونغ .

هذا ليس أسوأ ما في الأمر. ينفق الموظفون 7-20% من ساعات عملهم في تكرار الحلول الحالية للآخرين.

إذا كانت هذه الإحصائيات تشير إلى أي شيء يمكن الاعتماد عليه، فمن الواضح تمامًا أن المؤسسات في حاجة ماسة إلى الأدوات التي يمكن أن تساعدها إدارة وقتهم بشكل أفضل والبيانات المتزايدة باستمرار، بالإضافة إلى التخلص من التكرار في العمليات.

سيكشف بحث سريع على Google عن أفضل برامج قواعد المعرفة عن عشرات وربما مئات النتائج. كيف يفترض بك تحديد برنامج قاعدة المعرفة المناسب لفريقك؟

نحن هنا لمساعدتك. لقد بحثنا في الإنترنت، وقلبناه رأساً على عقب (حرفياً!)، واخترنا 10 من أفضل أدوات قاعدة المعرفة التي يمكنك استخدامها في عام 2024.

## أفضل 10 أدوات برمجية لقاعدة المعرفة في عام 2024

1. انقر فوق

قم بالتنظيم والتعاون والكتابة والتحرير وتعيين المهام والتعليق والمزيد باستخدام ClickUp Docs

ستندهش إذا لم نصنف أنفسنا كبرنامج القاعدة المعرفية رقم 1، أليس كذلك؟

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تحتوي على جميع الأساسيات الداخلية أو فريق عمل عن بُعد لتخزين عملهم وتصوره وتنظيمه.

إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق لتخطيط العمل وتنظيمه والتعاون في العمل باستخدام المهام, مستندات ClickUp , دردشة , الأهداف , اللوحات البيضاء والمزيد

لذا، نعم، ClickUp ليس مجرد أداة رائدة في إدارة المشاريع ؛ وهي أيضًا أداة قاعدة معرفية تستحق وزنها ذهبًا.

وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك استخدامها كقواعد معرفية داخلية وخارجية قابلة للبحث، أو يمكنك استخدامها لتحل محل جميع أدوات الإنتاجية الخاصة بفريقك!

الميزات الرئيسية لـ #### ClickUp

تخزين المستندات في نفس مكان عملك . نظرًا لأنه يتم تخزين كل مستند من هذه المستندات جنبًا إلى جنب مع المشاريع ذات الصلة، يسهل الوصول إليها جميعًا

. نظرًا لأنه يتم تخزين كل مستند من هذه المستندات جنبًا إلى جنب مع المشاريع ذات الصلة، يسهل الوصول إليها جميعًا الاستفادة من ClickUp AI لإدارة معرفية مبسطة . باستخدام ClickUp Brain، يمكنك تحسين قاعدة معارفك دون عناء من خلال تصنيف المعلومات ووضع علامات عليها وتنظيمها تلقائيًا.

. باستخدام ClickUp Brain، يمكنك تحسين قاعدة معارفك دون عناء من خلال تصنيف المعلومات ووضع علامات عليها وتنظيمها تلقائيًا. اربط أي شيء معًا باستخدام ميزة العلاقات . الارتباط بالمستندات والمهام من داخل مستند آخر لمساعدتك في الإحالة المرجعية للموارد في أي مكان تحتاج إليه

. الارتباط بالمستندات والمهام من داخل مستند آخر لمساعدتك في الإحالة المرجعية للموارد في أي مكان تحتاج إليه أضف صفحات متداخلة في المستندات لتنظيم المحتوى. بدلاً من تجميع كل شيء في مستند واحد، ما عليك سوى تقسيمه إلى صفحات فرعية أصغر متداخلة داخل المستند الرئيسي

بدلاً من تجميع كل شيء في مستند واحد، ما عليك سوى تقسيمه إلى صفحات فرعية أصغر متداخلة داخل المستند الرئيسي قم بأرشفة المستندات بدلاً من حذفها. بينما سيتم إخفاء المستندات المؤرشفة تلقائياً، إلا أنها تظل محفوظة حتى تتمكن من العثور عليها في وقت لاحق

بينما سيتم إخفاء المستندات المؤرشفة تلقائياً، إلا أنها تظل محفوظة حتى تتمكن من العثور عليها في وقت لاحق استخدام تنسيق النص المنسق: تنظيم كتل كبيرة من النصوص باستخدام تنسيقات مثل قوائم التبديل والخلفيات الملونة والأعمدة

تنظيم كتل كبيرة من النصوص باستخدام تنسيقات مثل قوائم التبديل والخلفيات الملونة والأعمدة تخصيص حقوق الوصول إلى المستند . عزز إجراءات الأمان من خلال حماية مستنداتك من التعديلات غير المرغوب فيها. ما عليك سوى تشغيل خيار حماية هذه الصفحة وإضافة سياق لجمهورك

. عزز إجراءات الأمان من خلال حماية مستنداتك من التعديلات غير المرغوب فيها. ما عليك سوى تشغيل خيار حماية هذه الصفحة وإضافة سياق لجمهورك مصمم مسبقًاقوالب قاعدة المعرفة. استخدمقالب قاعدة المعرفة الخاص بـ ClickUp للبدء.

استخدم هذا القالب لإنشاء إطار عمل لفريقك لتنظيم مكتبة رقمية للمعلومات

ClickUp الايجابيات

مرن وقابل للتخصيص

واجهة سهلة الاستخدام مع واجهة سهلة الاستخدام عبر الإنترنت و وضع عدم الاتصال بالإنترنت تعيين التعليقات داخل المستندات للتأكد من عدم تفويت أعضاء الفريق لعناصر العمل

إدارة قاعدتك المعرفية باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة لنظامي iOS و Android

تطبيق العلامات للتصفية والعثور على المستندات التي تبحث عنها بشكل أسرع

يتكامل مع العديد من برامج الجهات الخارجية مثل مايكروسوفت تيمز وجيرا، وسلاك، وزوهو، و المزيد كليك أب سلبيات

منحنى التعلم بسبب عدد الميزات المتاحة ومستوى قابلية التخصيص

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الجوال (حتى الآن!)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص

: اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص يتوفر ClickUp Brain على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,800 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,100 تقييم)

2. Document360

عبر المستند 360 Document360 هو برنامج قوي لقاعدة المعرفة مناسب للشركات الناشئة وفرق العمل المتنامية والشركات التجارية.

على الرغم من بساطة وسهولة البدء في استخدامه، يقدم Document360 مجموعة واسعة من الميزات التي تتيح لك إنشاء قاعدة معرفية بخطوات بسيطة.

بشكل عام، إذا كان بإمكانك استيعاب السعر ولا تحتاج إلى حل لخدمة العملاء، فسيكون هذا خيارًا رائعًا لفريقك.

Document360 الميزات الرئيسية

اختر من بين محرر تخفيض السعر ومحرر WYSIWYG

وظيفة بحث قوية تطابق المصطلحات مع الحوادث السابقة للحصول على نتائج أفضل

دعم متعدد اللغات لتوفير المعلومات ذات الصلة لعملائك العالميين

تكوين قاعدتك المعرفية في الوضع العام أو الخاص أو المختلط

تخصيص الصفحات المقصودة لتعكس إرشادات علامتك التجارية

Document360 الإيجابيات

واجهة سهلة الاستخدام وبديهية

يتكامل مع أدوات التعاون الجماعي القوية مثل Slack وMicrosoft Teams وIntercom

يعمل مع كل من قواعد المعرفة الداخلية والخارجية

تقارير وتحليلات ممتازة

عرض السجل بين إصدارات متعددة من المقالات، أو الرجوع إلى إصدار سابق دون أي ضجة

Document360 السلبيات

باهظ الثمن

يمكن تحسين وظائف البحث

سعر Document360

بدء التشغيل: 119 دولارًا شهريًا (إذا كانت الفواتير شهرية)

119 دولارًا شهريًا (إذا كانت الفواتير شهرية) الشركات: 299 دولارًا شهريًا (إذا كانت الفواتير شهرية)

299 دولارًا شهريًا (إذا كانت الفواتير شهرية) المؤسسات: 599 دولارًا شهريًا (إذا كانت الفواتير شهرية)

Document360 تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11 تقييمًا)

تحقق من هذه

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3. مساعدة

عبر هيلب جوس Helpjuice هو برنامج مجاني لإدارة المعرفة تستخدمه آلاف الشركات لإنشاء مقالات الدعم وتنظيمها. وهو يدعم احتياجات العمل متعددة اللغات ويأتي مع مجموعة متنوعة من خيارات إعداد التقارير والتحليلات. إنه أيضًا أغلى قليلاً من الأدوات الأخرى في هذه القائمة، لذلك قد لا تحصل على صفقة رائعة مع Helpjuice.

الميزات الرئيسية ل Helpjuice

الحصول على تحليلات متقدمة حول كل فريق في قاعدة المعرفة الداخلية الخاصة بك

وضع علامة تجارية لمقالات قاعدتك المعرفية بأي طريقة تريدها

محتوى تفاعلي لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بناءً على أسئلة متعددة

التعاون المتقدم في الوقت الفعلي، بما في ذلك القدرة على النسخ واللصق من MS Word

عمليات تكامل مثل Slack وOlark وZapier لاتصالات غير محدودة مع أدوات أخرى

إيجابيات Helpjuice

وظيفة بحث قوية تشبه جوجل

محرر سهل الاستخدام مع خيارات WYSIWYG وخيارات تخفيض السعر

يتكامل مع مجموعة من الأدوات مثل Slack وZapier وTeams

ميزات التعاون، بما في ذلك ميزة التعليق المباشر

توطين/لغات متعددة

سلبيات Helpjuice

لا يوجد خيار لاستيراد مستندات وورد أو ملفات PDF أو XLS أو PPTs

لا يوفر علامات تجارية متعددة

لا يوجد نظام مجلدات أو مدير ملفات للصور وملفات الوسائط الأخرى

تسعير Helpjuice

البداية: 120 دولار (حتى 4 مستخدمين)

120 دولار (حتى 4 مستخدمين) التشغيل الإضافي: 200 دولار (حتى 16 مستخدمًا)

200 دولار (حتى 16 مستخدمًا) بريميوم محدود: 289 دولارًا (حتى 60 مستخدمًا)

289 دولارًا (حتى 60 مستخدمًا) بريميوم غير محدود: 499 دولارًا (عدد غير محدود من المستخدمين)

تقييمات عملاء Helpjuice

G2: 4.2/5 (9 تقييمات)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

تحقق من هذه

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4. قاعدة المعرفة ProProfs

عبر قاعدة المعرفة ProProfs أحد أفضل برامج قاعدة المعرفة التي يمكنك الحصول عليها الآن هو ProProfs Knowledge Base.

بخلاف حقيقة أنها مجانية، فهي أيضًا مكدسة تمامًا في قسم الوظائف. بالإضافة إلى ذلك، لا تحتاج إلى أي مهارات ترميز لاستخدام الأداة. ونعم، إنها تفعل ما يفعله الأساتذة الحقيقيون: تقدير الأشياء!

أوه، وهل ذكرت أن قاعدة معارف ProProfs تأتي مع أكثر من 40 نموذجًا مختلفًا يمكنك استخدامها على راحتك؟

الميزات الرئيسية لقاعدة معارف ProProfs Knowledge Base

حقوق وصول قابلة للتخصيص

ضوابط كلمة المرور والخصوصية للحفاظ على أمان المحتوى الخاص بك

يحتوي على الكثير من عمليات التكامل للحصول على وظائف إضافية

رؤى تفصيلية، بما في ذلك درجات سهولة قراءة المحتوى الخاص بك

يدعم أكثر من 90 لغة

إيجابيات قاعدة معارف ProProfs المعرفية

محرر يشبه محرر MS Word لمساعدتك في كتابة المحتوى وتحريره أثناء التنقل

تخصيصات لتخصيص قاعدة المعرفة أو الويكي لاحتياجاتك الخاصة

نظام تقارير قوي يشارك رؤى مفيدة حول أداء المقالات وأنشطة المؤلفين

يعمل عبر أجهزة ومتصفحات متعددة

يمكن استخدامه من قبل كل من المبتدئين والخبراء

سلبيات قاعدة معارف بروبروفس المعرفية

ليس الخيار الأفضل للفرق التي تبحث عن خيارات التحرير المشترك

معظم الميزات المفيدة غير متوفرة في الباقة المجانية

تتطلب المجموعة الكاملة من الميزات المزيد من الوقت للتعلم

تسعير قاعدة معارف ProProfs المعرفية

مجاني

الأساسيات: 30 دولارًا أمريكيًا/مؤلف شهريًا (تُدفع سنويًا)

30 دولارًا أمريكيًا/مؤلف شهريًا (تُدفع سنويًا) القسط: 40 دولارًا أمريكيًا/المؤلف شهريًا (يتم دفعها سنويًا)

40 دولارًا أمريكيًا/المؤلف شهريًا (يتم دفعها سنويًا) المؤسسات: اتصل ب ProProfs للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات عملاء قاعدة معارف ProProfs المعرفية

G2: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

5. فريش ديسك

عبر فريش ديسك Freshdesk هي أداة رائدة لدعم العملاء مع وظائف برمجية قوية لإدارة المعرفة.

إذا كان لديك فريق عمل كبير، يمكنك استخدام مهام سير عمل الموافقة على الأداة لإنشاء محتوى عالي الجودة خالٍ من الأخطاء.

ومع ذلك، نظرًا لأن Freshdesk موجه نحو دعم العملاء، فقد لا تكون ميزات قاعدة المعرفة الداخلية الخاصة به مفيدة جدًا.

لذا، هل يمكن لهذه الأداة حقًا أن تبث بعض الهواء الجديد في قاعدة المعرفة الخاصة بك؟

حان الوقت لمعرفة ذلك..

الميزات الرئيسية ل Freshdesk

واجهة سهلة الاستخدام

قدرات تحسين محركات البحث المدمجة

تخزين غير محدود، حتى في الإصدار المجاني

إنشاء وإدارة إصدارات متعددة من نفس المستند في قاعدة المعرفة الخاصة بك

نشر المحتوى في شكل صور أو مقاطع فيديو أو أي تنسيق آخر

إيجابيات Freshdesk

روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوصية بالمقالات المناسبة للمساعدة السريعة

منتدى مجتمعي حيث يمكن للعملاء مناقشة المشاكل والحصول على حلول فورية

إمكانيات متعددة اللغات بحيث يمكنك تلبية احتياجات الجمهور العالمي

أداة المساعدة الاستباقية التي تعرض تلقائيًا الأسئلة الشائعة ونماذج الاتصال

سلبيات Freshdesk

الميزات المتقدمة مثل سير العمل وإصدار الإصدارات متوفرة فقط في الباقات المميزة

يتم تقديمها كجزء من مجموعة دعم العملاء، مما يعني أنه يجب عليك دفع المزيد، حتى لو كان كل ما تريده هو حل إدارة المعرفة

تسعير #### Freshdesk

مجاناً (حتى 10 وكلاء)

(حتى 10 وكلاء) النمو: 15 دولارًا للوكيل شهريًا (تُدفع سنويًا)

15 دولارًا للوكيل شهريًا (تُدفع سنويًا) الإحترافية: 49 دولارًا للوكيل شهريًا (تُدفع سنويًا)

49 دولارًا للوكيل شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسة: 79 دولارًا للوكيل شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات عملاء Freshdesk

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,600 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

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6. زندسك

عبر زندسك _Zendesk? فريش ديسك؟

هل يشعر أي شخص آخر بشعور "الرجل العنكبوت الذي ينظر إلى نفسه في المرآة"، أم أنا فقط؟

وبغض النظر عن ذلك، فإن Zendesk هو برنامج شهير لإدارة المعرفة موجود منذ عام 2007. باستخدام هذه الأداة، يمكن للعملاء حل استفساراتهم بسهولة من خلال الوصول إلى قاعدة بيانات الأسئلة المتداولة وقتما يريدون.

مثل Freshdesk، يقدم Zendesk نظام إدارة المعرفة الخاص به كجزء من مجموعة دعم العملاء.

نظرًا لأنه قديم، فقد لا يكون أنيقًا مثل أدوات قاعدة المعرفة الجديدة الأخرى.

ومع ذلك ، إليك بعض الميزات الكلاسيكية التي تجعله من بين أفضل برامج قاعدة المعرفة اليوم.

الميزات الرئيسية لـ Zendesk

سمات قابلة للتخصيص

واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام

ترجمة قاعدتك المعرفية إلى أكثر من 40 لغة مختلفة

إدارة المحتوى القابل لإعادة الاستخدام وتحديثه عبر المقالات

دع الوكلاء يحافظون على تحديث مركز المساعدة الخاص بك مع خيارات النشر الجماعي

كامل التكامل مع مجموعة Zendesk من الأدوات، مثل الدردشة المباشرة ومكتب المساعدة (راجع بدائل ServiceNow )

Zendesk الايجابيات

اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتحقق مما يعمل بشكل جيد وما لا يعمل بشكل جيد

يمكنك معاينة التخصيصات قبل النشر النهائي

يأتي مع روبوت دردشة مدمج يسمى روبوت الإجابة للمساعدة في العثور على الإجابات الصحيحة في الدردشة المباشرة

سلبيات Zendesk

يمكنك إنشاء مركز مساعدة واحد فقط في خطته الأساسية

لا يقدمون حلاً مستقلاً لإدارة المعرفة

تسعير #### Zendesk

الفريق: 49 دولارًا للوكيل شهريًا (تُدفع سنويًا)

49 دولارًا للوكيل شهريًا (تُدفع سنويًا) النمو: 79 دولارًا للوكيل شهريًا (تُدفع سنويًا)

79 دولارًا للوكيل شهريًا (تُدفع سنويًا) احترافي: 99 دولارًا أمريكيًا للوكيل شهريًا (تُدفع سنويًا)

99 دولارًا أمريكيًا للوكيل شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 150 دولارًا للوكيل شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات عملاء Zendesk

G2: 4.3/5 (أكثر من 5,000 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3,100 تقييم)

7. هبسبوت

عبر هبسبوت Hubspot أداة ممتازة أخرى لنظام قاعدة المعرفة. يكمن جمال استخدام هذه الأداة في أنها تتيح لك إنشاء مكتبة قوية من المعلومات ومقالات مركز المساعدة بناءً على أسئلة عملائك الأكثر شيوعًا.

نظرًا لأنه مُحسَّن لعمليات البحث المتقدمة، يساعدك Hubspot أنت ووكلاء الدعم لديك في الوصول إلى الإجابة الصحيحة بسرعة وكفاءة.

ميزات Hubspot الرئيسية

لوحة تحكم مدمجة لإعداد التقارير لقياس تأثير صفحاتك

خيارات متعددة للعلامات التجارية والتخصيص

أداة إدارة علاقات العملاء التي تحدد تلقائياً مقالات الدعم التي تم عرضها أو فتحها من قبل العملاء

إيجابيات Hubspot

عمليات تكامل Hubspot القوية

قابل للتطوير للشركات المتنامية

واجهة سهلة الاستخدام وبديهية

سلبيات Hubspot

قابلية التخصيص ليست مرنة مثل الخيارات الأخرى في هذه القائمة

أبلغ المستخدمون مؤخرًا عن حالات من الأخطاء و/أو الأعطال

باهظ الثمن إلى حد ما بالنظر إلى محدودية ميزاته

تسعير هابسبوت

المبتدئين: 45 دولارًا شهريًا (يشمل 2 مستخدمين مدفوعين)

45 دولارًا شهريًا (يشمل 2 مستخدمين مدفوعين) محترف: 450 دولارًا شهريًا (يشمل 5 مستخدمين مدفوعين)

450 دولارًا شهريًا (يشمل 5 مستخدمين مدفوعين) المؤسسات: 1200 دولار شهريًا (يشمل 10 مستخدمين مدفوعين)

تقييمات عملاء Hubspot

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,400 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

تحقق من هذه

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8. مكتب زوهو

عبر مكتب زوهو Zoho Desk هو في الأساس حل مكتب مساعدة يوفر أيضًا إمكانات الخدمة الذاتية. وباعتباره أحد أفضل برامج القواعد المعرفية المتاحة، تتيح لك الأداة تخصيص كل عنصر من عناصر مركز المساعدة حسب ذوقك باستخدام HTML و CSS.

_أفضل جزء؟

يدعم Zoho Desk المنتديات والمجتمعات، مما يمنح جمهورك منصة مركزية لمشاركة الأفكار وطرح الأسئلة.

الميزات الرئيسية لـ Zoho Desk

معزز الإنتاجية لوكلاء الدعم

التعاون على مستوى الشركة

استخدام العناوين الوصفية والكلمات الرئيسية لتحسين محرك البحث

السماح للمستخدمين بإرسال التذاكر من داخل نظام قاعدة المعرفة

التحكم في وصول المستخدم إلى مركز المساعدة الخاص بك وضمان أمان من الدرجة الأولى

إعداد مجال مخصص لمركز المساعدة الخاص بك

الاقتراح التلقائي للمقالات ذات الصلة ومساعدة الوكلاء على حل التذاكر بشكل أسرع.

إيجابيات Zoho Desk

يتكامل جيدًا مع Jira وSlack وG-Suite وغيرها الكثير

تسمح لك القوالب والتخطيطات المُعدَّة مسبقًا بتخصيص مركز المساعدة الخاص بك بسهولة

مساعده المدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على اكتشاف المشاعر لمساعدة الوكلاء بسهولة ومناسبة إدارة التذاكر سلبيات Zoho Desk

مساحة تخزين محدودة لكل مستخدم حتى في الباقة المميزة

ليس مثاليًا للفرق الكبيرة

أسعار زوهو ديسك

مجانًا (لما يصل إلى 3 وكلاء)

(لما يصل إلى 3 وكلاء) قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا للوكيل شهريًا (تُدفع سنويًا)

14 دولارًا أمريكيًا للوكيل شهريًا (تُدفع سنويًا) احترافي: 23 دولارًا للوكيل شهريًا (تُدفع سنويًا)

23 دولارًا للوكيل شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 40 دولارًا للوكيل شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات عملاء Zoho Desk

G2: 4.4/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1700 تقييم)

9. كونفلوينس

عبر أطلسيان موجود كجزء من مجموعة برمجيات Atlassian SaaS (البرمجيات كخدمة), Confluence هي منصة شائعة جدًا لإدارة المعرفة القابلة للبحث.

وهي توفر مساحة عمل جماعية سهلة الاستخدام عن بُعد حيث يمكن لموظفيك إدارة المعلومات والتعاون في المشاريع والبقاء على اتصال مع زملائهم. يمكن للفرق الاختيار من بين العديد من القوالب المتاحة والبدء في إنشاء قواعد المعرفة الداخلية على الفور!

ومع ذلك، ولتحقيق أقصى استفادة من Confluence، ستحتاج إلى استخدام أدوات المجموعة الأخرى؛ وقد يكون هذا طلباً مبالغاً فيه بعض الشيء.

الميزات الرئيسية لـ Confluence

نظام بحث متقدم

أدوار وأذونات متقدمة

إرسال إشعارات في الوقت الفعلي لإبقاء الفرق محدثة

تصنيف المستندات لمساعدتك على تجميع المستندات ذات الصلة معًا لسهولة الوصول إليها

قوالب أفضل الممارسات لمساعدتك على بدء عمليات إدارة المعرفة بسهولة

محترفو كونفلوينس

يتكامل بشكل جيد مع بقية أدوات مجموعة أدوات Atlassian، مثل Jira وTrillo

خطة مجانية لما يصل إلى 10 مستخدمين

سلبيات كونفلوينس

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في ترحيل البيانات والنسخ الاحتياطية

على الرغم من أن التنقل مرن، إلا أنه ليس بديهيًا دائمًا

يمكن أن يكون العدد الكبير من الخيارات مربكاً للمستخدمين الجدد

تسعير كونفلوينس

مجاني (لما يصل إلى 10 مستخدمين)

(لما يصل إلى 10 مستخدمين) المعيار: 5.5 دولار/مستخدم شهرياً

5.5 دولار/مستخدم شهرياً القسط: 10.50 دولار/مستخدم شهرياً

Confluence تقييمات العملاء

G2: 4.1/5 (أكثر من 3,400 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2,300 تقييم)

تحقق من هذه

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10. هابي فوكس

عبر هابي فوكس HappyFox هو برنامج قاعدة معرفية سهل الاستخدام يعمل كمنصة واحدة لجميع طلبات العملاء متعددة القنوات. يمكنك بسهولة تحويل طلبات البريد الإلكتروني، والهاتف، والدردشة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وطلبات الويب إلى تذاكر والاحتفاظ بها منظمة في مكان واحد.

تشتهر HappyFox بقدراتها متعددة اللغات التي تتيح لك دعم عملائك من جميع أنحاء العالم. يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء مقالات قاعدة الدعم بلغات متعددة وتقديم المساعدة على مدار الساعة.

الميزات الرئيسية لـ HappyFox

إنشاء أي نوع من المحتوى وإدارته باستخدام نظام إدارة المحتوى المدمج

إبقاء كل عضو من أعضاء الفريق على اطلاع دائم بالإشعارات التلقائية

الاستفادة من روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحويل تذاكر الدعم

تنظيم التذاكر بشكل أفضل مع فئات التذاكر المحددة مسبقاً

إنشاء ردود مُعلَّبة للرد على العملاء بنقرة واحدة

محترفو هابي فوكس #### محترفو هابي فوكس

اقتراحات بحث يتم إنشاؤها تلقائياً

مُحسَّن بالكامل للأجهزة المحمولة (iOS وAndroid)

سلبيات HappyFox

الدعم الهاتفي متاح فقط مع باقة Enterprise Plus

الباقات الأساسية تفتقر حتى إلى دعم البريد الإلكتروني

تسعير هابي فوكس

القوية: 26 دولارًا للوكيل شهريًا

26 دولارًا للوكيل شهريًا الرائعة: 39 دولارًا للوكيل شهريًا

39 دولارًا للوكيل شهريًا المؤسسات: 52 دولارًا للوكيل شهريًا

52 دولارًا للوكيل شهريًا إنتربرايز بلس: 64 دولارًا للوكيل شهريًا

تقييمات عملاء هابي فوكس #### تقييمات عملاء هابي فوكس

G2: 4.5/5 (3 تقييمات)

كابيترا: غير متاح

كيفية اختيار حلول برمجيات قاعدة المعرفة المناسبة

اختيار أفضل برامج قاعدة المعرفة يعني أن تكون غير متردد بشأن الميزات التي تريدها.

تتضمن الأداة القوية جميع ميزات أداة قاعدة المعرفة القياسية. ولكن لكي تكون ضمن قائمة أفضل 3 أدوات، يجب أن تتخطى ذلك.

وقد سمح تجنب التصميم القديم، وإضافة ميزات جديدة بين الحين والآخر، والالتزام بقيمنا لـ ClickUp بالتفوق في سوق شديدة التنافسية.

على سبيل المثال، أي متنافسين حقيقيين على المركز الأول في قائمتك سيحتاجون إلى أن يكون لديهم

محرر سهل على الإنترنت للكتابة والتحرير والتصميم بدون متاعب

نظام تحكم في الوصول وإمكانيات إدارة الأدوار

قواعد معرفية داخلية وخارجية قابلة للبحث

تصميم بسيط وبديهي للغاية

نظام قوي لإعداد التقارير

تطبيق ملائم للهاتف المحمول

تكامل مع جهات خارجية

أسعار معقولة

أمان البيانات

_هل نطلب الكثير من أداة قاعدة معرفية واحدة؟

_استسلم لحواسك العنكبوتية واكتفِ بالأداة رقم 1 في هذه القائمة. اشكرنا لاحقًا!

أنواع برامج إدارة المعرفة

قواعد المعرفة الداخلية

قواعد المعرفة الداخلية هي مستودعات لمعلومات الشركة التي لا يستطيع الوصول إليها سوى الموظفين. يتم استخدامها لإعداد الموظفين وتدريبهم وكأداة مرجعية.

قواعد المعرفة الخارجية

تشير قواعد المعرفة الخارجية إلى قاعدة بيانات معلومات الشركة المتاحة للعملاء أو العملاء. من خلال توفير قاعدة معرفية خارجية، يمكن للشركات تقليل تكاليف خدمة العملاء وتحسين رضا العملاء من خلال السماح للعملاء بالخدمة الذاتية لمشاكلهم.

قواعد المعرفة العامة

قواعد المعرفة العامة هي أنظمة قواعد معرفية يمكن الوصول إليها مجانًا ولا تتطلب بيانات اعتماد تسجيل الدخول. إنها مورد ممتاز للأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول موضوع معين ولكنهم ليسوا بالضرورة عملاء أو موظفين في الشركة.

ارتقِ بقاعدة المعرفة الخاصة بك إلى المستوى التالي

يجب أن تقلل قاعدتك المعرفية من أوقات التدريب، وتكمل مكتب الخدمة وتخزين معلومات الشركة بأمان لاستخدامها في المستقبل.

وبينما يمكن أن يساعدك برنامج قاعدة المعرفة في بناء مستودع الأحلام، فلا فائدة من الحصول على أداة تزيد من تعقيد العملية.

لهذا السبب تحتاج إلى ClickUp.

بفضل القدرات التنظيمية المفصلة، وميزات تنسيق المستندات من المستوى التالي، وخيارات مشاركة المعرفة المتقدمة، فإن ClickUp لديه كل ما تحتاجه لحل قاعدة المعرفة. احصل على ClickUp مجاناً اليوم لتحقيق جميع أهداف إدارة قاعدة المعرفة الخاصة بك!