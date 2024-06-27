10 قوالب مجانية لأسعار أسعار الأعمال التجارية في Word و Excel

يُعد عرض أسعار تقديرات دقيقة للمهام للعملاء المحتملين أمرًا أساسيًا لأي شركة تقدم خدمة ذات أسعار مخصصة. توفر عروض الأسعار الاحترافية للعملاء صورة واضحة عن نطاق العمل ومقدار تكلفته - مما سيساعدهم على اتخاذ قرار بشأن استخدام عملك أم لا.

بدلاً من البدء من الصفر في كل مرة، يستخدم رجال الأعمال الأذكياء نماذج عروض الأسعار. هذا يوفر الوقت، ويضمن الاتساق بين جميع عروض الأسعار الخاصة بك، ويقلل من هامش الخطأ. بالإضافة إلى أنها تبدو احترافية مما يساعد على بناء الثقة مع العملاء المحتملين

من خلال هذه القائمة من قوالب عروض الأسعار ل ClickUp وWord وExcel، يمكنك العثور على نقطة البداية الصحيحة لأنواع تقديرات الأسعار التي ترسلها للعملاء.

ما هو قالب عرض الأسعار؟

قالب عرض الأسعار هو مستند منسق مسبقاً يتضمن معلومات حول الخدمة وتكلفتها. إنه قابل للتخصيص ويأتي جاهزًا للتخصيص مع التفاصيل التي تظل كما هي بين المهام حتى تتمكن من إدخال فقط المعلومات الجديدة بسرعة والوصول إلى العمل بشكل أسرع . ✨

باستخدام قالب، لن تضطر إلى إعادة اختراع العجلة في كل مرة ترسل فيها عرض أسعار. في المرة الأولى التي تستخدم فيها قالب عرض أسعار، ستقوم بإدخال جميع تفاصيل عملك - مثل اسم عملك وشعار عملك ومعلومات الاتصال وروابط وسائل التواصل الاجتماعي - ثم تحفظ هذا القالب لاستخدامه في المستقبل.

بعد ذلك، يمكنك إنشاء أي عدد تريده من عروض الأسعار المخصصة عن طريق ملء المعلومات المتغيرة، مثل تقديرات تكلفة المواد وساعات العمل التي تتوقع أن تكون مطلوبة.

ما الذي يجعل قالب عرض الأسعار جيداً؟

هناك بعض الميزات التي يجب البحث عنها عند اختيار أفضل قوالب عروض الأسعار المجانية لعملك:

يجب أن تبدو احترافية وأن تحدد التوقعات للمساعدة في تجنب الخلافات لاحقًا

إذا كنت تعمل مع آخرين، فيجب أن يسمح لك بالتعاون عند إعداد عروض الأسعار

إلى جانب معلومات شركتك، يجب أن يتضمن القالب مساحة لاسم العميل ورقم عرض الأسعار وتاريخ عرض الأسعار وتاريخ انتهاء الصلاحية

يجب أن يسمح بالعديد من البنود، كل منها مع التكلفة المرتبطة به، حتى تتمكن من تقديم فكرة جيدة عما ينطوي عليه الأمر - على الرغم من أنك قد لا تزال بحاجة إلى إرفاق نطاق المشروع إلى عرض الأسعار

يجب عرض التكلفة الإجمالية بوضوح، إلى جانب شروط وأحكام الدفع

يجب أن يكون المستند بصيغة يسهل عليك استخدامها - على سبيل المثال، يجب أن يكون انقر فوق المستند أو محرر مستندات Google أو Word أو قالب Excel

قد يوفر أيضًا سطر توقيع للعميل للموافقة على عرض الأسعار

تتكامل أفضل القوالب مع أفضل القوالب الأخرى برامج إدارة المستندات أو أدوات إدارة المهام لتسهيل سير عملك

10 قوالب عروض أسعار الأعمال لاستخدامها في عام 2024

مع وجود عدد لا يحصى من قوالب عروض الأسعار، فإن التحدي الأكبر الذي يواجهك هو العثور على أفضل ما يناسبك.

فكّر في نوع العمل الذي تديره، ومستوى التفاصيل التي تتطلبها عروض الأسعار الخاصة بك، والشكل الذي تفضل العمل به. فكر أيضًا في ما إذا كان المستند المستقل سيفي بالغرض أو إذا كنت ترغب في دمجه في سير عملك الأوسع نطاقًا.

دعنا نلقي نظرة على بعض أفضل نماذج عروض الأسعار للفرق في مختلف المجالات.

1. قالب نموذج عرض الأسعار من ClickUp

قالب نموذج عرض الأسعار بواسطة ClickUp

نموذج قالب نموذج عرض الأسعار من ClickUp يساعدك على إنشاء عروض الأسعار وتتبعها ومتابعتها بسهولة. فهو يرشدك خلال عملية إنشاء عرض أسعار من البداية إلى النهاية, تبسيط سير عملك .

يطرح قالب عرض الأسعار هذا جميع الأسئلة الصحيحة لمساعدتك في جمع المعلومات بكفاءة المعلومات التي تحتاجها من عملائك بما في ذلك اسمهم وتفاصيل الاتصال بهم وأي متطلبات محددة لديهم. ثم يمكنك استخدام هذه المعلومات لتقدير الساعات والتكاليف المادية بدقة، ووضع جداول زمنية للمشروع. حقول ClickUp المخصصة مثل المعدل بالساعة، و عدد الساعات المطلوبة، و عدد الرؤوس، تجعل هذا القالب أكثر إفادة وقيمة لفريقك.

قم بإدخال المعلومات المناسبة للوظيفة، وأضف الشروط والأحكام الخاصة بك، وستحصل على عرض أسعار مبيعات احترافي المظهر سيترك انطباعًا رائعًا لدى عميلك.

كما أن التعاون مع أعضاء الفريق لإنشاء عرض الأسعار أو وضع اللمسات الأخيرة عليه أمر سهل للغاية. ما عليك سوى إنشاء مهمة وموعد نهائي لكل عرض أسعار، ثم تعيين المهام لأعضاء فريق محددين. يمكن بعد ذلك مراجعة عروض الأسعار داخليًا والموافقة عليها باستخدام حالات المهام المخصصة مثل قيد التقدم أو جاهز أو قيد المراجعة أو تم إرسال عرض الأسعار أو مرفوض حتى تعرف دائمًا أين هم في العملية.

يساعدك ClickUp أيضًا في إرسال بريد إلكتروني إلى العميل مرفقًا به عرض أسعار المبيعات. ثم يمكنك إعداد مهمة متكررة لتذكيرك بالمتابعة معهم. 🙋‍♀️

2. قالب طلب عرض الأسعار من ClickUp

تحميل هذا القالب

طلب نموذج طلب عرض أسعار من ClickUp

لا يمكن لشخص واحد أو شركة واحدة القيام بكل شيء بنفسه، وأحيانًا تحتاج إلى طلب مقترحات من موردين آخرين لدعم مشروعك.

ابدأ بتوضيح أهداف مشروعك وتحديد الجدول الزمني والميزانية حتى يتمكن الموردون المحتملون من تحديد ما إذا كانوا يرغبون في تقديم عروضهم للعمل. بعد ذلك، يمكنك استخدام نموذج طلب عرض الأسعار من ClickUp لإرسال طلب عرض أسعار الخدمة.

يتضمن النموذج تفاصيل شركتك بالإضافة إلى معلومات البائع المحتمل ومعلومات العميل. يمكن للبائع بعد ذلك ملء المعلومات الخاصة بما يمكنه توفيره مع التكاليف المرتبطة به. يمكنهم أيضاً تضمين أي تعليمات خاصة، مثل شروط الدفع أو طرق الدفع.

بمجرد أن تتلقى جميع عروض الأسعار، يمكنك بسهولة المقارنة بينها لتقرر من هو الأنسب لمشروعك. 📚

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3. قالب اقتباس مايكروسوفت وورد بواسطة Template.net

عبر Template.net

نموذج نموذج عرض الأسعار القابل للتخصيص هذا بسيط ولكنه فعال. إنه يعمل بشكل جيد إذا كان المنتج أو الخدمة التي تقدمها بسيطة إلى حد ما، ولكنه قد لا يكون مثالياً لعروض الأسعار الأكثر تعقيداً.

يتضمن القالب مساحة لتفاصيل شركتك والعميل. ثم يمكنك توثيق العناصر التي تقدمها وأي تفاصيل، بالإضافة إلى سعر الوحدة والكمية والمبلغ. هناك أيضًا مساحة صغيرة لبعض الشروط والأحكام بالإضافة إلى سطر توقيع لقبول عرض الأسعار.

يمكنك استخدام قالب عرض الأسعار هذا في Word أو Excel أو جداول بيانات جوجل أو محرر مستندات جوجل أو أرقام أبل أو صفحات أبل أو كملف PDF. إنه قابل للطباعة أيضًا، حتى تتمكن من الحصول على نسخة ورقية في متناول يدك عند الاجتماع مع عميلك. 📋

4. قالب مايكروسوفت وورد قالب اقتباس البناء بواسطة Template.net

عبر Template.net

عندما تدير مشروع بناء معقد, برنامج إدارة المشاريع الإنشائية يمكن أن يوفر لك الوقت والطاقة. ولكن قبل أن تصل إلى هذه النقطة، ستحتاج إلى الحصول على موافقة العميل على عرض أسعار مشروع البناء الخاص بك.

وهنا يأتي دور نموذج عرض أسعار الإنشاءات هذا. فهو يرشدك إلى تحليل مفصل لجميع النفقات المتضمنة، بما في ذلك المعدات والمواد والخدمات. 🏗️

تم تنسيق قالب عرض الأسعار هذا بالفعل لإنشاء مستند ذو مظهر احترافي ويمكن تحريره بسهولة. بمجرد الانتهاء منه، يمكنك تقديمه إلى عميلك لمزيد من المناقشة، ثم إجراء أي تغييرات ضرورية بسهولة للحصول على الموافقة النهائية.

يمكن تنزيله بتنسيق Word أو Excel، أو بتنسيقات Google أو Apple.

5. قالب عرض أسعار إكسل من Vertex42

عبر Vertex42

يعتمد قالب عرض أسعار Excel المجاني هذا على قالب فاتورة، مع بعض التعديلات. يمكنك الاختيار من بين تصميمين مختلفين - على الرغم من أن التصميم الثاني فقط يسمح لك بإدخال كميات الوحدات والتكاليف - وتنزيله في Excel أو جداول بيانات جوجل.

ما عليك سوى ملء تفاصيل شركتك وتفاصيل عميلك. إذا كنت قد اخترت التصميم الأول، قم بوصف الخدمة أو المنتج الذي تقدمه، ثم قم بوصف الخدمة أو المنتج الذي تقدمه، ووضح ما إذا كان خاضعاً للضريبة أم لا، وقدم عرض السعر الخاص بك لهذا العنصر. يمكنك أيضاً تحديد أي خصومات إذا كانت تنطبق.

إذا اخترت الخيار الثاني، اذكر الكميات وأسعار الوحدات.

هناك مساحة لبعض الشروط والأحكام أيضاً وتفاصيل الاتصال بك في حال كان لدى العميل استفسارات قبل التوقيع.

6. قالب الإدارة المالية من ClickUp

قالب الإدارة المالية من ClickUp

بغض النظر عن مدى كبر أو صغر حجم شركتك، فإن قالب الإدارة المالية من ClickUp يساعدك على البقاء على رأس عروض أسعار خدماتك وجميع شؤونك المالية الأخرى. تشتمل القوالب المجانية على خيارات قابلة للتخصيص لعروض الأسعار والفواتير بالإضافة إلى حل محاسبي.

أنشئ عروض الأسعار وتتبعها باستخدام حالات مثل جاهز للتقديم، مُرسل إلى العميل، العميل مرفوض، العميل مقبول، العميل مقبول. ثم اطلع في لمحة سريعة على الفواتير التي لا تزال قيد التنفيذ، والفواتير قيد التنفيذ، والفواتير مكتملة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا إدارة النفقات، بما في ذلك أوامر الشراء والمدفوعات والمبالغ المستردة، والاحتفاظ بمخزون المنتجات والخدمات التي تقدمها. تعمل أتمتة مهام معينة على تبسيط سير عملك، مما يوفر لك الوقت ويبقي كل شيء على المسار الصحيح.

مع ما مجموعه 28 حالة، أربعة انقر فوق المشاهدات وسبعة ClickApps المتاحة للعمل معها، سيكون لديك صورة واضحة جدًا لما يحدث في المجالات المختلفة لعملك. 👀

7. قالب اتفاقية الخدمة العامة من ClickUp

وضح علاقة العمل الخاصة بك مع العملاء والموردين باستخدام نموذج اتفاقية الخدمة العامة ClickUp

وضح علاقة عملك مع العملاء والموردين باستخدام نموذج اتفاقية الخدمة العامة من ClickUp قالب اتفاقية الخدمة العامة من ClickUp .

سواء كنت تقوم بإنشاء عرض أسعار كمورد أو تطلب عرض أسعار من مورد آخر، فمن الجيد أن تعرف بالضبط ما قد تستلزمه علاقة العمل هذه.

عندما يتم وصف العلاقات والتوقعات بشكل واضح ومكتوب في بداية المشروع، فمن المرجح أن يفي الجميع بنهايتهم من الصفقة. كما أنه يقلل بشكل كبير من فرص الخلاف في وقت لاحق. 🤝

يساعدك نموذج عرض الأسعار المجاني هذا على وضع تفاصيل الاتفاقية. فهو يمنحك الأقسام الأساسية للعمل بها، ثم يمكنك حذف أي أقسام لا تحتاج إليها وإضافة أي أقسام إضافية لمشروعك الخاص.

يمكنك اتفاقية الخدمة يجب أن توضح بالتفصيل ما هي التسليمات هي. كما يجب أن يتضمن أيضًا من هو المسؤول عن كل عنصر من عناصر المشروع المختلفة ومن يملك أي موارد يتم استخدامها أو إنشاؤها - على سبيل المثال، المعدات أو الملكية الفكرية.

يمكنك أيضًا إضافة الجداول الزمنية والتسعير وشروط الدفع. وإذا كانت السرية أو السلامة من القضايا المحتملة، فينبغي تناولها أيضاً.

8. قالب اتفاقية الخدمات الرئيسية من ClickUp

ادخل في تفاصيل علاقتك مع العميل مع قالب اتفاقية الخدمات الرئيسية من ClickUp

نموذج قالب اتفاقية الخدمات الرئيسية من ClickUp هو مفهوم مشابه للقالب العام المذكور أعلاه، لكنه مكتوب بشكل أكبر من وجهة نظرك كمزود للخدمة. كما أنه يدخل في تفاصيل أكثر بكثير، لذا فهو مناسب للمشاريع الأكثر تعقيداً.

على سبيل المثال، يوضح هذا القالب ما يلي أنت متعاقد مستقل -بدلاً من موظف أو وكيل. كما أنه لا ينص على عدم التفرد، لذا يمكن لأي من الطرفين العمل بطريقة مماثلة مع أطراف أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يتطرق هذا النموذج إلى مزيد من التفاصيل حول كيفية التعامل مع النزاعات بالإضافة إلى أي رسوم قانونية يتم تكبدها كجزء من تلك العملية. كما أنه يسمح على وجه التحديد بالتوقيعات الإلكترونية، والتي أصبحت الآن شائعة جداً في المعاملات التجارية.

بصرف النظر عن الاتفاقية نفسها، هناك صفحة تصف الخدمات المحددة التي توافق على تقديمها والتكاليف التي سيتم سدادها. وهناك أيضاً صفحة إضافية تسرد المواد والمعدات التي سيقدمها كل طرف.

وبحلول الوقت الذي تنتهي فيه من ذلك، ستتم تغطية جميع القواعد الخاصة بك. 🙌

9. قالب اقتراح الخدمات من ClickUp

قالب عرض الخدمات من ClickUp

نموذج قالب اقتراح الخدمات من ClickUp هو نموذج عرض أسعار مبيعات مجاني - وأكثر من ذلك بكثير. إنه في الأساس مستند مبيعات يخبر العملاء المحتملين بما يمكنك القيام به من أجلهم ولماذا أنت مؤهل لحل مشاكلهم أو تحقيق أهدافهم.

هناك مساحة في عرض أسعار الخدمة لتوثيق النظرة العامة للمشروع، مما يثبت أنك تفهم ما يجب القيام به. ثم هناك قسم لك لتقديم بعض المعلومات الأساسية عن شركتك لبناء المصداقية والثقة مع عميلك.

ومن هناك يمكنك الدخول إلى الأهداف المحددة ووصف نهجك ومنجزاتك وأي تبعيات. أخيرًا، ستقدم عرض أسعار مفصّل، والذي يمكن لعميلك التوقيع عليه في المساحة المخصصة لذلك. 📝

10. قالب مقترح الميزانية من ClickUp

قالب مقترح الميزانية من ClickUp

النموذج نموذج مقترح الميزانية من ClickUp هو كل ما يتعلق بالمال. والهدف منه هو إقناع أصحاب المصلحة بأن المشروع يستحق التمويل ومن ثم الحصول على موافقتهم على الميزانية التي تقترحها .

ابدأ بإعطاء لمحة عامة عن المشروع وفوائده. ثم قسّم العناصر المختلفة التي ينطوي عليها المشروع، وقم بوصف كل عنصر بالتفصيل، بما في ذلك التكاليف المحددة التي ينطوي عليها.

على سبيل المثال، في صفحة الموظفين، ستدرج فريق المشروع وتقدر عدد الساعات المطلوبة من كل منهم بسعر الساعة. ستقوم أيضًا بإدراج المشاركين في المشروع وتخصيص ميزانية لكل واحد منهم. وفي صفحة المواد والمعدات، ستصف بالضبط ما ستحتاج إلى شرائه أو من ستحتاج إلى توظيفه لضمان نجاح المشروع.

بحلول الوقت الذي تنتهي فيه، يجب أن يكون لدى أصحاب المصلحة فكرة واضحة عما تقترحه بالضبط وأن يكونوا مقتنعين بأنه يستحق الميزانية. 💸

قم بتحسين سير عملك باستخدام قوالب عروض الأسعار

إن الحصول على عمل جديد هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية لكل صاحب عمل تجاري. لذا فإن تحسين هذه العملية من أجل توفير الوقت والجهد المبذول منطقي للغاية!

أفضل طريقة للقيام بذلك هي استخدام قالب عرض أسعار مجاني.

بمجرد إدخال جميع تفاصيل شركتك في القالب، كل ما عليك فعله هو ملء البنود التي تقوم بعرض الأسعار من أجلها، وستحصل على مستند عرض أسعار احترافي سيكسبك مصداقية و(نأمل) أعمالاً جديدة في كل مرة. 🤩

بالإضافة إلى القوالب الموجودة في هذه المقالة، لدى ClickUp المئات من النماذج الأخرى ميزات إدارة العمل واسعة مكتبة القوالب ، وأكثر من 1,000 عملية تكامل لمساعدتك في إدارة أعمالك. إنه متجر شامل يساعدك على تحسين جميع عملياتك، حتى تتمكن من التركيز على ما يهمك حقًا: الاهتمام بعملائك وتعزيز أرباحك النهائية. ✨ اشترك في ClickUp اليوم!