أفضل 10 برامج وأدوات لإدارة المشتريات في عام 2025

سواء كنت تعمل في مجال B2B أو B2C أو SaaS أو ما بينهما، فإن المواد والخدمات تحافظ على سير أعمالك. الأشخاص في مجال المشتريات مثلك يغذون هذا التقدم من خلال تحديد مصادر البائعين، وإدارة طلبات الشراء، وطلب العروض من خلال طلبات تقديم العروض وإدارة العقود

هذا كثير، أليس كذلك؟

لحسن الحظ، تعمل حلول المشتريات على تبسيط سير عملك وتجعل عمليات الموافقة سهلة للغاية. إذا كان الوقت قد حان لأتمتة عملية عمليات الشراء فقد قمنا بتغطيتك

راجع هذا الدليل للحصول على نصائح حول العثور على أفضل حلول المشتريات، بالإضافة إلى اختياراتنا لأفضل برامج المشتريات لعام 2024.

ما هو برنامج إدارة المشتريات؟

برنامج إدارة المشتريات هو حل مصمم لمساعدة الشركات على تبسيط عمليات الشراء الخاصة بها، بدءاً من تحديد مصادر البائعين إلى إدارة العقود. فهو يعمل على أتمتة المهام ويوفر منصة مركزية لجميع أنشطة المشتريات، مما يسهل على فرق المشتريات التعاون وتتبع التقدم المحرز واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

مع التعقيد المتزايد باستمرار لسلاسل التوريد والحاجة إلى اتخاذ قرارات أسرع، أصبحت برمجيات إدارة المشتريات أداة أساسية للشركات من جميع الأحجام.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المشتريات؟

هل تبحث عن أداة مناسبة لإدارة المشتريات؟ ابحث عن برنامج إدارة المشتريات الذي يتضمن وظائف مثل:

القوالب: من لديه الوقت لإنشاء مستندات جديدة من الصفر؟ اختر برنامج إدارة المشتريات الذي يتضمن قوالب لطلبات عروض الأسعار , قوائم مراجعة المخزون ، والمزيد

من لديه الوقت لإنشاء مستندات جديدة من الصفر؟ اختر برنامج إدارة المشتريات الذي يتضمن قوالب لطلبات عروض الأسعار , قوائم مراجعة المخزون ، والمزيد الميزانية: عليك أن إدارة أموالك في النهاية. ابحث عن ميزات مثل تحليل الإنفاق ورؤية الإنفاق للمساعدة في عملية الشراء. يجب أن توفر أداة المشتريات الجيدة أيضًا معالجة الفواتير والتكامل مع الحسابات المستحقة الدفع

عليك أن إدارة أموالك في النهاية. ابحث عن ميزات مثل تحليل الإنفاق ورؤية الإنفاق للمساعدة في عملية الشراء. يجب أن توفر أداة المشتريات الجيدة أيضًا معالجة الفواتير والتكامل مع الحسابات المستحقة الدفع ميزات خاصة بحالات الاستخدام: بالتأكيد، معظم أدوات المشتريات تناسب احتياجات أنواع مختلفة من الشركات. ولكن لا مانع من اختيار أداة تناسب بالفعل مجال عملك. سواء كنت بحاجة إلى إدارة المشاريع العقارية مساعدة أو كنت بحاجة إلى إدارة قسم تكنولوجيا المعلومات ، فهناك حل برمجي مناسب لك

بالتأكيد، معظم أدوات المشتريات تناسب احتياجات أنواع مختلفة من الشركات. ولكن لا مانع من اختيار أداة تناسب بالفعل مجال عملك. سواء كنت بحاجة إلى إدارة المشاريع العقارية مساعدة أو كنت بحاجة إلى إدارة قسم تكنولوجيا المعلومات ، فهناك حل برمجي مناسب لك التكاملات: أنت تستخدم بالفعل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والبرامج الأخرى . استخدم أدوات إدارة المشتريات التي تعمل بشكل جيد مع البرامج التي تستخدمها بالفعل

أنت تستخدم بالفعل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والبرامج الأخرى . استخدم أدوات إدارة المشتريات التي تعمل بشكل جيد مع البرامج التي تستخدمها بالفعل إدارة قائمة البائعين : تدير أداة المشتريات الجيدة كل جزء من دورة حياة العقد. ابحث عن ميزات قوية لإدارة العقود والموردين للبقاء على اطلاع على أداء الموردين

تدير أداة المشتريات الجيدة كل جزء من دورة حياة العقد. ابحث عن ميزات قوية لإدارة العقود والموردين للبقاء على اطلاع على أداء الموردين سهولة الاستخدام: اختر أدوات إدارة المشتريات المستندة إلى السحابة للحصول على الرؤى في الوقت الفعلي التي تحتاجها للقيام بعمل أفضل وأسرع

أفضل 10 أدوات لإدارة المشتريات لعام 2024

أنت حر في اختيار عملية إدارة المشتريات الخاصة بك، ولكن لماذا تزعج نفسك عندما نكون قد أنجزنا كل العمل نيابةً عنك؟ إليك اختياراتنا لأفضل أدوات إدارة المشتريات لعام 2024.

1. انقر فوق - الأفضل لإدارة المخزون

تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

ClickUp عبارة عن منصة قوية تجمع بين المشتريات والمستندات والمهام واللوحات البيضاء والتحليلات والأهداف والمحادثات والمزيد. إذا كنت قد سئمت من التنقل بين عدد لا يحصى من المنصات لإكمال مهمة واحدة تافهة، فإن ClickUp هو الحل.

إن عرض قائمة النقرات مثالية لعمليات الشراء وإدارة الميزانيات مع الحقول المخصصة وإمكانيات الفرز. من خلال طريقة العرض هذه، يمكنك الحصول على عرض رفيع المستوى عبر مهامك ويمكنك بسهولة الفرز والتصفية والتجميع والبحث عن مهام محددة.

احصل على نظرة عامة رفيعة المستوى لميزانية مشروعك أثناء إدارة المهام والحالات داخل عرض قائمة ClickUp

كل ما تحتاجه هو القوالب المناسبة لتحويل ClickUp إلى منصة المشتريات القابلة للتخصيص التي تحلم بها. استخدم قالب مساحة ClickUp للمشتريات لرصد جميع مهام المشتريات الخاصة بك في مكان واحد - مكتمل بقاعدة بيانات خالية من التعليمات البرمجية وتصورات جميلة.

قم بإدارة عملية الشراء الخاصة بك من البداية إلى النهاية باستخدام ClickUp!

استخدم قالب المشتريات الخاص بـ ClickUp لوضع مهام المشتريات الخاصة بك قبل أن تقوم بجدولة مهمة واحدة. بدلاً من التبديل بين عدد لا يحصى من المنصات والأدوات، ستستمتع بعملية مشتريات أكثر عقلانية وانسيابية تجعل عملك أسهل بلا حدود.

ClickUp أفضل الميزات:

نمذجة جهود المشتريات الخاصة بك معقالب المشتريات في ClickUp إنشاء حقول وحالات وطرق عرض مخصصة

استخدم انقر فوق الذكاء الاصطناعي لملء وثائق وقوالب إدارة المشتريات الخاصة بك تلقائيًا

تحويل خطط المشتريات إلى مهام قابلة للتنفيذ بنقرة واحدة فقط

قم بتخزين جميع المحادثات الداخلية والخارجية في ClickUp جنبًا إلى جنب مع وثائق المشتريات الخاصة بك

قيود ClickUp:

ميزات مثل ClickUp AI متاحة فقط على الحسابات المدفوعة

يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات، لذا يشعر المبتدئون أحيانًا بالخوف من ذلك

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. Coupa - برنامج المشتريات الأفضل لإدارة الإنفاق

عبر كوبا Coupa عبارة عن برنامج ومنصة للمشتريات تتمحور حول المال يا عزيزي. يحتوي على الكثير من الميزات، ولكنه يركز في الغالب على إدارة الإنفاق في عمليات الشراء. تقوم Coupa بتوحيد المصدر إلى الدفع لتعزيز هوامش التشغيل الخاصة بك، وهو ما يبدو على الأرجح كحلم يتحقق بالنسبة للمشتريات.

استخدم Coupa لإدارة رأس المال العامل والميزانيات المتوقعة. حتى أن أداة المشتريات لديها عمليات أتمتة محدودة لتبسيط عمليات التعاقد والشراء والموافقات على الفواتير والعلاقات مع الموردين.

أفضل ميزات Coupa:

تصور إدارة الموردين الخارجيين لديك من خلال ميزات سلسلة التوريد

يوفر Coupa Community.ai معايير مالية مفيدة

برنامج إدارة الموردين

قيود Coupa:

يقول بعض المستخدمين إنهم اضطروا إلى إنشاء حسابات Coupa متعددة لمعالجة المدفوعات

من بين أدوات إدارة المشتريات، لا تقدم Coupa إصدارًا تجريبيًا مجانيًا أو عضوية مجانية

تقدم Coupa خدمة العملاء عبر الدردشة فقط

تسعير Coupa:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Coupa:

G2: 4.2/5 (أكثر من 260+ تقييم)

4.2/5 (أكثر من 260+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 80 تقييم)

3. كيس فلو الأفضل لأتمتة أوامر الشراء

عبر كيس فلو تفتخر Kissflow بكونها بسيطة وقابلة للتخصيص. استخدم هذه المنصة لتتبع طلبات الشراء، وإنشاء أوامر الشراء تلقائيًا، والموافقة على الفواتير أثناء التنقل في تطبيق الهاتف المحمول.

يعجبنا أن Kissflow يتكامل مع الكثير من المنصات الأخرى، مما يعني أن جميع بياناتك تتدفق في نفس المكان. يتضمن برنامج المشتريات مكونات إضافية ل Xero و DocuSign وغير ذلك الكثير.

كما يأتي Kissflow مزوداً بأذونات دقيقة، بحيث يكون لديك تحكم مطلق فيما يمكن لأعضاء فريق المشتريات الخاص بك القيام به على المنصة.

أفضل ميزات Kissflow:

تبسيط عملية تأهيل البائعين وإدارتهم في Kissflow

دمج Kissflow مع البرامج المالية الأخرى التي تستخدمها بالفعل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)

يمكنك تخصيص أي شيء تقريبًا، بما في ذلك سير عمل الموافقة وحقول البيانات وتنسيقات التقارير

قيود Kissflow:

لا يقدم Kissflow خيارات مجانية أو مجانية مقارنة ببرامج المشتريات الأخرى في هذه القائمة

يقول بعض المستخدمين أنه من الصعب نشر Kissflow

تسعير Kissflow:

يبدأ من 1,990 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات كيس فلو

G2: 4.3/5 (أكثر من 520 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 520 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

تحقق من هذه

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4. Vendr الأفضل لتكاليف SaaS

عبر فندر هل تعتمد شركتك على الكثير من البرامج؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن Vendr هو برنامج المشتريات المناسب لك. فهو متخصص في تقليل تكاليف SaaS مع تسريع عملية الشراء. ما الذي لا يعجبك؟ 🤩

يساعد Vendr في إدارة بائعي البرمجيات. حتى أنه يدير الامتثال، وهو أمر مفيد إذا كنت بحاجة إلى اتباع شبكة معقدة من المتطلبات القانونية.

لست مضطرًا للقيام بكل شيء يدويًا أيضًا. قم بإنشاء عمليات شراء متوافقة داخل Vendr وستعمل المنصة على الطيار الآلي من هناك. ولكن لا تقلق: لديك التحكم الكامل، لذا لا تتردد في تعديل سير عملك إذا تغيرت الأمور.

أفضل ميزات Vendr:

تخلص من المفاجآت مع أدلة المشتري الشفافة من Vendr

احصل على نصائح تفاوضية من خبراء المشتريات لدى Vendr

مركزية جميع المشتريات والتجديدات وبيانات الإنفاق في لوحة تحكم واحدة

كل اشتراك يأتي مع ضمان التوفير

قيود Vendr:

Vendr مخصص للشركات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 400,000 دولار أمريكي

يقول بعض المستخدمين أن بعض الميزات مثل تفضيلات العقود يدوية للغاية، مما قد يتسبب في حدوث سهو

تسعير Vendr:

البداية: 36,000 دولار في السنة

36,000 دولار في السنة النمو: 78,000 دولار في السنة

78,000 دولار في السنة المؤسسات: 120,000 دولار في السنة

تقييمات ومراجعات Vendr:

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: غير متاح

5. GEP SMART الأفضل للمشتريات المباشرة

عبر GEP GEP SMART عبارة عن مجموعة برامج قوية تتضمن أدوات للمشتريات المباشرة، وإدارة فواتير المواد، ومن المصدر إلى التعاقد، وغير ذلك الكثير. قل وداعًا لوحدات المشتريات المستقلة لأن كل شيء مضمن في هذه المنصة.

إن نظام المشتريات الخاص بها قوي بشكل خاص، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى استخدامه للذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) والبيانات الضخمة. إذا كنت تريد حلاً في طليعة التكنولوجيا، فإن GEP يوفر لك حلًا متكاملاً للمشتريات أثناء التنقل.

أفضل ميزات GEP:

إدارة جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة بفعالية عبر برنامج المشتريات

أخبر GEP باحتياجات الامتثال الخاصة بك وسيقوم بتصميم عملية مشتريات متوافقة معك

يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع مهام من المصدر إلى الدفع مثل تحليل الإنفاق، والتوريد الاستراتيجي، ومعالجة أوامر الشراء، وإدارة الفواتير

قيود GEP:

يجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل في برنامج GEP

يقول مستخدمون آخرون إن برنامج GEP أبطأ من أدوات المشتريات الأخرى

تسعير GEP:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات GEP:

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.6/5 (7 مراجعات)

6. جاجاير الأفضل للمشتريات الإلكترونية

عبر جاغاير Jaggager هي أداة لإدارة المشتريات متخصصة في الشراء المباشر والمشتريات الإلكترونية. هدفها هو مساعدة الشركات على التحكم بشكل أكبر في إنفاقها وإيجاد المزيد من الكفاءة.

إذا كنت بحاجة إلى أن يلتزم الجميع في مؤسستك (أخيراً) بالعقود والسياسات الخاصة بك، فإن Jaggaer خيار قوي. لا يأتي برنامج المشتريات هذا مزوداً بميزات للامتثال فحسب، بل يأتي أيضاً مزوداً بأدوات تسوق ذكية للشراء الخالي من المتاعب.

أفضل ميزات Jaggager:

استخدم ميزات إدارة سلسلة التوريد وإدارة علاقات الموردين في Jaggaer لإدارة جميع جوانب المشتريات

يتيح التسوق من مكان واحد لفرق المشتريات إمكانية عرض ومقارنة العناصر من كتالوجات مختلفة في مكان واحد

تسهّل إمكانيات إعداد التقارير التي توفرها جاجير الاطلاع على جميع بيانات المشتريات والعمليات التجارية في مكان واحد

قيود جاجير:

يجب عليك الاتصال بجاقير لمعرفة الأسعار

يتمنى بعض المستخدمين أن تقدم Jagger أدوات مشتريات عالمية

تسعير جقير:

اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات جاجاير:

G2: 4.4/5 (27+ تقييم)

4.4/5 (27+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (2+ تقييمات)

7. بروكريفاي الأفضل لإدارة الموردين

عبر بروكريفي Procurify هي واحدة من أكثر الأدوات سهولة في الاستخدام وأفضلها لفرق المشتريات. مع Procurify، يمكنك الحصول على رؤية في الوقت الفعلي لجميع العمليات التجارية والإنفاق وحلول إدارة الموردين في مكان واحد.

لا يقتصر الأمر على إدارة عملية الشراء إلى الدفع بشكل كامل فحسب، بل تقوم Procurify أيضًا بتأمين الإنفاق. حتى أنه يعمل مع الميزانيات وعمليات التدقيق الصارمة لإبقائك على الطريق الصحيح. 🗺️

أفضل ميزات Procurify:

يأتي Procurify مع تطبيق جوال لنظامي iOS و Android

ادمج Procurify مع نظام المحاسبة أو تخطيط موارد المؤسسات لديك

قم بإنشاء تدفقات عمل مخصصة للموافقة على النفقات تعمل بشكل جيد حتى عندما يكون فريقك في حالة تنقل

قيود Procurify:

لا يقدم Procurify خيارًا مجانيًا أو مجانيًا مقارنة ببعض برامج المشتريات الأخرى

لا يحتوي Procurify على ميزات إدارة المخزون

Procurify التسعير:

يبدأ من 2,000 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات Procurify:

G2: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

8. فريق المشتريات الأفضل لسير عمل المشتريات المخصصة

عبر فريق المشتريات يتعامل Team Procure مع جميع مهام سير عمل الموافقة وأوامر الشراء وإدارة المخزون في مكان واحد. يعجبنا أن أداة إدارة المشتريات هذه تقدم تدفقات عمل الموافقة المخصصة، بحيث يكون لديك الحرية في تعديلها بالطريقة التي تراها مناسبة.

ميزة كبيرة أخرى هي ميزة طلب عروض الأسعار والمزايدات الإلكترونية. قم بدعوة العديد من الموردين لتقديم عطاءات لمشروع ما في Team Procure وقارن النتائج تلقائياً في المنصة. لأنه من لديه الوقت لقراءة خمسة طلبات عروض أسعار من 20 صفحة؟

Team Procure أفضل الميزات:

إجراء المناقصات الإلكترونية وجمع طلبات عروض الأسعار من موردين متعددين لإدارة الإنفاق بجودة عالية

دمج نظام Team Procure مع حل إدارة المستودعات الخاص بك

ضم جميع الموردين و تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمشتريات الخاصة بهم في فريق المشتريات

قيود Team Procure:

إمكانيات إدارة المخزون محدودة مقارنة ببرامج المشتريات الأخرى

يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب متابعة جداول التدفق النقدي لإدارة الإنفاق

Team Procure التسعير:

جناح المشتريات السحابية: 250 دولارًا شهريًا (يشمل 3 مستخدمين)

250 دولارًا شهريًا (يشمل 3 مستخدمين) حزمة المشتريات المؤسسية: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Team Procure:

G2: 5/5 (أكثر من 2 تقييم)

5/5 (أكثر من 2 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3 مراجعات)

9. كورسينتريك الأفضل لفرق B2B

عبر كورسينتريك Corcentric هو برنامج ذكي للمشتريات يدير عمليات الشراء من المصدر إلى الدفع، ومن الطلب إلى النقد، ومعالجة المدفوعات، وغير ذلك الكثير. وهو متخصص في تجارة B2B، لذلك إذا كنت تبيع منتجات لشركات أخرى، فقد يكون Corcentric مناسبًا لك.

يعجبنا أن Corcentric تجلب عملية الشراء بأكملها في مكان واحد. ميزة التطبيقات الذكية الخاصة بها مثيرة بشكل خاص: فهي تستخدم الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتسريع إدارة المشتريات واكتشاف الاتجاهات المفيدة بسرعة الضوء.

أفضل ميزات Corcentric:

اتصل بمستشارك الاستراتيجي للحصول على نصائح التحسين

دمج وأتمتة عمليات الشراء مع تطبيقات Corcentric الذكية

استعن بـ Corcentric للتعامل مع المشتريات نيابةً عنك من خلال الخدمات المُدارة

قيود Corcentric:

أبلغ بعض المستخدمين عن تجربة بطيئة ومليئة بالأخطاء مقارنة بأدوات المشتريات الأخرى

يجب عليك الاتصال بـ Corcentric لمعرفة الأسعار

تسعير Corcentric:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Corcentric:

G2: 3.2/5 (أكثر من 7 مراجعات)

3.2/5 (أكثر من 7 مراجعات) Capterra: 4/5 (أكثر من 3 مراجعات)

10. بريسورو الأفضل لإدارة العقود

عبر بريسورو يأتي Precoro مزودًا بالعديد من الميزات للطلب والموافقة والطلب وإدارة العقود والتحكم في المشتريات. Precoro قابل للتخصيص تمامًا ولديك الحرية في أتمتة أي شيء تقريبًا. 🤖

يقوم Precoro تلقائيًا بإنشاء المستندات نيابةً عنك ويقوم بالمطابقة الثلاثية. يمكنك إنشاء أوامر الشراء تلقائيًا، وتتبع الطلبات في الوقت الفعلي، والتعامل مع جميع إجراءات المشتريات باستخدام هذا الحل القوي لإدارة المشتريات.

أفضل ميزات Precoro:

مزامنة بيانات المشتريات في الوقت الفعلي

يحتوي Precoro على طلبات تقديم العروض وطلبات تقديم العروض الآلية غير الورقية

تتبع تاريخ مراجعة سير العمل للامتثال لعمليات التدقيق

قيود Precoro:

بعض المستخدمين لا يحبون قواعد الإشعارات في Precoro

يقول مستخدمون آخرون إن وحدة المخزون لا تحتوي على الوظائف التي يحتاجون إليها

تسعير بريسكورو:

للفرق الأصغر: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لأقل من 20 مستخدمًا

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لأقل من 20 مستخدمًا للفرق الكبيرة: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Precoro:

G2: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

تحديات إدارة المشتريات الشائعة ## تحديات إدارة المشتريات الشائعة

إن تبسيط عملية الشراء ليس بالأمر الهين.

فغالباً ما تواجه المؤسسات العديد من تحديات المشتريات مثل الحفاظ على الامتثال للوائح، وتجنب تجاوز التكاليف، وضمان تسليم السلع والخدمات في الوقت المناسب. وهناك عقبة كبيرة أخرى تتمثل في مخاطر الأنشطة الاحتيالية، مما يستلزم مراقبة شاملة والتحقق من صحة كل معاملة.

لحسن الحظ، تعالج برمجيات إدارة المشتريات هذه المشكلات من خلال أتمتة سير العمل، وضمان الامتثال من خلال الضوابط المنهجية، وتوفير الرقابة على الميزانية في الوقت الفعلي، وتعزيز عمليات التحقق من الموردين. كما أنها تقلل من الأخطاء البشرية، وبالتالي تحسين كفاءة المشتريات بشكل عام.

كيف يمكن لأدوات إدارة المشتريات تحسين عملية الشراء؟

تقدم أدوات إدارة المشتريات مجموعة متنوعة من الميزات والفوائد التي يمكن أن تحسن عملية الشراء بشكل كبير. وتشمل هذه الميزات والفوائد ما يلي:

طلبات الشراء المبسطة: تتيح برامج المشتريات للمستخدمين إنشاء طلبات الشراء وإرسالها بسهولة، مما يقلل من الوقت والجهد المبذول في هذه العملية.

تتيح برامج المشتريات للمستخدمين إنشاء طلبات الشراء وإرسالها بسهولة، مما يقلل من الوقت والجهد المبذول في هذه العملية. سير عمل الموافقة بشكل أسرع: من خلال سير عمل الموافقة الآلي، يمكن لأدوات إدارة المشتريات تسريع عملية الموافقة على طلبات الشراء، مما يقلل من التأخير ويضمن الشراء في الوقت المناسب.

من خلال سير عمل الموافقة الآلي، يمكن لأدوات إدارة المشتريات تسريع عملية الموافقة على طلبات الشراء، مما يقلل من التأخير ويضمن الشراء في الوقت المناسب. بيانات مركزية: من خلال مركزية جميع بيانات المشتريات في منصة واحدة، توفر هذه الأدوات رؤية فورية للإنفاق والعقود وإدارة الموردين. وهذا يجعل من السهل تتبع أنشطة المشتريات وتحليلها.

من خلال مركزية جميع بيانات المشتريات في منصة واحدة، توفر هذه الأدوات رؤية فورية للإنفاق والعقود وإدارة الموردين. وهذا يجعل من السهل تتبع أنشطة المشتريات وتحليلها. الأتمتة: غالبًا ما تأتي برامج المشتريات مزودة بميزات الأتمتة التي يمكن أن تساعد في تقليل المهام اليدوية وزيادة الكفاءة. وتشمل هذه الميزات أوامر الشراء الآلية والفواتير وإدارة العقود.

غالبًا ما تأتي برامج المشتريات مزودة بميزات الأتمتة التي يمكن أن تساعد في تقليل المهام اليدوية وزيادة الكفاءة. وتشمل هذه الميزات أوامر الشراء الآلية والفواتير وإدارة العقود. توفير التكاليف: من خلال تقديم رؤى حول أنماط الإنفاق وفرص توفير التكاليف، يمكن لأدوات إدارة المشتريات أن تساعد الشركات على توفير المال في مشترياتها.

من خلال تقديم رؤى حول أنماط الإنفاق وفرص توفير التكاليف، يمكن لأدوات إدارة المشتريات أن تساعد الشركات على توفير المال في مشترياتها. إدارة الامتثال: من خلال ميزات مثل تتبع الامتثال و إدارة عقود المشتريات يمكن أن تساعد هذه الأدوات في ضمان إجراء جميع عمليات الشراء وفقًا لسياسات الشركة والمتطلبات القانونية.

إدارة عمليات الشراء باستخدام أدوات إدارة المشتريات

تتضمن المشتريات الكثير من الأجزاء المتحركة، ونحن نعلم أنك موهوب بالفعل في إدارة كل شيء. ولكن لماذا تجعل عملية الشراء أصعب مما يجب أن تكون عليه؟

اجمع جميع مهامك ومحادثاتك واستراتيجياتك للمشتريات في نفس المنصة مع ClickUp. توفر لك قوالبنا ساعات من الوقت وتجعل عملية الشراء - كما نقول - ممتعة! ✨

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