أفضل 15 أداة برمجية لتخطيط المشاريع لعام 2025

إن العمل عن بُعد هو اسم اللعبة هذه الأيام - وهذا لن يذهب إلى أي مكان.

لقد تذوقنا جميعًا طعم الانضمام إلى الاجتماعات ونحن مرتاحون في بيجاماتنا، ولم ننظر إلى الوراء أبدًا!

لكننا لسنا وحدنا هنا. في الواقع، يعتقد ثلاثة أرباع القوى العاملة العالمية أن العمل عن بعد هو الوضع الطبيعي الجديد، وقد حذت الشركات حذوها تقريبًا 85% من الشركات تقدم الآن عملاً مرنًا السياسات.

مع هذا الارتفاع في عدد فرق العمل المتفرقة تأتي الحاجة إلى زيادة الحاجة إلى فرق عمل قوية وتعاونية برامج إدارة المشاريع لمواءمة الأعضاء على الأهداف الرئيسية وتبسيط العمليات اليومية.

سواء كنت تعمل من المنزل أو من المكتب أو من المكتب أو من كليهما, تخطيط المشاريع البرنامج أداة لا غنى عنها. صُمم برنامج إدارة المشاريع لمساعدتك في كل خطوة من خطوات سير عملك، فهو يقلل من طبيعة تخطيط المشاريع التي تستغرق وقتاً طويلاً مع ميزات لإدارة المهام والفرق والتواصل والإنتاجية من أي مكان وفي أي وقت.

المشكلة التي نواجهها ليست ما إذا كنا بحاجة إلى برامج إدارة المشاريع. بل أي برنامج نختار؟ من بين مئات الأدوات المتوفرة في السوق، قمنا بعملنا لنقدم لك أفضلها.

تابع معنا لمعرفة كل ما تحتاج إلى معرفته عن أفضل برامج إدارة المشاريع بما في ذلك أفضل 15 أداة لأعمالك، والميزات الرئيسية، والإيجابيات والسلبيات، وخطط التسعير، وتقييمات العملاء، والمزيد. 🙌🏼

ما الذي يجب البحث عنه في أداة تخطيط المشاريع

تتوقف أداة تخطيط المشروع المناسبة لك بالكامل على الاحتياجات الفريدة لفريقك. ويشمل ذلك حجم فريقك أو شركتك، والمنتج أو الخدمة التي تقدمها، وما إذا كان فريقك يتعاون في الوقت الفعلي والميزانية والمزيد

هذا ليس كل شيء.

أكثر من مجرد العثور على أداة يمكنها القيام بكل شيء، من المهم الاستثمار في برنامج سيستخدمه فريقك بالفعل مما يجعل واجهة المستخدم وسهولة الاستخدام والراحة عاملاً رئيسيًا يجب أخذه بعين الاعتبار.

إذًا، كيف تؤثر هذه العوامل حقًا على قرارك على المدى الطويل، وما هي العوامل الأخرى التي يجب أن تراقبها قبل أن تستقر على برنامج إدارة المشروع التالي؟ سنوضح لك!

سهولة الاستخدام: يجب أن توفر برامج تخطيط المشاريع الفعالة واجهة مستخدم بديهية ومرتبة دون المساس بوظائفها. فكلما كانت الأداة أكثر سهولة وسلاسة في الاستخدام، كلما كانت الأداة أكثر جاذبية لكل عضو من أعضاء الفريق. بالإضافة إلى ذلك، يقل الصداع! في حين أن البرنامج المناسب لا ينبغي أن يتطلب تدريبًا تقنيًا لساعات طويلة، تأكد من وجود الكثير من موارد دعم العملاء مثل ندوات عبر الإنترنت ووثائق المساعدة، و قنوات يوتيوب للحصول على حلول سريعة.

الميزات والوظائف: النظر في قدرة البرنامج على دعم استراتيجيات تخطيط المشاريع الرئيسية و أدوات مثل مخططات جانت طرق عرض متعددة للمشروع أتمتة سير العمل , إدارة عبء العمل والمزيد

التعاون: خاصةً إذا كان يعمل الفريق بشكل غير متزامن ، تأكد من أن برنامج إدارة المشروع الخاص بك يدعم الدردشة داخل التطبيق، ويتكامل مع مع أدوات التواصل مثل Slack، ولديه القدرة على إضافة التعليقات.

يمكنك نشر التحديثات ومشاركة الروابط والتفاعل ودمج المحادثات المهمة بسهولة باستخدام طريقة عرض الدردشة في ClickUp

التخصيص: برنامج إدارة المشاريع يعمل من أجلك وليس العكس. اختر أداة مرنة بما يكفي للتوسع معك والتوافق بسلاسة مع عملياتك الحالية و خطط المشروع . لن يساعد هذا الفريق على تبني الأداة بشكل أسرع فحسب، بل سيمنحك أيضًا منظورًا جديدًا لسير العمل.

التكاملات: عمليات التكامل توسيع وظائف أي برنامج لإدارة المشاريع والمساعدة في تبسيط عملياتك بشكل أسرع. دمج قوة برنامج إدارة المشاريع مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل لإدارة بريدك الإلكتروني والجدولة والاجتماعات والبيانات وغيرها.

السعر: مع وجود العديد من الأدوات تحت تصرفك، لا يوجد سبب يجعلك مضطراً إلى إنفاق الكثير من المال للحصول على أداة تخطيط المشاريع التي تحلم بها. أنت لا تحتاج إلى ميزانية جديرة بالمؤسسات للحصول على ميزات غنية دون أي تنازلات، ثق بنا في هذا الأمر.

رضا العملاء: إن شراء برنامج دون قراءة مراجعات المستخدمين يشبه طلب المأكولات البحرية من مطعم قبل البحث عنه في موقع Yelp - سيعود عليك بالضرر. بالتأكيد، قد تبدو الأداة رائعة على الورق، ولكن ما رأي أفضل عملائها؟ تحقق من مواقع المراجعات الرسمية مثل G2 أو Capterra لمعرفة مدى وفاء المنتجات بوعودها.

قد يبدو هذا طلباً كبيراً من برنامج واحد، ولكن يمكن تحقيقه تماماً! لقد قمنا بفرز جميع المتنافسين لنقدم لك 10 من أفضل أدوات إدارة المشاريع لكل فريق.

## أفضل 15 أداة برمجية لتخطيط المشاريع في عام 2024

1. ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية مصممة لجمع الفرق والعمل معًا - كل ذلك في مكان واحد. من المهام اليومية إلى المشاريع المعقدة، تخلق واجهة ClickUp البديهية تجربة سلسة للجميع للبقاء على اتصال. سواء أكان فريقك يعمل بشكل غير متزامن أو في الوقت الفعلي، سيكون لديك السياق والأدوات اللازمة للحفاظ على سير المشاريع.

ارتقِ بإنتاجيتك إلى آفاق جديدة من خلال دمج ClickUp مع تطبيقاتك وبرامجك المفضلة بحيث يكون لديك دائماً مصدر واحد للحقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 أداة عمل أخرى بما في ذلك Slack و Hubspot و Zapier و Chrome و Microsoft Teams والمزيد!

ميزات ClickUp

أدوار المستخدم والأذونات التي تسهل العمل مع الشركاء الداخليين والخارجيين

تسجيلات شاشة قابلة للمشاركة يمكن تحويلها مباشرةً إلى مهمة

الأتمتة التي من شأنها تبسيط سير العمل لديكقوالب تخطيط المشروع , nonon-profits ، أو حتى تأليف كتاب .

2. الخلية

عبر خلية النحلالخلية هو برنامج لإدارة المشاريع مصمم مع التركيز على تعاون الفريق وهو ما يظهر في مجموعة متنوعة من ميزات الاتصال. يمكن لفرق المشروع التعاون مع Hive Chat و Hive Mail والتعليقات والوصول إلى المشروع وصناديق البريد الوارد المتعددة والمشتركة.

مع الخلية ، يمكنك الاختيار بين العديد من الطرق لجعل فريقك يركز على ما تعمل عليه من خلال الرسائل، ومستويات أولوية البطاقة لتنبيههم بالمهام العاجلة، ووضع علامات في التعليقات.

ميزات #### Hive

طرق عرض مرنة

وظيفة المراسلة الفورية

قوالب الملخص التنفيذي

إدارة المحفظة

تتبع الوقت

إيجابيات #### Hive

لوحات كانبان، ومخططات جانت، وجداول، وتقويمات لسهولة التخطيط

ميزات تواصل ممتازة

واجهة مستخدم بديهية وممتعة

سهولة التكامل مع الأدوات المختلفة

سلبيات #### Hive

منحنى تعليمي حاد بسبب اتساع نطاق القدرات

وظائف محدودة لإصدارات الأجهزة المحمولة

طرق عرض محدودة

تسعير #### Hive

منفردة : مجانًا

: مجانًا الفرق : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب Hive للحصول على التفاصيل

Hive التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 370+ تقييم)

4.6/5 (أكثر من 370+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

3. الاثنين

عبر الاثنينMonday.com هو أحد برامج إدارة المشاريع الشهيرة التي تساعد مديري المشاريع على التعامل مع المشاريع الأساسية والمعقدة. تتيح المنصة للمستخدمين التعاون بسهولة وتخصيص سير العمل وتتبع تقدم المشروع وتحليل المعلومات.

صُمم من أجل الشفافية والتعاون, يقدم الاثنين ميزات التي تتيح لك التعامل مع جميع مهامك. يمكن للفرق عرض البيانات من خلال لوحات معلومات مرئية للغاية وإدارة مشاريع متعددة بكفاءة.

ميزات يوم الاثنين

إدارة الموارد

تعاون الجهات الخارجية

لوحات معلومات التقارير

العديد من عمليات التكامل المخصصة

الاثنين #### الاثنين

القدرة على إضافة عمليات تكامل مخصصة مع بنية واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة

يمكنك إضافة موظفين مستقلين بالإضافة إلى وكلاء الجهات الخارجية

تمكين إعداد تقارير مفصلة

سلبيات يوم الاثنين

التكامل مع المتجر قد يكون المخزون مربكًا لا يوجد زر تنزيل أو تصدير



تسعير يوم الاثنين

مجاني: يستوعب ما يصل إلى 2 مقعدين

يستوعب ما يصل إلى 2 مقعدين الأساسي: 12 دولارًا لكل مقعد/شهريًا (36 دولارًا شهريًا للفوترة)

12 دولارًا لكل مقعد/شهريًا (36 دولارًا شهريًا للفوترة) المعيار: 14 دولارًا لكل مقعد/شهريًا (42 دولارًا شهريًا (42 دولارًا)

14 دولارًا لكل مقعد/شهريًا (42 دولارًا شهريًا (42 دولارًا) المحترف: 24 دولارًا لكل مقعد/شهريًا (72 دولارًا شهريًا (72 دولارًا)

الاثنين التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000+ تقييم)

4. nTask

عبر ن مهمة هذا تطبيق آخر رائد ومجاني لإدارة المشاريع مصمم لفرق العمل والموظفين المستقلين في مختلف المجالات. يقدم nTask واجهة مستخدم مبسطة في حل برمجي قوي يتضمن ميزات متطورة وقوية لإدارة المشاريع في جميع المراحل.

يوفر nTask العديد من الميزات التي تساعدك على مراقبة مشاريع متعددة في نفس الوقت. كما يتيح لك وضع الأساس لنظام إدارة مشاريع فعال من خلال قناة تعاون شفافة وسهلة الاستخدام.

ميزات nTask

مساحات عمل متعددة

إدارة المشاريع المرئية لـ تتبع المشاريع القدرة على إضافة تعليقات أو تحويل التعليقات إلى مهام

مخططات جانت إلى مراقبة المشروع التقدم المحرز

nTask pros

تتبع فعال

تحسين المهام والتخطيط باستخدام طرق عرض لوحة كانبان

حالات مخصصة لسير عمل مخصص

سلبيات nTask

يفتقر إلى ميزات إعداد التقارير المتقدمة

غير مصمم للفرق الكبيرة

تسعيرة nTask

خطة مجانية

قسط : 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب nTask للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات nTask

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 10 مراجعات)

5. تيمجانت

عبر TeamGantt TeamGantt هو برنامج لتخطيط المشاريع وإدارة المشاريع يساعد مديري المشاريع والفرق والمؤسسات على تصور خطط المشاريع في مخطط جانت سهل الاستخدام عبر الإنترنت.

يساعد الفرق على تحديد معالم المشروع وإدارة المشاريع وإنشاء التبعيات وتلقي التحديثات في الوقت الفعلي. كما أنه يوفر وظائف لمشاركة خطط المشروع مع العملاء أو البائعين أو أصحاب المصلحة الآخرين - مما يجعل الجميع على اطلاع ومواءمة أهداف المشروع.

ميزات TeamGantt

علامة تبويب التوافر سهلة الوصول إلى إدارة الموارد طرق عرض المحفظة والتقارير

الجدول الزمني المخطط مقابل الجدول الزمني الفعلي

إيجابيات فريق العمل

إعداد مرن لتتبع المشروع

لا يوجد مستلم يقوم بتسجيل الدخول عند مشاركة المخططات

متوفر على نظام Mac (راجع أفضل برامج إدارة المشاريع لنظام التشغيل Mac )

TeamGantt سلبيات

وظيفة التبعية المعقدة

لا توجد إشعارات داخل التطبيق

غالبًا ما تكون المشاهدات متأخرة عن التغييرات

تسعير TeamGantt

محدودة مجاناً خطة

لايت : 19 دولارًا في الشهر

: 19 دولارًا في الشهر المحترف: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر المؤسسة: بدءًا من 99 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات TeamGantt

G2 : 4.8/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (189+ تقييم)

تحقق من هذه بدائلفريقجانت !

6. ميستر تاسك

عبر مهمة ميستر MeisterTask هو برنامج لإدارة المشاريع مصمم لمساعدة الفرق من جميع الأحجام وفي مختلف الصناعات على التعاون في تخطيط المشاريع والمهام والمواعيد النهائية. إنه أداة تخطيط رشيقة التي تقدم لوحات مهام بديهية لتخطيط المشروع وتتبع المهام.

ميزات #### ميستر تاسك

تدفق النشاط على كل لوحة لتعاون الفريق

لوحات معلومات المشروع القابلة للتخصيص مع تحديثات في الوقت الفعلي

تساعد علامات التعليقات على إبقاء الجميع على اطلاع

سهل الاستخدام

إيجابيات #### مايستر تاسك

يسمح بالعديد من عمليات التكامل مع حلول مثل Slack وMicrosoft Teams وGitHub

القدرة على تخصيص لوحات المشاريع

سهولة التعاون الجماعي

سلبيات ميستر تاسك

تطبيق الهاتف المحمول ليس بنفس قوة تطبيق سطح المكتب (الإشعارات المتأخرة)

لا توجد ميزة أولويات مهام مخصصة

تسعير تطبيق مايستر تاسك

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 14.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة الأعمال: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات MeisterTask #### MeisterTask

G2: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 850 تقييم)

7. بروفهاب

عبر بروف هاب ProofHub هو برنامج لإدارة المشاريع يمكّن الفرق من إكمال المشاريع المحددة زمنياً. وهو عبارة عن منصة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة يستخدمها مديرو المشاريع لتخصيص التقارير وسير العمل ولوحات المعلومات ونماذج الطلبات.

وتتيح لك واجهة ProofHub المرئية تحديد الأولويات بسرعة من خلال التنقل بين لوحات كانبان القوية وطرق عرض الجداول ومخططات جانت التفاعلية بالسحب والإفلات للبقاء في المقدمة.

ميزات ProofHub

تعاون الفريق الجيد

تخصيص الموارد

تقاويم للجدولة المناسبة

مخططات جانت التفاعلية

لوحة تحكم قابلة للتخصيص

إيجابيات بروفهاب

ميزات التخصيص

ميزات أمان فعالة مثل حقوق الوصول المخصصة

تطبيق جوال قوي لنظامي أندرويد وiOS

سلبيات بروف هاب

لا توجد وظائف إضافية مثل إعداد الميزانية

غير مصمم لإدارة المشاريع المعقدة

تسعير بروفهاب

أساسي: 45 دولارًا أمريكيًا في الشهر

45 دولارًا أمريكيًا في الشهر التحكم الكامل: 89 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات ProofHub

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

8. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعيالعمل الجماعي هو من بين أفضل برامج إدارة المشاريع نظراً لوحداته الأساسية التي تركز على إدارة المهام، وخاصة تخطيط المشاريع. إن مخططات جانت جانت، وميزة المعالم الرئيسية، ومؤقت سطح المكتب لتتبع الوقت، وواجهة المستخدم النظيفة تجعل هذا البرنامج خياراً رابحاً.

ميزات العمل الجماعي

لوحات مهام بديهية

تكامل البريد الإلكتروني

قوالب وموضوعات ملونة للمشروع

إدارة الميزانية مع إمكانيات الفوترة

إيجابيات العمل الجماعي

الكثير من قابلية التخصيص

العديد من الميزات الأصلية، مثل أداة إعداد الفواتير للمستخدمين مع جداول زمنية مدمجة

تطبيقات جوال عملية

سلبيات العمل الجماعي

تقتصر الخطة المجانية على الفرق الصغيرة فقط التي تعمل على مشروعين أو أقل كحد أقصى

غير مخصص لإدارة المشاريع المعقدة

تسعير العمل الجماعي

مجانية للأبد

البداية: 5.99 دولار/مستخدم شهرياً

5.99 دولار/مستخدم شهرياً تقديم: 9.99 دولار/مستخدم شهريًا

9.99 دولار/مستخدم شهريًا تنمو: 19.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

19.99 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل بفريق العمل الجماعي للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات العمل الجماعي:####

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

9. توجل

عبر توجلToggl هي أداة لإدارة المشاريع * معالم رئيسية مرمزة بالألوان

مرئية للغاية

إيجابيات Toggl

يسمح بجداول زمنية غير محدودة للمشروع

الأفضل لتتبع الوقت

إدارة أعباء العمل بشكل مرئي

حفظ المهام غير المخطط لها لوقت لاحق

سلبيات Toggl

يفتقر إلى ميزات واسعة النطاق

تقتصر الباقة المجانية على المستخدمين الفرديين

تسعير Toggl

خطة مجانية

الفريق خطة : 9 دولارات/مستخدم شهرياً

: 9 دولارات/مستخدم شهرياً الشركات: 15 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

15 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسة خطة: اتصل ب Toggl للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Toggl

G2: 4.6/5 (1,500+ تقييم)

4.6/5 (1,500+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

10. تريلو

عبر تريلو أداة أخرى بسيطة ولكن رائعة لإدارة المشاريع في القائمة هي تريلو . يشتهر هذا التطبيق ببطاقاته الأيقونية، ويعمل هذا التطبيق مثل الملاحظات اللاصقة فائقة الشحن. إنه أداة ممتازة لإدارة المشاريع والمهام والميزات المختلفة المرتبطة بالمشروع باستخدام لوحات Trello.

إن لوحات Trello تعرض جميع المعلومات المطلوبة من قبل مدير المشروع لتنظيم جميع الأنشطة التي يجب على أعضاء الفريق إكمالها.

ميزات Trello

وظيفة السحب والإفلات بسهولة

حل بسيط لإدارة المهام

السماح بزيادة الطاقة للحصول على وظائف إضافية

تذكيرات بالموعد النهائي

إشعارات البريد الإلكتروني

إيجابيات Trello

واجهة سهلة الاستخدام وبسيطة

سهولة الجدولة وإدارة المهام

سهولة تحميل الملفات والمرفقات

القدرة على أرشفة سجلات البطاقات

سلبيات Trello

لا توجد طرق عرض باستثناء طرق عرض كانبان

يفتقر إلى وظيفة إعداد التقارير

يعتمد على العديد من عمليات التكامل الخارجية

لا توجد ميزات متقدمة مثل مخططات جانت والخرائط الذهنية والمستندات

تسعير #### تسعير Trello

مجاني خطة

عادي : 5 دولارات/مستخدم شهرياً

: 5 دولارات/مستخدم شهرياً قسط : 10 دولارات/مستخدم شهرياً

: 10 دولارات/مستخدم شهرياً المؤسسات: 17.50 دولار/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

11. وريك

عبر وريك Wrike هي أداة قوية لإدارة المشاريع تقدم حلاً شاملاً لتخطيط وتتبع وإدارة المشاريع من جميع الأحجام. وبفضل ميزات مثل مخططات جانت، وتبعيات المهام، والتحديثات في الوقت الفعلي، تساعد Wrike فرق العمل على البقاء منظمين ومنتجين.

ميزات Wrike

مخططات جانت للتخطيط المرئي للمشروعات وإدارة الجدول الزمني

تدفقات عمل قابلة للتخصيص لتناسب احتياجات المشروع المختلفة

تبعيات المهام لضمان تسلسل المهام بكفاءة

تتبع الوقت وإعداد التقارير لتحسين إدارة المشروع

محترفو Wrike

ميزات إدارة المشاريع القوية لتخطيط وتتبع المهام

أدوات تعاون لتواصل الفريق ومشاركة الملفات بشكل سلس

إمكانيات الأتمتة لتبسيط المهام المتكررة

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Google Workspace وMicrosoft Teams وغيرها الكثير

سلبيات Wrike

منحنى تعليمي أكثر حدة للمستخدمين الجدد مقارنةً بأدوات إدارة المشاريع الأبسط

قد يكون السعر أعلى بالنسبة للفرق أو الأفراد الأصغر حجماً

خيارات التخصيص المحدودة للتقارير ولوحات المعلومات

Wrike التسعير

مجاني

الفريق: 9.80 دولار/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

9.80 دولار/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركات: 24.80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

24.80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3,500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

تحقق من هذه

_/مرجع/ مدونة؟ ص=1798* بدائل Wrike *%/%href/_

!

12. أسانا

عبر أسانا أسانا هي أداة شائعة لإدارة المشاريع معروفة بواجهتها سهلة الاستخدام وميزاتها الشاملة لإدارة المهام والتعاون الجماعي وتتبع المشروع. مع خيارات لكل من قوائم المهام البسيطة وسير عمل المشاريع المعقدة، تلبي Asana احتياجات الفرق من جميع الأحجام والصناعات.

ميزات أسانا

تعيين المهام وتواريخ الاستحقاق لإدارة المهام بكفاءة

الجداول الزمنية للمشروع وعروض التقويم لتخطيط أفضل

قوالب مشاريع قابلة للتخصيص لسير العمل المتكرر

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Slack وDropbox وغير ذلك الكثير

محترفو أسانا

واجهة بديهية لسهولة الإعداد والاعتماد السريع

مجموعة متنوعة من طرق عرض المشاريع لتناسب تفضيلات العمل المختلفة

ميزات التعاون مثل التعليق ومرفقات الملفات للتواصل السلس بين أعضاء الفريق

سلبيات أسانا

خيارات تخصيص محدودة لطرق عرض المشروع ولوحات المعلومات

قدرات الأتمتة الأساسية مقارنة بأدوات إدارة المشاريع الأخرى

مستويات تسعير أعلى للميزات المتقدمة مثل الحقول المخصصة ووظائف إدارة المحفظة

تسعير #### تسعير Asana

أساسي : مجاني للأبد

: مجاني للأبد قسط : 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات أسانا

G2 :4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

:4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم) Capterra:4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

تحقق من هذه

_/مراجع/ مدونة؟ p=23489*مدونة؟ بدائلأسانا *%/%href/_

!

13. ميرو

عبر ميرو Miro هي أداة تخطيط مشاريع متعددة الاستخدامات تُمكِّن الفرق من التعاون بصريًا في الوقت الفعلي. بفضل واجهته البديهية ومجموعة كبيرة من القوالب، يُعدّ Miro أداةً مفضلة لتخطيط المشاريع والعصف الذهني وسير العمل السريع.

ميزات ميرو

تعاون في الوقت الفعلي لتفاعل الفريق بسلاسة

مكتبة واسعة من القوالب لمختلف احتياجات تخطيط المشروع

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Jira وTrickllo وSlack وغيرها

لوحات قابلة للتخصيص لتنظيم المهام والأفكار وسير العمل

محترفو ميرو

واجهة سهلة الاستخدام لسهولة الاعتماد عبر الفرق

رائع للتعاون عن بُعد وجلسات العصف الذهني

يدعم المنهجيات الرشيقة مع ميزات مثل لوحات كانبان والتخطيط السريع

يوفر عمليات تكامل واسعة النطاق لتبسيط سير العمل

سلبيات ميرو

تأخيرات عرضية ومشاكل في الأداء عند العمل على لوحات كبيرة

قد يكون السعر مرتفعًا بعض الشيء بالنسبة للفرق الصغيرة أو الأفراد

منحنى التعلّم لاستخدام الميزات المتقدمة مثل الأتمتة والتكاملات

تسعير ميرو

مجاني : $0

: $0 بداية : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 16 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ميرو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 4800 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 4800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,300+ تقييم)

تحقق من هذه بدائل_ميرو !

15. بايمو

عبر بايمو Paymo هي أداة تخطيط مشاريع متعددة الاستخدامات توفر مجموعة من الميزات لإدارة المشاريع والتعاون بسهولة. بفضل واجهته البديهية وقدراته القوية، يتيح Paymo للفرق تتبع المهام وإدارة الوقت بفعالية وتبسيط سير العمل. من قوالب المشروع القابلة للتخصيص إلى التقارير والتحليلات المتعمقة، تم تصميم Paymo لمساعدة الفرق من جميع الأحجام على البقاء منظمين وعلى المسار الصحيح للوفاء بمهامهم أهداف المشروع .

ميزات بايمو

إمكانيات إدارة المهام وتتبع الوقت

أدوات تعاون الفريق مثل مشاركة الملفات والمراسلة

قوالب مشروع قابلة للتخصيص لتبسيط سير العمل

إعداد التقارير والتحليلات لتتبع تقدم المشروع

محترفو بايمو

واجهة سهلة الاستخدام لسهولة التصفح

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Slack وGoogle Apps وQuickBooks

خطط تسعير ميسورة التكلفة للفرق من جميع الأحجام

تطبيق جوال لإدارة المشاريع أثناء التنقل

سلبيات بايمو

خيارات تخصيص محدودة مقارنة ببعض أدوات تخطيط المشاريع الأخرى

قد يجد بعض المستخدمين أن ميزات إعداد التقارير والتحليلات تفتقر إلى العمق

قد تتطلب الميزات المتقدمة الترقية إلى مستوى تسعير أعلى

أسعار بايمو

مجاني

المبتدئ: 5.9 دولار/شهريًا

5.9 دولار/شهريًا المكتب الصغير: 10.9$/شهريًا

10.9$/شهريًا الشركات: 16.9 دولارًا أمريكيًا في الشهر

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات بايمو

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

تحقق من هذه

_/مراجع/ /مدونة؟ p=48404 بدائل Paymo %/%href/_

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الأداة المثلى لتخطيط المشاريع؟ لا مزيد من البحث

يبدو العثور على الحل الأكثر فعالية لإدارة المشاريع لفريقك أمراً بسيطاً بما فيه الكفاية، ولكن مع كل الخيارات المتاحة وتنوع الوظائف بينها، هناك الكثير مما يجب مراعاته قبل إجراء عملية الشراء.

ستعطيك هذه الخيارات الـ 15 هذه الخيارات الـ 15 دفعة قوية للبحث عن البرنامج الذي تريده في أسرع وقت ممكن. ولكن إذا كنت تبحث عن أداة مصممة لتعزيز الإنتاجية والتعاون بغض النظر عن حجم فريقك أو مجال عملك أو ميزانيتك - فلا تبحث عن ClickUp. 🙂

مراقبة تحديثات المشروع وإدارة المهام، والعمل مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك ClickUp هو البرنامج الوحيد في هذه القائمة الذي يتمتع بالقوة الكافية لجمع عملك معًا عبر التطبيقات، مما يوفر لك الوقت والموارد الأساسية التي كنت ستقضيها في التنقل بين علامات التبويب أو التنقل بين الأدوات الأخرى أو انتظار التحديثات.

بفضل مجموعة غنية من الميزات وواسعة مكتبة القوالب لكل حالة استخدام، يساعد ClickUp فرق العمل على تبسيط عمليات التخطيط الخاصة بهم وتمكينهم من العمل بالطريقة التي يريدونها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها القيام بكل ذلك بتكلفة بسيطة.

يمكنك الوصول إلى الكثير من ميزات تخطيط المشاريع الديناميكية، ومهام غير محدودة، وأعضاء غير محدودين، وأكثر من 1000 عملية تكامل، والمزيد عند التسجيل في أي خطة تسعير ClickUp بما في ذلك الخطة المجانية للأبد!

احصل على التخصيص الذي كنت تبحث عنه في برنامج تخطيط المشاريع دون المساس بالوظائف عندما اشترك في ClickUp اليوم .