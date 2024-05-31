اختبرنا أفضل 15 بديلًا من بدائل Todoist

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Todoist ليس غريبًا على إدارة المشاريع؛ فهو لا يزال حيًا وناجحًا منذ عام 2007!

...ولكن باعتباره أحد التطبيقات التنظيمية المخضرمة، ألن يكون قد أصبح صدئًا بعض الشيء الآن؟

على الرغم من أن ميزة قائمة المهام قد تم تحديثها لتلائم وتيرة عملنا الحديثة (والمحمومة)، إلا أن عمره لا يزال يظهر.

وبشكل عام، فإن Todoist برنامج إدارة المشاريع الميزات أساسية جدًا مقارنةً بالأدوات الأخرى ويتطلب الكثير من الوظائف الإضافية لمواكبة العمليات اليومية. ونظرًا لأن Todoist أكثر ملاءمة لقوائم المهام البسيطة بدلاً من إدارة المشاريع والمهام وسير العمل، فليس من غير المألوف أن تبحث الفرق عن بدائل Todoist أكثر ديناميكية وأحدث.

تابع القراءة للتعرف على قيود Todoist. بالإضافة إلى تحليل لأفضل 15 بديلًا له بما في ذلك الإيجابيات والسلبيات والأسعار والمراجعات والمزيد!

ما هو Todoist؟

عبر تودويست تودويست هو أداة لإدارة المهام التي تتيح لك تنظيم القوائم والمشاريع والتخطيط لها والتعاون بشأنها. تجعله واجهته النظيفة والبديهية خيارًا برمجيًا جذابًا للأفراد والفرق الصغيرة على حد سواء. تتضمن بعض أفضل ميزاته ما يلي:

تعيين المهام لنفسك أو لفريقك

تواريخ استحقاق المهام المتكررة

تذكيرات بالموعد النهائي

تتبع التقدم المحرز

بالإضافة إلى ذلك، فإن Todoist ميسور التكلفة نسبيًا، خاصة للاستخدام الشخصي. 💸

بالإضافة إلى الإصدار المجاني للاستخدام الأساسي، يقدم Todoist خطتين مدفوعتين للحصول على وظائف إضافية:

تودويست برو : 4 دولارات شهريًا للمستخدمين الأفراد

: 4 دولارات شهريًا للمستخدمين الأفراد Todoist Business: 6 دولارات لكل مستخدم، شهريًا للفرق

لا يبدو سيئاً للغاية، أليس كذلك؟ ولكن عندما تصبح الأمور صعبة - أي عندما تتعامل مع مشاريع أكثر تعقيدًا - قد لا يكون تودويست مناسبًا، وستعود للبحث عن حل بميزات تتجاوز إدارة المهام العامة.

لماذا تحتاج إلى بديل Todoist؟

تودويست هو تطبيق جيد لإدارة المهام ولكنه ليس رائعًا

إليك بعض الأسباب الرئيسية وراء ذلك:

لا توجد خاصية مدمجة لتتبع الوقت لإدارة إنتاجيتك أثناء إكمال المهام.

لا يمكنك إنشاء حالات مخصصة لمواءمة وإدارة سير عملك.

يتم تقديم العديد من الميزات في خطط Todoist المدفوعة مجانًا مع برامج أخرى.

إنها ليست فعالة للعمل الذي يتطلب أكثر من مجموعة من القوائم لإكماله.

الإصدار المجاني هومحدودة الآن إلى 5 مشاريع نشطة... كان الحد القديم 80. 😐

...والمزيد 😳

لكن لا داعي للذعر - لقد جئنا حاملين أخبارًا سارة!

لقد اخترنا بعناية قائمة بأفضل بدائل Todoist لأي فريق! دع هذه القائمة ترشدك في بحثك عن أفضل تطبيق لإدارة المشاريع وأكثرها إنتاجية لأي فريق. 🙌🏼

أفضل 15 من بدائل Todoist والمنافسين في عام 2024

لحسن الحظ، هناك الكثير من تطبيقات إدارة المشاريع و أدوات التعاون في السوق هذه الأيام - إنها صناعة ضخمة. لذا فالمسألة ليست مسألة إذا ستجد بديلاً ل Todoist، بل متى.

مع وجود العديد من الخيارات للاختيار من بينها، قد يكون البحث عن أفضل حل لفريقك مستهلكًا للوقت، على أقل تقدير. بدلاً من أن تتعثر بسبب الإرهاق في اتخاذ القرار أو مراجعة ميزات البرنامج خلال استراحة الغداء، دعنا نتولى نحن مهمة البحث عن الحل الأفضل لك.

إليك أفضل 15 بديلاً لبرنامج Todoist للفرق من أي حجم أو ميزانية أو مجال عمل.

1. كليك أب

إدارة المهام في ClickUp

قم بتحسين سير عملك باستخدام مراحل وحالات ClickUp القابلة للتخصيص

قم بتنظيم المهام وتصورها على طريقتك في انقر فوق -منصة لإدارة المهام مصممة لجمع الفرق والعمل معًا في مكان واحد. استخدم تذكيرات ClickUp لإنشاء إشعارات لفريقك في ثوانٍ. من السهل تغيير التذكيرات في ClickUp وإرفاق الملفات والتعليق والتحديث والتخصيص.

بالإضافة إلى ذلك، يجعل ClickUp من السهل إدارة الإشعارات حتى تتمكن من العرض والمسح والتفاعل والرد من أي جهاز!

الميزات

قوالب قائمة المهام : يمكن تخصيص قوالب ClickUp الجاهزة للاستخدام لتبسيط سير عملك. سواء كانت قائمة مهام مباشرة خطة المشروع أو قائمة مهام شاملة، أو حتى قائمة مرجعية لإعداد قائمة مرجعية لأعضاء الفريق، فإن قوالبنا تسهل البدء السريع.

يمكن تخصيص قوالب ClickUp الجاهزة للاستخدام لتبسيط سير عملك. سواء كانت قائمة مهام مباشرة خطة المشروع أو قائمة مهام شاملة، أو حتى قائمة مرجعية لإعداد قائمة مرجعية لأعضاء الفريق، فإن قوالبنا تسهل البدء السريع. مستندات النقر فوق المستندات : إنشاء قوائم مهام منظمة وتعاونية ويمكن إدارتها بسهولة.

: إنشاء قوائم مهام منظمة وتعاونية ويمكن إدارتها بسهولة. مهام النقر فوق المهام : من خلال أداة إدارة المهام القوية لدينا، يصبح التخطيط والتنظيم والتعاون في أي مشروع أمرًا سهلاً ويمكن تصميمه بما يتناسب مع كل المتطلبات.

من خلال أداة إدارة المهام القوية لدينا، يصبح التخطيط والتنظيم والتعاون في أي مشروع أمرًا سهلاً ويمكن تصميمه بما يتناسب مع كل المتطلبات. عرض القائمة : قم بتطوير قوائم مهام موجزة ومتعددة الأغراض لإدارة أفكارك ومهامك بسهولة من أي مكان، مما يضمن لك عدم تفويت أي شيء.

: قم بتطوير قوائم مهام موجزة ومتعددة الأغراض لإدارة أفكارك ومهامك بسهولة من أي مكان، مما يضمن لك عدم تفويت أي شيء. ارتباط ثنائي الاتجاه : استخدم وظيفة الربط ثنائي الاتجاه في ClickUp للربط بين جميع مهامك لسهولة التنقل بينها.

استخدم وظيفة الربط ثنائي الاتجاه في ClickUp للربط بين جميع مهامك لسهولة التنقل بينها. /مرجع/ https://clickup.com/features/notepad ClickUp Notepad /%href/ : يمكنك تدوين مهامك على الفور، وتنسيقها باستخدام أدوات تحرير غنية، وتحويل الملاحظات إلى مهام قابلة للتتبع يمكن الوصول إليها من أي مكان.

يمكنك تدوين مهامك على الفور، وتنسيقها باستخدام أدوات تحرير غنية، وتحويل الملاحظات إلى مهام قابلة للتتبع يمكن الوصول إليها من أي مكان. ClickUp Brain : استخدم مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp لإنشاء المهام وتلخيص الملاحظات وصياغة قوائم المهام.

استخدم مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp لإنشاء المهام وتلخيص الملاحظات وصياغة قوائم المهام. المنصات المتوفرة: (أندرويد، آيفون، آيباد، ويندوز، ماك أو إس، لينكس، ويب)

أنشئ قوائم مهام واضحة ومتعددة الوظائف لإدارة أفكارك وأعمالك بسهولة من أي مكان حتى لا تنسى أي شيء مرة أخرى

الايجابيات

باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن تحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع في مستندات ClickUp على 1,000 عملية تكامل مع أدوات وتطبيقات العمل الأخرى

متوفر على تطبيق ClickUp للجوال سلبيات

مستوى قابلية التخصيص وعدد الميزات المتاحة قد يؤدي إلى منحنى تعليمي

التسعير

لدى ClickUp خطط تسعير متعددة:

مجانية للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص

: اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1400 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. تيك تيك

عبر تيك تيك يحتوي Tick Tick Tick على بعض القدرات القوية لإدارة المهام، مما يجعله منافسًا جيدًا كبديل ل Todoist.

ولكن إذا كنت تبحث عن أداة تقدم نسخة مجانية مع العديد من الميزات المفيدة، فقد تضطر إلى البحث في مكان آخر.

مقارنة

_مراجع/ https://clickup.com/blog/ticktick-vs-todoist// TickTickTick مقابل Todoist %/%href/_

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الميزات

مدمج في مؤقت بومودورو تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام

"خطط ليومي" للمساعدة تحديد أولويات المهام لليوم

المحترفين

تذكيرات للجداول الزمنية إلى جانب تنبيهات مستندة إلى الموقع

طرق عرض مختلفة للتقويم

متوفر لنظامي iOS (آيفون وآيباد) وأندرويد

السلبيات

لا توجد مزامنة تقويم أصلي

خيارات تكامل محدودة

يقتصر الإصدار المجاني على 99 مهمة فقط (نتمنى أن يكون على الأقل رقمًا تقريبيًا 😏)

التسعير

يمكن ترقية الباقة الأساسية إلى الباقة المميزة بسعر 27.99 دولارًا سنويًا

تقييمات العملاء

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 80 تقييم) G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/blog/ticktick-alternatives// بدائل_TickTickTick *%/%href/_

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3. تريللو

عبر تريلو Trello هو برنامج لإدارة المشاريع يشتهر بلوحات كانبان الفريدة من نوعها.

ومع ذلك، تمامًا مثل نجوم البوب في التسعينيات، فإن Trello هو برنامج فريد من نوعه:

تدور الأداة بأكملها حول كانبان.

جميع مهامك عبارة عن بطاقات يمكن سحبها وإسقاطها في مراحل المشروع المختلفة.

وباستخدام لوحة كانبان لكامل دورة حياة إدارة المشروع يمكن أن تكون صعبة للغاية لأنك تحتاج إلى إلقاء نظرة على الجدول الزمني للمشروع والجدول الزمني والتقارير أيضاً

مقارنة

_مراجع/ https://clickup.com/blog/trello-vs-todoist// Trello مقابل Todoist %/%href/

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الميزات

واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام

قوائم تدقيق متقدمة لإنشاء مهام أكثر تفصيلاً

يمكن ل Trello Power-Ups مساعدتك في إضافة الكثير من الوظائف

الإيجابيات

ميزات رائعة للتعاون الجماعي

الحد الأدنى من منحنى التعلم

تسمح قوائم المراجعة داخل المهام بتقديم ملاحظات فورية

السلبيات

لا يُظهر تبعيات المهام

يقتصر على عرض لوحة كانبان

غير مناسب للمؤسسات الكبيرة

التسعير

مجاني للأبد: بطاقات وقوائم غير محدودة

بطاقات وقوائم غير محدودة فئة الأعمال (12.50 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا): قوائم مراجعة متقدمة ومجموعة لوحات مع شكا من الطاقة

تقييمات العملاء

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 22,200 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/blog/trello-alternatives// بدائلتريلو_ *% ! _

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6. فكرة

عبر فكرة أكثر من مجرد تطبيق رقمي لتدوين الملاحظات, Notion عبارة عن منصة تعاون تساعد المستخدمين على إدارة مشاريع متعددة وتنظيم سير العمل والتعاون مع الآخرين. وهي تقدم مجموعة من الأدوات الفعالة لمساعدة المستخدمين على متابعة مشاريعهم ومهامهم وملاحظاتهم وغيرها.

وباستخدام Notion، يمكن للمستخدمين إنشاء قوائم مراجعة بسرعة، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وتضمين الوسائط والمستندات، وغير ذلك الكثير. حتى أن Notion يقدم ميزة قاعدة البيانات الخاصة به للفرق لتخزين البيانات بطريقة منظمة.

وهذا يجعل من السهل على المستخدمين العثور بسرعة على المعلومات التي يحتاجون إليها دون الحاجة إلى البحث في ملفات أو مجلدات متعددة.

الميزات

وظيفة البحث السريع للبحث السريع للتنقل عبر معلوماتك والعثور على ما تحتاج إليه بسهولة

إمكانيات التخصيص لأذونات الأدوار والإشعارات

مساحات عمل متعددة للفصل بين أنواع مختلفة من المحتوى

تبعيات المهام والمهام الفرعية وتحديد الأولويات

مفهوم الذكاء الاصطناعي لتلخيص الملاحظات واحتياجات مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الأخرى

المحترفين

مهام متكررة بفواصل زمنية محددة مسبقًا

واجهة السحب والإفلات

مشاركة قوية للمستندات

السلبيات

عدم وجود اتصال بين مساحات العمل

التخصيص المتقدم محدود مقارنة بالأدوات الأخرى في هذه القائمة

التسعير

لدى Notion أربعة خيارات تسعير:

خطة مجانية : مساحة عمل تعاونية وتحليلات أساسية للصفحة وسجل الصفحات لمدة 7 أيام والمزيد

: مساحة عمل تعاونية وتحليلات أساسية للصفحة وسجل الصفحات لمدة 7 أيام والمزيد الخطة الإضافية (8 دولارات لكل مستخدم/شهر) : كتل غير محدودة للفرق، وسجل الصفحات لمدة 30 يومًا، و100 دعوة ضيف، والمزيد

: كتل غير محدودة للفرق، وسجل الصفحات لمدة 30 يومًا، و100 دعوة ضيف، والمزيد خطة الأعمال (15 دولارًا لكل مستخدم/شهر) : مساحات خاصة للفرق، وسجل صفحات لمدة 90 يومًا، و250 دعوة ضيف، والمزيد

: مساحات خاصة للفرق، وسجل صفحات لمدة 90 يومًا، و250 دعوة ضيف، والمزيد خطة المؤسسات (اتصل ب Notion للحصول على التفاصيل): تحليلات وضوابط متقدمة لمساحة العمل, نجاح العملاء مدير، 500 دعوة ضيف، والمزيد

تقييمات العملاء

Capterra: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

4.7/5 (1,000+ تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

مقارنة

_مراجع/ https://clickup.com/blog/notion-vs-todoist// نوتيون مقابل تودويست* *%/%href/_

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7. أومني فوكس

عبر مجموعة أومني OmniFocus هي أداة شائعة لإدارة المهام، صممتها مجموعة Omni Group، لمساعدتك على تتبع عملك ومشاريعك وغير ذلك. وهي مصممة لتكون سهلة الاستخدام، حيث توفر واجهة سهلة الاستخدام تمكن المستخدمين من تنظيم مهامهم وأنشطتهم بسرعة وسهولة.

من خلال السماح للمستخدمين بتقسيم المشاريع إلى إجراءات أبسط باستخدام المجلدات والسياقات والعلامات، يضمن OmniFocus تتبع المهام وتنظيمها دائمًا. يمكن استخدامه أيضًا لتعيين تذكيرات حتى لا يفوتك موعد نهائي أو تنسى مهمة مهمة.

الميزات

مزامنة مجانية ومشفرة للاحتفاظ بالبيانات على أجهزة متعددة

توقعات تعرض الإجراءات وأحداث التقويم بالترتيب

تحرير دفعي لتحديد إجراءات متعددة وتحريرها في وقت واحد

شريط جانبي مخصص لتنظيم المنظورات

الإيجابيات

واجهة المستخدم حديثة وبديهية

شاشة رئيسية مخصصة للمستخدمين المدفوعين

خلفيات فاتحة وداكنة

سلبيات

لا يحتوي على أدوات تصور مثل مخططات جانت البيانية

النظام الأساسي غير مُحسَّن لنظام تشغيل ويندوز

التسعير

اعتمادًا على نظام التشغيل وحالة الاستخدام، لدى OmniFocus خيارات تسعير متعددة. اتصل ب OmniFocus لمزيد من التفاصيل

تقييمات العملاء

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا) G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/blog/omnifocus-alternatives// أفضل بدائل OmniFocus* %/%href/_

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8. Any.do

عبر Any.do Any.do هو تطبيق لإدارة المهام بتصميم بسيط وبديهي يساعدك على إنجاز المزيد من المهام. إنه مثالي للمهنيين المشغولين والطلاب وأي شخص يريد أن يكون أكثر إنتاجية. باستخدام Any.do، يمكنك بسهولة إنشاء المهام، وتعيين تواريخ الاستحقاق والتذكيرات، وإعداد قوائم بما تحتاج إلى القيام به.

يمكنك أيضاً مشاركة المهام مع الآخرين والتعاون في المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، ستُذكرك ميزة التذكير المدمجة في التطبيق المستندة إلى الموقع الجغرافي عندما تكون بالقرب من موقع مهمة ما حتى لا تنسى مهمة مهمة مرة أخرى!

الميزات

نشاط اللوحة لمعرفة من يعمل على ومتى ومتى وما الذي تغير

دعم متعدد المنصات للدردشة مع العديد من أعضاء الفريق

قوالب سهلة الاستخدام للبدء

تذكيرات لمرة واحدة ومتكررة وتذكيرات بالمواقع

الإيجابيات

منظم رئيسي للجدول الزمني الشخصي والأحداث

بوابة دعم للمساعدة في الأسئلة المتعلقة بالمنصة

قوائم البقالة الذكية للمستخدمين المجانيين والمتميزين

السلبيات

ليس مناسبًا لمستخدمي Microsoft 365 لأنه لا يتكامل مع تقويم Microsoft

نسخة مجانية محدودة لاحتياجات إدارة المشاريع الأساسية

التسعير

يحتوي Any.do على ثلاثة خيارات للتسعير:

خطة مجانية : التذكيرات والتقويم ومزامنة الأجهزة والمزيد

: التذكيرات والتقويم ومزامنة الأجهزة والمزيد الخطة المميزة (3 دولارات شهريًا سنويًا) : مهام متكررة وعلامات ملونة وتذكيرات بالموقع والمزيد

: مهام متكررة وعلامات ملونة وتذكيرات بالموقع والمزيد خطة الفرق (5 دولارات شهريًا سنويًا): مساحة عمل تعاونية، ولوحات مشاريع غير محدودة، وأكثر من 100 قالب لسير العمل، والمزيد

تقييمات العملاء

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 150 تقييم) G2: 4.1/5 (أكثر من 180 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/blog/any-do-alternatives// أيبدائلأيفعل_ %/%href/_

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9. جوجل كيب

عبر جوجل الاحتفاظجوجل كيب هي أداة مجانية لتدوين الملاحظات وإعداد القوائم طوّرتها Google، وهي أداة مجانية لتسجيل الملاحظات وإعداد القوائم تسهّل تدوين الأفكار وتخزينها ومشاركتها أثناء التنقل. وهي تتيح للمستخدمين تدوين الملاحظات بسرعة، وإنشاء قوائم وقوائم مراجعة، وتعيين التذكيرات، وتحميل الصور، والتعاون مع الأصدقاء والعائلة، وحفظ صفحات الويب لقراءتها لاحقًا، وغير ذلك الكثير.

كما يوفر التطبيق أيضاً مجموعة من خيارات التخصيص، بما في ذلك القدرة على تغيير الخطوط والألوان، وإضافة الصور والمقاطع الصوتية، وإنشاء تصنيفات للفئات، وغير ذلك الكثير. وهو متاح على كل من أجهزة iOS و Android.

الميزات

إمكانات التعرف على الصور لتحويل الصور إلى ملاحظات نصية

المزامنة عبر أجهزة مختلفة

قوائم السحب والإفلات لتحديد أولويات المهام

نظام وضع العلامات لتصنيف المهام

الإيجابيات

واجهة مستخدم بسيطة وبديهية

يتكامل مع تطبيقات Google Suite

مشاركة الملاحظات والقوائم مع الآخرين

السلبيات

قد تكون المساحة محدودة بناءً على مساحة التخزين في حسابك على Google

محدودية ميزات التعاون في المهام

التسعير

Google Keep مجاني مع حساب Google

تقييمات العملاء

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) G2: غير متاح

10. ميسترتاسك

عبر مهمة ميستر مايسترتاسك هو برنامج لإدارة المشاريع مصمم لتبسيط جميع اتصالات الفريق . باستخدام Meistertask، يمكنك إنشاء مشاريع ومهام ومجلدات للحفاظ على عملك منظمًا ويسهل العثور عليه. يوفر التطبيق أيضًا مجموعة متنوعة من الميزات لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من إدارة مهامك، بما في ذلك التسميات وتواريخ الاستحقاق والإشعارات والمزيد.

يمكنك أيضًا التعاون مع أعضاء الفريق في المهام والمشاريع لتحقيق كفاءة أكبر. يعد Meistertask خيارًا رائعًا للعاملين المستقلين والفرق والشركات من جميع الأحجام.

الميزات

لوحات مهام مرئية لتتبع التقدم المحرز

إمكانيات التعاون في الوقت الفعلي

التكامل مع Slack والتطبيقات الأخرى

سير عمل قابل للتخصيص

الإيجابيات

واجهة سهلة الاستخدام لكل من الأفراد والفرق

تقارير مفصلة لتتبع تقدم المهام

يتكامل مع التطبيق الشهير تطبيقات الإنتاجية مثل Trello و Slack

السلبيات

إمكانيات تكامل محدودة في الباقة المجانية

المهام المتكررة هي ميزة مدفوعة

التسعير

الخطة الأساسية (مجانية) : ما يصل إلى ثلاثة مشاريع، وعدد غير محدود من أعضاء المشروع، ولوحات مشاريع قابلة للتخصيص، والمزيد

: ما يصل إلى ثلاثة مشاريع، وعدد غير محدود من أعضاء المشروع، ولوحات مشاريع قابلة للتخصيص، والمزيد الخطة الاحترافية (8.25 دولار شهريًا : مشاريع غير محدودة، وأتمتة، وحدود WIP، والمزيد

: مشاريع غير محدودة، وأتمتة، وحدود WIP، والمزيد خطة الأعمال: (20.75 دولارًا شهريًا): تقارير النشاط، والأدوار والأذونات، والحقول المخصصة، والمزيد

تقييمات العملاء

Capterra: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

4.7/5 (1,000+ تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 160 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/blog/meistertask-alternatives// _بدائل ميستر تاسك*م _%/%href/_

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11. أزندو

عبر أزندو Azendoo هي أداة لإدارة المشاريع توفر للمستخدمين طريقة فعالة لتنظيم المشاريع وتتبعها والتعاون في المشاريع. تساعد الفرق في الحفاظ على تركيزها على المهام المطروحة و إدارة أعباء العمل الخاصة بهم بطريقة منظمة. تتيح واجهة Azendoo سهلة الاستخدام للمستخدمين إنشاء المهام بسرعة وتعيينها لأعضاء فريقهم وتحديد المواعيد النهائية.

تساعد لوحات مهام السحب والإفلات البديهية المستخدمين على تتبع التقدم المحرز في لمحة سريعة ومواكبة أداء فريقهم. كما أنه يوفر أيضًا إمكانات قوية لإعداد التقارير بحيث يمكن للفرق الحصول على رؤى حول مدى جودة عملهم معًا.

الميزات

بحث قوي للعثور على المهام والمحادثات والمستندات والموضوعات والأشخاص

زر "إضافة استطلاع رأي" للحصول على رأي فريقك في موضوع ما

تكامل Cisco Spark للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو ومشاركة الشاشة

محادثات مثبتة في الجزء العلوي من عرض نشاط الموضوع

الإيجابيات

يمكن أن تتحول محادثات البريد الإلكتروني إلى مذكرة Evernote

المراسلة المباشرة

المهام المتكررة

السلبيات

قوالب المشروع هي ميزة مدفوعة

محدودية ميزات التعاون في المهام

التسعير

اتصل ب Azendoo لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 60 تقييم) G2: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)

12. مشاريع زوهو

عبر مشاريع زوهو Zoho Projects هي أداة لإدارة المشاريع عبر الإنترنت من Zoho، الشركة الرائدة عالمياً في مجال برمجيات الأعمال. وهي تساعد الفرق على إدارة مشاريعها ومواردها بفعالية من خلال ميزات مثل قوائم المهام ومخططات جانت والجداول الزمنية وغيرها.

وباستخدام Zoho Projects، يمكن للمستخدمين التعاون بسهولة مع الفرق أو الأفراد الآخرين، وتتبُّع التقدُّم المحرز في المهام، وتحديد أولويات المهام، والحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول كيفية تقدم المشروع. الواجهة بديهية للغاية وتسمح بتخصيص سير عمل المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مشاريعهم من أي مكان من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

الميزات

لوحات مهام وسير عمل مخصص وإشعارات في الوقت الفعلي

برنامج تتبع الأخطاء التلقائي

أداة تخطيط وتتبع لـ فرق سكروم تقارير مخصصة من أي مجموعة بيانات



المحترفون

مصمم للفرق من أي حجم

تطبيقات وإضافات متعددة لاستخدامها للحصول على تجربة محسّنة

تكامل سلس مع منتجات Zoho الأخرى

السلبيات

يفتقر إلى الوصول دون اتصال بالإنترنت

منحنى تعليمي حاد لتخصيص مساحات العمل بالكامل

التسعير

خطة مجانية (حتى 3 مستخدمين) : مشروعان ومساحة تخزين محدودة وإدارة المهام والمزيد

: مشروعان ومساحة تخزين محدودة وإدارة المهام والمزيد خطة ممتازة (5 دولارات شهريًا لمستخدم/شهر) : مشاريع غير محدودة ومخططات جانت ومهام فرعية والمزيد

: مشاريع غير محدودة ومخططات جانت ومهام فرعية والمزيد خطة المؤسسات (10 دولارات شهريًا لمستخدم/شهريًا): 120 جيجابايت من مساحة التخزين، ولوحة معلومات المحفظة، وقواعد سير عمل المهام، والمزيد

تقييمات العملاء

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

13. مشاريع العمل الجماعي

عبر مشاريع العمل الجماعي Teamwork Teamwork Projects هي أداة قوية وبديهية لإدارة المشاريع تمكّن الفرق من جميع الأحجام من تنظيم المهام بكفاءة وإدارة المشاريع من البداية إلى النهاية. يوفر مجموعة شاملة من الأدوات لتعاون الفريق وإدارة الموارد والأتمتة وإعداد التقارير.

باستخدام Teamwork Projects، يمكن للمستخدمين تتبع المواعيد النهائية والتقدم المحرز في الوقت الفعلي، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، والتعاون مع أصحاب المصلحة الخارجيين، والتكامل مع مختلف أدوات الجهات الخارجية.

الميزات

وظيفة السحب والإفلات البسيطة لإعادة ترتيب أولويات العمل

وظيفة التقرير المخطط له مقابل الفعلي لتخطيط العمل بشكل أفضل

عرض اللوحة لأتمتة سير العمل المتكرر وتصور مهام المشروع

الإيجابيات

قابل للتخصيص بدرجة كبيرة وسهل الاستخدام

التكامل مع أدوات الطرف الثالث الشائعة

إمكانيات تتبع الوقت

السلبيات

التقارير المتناقصة والدردشة الجماعية المدمجة هي ميزات مدفوعة

لا يوفر وضع عدم الاتصال بالإنترنت على تطبيق سطح المكتب

التسعير

خطة مجانية للأبد (حتى 5 مستخدمين/خطة) : تتبع الوقت وعرض محدود لسعة عبء العمل وإنشاء فرق عمل محدودة والمزيد

: تتبع الوقت وعرض محدود لسعة عبء العمل وإنشاء فرق عمل محدودة والمزيد خطة التسليم (9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا) : نماذج الاستلام والفواتير والفرق على مستوى المشروع والمزيد

: نماذج الاستلام والفواتير والفرق على مستوى المشروع والمزيد خطة النمو (17.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/الشهر) : عرض لوحة كانبان، والدردشة الجماعية المتكاملة، وعلامات على مستوى المهام، والمزيد

: عرض لوحة كانبان، والدردشة الجماعية المتكاملة، وعلامات على مستوى المهام، والمزيد خطة النمو (اتصل بفريق العمل الجماعي للحصول على التفاصيل): تقارير مخصصة، 10 آلاف إجراء أتمتة/شهرية، مشاريع غير محدودة، والمزيد

تقييمات العملاء

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/blog/teamwork-alternatives// بدائل العمل الجماعي* %/%href/_

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14. ريدبوث

عبر ريدبوث Redbooth هي أداة إدارة مهام قائمة على السحابة مصممة لمساعدة الفرق على التعاون وإنجاز المهام. إنها منصة تمكّن المؤسسات من جميع الأحجام من إدارة المشاريع والمهام والاتصالات والمستندات بسهولة في مكان مركزي واحد.

باستخدام Redbooth، يمكن للفرق تعيين المهام بسهولة، وتلقي التحديثات في الوقت الفعلي، وتتبع التقدم المحرز، وقياس النجاح. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Redbooth مع الأدوات الشائعة مثل Slack وDropbox وGoogle Apps لتسهيل التعاون.

الميزات

مخططات جانت وقوائم المهام

مساحات عمل قابلة للتخصيص

التقارير والتحليلات

الإيجابيات

لوحات كانبان لتخطيط وتتبع جميع مهامك

تقارير إنتاجية مفصلة للتعمق في حالة المهمة والوقت المستغرق

شفافية أفضل لتفويض المهام عبر فريقك

السلبيات

منحنى تعليمي حاد للميزات الأكثر تعقيداً

لا توجد أهداف، أو إشعارات ذكية، أو ميزات التعليقات المخصصة

التسعير

خطة مجانية : تعيين المستخدمين وتواريخ الاستحقاق، وسعة تخزين 2 جيجابايت، ومخططات جانت القابلة للتصدير، والمزيد

: تعيين المستخدمين وتواريخ الاستحقاق، وسعة تخزين 2 جيجابايت، ومخططات جانت القابلة للتصدير، والمزيد الخطة الاحترافية (9 دولارات شهرياً للمستخدمين) : تبعية المهام وتتبع الوقت واجتماعات الفيديو عالية الدقة والمزيد

: تبعية المهام وتتبع الوقت واجتماعات الفيديو عالية الدقة والمزيد خطة الأعمال (9$ مستخدم/شهر) : مهام فرعية متقدمة، وRedbooth for Outlook، وتقارير الاتجاهات، والمزيد

: مهام فرعية متقدمة، وRedbooth for Outlook، وتقارير الاتجاهات، والمزيد خطة المؤسسات (اتصل بـ Redbooth للحصول على التفاصيل): الدعم عبر الهاتف، نظرة عامة على الجدول الزمني، مساحات عمل غير محدودة، والمزيد

تقييمات العملاء

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 80 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييم)

15. مخطط مايكروسوفت

عبر مخطط مايكروسوفتمخطط مايكروسوفت هي أداة لإدارة المهام والمشاريع طورتها Microsoft، وهي متاحة على منصة Microsoft 365. تتيح لك إنشاء الخطط وتعيين المهام ومشاركة الملفات والتواصل والتعاون مع المستخدمين الآخرين وتتبع التقدم المحرز. باستخدام هذه الأداة سهلة الاستخدام، يمكن للفرق إدارة عملها بكفاءة وفعالية أكبر.

للتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة، تتيح لك ميزة الدردشة الجماعية في Planner التواصل والتعاون مع المستخدمين الآخرين في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا نشر التحديثات ومشاركة الملفات وتحميل الصور أو مقاطع الفيديو وإنشاء استطلاعات الرأي للحصول على تعليقات من فريقك.

الميزات

مزامنة أحداث التقويم مع Microsoft Outlook

ميزات الملفات وقوائم المراجعة والتسمية في لوحات كانبان

إشعارات البريد الإلكتروني لإبقاء الجميع على اطلاع دائم بالمهام والمواعيد النهائية

مراجعة الجداول الزمنية المتاحة في التقويمات

الإيجابيات

تكامل سلس مع مجموعة أدوات مايكروسوفت مثل Teams

واجهة واضحة وبديهية لتجربة أكثر سلاسة

تطبيق جوال متاح للوصول أثناء التنقل

السلبيات

لا توجد إشعارات داخل التطبيق

تخصيص محدود لتنبيهات الإشعارات

التسعير

اعتماداً على حالة استخدامك (المنزل أو العمل)، يتوفر لدى Microsoft Planner خيارات خطط متعددة

تقييمات العملاء

Capterra: 3.9/5 (أكثر من 80 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 80 تقييم) G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

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لا يجب أن يكون العثور على بديل لائق لـ Todoist عملاً روتينيًا. 🧹

سيقدم أي من بدائل Todoist الـ 15 هذه البدائل الـ 15 الدعم والميزات والوظائف التي يحلم بها فريقك. لا سيما واحد على وجه الخصوص- كليك أب . 🙂

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