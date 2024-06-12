أفضل 20 من بدائل Trello والمنافسين لإدارة المشاريع 2025

كانت Trello بسهولة واحدة من أفضل أدوات كانبان المجانية وسهلة الاستخدام منذ إطلاقها في عام 2011 . وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن، لا يزال Trello خيارًا رائعًا ل برنامج كانبان .

ولكن هل هذا يجعل منه برنامج إدارة المشاريع حل للفرق من جميع الأحجام؟

ليس بهذه السرعة.

مع الوظائف المحدودة والافتقار إلى التقارير الشاملة، فإن Trello ليس الحل الأمثل لمديري المشاريع. وعلى الرغم من أنه لا يزال عنصراً أساسياً في هذا المجال، إلا أن العديد من الفرق تبحث عن أفضل بدائل Trello لرفع مستوى إنتاجيتها.

في هذه المقالة، سنغطي أفضل بدائل Trello المتاحة حاليًا وسنسلط الضوء على الميزات المختلفة والإيجابيات والسلبيات والأسعار وتقييمات المنتجات، حتى تجد الخيار الأفضل الذي يناسبك

هيا بنا!

لماذا يبحث المستخدمون عن بدائل Trello؟

بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن أداة قائمة على كانبان، كان Trello المفضل لبعض الوقت. ومع ذلك، فإن التغييرات الأخيرة على خطتها المجانية، خاصة فيما يتعلق بحدود المتعاونين، ربما دفعت بعض المستخدمين للبحث عن بدائل.

فابتداءً من أبريل 2024، ستضع Trello حداً لعدد المتعاونين في مساحات العمل المجانية. إذا كانت مساحة العمل تحتوي على 10 متعاونين أو أكثر، فلن يتمكن المستخدمون من دعوة المزيد من الأشخاص ما لم يقوموا بترقية خطتهم أو تقليل العدد الإجمالي للمتعاونين.

بدءًا من مايو 2024، سيتم تحويل مساحات العمل التي تحتوي على أكثر من عشرة متعاونين إلى وضع العرض فقط، مما يجعل اللوحات غير قابلة للاستخدام ما لم تقم بتحديد عدد المتعاونين بـ 10 أو أقل.

فيما يلي أسباب إضافية تجعل الناس يفكرون في بدائل Trello:

محدودية المرونة وخيارات التخصيص : يمكن أن يكون تصميم Trello المبسط في بعض الأحيان قيدًا على المشاريع المعقدة.

: يمكن أن يكون تصميم Trello المبسط في بعض الأحيان قيدًا على المشاريع المعقدة. عدم وجود تقارير مدمجة للمشروع : يجب أن يعتمد المستخدمون على أدوات Power-Ups، والتي يأتي الكثير منها بتكلفة إضافية، لتعزيز قدرات الأداة في إعداد التقارير.

: يجب أن يعتمد المستخدمون على أدوات Power-Ups، والتي يأتي الكثير منها بتكلفة إضافية، لتعزيز قدرات الأداة في إعداد التقارير. الاعتماد المفرط على تكامل الجهات الخارجية : على الرغم من أن Trello يقدم العديد من Power-Ups لتوسيع وظائفه، إلا أنه يمكن أن يكون عيبًا لبعض المستخدمين الذين يفضلون وجود ميزات أساسية مدمجة.

: على الرغم من أن Trello يقدم العديد من Power-Ups لتوسيع وظائفه، إلا أنه يمكن أن يكون عيبًا لبعض المستخدمين الذين يفضلون وجود ميزات أساسية مدمجة. غير فعال للفرق الكبيرة : مع التغييرات الأخيرة، قد لا يكون الإصدار المجاني من Trello الخيار الأفضل للفرق الكبيرة بسبب الحد الأقصى للمتعاونين.

: مع التغييرات الأخيرة، قد لا يكون الإصدار المجاني من Trello الخيار الأفضل للفرق الكبيرة بسبب الحد الأقصى للمتعاونين. ضعف إدارة المهام المتقدمة: يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل تتبع الوقت وتحديد أولويات المهام وتحديثات الحالة التفصيلية، والتي قد يحتاجها بعض المستخدمين.

يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل تتبع الوقت وتحديد أولويات المهام وتحديثات الحالة التفصيلية، والتي قد يحتاجها بعض المستخدمين. سعة تخزين محدودة في الإصدار المجاني: يوفر الإصدار المجاني ما يصل إلى 10 ميغابايت فقط لكل ملف مرفق، وهو ما قد يكون محدودًا جدًا للفرق التي تتعامل مع ملفات أكبر حجمًا.

أفضل 20 بديل ل Trello تحتاج إلى معرفته

اختيار أفضل برامج إدارة المشاريع ليس بالمهمة السهلة. ما لم تكن تبحث فقط عن خيارات مجانية (والتي يوجد الكثير منها هنا!)، فهو استثمار لفريقك.

تحقق من قائمتنا لأفضل 20 بديلاً من أفضل بدائل Trello للتأكد من أن الأداة تحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها لإدارة المشاريع بفعالية وتعزيز الإنتاجية:

1. انقر فوق

يوفر ClickUp أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لتلبية جميع احتياجات كل من تعمل معه

بالطبع، ClickUp على رأس قائمتنا، ولكن ليس بدون الأسباب العديدة الوجيهة و قصص العملاء تشرح سبب قيامهم بالتغيير من Trello. ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة حيث تجتمع الفرق معًا لتخطيط العمل وتنظيمه والتعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والمحادثات والأهداف واللوحات البيضاء والمزيد!

يتميز ClickUp بأنه فريد من نوعه لأنه يوفر أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص، مع تضمين 10 طرق عرض على الأقل في الخطة المجانية للأبد! وإذا كنت لا تستطيع الابتعاد عن طريقة عرض لوحة Trello البسيطة وسهلة الاستخدام، فأنت محظوظ.

في عرض لوحة ClickUp Board يمكنك سحب وإسقاط كل شيء تقريبًا، بحيث تتحرك المشاريع بأسرع ما يمكن. خذ خطوة إلى الأمام من خلال تخصيص أو تجميع المهام حسب الحقول الأكثر منطقية بالنسبة لك ولفريقك.

تجميع المهام في لوحة كانبان حسب الحالة والحقول المخصصة والأولوية والمزيد في عرض لوحة ClickUp

هل تريد المزيد؟ تُعد طريقة عرض قائمة ClickUp مثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى عرض مشاريعهم وتعيين المهام في قائمة مهام على غرار GTD.

يمكنك عرض جميع قوائم مهامك بسهولة والتحقق منها بمجرد الانتهاء منها! وتذكر، لا توجد طرق عرض قوائم في Trello! 😔

عرض المشاريع والمهام في طريقة عرض القائمة في ClickUp

لا يتوفر في Trello ببساطة مجموعة كبيرة ومتنوعة من العروض العامة للمشاريع، مما يخلق تحديات لمديري المشاريع الذين يحاولون إدارة أعباء عمل الفريق . ومع ذلك، فإن طريقة عرض ClickUp's Box تمنح مديري المشاريع نظرة عامة عالية المستوى لما يجري في مؤسستهم.

يتم فرز المهام حسب المُعيّن، بحيث يمكنك تتبع مهام فريقك بسرعة وإدارة عبء العمل الخاص بهم. يسمح للفرق بالتفكير خارج الصندوق من أجل تخطيط القدرات .

نظرة عامة رفيعة المستوى للمهام وعبء العمل في طريقة عرض الصندوق في ClickUp

التسلسل الهرمي والتنظيم في ClickUp

على الرغم من أن واجهة مستخدم Trello نظيفة ومباشرة، إلا أنها قد تصبح مزدحمة. فكّر في عدد بطاقات Trello التي يمكنك وضعها على لوحة كانبان حتى تقول _هذا كثير جدًا!

لسوء الحظ، لا توجد طريقة لتقسيم المشاريع وإعطاء كل مهمة ومهمة فرعية المساحة التي تستحقها. لكن ClickUp لديه طريقة منظمة وبسيطة التسلسل الهرمي لإدارة المشاريع بالهيكل مساحة العمل > المساحة > المجلد > القوائم > المهام > المهام الفرعية.

بنية التسلسل الهرمي القوي في ClickUp

يصبح Trello غير منظم بسرعة في اللحظة التي تضيف فيها أعضاء فريق جديد إلى المشروع. إذا كنت قلقًا من أن فريقك لا يتخذ إجراءً بشأن تعليقاتك، فهناك القليل مما يمكنك فعله مع Trello.

كليك أب التعليقات المعينة تتيح لك الميزة تعيين تعليق إلى أحد أعضاء الفريق كعنصر إجراء. بمجرد أن يكملوا عنصر الإجراء الخاص بهم، سيضعون علامة على التعليق على أنه تم حله ليوفر عليك عناء المتابعة معهم.

تعيين التعليقات ضمن المهام في ClickUp

الميزات الرئيسية ل ClickUp

/مرجع/ https://clickup.com/features/docs المستندات /%href/ :: أداة التعاون المستندة إلى السحابة لإنشاء وتخزين تفاصيل الشركة والمستندات المتعلقة بالمشروع الأهداف : إنشاء مخططات مرئية جميلة من البداية أو باستخدام المهام الحالية

:: أداة التعاون المستندة إلى السحابة لإنشاء وتخزين تفاصيل الشركة والمستندات المتعلقة بالمشروع أدوات الطباعة : إضافة المخططات البيانية الموضوعة ومخططات الإنهاك ومخططات التدفق التراكمي إلى لوحات المعلومات الخاصة بك

: إضافة المخططات البيانية الموضوعة ومخططات الإنهاك ومخططات التدفق التراكمي إلى لوحات المعلومات الخاصة بك حدود العمل قيد التنفيذ: استخدم هذا التطبيق على لوحات كانبان لمنع فريقك من الإنهاك

استخدم هذا التطبيق على لوحات كانبان لمنع فريقك من الإنهاك الأولويات: تنظيم المهام إلى أولويات عاجلة أو عالية أو عادية أو منخفضة، حتى يعرف أعضاء الفريق من أين يبدأون

تنظيم المهام إلى أولويات عاجلة أو عالية أو عادية أو منخفضة، حتى يعرف أعضاء الفريق من أين يبدأون حقوق وصول مخصصة: قم بإنشاء أذونات مخصصة للسماح للعملاء والمستقلين بالدخول إلى مساحات مشروعكتطبيقات الجوال لنظامي iOS و Android _عندما تكون جاهزاً

كليك أب تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

4.7/5 (2,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

_ما زلت غير مقتنع؟ لقد فهمنا ذلك - قم بواجبك وألقِ نظرة عن كثب على لماذا ClickUp هو أفضل بديل ل Trello .

2. أسانا

عرض اللوحة على غرار كانبان في أسانا أسانا منافس شهير ل Trello. في الواقع، لقد قارنا بين Asana و Trello جنبًا إلى جنب في دليل سابق. أسانا هو مشروع بسيط أداة تخطيط مع العديد من عمليات التكامل لمساعدتك في إدارة عملك بكفاءة.

عند المقارنة بين Trello و Asana، ستجد أن Asana يقدم لك المزيد من الميزات بنفس الواجهة المبسطة.

أحد عيوب هذه الأداة هو أنها لا تقدم عرضًا مدمجًا للخريطة الذهنية.

/ href/ https://clickup.com/ar/blog/64480/أسانا-مقابل-كليك-أب/https://clickup.com/ar/blog/64480/أسانا-مقابل-كليك-أب/ مقارنة أسانا مع ClickUp //%href/

لمعرفة أي الأدوات هي الأفضل لفريقك! **_

الميزات الرئيسية لـ Asana

عرض المهام الخاصة بك في قائمة أو لوحة كانبان أو عرض الجدول الزمني

أكثر من 50 نموذج مشروع لمساعدتك في البدء

مخططات جانت مع جداول زمنية

قم بإنشاء قواعد مخصصة في ثوانٍ لأتمتة المهام الشائعة وتقليل الأخطاء

محترفو أسانا

يتكامل مع التعاون القويأدوات مثل Basecamp ومايكروسوفت تيمز تجنب التعرض للإرهاق باستخدام نظام إدارة عبء العمل

قم بإدارة تقدم أهدافك باستخدام أسانانظام تتبع الأهداف سلبيات أسانا

لا توجد ميزة تتبع الوقت الأصلية

لا يمكن إضافة عدة مكلفين

لا توجد حقول مخصصة أو عرض نموذج في الإصدار التجريبي المجاني

تسعير #### تسعير أسانا

تقدم أسانا أربع خطط تسعير:

الخطة الأساسية : مجانية

: مجانية الخطة المميزة : 12 دولارًا شهريًا لكل عضو

: 12 دولارًا شهريًا لكل عضو خطة الأعمال : 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل عضو

: 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل عضو خطة المؤسسات: اتصل للحصول على التفاصيل

تقييمات عملاء Asana

G2: 4.3/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 7,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

_تعرف على

/مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/23489/بدائل-أسانا/ أفضل بدائل أسانا /%/%href/

في دليلنا الكامل!

3. بروفهوب

بروف هاب

عرض لوحة التحكم الرئيسية

ProofHub هو بديل رائع آخر لـ Trello. مع العديد من الميزات المفيدة، لن يجد مديرو المشاريع صعوبة في إدارة مشاريعهم بفعالية.

ومع ذلك، يفتقر التطبيق إلى ميزات إدارة المشاريع المعقدة. على سبيل المثال، لا يحتوي Proofhub على العديد من الأتمتة أو الأتمتة طويلة الأجل تخطيط المشاريع القدرات.

لذلك إذا كنت فريقًا صغيرًا ولديك خطط للتوسع، فإن هذا أداة إدارة المشروع ربما لا يمكن أن تتوسع معك. فهل ستستخدم هذه الأداة على المدى الطويل؟

دعنا نرى:

الميزات الرئيسية لـ #### بروفهاب

تقارير مفصلة عن المشروع

تطبيقات جوال قوية لنظامي iOS و Android

مفكرة مدمجة

إدارة التبعيات

إيجابيات بروفهاب

الكثير من قابلية التخصيص

ميزات أمان جيدة مثل حقوق الوصول المخصصة

دعم المصادقة الثنائية

سلبيات بروف هاب

لا توجد خطة تجريبية مجانية

لا توجد أدوار أو تدفقات عمل مخصصة في الخطة الأساسية

تكامل محدود مع الأدوات الشائعة مثل Evernote وCalendly وSlack

تسعير بروفهاب

تقدم Proofhub خيارين للتسعير:

أساسي : (45 دولارًا في الشهر):

: (45 دولارًا في الشهر): التحكم المطلق: (89 دولارًا في الشهر)

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء ProofHub

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4. منطقة العمل

المشتركون داخل منطقة العمل المشروع

Workzone هو بديل Trello مع ميزات بسيطة لإدارة المشاريع وواجهة سهلة الاستخدام. مثل Zenkit، فهو أيضًا واحد من أفضل التعاون في الوقت الحقيقي أدوات وستجعل فريقك يعمل معًا بكفاءة.

لسوء الحظ، هذه للأسف منطقة محظورة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة لأن التطبيق لا يقدم خطة تجريبية مجانية.

Workzone الميزات الرئيسية

إضافة تعليقات إلى المهام للتأكد من عدم تفويت أي تغييرات

تقارير عبء العمل التي تساعدكإدارة سعة الفريق والموارد إشعارات قوية عبر البريد الإلكتروني

تصور جداول المشروع مع مخططات جانت البيانية

إيجابيات منطقة العمل

قوائم المهام لمساعدتك في تنظيم مهامك اليومية وإدارة المشاريع

تتبع الوقت الأصلي لمساعدتك في إدارة الوقت المستغرق في المهام

حفظ أي مشروع كقالب وإعادة استخدامه لتسريع المهام

سلبيات منطقة العمل

لا يمكن تعيين تعليقات

طرق عرض محدودة للمشروع (لا توجد طريقة عرض مربع أو خريطة ذهنية)

منحنى تعليمي حاد

تسعير منطقة العمل

تقدم Workzone خطتي تسعير:

حساب الفريق : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الحساب الاحترافي: 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء Workzone

G2: 4.3/5 (أكثر من 45 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 45 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. بوديو

لوحة التحكم الرئيسية على بوديو Podio هو بديل بسيط لـ Trello يمنحك الكثير من الوظائف الإضافية القوية لإدارة مشاريعك بسهولة. وبفضل واجهة برمجة التطبيقات القوية الخاصة به، يمكنك إضافة عمليات التكامل الخاصة بك إليه مثل أي أداة أخرى مفتوحة المصدر.

لسوء الحظ، لا يوفر برنامج إدارة المشاريع هذا سوى الميزات الأساسية مثل التقارير ولوحات المعلومات والميزات المتقدمة أتمتة سير العمل في خطتها المميزة.

لذا، عليك في الأساس الحصول على الباقة المميزة.

Podio الميزات الرئيسية

إضافات مثل مشاركة الملفات وتطبيقات المراسلة

تقويم مدمج

مراسلة دردشة مدمجة

جدولة اجتماعات قوية

إيجابيات بوديو

يحتوي البرنامج على ميزات إعداد التقارير في الوقت الفعلي

تخزين المحتوى والوصول إليه ومشاركته باستخدام Google Drive وتكامل دروب بوكس إنشاء مهام جديدة وإرفاق الملفات والحصول على تذكيرات من هاتفك في ثوانٍ



بوديو سلبيات

لا توجد مخططات جانت مدمجة (متوفرة فقط من خلال ملحق)

تفتقر الباقة المجانية المحدودة إلى ميزات سير العمل التلقائي ومزامنة جهات الاتصال وإدارة المستخدمين

لا يمكن تعيين التعليقات كمهام

تسعير #### بوديو

يقدم Podio أربع خطط تسعير:

مجانية

الخطة الأساسية : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الخطة الإضافية : 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطة المميزة: 24 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

بوديو تقييمات العملاء

G2: 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. وريك

مثال على وريك عرض الصفحة الرئيسية Wrike هو خيار جيد آخر إذا كنت تبحث عن بدائل ل Trello. مثل Jira، لديه ميزات قوية على مستوى المؤسسة لمساعدتك في إدارة جميع مهامك.

إنه أيضًا أحد أفضل بدائل Trello المجانية بسبب متغيره الأساسي القوي. لسوء الحظ، على الرغم من أنه يحتوي على خطة أساسية قوية، إلا أن التطبيق صعب التصفح، خاصة بالنسبة للمبتدئين.

تعرف على استخدام

/ href/ https://clickup.com/ar/blog/20404/undefined/** Wrike لإدارة المشاريع //%href/

.

ميزات Wrike الرئيسية

يمكن أن يتكامل مع تطبيقات مثل Zapier, جيثب و Gmail

تقارير مفصلة للتحديثات في الوقت الفعلي

موجز أخبار المشروع لتحديثات الفريق

أولويات المهام حتى تتمكن الفرق من إكمال المهام بالترتيب الصحيح

إيجابيات Wrike

دمج التطبيق مع أكثر من 400تطبيقات SaaS مع الوظيفة الإضافية Wrike Integrate

تتبع الوقت المستغرق في المهام والمشروعات باستخدام أداة تعقب الوقت المدمجة

يمكن لأداة الإدارة التوسع مع فريقك

سلبيات Wrike

لا توجد ميزة مستقلة لتدوين الملاحظات

تحتوي الخطة المجانية على عمليات تكامل أساسية فقط مثل Google Drive و MSFT Office 365

لا يوجد تكامل مناسب للدردشة للتواصل السريع

تسعير #### Wrike

يقدم Wrike ثلاث خطط :

مجانية

متغير احترافي : 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم متغير الأعمال: 24.80 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات عملاء Wrike

G2: 4.2/5 (1,400+ تقييم)

4.2/5 (1,400+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1,600 تقييم)

_تعرف على

/مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/1798/undefined/ أفضل بدائل Wrike /% في تقرير المقارنة المحدّث

دليل!_

9. المخيم الأساسي

طرق العرض المختلفة المتاحة في Basecampالمخيم الأساسي هو بديل Trello لتطوير المشاريع على شبكة الإنترنت. وهو مجموعة أدوات شاملة للتعاون والعمل عن بُعد تساعد الفرق في الحفاظ على تنظيم المشاريع.

يحتوي Basecamp على ميزات إدارة المشاريع التي تعزز التعاون وتبقي الفرق على اطلاع دائم دون حضور الاجتماعات.

بازكامب كميزات

لوحات رسائل للحفاظ على محادثات الفريق معاً في صفحة واحدة

قوائم المهام لجميع الأعمال التي يحتاج الفريق لإنجازها

جدولة المشاريع وتعيين تواريخ وأوقات لكل مشروع

مشاركة المستندات وتخزين الملفات، بما في ذلك الصور وجداول البيانات

دردشة جماعية في الوقت الفعلي لطرح الأسئلة والحصول على إجابات سريعة

تسجيل الوصول التلقائي بدلاً من الاعتماد على اجتماعات الحالة

ميزة مخططات التل تُظهر تقدم المشروع

تتيح لك ميزة Pings الدردشة مباشرةً مع زملائك

إعادة توجيه البريد الإلكتروني على Basecamp

بحث قوي عن الصور، والملفات، وقصة بينج

Basecamp باسيكامب بروس

تنظيم العمل حسب توقعاتك

تقسيم عملك إلى مشاريع منفصلة للسماح بإدارة سهلة

يحتوي كل مشروع على الأدوات ذات الصلة التي تحتاجها الفرق

زيادة الكفاءة لأن التطبيق يسمح لك بتعيين المهام بسهولة

سهولة تأهيل الفرق، مما يقضي على مشاكل التأهيل

إشعارات مركزية تقلل من الانقطاعات

المزيد من وقت الفراغ للتركيز على المهام الأخرى، مما يزيد من الإنتاجية والكفاءة

Basecamp ج مزايا

لا يمكن إضافة مهام ذات سمات عند إنشاء مجموعات فرعية

لا يحتوي على لوحة تحكم مفصلة لإدارة مشاريع متعددة

لا يوجد تتبع للتبعية وتحميل بطيء

Basecamp بـ باسيكامب التسعير

لا يوجد سوى خطتين للاختيار من بينها:

شخصية : مجانية

: مجانية شركة: 99 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين)

Basecamp ج تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (5,019 تقييم)

4.7/5 (5,019 تقييم) Capterra 4.3/5 (13,584 تقييم)

10. جيرا

جيرا

عرض اللوحة

بديل آخر ل Trello هو جيرا المملوكة أيضًا للشركة الأم Atlassian. Jira هي أداة متمرسة وقيّمة لفرق التطوير الرشيقة ومطوري المنتجات التي تأخذ إدارة المهام إلى أبعد من Trello.

تساعد هذه الأداة السحابية والقائمة على الاشتراك في مساعدة الفرق على التنسيق بفعالية والعمل نحو هدف مشترك. مقارنة بين Jira مقابل Trello !

ميزات جيرا كيهي

لوحات سكروم لتبسيط المهام المعقدة

ملحقات سير العمل

إدارة الاختبار

تكامل رائع للمنتجات

إشعار في الوقت الحقيقي

قوالب المشكلات

تتبع الوقت مع إشارة ملونة

التواصل وتخطيط الفريق

التقارير والرؤى

قوالب تتبع المشروع

جيرا pros

قابل للتطوير بدرجة كبيرة وسهل التخصيص مع نموك

يوفر مرونة في المشروع

يزيد سير العمل القابل للتخصيص من الكفاءة

رائع لإدارة المشكلات

جيرا جونسون

قد يكون البرنامج باهظ الثمن

ميزات تعاون محدودة

ليس الأكثر سهولة في الاستخدام وقد يكون من الصعب إعداده

يمكن أن يكون بطيئًا مع أوقات تحميل الاستعلامات الطويلة

جيرا تسعير

تحتوي هذه الأداة على ثلاث خطط تسعير:

خطة مجانية

خطة قياسية : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الخطة المميزة: 14 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

جيرا ج تقييمات العملاء

G2: 4.2/5 (4,743 تقييم)

4.2/5 (4,743 تقييم) Capterra: 4.4/5 (12,096 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/1025/undefined/ بدائل جيرا %/%href/_

!

11. Monday.com

مثال الاثنين عرض كانبان الإثنين من بين أفضل بدائل Trello التي تتيح للمستخدمين إنشاء أدوات لإدارة مهامهم في الوقت الفعلي. وهو يوفر طريقة مبسطة للفرق لإدارة مشاريعهم وإنشاء طريقة أكثر شفافية و عمل تعاوني الثقافة

عندما تتسم فرق العمل بالشفافية، فإنها غالبًا ما تصبح متحمسة، مما يزيد من ثقة الموظفين والمشاركة والنجاح على المدى الطويل. وهذا ما يجعل يوم الاثنين أداة قيّمة لإدارة المشاريع.

ميزات يوم الاثنين الرئيسية

تتبع وقت المشروع

تخصيص العمل الجماعي

لوحات المعلومات مع رؤى قيمة

دمج الأدوات الخارجية لتبسيط سير العمل

تخطيط المهام وتتبعها

إدارة الموارد لتعظيم الموارد

إمكانات جدولة المهام المدعومة

قدرات تعاون الفريق

إدارة المستندات المدعومة

تتبع الميزانية والمصروفات وإدارتها

الاثنين الإثنين بروس

قابل للتخصيص والتحكم بدرجة عالية

بديهي وسهل الاستخدام، خاصة للمستخدمين لأول مرة

تتواصل الفرق بسلاسة

الاثنين جونسون

لا يوجد زر تنزيل أو تصدير

قد يكون التكامل مع مخزون المتجر مربكًا

قد لا يكون من السهل عرض بعض الملفات المحبوبة من Google Drive

#### الاثنين تسعير

يقدم الاثنين أربع خطط تسعير

خطة مجانية

الخطة الأساسية : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الخطة القياسية : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم الخطة الاحترافية: 16 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

الاثنين ج تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (5,443 تقييمًا)

4.7/5 (5,443 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (2,539 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/1580/بدائل-يوم-الإثنين/ بدائل موقع Monday.com*Monday.com *%/%href/_

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12. مشروع مايكروسوفت

مايكروسوفت بروجكت

عرض المخطط الزمني

إذا كنت تبحث عن أداة تمكّن فرق العمل من البقاء على اطلاع دائم على الأمور عند إدارة المشاريع, مايكروسوفت بروجكت قد يكون مناسبًا لك. إنه أداة ممتازة مع ميزات مرنة مدمجة لأي نوع من المشاريع.

مايكروسوفت بروجكت موثوق به مع واجهة سهلة الاستخدام تسمح للفرق بالتبديل بين اللوحات والشبكات وتتيح للمستخدمين تتبع تقدم المشروع.

مشروع مايكروسوفت بروجكت كميزات

أنشطة تخطيط المشاريع والتنبؤ بها

ميزات إعداد التقارير

العرض الفعال للبيانات

التعاون والعمل الجماعي

عرض الجدول الزمني

إدارة الميزانية وتحليلها

إدارة المحفظة

إدارة الطلب

مايكروسوفت بروجكت مشروع مايكروسوفت

تجعل الأداة من إدارة المشاريع تجربة سلسة

تساعد الفرق على تسليم المشاريع وفقًا للجداول الزمنية

تقلل من أعباء المشروع، مما يمكّن الفريق من التركيز على مهام أخرى

تعمل الأداة بسلاسة مع فرق مايكروسوفت وPower BI وSkype

دعم العملاء بجودة عالية وفي الوقت المناسب

قابلة للتطوير بشكل كبير لتلبية احتياجات المستخدمين

توفر مرونة في إدارة المشروع للإدارة المالية ورسم خرائط الطريق

مايكروسوفت بروجكت جونز

يتطلب التدريب ويمكن أن يكون مربكاً للمستخدمين الجدد

قد يكون مكلفًا، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة

مشروع مايكروسوفت بروجكت تكلفته

تقدم مايكروسوفت أربع خطط مدفوعة مختلفة من Microsoft 365:

شخصي : 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم عائلة : 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الأساسية : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأعمال القياسية: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مشروع مايكروسوفت ج تقييمات العملاء

G2: 4.0/5 (1,581 تقييم)

4.0/5 (1,581 تقييم) Capterra: 4.4/5 (1,364 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/5331/undefined/ بدائل مشروع مايكروسوفت* %/%href/_

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13. مخطط مايكروسوفت

مخطط مايكروسوفت

عرض اللوحة

هناك بديل آخر لـ Trello وهو Microsoft Planner، وهو مضمن في مجموعة Office 365. تساعد هذه الأداة فرق العمل على جمع عناصر المشروع وإنشاء خطط المشروع لتوجيههم من بداية المشروع إلى نهايته.

تستخدم واجهته بطاقات المهام في عرض لوحة كانبان، مثل Trello. يساعد البرنامج الفرق في الحفاظ على التنظيم والتعاون عند التعامل مع المهام.

ميكروسوفت بلانر كميزات كانبان

تسمح إدارة المهام التعاونية لأعضاء الفريق بالتعليق وإرفاق الملفات

جدولة المراجعة لتمكين المستخدمين من عرض مهام المشروع في التقويم

تعيين المهام لعدد أكبر من أعضاء الفريق في وقت واحد

استيراد مخطط مايكروسوفت إلى Outlook لسهولةإدارة الوقت والجدولة

تصفية المجموعات والمهام حسب الموعد النهائي لمعرفة تقدم المشروع

إشعارات البريد الإلكتروني لإبقاء المستخدمين على اطلاع دائم بالمهام والمواعيد النهائية للمشروع

مخطط مايكروسوفت

واجهة مستخدم سهلة للبدء

سهولة إعداد الفريق

وصول الفرق إلى جميع معلومات المشروع الضرورية

الاطلاع على جميع مهام الفريق وإدارة المشاريع والبقاء على اطلاع دائم بالتقدم المحرز

إنشاء تقارير المشروع بسلاسة

مخطِّط مايكروسوفت جونز

لا يمكن للفرق تعيين مهام متكررة

يستحيل تعيين المراحل الرئيسية

لا يحتوي على ميزة إدارة المخاطر

لا توجد إشعارات داخل التطبيق

مايكروسوفت بلانر مايكروسوفت بلانر التسعير

التسعير هو نفس ميزة المشروع (المذكورة أعلاه).

مخطط مايكروسوفت جتقييمات العملاء

G2: 4.2/5 (134 تقييم)

4.2/5 (134 تقييم) Capterra: 3.9/5 (85 تقييمًا)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/4965/undefined/ بدائل مايكروسوفت بلانسر* *%/%href/_

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14. KanbanFlow

كانبان فلو عرض اللوحة

KanbanFlow هي أداة إدارة مشاريع قائمة على الحوسبة السحابية تمنح المستخدمين نظرة عامة ممتازة على مهامهم. يمكن لمدير المشروع رؤية ما يقوم به كل عضو من أعضاء الفريق، بما في ذلك المهام المنجزة والأعمال القادمة.

وهذا يعزز التواصل بين الفرق لمساعدتك على زيادة الإنتاجية.

كانبانفلو كميزات

إرفاق الملفات والمستندات

التصفية والبحث

دعم الهاتف المحمول

تتبع وإضافة مهام فرعية

التعاون

نسخ اللوحات

استيراد البيانات وتصديرها

تكامل سلس

تتبع الوقت

لوحات السباحة

كانبانفلو كانبانفلو بروس

سهولة تصفية المعلومات والبحث عنها

إضافة المهام بسلاسة من رسائل البريد الإلكتروني ولوحات النسخ

واجهة سريعة وسهلة الاستخدام وبديهية

نسخ اللوحة مع المهام أو بدونها

الاستفادة من الفلاتر والتجميعات لتخصيص التقارير

كانبانفلو كانبان جون

مخزنة أو تعمل فقط في السحابة

لا يمكن للفرق استخدام ألوان أخرى لتخصيص المهام

إمكانية محدودة للتكامل مع البرامج الأخرى عند استخدام الإصدار المجاني

كانبانفلو كانبانفلو تسعير

يقدم KanbanFlow خطتي تسعير:

مجانية

قسط: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

كانبانفلو ج تقييمات العملاء

G2 : 4.1/5 (24 تقييم)

: 4.1/5 (24 تقييم) Capterra: 4.5/5 (58 تقييم)

15. فرز

فرز عرض صندوق الوارد المشترك على غرار كانبان

للحصول على أداة تقدم تجربة استثنائية للعملاء، فكّر في Sortd. إنها أداة شاملة مناسبة لمكتب المساعدة وفرق Gmail ومدير المهام.

يمكن للمستخدمين سحب رسائل البريد الإلكتروني وإفلاتها في إعلان خط المبيعات وتحويل البريد الإلكتروني إلى قائمة منظمة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة.

Sortd كميزات

تكامل سلس مع Gmail

تدير الفرق رسائل البريد الإلكتروني والمهام والصفقات بشكل مركزي

مزامنة صفقات المبيعات مع البريد الإلكتروني للمستخدم

قدرات تواصل تعاونية ومحسّنة

تذكيرات المتابعة وملاحظات البريد الإلكتروني

Sortd Sortd pros

يساعد الفرق على تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى إدارة المهام بسلاسة

وظائف فعالة لصندوق بريد Gmail الخاص بك

واجهة سهلة الاستخدام

Sortd cons

بطء شديد في دعم العملاء مع بطء الاستجابة للمشكلات

التنفيذ يجعل البرنامج مشغولاً للغاية ومزدحمًا وبطيئًا

سورتد التسعير

يمكنك الحصول على خيار ثلاث خطط تسعير:

البداية: مجانية

مجانية الأساسية: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Sortd ج تقييمات العملاء

G2: 4.4/5 (19 تقييمًا)

4.4/5 (19 تقييمًا) Capterra: 4.7 /5 (17 تقييم)

16. بايبفي

بايبفي عرض اللوحة

أداة أخرى يجب وضعها في الاعتبار في هذه القائمة هي Pipefy. فهي تعمل على تحسين العمليات التجارية وتساعد الفرق على التركيز على المهام المهمة. تمنع الأتمتة الذكية المهام المتكررة، مما يمكّن الفريق من البقاء في المقدمة وإكمال مهامهم في الوقت المحدد.

تساعد هذه الأداة أيضًا الفرق على التحكم في عملهم في مكان مركزي. يؤدي ذلك إلى تبسيط العمليات وتعزيز خفة الحركة ورفع مستوى الكفاءة. يمكن لأي عضو في الفريق أتمتة سير العمل وإدارة العمليات بدون مهارات الترميز.

تحقق من هذه أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي !

Pipefy كميزات Pipefy

تحكم المسؤول

المراسلة عبر البريد الإلكتروني

تطبيق الهاتف المحمول

تتبع المهام الفرعية

استعادة البيانات

مصادقة 2 عامل 2

تتبع الموعد النهائي واتفاقية مستوى الخدمة

ترحيل البيانات

التنبيهات

عرض التقويم

Pipefy Pipefy pros

المساعدة في الإعداد

سهولة النشر

قابل للتخصيص بدرجة كبيرة

قوالب سير عمل متعددة معدة مسبقًا لسهولة التخصيص

قوالب لتنظيم المشروع

تتبع جميع العمليات في كل مرحلة

Pipefy cons

قد لا يكون من السهل رؤية وعرض تعليقات البطاقة

لا يوجد عرض تجريبي مجاني قبل الشراء

لا توجد مقاطع فيديو أو صور تجريبية للمبتدئين

Pipefy pيُثَمِّنُ

يمكن للمستخدمين الاختيار بين أربعة خيارات للتسعير:

مبتدئ : مجاناً

: مجاناً الشركات : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل للحصول على مزيد من التفاصيل

: اتصل للحصول على مزيد من التفاصيل غير محدود: اتصل للحصول على مزيد من التفاصيل

Pipefy ج تقييمات العملاء

G2: 4.6/5 (186 تقييم)

4.6/5 (186 تقييم) Capterra: 4.7/5 (275 تقييم)

17. تايغا

مثال على تايغا عرض اللوحة

Taiga هي أداة لإدارة المشاريع مناسبة لمديري المشاريع والمطورين والمصممين الرشيقين. تحتوي على ميزات غنية تبسط العمل وتجعله ممتعاً للفريق.

تجعل نسخة Taiga المستضافة ذاتيًا المشاريع عامة، بينما تجعل الخطة المدفوعة المشاريع خاصة. وهو متاح داخل الشركة و أداة قائمة على الويب التي تدعم الفرق عبر أطر عمل سكروم وكانبان.

Taiga Taiga كي الميزات

التكامل والترحيل

قابل للتخصيص بدرجة كبيرة

لوحات المعلومات وإمكانيات إعداد التقارير

تتبع الأخطاء

تتبع الوقت

إدارة المهام

لوحات كانبان

التعاون في المشروع

الإدارة الاجتماعية

واجهة برنامج التطبيق

سكروم

Taiga Taiga pros

واجهة مستخدم سهلة

يساعدك على تنظيم المهام

يسمح للفرق بالتواصل الفعال

تحديد المخرجات ومواءمتها وتحديد أولوياتها

البقاء على المسار الصحيح للمشاريع

قابل للتطوير بشكل كبير

Taiga cons

الواجهة ليست عرضة للأخطاء

بطيئة بعض الشيء مع وجود أخطاء في الصفحة

يشعر البعض أن التكلفة مرتفعة قليلاً مقابل ما تحصل عليه

Taiga Taiga pricing

تقدم Taiga ثلاث خطط تسعير:

أساسي : مجانية

: مجانية القسط : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم في مكان العمل: اتصل للحصول على التفاصيل (تدير Taiga البرنامج نيابة عنك)

Taiga جتقييمات العملاء

G2: 4.4/5 (72 تقييمًا)

4.4/5 (72 تقييمًا) Capterra 4.4/5 (82 تقييمًا)

18. العمل الجماعي

العمل الجماعي عرض المجلس لفريق تسويق المحتوى العمل الجماعي هو الأداة المثلى لخدمات العملاء ومنصة إدارة مشاريع الوكالات. تتيح للفرق رؤية كل مهمة في مكان واحد وتساعد قادة الفرق على إدارة أعباء العمل والمشاريع والعملاء بشكل أفضل.

يتعامل العمل الجماعي مع المشاريع المعقدة من خلال لوحة التحكم وطريقة عرض اللوحة، مع تبسيط التتبع. ميزات الفوترة والفواتير في Teamwork تجعلها ضرورية للفرق التي ترغب في إدارة طرق عرض اللوحة مع تتبع نفقات العميل.

العمل الجماعي كميزات

التكامل مع الأدوات الحالية

تتبع النشاط

منهجيات رشيقة

إدارة الميزانية

التحكم في الوصول والأذونات

إدارة القدرات

لوحة معلومات النشاط

التقارير المخصصة

التنبيهات والإشعارات

واجهة برمجة التطبيقات

لوحة معلومات النشاط

الفوترة وإعداد الفواتير

العمل الجماعي صروس

زيادة الربحية ونمو الأعمال

يزيد التعاون من العمل الجماعي بين الفرق والعملاء

يوفر الوقت والمال على المدى الطويل

يساعد فرق العمل على التخطيط بكفاءة والحفاظ على الإنتاجية

العمل الجماعي جونس

قد تكون الواجهة صعبة للمستخدمين لأول مرة

قد تستغرق المنصة وقتاً طويلاً في تحديث حقول المشروع عند تعيين المهام

لا تتذكر الأحداث المستقبلية التي تم إنشاؤها

العمل الجماعي صتسعير

يقدم Teamwork أربع خطط تسعير تناسب ميزانيتك على أفضل وجه:

مجاني للأبد

تقديم $10

$10 تنمو : $18

: $18 المبلغ: اتصل بفريق العمل الجماعي للحصول على التفاصيل

فريق العمل الجماعي جتقييمات العملاء

G2: 4.4/5 (996 تقييم)

4.4/5 (996 تقييم) Capterra: 4.5/5 (720 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/64379/undefined/ بدائل العمل الجماعي* %/%href/_

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19. خطة المنتج

خطة المنتج مثال عرض خارطة الطريق

يساعد برنامج Product Plan مدير المشروع على بناء ومشاركة خرائط الطريق والمحاور بين القوائم وتخطيطات الجداول والجداول الزمنية بنقرة زر واحدة. يمكن لمديري المشاريع استخدام الأداة لمشاركة الاستراتيجيات داخل المؤسسة ونقل خرائط طريق غير محدودة إلى المستخدمين.

يحتوي على خطتين، وكلاهما يحتوي على ميزات تسمح بالتكامل مع Jira للحفاظ على مزامنة الفريق.

خطة المنتج خطة المنتج كميزات

عارضون غير محدودين

سهولة التعاون

تخطيطات قابلة للتخصيص

عمليات التكامل الأساسية

إنشاء خرائط طريق مرئية وتحريرها بسرعة

حسابات عارضين مجانية غير محدودة

روابط خاصة

التعليقات والإشارات

الوصول إلى بقية واجهة برمجة التطبيقات

إمكانيات تصدير متعددة

تكامل MS Teams

مقاييس النشاط

خطة المنتج خطة المنتج صروس

تحصل الفرق على رؤية عالية لخارطة الطريق

يمكن للفرق تتبع الفرص المستقبلية والتقاطها بسلاسة

تقنيات وصول المستخدم لإدارة المناقشة الاستراتيجية وتحديد أولويات المهام

خطة المنتج خطة المنتج جون

قد تكون وظيفة التحرير صعبة للمستخدمين لأول مرة

لا يمكن نقل الأشرطة بين مسارات المشروع دون السحب والإفلات

خطة المنتج صتسعير

تقدم ProductPlan ثلاث خطط تسعير:

الخطة الأساسية : 39 دولارًا شهريًا لكل محرر

: 39 دولارًا شهريًا لكل محرر الخطة الاحترافية : 69 دولارًا شهريًا لكل محرر

: 69 دولارًا شهريًا لكل محرر المؤسسة: اتصل للحصول على التفاصيل

خطة خطة المنتج ج تقييمات العملاء

G2: 4.4/5 (141 تقييمًا)

4.4/5 (141 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (53 تقييمًا)

20. الخلية

الخلية عرض الحالة للوحة تسويق المحتوى

أخرى مستضافة على السحابة أداة أخرى لإدارة المشاريع هي Hive وهي مثالية لأي حجم فريق. يمكن لمديري المشاريع إنشاء وتنظيم المهام للفريق باستخدام التسميات والمرفقات والمواعيد النهائية للمهام. يمكن للفرق أتمتة عمليات سير العمل في بيئة عمل ديناميكية، مما يمنحهم المزيد من الوقت للتركيز على المهام الإنتاجية الأخرى.

Hive كي ميزات

طرق عرض مرنة للمشروع

ميزة المراسلة الفورية

قوالب الإجراءات

دعوة مستخدمين خارجيين

تتبع الوقت

إرسال واستقبال البريد الإلكتروني عبر Gmail أو Outlook الخاص بك

Hive pros

التخطيط بسهولة باستخدام لوحات كانبان والتقويمات والجداول ومخططات جانت

مراقبة فعالة لفريقك في مشاريع محددة

يزيد سير العمل الآلي من الإنتاجية

توفير الوقت

هيف جونس

لا يمكن تتبع أهدافك

يمكن أن تكون مكلفة

طرق عرض محدودة للمشروع

لا يوجد تحرير نص منسق

Hive صتسعير

يمكن للعملاء الاختيار من بين ثلاث خطط تسعير:

منفردة : مجانًا

: مجانًا الفرق : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على التفاصيل

Hive تقييمات العملاء

G2: 4.6/5 (371 تقييم)

4.6/5 (371 تقييم) Capterra:4.5/5 (160 تقييم)

لماذا يجب أن تبحث عن بديل Trello؟

إذا كنت تبحث عن بدائل Trello، فمن المحتمل أنك تعرف بالفعل لماذا تحتاج إلى واحد. بعد كل شيء، يحتاج الجميع إلى مجموعة جديدة من البطاقات بين الحين والآخر.

يتخلف Trello عن الركب أدوات إدارة المشاريع الأخرى مثل واجهته البسيطة للغاية، وخطته المجانية المحدودة، و قدرات إدارة الفريق . وكما اكتشفت للتو، هناك العديد من الخيارات المتاحة لتلبية احتياجاتك الخاصة!

دعنا نغطي بعض أكبر المخاوف بشأن Trello وما الذي تبحث عنه في مكان آخر:

واجهة بسيطة للغاية

تريلو واجهة ولوحة كانبان

تعد واجهة Kanban الأساسية ل Trello واحدة من أكبر بطاقات الاتصال الخاصة به، خاصة وأن لوحات كانبان مثالية للفرق الرشيقة التي تحتاج إلى المرونة. على الرغم من أن التطبيق يحتوي على أكثر من طريقة عرض كانبان، إلا أنه لا يزال يعتمد بشكل كبير على أسلوب إدارة مشروع كانبان.

وإذا كنت تستخدم الخطة المجانية، فلدينا فكرة عن سبب وجودك هنا. يحتوي Trello على ست طرق عرض: التقويم، والجدول الزمني، ولوحة المعلومات، والخريطة، والجدول، وعرض اللوحة. ومع ذلك، تساعدك بعض القيود على التعمق أكثر في متطلبات المشروع أو استراتيجيات تحسين سير العمل. لسوء الحظ، هذا يعني أن بياناتك محدودة أيضًا.

نحن نعلم أن الفرق تفرق بين أعضاء الفريق، ويفضل بعض الأشخاص العمل بتخطيطات مختلفة. عدم وجود طريقة عرض قائمة يحد من مرونة أداة إدارة المشروع.

خطة مجانية محدودة

يقدم Trello خطة مجانية، لكنها محدودة للغاية. وماذا نعني بالخطة المحدودة بالضبط؟

بالنسبة للمبتدئين، لا تحصل على التقويم أو الجدول الزمني أو الخريطة أو الجدول أو عرض لوحة المعلومات في الخطة المجانية. لسوء الحظ، لا تحصل إلا على لوحة كانبان في الخطة المجانية لإدارة المشاريع.

لا يتم تضمين عرض التقويم في Trello في خطته المجانية

المشكلة في ذلك أن الأقسام المختلفة في شركتك تفضل تخطيطات مختلفة. على سبيل المثال، قد يفضل فريق التسويق لديك لوحة كانبان ل إدارة المهام, ولكن قد لا يكون فريق تطوير البرمجيات الخاص بك متحمسًا لذلك ويحتاج إلى عرض مخطط جانت البياني .

ما الذي _يجب أن تبحث عنه في بديل Trello؟ ابحث عن أداة Kanban التي تقدم خطة مجانية قوية مع طرق عرض متعددة.

قدرات إدارة الفريق المحدودة

هناك مشكلة أخرى مع منهجية كانبان في Trello وهي أنها تجعل إدارة الفريق صعب

بالنسبة للمبتدئين، لا يمكنك إضافة عدة مكلفين إلى مهمة ما. هذا يحد بشدة من قدرة مديري المشاريع على العمل عبر الفرق أو داخل الأقسام الكبيرة.

يا للقرف.

ثانياً، لا يمكن للمديرين وقادة الفرق الحصول على نظرة ثاقبة لأعباء العمل. على سبيل المثال، هل هناك شخص ما في فريقك غير مستغل بشكل كافٍ بينما يكافح شخص آخر للوصول إلى المواعيد النهائية؟

مع Trello، من الصعب معرفة ذلك. لحسن الحظ، يمكنك إضافة روابط إلى لوحة أخرى، ولكن لا يمكن لمستخدمي Trello عرض لوحات متعددة في وقت واحد. بدلاً من ذلك، يتعين عليهم استعراض كل لوحة على حدة.

يجب أن يقوم برنامج إدارة المشروع الخاص بك على الفور بتقييم ما يعمل عليه الجميع ويسمح لك بإعادة تعيين أو إعادة تخصيص العمل في لمح البصر. ميزات مثل نظرة عامة على المشروع و تعيينات متعددة السماح لمديري المشروع بتوزيع عمل المشروع ومراقبته بفعالية.

اعثر على بديل Trello أفضل يناسب فريقك

اسمع - إذا كنت عالقًا في لوحات Trello طوال اليوم ولا ترى إنتاجيتك تتحسن، فقد يكون الوقت قد حان للتبديل! من المفترض أن تساعدك قائمتنا الضخمة لأفضل 20 بديلاً لـ Trello في العثور على البديل المثالي لفريقك.

ولكن إذا كنت لا تزال تفكر في اختيار الأداة التي ستستخدمها، دعنا نضاعف من سبب كون ClickUp خيارًا شائعًا لبرامج إدارة المشاريع. تواصل مع فريقنا أو اشترك مجانًا (بجدية، لا شيء، صفر، لا شيء، لا شيء) واجلس في مقعد السائق لترى لماذا تحصل على الكثير مع ClickUp.