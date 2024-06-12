أفضل 15 من بدائل Airtable والمنافسين في عام 2025

هل تشعر بأنك محاصر في الحقول الجدولية أو تبحث عن المزيد من المرونة في أداة إدارة مشروعك؟ إذا كانت أداة Airtable لا تفي باحتياجات فريقك، فقد يكون الوقت قد حان لاستكشاف البدائل.

Airtable هي أداة شائعة قاعدة بيانات جداول البيانات هجين يوفر للفرق واجهة سهلة الاستخدام بصريًا ومجموعة من الميزات القوية. ومع ذلك، تمامًا مثل أي أداة أخرى، قد لا يكون الحل الأمثل للجميع. سواء كان السبب هو التسعير أو عدم وجود وظائف معينة أو تجربة معقدة سهلة الاستخدام، فقد تجد نفسك تبحث عن بدائل مناسبة.

في هذه القائمة، سوف أتعمق في هذه القائمة في ما يجعل كل أداة من هذه الأدوات فريدة من نوعها، وأستكشف ميزاتها وأسعارها ونقاط البيع الرئيسية. سواء كنت فريقًا صغيرًا أو شركة متنامية، تابع القراءة للعثور على أفضل برامج إدارة المشاريع لفريقك!

لكن أولاً، دعنا نغطي الأساسيات. /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/ClickUp-Tables-Feature-CTA.png انقر فوق الجداول المميزة للمدونة CTA /%img/

ما هو Airtable؟

تعاون مع فريقك باستخدام قواعد البيانات المشتركة باستخدام Airtable Airtable هي أداة إدارة تتيح لك إضافة أرقام وأشكال وصيغ كما تفعل في جدول البيانات العادي، ولكن هناك _تحريف - يمكنك أيضًا إضافة صور وملفات PDF ومربعات اختيار وعلامات في خلايا جدول البيانات (المعروفة باسم حقول Airtable)

يمكن أن يساعدك ذلك على رفع مستوى إدخالات بياناتك البسيطة أو قوائم المهام بسهولة من خلال الوسائط والميزات التنظيمية لإضافة سياق وحتى اندفاعة إضافية من الإنتاجية إلى جدول البيانات المعتاد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حتى إنشاء نموذج Airtable والتقاط في قاعدة البيانات الخاصة بك .

إليك ما يمكن لمستخدم Airtable القيام به:

تخزين جميع ملفات مشروعك في قاعدة Airtable (مساحة عمل)

جميع ملفات مشروعك في قاعدة Airtable (مساحة عمل) عرض جميع بيانات Airtable الخاصة بك في شبكة (على غرار Microsoft Excel) أو تقويم أو لوحة كانبان

(على غرار Microsoft Excel) أو تقويم أو لوحة كانبان أنشئ واستخدم قوالب جداول بيانات رائعة من عالم Airtable

من عالم Airtable توسيع وظائفه مع تكامل Airtable أو استخدام واجهة برمجة تطبيقات Airtable

ملاحظة: يتكامل Airtable مع عدد غير قليل من الأدوات مثل Evernote وSlack وبعض خيارات البرامج الأخرى من هذه القائمة، مثل Basecamp.

أفضل 15 بديلاً لبدائل Airtable لإدارة المشاريع 2024

1. كليك أب

الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون في المهام #### الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون في المهام

تنقّل بين عرض الجدول ClickUp 3.0 متعدد الاستخدامات وعرض التقويم لتصور جميع أعمالك بشكل أفضل

ClickUp هو تطبيق برنامج شامل لإدارة المشاريع مصمم لجميع المستخدمين في جميع المجالات - بدءًا من رواد الأعمال المنفردين إلى الشركات الكبيرة. وعلى عكس Airtable، يحتوي ClickUp على الكثير من ميزات إدارة المهام المضمنة وميزات التعاون التي تسمح للفرق بإنجاز المهام، بسرعة

دعنا نلقي نظرة على السبب الذي يجعل ClickUp أفضل بديل مجاني لتطبيق Airtable:

الميزات الرئيسية عرض جدول ClickUp على الرغم من وجود الكثير من الطرق الفعالة الأخرى لإدارة المشاريع، إلا أنك في بعض الأحيان تحتاج ببساطة إلى جدول بيانات لإدارة بياناتك. تعرف على طريقة عرض الجدول المدمجة القوية في ClickUp.

في طريقة عرض الجدول، يكون كل صف بنفس الارتفاع وكل حقل عبارة عن عمود. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد فصل حسب القائمة أو الحالة - مما يضمن لك الحصول على عرض مكثف ومختصر لكل كل شيء!

فيما يلي بعض طرق العرض الأخرى التي تحصل عليها:

عرض القائمة: يرتب مهام متعددة في قوائم مهام مرتبة عرض اللوحة: عرض جميع مهام مشروعك بشكل أنيق سكرم أو لوحة كانبان عرض التقويم: عرض جدول أعمالك المشغول كما تفعل في تقويمات Airtable عرض الصندوق: احتفظ بعلامات تبويب على عمل أعضاء فريقك ومهامهم عرض جانت: إنشاء مشروعك وإدارتهمخطط جانتأو الجدول الزمني عرض النشاط: تتبع تحديثات حالة المشروع في الوقت الفعلي وضعي: عرض المهام المعينة لك النقر فوق الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain هو حل ذكاء اصطناعي فريد قائم على الأدوار يستخدم اقتراحات مدعومة بالأبحاث لتسريع تحقيق أفضل النتائج. إن تقنية الذكاء الاصطناعي في ClickUp مدمجة تمامًا في المنصة، مما يتيح وظائفها في أي مكان تقريبًا داخل مساحة العمل الخاصة بك. ومع ذلك، فهي تتألق حقًا في مستندات ClickUp . ما عليك سوى تحديد دورك وحالة الاستخدام الخاصة بك، ودع ClickUp AI يتولى الباقي!

لخص بسرعة نشاط المهمة على مدار فترة زمنية محددة واطرح أسئلة محددة حول مالك المهمة وتاريخ الاستحقاق والتعليقات وغير ذلك الكثير انقر فوق التعليقات المعينة بالتأكيد، تسمح لك قاعدة Airtable بمشاركة التعليقات عبر التعليقات، ولكن هل أعضاء فريقك يهتمون بها بالفعل؟

مع ClickUp، تأكد من أن فريقك يتخذ إجراءً بشأن التعليقات.

قم بتحويل التعليقات إلى مهام، وقم بتعيينها للفريق. يتم إشعارهم على الفور كلما تلقوا تعليقًا، لذلك لا توجد أعذار لتجاهلها.

تأكد من رؤية تعليقاتك من خلال تعيين تعليقات للمستخدمين مباشرةً في المهام، واحصل على عرض سريع للتعليقات المعينة في قائمة التحقق عرض دردشة ClickUp يتم تخزين جميع تعليقاتك ومحادثاتك على ClickUp في طريقة عرض الدردشة، حتى لا تضطر إلى قضاء ساعات في البحث عن ذلك التعليق الوحيد.

تعاون من المكتب إلى موقع العمل باستخدام طريقة عرض ClickUp Chat، حيث يمكنك إضافة تعليقات، ووضع علامات على فريقك والدردشة في الوقت الفعلي من أي جهاز لوحات معلومات ClickUp لا تحتاج إلى اجتماعات الحالة الأسبوعية لمعرفة ما يحدث داخل المشروع.

فقط اسحب البيانات المهمة مثل مخططات السرعة , المخططات البيانية , مخططات الاحتراق والمزيد من المقاييس الرشيقة على شاشة واحدة.

اعرض رؤى أعمق واحصل على نظرة عامة رفيعة المستوى لحملاتك من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص بالكامل في ClickUp أتمتة ClickUp قم بأتمتة مهامك المتكررة بنقرات قليلة.

تقدم ClickUp المئات من قالب أتمتة سير العمل s، ويمكنك أيضًا إنشاء أتمتة مخصصة .

استخدم وصفات الأتمتة المُنشأة مسبقًا في ClickUp أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية

المحترفين

واجهة مستخدم ديناميكية وبديهية

إصدار مجاني غني بالميزات

ميزات تعاون الفريق المتقدمة مثل اكتشاف التعاون والتحرير في الوقت الحقيقي، والمزيد

يمكن إنشاء قاعدة معرفية منمقة وشاملة مع مستندات ClickUp (على غرار مستند Google)أذونات مخصصةTrello هو نظام لإدارة المشاريع على غرار لوحة كانبان أداة لإدارة المهام والتعاون. كما أنها سهلة التعلم أيضاً. تخيل مجموعة من الملاحظات اللاصقة على لوحة بيضاء حيث تمثل كل ملاحظة لاصقة مهمة يمكنك تحريكها وتنظيمها بناءً على الحالة وتاريخ الاستحقاق وما إلى ذلك - هذه هي تريلو .

يوفر أيضًا طريقة عرض الجدول التي تربط عملك عبر اللوحات لترى عملك في طريقة عرض تشبه جداول البيانات.

الميزات

إنشاء أوامر إلى أتمتة الإجراءات المتكررة مع خادم Trello قوالب مجانية معدة مسبقًا متاحة للجمهور لنسخها للتصميم والمبيعات,إدارة الفريقوالتسويق والمزيد

إضافة الأوصاف والمرفقات والمهام الفرعية وتواريخ الاستحقاق والمكلفين إلى بطاقات المهام

عزز قدرات Trello في إدارة المشاريع مع العديد من الوظائف الإضافية لتطبيق "تعزيز الطاقة"

الايجابيات

واجهة نظيفة ونهج كانبان سهل التعلم لسير العمل الرشيق

القدرة على تنظيم المهام الكبيرة وتقسيمها إلى خطوات أصغر

طرق عرض متعددة بما في ذلك عرض اللوحة أو الجدول الزمني أو الجدول أو التقويم أو لوحة المعلومات أو الخريطة

طرق متعددة للتواصل وتتبع الملاحظات مع الفريق، وحتى إظهار المواعيد النهائية القادمة للتوعية

السلبيات

إذا كنت تريد أو تحتاج إلى عمليات تكامل لجعل Trello يعمل من أجلك، فستحتاج إلى الكثير من عمليات التكامل التي ستحاصرك في إحدى خطط Trello المدفوعة

خطة Trello المجانية تقصرك على طريقة عرض اللوحة، لذا للوصول إلى الميزات التي تجعل Trello بديلاً منافسًا لـ Airtable، ستحتاج أيضًا إلى النظر في خطط Trello المدفوعة

Trello ليس مثاليًا للمشاريع الكبيرة

بسيط للغاية بالنسبة لتعاون الفريق الحقيقي

التسعير

يقدم Trello أربع خطط:

الخطة المجانية: بطاقات غير محدودة، ما يصل إلى 10 لوحات، وPower-Ups، وسجل الأنشطة

بطاقات غير محدودة، ما يصل إلى 10 لوحات، وPower-Ups، وسجل الأنشطة الخطة القياسية (5 دولارات شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا): لوحات غير محدودة، حقول مخصصة، قوائم مراجعة متقدمة

لوحات غير محدودة، حقول مخصصة، قوائم مراجعة متقدمة خطة ممتازة (10 دولارات شهريًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا): طرق عرض متعددة، وقوالب، ومراقبين

طرق عرض متعددة، وقوالب، ومراقبين خطة المؤسسة (17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا): مساحات عمل غير محدودة، إدارة Power-Up، أذونات

تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (أكثر من 20,400 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 12,400 تقييم) تعرف على المزيد حول بديل Trello رقم واحد في Trello !

8. أسانا

الأفضل لأتمتة سير العمل

عبر أساناأسانا هي أداة لإدارة المشاريع للفرق لتنسيق المهام، والالتزام بالمواعيد النهائية، وتفويض المسؤوليات. وهو يوفر الكثير من عمليات التكامل وواجهة مبسطة لتنظيم عملك كما يفعل جدول البيانات - ولكن مع خيارات إضافية لعرض التقدم المحرز وتحديد أولوياته ومراقبته للفرق التي تتخطى نطاق Airtable.

الميزات

طرق عرض متعددة لتصور مهامك بما في ذلك القائمة ولوحة كانبان والجدول الزمني والتقويم

ميزات إعداد التقارير لمعرفة مدى تقدمك

قواعد مخصصة لأتمتة المهام الشائعة وتقليل الأخطاء

أكثر من 50 قالب مشروع لمساعدتك في البدء

الإيجابيات

تكامل Asana مع أدوات مثل Basecamp وMicrosoft Teams

تجنب الإرهاق مع أنظمة إدارة أعباء العمل في Asana

سريع الاستخدام مع واجهة مستخدم بسيطة وبديهية

تتبع أهدافك وإدارة تقدمك الشخصي

السلبيات

لا يوجد عرض للجدول الزمني في الإصدار المجاني

تنسيقات تصدير الملفات محدودة

لا يمكن تعيين عدة أشخاص لنفس المهمة

لا توجد ميزة تتبع الوقت الأصلية

التسعير

يقدم أسانا ثلاث خطط:

الأساسية (مجانية): مشاريع ورسائل ومهام غير محدودة

مشاريع ورسائل ومهام غير محدودة البريميوم (10.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا): قوالب مخصصة، ومراحل، وإعداد التقارير عبر عدد غير محدود من المشاريع

قوالب مخصصة، ومراحل، وإعداد التقارير عبر عدد غير محدود من المشاريع الأعمال (24.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا يتم دفعها سنويًا): تكامل سحابة جيرا وخادمها، وتخصيص النماذج، والأهداف

تقدم أسانا أيضًا خطة للمؤسسات عند الطلب

تقييمات العملاء

G2: 4.3/5 (أكثر من 8,150 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

_اقرأ المزيد عن الـ أفضل بدائل أسانا ._

9. أنيق

الأفضل لتعاون الفريق عن بُعد

عبر أنيقNifty هو برنامج لإدارة المشاريع يتيح لك العمل على مشاريع واسعة النطاق مع العديد من أعضاء الفريق. يوفر مساحة عمل تعاونية لك ولفريقك لتنظيم المهام وتتبع الوقت وإدارة المستندات.

مثل Airtable, يتيح لك Nifty عرض مهامك في قائمة أو في لوحة كانبان ومزود بقدرات تخزين الملفات. ولكن للحصول على نفس وظيفة Airtable مع الفواتير أو مهام المكتب الخلفي، يقترح Nifty استخدام تكامل Airtable الخاص بهم.

الميزات

معالم لتخطيط المشاريع

ميزات إدارة المحفظة مع لمحات عامة تلقائية عن التقدم المحرز والجداول الزمنية والحالات والإشعارات المتأخرة

تتبع الوقت وإعداد التقارير

أدوار وصلاحيات مختلفة للمستخدمين

الإيجابيات

رائعة للتعاون الجماعي

طرق عرض مختلفة تتيح لك العمل مع البيانات

الكثير من عمليات الاستيراد والتكامل

عدة مستويات للتحكم في الوصول المخصص

السلبيات

عدم القدرة على تخصيص أو إنشاء عمليات الأتمتة الخاصة بك

يفتقر إلى ميزات إدارة الأفكار مثل الخرائط الذهنية

خطة مجانية محدودة

خطط مدفوعة باهظة الثمن للوصول إلى بعض الميزات الأساسية

التسعير

يقدم Nifty خمسة خيارات تسعير بناءً على عدد أعضاء الفريق والميزات المطلوبة:

مجانًا: عدد غير محدود من أعضاء الفريق، سعة تخزين 100 ميجابايت، عدد محدود من المشاريع

عدد غير محدود من أعضاء الفريق، سعة تخزين 100 ميجابايت، عدد محدود من المشاريع مبتدئ (39 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا): 10 أعضاء، مساحة تخزين 100 جيجابايت، 40 مشروعًا، عدد غير محدود من العملاء

10 أعضاء، مساحة تخزين 100 جيجابايت، 40 مشروعًا، عدد غير محدود من العملاء محترف (79 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا): 20 عضوًا، سعة تخزين 500 جيجابايت، مشاريع غير محدودة

20 عضوًا، سعة تخزين 500 جيجابايت، مشاريع غير محدودة الشركات (124 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا): 50 عضوًا، مساحة تخزين 1 تيرابايت

50 عضوًا، مساحة تخزين 1 تيرابايت غير محدود (399 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تدفع سنويًا): استخدام غير محدود للميزات

تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)

10. وريك

الأفضل في إدارة المشاريع المؤسسية

عبر وريكWrike هو برنامج لإدارة المهام يساعدك على تنظيم مشاريعك والتعاون مع فريقك وتتبع تقدم العمل. إنه خيار رائع للوكالات الصغيرة التي تبحث عن مساحات عمل قابلة للتخصيص لتنظيم التقويمات المشتركة بسهولة، كما أن أداة الترميز المرئية الخاصة به مفيدة لتسريع التعليقات.

لكنه يفتقر إلى ميزات إدارة الأفكار مثل تدوين الملاحظات والخرائط الذهنية

الميزات

إنشاء نماذج بمنطق شرطي

مشاركة المهام والملفات والتقارير بسهولة

لوحة تحكم فريدة من نوعها مع عرض ثلاثي الأجزاء

مخططات جانت التفاعلية لتتبع المشروع

الإيجابيات

تكامل Wrike مع أكثر من 400 برنامج مختلفتطبيقات SaaS مع وظيفة Wrike Integrate الإضافية

تتبع الوقت المستغرق في المهام والمشروعات باستخدام أداة تعقب الوقت المدمجة

أدوات مرنة يمكن توسيع نطاقها مع فريقك

طرق عرض متعددة بما في ذلك عرض جدول شبيه بجدول Airtable

سلبيات

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

ميزات وتكاملات محدودة في الإصدار المجاني

يفتقر إلى بعض ميزات التعاون والدردشة

لا توجد ميزة مستقلة لتدوين الملاحظات

التسعير

يقدم Wrike ثلاثة خيارات للتسعير:

الخطة المجانية: قوائم المهام لفريق صغير يصل إلى خمسة أشخاص، وإدارة المهام والمهام الفرعية، وتدفق النشاط في الوقت الفعلي

قوائم المهام لفريق صغير يصل إلى خمسة أشخاص، وإدارة المهام والمهام الفرعية، وتدفق النشاط في الوقت الفعلي الخطة الاحترافية (9.80 دولار/مستخدم شهريًا) : لوحات معلومات قابلة للمشاركة، وتكامل متقدم، ووظيفة مخطط جانت

: لوحات معلومات قابلة للمشاركة، وتكامل متقدم، ووظيفة مخطط جانت خطة الأعمال (24.80 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا): تتبع الوقت، ومساحة عمل ذات علامة تجارية، وحقول مخصصة

تقييمات العملاء

G2: 4.2/5 (2,360+ تقييم)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1,700 تقييم)

تفقد موقعنا مراجعة Wrike _لمزيد من التفاصيل حول كيفية القيام بذلك يتراكم Wrike مقابل ClickUp .

11. فريديكامب

الأفضل لإدارة المهام مجانًا

عبر المعسكر الحر Freedcamp هو أداة مجانية لإدارة المشاريع التي يمكنها تنظيم الجداول الزمنية والمهام ومواقع الويكي وغير ذلك لإكمال المشروع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. كما أنه يحتوي على حائط للتواصل الاجتماعي والمهام الخاصة، إلى جانب وضع العلامات البيضاء لمساحات العملاء، والفواتير، وقدرات إدارة علاقات العملاء.

وبالاقتران مع عمليات التكامل مع جهات خارجية، يمنح Freedcamp المستخدمين الصورة الكبيرة لأولوياتهم اليومية.

الميزات

تخزين الملفات وتنظيمها

قوالب مشاريع متعددة

لوحات عناصر واجهة مستخدم مخصصة

تتبع الوقت داخل التطبيق

الإيجابيات

الوصول إلى عدد غير محدود من المهام والمشاريع والتخزين في جميع الخطط

إدارة عمليات الفوترة باستخدام ميزات إدارة علاقات العملاء والفواتير

الوصول إلى عملك في أي وقت تقريباً مع وضع عدم الاتصال بالإنترنت

مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

السلبيات

ليس مثاليًا لإدارة الأفكار أو المحافظ

يفتقر لوظائف إدارة المشاريع

خطة مجانية محدودة

الميزات المتقدمة متاحة فقط بتكلفة إضافية

التسعير

يقدم Freedcamp أربعة خيارات تسعير:

مجاني: عدد غير محدود من المشاريع والمهام والتخزين والمستخدمين

عدد غير محدود من المشاريع والمهام والتخزين والمستخدمين الإحترافية (1.49 دولار/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا): بريد إلكتروني داخل التطبيق، وتكاملات إضافية

بريد إلكتروني داخل التطبيق، وتكاملات إضافية الشركة (7.49 دولار/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا): ويكي، وتتبع المشكلات، والتقارير، وإدارة علاقات العملاء

ويكي، وتتبع المشكلات، والتقارير، وإدارة علاقات العملاء المؤسسة (16.99 دولارًا/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا): جميع الميزات

تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 450 تقييم)

12. نوتيون

الأفضل لتدوين الملاحظات

عبر فكرةNotion هو برنامج شائع لإدارة المشاريع وأداة تعاون معروفة بتخطيط المهام، وتدوين الملاحظات، وإنشاء الويكي والمستندات المنسقة بشكل غني. من خلال واجهة لوحة كانبان النظيفة، تبسّط Notion عملية إنشاء مستندات المشروع التفصيلية وتخزينها والتعاون بشأنها.

ومع ذلك، وجد بعض المستخدمين أنه معقد بعض الشيء بناءً على تنوع الطرق التي يمكنك استخدامه بها.

الميزات

ميزات الملاحظات وقوائم المراجعة والمستندات لتنظيم تفاصيل المشروع

تعليقات وإشارات لمساعدتك على إنجاز المزيد من الأعمال مع أشخاص آخرين، أينما كنت

تساعد ميزات المسؤول في إدارة الأذونات المتعددة

التعاون في الوقت الفعلي على صفحات Notion وقاعدة بياناتها

الإيجابيات

تدوين ملاحظات قوي مع تحرير نص غني لجعل الصفحات مفصلة ومليئة بالبيانات كما تريد

إنشاء صفحات ويكي للفريق حتى يتمكن فريقك من الوصول إلى كل ما يحتاجون إلى معرفته عن شركتك أو مشروعك

استخدم القوالب للبدء في تدوين الملاحظات وقواعد المعرفة والمدونات والمزيد

طرق عرض متعددة مثل القائمة التي تشبه شكل القائمة من أعلى إلى أسفل في Airtable

سلبيات استخدام المفهوم * يفتقر إلى ميزات رئيسية مثل الأهداف وتتبع الوقت ومخططات جانت لتكون فعالة تمامًا كأداة لإدارة المشروع

بعض ميزات تخصيص Notion معقدة وصعبة التعلم

لا يتكامل معتقويم جوجل أدوات الإدارة والأمان متوفرة فقط في الخطط المدفوعة



التسعير

لدى Notion ثلاثة خيارات تسعير:

الخطة الشخصية (مجانية): عدد غير محدود من الصفحات، عدد غير محدود من الكتل، المشاركة مع خمسة ضيوف

عدد غير محدود من الصفحات، عدد غير محدود من الكتل، المشاركة مع خمسة ضيوف الخطة الشخصية الاحترافية (5 دولارات شهريًا): تحميل غير محدود للملفات، عدد غير محدود من الضيوف، سجل الإصدارات

تحميل غير محدود للملفات، عدد غير محدود من الضيوف، سجل الإصدارات خطة الفريق (10 دولارات لكل مستخدم لكل عضو): عدد غير محدود من أعضاء الفريق، مساحة عمل تعاونية

تقدم Notion خطة المؤسسات عند الطلب.

تقييمات العملاء

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 490+ تقييم)

13. باسيكامب

الأفضل لإدارة المشاريع البسيطة

عبر BasecampBasecamp هو برنامج بسيط للغاية لإدارة المشاريع وبرنامج تعاون جماعي. على عكس أي أداة إدارة أخرى في هذه القائمة، يركز Basecamp على الحد الأدنى من التصميم. وهذا مفيد للفرق الصغيرة التي تحتاج فقط إلى ميزة أو اثنتين أساسيتين، ولكن بالنسبة لأي شخص آخر، قد لا يكون Basecamp مناسبًا للجميع.

الميزات

تساعدك قوائم المهام على تعيين المهام وتعيين تواريخ الاستحقاق

مخططات التل تقدم طريقة فريدة لتصور تقدم المشروع بمرور الوقت

محادثات جماعية ورسائل مباشرة (على غرار Slack)

تقارير بسيطة تُظهر ما يعمل عليه فريقك

إيجابيات ####

أداة تقويم قوية يمكنها المساعدة في إعداد الأحداث والاجتماعات

شريط بحث مفيد يتيح لك العثور على بيانات المشروع في لمح البصر

واجهة مستخدم قابلة للتخصيص مع طرق عرض وسمات لونية مختلفة

صندوق وارد منفصل للإشعارات

السلبيات

لا يوجد تحديد أولويات المهام

لا توجد ميزة تتبع الوقت الأصلية

تطبيق Basecamp لديه وظائف محدودة عندما يتعلق الأمر بقوائم المهام والإشعارات

ميزة واحدة فقط لتتبع المشروع: مخططات التل

التسعير

يقدم Basecamp خطة واحدة فقط: 99 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين ومشاريع غير محدودة وتخزين سحابي سعة 500 ميجابايت.

تقييمات العملاء

G2: 4.1/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 11,900 تقييم)

هل تريد معرفة المزيد عن Basecamp؟ اقرأ مراجعة Basecamp الكاملة .

14. مايكروسوفت إكسل

الأفضل لتحليل البيانات، وإعداد التقارير، والنمذجة المالية

استخدم Microsoft Excel وصيغه التي تزيد عن 450 صيغة لتنظيم وإدارة بياناتك وإجراء العمليات الحسابية مايكروسوفت إكسل هو على الأرجح الطفل الملصق الذي تتخيله عندما يقول أي شخص كلمة \~Spreadsheet.\~

إنه تطبيق جداول بيانات قوي مع حسابات وقدرات قوية لتحليل البيانات وتوثيقها. بالإضافة إلى ذلك, يقدم Excel أدوات رسم بياني ولغة برمجة ماكرو تُسمى Visual Basic للتطبيقات (VBA)، وجداول محورية مرغوبة.

الميزات

كفاءة ممتازة دون اتصال بالإنترنت

يمكن لشريط أدوات الوصول السريع في Excel تثبيت الوظائف الأكثر استخدامًا لتوفير الوقت مع سهولة الوصول إليها

ميزات إضافية متقدمة للغاية بما في ذلك الاستعلام القوي والمحوري القوي وذكاء الأعمال القوي

أتمتة المهام المتكررة وإنشاء التقارير والوظائف الإضافية المخصصة

مزايا ####

تحليل وتصور متقدم للبيانات

جيد للتعامل مع العمليات الحسابية المعقدة

اختصارات مختلفة للوحة المفاتيح

القدرة على عرض التقدم والتقارير من خلال إنشاء لوحات معلومات سلبيات

من الصعب التعاون على جدول بيانات Excel

يحتوي على الكثير من الوظائف ولكنه يفتقد أيضًا بعض الميزات الأساسية مثل أمر النماذج

ليس مدير مهام مثالي

لا يوجد تتبع للوقت أو الهدف أو التبعية

التسعير

يعد Microsoft Excel جزءًا من MS 365 الذي يقدم ست خطط تسعير.

للاستخدام الشخصي:

مايكروسوفت 365 شخصي (6.99 دولار شهريًا لكل شخص واحد): تخزين سحابي بسعة 1 تيرابايت، وبريد إلكتروني بدون إعلانات، ومحرر مايكروسوفت

تخزين سحابي بسعة 1 تيرابايت، وبريد إلكتروني بدون إعلانات، ومحرر مايكروسوفت مايكروسوفت 365 العائلي (9.99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 6 أشخاص): أدوات إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأمان متقدم من OneDrive

للاستخدام التجاري:

Microsoft 365 Business Basic (5 دولارات/مستخدم شهريًا): إصدارات الويب والجوال لتطبيقات Office، وحماية البريد الإلكتروني,نماذج مايكروسوفت للملاحظات مايكروسوفت 365 Business Standard (12.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا): أكثر من 1,000 عنصر تحكم في الخصوصية، وصندوق بريد إلكتروني بسعة 50 جيجابايت، وتطبيقات Office المتميزة

إصدارات الويب والجوال لتطبيقات Office، وحماية البريد الإلكتروني,نماذج مايكروسوفت للملاحظات مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال (20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا): حجوزات مايكروسوفت، 1 تيرابايت تخزين OneDrive

حجوزات مايكروسوفت، 1 تيرابايت تخزين OneDrive تطبيقات مايكروسوفت 365 (8.25 دولار/مستخدم شهريًا): تشمل تطبيقات Office Suite المتميزة فقط، والتأليف المشترك في الوقت الفعلي، ومزامنة الملفات على الكمبيوتر الشخصي أو Mac

تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 2160 تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 16,840 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/65484/undefined/ أدوات قاعدة بيانات ماك %/%href/_

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15. بيبفي

الأفضل في أتمتة عمليات الأعمال وإدارة سير العمل

عبر Pipefy

Pipefy هي أداة سهلة الاستخدام لإدارة المشاريع يمكنها تبسيط عمليات أعمالك. تتيح Pipefy للمستخدمين نشر تدفقات العمل الرقمية وتبسيط إدارة الطلبات وتقليل الأخطاء من خلال أتمتة المهام اليدوية أو المتكررة.

الميزات

عمليات تكامل مخصصة من تطبيقات الدردشة إلى تخطيط موارد المؤسسات

بوابات خدمة لتركيز المستندات والسياسات ونماذج الطلبات

رسائل بريد إلكتروني آلية مع قوالب

تقارير متقدمة لتصفية ودمج المعلومات من العمليات

الإيجابيات

إنشاء نماذج ذات منطق مشروط لأتمتة إنشاء المهام

تقارير مفصلة لتتبع حالات المشروع

ربط العمليات المختلفة في المنصة

السلبيات

لا توجد تعليقات مخصصة

وظائف محدودة للهاتف المحمول

يفتقر إلى ميزات تتبع الفريق الرئيسية

يمكن أن يكون باهظ الثمن بعض الشيء

التسعير

المبتدئين (مجانًا): ما يصل إلى 10 مستخدمين، وما يصل إلى 50 بطاقة شهريًا، واتصال سير عمل واحد، و15 عملية أتمتة

ما يصل إلى 10 مستخدمين، وما يصل إلى 50 بطاقة شهريًا، واتصال سير عمل واحد، و15 عملية أتمتة الشركات (24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا): ما يصل إلى 30 مستخدمًا، وسير عمل غير محدود، و500 اتصال آلي، واستعادة البيانات

كما تقدم Pipefy أيضًا خيارات المؤسسات وخيارات مخصصة غير محدودة عند الطلب.

تقييمات العملاء

G2: 4.6/5 (180+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 260+ تقييم)

لماذا تحتاج إلى بديل Airtable؟

1. عدم وجود ميزات إدارة المهام

من الناحية الفنية، فإن قاعدة Airtable تسمح لك بإنشاء شبكة جداول بيانات حيث يمكنك تعيين المهام، ولكنها ليست ميزة مدمجة.

لذا عندما ترغب في تعيين مهمة ما، سيتعين عليك استخدام شبكة Airtable وتحريرها يدويًا. وإذا كنت مستخدمًا يتعين عليك تعيين المهام لفريقك بانتظام، فقد تصبح الأمور مملة للغاية وبسرعة كبيرة.

ولإنشاء مهمة فرعية واحدة، سيتعين عليك إنشاء جدول أو جدول بيانات آخر يحتوي على تلك المهام وربطها بجدول أو جدول بيانات آخر، وهو ما قد يكون معقدًا بلا داعٍ

2. عدم وجود ميزات اتصال

مع ازدياد عدد الفرق التي تقوم بالتحول الدائم إلى العمل من المنزل منذ بداية الجائحة، إجهاد التكبير هو الآن صراع يومي. 🥵 لهذا السبب يجب عليك إعطاء الأولوية للعثور على برنامج لإدارة المشاريع يوفر طرقاً متعددة لفريقك من أجل التواصل والتعاون

ولكن حتى الآن، الطريقة الوحيدة للتعاون في Airtable هي من خلال التعليقات.

يمكن أن تكون التعليقات مفيدة لمشاركة الملاحظات الأساسية، ولكن بالنسبة للمناقشات المعقدة، ستحتاج إلى الاعتماد على أدوات تعاون أخرى، أو ما هو أسوأ من ذلك -البريد الإلكتروني. 😳

بدون وجود ميزة تواصل مخصصة، ستكون رسائلك في كل مكان. وثق بنا، أنت لا تريد أن تلعب لعبة "_أين والدو؟" في محادثات فريقك.

3. أدوات أتمتة سير العمل المحدودة

أتمتة سير العمل هي ميزة أساسية يجب أن تتوفر في كل أداة لإدارة المشاريع. لسوء الحظ مع Airtable، لا يتوفر هذا النوع من الأتمتة. يمكن لأدوات الأتمتة أن تقلل بشكل كبير من مقدار الوقت اللازم لأداء المهام، ووجود أداة مثل Airtable لا تدعم أتمتة سير العمل يمكن أن يعيقك حقًا.

4. لا توجد تقارير مدمجة

لا يحتوي Airtable على ميزة إعداد التقارير المجانية، ولكن لا بأس بذلك.

ومع ذلك ، تقدم Airtable بعض التقارير والرسوم البيانية الأساسية عبر Airtable Blocks ، لكنها غير متوفرة في الإصدار المجاني. هذا يعني أن عليك أن تدفع بشكل أساسي لمعرفة ما إذا كان مشروعك يسير على المسار الصحيح.

5. التكلفة

تبدأ خطة فريق Airtable من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم. لكل مستخدم!

لنفترض أن لديك فريقًا مكونًا من 10 أفراد، سيكلفك ذلك 200 دولار شهريًا.

كما أن خطة الأعمال ليست رخيصة أيضًا، حيث تكلف 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم وستكلفك الكثير من المال.

بشكل عام، لقد وجدت أن Airtable ببساطة لا يقارن بأدوات مثل ClickUp عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع. على الرغم من أن Airtable قد يبدو أداة متعددة الاستخدامات وملائمة لتنظيم البيانات وإدارة المشاريع، إلا أن استكشافي للبدائل كشف لي العديد من العيوب التي تجعله أقل من مثالي لبعض المستخدمين والسيناريوهات. على الرغم من واجهته السهلة الاستخدام وميزاته القابلة للتخصيص، إلا أن Airtable لا يرقى إلى مستوى مرونة التسعير وإعداد التقارير والوظائف المتقدمة لإدارة المشاريع.

أي بديل لـ Airtable يتفوق على بديل Airtable؟ 🎂

TL ؛ DR: قد يبدو Airtable رائعًا على الورق، لكنه ليس بأي حال من الأحوال الحل الأمثل لإدارة المشاريع.

على الرغم من أنه يزدهر كبرنامج جداول بيانات، إلا أن Airtable يفتقر إلى ميزة المهام المدمجة، ولا يوفر التواصل إلا من خلال التعليقات، وهو محدود في أدوات أتمتة سير العمل - مما يجعله أقل من مثالي لإدارة المشاريع الفعالة بشكل عام.

لحسن الحظ، لديك قائمة كاملة من البدائل التي يمكنك تجربتها قبل الالتزام بالبرنامج المثالي المناسب لك، وهل هناك مكان أفضل من القمة للبدء في اختبار خياراتك

ClickUp هو أداة إنتاجية قوية للفرق في مختلف المجالات لإدارة المشاريع، والتعاون بشكل أكثر ذكاءً، وجمع كل أعمالك معاً في مكان واحد.

وبفضل قدرات التخصيص المتنوعة، يمكن لـ ClickUp أن يتسع لأي حجم فريق عمل، كما أنه تجربة غنية بالميزات لإدارة عبء العمل, مراقبة تحديثات المشروع والتواصل مع الفريق - بغض النظر عن أسلوب المشروع الذي تستخدمه.

تنافس طريقة عرض الجدول في ClickUp بسهولة Airtable وتوفر أيضًا الكثير من الميزات الأخرى مثل أولويات ClickUp , a تكامل خطاف الويب ويحتوي على تطبيق الهاتف المحمول على منصات متعددة.

والأفضل من ذلك كله؟ ClickUp ليس فقط أفضل بديل لـ Airtable من حيث الميزات، بل هو أيضًا الأقل تكلفة!

استفد من كل هذه الأدوات بالإضافة إلى عدد غير محدود من الأعضاء والمهام، واحصل على سعة تخزينية تبلغ 1000 ميغابايت في ClikcUp مجانًا وإلى الأبد.

قم باستيراد عملك من Airtable في غضون دقائق وابدأ في الارتقاء بإنتاجيتك إلى المستوى التالي من خلال الاشتراك في ClickUp اليوم!