Baserow و Airtable: أي أداة قاعدة بيانات بدون برمجة هي الأفضل لك؟

قبل بضع سنوات، كان إنشاء تطبيق مخصص يعني توظيف مطورين وكتابة أكواد برمجية وإنفاق ميزانيتك. اليوم، يمكنك إطلاق أداة قاعدة بيانات قوية ومجانية في دقائق دون الحاجة إلى أي برمجة.

أحدثت المنصات التي لا تتطلب كتابة أكواد مثل Airtable و Baserow ثورة في طريقة إدارة الفرق للبيانات وأتمتة المهام وتسهيل التعاون في الوقت الفعلي.

ومع ذلك، فإنهما يتبعان نهجين مختلفين تمامًا في تحسين سير العمل. في حين أن Airtable متطور وسريع ومليء بالعروض الديناميكية، فإن Baserow مفتوح المصدر وقابل للاستضافة الذاتية ومصمم للفرق المتمكنة من التكنولوجيا.

في هذا المنشور على المدونة، سنقارن بين Baserow و Airtable، ونسلط الضوء على نقاط قوة كل أداة، ونحدد أيهما قد يكون الأنسب لك. وإذا سئمت من التبديل بين الأدوات للوصول إلى الميزات الأساسية مثل المستندات والمهام والجداول، فهناك خيار إضافي أكثر ذكاءً. نعم، إنه ClickUp!

Baserow و Airtable في لمحة سريعة

فيما يلي مقارنة سريعة بين Baserow و Airtable:

ميزة Baserow Airtable مكافأة: ClickUp 🥇 واجهة المستخدم وتجربة المستخدم واجهة مستخدم بسيطة ونظيفة مع عناصر تشتيت أقل واجهة أنيقة على غرار جداول البيانات؛ سهلة الاستخدام للمستخدمين غير التقنيين واجهة مستخدم حديثة وقابلة للتخصيص؛ تجمع المهام والمستندات وقواعد البيانات في مكان واحد التخصيص والتحكم للمطورين مفتوحة المصدر بالكامل وقابلة للاستضافة الذاتية مقتصر على واجهات برمجة التطبيقات والبرمجة النصية؛ خلفية مغلقة سير عمل وأتمتة وتكاملات قابلة للتخصيص بدرجة عالية؛ ليست مفتوحة المصدر التعاون والأذونات مفتوح المصدر واستضافة ذاتية تحرير في الوقت الفعلي، @mentions، إدارة أقوى للأذونات التعاون في الوقت الفعلي، والأذونات التفصيلية، والتعليقات، والدردشة، والإشارات @mentions طرق العرض والتصور تقدم طرق عرض قياسية (شبكة، نموذج، كانبان، إلخ)؛ أقل ديناميكية طرق عرض تفاعلية غنية لمختلف سير العمل طرق عرض متعددة (قائمة، لوحة، تقويم، مخطط جانت، خريطة ذهنية، إلخ)؛ لوحات معلومات وتقارير مفتوح المصدر واستضافة ذاتية نعم، مثالية للنشر المرن الذي يركز على الخصوصية لا، سحابة فقط، مصدر مغلق لا، قائمة على السحابة؛ ليست مفتوحة المصدر أو مستضافة ذاتيًا الأسعار وقابلية التوسع أسعار شفافة؛ تكلفة إجمالية أقل عبر الاستضافة الذاتية تكلفة أعلى على نطاق واسع؛ خطة مجانية سخية، ولكنها ترتفع بسرعة أسعار مرنة؛ خطط مجانية متاحة، قابلة للتطوير لفرق من جميع الأحجام

ما هو Baserow؟

عبر Baserow

Baserow هي منصة مفتوحة المصدر لا تتطلب كتابة أي كود تتيح لك إنشاء قواعد بيانات وتطبيقات مخصصة دون كتابة سطر واحد من الكود. إنها سهلة الاستخدام للغاية — حيث تحصل على واجهة نظيفة مع أدوات السحب والإفلات وتخطيطات جاهزة وحتى قوالب لإدارة المشاريع لتسهيل الإعداد والتنظيم.

هل تحتاج إلى توصيلها بأدواتك الحالية؟ لا مشكلة. يتكامل Baserow بسلاسة مع منصات مثل Zapier و n8n و Make، لذا فإن توسيع نظامك أمر سهل.

مع Baserow، يمكنك التحكم في كل شيء من الألف إلى الياء. يمكنك تثبيته على خوادمك، والاطلاع على الكود المصدري، وتعديله ليتناسب تمامًا مع إعداداتك. يمنحك نموذجه مفتوح المصدر حرية كاملة مع استمرار دعم الميزات المتقدمة مثل أتمتة سير العمل والأذونات المخصصة والتعاون القابل للتطوير.

👀 هل تعلم؟ بدأ التطوير بدون كود باستخدام الأدوات المرئية ولغات البرمجة من الجيل الرابع (4GLs) في الثمانينيات والتسعينيات. ومع ذلك، اكتسب زخمًا حقيقيًا في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بفضل تحسين تصميم واجهة المستخدم وظهور الحوسبة السحابية.

ميزات Baserow

يقدم Baserow مجموعة من الأدوات، بما في ذلك أداة إنشاء التطبيقات وأداة إنشاء قواعد البيانات ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص والمزيد. تدعم كل ميزة حالات الاستخدام الحقيقية دون إضافة تعقيدات أو الحاجة إلى مهارات تقنية.

دعنا نلقي نظرة على بعض منها.

الميزة رقم 1: أداة إنشاء التطبيقات

عبر Baserow

يتميز Application Builder بواجهة بسيطة تدعم الجداول والنماذج وطرق العرض. يمكنك إنشاء أدوات داخلية أو تشغيل أدلة عامة أو نشر بوابات تستخرج البيانات المباشرة مباشرة من جدول Baserow متصل.

ابدأ بتخطيطات جاهزة، وأضف المنطق، وقم ببناء أنظمة تستجيب على الفور للتحديثات. وبالمثل، تتيح لك خيارات التصميم تحديد الألوان والخطوط وتصميمات الأزرار على المستوى العام ومستوى العناصر الفردية.

الميزة رقم 2: تحليل الملفات باستخدام Baserow AI

عبر Baserow

تقوم Baserow AI بقراءة المستندات والفواتير والنصوص الطويلة لاستخراج التفاصيل أو حتى إنشاء مسودات للمحتوى بسرعة ودقة أكبر. وهي تتولى مهام مثل تصنيف البيانات وتلخيصها وإنشاء المحتوى باستخدام نماذج اللغة الطبيعية المصممة لإخراج محتوى منظم.

هذه الميزة متاحة فقط في الخطط المدفوعة المميزة وتدمج مباشرة في جداولك، مما يوفر معالجة ذكية للمستندات.

الميزة رقم 3: أداة إنشاء قواعد البيانات

عبر Baserow

يتيح لك أداة إنشاء قواعد البيانات من Baserow إدارة قواعد البيانات وربط جداول متعددة باستخدام الحقول العلائقية واستخراج الرؤى من مجموعات البيانات ذات الطبقات. يمكنك ربط السجلات المعقدة عبر الجداول وإعداد منطق للعمل مع البيانات المنظمة أو غير المنظمة.

إذا كنت تبني شيئًا أكثر تقدمًا، تتيح لك واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة إنشاء تكاملات مباشرة أو تطبيقات خارجية يمكن توصيلها بإعداداتك. باستخدام اللقطات، يمكنك تتبع الإصدارات والتراجع عن التغييرات والبقاء على اطلاع على من قام بماذا باستخدام سجلات التدقيق.

الميزة رقم 4: لوحة تحكم قابلة للتخصيص

عبر Baserow

تتكيف لوحات المعلومات تمامًا مع احتياجاتك من حيث التخطيط والمحتوى بفضل أدوات السحب والإفلات للجداول والأدوات المصغرة والمخططات. يمكنك تصفية البيانات وفرز العروض وتطبيق السمات لإنشاء واجهة تتوافق مع تفضيلاتك البصرية والهيكلية.

قم بتوصيل البيانات من مصادر مثل PostgreSQL أو MySQL وعرضها من خلال مكونات قابلة للتعديل بالكامل. يمكنك أيضًا تعيين أدوار لعرض المعلومات ذات الصلة بمهام المستخدمين فقط، مما يجعل لوحات المعلومات قوية وآمنة.

أسعار Baserow

السحابة مجاني متميز : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مجاني

Premium : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم : 22 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

استضافة ذاتية مجاني إلى الأبد بريميوم : 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 22 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: أسعار مخصصة

مجاني إلى الأبد

Premium : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم : 22 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

مجاني

Premium : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 22 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

مجاني إلى الأبد

Premium : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم : 22 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

ما هو Airtable؟

عبر Airtable

Airtable هي منصة برمجية كخدمة (SaaS) قائمة على السحابة تجمع بين واجهة سهلة الاستخدام مثل جداول البيانات في Excel وإمكانيات قاعدة البيانات العلائقية.

يبدو التصميم مألوفًا، لكنه يتعامل مع العلاقات المعقدة بين المهام وجهات الاتصال والمشاريع والمحتوى دون الحاجة إلى كتابة كود. يمكنك إنشاء تطبيقات تبسط تخزين البيانات ومشاركتها وتنظيمها عبر فريقك. استخدم الجداول وطرق العرض وسير العمل المخصص وفقًا لاحتياجاتك.

تتضمن Airtable ميزات مثل السجلات المرتبطة والعروض المتعددة، بما في ذلك الشبكة والتقويم وKanban، لتحسين رؤية البيانات وتنظيمها. وهي تدعم التعاون من خلال التعليقات والتحديثات في الوقت الفعلي والإشعارات والأذونات المستندة إلى الأدوار التي تحدد ما يمكن للمستخدمين رؤيته أو القيام به.

تتكامل الأدوات الشائعة مثل Slack و Salesforce و Jira مباشرة مع Airtable من خلال تكاملات أصلية، مما يتيح لك الحفاظ على اتصال نظامك دون التبديل بين التطبيقات.

🧠 حقيقة ممتعة: قفزت شعبية موارد البرمجة عبر الإنترنت من 70% إلى 80%! يحب المراهقون التعلم من الموارد عبر الإنترنت (مثل مقاطع الفيديو والمدونات والمنتديات)، بينما لا يزال الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا يعتمدون على التعلم المدرسي التقليدي (55%)، حتى مع تراكم الشهادات!

ميزات Airtable

تتميز واجهة Airtable بأنها بسيطة وحديثة، مع الحفاظ على مظهر مألوف للمستخدمين الذين اعتادوا على استخدام برامج جداول البيانات التقليدية.

يمكن حتى للمستخدمين الذين ليس لديهم خلفية تقنية إنشاء وإدارة إعدادات معقدة دون أن يضيعوا في خطوات التكوين أو الترميز. في حين أن الأساسيات تجذب الناس، فإن الميزات المتقدمة تميز المنصة عن بدائل Airtable البسيطة.

الميزة رقم 1: مصمم الواجهة

عبر Airtable

يساعدك مصمم واجهة Airtable على إنشاء واجهات مخصصة لمختلف المستخدمين عندما تحتوي قاعدة البيانات على الكثير من المعلومات بحيث يتعذر عرضها كلها في وقت واحد. قد يصبح الفرز عبر طرق عرض متعددة أمرًا صعبًا، لذا تمنحك هذه الأداة تحكمًا كاملاً في ما يراه كل زميل في الفريق.

استخدم مكونات السحب والإفلات لإنشاء صفحات تتناسب مع طريقة عمل كل شخص دون الحاجة إلى منطق الخلفية. يمكن لفريق التسويق عرض الحملات، بينما يركز فريق المالية على الميزانيات، كل ذلك من نفس القاعدة.

الميزة رقم 2: البوابات

عبر Airtable

تتيح لك بوابات Airtable التعاون مع العملاء أو الموردين أو الشركاء خارج مؤسستك دون منحهم حق الوصول الكامل. حيث يقومون بتسجيل الدخول من خلال صفحة آمنة ويتفاعلون فقط مع السجلات أو النماذج التي تخصصها لهم.

يمكنك منح أو إلغاء حق الوصول في أي وقت للحفاظ على أمان معلوماتك دون فقدان المرونة.

طابق تصميم البوابة مع جماليات علامتك التجارية باستخدام ألوان وشعارات وصور خلفية مخصصة لتقديم تجربة متقنة ومتسقة. (هذه إحدى الميزات الأكثر تقدمًا في Airtable، وهي متاحة فقط لخطط Business و Enterprise Scale. )

الميزة رقم 3: البيانات المتصلة

عبر Airtable

تتيح لك أدوات Connected Data نقل مجموعات البيانات الضخمة إلى Airtable ومزامنة التحديثات عبر الفرق على الفور باستخدام HyperDB. اسحب المعلومات من مصادر مثل Snowflake و Databricks، وقم بتوسيع نطاقها إلى عشرات الملايين من السجلات، ودعم قواعد البيانات المعقدة التي تتطلب مزامنة في الوقت الفعلي.

باستخدام هذه الميزة، يمكنك ربط قواعد البيانات والتطبيقات والأنظمة في جميع أنحاء شركتك — حيث ينعكس أي تغيير في كل مكان دون الحاجة إلى خطوات إضافية. عندما تتدفق البيانات إلى Airtable، يمكن لفريقك إنشاء تطبيقات تعتمد على السجلات المحدثة والوصول المشترك.

الميزة رقم 4: مساعد Airtable

عبر Airtable

Airtable Assistant يجيب على الأسئلة التجارية المعقدة استنادًا إلى البيانات الموجودة في الجداول المتصلة والسجلات المرتبطة. يمكنك الاستفسار عن الاتجاهات أو الملخصات أو ملاحظات العملاء والحصول على إجابات واضحة دون الحاجة إلى البحث في آلاف الصفوف.

تقوم بقراءة المستندات الطويلة وتسليط الضوء على القضايا الرئيسية واستخراج الرؤى ذات الصلة في تنسيقات منظمة يمكنك العمل عليها. استخدم الذكاء الاصطناعي لمراجعة العقود أو مسح التقارير أو استخراج بيانات الأداء عبر الفرق دون وضع قواعد أو شروط.

الميزة رقم 5: Airtable Cobuilder

عبر Airtable

باستخدام Airtable Cobuilder، يمكنك إنشاء تطبيقات مخصصة تربط بياناتك وتعرضها في تخطيطات واضحة وسهلة التصفح. اختر من بين طرق العرض مثل الشبكة أو المعرض أو التقويم لتخصيص طريقة تفاعل المستخدمين مع البيانات، واضبط الوصول بناءً على الأدوار للحفاظ على أمان وسلامة جميع البيانات.

هل تريد تعديل التصميم؟ ما عليك سوى سحب الحقول والمكونات والعناصر وإفلاتها لإجراء تعديلات بصرية سريعة. كما يسهل Cobuilder إنشاء تجارب مخصصة. لا يرى المستخدمون سوى البيانات التي يحتاجون إليها، مما يحافظ على واجهة مستخدم خالية من الفوضى ومركزة.

أسعار Airtable

مجاني إلى الأبد

فريق: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 54 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Baserow مقابل Airtable: مقارنة الميزات

Baserow و Airtable هما منصتان قويتان لا تتطلبان كتابة أكواد برمجية وتلبيان احتياجات المستخدمين المختلفة. الآن، دعنا نقارن Airtable و Baserow لنرى كيف تختلفان في الاستخدام الفعلي.

الميزة رقم 1: الواجهة وتجربة المستخدم

تحاكي Airtable طريقة استخدام جداول البيانات المألوفة، وتوفر تجربة جذابة بصريًا تجعل عملية التهيئة أسهل للفرق التي اعتادت على استخدام Excel أو Google Sheets. يمكنك التبديل بين طرق العرض ببضع نقرات فقط، وتضيف ميزات مثل سحب السجلات وإفلاتها وتسميتها بألوان مختلفة مزيدًا من الجاذبية البصرية.

من ناحية أخرى، يجعل Baserow الأمور أبسط وأكثر فائدة. قد لا تبدو واجهة المستخدم البسيطة مبهرجة، ولكنها تتجنب عوامل التشتيت وتركز على الوظائف الأساسية. تفتقر إلى اللمسة التفاعلية التي يقدمها Airtable، خاصة للمستخدمين الذين يتوقعون عناصر واجهة مستخدم ديناميكية.

🏆 الفائز: Airtable إذا كنت مستخدمًا عاديًا تقدر واجهة المستخدم الأنيقة والأتمتة المدمجة ومكتبة القوالب الشاملة، فإن Airtable هو خيارك الأفضل.

الميزة رقم 2: التخصيص والتحكم للمطورين

Baserow مفتوح المصدر بالكامل، مما يمنح المطورين حرية تعديل شفرة المصدر وإضافة المكونات الإضافية والاستضافة الذاتية. يمكنك تشغيله على خوادمك الخاصة وتعديل وظائف الخلفية والحفاظ على التحكم الكامل في بنية البيانات، كل ذلك دون الحاجة إلى خبرة تقنية عميقة للبدء.

في المقابل، يوفر Airtable واجهات برمجة تطبيقات وكتل برمجية للأتمتة، ولكنه يعمل في بيئة مغلقة. يمكن للمطورين إنشاء ملحقات وبرامج نصية مخصصة، ولكن فقط ضمن الحدود المحددة من Airtable. لن يكون لديك وصول إلى أنظمة الخلفية الأساسية أو التحكم في النشر.

🏆 الفائز: Baserow Baserow هو الخيار الأفضل للتصميمات المخصصة والاستضافة الذاتية وحرية الخلفية.

الميزة رقم 3: التعاون والأذونات

يتيح Airtable التحرير في الوقت الفعلي ومستويات أذونات مفصلة (محرر، معلق، عارض، إلخ) وميزات رائعة مثل @mentions وسلسلة التعليقات. تدعم المنصة أيضًا التحرير المشترك للجداول في الوقت الفعلي وتتيح لك إنشاء طرق عرض مخصصة، مثل لوحات Kanban والتقويمات والمعارض.

يتضمن Baserow أدوات تعاون ويدعم عدة مستخدمين، لكن خيارات الأذونات فيه محدودة، خاصة في الخطة المجانية.

ستحتاج إلى الإصدار المتميز للحصول على تحكم دقيق في الوصول، حيث يوفر الإصدار المجاني ميزات محدودة للفرق التي تحتاج إلى إعدادات أذونات متقدمة. وحتى مع ذلك، فإنه لا يضاهي تمامًا نضج Airtable في هذا المجال.

🏆 الفائز: Airtable تتميز Airtable هنا، خاصةً بالنسبة للفرق والاستخدامات المشتركة بين الأقسام.

الميزة رقم 4: خيارات العرض والتصور

يوفر لك Baserow طرقًا متعددة لعرض بياناتك حتى تتمكن من إدارة المهام في وقت واحد من وجهات نظر مختلفة. ينقسم نموذج العرض إلى قسمين رئيسيين: أحدهما يعرض جميع طرق العرض المحفوظة في الجدول المحدد، والآخر يسرد أنواع طرق العرض المتاحة.

تتعامل Baserow جيدًا مع البيانات الجدولية، ولكنها لا توفر بعد نفس المرونة في عرض البيانات مثل Airtable. قد يكون ذلك عيبًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تخطيطات ديناميكية للغاية وموجهة للمستخدم.

بدلاً من ذلك، يوفر Airtable مجموعة متنوعة من خيارات العرض التي تناسب مختلف سير العمل، بما في ذلك Kanban لمديري المشاريع، والتقويم للمسوقين، و Gantt لمديري المشاريع، والمعرض للمصممين، والجدول الزمني للعمليات.

🏆 الفائز: Airtable يظل Airtable الخيار الأفضل بفضل إمكانية تخصيص عرض البيانات بتنسيقات متعددة.

الميزة رقم 5: إمكانيات المصادر المفتوحة والاستضافة الذاتية

لا يدعم Airtable الاستضافة الذاتية. إنه نظام أساسي مغلق المصدر يعمل على السحابة فقط، لذا فأنت مرتبط ببنية البنية التحتية وسياسات معالجة البيانات الخاصة به.

Baserow هو برنامج مفتوح المصدر وقابل للاستضافة الذاتية ومصمم للفرق التي تهتم بالخصوصية. يمكنك تشغيله محليًا أو في سحابة خاصة، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في البنية التحتية والأداء والأمان.

🏆 الفائز: Baserow Baserow هو الفائز الواضح للفرق التي تعطي الأولوية للخصوصية أو الامتثال أو مرونة البنية التحتية.

Baserow مقابل Airtable على Reddit

نحن نحب التعليقات الصادقة من المستخدمين. ولا شيء يعبّر عن الصدق مثل Reddit.

استنادًا إلى موضوع Reddit r/Airtable، يبدو أن المستخدمين قد تبنوا الأداة على نطاق واسع، ولكن في الوقت نفسه، يشككون في نموذجها المغلق المصدر وأسعارها.

أشاد أحد المستخدمين بواجهة برمجة تطبيقات Airtable وسلط الضوء على قدراتها في التصفية:

تعد واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ Airtable رائعة ويمكنك إضافة معلمة filterByFormula التي تتيح لك إجراء بحث غير دقيق.

تعد واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ Airtable رائعة ويمكنك إضافة معلمة filterByFormula التي تتيح لك إجراء بحث غير دقيق.

ومع ذلك، لم يتفق مستخدم آخر مع هذا التقييم وأشار إلى أحد القيود:

لقد قرأت عن معلمة filterByFormula ولكنها تبدو أكثر تعقيدًا من اللازم لمجرد إجراء بحث غير دقيق. يبدو لي أنهم يسحبون جميع السجلات ويمررونها جميعًا عبر المعلمة للتصفية، وهو أمر غير فعال إلى حد ما. لنفترض أن لدي عمودين – العنوان والوصف – وأريد إجراء بحث غير دقيق في كلا العمودين مع تعيين قيمة وزن أعلى للعنوان. يبدو أن القيام بذلك عبر المعلمة ليس بالأمر السهل.

لقد قرأت عن معلمة filterByFormula ولكنها تبدو أكثر تعقيدًا من اللازم لمجرد إجراء بحث غير دقيق. يبدو لي أنهم يسحبون جميع السجلات ويمررونها جميعًا عبر المعلمة للتصفية، وهو أمر غير فعال إلى حد ما. لنفترض أن لدي عمودين – العنوان والوصف – وأريد إجراء بحث غير دقيق في كلا العمودين مع تعيين قيمة وزن أعلى للعنوان. يبدو أن القيام بذلك عبر المعلمة ليس بالأمر السهل.

من ناحية أخرى، يجذب Baserow الانتباه لكونه مفتوح المصدر، ولكن وضعه الأحدث نسبيًا يثير بعض المخاوف. شارك أحد مستخدمي Reddit تجربته الأولى:

Baserow (وغيرها المذكورة في العنوان) هي برامج مفتوحة المصدر. يبدو Baserow جديدًا حقًا. جربت تشغيل إصدار محلي وأعتقد أنه لا يتعامل مع تحميل الصور بشكل صحيح.

Baserow (وغيرها المذكورة في العنوان) هي برامج مفتوحة المصدر. يبدو Baserow جديدًا حقًا. جربت تشغيل إصدار محلي وأعتقد أنه لا يتعامل مع تحميل الصور بشكل صحيح.

يقدر مستخدمو Reddit نضج Airtable وتكاملها، ولكن Baserow تحظى بالتقدير لشفافيتها والتحكم المحلي، حتى لو كانت لا تزال بحاجة إلى بعض التحسينات.

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Baserow و Airtable

إذا كنت تبحث عن منصة توحد قواعد البيانات القوية وإدارة المهام والتعاون المتقدم، فقد تبدو الأدوات المذكورة أعلاه وكأنها قطع أحجية لا تتناسب تمامًا.

وهنا يأتي دور ClickUp باعتباره التطبيق الشامل للعمل!

تخيل ما يلي: أنت تدير إطلاق منتج عبر خمس أدوات مختلفة. المهام مبعثرة في Airtable، وتعليقات المستخدمين مدفونة في Google Docs، والجداول الزمنية موجودة في Notion، والتحديثات تتنقل بين Slack والبريد الإلكتروني. يغفل أحد المطورين تحديثًا مهمًا للمواصفات، ويعمل أحد المصممين على ملف قديم، وتقضي أنت ليلتك في تتبع التغييرات التي كان يجب مزامنتها.

يقضي ClickUp على هذا الفوضى من خلال دمج مهامك ووثائقك وسير عملك في مساحة عمل واحدة وموحدة. بدلاً من تجميع التطبيقات غير المتصلة، كل ما تحتاجه — من مواصفات المنتج والجداول الزمنية إلى حلقات التغذية الراجعة والتنفيذ — موجود في مكان واحد، ومتكامل تمامًا، ومصمم من أجل الوضوح.

ليس من المستغرب أن تتمكن الفرق التي تتحول إلى ClickUp من استبدال ثلاثة أدوات أو أكثر مع توفير ما لا يقل عن ثلاث ساعات كل أسبوع! 🦄

دعنا نرى ما الذي يجعل ClickUp أفضل أداة قاعدة بيانات وسير عمل بدون كود.

ميزة ClickUp رقم 1: عرض الجدول وحقول ClickUp المخصصة

أنشئ قواعد بيانات علائقية بدون برمجة باستخدام ClickUp Table View

لنفترض أنك مدير مشروع أو مؤسس شركة ناشئة تبحث عن مزيج فريد من المرونة وإمكانية إعداد التقارير والتخصيص. في هذه الحالة، ستنال ميزة ClickUp إعجابك بالتأكيد، خاصة أنها توفر ميزات مشابهة لكل من Airtable و Baserow في مساحة موحدة.

تتيح لك طريقة عرض الجدول في ClickUp تصور البيانات وإدارتها في طريقة عرض جدول سريعة الاستجابة، تشبه جداول البيانات وقواعد البيانات. وهي تتعامل مع بيانات المشاريع المعقدة دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. على عكس Airtable، التي تقصر بعض طرق العرض أو الميزات المتقدمة على الخطط الأعلى، توفر ClickUp طريقة العرض هذه مجانًا كجزء من مرونة مساحة العمل الأوسع نطاقًا.

يمكنك:

اعرض المهام والمالكين ومواعيد الاستحقاق والأولويات في مكان واحد وقم بتبديل الأعمدة أو فرز الإدخالات دون فقدان الوضوح

قم ببناء علاقات بين الجداول باستخدام حقول الارتباط، حتى يتمكن فريقك من الوصول إلى البيانات ذات الصلة على الفور. وفر الوقت عند الرجوع إلى مراجع أو العمل مع مجموعات بيانات كبيرة

يدعم Airtable أيضًا السجلات المرتبطة، ولكن ClickUp يدمجها بشكل أكثر إحكامًا في تتبع المشاريع. يمكنك الحصول على رؤية واضحة مع الحفاظ على تنظيم كل شيء، بينما قد يتطلب Baserow مزيدًا من الإعداد ويفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع الأصلية في ClickUp. 🦄

بعد ذلك، يمكنك إضافة حقول مخصصة غير محدودة في ClickUp إلى جميع مهامك ومشاريعك. تتبع أي شيء بدءًا من تقدم المشروع إلى الميزانيات وتقييمات رضا العملاء ونقاط السباق والمسؤولين عن المهام إلى معرّفات البريد الإلكتروني للعملاء وأرقام الاتصال. كل شيء مصمم خصيصًا ليناسب سير عملك.

قم بفرز مهام ClickUp وتصفيتها وإدارتها بدقة باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

استخدم حقول الأرقام أو النصوص أو القوائم المنسدلة أو الصيغ أو تحميل الملفات أو العملات حسب البيانات التي تحتاجها.

تتفوق هذه الميزة على أنواع الحقول المرنة في Airtable، ولكنها تتفوق على القوالب المعدة مسبقًا وسهولة الاستخدام في Baserow. لا تحتاج إلى تعديل عمليتك لتناسب تخطيطًا ثابتًا. 🦄

يمكنك تصفية البيانات وفرزها استنادًا إلى حقول محددة والعثور بسرعة على المعلومات الصحيحة دون التنقل بين الأدوات. وهذا يجعل ClickUp مرنة للفرق التقنية التي تستخدمها لتطوير التطبيقات الداخلية وتتبع المهام.

💡 نصيحة للمحترفين: هل تعلم أن ClickUp يوفر لك حقول مخصصة مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تعمل على أتمتة أعمالك الروتينية؟ تعرف على حقول الذكاء الاصطناعي! الحقول AI هي حقول مخصصة ذكية تولد المعلومات ديناميكيًا من محتوى مهامك — اعتبرها أدوات قوية لتلخيص المهام أو ترجمتها أو تصنيفها أو استخراج المشاعر منها دون الحاجة إلى الكتابة يدويًا اعتمادًا على نوع المجال، تحصل على إمكانيات مختلفة: نوع الحقل القدرات نص قصير اكتشاف المشاعر نص طويل ملخص، تحديث التقدم، الترجمة، الإجراءات المطلوبة، نص مخصص قائمة منسدلة التصنيف، القائمة المنسدلة المخصصة، تصنيف مقاسات القمصان

يمكنك مشاهدة هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن حقول AI:

يمكنك أيضًا التبديل بين أي من أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp. استخدم لوحات Kanban لتتبع التقدم بصريًا أو مخططات Gantt لجدولة الجداول الزمنية وإدارتها. تختلف هذه الميزة عن Baserow، التي توفر عددًا أقل من طرق العرض الأصلية، وكذلك Airtable، حيث تكون بعض طرق العرض محدودة حسب المستوى.

راقب تقدم المهام بالطريقة التي تفضلها باستخدام طرق عرض ClickUp المختلفة

قالب جدول بيانات ClickUp

مع ClickUp، يمكنك الوصول إلى قوالب جاهزة على غرار جداول البيانات تساعدك على البدء فورًا.

باستخدام قالب جدول بيانات ClickUp، يمكنك تتبع الموردين أو العملاء أو طلبات الميزات. يخزن كل صف معلومات منظمة مثل الاسم والفئة وتفاصيل الاتصال والحالة، ويمكنك تصفية تلك القائمة حسب الحقل لإظهار الإدخالات المهمة فقط، مثل العملاء ذوي الإيرادات المرتفعة أو العملاء المحتملين النشطين.

احصل على قالب مجاني اجعل إنشاء قاعدة البيانات وإدارتها أمرًا بسيطًا باستخدام قالب جدول بيانات ClickUp

كما يتيح لك تضمين نماذج إدخال تملأ الصفوف تلقائيًا بالإدخالات الجديدة. وهذا يقلل من إدخال البيانات ويحافظ على تنظيم مسار العمل بأقل جهد.

ميزة ClickUp رقم 2: إدارة المهام المتقدمة

بسّط توزيع المهام وعزز التعاون مع ClickUp Tasks

لا داعي لأن تشعر بالارتباك عند إدارة عدة مشاريع. تساعدك ClickUp Tasks على تقسيم العمل بسهولة والحفاظ على تنظيمك.

على عكس Airtable، التي توفر قوالب أساسية لتتبع المهام، تمنحك ClickUp تحكمًا أعمق من خلال التسلسل الهرمي للمهام وإعدادات الأولويات ومواعيد الاستحقاق وتوزيع المهام بسهولة على أعضاء الفريق — كل ذلك ببضع نقرات فقط.

يساعدك ClickUp أيضًا على البقاء على المسار الصحيح من خلال ميزات مثل Milestones، التي تسلط الضوء على الإنجازات الرئيسية والمواعيد النهائية، والمطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تساعد في تحديد الجداول الزمنية أو إنشاء مخططات Gantt.

علاوة على ذلك، تضمن "تبعيات المهام" في ClickUp أن كل شيء يسير بالترتيب الصحيح، مع ضبط الجداول الزمنية تلقائيًا وإرسال التنبيهات عند الحاجة لمنع حدوث الاختناقات.

ClickUp أداة لا غنى عنها للفرق التي تعمل عبر الأقسام أو المواقع. تتيح لك أتمتة المهام وترتيبها حسب الأولوية وتخصيصها مع توفير رؤية في الوقت الفعلي لقدرة الفريق. كما تساعد في توزيع العمل بناءً على المهارات والتوافر، وهو ما يتطلب إعدادًا إضافيًا في Airtable ولا يدعمه Baserow بشكل كامل.

💡 نصيحة احترافية: أتمتة سير المهام باستخدام وكلاء ClickUp المخصصين الذين يعملون بشكل مستقل عند تغيير الأولويات أو المواعيد النهائية. استخدم الذكاء الاصطناعي لتعيين الجداول الزمنية أو التعليق عليها أو تحديثها تلقائيًا دون أي متابعة يدوية. أتمتة تدفق المهام باستخدام وكلاء ClickUp Custom Autopilot المدعومين بالذكاء الاصطناعي

ميزة ClickUp رقم 3: أتمتة ClickUp

بسّط سير العمل في أي مساحة أو مجلد أو قائمة داخل مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Automations

قد تستهلك التحديثات اليدوية وقتك وتشتت تركيزك. مع ClickUp Automations، تتولى جميع الإجراءات الروتينية الخاصة بك بنفسها.

أتمتة المهام المتكررة وتحديثات الحالة والإشعارات دون أي نقرات إضافية. على سبيل المثال، بعد تعيين قواعد بسيطة من نوع "إذا-فإن"، سيقوم ClickUp بتحديث حالة المهمة عند اكتمال مهمة فرعية أو إخطار الشخص المناسب عند تغيير تاريخ الاستحقاق.

على الرغم من أن Airtable توفر الأتمتة، إلا أن العديد من المشغلات والإجراءات الرئيسية مقفلة في المستويات المميزة. تعتمد Baserow على تكاملات مثل n8n أو Zapier للأتمتة، ولكن الإعداد يميل إلى أن يكون يدويًا ومجزأً. 🦄

في المقابل، يركز ClickUp كل شيء في مكان واحد، مما يسهل إدارة عمليات الأتمتة دون الحاجة إلى برمجة معقدة.

أنشئ عمليات أتمتة باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية مع ClickUp Brain

يمكنك حتى استخدام أداة AI Automation Builder من ClickUp لأتمتة سير العمل في مساحة العمل بأكملها، مع توفر دعم ذي أولوية للفرق في المستويات الأعلى التي تحتاج إلى مساعدة سريعة ومخصصة. ما عليك سوى وصف ما تريده بلغة إنجليزية بسيطة، وستقوم الأداة بتكوين الأتمتة نيابة عنك. تتم مزامنة التحديثات عبر المساحات والمجلدات والقوائم في الوقت الفعلي، بحيث يظل فريقك منسقًا، حتى خارج ساعات العمل.

📮 ClickUp Insight: 32% من الموظفين يعملون أحيانًا بعد ساعات العمل المحددة، بينما يعمل 24% ساعات إضافية في معظم الأيام. ما المشكلة؟ بدون حدود، يصبح العمل الإضافي هو القاعدة وليس الاستثناء. في بعض الأحيان، تحتاج إلى القليل من المساعدة في وضع تلك الحدود. اطلب من ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في المنصة، التدخل وإنشاء جدول زمني محسّن لك. تم تصميمه مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك، ويُظهر المهام العاجلة والمهام غير العاجلة! 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations —مما أدى إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

ميزة ClickUp رقم 4: التعاون في الوقت الفعلي مع ClickUp Chat و ClickUp Docs

تواصل بسهولة وقم بإدارة المهام في مكان واحد دون فقدان السياق باستخدام Clickup Chat

يعمل التعاون بشكل أفضل عندما يحدث في الوقت الفعلي. مع ClickUp، يمكن لفريقك تبادل الأفكار والتخطيط واتخاذ الإجراءات في مكان واحد، دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات أو فقدان المعلومات في سلاسل محادثات متفرقة.

بينما تعتمد Airtable و Baserow على تطبيقات طرف ثالث مثل Slack للتواصل، فإن ClickUp تنقل المحادثات مباشرة إلى مساحة العمل الخاصة بك. 🦄

باستخدام ClickUp Chat، يمكنك بدء محادثة في السياق، وربطها بمهمة، وتضمين المستندات ذات الصلة، و@mention زملاء الفريق لإشراكهم على الفور. يمكن تعيين التعليقات وإرفاق الملفات وتنسيق الرسائل باستخدام النص المنسق وأوامر الشرطة المائلة.

تجعل ميزة الدردشة من ClickUp نظامًا شاملاً لإدارة المهام. فهي تحول أي تعليق إلى مهمة دون مغادرة المحادثة، مما يضمن استمرار اتخاذ القرارات وقابلية تنفيذ الوثائق.

تأخذ ClickUp Docs هذا التعاون خطوة إلى الأمام وتوفر مساحة تخزين غير محدودة لدعم احتياجات المستندات المتزايدة. توفر المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للفرق مساحة نظيفة في الوقت الفعلي لتحرير المعلومات وتنظيمها بشكل مشترك.

صقل الأفكار وتلخيص المحتوى وتنظيم التفاصيل باستخدام ClickUp Docs المدعوم بالذكاء الاصطناعي

سواء كنت تكتب موجزات المشاريع أو إجراءات التشغيل القياسية أو تبادل الأفكار، يدعم Docs الصفحات المتداخلة، بحيث يظل كل شيء منظمًا وسهل التصفح.

يمكنك وضع علامات على زملائك في الفريق باستخدام التعليقات المخصصة، وتحويل الملاحظات إلى مهام، والتحكم في حقوق العرض أو التحرير، كل ذلك من خلال نفس المنصة. على عكس Airtable، حيث ترتبط التعليقات بالسجلات الفردية فقط، أو Baserow، التي تفتقر تمامًا إلى التعاون المباشر، يوفر ClickUp تجربة سلسة حقًا.

إليك ما تقوله دايانا ميليفا، مديرة الحسابات في Pontica Solutions، عن تجربتها في استخدام ClickUp:

كنت أبحث عن منصة لإدارة المشاريع ووجدت الأفضل. شعرت على الفور أن ClickUp يمكن أن يحل جميع مشاكلنا ويقدم حلولًا جاهزة للاستخدام تفيدنا بطرق لم أكن أتخيلها من قبل.

كنت أبحث عن منصة لإدارة المشاريع ووجدت الأفضل. شعرت على الفور أن ClickUp يمكن أن يحل جميع مشاكلنا ويقدم حلولًا جاهزة للاستخدام تفيدنا بطرق لم أكن أتخيلها من قبل.

اختر ClickUp للحصول على تحكم كامل وتعاون ووضوح

إذن، ما هو الحكم النهائي؟

تقدم Airtable وظائف قوية، ولكنها مخصصة في المقام الأول لعمليات سير العمل المعقدة والواسعة النطاق. تمنحك Baserow، بفضل إطارها مفتوح المصدر وقدرتها على الاستضافة الذاتية، مزيدًا من التحكم في بياناتك، ولكنها تقصر في مجالات مثل العروض القابلة للتخصيص والقوالب والمرونة.

يستبدل ClickUp العديد من الأدوات المجزأة بمساحة عمل واحدة قوية.

بينما يركز Baserow و Airtable على قواعد البيانات، يغوص ClickUp في عمق التعاون الجماعي والتنفيذ. بالإضافة إلى طرق العرض القياسية، يوفر ClickUp طرق عرض Mind Map و Workload و Dashboard لمساعدتك على التحليل والتصرف بسرعة. يمكنك مشاركة مواقع الويكي والمستندات وقواعد المعرفة في الوقت الفعلي، مباشرة من داخل مساحة العمل الخاصة بك.

سواء كنت تدير مشاريع أو تتعقب البيانات أو تؤتمت سير العمل أو تتعاون مع فريقك، فإن ClickUp يجمع كل ذلك معًا، مع مرونة وعمق لا يمكن أن يضاهيهما Airtable و Baserow.

