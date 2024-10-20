أفضل 10 برامج لإدارة الموارد &؛ أدوات 2025

إذا كنت مدير مشروع فأنت تعلم أن صندوق أدواتك غير مكتمل بدون حل مناسب لإدارة الموارد.

تتبع المشروع - بما في ذلك جميع التكاليف، وتسوية الموارد، و تخطيط السعة التي تأتي معها - تساعدك على إنجاز المزيد من العمل في وقت أقل.

إنجاز المهام في الوقت المحدد. ⏰

يتم إنجاز المشاريع في حدود الميزانية. 💸

يحتفل الجميع بمجرد الوصول إلى خط النهاية. 🏆

ولكن هذا لا يحدث إلا بوجود أدوات إدارة الموارد الصحيحة في المزيج. إنها واحدة من أفضل الطرق لتبسيط تخصيص الموارد العملية وإبراز الإمكانات الحقيقية لفريقك!

لذا، إذا كنت قد وصلت إلى هنا فذلك لأنك تبحث عن أفضل أداة لإدارة الموارد لتلبية احتياجات فريقك، وهنا يأتي دور هذا الدليل. فيما يلي، نتناول فيما يلي أفضل أدوات إدارة الموارد، ونسلط الضوء على ميزاتها، وما تقوله مواقع المراجعة الخارجية عن كل خيار.

ما هي برامج إدارة الموارد؟

تُستخدم برمجيات إدارة الموارد لتحسين استخدام الموارد المتاحة للمشروع والإشراف عليها وقياسها - سواء كان ذلك من خلال الموظفين أو الأدوات أو الميزانيات أو الوقت. يزود هذا النوع من المنصات مديري المشاريع بالمعلومات اللازمة لتحديد الموارد واستخدامها وتخصيصها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة لتجنب الاختناقات أو عدم الالتزام بالمواعيد النهائية.

وهذا يسمح للفرق بالاعتماد على أفضل نتائج المشروع في أقل وقت ممكن. بعبارة أخرى، أدوات إدارة الموارد موجودة لزيادة الكفاءة ورفع مستوى إنتاجية الفريق من البداية إلى النهاية.

أفضل 10 برامج لإدارة الموارد

ما هي أفضل الأدوات التي يمكنك استخدامها لإدارة مواردك المتاحة؟ لحسن حظك، هناك الكثير من الخيارات الرائعة التي يجب أن تعرفها.

لذا، استرخِ واسترخِ لأننا نقدم لك أفضل برامج إدارة الموارد على الإطلاق التي يمكنك استخدامها في أي مشروع تقريبًا.

1. انقر فوق

توفر طريقة عرض المخطط الزمني في ClickUp نظرة شاملة لمواردك ومهامك

إذا كنت تبحث عن أفضل برامج إدارة الموارد القابلة للتخصيص بشكل كبير، فلا تبحث عن برنامج ClickUp. إنه الإضافة المثالية لترسانة أي مدير مشروع بسبب قدرته على القيام بالكثير.

فسواء كنت تدير الموارد، أو تبلور الأجزاء الأولية للمشروع، أو تريد إبقاء فريقك بأكمله على نفس الصفحة مع المستندات والمهام المعينة، فإن ClickUp مصمم ليكون مرناً بما يكفي للقيام بذلك. 📝

على سبيل المثال، من خلال طرق العرض المستندة إلى الأدوار، يمكّنك ClickUp من تخصيص مهام تخطيط الموارد والمشاريع من خلال تعيين المهام لأعضاء الفريق المناسبين. ومن خلال أدوات إعداد التقارير والتحليلات الخاصة به، يمكنك بسهولة تتبع التقدم المحرز وإعادة تعيين الموارد أثناء التنقل ومتابعة الاستخدام الكلي.

أي تخطيط موارد أصلي لا يسير بشكل صحيح؟ لا تفوّت ذلك أبدًا مع الكثير من الأتمتة القائمة على القواعد القابلة للتخصيص والقدرة على إنشاء لوحات معلومات مخصصة كاملة مع المخططات وعروض التقويم في جدولة الموارد الجدول الزمني 📈

الميزات

لوحات معلومات مخصصة: تحليل أداء الموارد باستخدام لوحات معلومات مصممة خصيصًا

تحليل أداء الموارد باستخدام لوحات معلومات مصممة خصيصًا إعداد التقارير: إنشاء تقارير لتحديد كفاءة الموارد, قيود الموارد, والمزيد

إنشاء تقارير لتحديد كفاءة الموارد, قيود الموارد, والمزيد الجداول الزمنية والجداول الزمنية: تصور جدولة الموارد ومهامك في الوقت الفعلي باستخدام الجداول الزمنية التفاعلية و تقويمات الموارد /href/ /المدونة؟ ص=46663 تخطيط الموارد /%/href/ : تحديد استخدام الموارد بسرعة باستخدام جدولة العمل البديهية وأدوات تخطيط السعة، بما في ذلكقوالب معدة مسبقًا أتمتة قابلة للتخصيص: أتمتة تعيينات الموارد وتحديثات حالة المشروع لتوفير الوقت

تصور جدولة الموارد ومهامك في الوقت الفعلي باستخدام الجداول الزمنية التفاعلية و تقويمات الموارد

الايجابيات

مصمم لتعاون الفريق: مشاركة المستندات واستخدامها سبورة ClickUp's Whiteboard مع فريقك في الوقت الفعلي لبلورة الأفكار أو زيادة كفاءة إدارة مشروعك

مشاركة المستندات واستخدامها سبورة ClickUp's Whiteboard مع فريقك في الوقت الفعلي لبلورة الأفكار أو زيادة كفاءة إدارة مشروعك سهل الاستخدام: يتميز ClickUp بواجهة سهلة الاستخدام والتنقل مقارنة ببرامج إدارة الموارد الأخرى في هذه القائمة

يتميز ClickUp بواجهة سهلة الاستخدام والتنقل مقارنة ببرامج إدارة الموارد الأخرى في هذه القائمة قابلة للتخصيص بشكل كبير: يوفر ClickUp خيارات تخصيص قوية، مما يسمح لمديري المشاريع بإنشاء تجربة فريدة من نوعها وجعل الأداة تعمل لتلبية احتياجات كل مشروع وعملية تخطيط الموارد الخاصة بهم

السلبيات

لا توجد أدوات متطورة لإعداد الميزانية: أدوات ClickUp لإعداد الميزانية ليست متعمقة مثل بعض أدوات تخطيط الموارد المالية

أدوات ClickUp لإعداد الميزانية ليست متعمقة مثل بعض أدوات تخطيط الموارد المالية محدودية تتبع الوقت الأصلي: يقول بعض العملاء إن تتبع الوقت الأصلي اليدوي في ClickUp قد يكون من الصعب مواكبة ذلك

التسعير

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5,400 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 5,400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

استخدم قالب تخصيص الموارد الخاص بـ ClickUp لتتبع المواد والقوى العاملة وما شابه ذلك لكل مشروع

تتبع الموارد بشكل أسرع باستخدام قالب مُعد مسبقًا هل تريد المزيد من المساعدة في التحكم في مواردك باستخدام ClickUp؟ استخدم نموذجنا المذهل قالب تخصيص الموارد للحصول على أفضل طريقة لتتبع وإدارة وعرض الموارد المتاحة لديك على ClickUp!

2. الاثنين

عبر الاثنينMonday.com هو حل قوي لإدارة الموارد مصمم لمساعدة مديري المشاريع على إدارة العمل بسرعة إلى جانب ميزات جدولة الموارد لرؤية الصورة الكبيرة.

من خلال أدوات السحب والإفلات البديهية، يمكن لمديري المشاريع تعيين المهام بسهولة، وتحديد أولويات الجداول الزمنية، وتتبع أي موارد يتم تعيينها عبر العديد من المشاريع التي يديرونها.

صُممت أداة إدارة الموارد هذه بمرونة أقل من بعض أفضل خيارات برامج إدارة الموارد الأخرى في هذه القائمة، على الرغم من أنها تقدم كل ميزات إدارة المشاريع الرئيسية التي تتوقعها. مقارنة الاثنين.كوم بـ ClickUp !

أفضل الميزات

واجهة السحب والإفلات: يمكنك سحب المهام والموارد وإفلاتها بسهولة لإدارة المشروع بكفاءة أكبر

يمكنك سحب المهام والموارد وإفلاتها بسهولة لإدارة المشروع بكفاءة أكبر لوحات معلومات مرئية للغاية: لا يخشى الاثنين من إنشاء طرق عرض لإدارة المشروع لتتبع المهام وتخصيص الموارد ورؤى المشروع مع الكثير من الألوان

لا يخشى الاثنين من إنشاء طرق عرض لإدارة المشروع لتتبع المهام وتخصيص الموارد ورؤى المشروع مع الكثير من الألوان تتبع الوقت: مراقبة الوقت و استخدام الموارد من خلال أجهزة توقيت وقياسات مدمجة لتخطيط الموارد بكفاءة

مراقبة الوقت و استخدام الموارد من خلال أجهزة توقيت وقياسات مدمجة لتخطيط الموارد بكفاءة العديد من طرق عرض المشروع: تسهّل طرق عرض الجدول الزمني وكانبان والتقويم والمزيد من طرق العرض تبديل السياق وتتبع تقدم المشروع لجدولة الموارد

المحترفين

عمليات التكامل: الاثنين لائق في توفير عمليات تكامل مع طرف ثالث لسير عمل خالٍ من المتاعب مع أدوات إضافية

الاثنين لائق في توفير عمليات تكامل مع طرف ثالث لسير عمل خالٍ من المتاعب مع أدوات إضافية إشعارات البريد الإلكتروني المدمجة: تبقى الفرق على نفس الصفحة مع إشعارات البريد الإلكتروني التلقائية داخل أداة إدارة المشروع

السلبيات

رؤية تقدم أعضاء فريقك: لا يحب بعض أعضاء الفريق أن ترى تقدم كل عضو في الفريق في المهام التي تم تكليفه بها - وهو أمر رائع لأغراض استخدام الموارد من قبل المديرين ولكنه ليس مثاليًا لإدارة الموارد العامة لأعضاء الفريق

لا يحب بعض أعضاء الفريق أن ترى تقدم كل عضو في الفريق في المهام التي تم تكليفه بها - وهو أمر رائع لأغراض استخدام الموارد من قبل المديرين ولكنه ليس مثاليًا لإدارة الموارد العامة لأعضاء الفريق ليس قابلاً للتخصيص مثل البدائل الأخرى: بينما يوفر الاثنين إطار عمل كامل لإدارة جميع أنواع المشاريع، إلا أن بعض المستخدمين يتمنون لو كان أداة أكثر مرونة لإدارة المشاريع

الأسعار

فرد : مجاني للأبد

: مجاني للأبد أساسي : 8 دولارات للمقعد الواحد شهرياً

: 8 دولارات للمقعد الواحد شهرياً معيار : 10 دولارات للمقعد شهرياً

: 10 دولارات للمقعد شهرياً محترف : 16 دولاراً للمقعد شهرياً

: 16 دولاراً للمقعد شهرياً المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

تحقق من هذه بدائل موقع Monday.com !

3. الفسيفساء

إذا كان علينا تلخيص فسيفساء كأداة لإدارة الموارد، تتبادر إلى الذهن كلمات بديهية وشاملة. هذا المورد أداة التخطيط توفر للمستخدمين القدرة على إدارة مواردهم والوصول إلى التحليلات واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

تقدم Mosaic الكثير من الأدوات لجدولة الموارد، مما يمكّن فرق المشروع من تعيين المهام وتتبع مدى توفرها وإدارة توافر الموارد. تستخدم Mosaic مزيجًا من الميزات - بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي - لضمان مواءمة فريقك ومركزيته في تخطيط المشروع.

والأفضل من ذلك كله، أن أداة إدارة الموارد هذه مبنية على فكرة أن عبء العمل على الجميع مرئي حتى يظل أعضاء الفريق مشاركين ويحققون المعالم الرئيسية في الموعد المحدد. ⌛

أفضل الميزات

التعاون في المشروع: تتيح أداة إدارة الموارد للفرق التعاون في المشاريع في الوقت الفعلي، مما يتيح التواصل السلس والسلس لتخطيط الموارد بشكل أفضل

تتيح أداة إدارة الموارد للفرق التعاون في المشاريع في الوقت الفعلي، مما يتيح التواصل السلس والسلس لتخطيط الموارد بشكل أفضل تحليلات الموارد والمشاريع: توفر موزاييك تحليلات لمساعدة المستخدمين على اكتساب رؤى حول الأداء واستخدام الموارد وتقدم المشروع.

الإشعارات: ترسل المنصة إشعارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لضمان بقاء المستخدمين على اطلاع دائم بمعلومات المشروع.

الإيجابيات

فريق دعم رائع: فريق دعم موزاييك سريع في الإجابة عن أي من أسئلة الدعم الخاصة بك حول إدارة المهام أو إدارة الموارد أو عوائق إدارة المشاريع

فريق دعم موزاييك سريع في الإجابة عن أي من أسئلة الدعم الخاصة بك حول إدارة المهام أو إدارة الموارد أو عوائق إدارة المشاريع يساعد على تقليل المهام الإدارية: إلى جانب ميزات الأتمتة، يساعد موزاييك فرق العمل على أتمتة المهام المتكررة، مما يقلل من الوقت المستغرق في المهام اليدوية لإدارة المشاريع

إلى جانب ميزات الأتمتة، يساعد موزاييك فرق العمل على أتمتة المهام المتكررة، مما يقلل من الوقت المستغرق في المهام اليدوية لإدارة المشاريع إبعاد الإرهاق: تصور قدرة فريقك حتى لا تفرط في تحميل أي عضو من أعضاء فريقك فوق طاقته وتجنب الإرهاق من خلال تخصيص الموارد بشكل مدروس

السلبيات

مواطن الخلل في النظام الأساسي: أبلغ بعض المستخدمين عن اختفاء المهام بعد الانتهاء منها

أبلغ بعض المستخدمين عن اختفاء المهام بعد الانتهاء منها عدم اتساق وظائف التصدير: في بعض الأحيان يتغير تنسيق المستند ويكون غير منظم عند تصدير ملفات CSV

التسعير

خطة الفريق : 9.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

: 9.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا خطة الأعمال : 14.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

: 14.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا خطة المؤسسات: اتصل بالفريق

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

4. رن

عبر رن Runn.io هو خيار برمجي قوي لإدارة الموارد يوفر للمستخدمين مجموعة شاملة من الميزات لمساعدتهم على تخطيط المشاريع وإدارتها وتتبعها بفعالية. باستخدامه، يمكن للمستخدمين زيادة استخدام الموارد إلى أقصى حد، وتحسين عملية صنع القرار، وتسريع تنفيذ المشروع مع تخطيط أفضل للموارد 🏎️

تتيح واجهته التفاعلية وتقاريره المعدة مسبقًا للمستخدمين الحصول على رؤى حول تقدم إدارة المشروع بسرعة وسهولة. تتمتع أداة تخطيط الموارد هذه بقدرات تحليلية قوية وتساعد المستخدمين أيضًا على تحديد الاتجاهات وتحديد مجالات التحسين.

بالإضافة إلى ذلك، تتكامل Runn مع الكثير من أدوات تخطيط الموارد الشائعة أدوات إدارة المشاريع لضمان التعاون السلس بين الفرق للحصول على أفضل تجربة لإدارة الموارد.

أفضل الميزات

لوحات المعلومات الآلية: تصور البيانات بشكل أفضل تتبع المشروع وإدارة الموارد إمكانيات إعداد تقارير الخدمة الذاتية: يمكن لأعضاء الفريق إنشاء تقارير مخصصة لإدارة المشاريع في وقت قصير

تصور البيانات بشكل أفضل تتبع المشروع وإدارة الموارد مصمم لتحقيق أقصى استفادة ممكنة: تعظيم تخصيص الموارد من خلال تحديد اتجاهات الاستخدام والاختناقات

الايجابيات

أدوات التنبؤ: التخطيط المستقبلي للمشاريع المستقبلية باستخدام أدوات التنبؤ لصياغة سيناريوهات المشاريع وتقدير الميزانيات

التخطيط المستقبلي للمشاريع المستقبلية باستخدام أدوات التنبؤ لصياغة سيناريوهات المشاريع وتقدير الميزانيات الأفضل للفرق القائمة على الخدمات: تكنولوجيا المعلومات والهندسة المعمارية والاستشارات والوكالات هي أنواع الفرق التي ستحقق أقصى استفادة من Runn لتلبية احتياجات إدارة الموارد

السلبيات

لا يوجد تطبيق للهواتف المحمولة: لا يمكّن تطبيق Runn الفرق من إدارة الموارد بسهولة أثناء التنقل

لا يمكّن تطبيق Runn الفرق من إدارة الموارد بسهولة أثناء التنقل لا توجد أداة تعاون مدمجة

التكلفة: قد تكون أداة تخطيط المشروع مكلفة للفرق الأصغر حجماً اعتماداً على الميزات المحددة التي يبحثون عنها

قد تكون أداة تخطيط المشروع مكلفة للفرق الأصغر حجماً اعتماداً على الميزات المحددة التي يبحثون عنها الميزات الإضافية قد تكون معقدة للغاية وغنية بالميزات بالنسبة للأساسيين احتياجات إدارة الموارد التسعير

مجاناً : 0 دولار للشخص الواحد لما يصل إلى خمسة أشخاص

: 0 دولار للشخص الواحد لما يصل إلى خمسة أشخاص محترف: 10 دولارات للشخص الواحد شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (1+ تقييمات)

4.5/5 (1+ تقييمات) Capterra: 4.8/5 (25 تقييم)

5. الخلية

عبر Hive

إذا كان الحجز الزائد مشكلة مستمرة أثناء تخصيص الموارد بين المشاريع, الخلية يوفر أدوات مصممة لمنع حدوث ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على أدوار مخصصة، لذا فأنت لا تتحكم فقط في تخصيص الموارد الخاصة بك ولكنك تتحكم في من سيتحكم في إدارة عبء العمل الوظائف.

تقدم واجهة المستخدم الخاصة بإدارة الموارد وتخطيط المشروع طريقة بسيطة وفعالة في نفس الوقت لتصور تخصيص الموارد وفقًا لمرحلة المشروع وأدوار الفريق والمعالم الرئيسية. وهي تتيح للمستخدمين إجراء تقييم سريع للمخصصات وجدولة الموارد والقدرة الإجمالية والتقدم المحرز.

وعلى غرار أدوات إدارة الموارد الأخرى، يوفر Hive الميزات التي تتوقعها، بدءًا من إدارة الإجازات إلى الإشعارات التلقائية لتحسين تخطيط المشروع. إذا كنت من المهتمين بالبساطة والوضوح كمدير مشروع، ففكر في Hive كخيار لإدارة الموارد وتخطيط الموارد.

أفضل الميزات

تتبع الوقت: تتبع الوقت يدويًا وإضافة الوقت وتسجيل الاجتماعات كجزء من عملية تتبع الوقت حتى يتم تخطيط الموارد في الوقت الفعلي

تتبع الوقت يدويًا وإضافة الوقت وتسجيل الاجتماعات كجزء من عملية تتبع الوقت حتى يتم تخطيط الموارد في الوقت الفعلي التعاون والمراسلة: إرسال الرسائل والتعاون مع أعضاء الفريق مباشرةً على لوحة التحكم الخاصة به دون الحاجة إلى الانتقال من أداة إدارة الموارد الخاصة بك ذهابًا وإيابًا

إرسال الرسائل والتعاون مع أعضاء الفريق مباشرةً على لوحة التحكم الخاصة به دون الحاجة إلى الانتقال من أداة إدارة الموارد الخاصة بك ذهابًا وإيابًا خلايا للتكبير: يتكامل Hive مع Zoom لتمكينك من تدوين الملاحظات أثناء التنقل وتتبع المهام للحصول على قدرات أفضل لإدارة المهام

الايجابيات

منتدى Hive: يمكنك تقديم ملاحظات حول الميزات بسهولة داخل منتدى Hive والتعرف على نصائح مفيدة لإدارة الموارد

يمكنك تقديم ملاحظات حول الميزات بسهولة داخل منتدى Hive والتعرف على نصائح مفيدة لإدارة الموارد مهام سير عمل قابلة للتخصيص: إن Hive مرن للغاية من حيث السماح لك بإنشاء مهام سير عمل تناسب عملية إدارة الموارد الحالية لديك

إن Hive مرن للغاية من حيث السماح لك بإنشاء مهام سير عمل تناسب عملية إدارة الموارد الحالية لديك أداة ثنائية في واحد: يستخدم مديرو المشاريع Hive لكل من الإدارة العامة للمشروع وتخصيص الموارد

السلبيات

أداة مراسلة معطلة: أبلغ بعض المستخدمين عن وجود خلل في لوحة تحكم الرسائل حيث يصعب العثور على الرسائل القديمة

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود خلل في لوحة تحكم الرسائل حيث يصعب العثور على الرسائل القديمة تطبيق جوال بسيط: مقارنةً بتطبيقات الجوال الأخرى لإدارة الموارد، يقدم تطبيق Hive وظائف أساسية جدًا لأغراض إدارة المشاريع

مقارنةً بتطبيقات الجوال الأخرى لإدارة الموارد، يقدم تطبيق Hive وظائف أساسية جدًا لأغراض إدارة المشاريع افتقاد عمليات التكامل الأصلية الرئيسية: لا يسهل تطبيق Hive التكامل مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى وإدارة علاقات العملاء في سير عملك مثل HubSpot

الأسعار

منفردة : مجاني إلى الأبد

: مجاني إلى الأبد الفرق : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل بالفريق

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

6. إدارة الموارد بواسطة Smartsheet

عبر ورقة ذكية ما الذي يحدد إدارة الموارد من خلال ورقة ذكية بصرف النظر عن ميزات مثل أدوات التنبؤ بالمشروع. فمن خلال أدوات تخطيط الموارد، لن تكون قادرًا على التخطيط لاحتياجاتك الحالية من الموارد فحسب، بل يمكنك أيضًا التنبؤ بعدد الموارد التي ستحتاجها في الميزانية للمشاريع المستقبلية.

تمنحك إدارة الموارد من Smartsheet نظرة عامة شاملة على كل مورد في المشروع، بما في ذلك مدى توافرها وأعباء العمل الخاصة بها، بحيث يمكنك إدارة جميع المشاريع التي تأتيك بسلاسة دون أن تتخلف عن الركب.

وبفضل الإشعارات والتحديثات التلقائية، ستبقى دائمًا على اطلاع دائم مع برنامج إدارة الموارد هذا حتى تظل منسقًا وفي الموعد المحدد.

أفضل الميزات

رؤية كاملة لأعباء العمل: يسمح لأصحاب المصلحة بالحصول على طرق عرض إدارة أعباء العمل وميزات إدارة المشاريع مثل التقارير المرحلية

يسمح لأصحاب المصلحة بالحصول على طرق عرض إدارة أعباء العمل وميزات إدارة المشاريع مثل التقارير المرحلية الإشعارات والتحديثات الآلية: يبقي مديري تخطيط الموارد على علم بأي تغييرات تطرأ على المشروع لتلبية احتياجات جدولة الموارد في الحال

يبقي مديري تخطيط الموارد على علم بأي تغييرات تطرأ على المشروع لتلبية احتياجات جدولة الموارد في الحال أدوات التنبؤ والتحليل: تساعد مديري المشاريع في تخطيط الموارد على المضي قدماً وتحسين استخدام الموارد

تساعد مديري المشاريع في تخطيط الموارد على المضي قدماً وتحسين استخدام الموارد التمثيل المرئي للموارد المتاحة: يساعد برنامج إدارة الموارد على تقييم توافر الموارد بسرعة وإدارة السعة

الإيجابيات

القوالب والأوراق القابلة للتكيف: لا تبدأ من الصفر مع قوالب Smartsheet المرنة بما يكفي لتخصيصها حسب احتياجات مشروعك

لا تبدأ من الصفر مع قوالب Smartsheet المرنة بما يكفي لتخصيصها حسب احتياجات مشروعك تصفية متقدمة: لا تفقد أي مهام أو ملاحظات مع خيارات التصفية المتقدمة لإدارة الموارد على النحو الأمثل

السلبيات

لا يوجد تطبيق لسطح المكتب: لن تتمكن من تنزيل تطبيق لسطح المكتب باستخدام إدارة الموارد من Smartsheet

لن تتمكن من تنزيل تطبيق لسطح المكتب باستخدام إدارة الموارد من Smartsheet يعمل بشكل مشابه لبرنامج Excel: إذا كنت تبحث عن أداة لإدارة الموارد تتجاوز ما تقوم به ورقة Excel مع الصفوف والأعمدة، فقد ترغب في البحث عن بدائل

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إيجابي : 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً الشركات : 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل بالفريق

التقييمات والمراجعات

G2: 4.0/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 60 تقييم)

تحقق من هذه بدائل ورقة البيانات !

7. مخطط المحور

عبر مخطط المحور

إذا جمعت بين برنامج جدولة والكثير من جداول المواعيد، والكثير من جداول الوقت وميزات إعداد التقارير فستحصل على مخطط المحور . نظرًا لأن برنامج إدارة الموارد، فهو برنامج بسيط ومباشر لتحسين قدرات إدارة المشاريع.

على الرغم من أنك قد لا تتمكن من تخصيصه على مستوى أكثر دقة كما تفعل مع أداة مثل ClickUp، إلا أنه لا يزال يقدم ميزات قوية للفرق الأصغر لإدارة المشاريع وجدولة الموارد وتخطيط الموارد.

ربما تكون أفضل مجموعة من الميزات هي أدوات الميزنة الديناميكية. تقدم الأداة معالج ميزانية بديهي يساعد في إنشاء ميزانية مخصصة لكل مشروع ويتتبع النفقات الفعلية مقابل النفقات المتوقعة. 💰💰💰

يتضمن مخطط المركز أيضًا لوحة معلومات تفاعلية لتحليل التكاليف توفر نظرة عامة مرئية لاستخدام الميزانية والتكاليف. وبفضل تنبيهات الميزنة والتتبع الآلية للميزانية، يتم تنبيه المديرين عندما يكون المشروع إما زائداً عن الميزانية أو أقل من الميزانية - مما يجعلها أداة رائعة لتخطيط الموارد المالية.

أفضل الميزات

أداة جدولة بالسحب والإفلات: من السهل إنشاء جداول المشروع مع صانع جداول بالسحب والإفلات يسهل الوصول إليه

من السهل إنشاء جداول المشروع مع صانع جداول بالسحب والإفلات يسهل الوصول إليه سهولة التعلم والإدارة: لا يحتوي برنامج Hub Planner على منحنى تعليمي حاد مثل برامج إدارة الموارد الأخرى، لذا من السهل إعداده ودمجه في سير عمل فريقك

لا يحتوي برنامج Hub Planner على منحنى تعليمي حاد مثل برامج إدارة الموارد الأخرى، لذا من السهل إعداده ودمجه في سير عمل فريقك معدلات فوترة ديناميكية: هل لديك عملية فوترة معقدة؟ يمكّنك برنامج Hub Planner من تتبع معدلات الفوترة الداخلية والخارجية حتى تعرف مقدار أرباحك من كل مشروع

الايجابيات

سهولة التصفح: يستمتع مستخدمو Hub Planner بخيار برنامج إدارة الموارد هذا بسبب سهولة استخدامه بدلاً من إمكانيات الميزات

يستمتع مستخدمو Hub Planner بخيار برنامج إدارة الموارد هذا بسبب سهولة استخدامه بدلاً من إمكانيات الميزات يملأ ساعات المشروع تلقائياً:توفير الوقت من خلال السماح ل Hub Planner بتعبئة ساعات العمل تلقائيًا والعمل كأداة أسرع لتخطيط الموارد

سلبيات

تعقيد الميزة: تعمل الفرق التي تستخدم Hub Planner بشكل أفضل عندما تحتاج إلى أداة أساسية لتخطيط المشاريع أو الموارد من أجل تدفقات عمل أكثر وضوحًا

تعمل الفرق التي تستخدم Hub Planner بشكل أفضل عندما تحتاج إلى أداة أساسية لتخطيط المشاريع أو الموارد من أجل تدفقات عمل أكثر وضوحًا تتبع استخدام الموارد من خلال التقارير القابلة للتنزيل: هل تحتاج إلى معرفة مدى جودة تخصيص الموارد الخاصة بك؟ ستحتاج إلى تنزيل تقرير لمعرفة ذلك

التسعير

إضافة وتشغيل : 7 دولارات لكل مورد شهرياً

: 7 دولارات لكل مورد شهرياً قسط : 18 دولارًا لكل مورد شهريًا

: 18 دولارًا لكل مورد شهريًا الشركة القائد: اتصل بالفريق

التقييمات والمراجعات

G2 : 4/5 (أكثر من 17 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 17 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. nTask

عبر nTask

مع ن مهمة ، تتعاون وتخطط وتحلل جميع مشاريعك مع فريقك. على غرار برامج إدارة المشاريع وإدارة الموارد الأخرى، يوفر nTask الأساسيات من حيث إعداد المراحل، والميزانية، وإدارة الموارد، والسحب والإفلات لوحة كانبان مخطط يضيف رؤية لأي مشروع. 🔎

إذن، ما الذي يجعل nTask متميزًا؟

مع nTask، يكمن الشيطان في التفاصيل. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء قوالب بنفسك للعمل على المشاريع المستقبلية. كما يوفر أيضًا حلًا مدمجًا لتتبع الوقت يعرض مقاييس التكلفة إلى الإنجاز في كل خطوة من خطوات مشروعك.

أفضل الميزات

الحالات المخصصة: nTask مرن بما فيه الكفاية للفرق لإنشاء حالات مخصصة للمشاريع مع فارق بسيط إضافي

nTask مرن بما فيه الكفاية للفرق لإنشاء حالات مخصصة للمشاريع مع فارق بسيط إضافي ربط المشاريع: هل لديك عدة مشاريع مترابطة تعمل في نفس الوقت؟ nTask يمكّن الفرق من ربط المشاريع ذات الصلة حتى لا يكون هناك أي أخطاء أثناء الوفاء بالمراحل الرئيسية والمواعيد النهائية وفقًا للجدول الزمني

هل لديك عدة مشاريع مترابطة تعمل في نفس الوقت؟ nTask يمكّن الفرق من ربط المشاريع ذات الصلة حتى لا يكون هناك أي أخطاء أثناء الوفاء بالمراحل الرئيسية والمواعيد النهائية وفقًا للجدول الزمني تواريخ استحقاق قابلة للتخصيص: ليس من غير المألوف عدم إنهاء مشروع ما في تاريخ الاستحقاق المتوقع، ولهذا السبب يأتي nTask بميزات صغيرة ولكنها قوية مثل تحديد تواريخ الاستحقاق المخطط لها مقابل تواريخ الاستحقاق الفعلية - وهو أمر مثالي لجدولة الموارد

الإيجابيات

إنشاء فرق عمل: يُمكّن nTask مديري المشاريع من إنشاء فرق عمل كطريقة للحفاظ على تنظيم المشاريع وجدولة الموارد

يُمكّن nTask مديري المشاريع من إنشاء فرق عمل كطريقة للحفاظ على تنظيم المشاريع وجدولة الموارد ميسور التكلفة: برنامج nTask ميسور التكلفة، مما يجعله رائعًا للفرق الصغيرة والمتنامية التي لا تحتاج إلى برنامج لإدارة الموارد للوصول بالمشروع إلى خط النهاية

السلبيات

بطء التحميل: قد يكون تحميل nTask بطيئًا مقارنةً بخيارات برامج إدارة الموارد الأخرى في هذه القائمة، وذلك بناءً على كيفية إعداد سير العمل

قد يكون تحميل nTask بطيئًا مقارنةً بخيارات برامج إدارة الموارد الأخرى في هذه القائمة، وذلك بناءً على كيفية إعداد سير العمل عمليات تكامل محدودة: قد يصبح العمل مع مجموعة تقنية كبيرة مشكلة إذا لم يتكامل nTask مع أي من أدوات إدارة المهام الخاصة بك

قد يصبح العمل مع مجموعة تقنية كبيرة مشكلة إذا لم يتكامل nTask مع أي من أدوات إدارة المهام الخاصة بك منحنى تعليمي حاد: أبلغ المستخدمون عن منحنى تعليمي أكثر حدة لأن النظام الأساسي ليس بديهيًا مثل خيارات برامج إدارة الموارد الأخرى

التسعير

القسط : 3 دولارات شهرياً تدفع سنوياً

: 3 دولارات شهرياً تدفع سنوياً الأعمال : 8 دولارات شهريًا يتم دفعها سنويًا

: 8 دولارات شهريًا يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل بالفريق

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 17 تقييم)

كابيترا: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. سيلوكسيس

عبر سيلوكسيس سي loxis هو مزيج من أدوات إدارة الموارد الرشيقة و أتمتة سير العمل الميزات. يوفر تقارير وتحليلات أعمال قوية تمنح مديري المشاريع صورة كاملة عن مشاريعهم.

يوفر Celoxis أيضًا تصورات قابلة للتخصيص، بحيث يفهم مديرو المشاريع بيانات مشاريعهم بشكل أسرع. كما أنه يزوّد فريقك بأدوات خارجية لإدارة العملاء من خلال ميزات بوابة العميل. 💡

ضع في اعتبارك أن سيلوكسيس لا يزال أمامه طريق طويل فيما يتعلق بتطوير ميزات إضافية لجعل منتجها أكثر قوة عبر احتياجات المشاريع المختلفة. 🧠

أفضل الميزات

لوحات معلومات المحفظة القابلة للتخصيص: ابق على اطلاع دائم بمعلومات المشروع في الوقت الفعلي داخل المحافظ.

ابق على اطلاع دائم بمعلومات المشروع في الوقت الفعلي داخل المحافظ. تصورات قابلة للتخصيص: تتيح للمستخدمين الحصول على فهم أفضل لبيانات مشاريعهم.

تتيح للمستخدمين الحصول على فهم أفضل لبيانات مشاريعهم. الأتمتة: تقدم الكثير من الأتمتة القابلة للتخصيص

إيجابيات ####

الجداول الزمنية مؤتمتة تقارير الموارد والمشاريع : يساعدك برنامج إدارة الموارد في الحصول على تقرير المشروع الذي يتضمن تفاصيل تقدم المشروع في صندوق الوارد الخاص بك

: يساعدك برنامج إدارة الموارد في الحصول على تقرير المشروع الذي يتضمن تفاصيل تقدم المشروع في صندوق الوارد الخاص بك يعمل بشكل رائع للفرق الصغيرة: ليس عليك أن تكون على دراية جيدة ببرامج إدارة الموارد المتطورة لبدء العمل مع سيلوكسيس والحصول على أقصى استفادة منه

السلبيات

خطط استخدام محدودة: على عكس برامج إدارة الموارد الأخرى، لا يقدم سيلوكسيس الكثير من الخطط للاختيار من بينها، وهو ما قد لا يناسبك إذا كنت من ذوي الميزانية المحدودة

على عكس برامج إدارة الموارد الأخرى، لا يقدم سيلوكسيس الكثير من الخطط للاختيار من بينها، وهو ما قد لا يناسبك إذا كنت من ذوي الميزانية المحدودة يحتاج إلى تحسينات: اعتمادًا على ما تفعله بلوحة تحكم Celoxis، فإن التنقل ليس دائمًا سلسًا

التسعير

سحابة : 22.50 دولارًا سنويًا

: 22.50 دولارًا سنويًا في مكان العمل: اتصل بالفريق

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

10. توقعات

عبر التنبؤ

العمل مع العملاء؟ تنبؤات يأتي مع الكثير من أدوات إدارة الموارد وأدوات المشروع لضمان تحقيق رضا العملاء. أنت قادر على إبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بآخر المستجدات مع الحفاظ على رؤية الموارد في النهاية الخلفية. 🔎

فيما يتعلق ببرنامج إدارة الموارد، لا يتركك برنامج Forecast في حاجة إلى المزيد، وهو أمر رائع فيما يتعلق بتخطيط مشروعك. تضمن لك الجداول الزمنية والتقارير ولوحة التحكم المرئية للغاية أنك تقوم بتوزيع عرض النطاق الترددي الخاص بك على النحو الأمثل عبر جميع المشاريع الجارية لتخطيط الموارد على النحو الأمثل. إذا كنت من أصحاب الأعمال القائمة على الخدمات، فقد يكون التنبؤ خيارًا قويًا يستحق التفكير فيه.

أفضل الميزات

ميزات الفواتير إنشاء فواتير العميل وإرسالها بسهولة من داخل المنصة

إنشاء فواتير العميل وإرسالها بسهولة من داخل المنصة أداة الكل في واحد للوكالات: تدير الوكالات العملاء والمشاريع والموارد كلها من مكان مركزي واحد

الايجابيات

تحديثات متسقة للمنتج: فريق التنبؤات قوي في توفير تحديثات متسقة للمنتج

فريق التنبؤات قوي في توفير تحديثات متسقة للمنتج يُظهر مدى توفر الجميع للمشاريع: تتفق الفرق على نفس الصفحة من خلال إضافة إمكانية رؤية مدى توفر تخطيط المشروع عند تغيره

السلبيات

ليست الأفضل على الهاتف المحمول: لم يتم تصميم لوحة معلومات التنبؤات مع مراعاة عرض الهاتف المحمول.

لم يتم تصميم لوحة معلومات التنبؤات مع مراعاة عرض الهاتف المحمول. لا يعمل على أتمتة العديد من المهام المتكررة: العديد من المهام التي يمكن للتنبؤ أتمتة العديد من المهام تبسيط العمليات يجب تكرارها يدوياً.

العديد من المهام التي يمكن للتنبؤ أتمتة العديد من المهام تبسيط العمليات يجب تكرارها يدوياً. موجه لفرق العمل من نوع الوكالات: التنبؤات رائعة للشركات القائمة على الخدمات مثل الوكالات، لذا قد لا تخدم ميزاتها أي نموذج العمل بشكل كامل .

التسعير

لايت : 29 دولارًا للمقعد في الشهر

: 29 دولارًا للمقعد في الشهر محترف : اتصل بالفريق

: اتصل بالفريق بالإضافة: اتصل بالفريق

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 70 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

ابدأ تخطيط الموارد باستخدام برنامج إدارة الموارد

استمع - أفضل برنامج لإدارة الموارد ليس دائماً واضحاً كما يبدو. أنت بحاجة إلى خيار يمكنه القيام بأكثر من مجرد تخطيط المشروع أو اكتشاف الموارد المخصصة لك.

الموارد والمشروع برنامج التخطيط مثل ClickUp يمنحك كل ما تحتاجه لمراقبة مواردك وتتبعها وجدولتها وتنظيمها وإعادة ترتيب أولوياتها بأفضل طريقة ممكنة.

استخدم طريقة عرض عبء العمل في ClickUp لمعرفة من هو متقدم أو متأخر وسحب المهام وإفلاتها بسهولة لإعادة تخصيص الموارد

توفر ميزات إدارة عبء العمل لقادة الفريق رؤى مباشرة حول من يدير ماذا - حتى تتجنب إرهاق بعض أعضاء فريقك مع إعطاء البقية القليل من العمل. يمكنك تعيين المهام أو التعليقات أو المستخدمين للمشاريع وسحب وإسقاط أعمالهم لإدارة الموارد وتخطيط المشاريع بكفاءة حقيقية.

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