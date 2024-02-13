10 قوالب لخطة الموارد في Excel وجداول بيانات Google و ClickUp

تخطيط الموارد وإدارة المشاريع وجهان لعملة واحدة. 🪙

إليك الخلاصة: تحدد خطة الموارد بالضبط ما يجب إدارته للمشروع. بسيطة، أليس كذلك؟

حسنًا، ليس بالضبط. يمكن أن يكون المورد أشياء كثيرة مثل الأشخاص والتكنولوجيا والمواد الخام والمعدات - على سبيل المثال لا الحصر. بالإضافة إلى ذلك، يأتي كل مورد مع التكلفة الخاصة به، ومجموعة من التبعيات والعمليات والقيود .

بالنظر إلى الفرق متعددة الوظائف والرؤساء الأعلى، و أصحاب المصلحة في المشروع لإبقائهم في الحلقة، من المحتمل أن تكون مواردك البشرية الفعلية موزعة على مختلف الأقسام أو المستويات. وماذا عن التكنولوجيا اللازمة لإكمال مشروعك؟ ربما تمتلكها بالفعل - أو ربما تحتاج إلى بنائها أو شرائها.

وهكذا، يصبح تخطيط الموارد معقدًا. 😳

على الرغم من أن كل مشروع فريد من نوعه، إلا أن هناك أنماطًا مشتركة بينها يمكن وينبغي تكرارها. هذا هو السبب في أن قوالب تخطيط الموارد هي مغير للعبة بالنسبة لمديري المشاريع. قد لا يكون تخطيط الموارد أمرًا سهلاً أبدًا، لكنه بالتأكيد يمكن أن يكون أسهل بكثير وسنعرض لك كيف! 🙌🏼

اعتبر هذه المقالة بمثابة نظام دعم تخطيط الموارد الخاص بك، حيث سنشرح لك بالضبط ما هو قالب تخطيط الموارد، وما الذي يجب أن يدخل فيه، وفي الختام 10 أمثلة رائعة لمساعدتك على البدء.

ما هو قالب تخطيط الموارد؟

تساعدك خطة الموارد على إدارة و تخصيص الموارد اللازمة لإكمال المشروع. كما يمكن أن يضمن أيضًا تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفعالية إدارة الموارد الممارسات في جميع أنحاء المنظمة بأكملها! وتشمل هذه الموارد المباني الفعلية والمعدات والأصول وغيرها.

وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فإليك الجزء الصعب: يجب أن تتوافق خطة الموارد الخاصة بك بسلاسة مع جدولك الزمني وميزانيتك لمنع الإنفاق الزائد أثناء مرحلة التنفيذ.

بشكل عام، هناك نوعان من الموارد:

القابلة للتخزين

غير قابلة للتخزين

الموارد القابلة للتخزين تكون متاحة ببساطة حتى يتم استهلاكها، بينما الموارد غير القابلة للتخزين يجب إعادة تخزينها بشكل دوري أو استخدامها فقط خلال أوقات محددة.

ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن أي شيء تحتاجه لتنفيذ مشروعك هو مورد. وهذا يشمل المواد والأدوات والمعدات وحتى فريقك! هذا كثير من الأمور التي يجب أن تبقى على اطلاع عليها ولهذا السبب من المهم جدًا تنظيم مواردك مسبقًا بوقت كافٍ بمساعدة أداة إدارة الموارد , ERP ، أو قالب تخطيط موارد المشروع.

قالب تخطيط الموارد هو مخطط لتلك الأسئلة الملحة التي يطرحها كل مدير مشروع على نفسه:

_ كيف يمكنني ضمان إنجاز المشروع دون إرهاق فريقي؟

_ كيف يمكننا تسليم المشروع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية؟

اعتمادًا على فريقك برنامج إدارة المشروع المفضل ، قد يتضمن قالب تخطيط الموارد صيغًا وجداول معدة مسبقًا, طرق عرض المشروع أو لوحات المعلومات لتسريع عملية الإعداد وتقديم رؤى على طول الطريق.

10 قوالب تخطيط الموارد

من الصعب اختيار قالب واحد فقط لتخطيط الموارد عندما يكون هناك الكثير منها للاختيار من بينها، ولكن هذه القوالب العشرة ستغطي كل ميزة قد تحتاجها!

خاصةً إذا كانت شركتك قد استثمرت بالفعل في Microsoft أو منتجات جوجل لإنشاء مهام سير العمل الخاصة بك، لقد قدمنا لك العديد من الخيارات لمساعدتك في العثور على ما يناسبك! ولكن لا تشعر بالارتباك بسبب التكلفة وحدها - فبعض القوالب الأكثر قيمة في هذه القائمة قوية بقدر ما هي فعالة من حيث التكلفة! مجانًا. 😎

قم بالوصول إلى أي من هذه القوالب العشرة مباشرةً من هذا المنشور لتحسين عمليات التخطيط الخاصة بك وشاهد الموارد تبدأ في التدفق! 🤩

1. قالب تخطيط الموارد ClickUp

قالب تخطيط الموارد ClickUp

مناسب إدارة عبء العمل يجب أن تضمن أن يكون كل من العميل وفريق المشروع على دراية بنطاق العمل ومسؤولياته، بالإضافة إلى توفير جدول زمني واضح للوقت الذي يجب فيه إكمال المهام للوفاء بالمواعيد النهائية!

العالمي قالب تخطيط موارد ClickUp مصمم للمساعدة في تبسيط تخصيص الموارد وإدارة المهام من خلال توفير هيكل موحد لجميع أعمالك. تعمل ميزة الحقول المخصصة في ClickUp على تنظيم التفاصيل الأكثر أهمية حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى نفس المعلومات:

الميزانيات المخصصة والميزانيات المتبقية و التكاليف الفعلية : اختر عملتك المفضلة

و : اختر عملتك المفضلة الفرق : حافظ على توضيح المسؤوليات مع الفرق المخصصة حسب العلامة التجارية أو المجموعة أو القسم

: حافظ على توضيح المسؤوليات مع الفرق المخصصة حسب العلامة التجارية أو المجموعة أو القسم مدة المشروع (أيام) : أضف إجمالي عدد الأيام المعطاة للمشروع

: أضف إجمالي عدد الأيام المعطاة للمشروع ملاحظات الموارد : تتبع التفاصيل المهمة حول جميع مواردك

: تتبع التفاصيل المهمة حول جميع مواردك العملاء : تتبع مختلف العملاء

: تتبع مختلف العملاء منسق المشروع: قم بتعيين منسق المشروع: تعيين الكمبيوتر الشخصي المشرف على المشروع من البداية حتى النهاية *

\ *إذا كان لديك فريق من منسقي المشاريع، فلدينا عرض مشروع مصمم خصيصًا لك. تحقق من النموذج رقم 4! قم بتنزيل هذا القالب

2. قالب عبء عمل تخطيط موارد ClickUp

قالب عبء عمل تخطيط الموارد ClickUp

إذا كنت تواجه موسمًا من أعباء العمل غير المتوازنة داخل فريقك، فهناك طريقة لإزالة الضباب. وكل ما يتطلبه الأمر هو إعداد لمرة واحدة. (ولكننا فعلنا ذلك من أجلك)

من خلال الأخذ في الاعتبار قدرات ومهارات كل موظف أو فريق عمل، يمكن لمديري المشاريع إنشاء جداول زمنية تزيد من الكفاءة مع تقليل عوامل الخطر على طول الطريق. باستخدام هذا النهج، ستكون الفرق مجهزة بشكل أفضل للوفاء بالمواعيد النهائية مع الاستمرار في تقديم نتائج عالية الجودة طوال دورة حياة المشروع.

تتيح لك طريقة عرض Gantt في قالب ClickUp هذا تصور المشاريع المختلفة حتى تتمكن من رؤية التأثير الذي يمكن أن يحدثه تغيير واحد على الجداول الزمنية الأخرى. لن يساعد ذلك في تقليل الاضطرابات فحسب، بل سيضمن أيضًا بقاء المشاريع على المسار الصحيح.

نصيحة احترافية: خذ الموارد تخطيط السعة إلى المستوى التالي باستخدام ميزتي الملفات الشخصية و عملي في ClickUp! تمنحك الملفات الشخصية نافذة على مسؤوليات كل شخص حتى تتمكن من إضافة تذكيرات أو إجراء تعديلات أو معرفة ما يعمل عليه بعد ذلك. تنزيل هذا القالب

3. قالب الجدول الزمني لتخطيط موارد ClickUp

قالب الجدول الزمني لتخطيط الموارد ClickUp

لضمان إكمال المشروع بنجاح، من المهم أن يأخذ قائد الفريق في الاعتبار المخاطر المحتملة عند وضع خطط الموارد الخاصة به. وهذا يشمل:

تقييم مدى توافر الموارد في نقاط زمنية مختلفة

فهم قيود الموارد ومعالجتها

توقع أي انقطاعات أو تأخيرات محتملة

سيتم إرسال أي تعديلات يتم إجراؤها على المشاريع والمهام مباشرةً من طريقة عرض الجدول الزمني لـ ClickUp لإرسال التحديثات إلى جميع المعنيين. وبمجرد تعيين العمل، يمكن لأعضاء الفريق المتابعة بسهولة حسب اليوم أو الأسبوع للتحقق من توافر الموارد.

تُظهر طريقة عرض الجدول الزمني حجم العمل المكلف به كل عضو من أعضاء الفريق خلال فترة زمنية محددة - أسبوع أو أسبوعين أو شهر واحد. بالإضافة إلى ذلك، سيساعدك هذا القالب على تقييم ما إذا كان من المفيد تقسيم مهام معينة بين عدة موظفين أو إذا كان ينبغي إسنادها إلى فرد واحد. هذا مفيد لـ الاستعانة بمصادر خارجية للوكالة القرارات أيضًا لأنها ستعطي نظرة أفضل على ما هو متاح لديك.

تعرف على الفرق بين_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/gantt-vs-timeline// المخططات البيانية مقابل الجداول الزمنية* *% ! _

! تحميل هذا القالب

ميزات يجب توفرها في قالب خطة الموارد الخاصة بك

في الحقيقة، هناك الكثير من الأمور التي يتوقف عليها نجاح قالب تخطيط الموارد الخاص بك. 👀

يضع قالبك الأساس لتخطيط دقيق للموارد قبل وأثناء مشروعك. أكثر القوالب المفيدة هي القوالب القابلة للتخصيص والبناء بسهولة بحيث يمكنك إضافة تفاصيل لمشاريع أكثر تعقيداً أو إزالة بعض الطبقات لطلبات أبسط. بالإضافة إلى ذلك، ستكون متوافقة مع الأدوات المفضلة لمدير مشروعك و بما في ذلك مخططات جانت وعرض التقويم والجدولة تبعيات المهام , تخطيط السعة , تسوية الموارد والمزيد 😮

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق

مع العدد اللامتناهي من القوالب التي تغمر كل بحث على جوجل، من المهم أن تكون لديك فكرة عما تبحث عنه قبل البدء في عملية البحث. بدلاً من مراجعة قوائم الميزات مع كل قالب آخر، التزم بهذه العوامل الأربعة التي لا بد منها ولن يخيب أملك!

مناظر متعددة : تتطلب المشاريع المختلفة طرقًا مختلفة لـ تصور سير العمل وإدارة الموارد . طرق عرض متعددة للمشروع لتنظيم مهامك كقائمة, تقويم الموارد أو مخطط انسيابي، أو لوحة كانبان هي أصول لا تقدر بثمن - خاصة لأعضاء الفريق الذين ينظمون أعباء عملهم بطرق أكثر تحديدًا

: تتطلب المشاريع المختلفة طرقًا مختلفة لـ تصور سير العمل وإدارة الموارد . طرق عرض متعددة للمشروع لتنظيم مهامك كقائمة, تقويم الموارد أو مخطط انسيابي، أو لوحة كانبان هي أصول لا تقدر بثمن - خاصة لأعضاء الفريق الذين ينظمون أعباء عملهم بطرق أكثر تحديدًا التقارير والرؤى : في حين أنه من المهم البدء في تخطيط الموارد قبل بدء المشروع، ستساعدك لوحات المعلومات التفصيلية وميزات إعداد التقارير على البقاء على اطلاع على كل شيء طوال فترة إنجاز المشروع! ابحث عن كلمات مفتاحية مثل فوري و في الوقت الحقيقي لضمان أن النموذج الخاص بك سيوفر بيانات محدثة وجديرة بالثقة

: في حين أنه من المهم البدء في تخطيط الموارد قبل بدء المشروع، ستساعدك لوحات المعلومات التفصيلية وميزات إعداد التقارير على البقاء على اطلاع على كل شيء طوال فترة إنجاز المشروع! ابحث عن كلمات مفتاحية مثل و لضمان أن النموذج الخاص بك سيوفر بيانات محدثة وجديرة بالثقة التخصيص : قد يوفر قالب تخطيط سعة الموارد المخطط، ولكن يجب أن تكون قادرًا على جعله خاصًا بك. لا يوجد فريقان متشابهان، ولا يجب أن تكون مجبراً على اتباع عملية مختلفة بسبب نمط القالب الذي اخترته. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من القوالب، فلا يجب أن تضطر إلى التنازل عن العمليات التي قمت بتعيينها بالفعل - فهذا يضيع وقتًا ثمينًا!

: قد يوفر قالب تخطيط سعة الموارد المخطط، ولكن يجب أن تكون قادرًا على جعله خاصًا بك. لا يوجد فريقان متشابهان، ولا يجب أن تكون مجبراً على اتباع عملية مختلفة بسبب نمط القالب الذي اخترته. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من القوالب، فلا يجب أن تضطر إلى التنازل عن العمليات التي قمت بتعيينها بالفعل - فهذا يضيع وقتًا ثمينًا! عمليات التكامل: ستساعدك عمليات التكامل المتعددة على اعتماد قالب تخطيط الموارد بشكل أسرع وتجد فيه قيمة أكبر على المدى الطويل. تعمل عمليات التكامل على توسيع وظائف أي أداة أو برنامج. تحقق للتأكد من توافق التطبيقات التي تستخدمها بالفعل مع القالب الجديد الخاص بك

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آه، ألا تجعل القوالب الأمور الصعبة أسهل قليلاً؟ 🥰

وقوالب ClickUp؟ حسنًا، أسهل كثيرًا في الواقع! انقر فوق هي المنصة الإنتاجية الوحيدة القوية بما يكفي لتوفير حلول من الحائط إلى الحائط ل فرق العمل في مختلف الصناعات -حلم أصبح حقيقة لمديري المشاريع المكلفين بتخطيط الموارد وسير العمل والتسليمات للمشاريع من أي حجم!

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