كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام

يمكن أن تؤدي المهام المملة والمتكررة، مثل تلخيص تفاصيل المكالمات بعد كل تفاعل مع العميل أو الإجابة المتكررة على نفس الأسئلة، إلى إعاقة فريقك والإضرار بالإنتاجية.

ولكن مع الذكاء الاصطناعي (AI)، يمكننا أخيراً أن نقول وداعاً لهذه الأعمال الروتينية المملة.

ومن المثير للاهتمام أن استطلاع أجرته شركة Gartner أن ما يصل إلى 80% من المديرين التنفيذيين يعتقدون أن الأتمتة يمكن تطبيقها على أي قرار تجاري. وهذا يدل على الإمكانات الهائلة للمؤسسات التي تدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها.

في هذه المدونة، سوف ندرس عن كثب ماهية أتمتة مهام الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن استخدامها لتعديل طريقة عمل مؤسستك. ⬇️

ما هي أتمتة مهام الذكاء الاصطناعي؟

تشير أتمتة مهام الذكاء الاصطناعي إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط وأداء المهام (المتكررة) التي يقوم بها البشر عادةً وبشكل تقليدي.

ويعالج هذا النهج النقص في المهارات والعمالة مع زيادة الكفاءة التشغيلية؛ مما يحرر الموظفين من المهام المتكررة، ويسمح لهم بالتركيز على الأعمال الاستراتيجية ذات القيمة الأعلى.

دور ومزايا الذكاء الاصطناعي في أتمتة المهام

تجمع أتمتة الذكاء الاصطناعي بين معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، وتحسين العمليات الروبوتية (RPA)، والرؤية الحاسوبية، وخوارزميات التعلم الآلي الأخرى التي تعمل على أتمتة العمليات التجارية بفعالية.

يمكن لهذه التقنيات، التي يتم تدريبها على مجموعات كبيرة من البيانات غير المهيكلة، تنفيذ مهام معقدة دون تدخل بشري من خلال اتباع قواعد محددة مسبقًا والتكيف بناءً على مدخلات البيانات في الوقت الفعلي.

تقوم نماذج التعلم الآلي، التي يتم تدريبها على البيانات، بتحديد الأنماط وتوليد التنبؤات.

تُمكِّن خوارزميات البرمجة اللغوية العصبية الأنظمة من فهم اللغة البشرية وتوليدها، وهو أمر بالغ الأهمية لتطبيقات مثل روبوتات الدردشة الآلية. تحاكي روبوتات الأتمتة الآلية الآلية الإجراءات البشرية لأداء المهام المتكررة، بينما تقوم روبوتات الأتمتة الآلية الآلية بمعالجة المعلومات البصرية لاتخاذ قرارات تستند إلى الصور ومقاطع الفيديو.

وتستخدم العديد من المؤسسات أتمتة الذكاء الاصطناعي هذه لأغراض الأعمال التجارية، عبر وظائف تتراوح بين التسويق و خدمة العملاء .

على سبيل المثال، تستخدم شركة أمازون الذكاء الاصطناعي في مراكز تلبية الطلبات لاكتشاف البضائع التالفة، مما يضاعف الدقة ثلاث مرات مقارنة بالبشر. يتم تدريب هذا الذكاء الاصطناعي على ملايين الصور، ويحدد هذا الذكاء الاصطناعي العناصر غير الكاملة لإجراء مزيد من التقييم، مما يؤدي إلى إعادة بيعها أو التبرع بها أو إعادة استخدامها بدلاً من شحنها مباشرةً إلى العميل.

فوائد أتمتة الذكاء الاصطناعي

يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً متعدد الأبعاد عندما يتعلق الأمر بالأتمتة. دعنا نرى كيف يمكن أن يفيد عملك. 👀

تعزيز الإنتاجية: يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع المهام المتكررة، مما يسمح لفرقك بالتركيز على الأعمال الأكثر أهمية التي تحتاج إلى اهتمام بشري. وهذا يقلل من عبء العمل عليهم ويعزز إنتاجيتهم وجودة عملهم

يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع المهام المتكررة، مما يسمح لفرقك بالتركيز على الأعمال الأكثر أهمية التي تحتاج إلى اهتمام بشري. وهذا يقلل من عبء العمل عليهم ويعزز إنتاجيتهم وجودة عملهم تعزيز عملية اتخاذ القرار: من خلال تزويد الذكاء الاصطناعي بالبيانات، يمكنك الحصول على المساعدة في التنبؤ وتحديد اتجاهات المنتجات المستقبلية والوصول إلى رؤى الصناعة. تساعد هذه الرؤى والأنماط التي قد تغيب عن أعين البشر في تحسين عملية اتخاذ القرار لديك

من خلال تزويد الذكاء الاصطناعي بالبيانات، يمكنك الحصول على المساعدة في التنبؤ وتحديد اتجاهات المنتجات المستقبلية والوصول إلى رؤى الصناعة. تساعد هذه الرؤى والأنماط التي قد تغيب عن أعين البشر في تحسين عملية اتخاذ القرار لديك توفير التكاليف: تساعد أتمتة الذكاء الاصطناعي على توفير التكاليف من خلال تقليل تكاليف العمالة وزيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء. تعمل على تحسين الاستفادة من الموارد، وتعزز الصيانة التنبؤية، وتبسط سلاسل التوريد، وبالتالي تقلل من الهدر اللوجستي ووقت التعطل

ما هي المهام المختلفة التي يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتتها؟

يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة العديد من جوانب العمليات التجارية، بدءًا من بعض المهام البسيطة (مثل تحديثات الحالة) إلى عمليات المخزون المعقدة متعددة الطبقات.

فيما يلي خمس حالات استخدام ستساعدك على فهم كيفية عملها.

1. إدارة العمليات

عبر

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على صعيد العمليات، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في أتمتة مهام المكتب الخلفي مثل معالجة الفواتير, التعامل مع الوثائق ومعالجة المستندات، وإدارة الحسابات، والإشراف على سلسلة التوريد، وتتبع المخزون. وهذا يساعد على تبسيط العمليات وتقليل تكاليف سلسلة التوريد المتكبدة من خلال سوء إدارة المخزون. يستخدم وول مارت الذكاء الاصطناعي لتبسيط سلسلة التوريد الخاصة بها بطرق مختلفة. يساعد الذكاء الاصطناعي على إدارة المخزون من خلال مراقبة مستويات المخزون والتنبؤ بالطلب، بحيث تتجنب نفاذ المخزون وزيادة المخزون، مما يجعل العملاء سعداء ويقلل التكاليف.

كما أنه يُحسِّن حركة البضائع ويقلل التكاليف ويعزز الإنتاجية ويسرِّع عمليات التسليم إلى المتاجر. بالنسبة للتسعير، يحدد الذكاء الاصطناعي الأسعار بناءً على الطلب والمنافسة والتكاليف، مما يساعد وول مارت على الحفاظ على قدرتها التنافسية وزيادة الأرباح.

2. خدمة العملاء

عبر أمازون AWS

تقريباً 90% من العملاء يعتبرون الاستجابة الفورية جزءًا أساسيًا من خدمة العملاء.

لهذا السبب يستخدم قطاع خدمة العملاء على نطاق واسع أدوات إدارة علاقات العملاء بالذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ل الإجابة عن استفسارات العملاء المتكررة، مثل "متى يفتح المتجر؟" أو "هل هذا المنتج قابل للإرجاع؟

تعمل أتمتة مهام الذكاء الاصطناعي على إزالة عبء تقديم مثل هذه الإجابات من على كاهل العاملين البشريين، وإشراكهم فقط في المشكلات المعقدة. كما أنها توفر عليك عناء توظيف عمال النوبات الليلية أو استثمار الأموال في المزيد من الموظفين بشكل عام.

تُظهر التطورات التي حققتها أمازون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطبيق Q في Connect وAmazon Connect Contact Lens، كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة خدمة العملاء.

_"من خلال بضع نقرات فقط، يمكن لقادة مراكز الاتصال الاستفادة من الإمكانات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في Amazon Connect لتحسين أكثر من 15 مليون تفاعل مع العملاء الذين يتم التعامل معهم على Amazon Connect كل يوم." باسكوال ديمايو نائب الرئيس أمازون كونكت، تطبيقات AWS 3. تحليل البيانات والتحليلات التنبؤية

يعتمد الكثير من عمليات صنع القرار على مجموعات البيانات والاستطلاعات والتقارير الضخمة، والتي قد يكون من الصعب على زملائك البشر إدارتها بسبب حجمها الهائل. وهنا يصبح الذكاء الاصطناعي لا يقدر بثمن بفضل قدرات التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية والرؤية الحاسوبية.

يمكن لأتمتة مهام الذكاء الاصطناعي تحليل مجموعات البيانات الكبيرة بدقة وتوفير الرؤى اللازمة، مما يسمح لفرق العمل بالتركيز بشكل أكثر فعالية على العمل المتعلق بمجال عملهم. بالطبع، لا يمكنك بالطبع حذف العنصر البشري تمامًا من عملية اتخاذ القرار، خاصةً في جوانب مثل تحليل المشاعر. هذا ما يبدو عليه هذا المزيج عمليًا:

via

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ومن الأمثلة الجيدة على ذلك شركات البيع بالتجزئة في التجارة الإلكترونية التي تستخدم كميات كبيرة من بيانات العملاء ل إنشاء ملفات تعريف المستخدمين. هذه الملفات الشخصية تقترح المنتجات تلقائيًا للمستهلكين بناءً على نشاطهم وسجل مشترياتهم.

وتعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Klaviyo و Attentive على الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي لميزات تقسيم الجمهور المتقدمة في التسويق عبر البريد الإلكتروني. هذه الميزات تحلل سلوك العملاء لإنشاء شرائح بريد إلكتروني للتواصل المخصص.

من خلال ذلك، يمكنك أتمتة فصل العملاء تلقائيًا بناءً على خصائص ديموغرافية معينة، لذلك لا داعي لتصفح كل ملف شخصي للعملاء يدويًا وفرزهم في شريحة تسويقية معينة.

4. التسويق

via

Campaigns of the World_

يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة مهام التسويق مثل حملات البريد الإلكتروني والحملات النصية، وإدارة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء توصيات مخصصة للمنتجات، أو إنشاء نسخ على وسائل التواصل الاجتماعي. يساعدك ذلك على الوصول إلى المزيد من العملاء على المنصات المناسبة في الوقت المناسب، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة المبيعات.

علاوةً على ذلك، توقعت دراسة حديثة لماكينزي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف ما يصل إلى 4.4 تريليون دولار من حيث القيمة للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، على أن يكون التسويق هو المستفيد الرئيسي.

في الصورة أعلاه، لديك هاينز تستخدم نسخة من Dall-E لإنتاج حملات مرئية حائزة على جوائز باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى صورة و أتمتة عملية التصميم البياني، أو كوكا كولا باستخدام أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي لإنشاء بطاقات عيد الميلاد لحملة احتفالية.

5. المبيعات

عبر

Razorpay_

يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام المبيعات مثل تأهيل العملاء المحتملين، وجدولة المواعيد مع العملاء المحتملين، وإنشاء رسائل بريد إلكتروني للمتابعة تلقائيًا على فترات زمنية محددة. يساعد ذلك فريق المبيعات لديك على إتمام المزيد من الصفقات وزيادة الإيرادات.

يعمل الذكاء الاصطناعي والتعلُّم الآلي على تحويل نظام تقييم العملاء المحتملين من خلال التحسين المستمر لنماذج تسجيل النقاط لتحديد العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية. وهذا يسمح لفرق المبيعات بالتعامل مع أفضل العملاء المحتملين في الوقت المناسب، مما يزيد من معدلات التحويل والإيرادات.

يتجاوز الذكاء الاصطناعي مجموعات البيانات التقليدية و يدمج مصادر البيانات المتنوعة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعلات الموقع الإلكتروني والتفاعل عبر البريد الإلكتروني، لتوفير صورة شاملة للعملاء المحتملين.

على سبيل المثال, تسجيل العملاء المحتملين في رازورباي المدعوم من ML مثالاً على هذه الفعالية، حيث حقق زيادة بنسبة 50% في إجمالي القيمة التجارية الشهرية (GMV)، وانخفاضًا بنسبة 70% في جهد الفريق، ودورة تحويل أقصر لمدة شهر واحد.

كيفية أتمتة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي

لقد غطينا الكثير حول ما يمكن أن تقدمه لك أتمتة مهام الذكاء الاصطناعي من أجلك، ولكن الآن، دعنا نتحدث عن كيفية توظيفها فعليًا في عملك.

للبدء في أتمتة مهام الذكاء الاصطناعي، اتبع هذه الخطوات.

الخطوة 1: تحديد المهام التي يمكن أتمتتها

الخطوة الأولى هي تحديد المهام في عملك التي يمكن أتمتتها.

ركز على المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً أو التي تكون عرضة للأخطاء أو المهام المتكررة. انتبه لما تقوم بأتمتته. لا تقم بأتمتة الكثير من المهام دفعة واحدة، فقد يكون من الصعب إدارتها.

أيضًا، إذا كنت قد بدأت للتو في الأتمتة، فاحفظ المجالات الحرجة لوقت لاحق عندما تكون أعمالك وفرقك معتادة على أتمتة الذكاء الاصطناعي.

الخطوة 2: اختر الأدوات المناسبة

هذه الخطوة هي إلى حد كبير خطوة حاسمة في رحلة أتمتة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. مع وجود الكثير من أدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي فإن اختيار الأداة المناسبة هو المفتاح، بناءً على ما تحتاجه وما يناسب ميزانيتك.

على سبيل المثال، ClickUp و Asana خياران قويان لأتمتة المهام وإدارة المشاريع. ولكن إذا كنت تركز على التسويق عبر البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي والإدارة، يمكنك التفكير في Mailbutler أو EmailTree.

الخطوة 3: إعداد الأداة

بعد اختيار الأداة المناسبة أداة أتمتة العمليات فإن الخطوة التالية هي إعدادها. يتضمن ذلك عادةً تزويد الأداة ببيانات التدريب وتهيئتها لأتمتة المهام المطلوبة.

يمكنك أيضًا التحدث مع موفري خدمات الذكاء الاصطناعي وتطوير حلول مخصصة لمشكلاتك.

الخطوة 4: الاختبار والمراقبة المستمرة

بمجرد الانتهاء من إعداد أداة الذكاء الاصطناعي، من الضروري اختبار ومراقبة أداء المهام المؤتمتة. وهذا يضمن عمل الأداة بشكل صحيح وأتمتة المهام المطلوبة بشكل فعال.

قم بإجراء عمليات التدقيق باستمرار لضمان أمن البيانات والخصوصية والشفافية.

## لماذا تعتبر أفضل أداة أتمتة للذكاء الاصطناعي

من الضروري اختيار الأداة المناسبة لرحلة الأتمتة الخاصة بك. ولكن إليك الأمر: يمكنك الآن تخطي صداع اختيار أداة ذكاء اصطناعي مختلفة لكل مهمة.

نعم، هناك برنامج يختصر كل هذه الوظائف في حزمة صغيرة وأنيقة: ClickUp.

دعنا نلقي نظرة على بعض من أكثر ميزات الذكاء الاصطناعي والأتمتة إثارة.

ClickUp Brain

ClickUp Brain هي طريقة فائقة البساطة والفعالية في الوقت نفسه لأتمتة مجموعة واسعة من المهام لمؤسستك

يأتي ClickUp مزودًا بمساعد الذكاء الاصطناعي المدمج الرائد ClickUp Brain . وهي أول شبكة عصبية في العالم تدمج المهام والمستندات والأشخاص عبر قاعدة معارف شركتك بالذكاء الاصطناعي.

تشمل الميزات الرئيسية الثلاث ما يلي:

مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي: طرح الأسئلة واستخراج الإجابات تلقائيًا من أي مكان من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

طرح الأسئلة واستخراج الإجابات تلقائيًا من أي مكان من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك مدير مشروع الذكاء الاصطناعي : إدارة وأتمتة مهام متعددة مثل تلخيص سلاسل المحادثات والتحديثات لإكمال المهام والتخصيص والمزيد

: إدارة وأتمتة مهام متعددة مثل تلخيص سلاسل المحادثات والتحديثات لإكمال المهام والتخصيص والمزيد كاتب الذكاء الاصطناعي: إنشاء المحتوى ومسودة الردود للعملاء تلقائيًا باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل ClickUp Brain مع الأدوات الأخرى، مما يسهل نقل البيانات بسلاسة.

يمكنك استخدام تكامل ClickUp لدمج التطبيقات الشائعة بسهولة مثل HubSpot وGitHub وTwilio أو إنشاء خطافات ويب مخصصة لأي تطبيق آخر، مما يتيح أتمتة سلسة عبر مجموعتك الرقمية من منصة مركزية.

ClickUp AI Builder

يستقبل منشئ الذكاء الاصطناعي من ClickUp's AI Builder مدخلات اللغة الطبيعية ويقوم على الفور بأتمتة المهام أو المشاريع وفقًا لمواصفاتك

إحدى الميزات الفريدة التي تميز قدرات الأتمتة في ClickUp عن غيرها من التطبيقات الأخرى هي بديهية منشئ الذكاء الاصطناعي .

باستخدام ClickUp Brain، يقوم مُنشئ الذكاء الاصطناعي بعمل أتمتة سير العمل دون عناء لأي فريق. ما عليك سوى وصف الأتمتة التي تحتاج إليها بلغة إنجليزية بسيطة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي المدمج لدينا بسرعة بتهيئة أتمتة المهام عبر أي مساحة أو مجلد أو قائمة.

النقر فوق المهام المتكررة

إعداد المهام المتكررة باستخدام ClickUp لإعادة جدولة المهام المتكررة تلقائيًا

وإذا كنت لا ترغب في إضاعة الكثير من الوقت في أتمتة المهام البسيطة التي تظهر يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو في أي فترة زمنية ثابتة، فاستخدم مهام ClickUp المتكررة . يمكنك الاختيار بين التكرار اليومي، أو الأسبوعي، أو الشهري، أو السنوي، أو بعد أيام، أو التكرار المخصص.

تتيح لك خاصية المهام المتكررة أيضًا إنشاء مواصفات مخصصة للوقت الذي يجب أن تتكرر فيه المهمة، مثل بعد اكتمالها أو بعد فترة زمنية معينة. لديك الكثير من الحرية مع هذه الميزة، حيث يمكنك فعليًا تكرار المهام بأي طريقة يمكنك تخيلها.

مكتبة أتمتة النقر فوق الأتمتة

تمنحك مكتبة الأتمتة الخاصة بـ _ClickUp's Automation Library أكثر من 100 خيار من الأتمتة المبنية مسبقًا عندما-ثم

يأتي ClickUp مع مجموعة من ميزات الأتمتة تحت أتمتة ClickUp . يتضمن ذلك القوالب والاختصارات وأتمتة البريد الإلكتروني وسجلات التدقيق والتكاملات التي ستساعدك على إنجاز مهامك اليومية بسرعة.

وبالحديث عن القوالب، تقدم ClickUp أكثر من 100 قالب مُعد مسبقًا في مكتبة الأتمتة الخاصة بها. تساعدك هذه القوالب على أتمتة المهام المتكررة بسرعة مثل تعيين المهام، ونشر التعليقات، وتغيير الحالات، ونقل القوائم، وغير ذلك الكثير.

لا يتعامل ClickUp مع الأتمتة الداخلية فحسب، بل إنه بطل في خدمة العملاء أيضًا. حسِّن كفاءة اتصالاتك مع أتمتة البريد الإلكتروني في ClickUp.

عالج ملاحظات العملاء المُرسلة عبر نماذج ClickUp تلقائيًا، والتأكد من بقاء الشركاء والبائعين على اطلاع دائم بتحديثات المشروع التلقائية، والمزيد.

سجلات تدقيق النقر فوق سجلات التدقيق

_مراقبة جميع إجراءات التشغيل الآلي، بما في ذلك النجاحات والإخفاقات، باستخدام سجلات التدقيق

إذا كنت قلقًا من أن تضيع في بحر الأتمتة هذا، فإن ClickUp لديه حل لذلك أيضًا.

مع سجلات تدقيق ClickUp يمكنك بسهولة تتبع حالة الأتمتة والإجراءات والمواقع. يمكنك أيضًا التحقق من التفاصيل وإجراء التعديلات اللازمة من لوحة تحكم موحدة، مما يضمن إدارة سلسة لعملياتك الآلية.

لقد حققت إدارة مشروع ClickUp القوية مع الأتمتة نتائج رائعة لعملائنا. على سبيل المثال، في شركة STANLEY Security، وهي شركة حلول أمنية عالمية, ساعد ClickUp في جمع كل الفرق الموزعة معًا على منصة واحدة. وتمكنوا من توفير أكثر من 8 ساعات كل أسبوع وتقليل الوقت اللازم لإنشاء التقارير بنسبة 50%.

"لقد تمكنا من تخصيص وأتمتة ClickUp بما يتناسب مع كل مبادرة محددة، وقد أتاح لنا ذلك تبسيط سير العمل لدينا وتيسيره، مما زاد من قدرة فريقنا بشكل كبير."

كونور ناش، مدير تحليلات التجربة العالمية, ستانلي سيكيوريتي

التحديات التشغيلية والأخلاقية والخصوصية لتنفيذ الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن أتمتة الذكاء الاصطناعي تشير بلا شك إلى قدوم المستقبل، إلا أن تنفيذ الأعمال لا يزال صعبًا. دعونا ندرس بعض هذه التحديات ونستكشف الحلول الممكنة.

التحديات التشغيلية

أول التحديات التشغيلية في قائمتنا هي التحديات التشغيلية التي تعيق قدرات الذكاء الاصطناعي في مكان العمل . دعنا نلقي نظرة فاحصة:

تكلفة التنفيذ: هذا يعتمد على ما تستخدم الذكاء الاصطناعي من أجله. سيكون السعر منخفضًا نسبيًا لإنشاء المحتوى البسيط أو المساعدة. ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى تحليل مجموعات البيانات الكبيرة، فأنت بحاجة إلى قوة الحوسبة لدعمها. كشركة تجارية، قد تتكبد تكاليف ضخمة لدمج قواعد البيانات والتدريب المطول على البيانات . الحل الأفضل هو خدمة SaaS مع وظيفة ذكاء اصطناعي مدمجة و أدوات أتمتة سير العمل .

هذا يعتمد على ما تستخدم الذكاء الاصطناعي من أجله. سيكون السعر منخفضًا نسبيًا لإنشاء المحتوى البسيط أو المساعدة. ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى تحليل مجموعات البيانات الكبيرة، فأنت بحاجة إلى قوة الحوسبة لدعمها. كشركة تجارية، قد تتكبد . الحل الأفضل هو خدمة SaaS مع وظيفة ذكاء اصطناعي مدمجة و أدوات أتمتة سير العمل . جودة البيانات: لا تكون نتائج الذكاء الاصطناعي جيدة إلا بقدر جودة البيانات التي تغذيها. ولكن هنا تكمن العقبة: في العديد من الشركات، تكون البيانات في كل مكان - فهي غير منظمة أو غير منظمة أو ذات جودة منخفضة. وهذا عائق كبير أمام جني فوائد الذكاء الاصطناعي. قد تكون هذه البيانات التي يُطلق عليها "البيانات القذرة" قديمة أو غير دقيقة أو غير مكتملة أو غير متسقة . وقبل أن تتمكن من القيام بأي شيء مفيد بها، عليك تنظيفها. وهذا يعني تنقيتها من الأخطاء، وملء الأجزاء المفقودة، والتأكد من أن كل شيء متناسق ومحدّث

لا تكون نتائج الذكاء الاصطناعي جيدة إلا بقدر جودة البيانات التي تغذيها. ولكن هنا تكمن العقبة: في العديد من الشركات، تكون البيانات في كل مكان - فهي غير منظمة أو غير منظمة أو ذات جودة منخفضة. وهذا عائق كبير أمام جني فوائد الذكاء الاصطناعي. قد تكون هذه البيانات التي يُطلق عليها . وقبل أن تتمكن من القيام بأي شيء مفيد بها، عليك تنظيفها. وهذا يعني تنقيتها من الأخطاء، وملء الأجزاء المفقودة، والتأكد من أن كل شيء متناسق ومحدّث الافتقار إلى المهارات التقنية: يتطلب اعتماد الذكاء الاصطناعي معرفة ومهارات خطيرة تفتقر إليها العديد من المؤسسات. قد يكون وضع الذكاء الاصطناعي موضع التنفيذ أمرًا صعبًا بدون تلك الخبرة، مما يعيق إمكاناته الكاملة. ولكن إليك الحل: الأمر بسيط، على الرغم من أنه قد يتطلب بعض الموارد - استثمر في تدريب موظفيك للتعامل مع هذه التغييرات

يتطلب اعتماد الذكاء الاصطناعي معرفة ومهارات خطيرة تفتقر إليها العديد من المؤسسات. قد يكون وضع الذكاء الاصطناعي موضع التنفيذ أمرًا صعبًا بدون تلك الخبرة، مما يعيق إمكاناته الكاملة. ولكن إليك الحل: الأمر بسيط، على الرغم من أنه قد يتطلب بعض الموارد - استثمر في تدريب موظفيك للتعامل مع هذه التغييرات التكامل مع الأنظمة القديمة: غالباً ما تكون الأنظمة القديمة غير متوافقة مع الذكاء الاصطناعي. وغالباً ما يكون تعديل هذه الأنظمة لاستيعاب الذكاء الاصطناعي معقداً ويستغرق وقتاً طويلاً. قد يؤدي التكامل المعوق مع الأنظمة الحالية إلى عدم الكفاءة وزيادة التكاليف. تحديث هذه الأنظمة من خلال إطار عمل تشغيلي فعال وتقنيات متطورة لتسهيل اعتماد الذكاء الاصطناعي

التحديات الأخلاقية

وجدت دراسة استقصائية لشركة برايس ووترهاوس كوبرز أن 85% من الرؤساء التنفيذيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيغير أعمالهم بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة، حيث تمثل المخاوف الأخلاقية قضية رئيسية.

يواجه الذكاء الاصطناعي العديد من القضايا الأخلاقية، مثل:

خصوصية البيانات وأمنها: تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا كبيرًا على البيانات، ويثير جمع كميات كبيرة من المعلومات الشخصية والحساسة وتخزينها وتحليلها مخاوف بشأن الخصوصية والأمن. إن حماية هذه البيانات وفقًا للقوانين المحلية وضمان استخدامها المسؤول أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي

تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا كبيرًا على البيانات، ويثير جمع كميات كبيرة من وتخزينها وتحليلها مخاوف بشأن الخصوصية والأمن. إن حماية هذه البيانات وفقًا للقوانين المحلية وضمان استخدامها المسؤول أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي الافتقار إلى الشفافية في اتخاذ قرارات الذكاء الاصطناعي: خوارزميات الذكاء الاصطناعي معقدة، وقد لا تكون كيفية توصلها إلى قرارات معينة واضحة للأفراد الذين لا يملكون الخبرة التقنية. هذا الافتقار إلى الشفافية يمكن أن يثير مخاوف بشأن التحيزات والأحكام المسبقة ، لا سيما في المجالات الحرجة مثل الرعاية الصحية والعدالة الجنائية

خوارزميات الذكاء الاصطناعي معقدة، وقد لا تكون كيفية توصلها إلى قرارات معينة واضحة للأفراد الذين لا يملكون الخبرة التقنية. هذا الافتقار إلى الشفافية يمكن أن يثير ، لا سيما في المجالات الحرجة مثل الرعاية الصحية والعدالة الجنائية تعطيل الوظائف: الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لديها القدرة على إعادة تشكيل سوق العمل. فمع أتمتة الكثير من مهام العمل المعرفية، سيحتاج العمال في نهاية المطاف إلى تحسين مهاراتهم أو حتى تغيير وظائفهم بالكامل

"أراه (الذكاء الاصطناعي) كمحسِّن للإنتاجية. سوف يدمر العمالة في بعض المجالات؛ أعني أنه سيكون هناك أجزاء من أسواق العمل حيث يمكن استبدال المهام إلى حد ما. ولكن بعد ذلك ستجد أيضًا طرقًا أخرى للابتكار وخلق المزيد من الوظائف في مكان آخر. أعني أن هذه هي قصة النمو الاقتصادي والابتكار لمئات السنين أن يكون لديك ابتكار موفر للعمالة بشكل أساسي ويقلل من العمالة في بعض المجالات، ولكنه يعززها في مجالات أخرى." جان هاتزيوس ، كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس

الحل؟ تغيير في المنظور

يجب على الشركات تعزيز الشفافية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ووضع مبادئ توجيهية أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وإجراء عمليات تدقيق متكررة لتحديد التحيزات. اتخاذ خطوات لرفع مستوى مهارات القوى العاملة لديك حتى لا يكون هناك الكثير من الانجذاب نحو اعتماد أتمتة الذكاء الاصطناعي.

في محادثة مثيرة للاهتمام, باسكال بورنيه، مؤلف كتاب IRREPLACEABLE والأتمتة الذكية يناقش مسارًا وسطًا يلعب فيه الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية دورًا متساويًا في إنجاز الأعمال. ويشدد على أهمية تطوير وتعزيز القدرات البشرية الفريدة من نوعها، والتي يُطلق عليها اسم "Humics"، والتي يصعب على الذكاء الاصطناعي تكرارها.

وتشمل هذه القدرات ما يلي:

الإبداع الأصيل: ابتكار أفكار وتعبيرات فنية أصيلة مبنية على التجارب البشرية والعواطف والحدس

ابتكار أفكار وتعبيرات فنية أصيلة مبنية على التجارب البشرية والعواطف والحدس التفكير النقدي: تحليل المعلومات والتشكيك في الافتراضات وإصدار الأحكام الأخلاقية بناءً على القيم والسياق الإنساني

تحليل المعلومات والتشكيك في الافتراضات وإصدار الأحكام الأخلاقية بناءً على القيم والسياق الإنساني الأصالة الاجتماعية: بناء علاقات عميقة قائمة على الثقة، والتواصل بتعاطف، وقيادة الآخرين بذكاء عاطفي

من خلال التركيز على هذه السمات الإنسانية والتآزر مع الذكاء الاصطناعي، يمكن للأفراد تعزيز قيمتهم من خلال أتمتة المهام الروتينية و التركيز على الإبداع البشري ومهارات التعامل مع الآخرين.

وينصح بورنيت أيضًا بأن يكون الموظفون "مستعدين للتغيير"، إذا كانوا يريدون حقًا مواكبة العالم المتقلب وسريع التغير.

اجعل الذكاء الاصطناعي يعمل لصالحك مع ClickUp

الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، ولا شك في ذلك. وإدخاله في أتمتة أعمالك؟ لا بد أن يؤدي ذلك إلى خفض التكاليف وتوفير وقت موظفيك.

ومع ذلك، فإن العامل الحاسم الرئيسي هو اختيارك لـ برنامج أتمتة مهام الذكاء الاصطناعي . يمكنك السير في الطريق المتخصص وطلب المساعدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة للمهام المختلفة.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالأتمتة المركزية، لا توجد منصة شاملة مثل ClickUp، فهي سهلة الاستخدام وقوية ومرنة وفعالة من حيث التكلفة. أنت لا تحتاج إلى براعة في البرمجة لدمج الأتمتة المخصصة أو المبنية مسبقاً في سير عملك.

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