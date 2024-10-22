أفضل 18 برنامجاً لأتمتة المهام لعام 2025 (تعريف &؛ أمثلة)

اليوم، يتم استخدام برنامج أتمتة المهام في كل مكان تقريبًا.
هناك روبوتات في خطوط التجميع لأتمتة التصنيع.
ويتم أتمتة دفع الفواتير والاستجابة للإجازات.
حتى الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي أو برامج الأتمتة المتخصصة لتعزيز كفاءتها، مثل EVE، الروبوت الآلي في فيلم WALL-E. 🤖
لقد سمحت لنا الأتمتة بتقليل حجم المهام اليدوية في سير عملنا، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الاتساق والمزيد من الوقت للتركيز على الجوانب الأساسية للعمل، وغير ذلك الكثير.
يمكن القول إن تكنولوجيا الأتمتة قد غيرت إلى الأبد الطريقة التي نعيش بها ونعمل بها في حياتنا اليومية.
في هذه المقالة، سنتعرف في هذه المقالة على أتمتة المهام ونسلط الضوء على أفضل 18 برنامجًا لأتمتة المهام المتاحة اليوم. تابع القراءة لاكتشاف ما تقدمه كل أداة واكتشف أي منها يمكن أن يكون مناسبًا تمامًا لعملك. 💘
دع استكشاف التطبيق يبدأ
ما هي أتمتة المهام؟
أتمتة المهام تتضمن استخدام أداة أو برنامج لتقليل أو إلغاء الجهد اليدوي المطلوب لأداء المهام البسيطة. الهدف هو أتمتة المهام وجعل العمليات أكثر كفاءة لزيادة الإنتاجية البشرية.
والآن، تعتمد أدوات أتمتة المهام المناسبة لاحتياجاتك على العمليات أو المهام التي ترغب في أتمتتها.
لمساعدتك في اتخاذ القرار، دعنا نستكشف بعضًا من أفضل أدوات أتمتة المهام المتاحة اليوم.
كيف تختار برنامج التشغيل الآلي؟
عندما تبدأ في البحث عن أفضل برامج الأتمتة لعملك، نوصيك بالاحتفاظ بقائمة بأهم الميزات التي تبحث عنها في أداة الأتمتة.
فيما يلي ميزات برامج الأتمتة المفيدة التي يجب البحث عنها:
- التكامل
- التسعير
- إمكانيات البريد الإلكتروني
- التبعيات
18 أفضل 18 برنامج أتمتة المهام
إليك 18 أداة أتمتة شائعة يجب أن تكون على رادارك:
1. ClickUp
ClickUp هي واحدة من الأعلى تصنيفًا برنامج أتمتة المهام و أدوات إدارة المشاريع تستخدمها الفرق المنتجة في جميع أنحاء العالم.
باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء تذكيرات متكررة للاجتماعات، وتعيين المهام تلقائيًا، ونقل الحالات، ونشر التعليقات، وغير ذلك الكثير.
دعنا نرى ما الذي يجعل ClickUp البرنامج رقم 1 لأتمتة المهام في قائمتنا.
أتمتة ClickUp أتمتة المهام أتمتة ClickUp الذكية لا يقلل من جهدك اليدوي فحسب، بل يساعدك أيضًا على أتمتة المهام لتحرير الموارد واستخدامها بشكل مبتكر.
كيف تعمل الأتمتة في ClickUp؟
إذا حدث محفز واستوفى شرطًا، يقوم ClickUp تلقائيًا بتنفيذ إجراء معين.
سنشرح ذلك بمثال WALL-E.
EVE، مهمة مقيم الغطاء النباتي خارج الأرض:
_إذا وُجدت عينة من النباتات على الأرض، ضعها داخل تجويف الصدر وعطّلها
باستخدام ClickUp، يمكنك أتمتة مهمة EVE من خلال ضبط الجوانب الثلاثة: الزناد .
5. وريك
باستخدام Wrike، يمكنك إنشاء أتمتة خاصة بالفريق لتبسيط عمليات الأعمال.
يمكنك استخدام النشر الرقمي وتقويمات الفريق المشتركة للحفاظ على وضوح تواريخ الاستحقاق وتقصير حلقات الملاحظات.
ومع ذلك، فإن تطبيق Wrike للأجهزة المحمولة لا يؤثر على وتر حساس لدى مستخدميه.
ميزات Wrike الرئيسية
- لوحات المعلومات ونماذج الطلبات المخصصة
- التدقيق المرئي وأنظمة الموافقة الآليةأداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي .
6. قفزة العمل
إذا كنت تبحث عن أتمتة العمليات الروبوتية أو أتمتة الاختبارات، يمكنك تجربة LeapWork.
إنه أداة بدون رمز مع أتمتة العمليات لغة يمكن للجميع فهمها واستخدامها على نطاق واسع.
ومع ذلك، قد يكون تصحيح أخطاء سير العمل المعقدة أمرًا صعبًا.
عليك أن تأخذ قفزة ثقة لاستخدام LeapWork.
الميزات الرئيسية لـ LeapWork
- يدعم تطبيقات الويب وتطبيقات سطح المكتب المبنية على أي منصة
- التمثيل البصري الفائق للأخطاء
- مساعد تقويم متقدم للحصول على نظرة عامة على المهام
- إدارة سير العمل والمكلفين بالمهام
تسعير #### تسعير LeapWork
تتوفر أسعار LeapWork عند الطلب.
تقييمات عملاء LeapWork
- G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)
7. ProcessMaker
يمكنك استخدام ProcessMaker كأداة لأتمتة عمليات الأعمال لأتمتة المهام المتكررة مثل النماذج والعمليات القائمة على الموافقة في مختلف الأقسام.
يمكنك الاتصال بأنظمة الجهات الخارجية عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) وكذلك الاستفادة من أتمتة العمليات الآلية لمزيد من الوظائف.
ومع ذلك، من الصعب إضافة عملية آلية جديدة في ProcessMaker.
الميزات الرئيسية لـ ProcessMaker
- مصمم عمليات الأعمال لسحب وإسقاط المهام ونقاط القرار
- لوحات معلومات لمراقبة العمليات
- نماذج بدون رموز وشاشات عرض
- الموافقة على الطلبات أو رفضها مباشرةً من صندوق البريد الإلكتروني أو Slack
تسعير #### ProcessMaker
تبلغ تكلفة الإصدار القياسي المتميز من هذا التطبيق 1,495 دولارًا شهريًا (يتم دفعها سنويًا).
تقييمات عملاء ProcessMaker
- G2:4.3/5 (أكثر من 240 تقييمًا)
- Capterra: 4.5/5 (170+ تقييم)
8. بايبفي
لا يلزم وجود مهارات ترميز لـ أتمتة سير عملك أو العملية التجارية باستخدام Pipefy.
يمكنك تبسيط إدارة الطلبات ونشر عمليات سير العمل الرقمية وتقليل الأخطاء من خلال أتمتة العمل اليدوي.
ميزات Pipefy الرئيسية
- عمليات تكامل مخصصة من تطبيقات الدردشة إلى تخطيط موارد المؤسسات
- بوابات الخدمة مركزية المستندات والسياسات ونماذج الطلبات
- رسائل البريد الإلكتروني الآلية مع القوالب
- تقارير متقدمة تقوم بتصفية ودمج المعلومات من العمليات
تسعير #### بايبفي
تقدم Pipefy خطة مجانية. تبدأ الباقات المدفوعة من 22 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.
تقييمات عملاء Pipefy
- G2: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 260+ تقييم)
9. زابير
Zapier يعمل ببراعة كموصل طرف ثالث لأكثر من 750 تطبيقاً. فهو يتيح لك الدمج والأتمتة والابتكار ببضع نقرات فقط.
ومع ذلك، يمكن أن تصبح عملية التكامل بأكملها معقدة للغاية. قد ترغب فقط في _الخروج منه.
الميزات الرئيسية لـ Zapier
- أتمتة مهام متعددة بمشغّل واحد
- فلاتر لتعيين القواعد الأساسية
- سجل Zapier للاحتفاظ بسجل قيد التشغيل التلقائي
- قوالب سير العمل الآلي
تسعير #### Zapier
لدى Zapier خطة مجانية. وتبدأ خطته المدفوعة من 29.99 دولاراً شهرياً.
Zapier تقييمات العملاء
- G2: 4.5/5 (أكثر من 740 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (1,800+ تقييم)
10. روبوتاسك
نظرًا لأن Windows يفتقر إلى مسجل ماكرو, روبوتاسك هي أداة أتمتة لسطح المكتب مصممة خصيصًا لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز.
يحتوي على مسجل ماكرو لتسجيل إجراءات الماوس ولوحة المفاتيح لأتمتة المهام.
ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على واجهته المخيفة والقديمة.
ـ من سيبدأ أولاً؟
الميزات الرئيسية لـ RoboTask
- تشغيل التطبيقات وفتحالمستندات تلقائيًا
- يدير النسخ الاحتياطية التلقائية
- يرسل الرسائل والملفات عبر البريد الإلكتروني
- يعمل كمنبه
تسعير #### تسعير RoboTask
تبلغ تكلفة ترخيص RoboTask 150 دولارًا أمريكيًا.
تقييمات عملاء RoboTask
- G2: غير متاح
- Capterra: غير متاح
11. ألفريد
Alfred هي أداة أتمتة سير العمل لمستخدمي Mac. يمكنك استخدامها كأداة لمفاتيح الاختصار للتنقل في واجهتك باستخدام لوحة المفاتيح أو أتمتة سير العمل.
ومع ذلك، لا يقدم ألفريد دعمًا مجتمعيًا جيدًا للإضافات.
ألفريد الميزات الرئيسية
- سجل الحافظة لتحديد موقع أي نص أو صورة أو ملف
- باورباك لإنشاء سير عمل آلي
- تكامل عميق مع macOS لإعطاء أوامر النظام
- مخزن الملفات لتحديد ملفات متعددة واتخاذ إجراءات بشأنها في وقت واحد
تسعير #### ألفريد
يمكنك تنزيل هذا برنامج إدارة سير العمل مجانًا. اتصل بالمبيعات للحصول على أسعار الخطة المدفوعة.
ألفريد تقييمات العملاء
- G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)
- Capterra: غير متاح
12. كيس فلو
Kissflow هي شركة إدارة العمليات وأداة أتمتة سير العمل التي تتيح لك تخصيص أي عملية.
لا تحتاج إلى معرفة البرمجة لأتمتة المهام.
ومع ذلك، مع Kissflow، يمكنك مع Kissflow توديع سهولة الترحيل.
الميزات الرئيسية لـ #### Kissflow
- سحب وإسقاط النماذج لإنشاء التطبيقات
- تحليلات في الوقت الحقيقي للعمليات الآلية
- إدارة العمليات وسير العمل بدون تعليمات برمجية
- قابل للتطوير للتعامل مع حجم البيانات الكبيرة والمعقدة
تسعير #### كيس فلو
يبدأ سعر Kissflow من 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.
تقييمات عملاء كيس فلو
- G2:4.3/5 (أكثر من 470 تقييم)
- Capterra: 3.8 (أكثر من 10 تقييمات)
تحقق من هذه بدائل Kissflow !
13. التكامل
Integrify هو برنامج أتمتة يتيح لك تصميم تطبيقات العمليات الخاصة بك مع النماذج وبوابات الخدمات والتقارير.
ومع ذلك، من الصعب بناء سير عمل أو عملية تجارية معقدة هنا.
الميزات الرئيسية لبرنامج Integrify
- مصمم نماذج لإنشاء نماذج قابلة لإعادة الاستخدام
- تطبيقات عملية عمل مجانية مبنية مسبقاً
- إشعارات وتذكيرات وعمليات تصعيد مخصصة
- تقارير ولوحات معلومات مخصصة
Integrify التسعير المتكامل
تتوفر أسعار Integrify عند الطلب.
Integrify تقييمات العملاء
- G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)
14. تدفق الجاذبية
Gravity Flow عبارة عن إضافة ووردبريس لإنشاء عمليات سير عمل مخصصة تساعد على أتمتة العمليات القائمة على النماذج وتقليل الأخطاء البشرية. على سبيل المثال، استخدمه لأتمتة طلبات الإجازات ونماذج القبول, طلبات الشراء إلخ.
ومع ذلك، نظرًا لأنها باهظة الثمن، فقد يجعل من الصعب عليك الانجذاب نحو تدفق الجاذبية.
الميزات الرئيسية لـ Gravity Flow
- أكثر من 40 خطوة جاهزة للاستخدام لتصميم سير العمل
- منشئ عمليات السحب والإفلات
- تقارير مفصلة عن كل مهمة واختناقاتها
- سجل تدقيق لجدول زمني مفصل وسجل نشاط مفصل
تسعير تدفق الجاذبية
تبدأ خطط تسعير Gravity Flow من 99 دولاراً في السنة.
تقييمات عملاء Gravity Flow
- G2: غير متاح
- Capterra: غير متاح
15. فلوكزو
فلوكزو هو برنامج لإدارة عمليات الأعمال وأتمتة سير العمل.
استخدم واجهة السحب والإفلات الخاصة به لدمج المهام وتعيين قواعد العمل والمواعيد النهائية وما إلى ذلك.
ولكن هذه الأداة تفتقر إلى شيء يمكن أن يكون مفيدًا في إدارة العمليات الخاصة بك.
تفشل وظيفة السحب والإفلات في العمل مع العمليات التي لها مسارات متفرعة متعددة.
يمكنك أن تأمل النجاح من خلال فلوك على Flokzu.
ميزات فلوكزو الرئيسية
- مؤقتات وتواريخ استحقاق لإنفاذ المواعيد النهائية
- تقارير مخصصة
- تحديثات قاعدة البيانات تلقائيًا باستخدام المعلومات من واجهات برمجة التطبيقات
- رسائل البريد الإلكتروني الآلية
تسعير #### فلوكزو
تبدأ خطط تسعير Flokzu من 15 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.
تقييمات عملاء فلوكزو
- G2: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)
- Capterra: غير متاح
16. نينتكس
Nintex هي أداة أتمتة سهلة الاستخدام لإدارة أي عملية تجارية وتحسينها.
وهي توفر موصل سحب وإفلات مدمج يجعل من السهل تصور العمليات المعقدة.
ميزات Nintex الرئيسية
- أتمتة العمليات الآلية للمهام المتكررة
- DocGen® لإنشاء المستندات ومشاركتها داخل Salesforce أو Office 365
- نماذج عبر الإنترنت لالتقاط البيانات وإرسالها
- برنامج K2 Cloud لتصميم سير عمل آلي بشكل مرئي
تسعير #### Nintex
يبدأ سعر Nintex من 910 دولارات شهرياً.
تقييمات عملاء Nintex
- G2: 4.2/5 (أكثر من 660 تقييم)
- Capterra: 4.1/5 (70+ تقييم)
17. تريلو
تريلو هي أداة شائعة لإدارة المشاريع والتعاون تقدم أتمتة مدمجة للمهام الروتينية.
مع برنامج الأتمتة هذا، يمكنك أيضاً التوسع مع المزيد من الميزات مع نمو فريق العمل الخاص بك.
ومع ذلك، لا تعمل أداة الأتمتة هذه إلا إذا كنت متصلاً بالإنترنت.
ـ الاستعداد للصمت اللاسلكي
ميزات Trello الرئيسية
- أوامر اللغة الطبيعية لأتمتة أي شيء
- أوامر تاريخ الاستحقاق لتشغيل الإجراءات
- أوامر التقويم لتنفيذ الإجراءات في وقت أو يوم معين
- أزرار مخصصة لإنشاء عمليات
تسعير Trello
لدى Trello خطة مجانية. تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات/مستخدم شهرياً.
تقييمات عملاء Trello
- G2: 4.4/5 (أكثر من 11,870 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (19,770+ تقييم)
تحقق من هذه المراجعات الرائعة *[بدائل Trello_](/مدونة؟p=7130)* .
18. صنع
صنع الاشتراك والنشرات الإخبارية الشهرية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي
- جدولة المدونة والمحتوى
أتمتة مهام الفاتورة
يمكن أن يساعدك استخدام برنامج الأتمتة في الحفاظ على تنظيمك إذا كنت تتعامل مع الفواتير الخاصة بشركتك.
يمكن لبرنامج الأتمتة إرسال تذكير تلقائي كلما احتجت إلى إرسال الفواتير عبر رسائل البريد الإلكتروني.
ويمكنه أيضًا أتمتة عملية الفواتير عن طريق:
- جدولة الفواتير المتكررة وإرسالها تلقائيًا
- تتبع ما إذا كان قد تم دفع الفواتير
أتمتة مهام الموارد البشرية
تتعامل أقسام الموارد البشرية مع عدد كبير من المهام المتكررة.
يمكن لفرق الموارد البشرية استخدام برامج الأتمتة لأتمتة مهام مثل:
- فحص المرشحين المحتملين
- إدارة المزايا
- جدولة المواعيد
- المهام الإدارية
ما هي أداة الأتمتة التي ستعمل على تشغيل سفينة عملك؟
الأداة أدوات إدارة المشاريع الآلية المدرجة هنا لديها بعض ميزات أتمتة المهام الرائعة التي تقدمها.
ومع ذلك، فإن ClickUp تتصدر الأسطول مع أكثر من 50 سير عمل أتمتة أتمتة وخطة مجانية للأبد غنية بالميزات
باستخدام هذه الأداة، يمكنك أتمتة المهام المتكررة، وتعيين تذكيرات متكررة، وإنشاء حالات مهام مخصصة... الاحتمالات لا حصر لها.
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