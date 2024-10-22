أفضل 18 برنامجاً لأتمتة المهام لعام 2025 (تعريف &؛ أمثلة)

اليوم، يتم استخدام برنامج أتمتة المهام في كل مكان تقريبًا.

هناك روبوتات في خطوط التجميع لأتمتة التصنيع.

ويتم أتمتة دفع الفواتير والاستجابة للإجازات.

حتى الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي أو برامج الأتمتة المتخصصة لتعزيز كفاءتها، مثل EVE، الروبوت الآلي في فيلم WALL-E. 🤖

لقد سمحت لنا الأتمتة بتقليل حجم المهام اليدوية في سير عملنا، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الاتساق والمزيد من الوقت للتركيز على الجوانب الأساسية للعمل، وغير ذلك الكثير.

يمكن القول إن تكنولوجيا الأتمتة قد غيرت إلى الأبد الطريقة التي نعيش بها ونعمل بها في حياتنا اليومية.

في هذه المقالة، سنتعرف في هذه المقالة على أتمتة المهام ونسلط الضوء على أفضل 18 برنامجًا لأتمتة المهام المتاحة اليوم. تابع القراءة لاكتشاف ما تقدمه كل أداة واكتشف أي منها يمكن أن يكون مناسبًا تمامًا لعملك. 💘

دع استكشاف التطبيق يبدأ

ما هي أتمتة المهام؟

أتمتة المهام تتضمن استخدام أداة أو برنامج لتقليل أو إلغاء الجهد اليدوي المطلوب لأداء المهام البسيطة. الهدف هو أتمتة المهام وجعل العمليات أكثر كفاءة لزيادة الإنتاجية البشرية.

والآن، تعتمد أدوات أتمتة المهام المناسبة لاحتياجاتك على العمليات أو المهام التي ترغب في أتمتتها.

لمساعدتك في اتخاذ القرار، دعنا نستكشف بعضًا من أفضل أدوات أتمتة المهام المتاحة اليوم.

كيف تختار برنامج التشغيل الآلي؟

عندما تبدأ في البحث عن أفضل برامج الأتمتة لعملك، نوصيك بالاحتفاظ بقائمة بأهم الميزات التي تبحث عنها في أداة الأتمتة.

فيما يلي ميزات برامج الأتمتة المفيدة التي يجب البحث عنها:

التكامل

التسعير

إمكانيات البريد الإلكتروني

التبعيات

18 أفضل 18 برنامج أتمتة المهام

إليك 18 أداة أتمتة شائعة يجب أن تكون على رادارك:

1. ClickUp

ClickUp هي واحدة من الأعلى تصنيفًا برنامج أتمتة المهام و أدوات إدارة المشاريع تستخدمها الفرق المنتجة في جميع أنحاء العالم.

باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء تذكيرات متكررة للاجتماعات، وتعيين المهام تلقائيًا، ونقل الحالات، ونشر التعليقات، وغير ذلك الكثير.

دعنا نرى ما الذي يجعل ClickUp البرنامج رقم 1 لأتمتة المهام في قائمتنا.

أتمتة ClickUp أتمتة المهام أتمتة ClickUp الذكية لا يقلل من جهدك اليدوي فحسب، بل يساعدك أيضًا على أتمتة المهام لتحرير الموارد واستخدامها بشكل مبتكر.

كيف تعمل الأتمتة في ClickUp؟

إذا حدث محفز واستوفى شرطًا، يقوم ClickUp تلقائيًا بتنفيذ إجراء معين.

سنشرح ذلك بمثال WALL-E.

EVE، مهمة مقيم الغطاء النباتي خارج الأرض:

_إذا وُجدت عينة من النباتات على الأرض، ضعها داخل تجويف الصدر وعطّلها

باستخدام ClickUp، يمكنك أتمتة مهمة EVE من خلال ضبط الجوانب الثلاثة: الزناد .

5. وريك

باستخدام Wrike، يمكنك إنشاء أتمتة خاصة بالفريق لتبسيط عمليات الأعمال.

يمكنك استخدام النشر الرقمي وتقويمات الفريق المشتركة للحفاظ على وضوح تواريخ الاستحقاق وتقصير حلقات الملاحظات.

ومع ذلك، فإن تطبيق Wrike للأجهزة المحمولة لا يؤثر على وتر حساس لدى مستخدميه.

ميزات Wrike الرئيسية

لوحات المعلومات ونماذج الطلبات المخصصة

التدقيق المرئي وأنظمة الموافقة الآليةأداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي .

6. قفزة العمل

إذا كنت تبحث عن أتمتة العمليات الروبوتية أو أتمتة الاختبارات، يمكنك تجربة LeapWork.

إنه أداة بدون رمز مع أتمتة العمليات لغة يمكن للجميع فهمها واستخدامها على نطاق واسع.

ومع ذلك، قد يكون تصحيح أخطاء سير العمل المعقدة أمرًا صعبًا.

عليك أن تأخذ قفزة ثقة لاستخدام LeapWork.

الميزات الرئيسية لـ LeapWork

يدعم تطبيقات الويب وتطبيقات سطح المكتب المبنية على أي منصة

التمثيل البصري الفائق للأخطاء

مساعد تقويم متقدم للحصول على نظرة عامة على المهام

إدارة سير العمل والمكلفين بالمهام

تسعير #### تسعير LeapWork

تتوفر أسعار LeapWork عند الطلب.

تقييمات عملاء LeapWork

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

7. ProcessMaker

يمكنك استخدام ProcessMaker كأداة لأتمتة عمليات الأعمال لأتمتة المهام المتكررة مثل النماذج والعمليات القائمة على الموافقة في مختلف الأقسام.

يمكنك الاتصال بأنظمة الجهات الخارجية عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) وكذلك الاستفادة من أتمتة العمليات الآلية لمزيد من الوظائف.

ومع ذلك، من الصعب إضافة عملية آلية جديدة في ProcessMaker.

الميزات الرئيسية لـ ProcessMaker

مصمم عمليات الأعمال لسحب وإسقاط المهام ونقاط القرار

لوحات معلومات لمراقبة العمليات

نماذج بدون رموز وشاشات عرض

الموافقة على الطلبات أو رفضها مباشرةً من صندوق البريد الإلكتروني أو Slack

تسعير #### ProcessMaker

تبلغ تكلفة الإصدار القياسي المتميز من هذا التطبيق 1,495 دولارًا شهريًا (يتم دفعها سنويًا).

تقييمات عملاء ProcessMaker

G2 :4.3/5 (أكثر من 240 تقييمًا)

:4.3/5 (أكثر من 240 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (170+ تقييم)

8. بايبفي

لا يلزم وجود مهارات ترميز لـ أتمتة سير عملك أو العملية التجارية باستخدام Pipefy.

يمكنك تبسيط إدارة الطلبات ونشر عمليات سير العمل الرقمية وتقليل الأخطاء من خلال أتمتة العمل اليدوي.

ميزات Pipefy الرئيسية

عمليات تكامل مخصصة من تطبيقات الدردشة إلى تخطيط موارد المؤسسات

بوابات الخدمة مركزية المستندات والسياسات ونماذج الطلبات

رسائل البريد الإلكتروني الآلية مع القوالب

تقارير متقدمة تقوم بتصفية ودمج المعلومات من العمليات

تسعير #### بايبفي

تقدم Pipefy خطة مجانية. تبدأ الباقات المدفوعة من 22 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Pipefy

G2 : 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 260+ تقييم)

9. زابير

Zapier يعمل ببراعة كموصل طرف ثالث لأكثر من 750 تطبيقاً. فهو يتيح لك الدمج والأتمتة والابتكار ببضع نقرات فقط.

ومع ذلك، يمكن أن تصبح عملية التكامل بأكملها معقدة للغاية. قد ترغب فقط في _الخروج منه.

الميزات الرئيسية لـ Zapier

أتمتة مهام متعددة بمشغّل واحد

فلاتر لتعيين القواعد الأساسية

سجل Zapier للاحتفاظ بسجل قيد التشغيل التلقائي

قوالب سير العمل الآلي

تسعير #### Zapier

لدى Zapier خطة مجانية. وتبدأ خطته المدفوعة من 29.99 دولاراً شهرياً.

Zapier تقييمات العملاء

G2 : 4.5/5 (أكثر من 740 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 740 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,800+ تقييم)

10. روبوتاسك

نظرًا لأن Windows يفتقر إلى مسجل ماكرو, روبوتاسك هي أداة أتمتة لسطح المكتب مصممة خصيصًا لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز.

يحتوي على مسجل ماكرو لتسجيل إجراءات الماوس ولوحة المفاتيح لأتمتة المهام.

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على واجهته المخيفة والقديمة.

ـ من سيبدأ أولاً؟

الميزات الرئيسية لـ RoboTask

تشغيل التطبيقات وفتح المستندات تلقائيًا يدير النسخ الاحتياطية التلقائية

يرسل الرسائل والملفات عبر البريد الإلكتروني

يعمل كمنبه

تسعير #### تسعير RoboTask

تبلغ تكلفة ترخيص RoboTask 150 دولارًا أمريكيًا.

تقييمات عملاء RoboTask

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

11. ألفريد

Alfred هي أداة أتمتة سير العمل لمستخدمي Mac. يمكنك استخدامها كأداة لمفاتيح الاختصار للتنقل في واجهتك باستخدام لوحة المفاتيح أو أتمتة سير العمل.

ومع ذلك، لا يقدم ألفريد دعمًا مجتمعيًا جيدًا للإضافات.

ألفريد الميزات الرئيسية

سجل الحافظة لتحديد موقع أي نص أو صورة أو ملف

باورباك لإنشاء سير عمل آلي

تكامل عميق مع macOS لإعطاء أوامر النظام

مخزن الملفات لتحديد ملفات متعددة واتخاذ إجراءات بشأنها في وقت واحد

تسعير #### ألفريد

يمكنك تنزيل هذا برنامج إدارة سير العمل مجانًا. اتصل بالمبيعات للحصول على أسعار الخطة المدفوعة.

ألفريد تقييمات العملاء

G2 : 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: غير متاح

12. كيس فلو

Kissflow هي شركة إدارة العمليات وأداة أتمتة سير العمل التي تتيح لك تخصيص أي عملية.

لا تحتاج إلى معرفة البرمجة لأتمتة المهام.

ومع ذلك، مع Kissflow، يمكنك مع Kissflow توديع سهولة الترحيل.

الميزات الرئيسية لـ #### Kissflow

سحب وإسقاط النماذج لإنشاء التطبيقات

تحليلات في الوقت الحقيقي للعمليات الآلية

إدارة العمليات وسير العمل بدون تعليمات برمجية

قابل للتطوير للتعامل مع حجم البيانات الكبيرة والمعقدة

تسعير #### كيس فلو

يبدأ سعر Kissflow من 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء كيس فلو

G2 :4.3/5 (أكثر من 470 تقييم)

:4.3/5 (أكثر من 470 تقييم) Capterra: 3.8 (أكثر من 10 تقييمات)

تحقق من هذه بدائل Kissflow !

13. التكامل

Integrify هو برنامج أتمتة يتيح لك تصميم تطبيقات العمليات الخاصة بك مع النماذج وبوابات الخدمات والتقارير.

ومع ذلك، من الصعب بناء سير عمل أو عملية تجارية معقدة هنا.

الميزات الرئيسية لبرنامج Integrify

مصمم نماذج لإنشاء نماذج قابلة لإعادة الاستخدام

تطبيقات عملية عمل مجانية مبنية مسبقاً

إشعارات وتذكيرات وعمليات تصعيد مخصصة

تقارير ولوحات معلومات مخصصة

Integrify التسعير المتكامل

تتوفر أسعار Integrify عند الطلب.

Integrify تقييمات العملاء

G2 : 4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

14. تدفق الجاذبية

Gravity Flow عبارة عن إضافة ووردبريس لإنشاء عمليات سير عمل مخصصة تساعد على أتمتة العمليات القائمة على النماذج وتقليل الأخطاء البشرية. على سبيل المثال، استخدمه لأتمتة طلبات الإجازات ونماذج القبول, طلبات الشراء إلخ.

ومع ذلك، نظرًا لأنها باهظة الثمن، فقد يجعل من الصعب عليك الانجذاب نحو تدفق الجاذبية.

الميزات الرئيسية لـ Gravity Flow

أكثر من 40 خطوة جاهزة للاستخدام لتصميم سير العمل

منشئ عمليات السحب والإفلات

تقارير مفصلة عن كل مهمة واختناقاتها

سجل تدقيق لجدول زمني مفصل وسجل نشاط مفصل

تسعير تدفق الجاذبية

تبدأ خطط تسعير Gravity Flow من 99 دولاراً في السنة.

تقييمات عملاء Gravity Flow

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

15. فلوكزو

فلوكزو هو برنامج لإدارة عمليات الأعمال وأتمتة سير العمل.

استخدم واجهة السحب والإفلات الخاصة به لدمج المهام وتعيين قواعد العمل والمواعيد النهائية وما إلى ذلك.

ولكن هذه الأداة تفتقر إلى شيء يمكن أن يكون مفيدًا في إدارة العمليات الخاصة بك.

تفشل وظيفة السحب والإفلات في العمل مع العمليات التي لها مسارات متفرعة متعددة.

يمكنك أن تأمل النجاح من خلال فلوك على Flokzu.

ميزات فلوكزو الرئيسية

مؤقتات وتواريخ استحقاق لإنفاذ المواعيد النهائية

تقارير مخصصة

تحديثات قاعدة البيانات تلقائيًا باستخدام المعلومات من واجهات برمجة التطبيقات

رسائل البريد الإلكتروني الآلية

تسعير #### فلوكزو

تبدأ خطط تسعير Flokzu من 15 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء فلوكزو

G2 : 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: غير متاح

16. نينتكس

Nintex هي أداة أتمتة سهلة الاستخدام لإدارة أي عملية تجارية وتحسينها.

وهي توفر موصل سحب وإفلات مدمج يجعل من السهل تصور العمليات المعقدة.

ميزات Nintex الرئيسية

أتمتة العمليات الآلية للمهام المتكررة

DocGen® لإنشاء المستندات ومشاركتها داخل Salesforce أو Office 365

نماذج عبر الإنترنت لالتقاط البيانات وإرسالها

برنامج K2 Cloud لتصميم سير عمل آلي بشكل مرئي

تسعير #### Nintex

يبدأ سعر Nintex من 910 دولارات شهرياً.

تقييمات عملاء Nintex

G2 : 4.2/5 (أكثر من 660 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 660 تقييم) Capterra: 4.1/5 (70+ تقييم)

17. تريلو

تريلو هي أداة شائعة لإدارة المشاريع والتعاون تقدم أتمتة مدمجة للمهام الروتينية.

مع برنامج الأتمتة هذا، يمكنك أيضاً التوسع مع المزيد من الميزات مع نمو فريق العمل الخاص بك.

ومع ذلك، لا تعمل أداة الأتمتة هذه إلا إذا كنت متصلاً بالإنترنت.

ـ الاستعداد للصمت اللاسلكي

ميزات Trello الرئيسية

أوامر اللغة الطبيعية لأتمتة أي شيء

أوامر تاريخ الاستحقاق لتشغيل الإجراءات

أوامر التقويم لتنفيذ الإجراءات في وقت أو يوم معين

أزرار مخصصة لإنشاء عمليات

تسعير Trello

لدى Trello خطة مجانية. تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات/مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Trello

G2 : 4.4/5 (أكثر من 11,870 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 11,870 تقييم) Capterra: 4.5/5 (19,770+ تقييم)

تحقق من هذه المراجعات الرائعة *[بدائل Trello_](/مدونة؟p=7130)* .

18. صنع

صنع الاشتراك والنشرات الإخبارية الشهرية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

جدولة المدونة والمحتوى

أتمتة مهام الفاتورة

يمكن أن يساعدك استخدام برنامج الأتمتة في الحفاظ على تنظيمك إذا كنت تتعامل مع الفواتير الخاصة بشركتك.

يمكن لبرنامج الأتمتة إرسال تذكير تلقائي كلما احتجت إلى إرسال الفواتير عبر رسائل البريد الإلكتروني.

ويمكنه أيضًا أتمتة عملية الفواتير عن طريق:

جدولة الفواتير المتكررة وإرسالها تلقائيًا

تتبع ما إذا كان قد تم دفع الفواتير

أتمتة مهام الموارد البشرية

تتعامل أقسام الموارد البشرية مع عدد كبير من المهام المتكررة.

يمكن لفرق الموارد البشرية استخدام برامج الأتمتة لأتمتة مهام مثل:

فحص المرشحين المحتملين

إدارة المزايا

جدولة المواعيد

المهام الإدارية

ما هي أداة الأتمتة التي ستعمل على تشغيل سفينة عملك؟

الأداة أدوات إدارة المشاريع الآلية المدرجة هنا لديها بعض ميزات أتمتة المهام الرائعة التي تقدمها.

ومع ذلك، فإن ClickUp تتصدر الأسطول مع أكثر من 50 سير عمل أتمتة أتمتة وخطة مجانية للأبد غنية بالميزات

باستخدام هذه الأداة، يمكنك أتمتة المهام المتكررة، وتعيين تذكيرات متكررة، وإنشاء حالات مهام مخصصة... الاحتمالات لا حصر لها.

_لماذا الانتظار؟ انضم إلى ClickUp مجانًا لتستريح وترى أنه يتعامل مع كل أعمالك بالنيابة عنك!