أفضل 10 أدوات برمجية لأتمتة سير العمل في 2025

هل تريد استعادة المزيد من الوقت في يومك؟ إليك الوصفة المجربة والصحيحة لتكثيف قائمة مهامك دون أن تحترق: اعمل بذكاء أكثر وليس بجهد أكبر. 🧠

أصبح برنامج أتمتة سير العمل هو السلاح السري لفرق العمل في الشركات لتوفير ساعات لا حصر لها كل أسبوع. يتيح إعداد مهام سير العمل المحددة مسبقًا للفرق أتمتة المهام المتكررة. بدءًا من إرسال رسائل البريد الإلكتروني، أو متابعة العملاء المحتملين في المبيعات، أو إسناد المهام إلى المرؤوسين، تعمل مهام سير العمل على تبسيط تلك العمليات التجارية الزائدة عن الحاجة - ولكنها ضرورية.

لبدء أتمتة مهام العمل، تحتاج إلى البرنامج المناسب. استخدم أفضل 10 أدوات لأتمتة سير العمل هذه لتوفير ساعات عمل ثمينة لفريقك. ⏱️

ما هو برنامج أتمتة سير العمل؟

يقوم برنامج أتمتة سير العمل تلقائياً بإنشاء الإجراءات المطلوبة بناءً على مشغلات محددة مسبقاً. قد يتم إكمال هذه المشغلات والإجراءات على نفس النظام الأساسي، أو قد تقوم الأتمتة بربط التطبيقات غير المرتبطة ببعضها البعض من خلال حل بدون رمز.

فيما يلي بعض منها أمثلة على الأتمتة يمكن للناس استخدامها لتبسيط يوم عملهم:

في كل مرة يملأ فيها أحد العملاء المحتملين نموذجًا عبر الإنترنت (مشغّل)، تتلقى رسالة بريد إلكتروني (إجراء)

في كل مرة تتلقى فيها رسالة من رئيسك في العمل (مشغّل)، تتلقى إشعارًا برسالة نصية (إجراء)

في كل مرة يتم تكليفك بمهمة جديدة من Asana (مشغّل)، يتم نسخ تاريخ الاستحقاق إلى تقويم Gmail الخاص بك (إجراء)

في كل مرة يقوم فيها عميل جديد بإجراء عملية شراء عبر الإنترنت من خلال Shopify (مشغِّل)، تتم إضافته كعميل في Salesforce (إجراء)

كيف تختار أفضل منصة أتمتة لسير العمل لأعمالك

ليس كل أتمتة سير العمل منصة برمجية مناسبة لكل فريق. أثناء تقييمك للحلول المختلفة لعملك، ضع في اعتبارك ما يلي:

هل يمكنك البرمجة؟ في حين أن بعض المنصات هي حلول بدون برمجة توفر واجهات سهلة الاستخدام والسحب والإفلات، قد تتطلب بعض المنصات الأخرى مطورًا لإعدادها. إذا لم يكن لديك فريق تطوير داخلي، فستحتاج بالتأكيد إلى حل بدون كود

في حين أن بعض المنصات هي حلول بدون برمجة توفر واجهات سهلة الاستخدام والسحب والإفلات، قد تتطلب بعض المنصات الأخرى مطورًا لإعدادها. إذا لم يكن لديك فريق تطوير داخلي، فستحتاج بالتأكيد إلى حل بدون كود ما هي التطبيقات التي تستخدمها بالفعل؟ من الناحية المثالية، سيربط الحل الذي اخترته بالتطبيقات التي تستخدمها بالفعل. ابحث عن الحلول التي تحتوي على عمليات تكامل مدمجة للبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع ومنصات التجارة الإلكترونية الموجودة لديك

من الناحية المثالية، سيربط الحل الذي اخترته بالتطبيقات التي تستخدمها بالفعل. ابحث عن الحلول التي تحتوي على عمليات تكامل مدمجة للبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع ومنصات التجارة الإلكترونية الموجودة لديك كيف تبدو تجربة المستخدم؟ أدوات أتمتة سير العمل تفيد كل عضو من أعضاء فريقك، من متخصصي تكنولوجيا المعلومات إلى المسوقين إلى المساعدين التنفيذيين. تأكد من اختيار نظام أساسي يحتوي على واجهة سهلة التنقل يفهمها فريقك بأكمله

أدوات أتمتة سير العمل تفيد كل عضو من أعضاء فريقك، من متخصصي تكنولوجيا المعلومات إلى المسوقين إلى المساعدين التنفيذيين. تأكد من اختيار نظام أساسي يحتوي على واجهة سهلة التنقل يفهمها فريقك بأكمله ما هي ميزانيتك؟ تختلف المنصات بناءً على عدد التطبيقات أو الميزات أو مقاعد المستخدمين. حدِّد ميزانية، ثم احسب عدد أعضاء الفريق الذين سيحتاجون إلى الوصول إليها والتطبيقات التي يستخدمها أعضاء الفريق بشكل يومي

10 أفضل 10 برامج لأتمتة سير العمل في عام 2024

هل تبحث عن نظام سير عمل سهل الاستخدام يمكنه أتمتة المهام اليومية ? تساعد هذه الحلول العشرة في إنشاء مهام سير عمل مخصصة لأعمالك.

1. ClickUp

استخدم وصفات الأتمتة المبنية مسبقًا أو خصصها بناءً على احتياجاتك، ودع فريقك يركز على ما هو أكثر أهمية

ClickUp هو الحل الخالي من التعليمات البرمجية لتبسيط أي عملية والتخلص من العمل المزدحم من يومك. بغض النظر عن حجم فريقك، فإن ClickUp قوي بما يكفي لدمج عملك عبر التطبيقات في منصة تعاونية واحدة وأتمتة العمليات التجارية. هذا الحل الشامل لإدارة المشاريع مليء بمئات الميزات المرنة بما في ذلك أتمتة ClickUp و ClickUp AI لتبسيط عمليات سير العمل من أي نوع وتخطيطها وتنفيذها وتتبعها.

وباستخدام الأتمتة، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين أكثر من 100 عملية سير عمل أتمتة مُعدّة مسبقًا من ClickUp أو تخصيص عمليات سير عمل خاصة بهم من بين أكثر من 50 إجراءً مختلفًا. سواء كنت ترغب في تعيين المهام أو التعليقات تلقائيًا، أو تغيير الحالات، أو تشغيل الإشعارات، يمكن لأتمتة ClickUp Automations تحقيق ذلك.

وبالنسبة لكل شيء آخر؟ ClickUp AI سيغطي لك كل شيء. مثل مؤلف الإعلانات الافتراضي الخاص بك، يمكن ل ClickUp AI إنشاء نصوص وملخصات وتحديثات للمهام وترجمات والمزيد بضغطة زر. يتكامل ClickUp مع مع أكثر من 1,000 موقع آخر تطبيقات خارجية مثل Twilio، وSlack، وAirtable، وDropbox، بحيث تعمل الفرق بكفاءة أكبر.

ClickUp أفضل الميزات

استفد من أكثر من 100 عملية سير عمل محددة مسبقًا حتى لا تضطر إلى إنشاء عمليات أتمتة لسير العمل من الصفر

اختر من بين مئات عمليات التكامل مع التطبيقات الخارجية لتبسيط يوم عملك

تنفيذ مهام سير العمل لكل قسم من خلال حل بدون تعليمات برمجية

اختر من بين أكثر من 50 إجراء لإنشاء مهام سير عمل مخصصة

منع أخطاء سير العمل من خلال تعيين معلمات محددة باستخدام شروط دقيقة

قيود ClickUp

قد تكون الكميات الهائلة من التخصيصات مربكة للمستخدمين الجدد

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. زابيير

عبر زابير Zapier هي أداة لأتمتة سير العمل تربط أكثر من 6500 تطبيق من خلال حلها الخالي من التعليمات البرمجية. باستخدام محرر السحب والإفلات، يمكنك إنشاء تدفقات عمل آلية (تسمى zaps) دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

لن تقتصر بعد الآن على استخدام الأدوات ذات عمليات التكامل المدمجة. ما عليك سوى استخدام واجهة برمجة التطبيقات Zapier API لتعيين المشغلات وإنشاء إجراءات وفقًا لمعاييرك المحددة مسبقًا.

أفضل ميزات Zapier

اختر من بين أكثر من 6500 تطبيق على المنصة

إنشاء مهام سير عمل مخصصة من خلال قواعد If/then

قم بإنشاء زابيير متعدد الخطوات لأتمتة مهام متعددة في وقت واحد

استخدم الفلاتر لتشغيل النطاقات المنطلقة مع استيفاء شروط معينة فقط

أنشئ جدولاً زمنياً مخصصاً بحيث لا يتم تشغيل النطاقات المنطلقة إلا في الوقت المناسب

قيود Zapier

على الرغم من أنه يقدم حلاً مجانيًا، إلا أنه قد يتعين عليك الترقية إلى خطة مدفوعة لإنشاء تطبيقات سريعة مع تطبيقات محددة

قد يكون إنشاء أتمتة عمليات متعددة الخطوات مربكًا للمستخدمين الجدد

تسعير #### تسعير Zapier

خطة مجانية

المبتدئين: 19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا احترافية: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر الفريق: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات زابير

G2: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

4.5/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

3. إنتيغريفاي

عبر التكامل Integrify هو إدارة سير العمل منصة تساعد الشركات على العمل بكفاءة أكبر. استخدم أداة إنشاء سير العمل ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لتعيين المهام، أو التعاون في العمليات، أو إنشاء عمليات الموافقة، أو حتى إرفاق المستندات لمختلف الأتمتة.

بالإضافة إلى ذلك، أنشئ تقارير مخصصة، أو أنشئ نماذج عبر الإنترنت، أو استخدم واجهة برمجة التطبيقات Integrify للتكامل مع الأنظمة الأساسية الأخرى.

Integrify أفضل الميزات

اختبار تشغيل العمليات التلقائية للمهام قبل النشر

استخدم أدوات الاستشراف للتنبؤ بتبعيات الأتمتة

نسخ العمليات وتصديرها لإعادة بناء الأتمتة

السماح للمستخدمين بإرفاق المستندات والتعليق عليها

قيود التكامل

يمكن أن يتطلب تخصيص واجهة المستخدم بعض المعرفة العملية ب CSS

سيتطلب استخدام عمليات التكامل الاستعانة بمطور

Integrify التسعير

نسخة تجريبية مجانية: اتصل للحصول على نسخة تجريبية

اتصل للحصول على نسخة تجريبية الإدماج التكامل: 875 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

Integrify التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (31 تقييمًا)

4.4/5 (31 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (23 مراجعة)

4. فلوكزو

عبر فلوكزو فلوكزو هو أداة لتحسين العمليات التي تسمح للفرق بأتمتة المهام في غضون ساعات. تجعل الأداة سهلة الاستخدام من السهل تطوير النماذج أو مهام سير العمل الخاصة بك. وتتكامل المنصة مع مئات التطبيقات - مثل Gmail وDropbox وTrello وAsana - لذا ستوفر الوقت في يوم عملك.

أفضل ميزات فلوكزو

استخدم أداة إنشاء السحب والإفلات المستندة إلى السحابة لتصميم مهام سير عمل مخصصة

احصل على إحصائيات سهلة الفهم لفهم المهام الأكثر قيمة لفريقك

استفد من أنواع الحقول المتعددة لتصميم مهام سير العمل الخاصة بشركتك

السماح للمستخدمين بإرفاق المستندات أو إضافة تعليقات إلى المهام المعينة

قيود فلوكزو

لا يوجد العديد من عمليات التكامل مثل المنصات الأخرى

توفر المنصات الأخرى شروطاً أكثر قابلية للتخصيص

تسعير فلوكزو

عادي: 17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات فلوكزو

G2: 4.9/5 (29 تقييمًا)

4.9/5 (29 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (71 مراجعة)

5. الإثنين

عبر الاثنينالإثنين هو عمل إدارة العمليات النظام الأساسي. صمم سير العمل المخصص الخاص بك أو ابدأ من قالب. ثم قم بإعداد تنبيهات الفريق وإنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص لإدارة التقدم المحرز.

بالإضافة إلى ذلك، تتكامل المنصة مع أكثر من 200 تطبيق وتخزن البيانات في موقع مركزي واحد - كل ذلك دون استخدام سطر واحد من التعليمات البرمجية.

الاثنين أفضل الميزات

شارك في تحرير المستندات في الوقت الفعلي من خلال إرفاقها بالعمليات

تعيين المهام أو كتابة التعليقات أو المشاركة التسليمات مع أعضاء الفريق الداخليين أو العملاء

دمج المنصة مع أكثر من 200 أداة من أدواتك المفضلة

تخلص من العمليات اليدوية عن طريق إنشاء مهام سير عمل قابلة للتخصيص في دقائق

قيود يوم الاثنين

قد تستغرق عملية الإعداد الأولي للوحة المعلومات وعملية التهيئة وقتاً طويلاً

بعض ميزات إعداد التقارير جامدة إلى حد ما وتفتقر إلى التخصيص

تسعير يوم الاثنين

مجاني (حتى مستخدمين اثنين)

(حتى مستخدمين اثنين) الأساسي: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

8 دولارات شهرياً لكل مستخدم قياسي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المحترف: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

الاثنين التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

تحقق من المقارنة الكاملة على مقارنتنا الكاملة على .

6. كيس فلو

عبر كيس فلوكيس فلو يتيح للمستخدمين تبسيط عمليات سير العمل دون الحاجة إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية. تستغرق المنصة البديهية بضعة أيام فقط لإعدادها، وهي تطبق نظاماً بسيطاً من ثلاث خطوات لبناء سير العمل.

تسمح المنصة لقيادة الشركة بتعيين المهام، ومعالجة الاختناقات قبل حدوثها، وقياس كفاءة سير العمل باستخدام مقاييس مدمجة.

أفضل ميزات #### Kissflow

إنشاء النماذج ومهام سير العمل باستخدام أداة إنشاء سهلة السحب والإفلات

قم بإنشاء مهام ديناميكية لتعيين المهام لفرد أو عدة أشخاص أو أقسام بأكملها. أو قم بإنشاء دائرية لتعيين المهام عشوائيًا

تحديد مواعيد نهائية ثابتة لكل مهمة

استخدم المنطق الشرطي لمنع الأخطاء البشرية في مهام سير العمل الأكثر تعقيدًا

قيود Kissflow

قد لا يكون نموذج التسعير مناسبًا لتوسيع نطاق الأعمال أو الشركات الصغيرة

تتطلب الإمكانيات العديدة للبرنامج منحنى تعليمي كبير

تسعير #### تسعير كيس فلو

الأساسي: 1,500 دولار شهريًا

1,500 دولار شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كيس فلو

G2: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 3.9/5 (39 مراجعة)

7. زوهو كريتور

عبر منشئ زوهوزوهو Creator عبارة عن منصة متكاملة منخفضة التعليمات البرمجية تتيح لك إنشاء تطبيقك الخاص. من خلال منصة السحب والإفلات، يمكنك إنشاء حلول مخصصة تلبي أي احتياجات العمل تقريبًا.

استفد من ميزات أتمتة سير العمل الخاصة به للاستجابة لتفاعلات المستخدم، وجدولة الإجراءات، وتوجيه عمليات الموافقة، وحتى معالجة الطلبات بناءً على المدفوعات والفواتير الناجحة.

أفضل ميزات Zoho Creator

التكامل مع بوابات دفع متعددة لتهيئة سير العمل مع العملاء الجدد عبر الإنترنت

تعيين تأخيرات زمنية بين المُشغِّلات والإجراءات لإنشاء سير عمل وفقًا لجدولك الزمني

احصل على إشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول بناءً على عدد من الإجراءات المختلفة

إنشاء ونشر المخططات للحفاظ على المهام اليدوية حتى في الموعد المحدد

قيود Zoho Creator

مطلوب بعض المعرفة العملية بالترميز

إذا كنت لا ترغب في إنشاء تطبيقك الخاص، فقد يكون حل أتمتة سير العمل هذا معقدًا للغاية

تسعير Zoho Creator

قياسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم احترافي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مرن: تسعير مخصص

Zoho Creator التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

8. جيرا (أطلسيان) إدارة العمل

عبر جيراجيرا إدارة العمل هو حل برمجي لفرق إدارة المشاريع للتنسيق والتعاون وإنجاز المزيد من الأعمال في وقت أقل. تسمح وجهات النظر المتعددة (مثل القائمة والتقويم واللوحة والجدول الزمني) للزملاء بتتبع تقدمهم من الصورة الكبيرة أو على مستوى التفاصيل الدقيقة.

كما أن ميزات الأتمتة تجعل من السهل على الفرق تبسيط مهام معينة وإنشاء تقارير جميلة من أجل إجراء تحليل سير العمل .

أفضل ميزات جيرا

إجراء تعديلات شاملة على أتمتة سير العمل من خلال التغييرات المجمعة

الوصول إلى مكتبة نماذج لسير العمل للموارد البشرية والتسويق والمبيعات والفرق الأخرى لتشغيل المهام على الطيار الآلي

الحصول على الموافقة على عمليات الموافقة بشكل أسرع من خلال مراسلة أصحاب المصلحة تلقائياً

استخدم عرض التقويم لإعادة إنشاء المهام الشهرية تلقائياً

قيود Jira

هناك نقص في التخصيصات لبعض التقارير المدمجة

الإعداد الأولي ل برنامج إدارة سير العمل قد يكون مربكًا وصعب الفهم

تسعير #### جيرا

مجانًا (حتى 10 مستخدمين)

(حتى 10 مستخدمين) عادي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (حتى 3500 مستخدم)

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (حتى 3500 مستخدم) القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (حتى 3,500 مستخدم)

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

9. أونتاسك

عبر على المهمة OnTask هي منصة لإدارة المستندات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يمكنك صياغة المستندات، والحصول على توقيعات على العقود القانونية، والاستفادة من القوالب المُنشأة مسبقاً، وجمع البيانات ونقلها. سيوفر فريقك وقتاً ثميناً باستخدام أداة إنشاء بدون تعليمات برمجية لأتمتة المهام اليومية.

أفضل ميزات #### OnTask

الملء التلقائي للبيانات من مصادر متعددة لإنشاء المستندات بشكل أسرع

توجيه البيانات من النماذج عبر الإنترنت للمراجعة والموافقة

تتبع التوقيعات الآمنة والملزمة قانونيًا والمتوافقة مع قانون HIPAA تلقائيًا لأي مستند

الاستفادة من مكتبة القوالب لإنشاء مهام سير العمل بسرعة لأي جانب من جوانب العمليات التجارية تقريبًا

قيود OnTask

تتطلب عمليات سير العمل الأكثر تعقيدًا قدرًا كبيرًا من المعرفة، وهو ما قد يكون صعبًا على المستخدمين الجدد

قد يكون من الصعب تعديل الرسائل النصية القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني الافتراضية

تسعير #### تسعير OnTask

شخصي: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم (مستخدم واحد)

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم (مستخدم واحد) الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (2 مستخدمين)

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (2 مستخدمين) محترف الأعمال: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (3 مستخدمين)

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (3 مستخدمين) المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أون تاسك

G2: 4.6/5 (5 تقييمات)

4.6/5 (5 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (63 تقييم)

10. بايبفي

عبر بيبفي بايبفي أدوات سير العمل تم تصميمها خصيصاً لأقسام المشتريات والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات. تُسهِّل المنصة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي على المتخصصين في الموارد البشرية توظيف الموظفين الجدد وإلحاقهم بالعمل وإلغاء تعيينهم، بينما يمكن لموظفي المشتريات الحصول على عروض الأسعار ومراجعة الموردين وإرسال البائعين الجدد للحصول على موافقة المديرين التنفيذيين.

استفد من مهام سير عمل الأتمتة المضمنة التي لا تحتوي على رموز، أو صمم مهامك الخاصة من البداية.

أفضل ميزات Pipefy

الاستفادة من الأتمتة الشاملة المبنية مسبقًا لحالات استخدام الموارد البشرية والمشتريات وتكنولوجيا المعلومات

تصميم مهام سير العمل المخصصة الخاصة بك باستخدام حقول مخصصة

تتبع المهام الجارية من خلال التقارير ولوحات المعلومات المخصصة

التحكم في من يرى ماذا (ومتى) من خلال الأدوار المخصصة ومستويات الأذونات

قيود Pipefy

هناك عدد أقل من القوالب المعدة مسبقًا خارج أقسام الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات

في بعض الأحيان تذهب رسائل البريد الإلكتروني التلقائية إلى البريد المزعج بدلاً من البريد الوارد للعملاء

تسعير Pipefy

البداية: 0 دولار/شهرًا لكل مستخدم

0 دولار/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Pipefy

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6 (أكثر من 300 تقييم)

اختر أفضل برنامج لأتمتة سير العمل لأعمالك

يمكن أن توفر أتمتة سير العمل والمهام المتكررة ساعات لا حصر لها في الأسبوع. عند تقييم أدوات أتمتة سير العمل، ابحث عن حل يحتوي على أداة إنشاء منخفضة أو بدون رموز، ويتكامل مع إدارة المهام أو تطبيقات إدارة المشاريع، وتناسب ميزانيتك.

تأتي أتمتة ClickUp Automations كاملة مع أكثر من 100 عملية سير عمل مبنية مسبقًا، وأكثر من 50 إجراءً للاختيار من بينها، وعمليات تكامل مدمجة مع أدواتك المفضلة. لمعرفة كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في توفير الوقت كل أسبوع, اشترك اليوم . 💡