أفضل 10 أدوات برمجية لأتمتة سير العمل في 2025

هل تريد استعادة المزيد من الوقت في يومك؟ إليك الوصفة المجربة والصحيحة لتكثيف قائمة مهامك دون أن تحترق: اعمل بذكاء أكثر وليس بجهد أكبر. 🧠
أصبح برنامج أتمتة سير العمل هو السلاح السري لفرق العمل في الشركات لتوفير ساعات لا حصر لها كل أسبوع. يتيح إعداد مهام سير العمل المحددة مسبقًا للفرق أتمتة المهام المتكررة. بدءًا من إرسال رسائل البريد الإلكتروني، أو متابعة العملاء المحتملين في المبيعات، أو إسناد المهام إلى المرؤوسين، تعمل مهام سير العمل على تبسيط تلك العمليات التجارية الزائدة عن الحاجة - ولكنها ضرورية.
لبدء أتمتة مهام العمل، تحتاج إلى البرنامج المناسب. استخدم أفضل 10 أدوات لأتمتة سير العمل هذه لتوفير ساعات عمل ثمينة لفريقك. ⏱️
ما هو برنامج أتمتة سير العمل؟
يقوم برنامج أتمتة سير العمل تلقائياً بإنشاء الإجراءات المطلوبة بناءً على مشغلات محددة مسبقاً. قد يتم إكمال هذه المشغلات والإجراءات على نفس النظام الأساسي، أو قد تقوم الأتمتة بربط التطبيقات غير المرتبطة ببعضها البعض من خلال حل بدون رمز.
فيما يلي بعض منها أمثلة على الأتمتة يمكن للناس استخدامها لتبسيط يوم عملهم:
- في كل مرة يملأ فيها أحد العملاء المحتملين نموذجًا عبر الإنترنت (مشغّل)، تتلقى رسالة بريد إلكتروني (إجراء)
- في كل مرة تتلقى فيها رسالة من رئيسك في العمل (مشغّل)، تتلقى إشعارًا برسالة نصية (إجراء)
- في كل مرة يتم تكليفك بمهمة جديدة من Asana (مشغّل)، يتم نسخ تاريخ الاستحقاق إلى تقويم Gmail الخاص بك (إجراء)
- في كل مرة يقوم فيها عميل جديد بإجراء عملية شراء عبر الإنترنت من خلال Shopify (مشغِّل)، تتم إضافته كعميل في Salesforce (إجراء)
كيف تختار أفضل منصة أتمتة لسير العمل لأعمالك
ليس كل أتمتة سير العمل منصة برمجية مناسبة لكل فريق. أثناء تقييمك للحلول المختلفة لعملك، ضع في اعتبارك ما يلي:
- هل يمكنك البرمجة؟ في حين أن بعض المنصات هي حلول بدون برمجة توفر واجهات سهلة الاستخدام والسحب والإفلات، قد تتطلب بعض المنصات الأخرى مطورًا لإعدادها. إذا لم يكن لديك فريق تطوير داخلي، فستحتاج بالتأكيد إلى حل بدون كود
- ما هي التطبيقات التي تستخدمها بالفعل؟ من الناحية المثالية، سيربط الحل الذي اخترته بالتطبيقات التي تستخدمها بالفعل. ابحث عن الحلول التي تحتوي على عمليات تكامل مدمجة للبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع ومنصات التجارة الإلكترونية الموجودة لديك
- كيف تبدو تجربة المستخدم؟ أدوات أتمتة سير العمل تفيد كل عضو من أعضاء فريقك، من متخصصي تكنولوجيا المعلومات إلى المسوقين إلى المساعدين التنفيذيين. تأكد من اختيار نظام أساسي يحتوي على واجهة سهلة التنقل يفهمها فريقك بأكمله
- ما هي ميزانيتك؟ تختلف المنصات بناءً على عدد التطبيقات أو الميزات أو مقاعد المستخدمين. حدِّد ميزانية، ثم احسب عدد أعضاء الفريق الذين سيحتاجون إلى الوصول إليها والتطبيقات التي يستخدمها أعضاء الفريق بشكل يومي
10 أفضل 10 برامج لأتمتة سير العمل في عام 2024
هل تبحث عن نظام سير عمل سهل الاستخدام يمكنه أتمتة المهام اليومية ? تساعد هذه الحلول العشرة في إنشاء مهام سير عمل مخصصة لأعمالك.
1. ClickUp
استخدم وصفات الأتمتة المبنية مسبقًا أو خصصها بناءً على احتياجاتك، ودع فريقك يركز على ما هو أكثر أهمية
ClickUp هو الحل الخالي من التعليمات البرمجية لتبسيط أي عملية والتخلص من العمل المزدحم من يومك. بغض النظر عن حجم فريقك، فإن ClickUp قوي بما يكفي لدمج عملك عبر التطبيقات في منصة تعاونية واحدة وأتمتة العمليات التجارية. هذا الحل الشامل لإدارة المشاريع مليء بمئات الميزات المرنة بما في ذلك أتمتة ClickUp و ClickUp AI لتبسيط عمليات سير العمل من أي نوع وتخطيطها وتنفيذها وتتبعها.
وباستخدام الأتمتة، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين أكثر من 100 عملية سير عمل أتمتة مُعدّة مسبقًا من ClickUp أو تخصيص عمليات سير عمل خاصة بهم من بين أكثر من 50 إجراءً مختلفًا. سواء كنت ترغب في تعيين المهام أو التعليقات تلقائيًا، أو تغيير الحالات، أو تشغيل الإشعارات، يمكن لأتمتة ClickUp Automations تحقيق ذلك.
وبالنسبة لكل شيء آخر؟ ClickUp AI سيغطي لك كل شيء. مثل مؤلف الإعلانات الافتراضي الخاص بك، يمكن ل ClickUp AI إنشاء نصوص وملخصات وتحديثات للمهام وترجمات والمزيد بضغطة زر. يتكامل ClickUp مع مع أكثر من 1,000 موقع آخر تطبيقات خارجية مثل Twilio، وSlack، وAirtable، وDropbox، بحيث تعمل الفرق بكفاءة أكبر.
ClickUp أفضل الميزات
- استفد من أكثر من 100 عملية سير عمل محددة مسبقًا حتى لا تضطر إلى إنشاء عمليات أتمتة لسير العمل من الصفر
- اختر من بين مئات عمليات التكامل مع التطبيقات الخارجية لتبسيط يوم عملك
- تنفيذ مهام سير العمل لكل قسم من خلال حل بدون تعليمات برمجية
- اختر من بين أكثر من 50 إجراء لإنشاء مهام سير عمل مخصصة
- منع أخطاء سير العمل من خلال تعيين معلمات محددة باستخدام شروط دقيقة
قيود ClickUp
- قد تكون الكميات الهائلة من التخصيصات مربكة للمستخدمين الجدد
- لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال حتى الآن
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp AI متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3800 تقييم)
2. زابيير
عبر زابير Zapier هي أداة لأتمتة سير العمل تربط أكثر من 6500 تطبيق من خلال حلها الخالي من التعليمات البرمجية. باستخدام محرر السحب والإفلات، يمكنك إنشاء تدفقات عمل آلية (تسمى zaps) دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
لن تقتصر بعد الآن على استخدام الأدوات ذات عمليات التكامل المدمجة. ما عليك سوى استخدام واجهة برمجة التطبيقات Zapier API لتعيين المشغلات وإنشاء إجراءات وفقًا لمعاييرك المحددة مسبقًا.
أفضل ميزات Zapier
- اختر من بين أكثر من 6500 تطبيق على المنصة
- إنشاء مهام سير عمل مخصصة من خلال قواعد If/then
- قم بإنشاء زابيير متعدد الخطوات لأتمتة مهام متعددة في وقت واحد
- استخدم الفلاتر لتشغيل النطاقات المنطلقة مع استيفاء شروط معينة فقط
- أنشئ جدولاً زمنياً مخصصاً بحيث لا يتم تشغيل النطاقات المنطلقة إلا في الوقت المناسب
قيود Zapier
- على الرغم من أنه يقدم حلاً مجانيًا، إلا أنه قد يتعين عليك الترقية إلى خطة مدفوعة لإنشاء تطبيقات سريعة مع تطبيقات محددة
- قد يكون إنشاء أتمتة عمليات متعددة الخطوات مربكًا للمستخدمين الجدد
تسعير #### تسعير Zapier
- خطة مجانية
- المبتدئين: 19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- احترافية: 49 دولارًا في الشهر
- الفريق: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- الشركة: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات زابير
- G2: 4.5/5 (1,000+ تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
3. إنتيغريفاي
عبر التكامل Integrify هو إدارة سير العمل منصة تساعد الشركات على العمل بكفاءة أكبر. استخدم أداة إنشاء سير العمل ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لتعيين المهام، أو التعاون في العمليات، أو إنشاء عمليات الموافقة، أو حتى إرفاق المستندات لمختلف الأتمتة.
بالإضافة إلى ذلك، أنشئ تقارير مخصصة، أو أنشئ نماذج عبر الإنترنت، أو استخدم واجهة برمجة التطبيقات Integrify للتكامل مع الأنظمة الأساسية الأخرى.
Integrify أفضل الميزات
- اختبار تشغيل العمليات التلقائية للمهام قبل النشر
- استخدم أدوات الاستشراف للتنبؤ بتبعيات الأتمتة
- نسخ العمليات وتصديرها لإعادة بناء الأتمتة
- السماح للمستخدمين بإرفاق المستندات والتعليق عليها
قيود التكامل
- يمكن أن يتطلب تخصيص واجهة المستخدم بعض المعرفة العملية ب CSS
- سيتطلب استخدام عمليات التكامل الاستعانة بمطور
Integrify التسعير
- نسخة تجريبية مجانية: اتصل للحصول على نسخة تجريبية
- الإدماج التكامل: 875 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
Integrify التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (31 تقييمًا)
- Capterra: 4.5/5 (23 مراجعة)
4. فلوكزو
عبر فلوكزو فلوكزو هو أداة لتحسين العمليات التي تسمح للفرق بأتمتة المهام في غضون ساعات. تجعل الأداة سهلة الاستخدام من السهل تطوير النماذج أو مهام سير العمل الخاصة بك. وتتكامل المنصة مع مئات التطبيقات - مثل Gmail وDropbox وTrello وAsana - لذا ستوفر الوقت في يوم عملك.
أفضل ميزات فلوكزو
- استخدم أداة إنشاء السحب والإفلات المستندة إلى السحابة لتصميم مهام سير عمل مخصصة
- احصل على إحصائيات سهلة الفهم لفهم المهام الأكثر قيمة لفريقك
- استفد من أنواع الحقول المتعددة لتصميم مهام سير العمل الخاصة بشركتك
- السماح للمستخدمين بإرفاق المستندات أو إضافة تعليقات إلى المهام المعينة
قيود فلوكزو
- لا يوجد العديد من عمليات التكامل مثل المنصات الأخرى
- توفر المنصات الأخرى شروطاً أكثر قابلية للتخصيص
تسعير فلوكزو
- عادي: 17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- القسط: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات فلوكزو
- G2: 4.9/5 (29 تقييمًا)
- Capterra: 4.8/5 (71 مراجعة)
5. الإثنين
عبر الاثنينالإثنين هو عمل إدارة العمليات النظام الأساسي. صمم سير العمل المخصص الخاص بك أو ابدأ من قالب. ثم قم بإعداد تنبيهات الفريق وإنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص لإدارة التقدم المحرز.
بالإضافة إلى ذلك، تتكامل المنصة مع أكثر من 200 تطبيق وتخزن البيانات في موقع مركزي واحد - كل ذلك دون استخدام سطر واحد من التعليمات البرمجية.
الاثنين أفضل الميزات
- شارك في تحرير المستندات في الوقت الفعلي من خلال إرفاقها بالعمليات
- تعيين المهام أو كتابة التعليقات أو المشاركةالتسليمات مع أعضاء الفريق الداخليين أو العملاء
- دمج المنصة مع أكثر من 200 أداة من أدواتك المفضلة
- تخلص من العمليات اليدوية عن طريق إنشاء مهام سير عمل قابلة للتخصيص في دقائق
قيود يوم الاثنين
- قد تستغرق عملية الإعداد الأولي للوحة المعلومات وعملية التهيئة وقتاً طويلاً
- بعض ميزات إعداد التقارير جامدة إلى حد ما وتفتقر إلى التخصيص
تسعير يوم الاثنين
- مجاني (حتى مستخدمين اثنين)
- الأساسي: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- قياسي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المحترف: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: تسعير مخصص
الاثنين التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
تحقق من المقارنة الكاملة على مقارنتنا الكاملة على .
6. كيس فلو
عبر كيس فلوكيس فلو يتيح للمستخدمين تبسيط عمليات سير العمل دون الحاجة إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية. تستغرق المنصة البديهية بضعة أيام فقط لإعدادها، وهي تطبق نظاماً بسيطاً من ثلاث خطوات لبناء سير العمل.
تسمح المنصة لقيادة الشركة بتعيين المهام، ومعالجة الاختناقات قبل حدوثها، وقياس كفاءة سير العمل باستخدام مقاييس مدمجة.
أفضل ميزات #### Kissflow
- إنشاء النماذج ومهام سير العمل باستخدام أداة إنشاء سهلة السحب والإفلات
- قم بإنشاء مهام ديناميكية لتعيين المهام لفرد أو عدة أشخاص أو أقسام بأكملها. أو قم بإنشاء دائرية لتعيين المهام عشوائيًا
- تحديد مواعيد نهائية ثابتة لكل مهمة
- استخدم المنطق الشرطي لمنع الأخطاء البشرية في مهام سير العمل الأكثر تعقيدًا
قيود Kissflow
- قد لا يكون نموذج التسعير مناسبًا لتوسيع نطاق الأعمال أو الشركات الصغيرة
- تتطلب الإمكانيات العديدة للبرنامج منحنى تعليمي كبير
تسعير #### تسعير كيس فلو
- الأساسي: 1,500 دولار شهريًا
- المؤسسات: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات كيس فلو
- G2: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 3.9/5 (39 مراجعة)
7. زوهو كريتور
عبر منشئ زوهوزوهو Creator عبارة عن منصة متكاملة منخفضة التعليمات البرمجية تتيح لك إنشاء تطبيقك الخاص. من خلال منصة السحب والإفلات، يمكنك إنشاء حلول مخصصة تلبي أي احتياجات العمل تقريبًا.
استفد من ميزات أتمتة سير العمل الخاصة به للاستجابة لتفاعلات المستخدم، وجدولة الإجراءات، وتوجيه عمليات الموافقة، وحتى معالجة الطلبات بناءً على المدفوعات والفواتير الناجحة.
أفضل ميزات Zoho Creator
- التكامل مع بوابات دفع متعددة لتهيئة سير العمل مع العملاء الجدد عبر الإنترنت
- تعيين تأخيرات زمنية بين المُشغِّلات والإجراءات لإنشاء سير عمل وفقًا لجدولك الزمني
- احصل على إشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول بناءً على عدد من الإجراءات المختلفة
- إنشاء ونشر المخططات للحفاظ على المهام اليدوية حتى في الموعد المحدد
قيود Zoho Creator
- مطلوب بعض المعرفة العملية بالترميز
- إذا كنت لا ترغب في إنشاء تطبيقك الخاص، فقد يكون حل أتمتة سير العمل هذا معقدًا للغاية
تسعير Zoho Creator
- قياسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- احترافي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- مرن: تسعير مخصص
Zoho Creator التقييمات والمراجعات
- G2: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)
8. جيرا (أطلسيان) إدارة العمل
عبر جيراجيرا إدارة العمل هو حل برمجي لفرق إدارة المشاريع للتنسيق والتعاون وإنجاز المزيد من الأعمال في وقت أقل. تسمح وجهات النظر المتعددة (مثل القائمة والتقويم واللوحة والجدول الزمني) للزملاء بتتبع تقدمهم من الصورة الكبيرة أو على مستوى التفاصيل الدقيقة.
كما أن ميزات الأتمتة تجعل من السهل على الفرق تبسيط مهام معينة وإنشاء تقارير جميلة من أجل إجراء تحليل سير العمل .
أفضل ميزات جيرا
- إجراء تعديلات شاملة على أتمتة سير العمل من خلال التغييرات المجمعة
- الوصول إلى مكتبة نماذج لسير العمل للموارد البشرية والتسويق والمبيعات والفرق الأخرى لتشغيل المهام على الطيار الآلي
- الحصول على الموافقة على عمليات الموافقة بشكل أسرع من خلال مراسلة أصحاب المصلحة تلقائياً
- استخدم عرض التقويم لإعادة إنشاء المهام الشهرية تلقائياً
قيود Jira
- هناك نقص في التخصيصات لبعض التقارير المدمجة
- الإعداد الأولي لبرنامج إدارة سير العمل قد يكون مربكًا وصعب الفهم
تسعير #### جيرا
- مجانًا (حتى 10 مستخدمين)
- عادي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (حتى 3500 مستخدم)
- القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (حتى 3,500 مستخدم)
تقييمات ومراجعات جيرا
- G2: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)
9. أونتاسك
عبر على المهمة OnTask هي منصة لإدارة المستندات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يمكنك صياغة المستندات، والحصول على توقيعات على العقود القانونية، والاستفادة من القوالب المُنشأة مسبقاً، وجمع البيانات ونقلها. سيوفر فريقك وقتاً ثميناً باستخدام أداة إنشاء بدون تعليمات برمجية لأتمتة المهام اليومية.
أفضل ميزات #### OnTask
- الملء التلقائي للبيانات من مصادر متعددة لإنشاء المستندات بشكل أسرع
- توجيه البيانات من النماذج عبر الإنترنت للمراجعة والموافقة
- تتبع التوقيعات الآمنة والملزمة قانونيًا والمتوافقة مع قانون HIPAA تلقائيًا لأي مستند
- الاستفادة من مكتبة القوالب لإنشاء مهام سير العمل بسرعة لأي جانب من جوانب العمليات التجارية تقريبًا
قيود OnTask
- تتطلب عمليات سير العمل الأكثر تعقيدًا قدرًا كبيرًا من المعرفة، وهو ما قد يكون صعبًا على المستخدمين الجدد
- قد يكون من الصعب تعديل الرسائل النصية القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني الافتراضية
تسعير #### تسعير OnTask
- شخصي: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم (مستخدم واحد)
- الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (2 مستخدمين)
- محترف الأعمال: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (3 مستخدمين)
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات أون تاسك
- G2: 4.6/5 (5 تقييمات)
- Capterra: 4.7/5 (63 تقييم)
10. بايبفي
عبر بيبفي بايبفي أدوات سير العمل تم تصميمها خصيصاً لأقسام المشتريات والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات. تُسهِّل المنصة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي على المتخصصين في الموارد البشرية توظيف الموظفين الجدد وإلحاقهم بالعمل وإلغاء تعيينهم، بينما يمكن لموظفي المشتريات الحصول على عروض الأسعار ومراجعة الموردين وإرسال البائعين الجدد للحصول على موافقة المديرين التنفيذيين.
استفد من مهام سير عمل الأتمتة المضمنة التي لا تحتوي على رموز، أو صمم مهامك الخاصة من البداية.
أفضل ميزات Pipefy
- الاستفادة من الأتمتة الشاملة المبنية مسبقًا لحالات استخدام الموارد البشرية والمشتريات وتكنولوجيا المعلومات
- تصميم مهام سير العمل المخصصة الخاصة بك باستخدام حقول مخصصة
- تتبع المهام الجارية من خلال التقارير ولوحات المعلومات المخصصة
- التحكم في من يرى ماذا (ومتى) من خلال الأدوار المخصصة ومستويات الأذونات
قيود Pipefy
- هناك عدد أقل من القوالب المعدة مسبقًا خارج أقسام الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات
- في بعض الأحيان تذهب رسائل البريد الإلكتروني التلقائية إلى البريد المزعج بدلاً من البريد الوارد للعملاء
تسعير Pipefy
- البداية: 0 دولار/شهرًا لكل مستخدم
- الشركات: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Pipefy
- G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)
- Capterra: 4.6 (أكثر من 300 تقييم)
اختر أفضل برنامج لأتمتة سير العمل لأعمالك
يمكن أن توفر أتمتة سير العمل والمهام المتكررة ساعات لا حصر لها في الأسبوع. عند تقييم أدوات أتمتة سير العمل، ابحث عن حل يحتوي على أداة إنشاء منخفضة أو بدون رموز، ويتكامل مع إدارة المهام أو تطبيقات إدارة المشاريع، وتناسب ميزانيتك.
تأتي أتمتة ClickUp Automations كاملة مع أكثر من 100 عملية سير عمل مبنية مسبقًا، وأكثر من 50 إجراءً للاختيار من بينها، وعمليات تكامل مدمجة مع أدواتك المفضلة. لمعرفة كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في توفير الوقت كل أسبوع, اشترك اليوم . 💡