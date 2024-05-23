10 برامج لأتمتة تكنولوجيا المعلومات لتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات في عام 2025

في عام 2024، تستمر برمجيات أتمتة تكنولوجيا المعلومات في إحداث ثورة في كيفية عمل المؤسسات.

مع تركيز المؤسسات في جميع أنحاء العالم على الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي لتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، أصبح التركيز على الاستفادة من أدوات الأتمتة الذكية لتبسيط عمليات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى.

يعد اكتشاف الأدوات المناسبة لأتمتة أعباء العمل أمرًا أساسيًا لفرق تكنولوجيا المعلومات والمتخصصين الحريصين على تحويل المهام اليدوية إلى عمليات آلية. يستكشف هذا الدليل أفضل 10 برمجيات لأتمتة تكنولوجيا المعلومات مصممة لرفع الإنتاجية في كل عمليات الأعمال.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برمجيات أتمتة تكنولوجيا المعلومات؟

إن اختيار برنامج أتمتة تكنولوجيا المعلومات المناسب يتجاوز مجرد سهولة الاستخدام؛ فالأمر يتعلق بتمكين فريقك من إنجاز المزيد بأقل تكلفة. إليك ما يجب أن تركز عليه:

أتمتة العمليات الروبوتية (RPA): ابحث عن منصة أتمتة تدعم أتمتة العمليات الروبوتية لأتمتة المهام المتكررة أو المستندة إلى القواعد. إنها مثل المساعد الرقمي الذي يمكنه محاكاة الإجراءات البشرية على الكمبيوتر، مثل إدخال البيانات أو ملء النماذج

ابحث عن منصة أتمتة تدعم أتمتة العمليات الروبوتية لأتمتة المهام المتكررة أو المستندة إلى القواعد. إنها مثل المساعد الرقمي الذي يمكنه محاكاة الإجراءات البشرية على الكمبيوتر، مثل إدخال البيانات أو ملء النماذج أتمتة سير العمل : تأكد من أن أداة أتمتة تكنولوجيا المعلومات التي تختارها يمكنها أتمتة سير العمل بالكامل. هذا أمر ضروري لتبسيط العمليات التجارية وإدارة المهام بكفاءة دون تدخل يدوي

: تأكد من أن أداة أتمتة تكنولوجيا المعلومات التي تختارها يمكنها أتمتة سير العمل بالكامل. هذا أمر ضروري لتبسيط العمليات التجارية وإدارة المهام بكفاءة دون تدخل يدوي إدارة التهيئة والتصحيحات: أعط الأولوية لبرامج أتمتة تكنولوجيا المعلومات التي تضمن تحديث أنظمتك وتأمينها من خلال أتمتة نشر التصحيحات وتغييرات التهيئة

أعط الأولوية لبرامج أتمتة تكنولوجيا المعلومات التي تضمن تحديث أنظمتك وتأمينها من خلال أتمتة نشر التصحيحات وتغييرات التهيئة إدارة الأصول ونقاط النهاية: تأكد من أن برنامج أتمتة عبء العمل يمكن أن يساعدك على تتبع جميع أصول تكنولوجيا المعلومات ونقاط النهاية الخاصة بك بحيث تتم إدارتها وتأمينها بكفاءة

تأكد من أن برنامج أتمتة عبء العمل يمكن أن يساعدك على تتبع جميع أصول تكنولوجيا المعلومات ونقاط النهاية الخاصة بك بحيث تتم إدارتها وتأمينها بكفاءة أتمتة المهام وأعباء العمل: قائمة مختصرةأدوات أتمتة تكنولوجيا المعلومات التي يمكنها أتمتة المهام المتكررة وتحسين استخدام الموارد، مما يتيح لك التعامل مع أعباء العمل الثقيلة بسهولة

قائمة مختصرةأدوات أتمتة تكنولوجيا المعلومات التي يمكنها أتمتة المهام المتكررة وتحسين استخدام الموارد، مما يتيح لك التعامل مع أعباء العمل الثقيلة بسهولة أتمتة عمليات الأعمال: نوصيك أيضًا بالنظر في قدرة البرنامج على أتمتة عمليات الأعمال الأساسية لزيادة الكفاءة والفعالية

نوصيك أيضًا بالنظر في قدرة البرنامج على أتمتة عمليات الأعمال الأساسية لزيادة الكفاءة والفعالية إمكانيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي: احرص على إيجاد برنامج أتمتة تكنولوجيا المعلومات الذي يدمج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالنتائج واتخاذ قرارات ذكية

احرص على إيجاد برنامج أتمتة تكنولوجيا المعلومات الذي يدمج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالنتائج واتخاذ قرارات ذكية إمكانيات التكامل: قدرات التكامل: ما تختاره برنامج أتمتة المهام يجب أن يتكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية ويدعم التشغيل الآلي عبر منصات متعددة

أفضل 10 برامج لأتمتة تكنولوجيا المعلومات لاستخدامها في عام 2024

من بين عدد لا يُحصى من الخيارات المتاحة، ميزت بعض الأدوات نفسها كحلفاء لا غنى عنهم لمحترفي تكنولوجيا المعلومات. فيما يلي نظرة فاحصة على أفضل 10 أدوات حظيت بالاهتمام بسبب قدراتها القوية في الأتمتة.

1. ClickUp

حوّل عملياتك باستخدام الحل المتكامل من ClickUp لتكنولوجيا المعلومات ومكتب إدارة المشاريع الذي يسهل الإدارة الفعالة للمهام الروتينية ومراقبة المشاريع المعقدة وإدارتها عن بُعد. وهو يمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من إدارة سير العمل وتعيينات المهام والتحديثات من خلال واجهة سهلة الاستخدام، مما يضمن تقدم المشاريع بسلاسة وكفاءة.

وبفضل القدرة على مراقبة سير العمل وتحديد الأحداث وتعيين الأحداث والشروط الدقيقة التي تؤدي إلى التشغيل التلقائي، يتيح ClickUp لفرق تكنولوجيا المعلومات إنشاء مهام سير عمل مخصصة التي تتكيف تلقائيًا مع احتياجات المشروع. يمكنك أيضًا البدء بسرعة باستخدام قوالب تكنولوجيا المعلومات المخصصة بما في ذلك قوالب سير العمل مصممة لإدارة مشاريع ومهام تكنولوجيا المعلومات.

علاوةً على ذلك، يمكنك تحسين سير عمل تكنولوجيا المعلومات لديك من خلال دمج ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق خارجي، مما يجعل جميع أدواتك في منصة واحدة متماسكة.

يوفر لك مدير المشروع المدعوم بالذكاء الاصطناعي مدير مشروع الذكاء الاصطناعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الوقت والجهد من خلال إنشاء تقارير التقدم وتحديثات المشروع تلقائيًا، وأتمتة المهام المتكررة، وإنشاء المهام والمهام الفرعية (وأوصاف المهام) بناءً على عناصر الإجراءات من عمليات الاستعداد، من بين أمور أخرى.

بفضل ميزاته المتقدمة، فإن هذا برنامج أتمتة سير العمل يتعامل تلقائيًا مع الجدولة وتوزيع المهام وتحديثات الحالة والتعيينات وتغييرات الأولوية. يقلل مدير أتمتة العمليات هذا من الوقت والموارد التي يتم إنفاقها على إدارة تكنولوجيا المعلومات ويضمن إنشاء المهام والمهام الأخرى وإدارتها بدقة وكفاءة.

أفضل ميزات #### ClickUp

اختر من بين أكثر من 100 مهمة معدة مسبقًا أتمتة ClickUp ، مما يسمح بأتمتة المهام والحالات والتعيينات وغير ذلك الكثير، المصممة خصيصًا لتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات

إدارة قائمة الأتمتة الخاصة بك من منصة واحدة في ClickUp

الاستفادة من ClickUp Brain للعثور على المعلومات على الفور عبر مهامك ومستنداتك وتطبيقاتك المتصلة ومعارف الشركة، وأتمتة الأعمال الروتينية لتحقيق إنتاجية وكفاءة لا مثيل لها

قم بإعداد مستند متطلبات مشروعك باستخدام ClickUp's Brain AI

صمم منطق الأتمتة الخاص بك باستخدام الحقول والشروط المخصصة للتأكد من أن كل أتمتة تناسب سير عمل فريقك ومتطلباته بدقة

خريطة متطلباتك باستخدام خاصية تعيين الحقول المخصصة في ClickUp

استخدم المهام والمراحل السريعة والمراحل الرئيسية لإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات من البداية وحتى الانتهاء، مع ميزات مثل مخططات جانت، ولوحات كانبان، وعروض التقويم لتخطيط وتتبع التقدم المحرز

تجميع المهام حسب الحالة في طريقة عرض كانبان في ClickUp

العمل دون القلق بشأن أمان البيانات، مع العلم أن حل إدارة المشاريع في ClickUp متوافق مع SOC2 واللائحة العامة لحماية البيانات. أيضًا، يحمي ClickUp جميع البيانات أثناء النقل باستخدام TLS 1.2 وجميع البيانات في حالة السكون باستخدام تشفير AES-256 من Amazon KMS

قم بتخطيط وتصور مشاريع تكنولوجيا المعلومات المعقدة وسير العمل باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp و اللوحات البيضاء تيسير جلسات العصف الذهني والاستراتيجيات و /%ref/، تيسير جلسات العصف الذهني والاستراتيجيات و رسم خرائط العمليات الأكثر تعقيدًا بصريًا

تعيين المهام بكل سهولة باستخدام ClickUp Whiteboard

قيود النقر فوق اللوحة البيضاء

قد تؤدي خيارات التخصيص الواسعة إلى إرباك المستخدمين الجدد في البداية

بعض طرق العرض والميزات غير متوفرة بعد في تطبيق الهاتف المحمول، مما يحد من إمكانية الوصول أثناء التنقل

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. أتيرا

via

_ / href/ _https://www.atera.com/hp/ Atera /%href/

تحتل شركة Atera موقع الصدارة في مجال أتمتة تكنولوجيا المعلومات من خلال تقديم أدوات قوية تعمل على تبسيط وتعزيز عمل محترفي تكنولوجيا المعلومات. من إنشاء نقاط استعادة النظام إلى إدارة عمليات إعادة تشغيل الخادم والمراقبة عن بُعد وتشغيل عمليات إلغاء التجزئة الشاملة، تم تصميم مجموعة Atera للتعامل مع العديد من المهام تلقائيًا.

من خلال دمج إمكانات البرمجة النصية القوية، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات أتمتة العمليات وحل المشكلات بشكل استباقي، مما يضمن عمليات أكثر سلاسة وكفاءة.

أفضل ميزات Atera

تعزيز الأتمتة مع إمكانات البرمجة النصية القوية لتنفيذ البرامج النصية يدوياً أو المجدولةتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات يتيح ProcessMaker أتمتة العمليات المجمّعة الذكية، مما يسمح للفرق بأتمتة مهام سير عمل المؤسسة ونشرها بسهولة غير مسبوقة. تمزج هذه المنصة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة بين الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية لمساعدة مستخدمي الأعمال على أتمتة مهام سير العمل دون الحاجة إلى خبرة في الترميز.

وهي توفر للمطورين أدوات غنية لتخصيص مشاريع الأتمتة المعقدة وتحسين عمليات الأعمال.

أفضل ميزات ProcessMaker

استخدام منصة منخفضة التعليمات البرمجية لسهولة إنشاء وتنفيذ عمليات سير العمل، مما يعزز من سرعة الحركة

الوصول إلى حلول صناعية مصممة خصيصًا للخدمات المصرفية والتعليم والتصنيع لتعزيز الإنتاجية

استفد من مهام سير العمل الخاصة بالأقسام المالية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، مما يعزز كفاءة المهام

استفد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة تدفقات العمل المعقدة متعددة الوظائف لتحقيق كفاءة لا مثيل لها وخفض التكاليف

ابدأ على نطاق صغير وتوسع حسب الحاجة من خلال التنفيذ القابل للتطوير، مما يضمن تحقيق قيمة سريعة

قيود صانع العمليات

يمكن أن يتطلب دمج ProcessMaker مع الأنظمة الحالية لتدفق البيانات بسلاسة مرحلة تعلُّم

تسعير ProcessMaker

المنصة: تسعير مخصص

تسعير مخصص التسعير المخصص: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسة+: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات صانع العمليات

G2: 4.3/5 (287 مراجعة)

4.3/5 (287 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (175 مراجعة)

4. أتمتة المد والجزر

via

_/مرجع/ _https://www.tidalsoftware.com/workload-automation/tidal-automation/ أتمتة المد والجزر /%href/_

تتميز منصة Tidal بمنصة حديثة وقابلة للتطوير وآمنة تلبي احتياجات التشغيل الآلي لبيئات المؤسسات المعقدة. وسواء كانت تعمل في أماكن العمل أو في السحابة، تسهّل Tidal أتمتة أعباء العمل عبر البنى التحتية المتنوعة، مما يبسّط تنسيق التطبيقات والبرامج الوسيطة والبنية التحتية المادية.

أفضل ميزات أتمتة أعباء العمل من Tidal

ضمان تنفيذ أعباء العمل بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية، سواء كانت محلية أو قائمة على السحابة

استفد من أكثر من 60 عملية تكامل مبنية مسبقًا لأتمتة التطبيقات الشاملة

استخدام الجدولة المستندة إلى الوقت والحدث للتحكم الدقيق في تنفيذ المهام

مراقبة أنشطة الجدولة بشكل استباقي مع التنبيهات وإجراءات الاسترداد التلقائي

تحسين استخدام الموارد من خلال إدارة الموارد المتكاملة

تسهيل تكامل المطورين وصيانتهم من خلال دعم كامل لواجهة برمجة التطبيقات وواجهة برمجة التطبيقات CLI

قيود أتمتة عبء العمل المد والجزر

الاعتماد المتكرر على دعم العملاء في حل المشكلات أو الأخطاء البسيطة

تتطلب عملية الإعداد الأولي المطولة وقتاً وجهداً كبيرين

تسعير تسعير أتمتة عبء العمل المد والجزر

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات أتمتة عبء العمل المد والجزر

G2: 4.7/5 (57 مراجعة)

4.7/5 (57 مراجعة) Capterra: 4.7/5 (32 مراجعة)

5. نينجا واحد

via

_ / href/ _https://www.ninjaone.com/ NinjaOne /%href/

يكمن جوهر عرض NinjaOne في بساطته وقوته. فهو يزود فرق تكنولوجيا المعلومات بالأدوات اللازمة لإدارة نقاط النهاية على نطاق واسع، ونشر وإدارة التصحيحات، وأتمتة مهام تكنولوجيا المعلومات. تم تصنيف منصتها بدرجة عالية لجعل عمليات تكنولوجيا المعلومات أكثر سلاسة وكفاءة وتدعم مجموعة واسعة من مهام إدارة تكنولوجيا المعلومات.

أفضل ميزات NinjaOne

مركزية مراقبة جميع أصول تكنولوجيا المعلومات من خلال إدارة نقاط النهاية

تحديد الثغرات الأمنية ومعالجتها بسرعة من خلال إدارة التصحيحات

توفير دعم سلس عن بُعد مع إمكانية الوصول بنقرة واحدة

تنفيذ حلول النسخ الاحتياطي الشاملة لنقاط النهاية الموزعة

توفير الوقت في الإجراءات المتكررة من خلال أتمتة مهام تكنولوجيا المعلومات الشائعة

تقليل أسطح الهجمات وإدارة تطبيقات الأمان بشكل مركزي باستخدام حلول الأمان المجمعة

إدارة سلامة نقطة النهاية بشكل استباقي من خلال إمكانات المراقبة والتنبيهات

قيود NinjaOne

عدم وجود دعم توفير SCIM مع Azure

يحد عدم وجود SAML مع Azure ودعم الإيجارات المتعددة من خيارات SSO للعملاء الذين يستخدمون مستأجر Azure الخاص بهم

تسعير NinjaOne

عروض أسعار مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل الفردية

تقييمات ومراجعات NinjaOne

G2: 4.8/5 (1102 تقييم)

4.8/5 (1102 تقييم) Capterra: 4.8/5 (204 تقييم)

6. بايبفي

via

_ / href/ _https://www.pipefy.com/blog/10-reasons-to-use-pipefy/ Pipefy /%href/

تبرز Pipefy كبرنامج ومنصة قوية لأتمتة العمليات المعززة بالذكاء الاصطناعي والتي تقلل بشكل كبير من تكاليف الأعمال ومتطلبات موارد تكنولوجيا المعلومات. وهو مصمم لتبسيط تدفقات العمل الموجهة نحو الخدمة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والقضاء على تكدس المكدسات باستخدام أداة واحدة وشاملة.

أفضل ميزات Pipefy

جعل سير عمل المشتريات والموارد البشرية وإدارة الخدمات مركزيًا من أجل أتمتة مبسطة

تبسيط عملية إنشاء العمليات للمستخدمين غير التقنيين من خلال برنامج مساعد للذكاء الاصطناعي، والذي يغطي ما يصل إلى 85% من بناء سير العمل

ضمان التشغيل الآلي السلس من خلال الاتصال بأكثر من 300 تطبيق ونظام لتحقيق التكامل الشامل

الحفاظ على أمن البيانات والامتثال مع شهادات SOC2 وISO 27001 وISO SSO وMFA

اكتساب رؤى استراتيجية مع رؤية شاملة للعمليات وسجلات التدقيق والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار

تقليل تكاليف التنفيذ والاحتياجات من موارد تكنولوجيا المعلومات، وتحسين كفاءة التكلفة الإجمالية

تحقيق عائد استثمار سريع مع النشر السريع المُحسَّن بالذكاء الاصطناعي

قيود Pipefy

قد يتم توجيه بعض رسائل البريد الإلكتروني التلقائية إلى مجلدات الرسائل غير المرغوب فيها لدى المستلمين، مما يؤثر على كفاءة التواصل

تسعير #### تسعير بايبفي

المبتدئين: مجانًا لما يصل إلى 10 مستخدمين و5 عمليات

مجانًا لما يصل إلى 10 مستخدمين و5 عمليات الشركات: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 40 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (223 تقييمًا)

4.6/5 (223 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (305 تقييمات)

7. ديناتريس

via

_ / href/ _https://www.dynatrace.com/solutions/application-monitoring/ Dynatrace /%href/

تقدم Dynatrace منصة موحدة للمراقبة والأمان، مصممة لتبسيط التعقيدات السحابية وتمكين الابتكار الآمن من خلال تحليلاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي. توفر هذه المنصة رؤية شاملة عبر مجموعة التكنولوجيا الكاملة، مما يؤدي إلى عمليات فعالة وتجارب رقمية محسنة.

أفضل ميزات Dynatrace

تعزيز الأداء مع رؤية كاملة للبيئات متعددة السحابة من خلال إمكانية مراقبة البنية التحتية

تحسين أداء التطبيقات وتجربة المستخدم من خلال المراقبة التفصيلية مع إمكانية مراقبة التطبيقات

حماية التطبيقات والبنية الأساسية من خلال الكشف عن التهديدات والتحليلات المتقدمة

تحسين تجربة المستخدم النهائي عبر القنوات الرقمية من خلال مراقبة التجربة الرقمية

تعزيز رؤى أداء الأعمال من المقاييس الرقمية باستخدام تحليلات الأعمال

تبسيط العمليات من خلال الكشف عن المشاكل ومعالجتها تلقائيًا

تلبية احتياجات الأعمال المحددة من خلال حلول المراقبة والأمان المصممة خصيصًا

قيود Dynatrace

تشير التعليقات إلى وجود تحديات في الحصول على استجابات الدعم في الوقت المناسب وصعوبة الوصول إلى الدعم المباشر للمشاكل العاجلة

ذكر بعض المستخدمين أن الأداة صعبة التعلم وبطيئة التصفح

تسعير Dynatrace

تسعير مخصص حسب الوحدات المختارة

تقييمات ومراجعات Dynatrace

G2: 4.5/5 (1242 مراجعة)

4.5/5 (1242 مراجعة) Capterra: 4.6/5 (51 مراجعة)

8. أكتيف باتش

via

_/مرجع/ _https://www.advsyscon.com/en-us/activebatch/core-capabilities/views/operations-views/gantt-view ActiveBatch /%href/

يوفر ActiveBatch منصة قوية للتشغيل الآلي الشامل، بدءًا من عمليات تكنولوجيا المعلومات وحتى سير عمل الأعمال. وبفضل خطوات العمل الخالية من التعليمات البرمجية وجدولة المهام المستندة إلى الأحداث وعمليات التكامل الشاملة، تم تصميمه لجعل الأتمتة سهلة وفعالة.

تُبرز قدراته في أتمتة أعباء العمل، وأتمتة نقل الملفات، وأتمتة البنية الأساسية السحابية، من بين أمور أخرى، تعدد استخداماته في تلبية الاحتياجات المتنوعة للمؤسسات الحديثة.

أفضل ميزات ActiveBatch

الوصول إلى مئات من خطوات المهام المُنشأة مسبقًا باستخدام مكتبة خطوات المهام، مما يُغني عن البرمجة النصية المخصصة ويقلل من وقت التطوير

تعزيز الاستجابة والكفاءة التشغيلية من خلال ميزات جدولة المهام المتقدمة القائمة على الأحداث

تحسين الاستثمارات في البنية الأساسية السحابية من خلال التزويد الديناميكي للموارد من خلال التزويد والإدارة السحابية

ضمان موثوقية الخدمة ومنع الأعطال من خلال إدارة استباقية لاتفاقية مستوى الخدمة

حماية الأنظمة والبيانات من خلال ميزات قوية للأمان والتدقيق والحوكمة

قيود ActiveBatch

عدم القدرة على إنشاء جداول زمنية تتضمن ثواني، مما قد يحد من المهام التي تتطلب توقيتًا دقيقًا

ذكر بعض المستخدمين أن ميزة إعداد التقارير لا تلبي احتياجاتهم، مما يشير إلى وجود مجال للتحسين في تصور البيانات وعمق إعداد التقارير

يمكن أن تؤثر القيود المفروضة على تعيين تقاويم العطلات حسب التاريخ والنطاق الزمني على مرونة الجدولة خلال فترات العمل غير القياسية

تسعير ActiveBatch

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ActiveBatch

G2: 4.6/5 (191 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (56 مراجعة)

9. نينتكس

via

Nintex_

Nintex هي مجموعة سهلة الاستخدام وقوية في الوقت نفسه لأتمتة العمليات التجارية المعقدة، بدءًا من تحديد العمليات وإدارتها إلى أتمتة سير العمل والتحليلات.

وهي مصممة لتلبية مختلف احتياجات الأتمتة عبر المؤسسات، حيث توفر أدوات لأتمتة النماذج وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) وإنشاء المستندات وغير ذلك. هذا التنوع يجعل من Nintex خياراً مفضلاً للشركات التي تهدف إلى تعزيز جهود التحول الرقمي.

أفضل ميزات Nintex

ربط الأشخاص والعمليات والبيانات بسلاسة مع التطبيقات المستندة إلى السحابة من خلال أتمتة سير العمل

التقاط البيانات أو عرضها بكفاءة باستخدام النماذج الرقمية

توفير وقت ثمين للعمل الاستراتيجي من خلال أتمتة المهام اليدوية والمتكررة باستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA)

تبسيط إدارة دورة حياة المستندات، خاصةً داخل بيئات Salesforce

اكتساب رؤى قيّمة حول العمليات المؤتمتة لمساعدة الشركات على التحسين والتحسين المستمر باستخدام التحليلات

قيود نينتكس

قد لا يكون Nintex الخيار الأمثل للمهام التي تتطلب تحليل ملفات CSV أو إدارة كميات كبيرة من البيانات بسبب قيود الأداء

قد توفر مرونة أقل في تخصيص الواجهات مقارنةً بالمنصات الأخرى التي تسمح بتصميمات أكثر كثافة وتخصيصًا

تسعير Nintex

الإيجابي: 25,000 دولار (تُدفع سنوياً)

25,000 دولار (تُدفع سنوياً) القسط: 50,000 دولار (تُدفع سنوياً)

50,000 دولار (تُدفع سنوياً) مخصص: تسعير مخصص مع ميزات مخصصة

تقييمات ومراجعات Nintex

G2: 4.3/5 (1021 تقييم)

كابيترا: 4.1/5 (82 تقييم)

10. زلوري

عبر زلوري توفر منصة Zluri رؤية لا مثيل لها في مجموعة SaaS الخاصة بالمؤسسة، مما يوفر رؤى حول استخدام التطبيقات ووصول المستخدم والإنفاق. كما أنها تمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من استعادة السيطرة على تطبيقات SaaS الخاصة بهم من خلال إجراءات وتدفقات عمل قوية مصممة لمعالجة التحديات الشائعة لإدارة SaaS.

من منع تكنولوجيا المعلومات في الظل إلى تحسين سير العمل وإدارة الأصول، يضمن Zluri قدرة الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة لتحقيق نتائج إيجابية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

أفضل ميزات Zluri

المراقبة المستمرة لتكنولوجيا المعلومات في الظل وإدارة العقود وتحسين التراخيص لتوفير التكاليف

تعزيز الأمن والامتثال من خلال تبسيط التحكم في وصول المستخدم لتطبيق SaaS

ضمان الالتزام بمبادئ الامتيازات الأقل مع المراجعات المنتظمة لحقوق وصول المستخدم

استخدم كتالوجها الشامل الذي يضم أكثر من 800 عملية تكامل آمنة لتحقيق التوافق مع أي بيئة تكنولوجيا معلومات تقريباً

تعزيز المرونة والقدرة على التكيف وإنشاء عمليات تكامل مخصصة في غضون أسابيع من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخدمة iPaaS القابلة للتوسيع

قيود زلوري

وجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم مربكة وغير بديهية للغاية

يمكن أن يستغرق التنفيذ الأولي وقتًا طويلاً ومعقدًا

أسعار زلوري

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات زلوري

G2: 4.7/5 (123 تقييم)

كابيترا: 4.9/5 (24 مراجعة)

## قم بتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك مع ClickUp

تعمل الأدوات المناسبة على تبسيط العمليات وإطلاق العنان لمستويات جديدة من الكفاءة والابتكار داخل فرق تكنولوجيا المعلومات. توفر كل منصة في قائمتنا نقاط قوة فريدة من نوعها مصممة خصيصًا لجوانب مختلفة من أتمتة تكنولوجيا المعلومات وعمليات الأعمال، بدءًا من إدارة المهام وتحسين سير العمل إلى إدارة SaaS والأمان.

بينما تفكر في تعزيز إنتاجية مؤسستك وكفاءتها التشغيلية، فإن اتخاذ الخطوة التالية نحو التحول الرقمي أمر بالغ الأهمية. استكشف هذه الخيارات وانظر كيف يمكن أن تتناسب مع استراتيجية تكنولوجيا المعلومات لديك. ابدأ مع ClickUp اليوم واكتشف الفرق الذي يمكن أن تحدثه في أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك.